2025-10-11 Saturday

Криптоновини

Будьте в курсі найгарячіших новин та оновлень ринку криптовалют
Ексклюзивна екстраваганца ШІ та блокчейну на KBW 2025

Ексклюзивна екстраваганца ШІ та блокчейну на KBW 2025

Допис "Ексклюзивна ШІ та Блокчейн екстраваганза на KBW 2025" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Представляємо The Crypto Bash: ексклюзивна ШІ та Блокчейн екстраваганза на KBW 2025 Перейти до вмісту Головна Криптоновини Представляємо The Crypto Bash: ексклюзивна ШІ та Блокчейн екстраваганза на KBW 2025 Джерело: https://bitcoinworld.co.in/the-crypto-bash-kbw-2025/
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/16 16:30
Поділитись
Ripple здобуває юридичну перемогу, переказує 15 мільйонів XRP майнерам IOTA для стабільного пасивного доходу

Ripple здобуває юридичну перемогу, переказує 15 мільйонів XRP майнерам IOTA для стабільного пасивного доходу

Пост Ripple здобуває юридичну перемогу, переказує 15 мільйонів XRP майнерам IOTA для стабільного пасивного доходу з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Юридична перемога Ripple та переказ $15M XRP Лише через кілька годин після перемоги у ключовій битві проти Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC), Ripple тихо виконав переказ 15 мільйонів XRP. Запис у реєстрі: #98,741,614 Комісія: Лише 0.000015 XRP — практично нульова вартість Аналітики вважають, що переказ може бути пов'язаний з: Управлінням ліквідністю біржі Розширенням каналів транскордонних платежів Потенційною підготовкою ліквідності ETF Цей крок ще раз підкреслює ефективність та наднизькі комісії мережі Ripple, доводячи її силу в реальних розрахунках платежів. Реакція ринку та зміна фокусу інвесторів У той час як ціна XRP зазнала незначного відкату ринку до приблизно $2.96, увага інвесторів швидко переключається на IOTA Miner, платформу хмарного майнінгу, що стає відомою як "криптоперлина" у криптопросторі. IOTA Miner: нова криптоперлина для пасивного доходу На відміну від трейдингу, де прибуток залежить від волатильності ціни, IOTA Miner забезпечує інвесторам стабільні щоденні прибутки. Чому роздрібні та навіть інституційні інвестори США звертають увагу: Стабільний пасивний дохід — заробляйте щоденні винагороди за майнінг незалежно від напрямку ринку. Низький поріг входу — не потрібно дороге обладнання; просто почніть майнінг через мобільний застосунок. Захист від падіння — навіть під час падіння цін прибутки залишаються стабільними. Макроекономічні сприятливі фактори — з наближенням зниження ставок ФРС та покращенням регуляторної ясності, платформи на кшталт IOTA Miner набирають популярності. Один з ранніх користувачів поділився: "У той час як ціни XRP і DOGE продовжують коливатися, мій акаунт IOTA Miner генерує стабільний дохід щодня. Це набагато надійніше, ніж просто торгівля монетами." Почніть хмарний майнінг з IOTA Miner лише за три кроки: ✅ Крок 1: Швидко зареєструйте акаунт, використовуючи будь-яку адресу електронної пошти ✅ Крок 2: Виберіть план контракту хмарного майнінгу, який вам найбільше підходить ✅ Крок 3: Після закінчення терміну контракту ви можете вивести свій капітал або придбати новий план для отримання більшого прибутку Популярні...
Union
U$0.008467-14.76%
RealLink
REAL$0.07067-13.39%
MIOTAC
IOTA$0.1419-20.63%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/16 15:34
Поділитись
Прибутковість майнінгу Bitcoin (BTC) знизилася в серпні, повідомляє Jefferies

