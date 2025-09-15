Том Лі з BitMine прогнозує "монструозні" прибутки у Bitcoin та Ether після зниження ставки ФРС

Bitcoin та Ethereum можуть бути на межі драматичного зростання, якщо Федеральна резервна система США (FRB) здійснить довгоочікуване зниження ставки цього тижня, за словами Тома Лі, голови Ethereum-скарбниці BitMine. У розмові з CNBC Лі зазначив, що цифрові активи виділяються серед секторів, найбільш чутливих до ліквідності, коли центральні банки пом'якшують політику. Він вказав на минулі епізоди у вересні 1998 та вересні 2024 років, коли FRS змінила курс, як на свій сценарій. Він передбачив "монструозний рух" саме Bitcoin та Ethereum протягом наступних трьох місяців. Політики готові знизити ставки після місяців утримання Федеральний резервний банк США (FRB) розпочинає дводенне засідання з питань політики у вівторок, рішення заплановане на 16:00, 17 вересня (за Києвом). Ринки очікують зниження на 25 базисних пунктів, що знизить федеральну ставку до 4,00-4,25%, перше зниження року після місяців утримання на рівні 4,25-4,50%. Очікування формуються ознаками охолодження ринку праці США, включаючи повільніше зростання робочих місць та рівень безробіття, який піднявся до 4,2% у липні. Інфляція, однак, залишається стійкою на рівні близько 3%, підштовхнута тарифами та іншим тиском з боку пропозиції. Трамп закликає до більшого зниження ставки, посилюючи тиск Трейдери, яких відстежує інструмент CME FedWatch, переважно очікують помірного зниження, хоча деякі бачать невеликий шанс глибшого руху на 50 базисних пунктів. Президент Дональд Трамп відкрито закликав до більшого зниження, додаючи політичного тиску на обговорення FRS. Напередодні оголошення ринки перебували в режимі очікування. Азійські акції піднялися до нових максимумів, тоді як долар намагався набрати обертів. Інвестори вже врахували зміну політики, при цьому технологічні акції та криптоактиви лідирують у нещодавньому зростанні. Bitcoin останній раз торгувався близько $115,800, зростаючи на 3,4% за минулий тиждень. Ethereum коливався біля $4,528, зростаючи на 5% за той самий період. Обидва були підтримані оптимізмом, що дешевша ліквідність підвищить попит на ризикові активи. Криптовалюта позиціонується в центрі сплеску, спричиненого пом'якшенням Лі зазначив, що крім технологій та криптовалют, малі капіталізації та фінансові акції також мають тенденцію отримувати вигоду від зниження ставок. Однак він припустив, що Bitcoin та Ethereum можуть бути видатними торгами, враховуючи їхню сезонну силу та чутливість до монетарного пом'якшення. Для криптоінвесторів перспектива легшої ліквідності знову підняла надії на надзвичайні прибутки після нестабільного літа. Чіткий сигнал від FRS у середу може задати тон для глобальних ринків до кінця року, з Bitcoin та Ethereum, розташованими в центрі ралі ризику, яке прогнозує Лі.