Strategy, найбільший публічний власник Bitcoin, розширив свої резерви, навіть коли премія на його акції продовжує знижуватися. Компанія повідомила 15 вересня, що придбала 525 BTC приблизно за 60,2 мільйона доларів, заплативши в середньому 114 562 долари за монету. Остання покупка підвищила дохідність Bitcoin Strategy на 2025 рік до 25,9% і збільшила загальні запаси до 638 985 BTC. Запаси, придбані за 47,23 мільярда доларів із середньою ціною 73 913 доларів за монету, зараз оцінюються в 73,97 мільярда доларів, що дає компанії нереалізований прибуток приблизно 57%. Strategy заявила, що фінансувала свою останню покупку Bitcoin за рахунок надходжень від поточних продажів акцій, які принесли близько 24 мільйонів доларів через акції Strife, 17,3 мільйона доларів через акції Strike та ще 17 мільйонів доларів від безстрокових пропозицій Stride. Зниження mNAV MSTR У той час як Strategy продовжує накопичувати Bitcoin, її ринкова чиста вартість активів (mNAV) впала до найнижчого рівня з січня 2024 року. Коефіцієнт, який відстежує, з якою премією або знижкою торгуються акції компанії порівняно з її базовим Bitcoin, знизився до 1,26x, згідно з даними Bitcoin Treasuries. Це означає різке падіння з рівня 3,14x, зафіксованого в листопаді 2024 року. Падіння премії вказує на зміну настроїв інвесторів. Замість того, щоб платити значно вище вартості монет Strategy, акціонери тепер оцінюють акції ближче до їх фактичних запасів. Це зниження також збіглося з поточним падінням вартості акцій MSTR Strategy, які впали більш ніж на 28% з липневого піку в 457 доларів до 327 доларів на момент публікації. Примітно, що така ж тенденція спостерігається і в інших компаніях, що володіють Bitcoin, таких як Metaplanet. Динаміка акцій Strategy та Metaplanet порівняно з Bitcoin з 14 липня (Джерело: Strategy Tracker) Аналітики Standard Chartered вказують на кілька факторів, що стоять за цим зрушенням, включаючи переповнене поле корпоративних...