Прибутковість майнінгу Bitcoin (BTC) знизилася в серпні, повідомляє Jefferies

Допис "Прибутковість майнінгу Bitcoin (BTC) знизилася в серпні, повідомляє Jefferies" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Прибутковість майнінгу Bitcoin BTC$115,882.42 знизилася на 5% минулого місяця переважно через збільшення хешрейту мережі, повідомив інвестиційний банк Jefferies у дослідницькому звіті в неділю. "Гіпотетичний флот майнерів BTC з потужністю один EH/s міг би генерувати ~$55 тис./день доходу протягом серпня, порівняно з ~$58 тис./день у липні та ~$44 тис. рік тому", - написали аналітики під керівництвом Джонатана Петерсена. Хешрейт відноситься до загальної обчислювальної потужності, що використовується для майнінгу та обробки транзакцій у блокчейні з доказом роботи, і є показником конкуренції в галузі та складності майнінгу. Він вимірюється в ексахешах за секунду (EH/s). Майнінгові компанії, що котируються в США, видобули 3,573 bitcoin у серпні порівняно з 3,598 у липні, зазначається у звіті, і ці майнери становили 26% мережі Bitcoin минулого місяця, без змін порівняно з липнем. MARA Holdings (MARA) видобула найбільше bitcoin у групі, з 705,703 токенами, за нею слідує IREN (IREN), повідомляє Jefferies. Енергетичний хешрейт MARA залишається найбільшим у групі, на рівні 59.4 EH/s, CleanSpark (CLSK) на другому місці з 50 EH/s, додається у звіті. Читайте більше: Хешрейт мережі Bitcoin повернувся до історичних максимумів у серпні: JPMorgan Джерело: https://www.coindesk.com/markets/2025/09/15/bitcoin-mining-profitability-fell-in-august-jefferies-says
Union
U$0.008467-14.76%
Bitcoin
BTC$112,302.42-7.31%
Moonveil
MORE$0.02617-17.36%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/16 15:20
Поділитись
Том Лі з BitMine прогнозує "монструозні" прибутки у Bitcoin та Ether після зниження ставки ФРС

Том Лі з BitMine прогнозує "монструозні" прибутки у Bitcoin та Ether після зниження ставки ФРС

Bitcoin та Ethereum можуть бути на межі драматичного зростання, якщо Федеральна резервна система США (FRB) здійснить довгоочікуване зниження ставки цього тижня, за словами Тома Лі, голови Ethereum-скарбниці BitMine. У розмові з CNBC Лі зазначив, що цифрові активи виділяються серед секторів, найбільш чутливих до ліквідності, коли центральні банки пом'якшують політику. Він вказав на минулі епізоди у вересні 1998 та вересні 2024 років, коли FRS змінила курс, як на свій сценарій. Він передбачив "монструозний рух" саме Bitcoin та Ethereum протягом наступних трьох місяців. Політики готові знизити ставки після місяців утримання Федеральний резервний банк США (FRB) розпочинає дводенне засідання з питань політики у вівторок, рішення заплановане на 16:00, 17 вересня (за Києвом). Ринки очікують зниження на 25 базисних пунктів, що знизить федеральну ставку до 4,00-4,25%, перше зниження року після місяців утримання на рівні 4,25-4,50%. Очікування формуються ознаками охолодження ринку праці США, включаючи повільніше зростання робочих місць та рівень безробіття, який піднявся до 4,2% у липні. Інфляція, однак, залишається стійкою на рівні близько 3%, підштовхнута тарифами та іншим тиском з боку пропозиції. Трамп закликає до більшого зниження ставки, посилюючи тиск Трейдери, яких відстежує інструмент CME FedWatch, переважно очікують помірного зниження, хоча деякі бачать невеликий шанс глибшого руху на 50 базисних пунктів. Президент Дональд Трамп відкрито закликав до більшого зниження, додаючи політичного тиску на обговорення FRS. Напередодні оголошення ринки перебували в режимі очікування. Азійські акції піднялися до нових максимумів, тоді як долар намагався набрати обертів. Інвестори вже врахували зміну політики, при цьому технологічні акції та криптоактиви лідирують у нещодавньому зростанні. Bitcoin останній раз торгувався близько $115,800, зростаючи на 3,4% за минулий тиждень. Ethereum коливався біля $4,528, зростаючи на 5% за той самий період. Обидва були підтримані оптимізмом, що дешевша ліквідність підвищить попит на ризикові активи. Криптовалюта позиціонується в центрі сплеску, спричиненого пом'якшенням Лі зазначив, що крім технологій та криптовалют, малі капіталізації та фінансові акції також мають тенденцію отримувати вигоду від зниження ставок. Однак він припустив, що Bitcoin та Ethereum можуть бути видатними торгами, враховуючи їхню сезонну силу та чутливість до монетарного пом'якшення. Для криптоінвесторів перспектива легшої ліквідності знову підняла надії на надзвичайні прибутки після нестабільного літа. Чіткий сигнал від FRS у середу може задати тон для глобальних ринків до кінця року, з Bitcoin та Ethereum, розташованими в центрі ралі ризику, яке прогнозує Лі.
TOMCoin
TOM$0.000201-15.89%
Love Earn Enjoy
LEE$1.51+0.26%
GAINS
GAINS$0.02156-8.95%
Поділитись
CryptoNews2025/09/16 14:40
Поділитись
MetaMask запускає нативний стейблкоїн гаманця mUSD; усі деталі

