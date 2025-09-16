8,3 млн BTC стануть неліквідними: Fidelity прогнозує дефіцит пропозиції Bitcoin
Пост 8,3 млн BTC стануть неліквідними: Fidelity прогнозує дефіцит пропозиції Bitcoin з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Ключові моменти Fidelity прогнозує, що 8,3 мільйона BTC (42% пропозиції) можуть стати неліквідними до 2032 року. Довгострокові власники та публічні компанії сприяють блокуванню пропозиції Bitcoin. Кити продали BTC на суму $12,7 млрд за 30 днів, незважаючи на довгострокове накопичення. . Майбутня пропозиція Bitcoin може значно скоротитися, оскільки керуючий активами Fidelity прогнозує, що понад 8,3 мільйона BTC BTC $115 553 волатильність за 24г: 0,6% Ринкова капіталізація: $2,30 T Обсяг за 24г: $39,32 B, приблизно 42% циркуляційної пропозиції, можуть стати "неліквідними" до 2032 року, якщо поточні тенденції накопичення збережуться. Прогноз неліквідності від Fidelity У звіті, опублікованому 15 вересня, Fidelity визначив дві групи, які постійно блокують Bitcoin, тобто довгострокових власників, які не переміщували монети принаймні сім років, і публічні компанії, що утримують понад 1 000 BTC кожна. Разом ці групи стабільно збільшували свої резерви і показують мало схильності до продажу. Bitcoin останній раз переміщувався 7+ років тому | Джерело: Fidelity 8,3 млн до 2032 року Fidelity прогнозує, що до 2 кварталу 2025 року ці суб'єкти контролюватимуть понад шість мільйонів BTC, близько 28% загальної пропозиції. До 2032 року ця цифра може зрости до 8,3 мільйона BTC, фактично вилучивши їх з відкритого ринкового обігу. Вже зараз публічні компанії утримують майже 1 мільйон BTC, близько 4,6% пропозиції, за участю понад 105 фірм. Огляд пропозиції Bitcoin: 2 квартал 2010-2 квартал 2025 | Джерело: Fidelity Примітно, що зменшення ліквідної пропозиції зазвичай посилює висхідний тиск. Однак це також викликає питання щодо концентрації власності та ризиків, якщо кити вирішать продавати. Тиск на ринок, незважаючи на довгострокове утримання Хоча прогноз Fidelity передбачає довгострокове скорочення пропозиції, останні дані показують більш волатильну короткострокову картину. Bitcoin кити вивантажили майже $12,7 мільярда за останні 30 днів, найрізкіший розпродаж з середини 2022 року, що призвело до падіння BTC на 2% за той же період. Відновлення $BTC було підживлене макроімпульсом, притоком ETF та ф'ючерсами. Проте слабші спотові потоки,...