MetaMask запускає нативний стейблкоїн гаманця mUSD; усі деталі

Пост MetaMask запускає нативний для гаманця стейблкоїн mUSD; Усі деталі з'явився на BitcoinEthereumNews.com. MetaMask вийшов на арену стейблкоїнів. Популярний Web3 гаманець оголосив про запуск MetaMask USD (mUSD), свого першого нативного для гаманця стейблкоїну. Згідно зі сторінкою токена, mUSD має ринкову капіталізацію $18,02 мільйона із загальною пропозицією 18,04 мільйона при запуску. Цей крок - більше, ніж просто випуск токена. Він позиціонує MetaMask не лише як гаманець, але й як прямого гравця в економіці стейблкоїнів. MetaMask USD ($mUSD) вже працює. 🦊 Найкращий спосіб входу та виходу з криптовалюти вже тут. pic.twitter.com/h6zSUao7Ka — MetaMask.eth 🦊 (@MetaMask) 15 вересня 2025 Що таке mUSD? MetaMask USD ($mUSD) - це стейблкоїн, деномінований у доларах, повністю інтегрований в екосистему MetaMask. Він безперешкодно працює через свопи, кросчейн мости та on/off ramps. Користувачі також можуть витрачати його в реальному світі через картку MetaMask, яку приймають більше 150 мільйонів продавців по всьому світу. Стейблкоїн випускається Bridge, компанією, що належить Stripe, яка карбує та спалює токени за допомогою протоколу M0. Bridge є першим регульованим у США емітентом у мережі M0, що робить mUSD відповідним нормам, регульованим активом. MetaMask підкреслює, що це не просто ще один стейблкоїн. Це перший нативний для гаманця стейблкоїн, тісно вплетений у досвід користування MetaMask. @MetaMask USD 🦊, нативний цифровий долар для гаманця та екосистеми MetaMask, вже працює. Побудований на універсальній платформі стейблкоїнів M0. pic.twitter.com/Ss38vK5BHq — M0 (@m0) 15 вересня 2025 Ключові особливості MetaMask MetaMask виділив кілька особливостей mUSD: 🦊 Сильна ліквідність та стимули на Linea 🦊 Найдешевші фіатні входи безпосередньо в MetaMask 🦊 Нативна інтеграція з MetaMask Swap та Bridge 🦊 Можливість витрачати через картку MetaMask у більш ніж 150 млн продавців 🦊 Працює на Transak для безперешкодного доступу користувачів Адреса контракту для $mUSD: `0xaca92e438df0b2401ff60da7e4337b687a2435da` Стейблкоїни давно є центральними для DeFi. Вони забезпечують пули ліквідності, торгові пари, кредитні протоколи та платежі. Але до цього часу вони були зовнішніми...
Threshold
T$0.01202-21.12%
Union
U$0.008467-14.76%
RealLink
REAL$0.07067-13.39%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/16 14:28
Поділитись
Розкриття критичних даних коефіцієнта лонг/шорт

Розкриття критичних даних коефіцієнта лонг/шорт

Публікація "Розкриття критичних даних про коефіцієнт лонг/шорт" з'явилася на BitcoinEthereumNews.com. Безстрокові ф'ючерси BTC: розкриття критичних даних про коефіцієнт лонг/шорт Перейти до вмісту Головна Новини криптовалют Безстрокові ф'ючерси BTC: розкриття критичних даних про коефіцієнт лонг/шорт Джерело: https://bitcoinworld.co.in/btc-perpetual-futures-ratio-4/
Bitcoin
BTC$112,302.42-7.31%
BRC20.COM
COM$0.010032-10.40%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/16 13:57
Поділитись
Юань Китаю досягає 9-річного максимуму проти долара, одночасно обвалюючись проти Європи та Японії

Юань Китаю досягає 9-річного максимуму проти долара, одночасно обвалюючись проти Європи та Японії

Юань щойно піднявся до найсильнішого рівня проти долара США за дев'ять років, торгуючись на рівні 7,118 за долар у понеділок, згідно з даними CNBC. Водночас він падає проти всіх інших основних валют, викликаючи тривогу від Індії до Мексики. Але це не якийсь дивний збіг обставин, це саме [...]
Threshold
T$0.01202-21.12%
Union
U$0.008467-14.76%
Major
MAJOR$0.08081-32.12%
Поділитись
Cryptopolitan2025/09/16 13:47
Поділитись
REX-Osprey запустить ETF для XRP та Dogecoin цього тижня після схвалення SEC у США

REX-Osprey запустить ETF для XRP та Dogecoin цього тижня після схвалення SEC у США

Допис REX-Osprey запустить ETF на XRP та Dogecoin цього тижня після схвалення Комісією з цінних паперів і бірж США вперше з'явився на Coinpedia Fintech News Вперше в історії США інвестори зможуть торгувати ETF, безпосередньо пов'язаними з XRP та Dogecoin. REX Shares, американський провайдер ETF, підтвердив, що його фонди REX-Osprey пройшли перевірку безпеки SEC, і очікується, що обидва ETF будуть запущені цього тижня. Цей запуск є важливим кроком для Альткоїнів, показуючи, що регулятори ...
Union
U$0.008467-14.76%
Ripple
XRP$2.3844-14.74%
REVOX
REX$0.0033-34.96%
Поділитись
CoinPedia2025/09/16 13:47
Поділитись
Новини Bitcoin сьогодні: ключовий індикатор змінюється з Ведмежого на нейтральний напередодні очікувань щодо зниження ставки ФРС, суд відхиляє апеляцію Трампа

Новини Bitcoin сьогодні: ключовий індикатор змінюється з Ведмежого на нейтральний напередодні очікувань щодо зниження ставки ФРС, суд відхиляє апеляцію Трампа

Прочитайте повну статтю на coingape.com.
OFFICIAL TRUMP
TRUMP$5.628-24.94%
BRC20.COM
COM$0.010032-10.40%
Поділитись
Coinstats2025/09/16 13:00
Поділитись
Найкращі гаманці Worldcoin (WLD) на 2025 рік: найкращі варіанти для безпеки та зручності використання

Найкращі гаманці Worldcoin (WLD) на 2025 рік: найкращі варіанти для безпеки та зручності використання

World Liberty Financial: короткий огляд &nbsp;Токен: WLF&nbsp; | Засновано: 2023 | Фокус: Децентралізовані фінанси + Ідентифікація | Мета: Глобальний доступ до заощаджень, кредитування та платежів
Worldcoin
WLD$0.934-23.87%
TOP Network
TOP$0.000096--%
Поділитись
Crypto News Flash2025/09/15 22:00
Поділитись

Популярні новини

Ще

Криптовалютні новини: Morgan Stanley розширює доступ до криптовалюти для всіх клієнтів з управління капіталом

Dogecoin (DOGE) утримує ключовий рівень $0.25, оскільки новий ETF та активність китів викликають надії на прорив

Аналіз: Обсяг ліквідації Hyperliquid наближається до 7 мільярдів доларів, загальний обсяг мережі може досягти 30-40 мільярдів доларів

Приготуйтеся: передпродаж нових токенів $IPO скоро відкриється з ексклюзивними пропозиціями

Криптовалютні новини: Платформа для криптовалютних ставок Shuffle підтверджує витік даних користувачів