2025-10-11 Saturday

Криптоновини

Будьте в курсі найгарячіших новин та оновлень ринку криптовалют
Bitcoin новини сьогодні: Конгрес приймає 18 керівників щодо пропозиції про стратегічний резерв 1M Bitcoin

Bitcoin новини сьогодні: Конгрес приймає 18 керівників щодо пропозиції про стратегічний резерв 1M Bitcoin

Пост Bitcoin News Today: Конгрес приймає 18 керівників щодо пропозиції резерву в 1 млн BTC з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Ключові висновки Останні новини Bitcoin підкреслюють, що законопроєкт Lummis прагне створити резерв у 1 млн BTC протягом п'яти років ($115 млрд). 18 лідерів криптоіндустрії, включаючи Saylor і Lee, зустрічаються з Конгресом у вівторок. Варіанти включають надлишок тарифів, золоті сертифікати Казначейства. У сьогоднішніх новинах Bitcoin, законодавці США зібралися з 18 керівниками криптоіндустрії 16 вересня 2025 року для просування закону BITCOIN Act, який пропонує придбати 1 мільйон Bitcoin вартістю понад $115 мільярдів за поточними цінами $115,140 за BTC. Круглий стіл, організований The Digital Chamber та The Digital Power Network, мав на меті обговорити бюджетно-нейтральне фінансування Стратегічного резерву Bitcoin президента Дональда Трампа, за участю голови MicroStrategy Майкла Сейлора та генерального директора Fundstrat Тома Лі. Деталі закону BITCOIN з'являються в останніх новинах Bitcoin Серцем обговорення в цьому оновленні новин Bitcoin є сам закон BITCOIN Act. Згідно з пропозицією, Казначейство та Федеральний резервний банк США (FRB) купуватимуть до 1,000,000 Bitcoin протягом п'яти років. Сенатор Синтія Ламміс представила закон BITCOIN Act у березні 2025 року. За сьогоднішніми цінами BTC, ця сума перевищить $115 мільярдів, згідно з останніми повідомленнями новин Bitcoin. Покупки мають фінансуватися бюджетно-нейтральними методами — тобто Федеральний резервний банк США (FRB)/Казначейство повинні компенсувати витрати, щоб чисті дефіцитні витрати не зростали. Фінансування надходить від Федеральної резервної системи США (FRS) та Міністерства фінансів. Виконавчий наказ Трампа вимагає бюджетно-нейтральних методів, щоб уникнути витрат платників податків. Закон слідує за законопроєктом щодо стейблкоїнів GENIUS Act, прийнятим у липні 2025 року. Керівники представили стратегії на круглому столі, як підкреслюється в новинах Bitcoin. Варіанти включають переоцінку золотих сертифікатів Казначейства та використання тарифних доходів. The Digital Chamber заявила, що фокус зосереджений на просуванні резерву без фіскального впливу. Учасники шукали причини шестимісячного застою законопроєкту та звернулися до заперечень законодавців. Поки що закон BITCOIN Act має лише республіканських спонсорів, але організатори кажуть, що хочуть показати, як Bitcoin можна інтегрувати в...
SIX
SIX$0.01681-14.40%
OFFICIAL TRUMP
TRUMP$5.62-25.01%
Bitcoin
BTC$112,310.55-7.29%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/16 20:43
Поділитись
Мер Ванкувера підтримує Bitcoin-фонд для благодійних організацій пожежників

Мер Ванкувера підтримує Bitcoin-фонд для благодійних організацій пожежників

Пост «Мер Ванкувера підтримує Bitcoin фонд для благодійних організацій пожежників» з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Ключові моменти: мер Ванкувера допоміг створити Bitcoin фонд спеціально для благодійних організацій пожежників. Цей крок позиціонує Ванкувер серед найбільших північноамериканських міст, які підтримують благодійний фонд на основі Bitcoin. Мер Ванкувера, Канада, створив Bitcoin фонд для благодійних організацій пожежників міста. Цей крок представляє одне з найбільших міст Північної Америки, яке впроваджує Bitcoin як частину муніципальних операцій. Ванкувер є одним із найбільш населених мегаполісів Канади. Деталі щодо розміру фонду, структури чи термінів впровадження не були негайно доступні. Джерело: https://cryptobriefing.com/vancouver-mayor-bitcoin-fund-firefighters/
Manchester City Fan
CITY$0.7632-21.02%
Movement
MOVE$0.079-27.25%
BRC20.COM
COM$0.010032-10.38%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/16 20:21
Поділитись
Розкриття вражаючого майбутнього BTC до 2030 року

Розкриття вражаючого майбутнього BTC до 2030 року

Допис "Розкриття дивовижного майбутнього BTC до 2030 року" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Прогноз ціни Bitcoin: розкриття дивовижного майбутнього BTC до 2030 року Перейти до вмісту Головна Новини криптовалют Прогноз ціни Bitcoin: розкриття дивовижного майбутнього BTC до 2030 року Джерело: https://bitcoinworld.co.in/bitcoin-price-prediction-2030-2/
Bitcoin
BTC$112,310.55-7.29%
BRC20.COM
COM$0.010032-10.38%
FUTURECOIN
FUTURE$0.1191+2.67%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/16 19:33
Поділитись
Ринкова капіталізація Bitcoin-майнерів наближається до $50 млрд, оскільки акції демонструють повернення

Ринкова капіталізація Bitcoin-майнерів наближається до $50 млрд, оскільки акції демонструють повернення

Пост "Ринкова капіталізація Bitcoin Майнерів наближається до $50 млрд, оскільки акції демонструють повернення" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Акції публічно торгованих bitcoin майнерів продемонстрували сильне повернення протягом минулого тижня, причому кілька компаній різко просунулися вперед, а деякі встановили нові 52-тижневі максимуми в понеділок. Ця стаття з Theminermag, торгового видання для індустрії криптовалютного майнінгу, зосереджена на останніх новинах та дослідженнях інституційних компаній з майнінгу bitcoin. Bitfarms [...] Джерело: https://news.bitcoin.com/bitcoin-miners-market-cap-nears-50b-as-stocks-stage-comeback/
Capverse
CAP$0.11536+4.52%
BRC20.COM
COM$0.010032-10.38%
Polytrade
TRADE$0.08228-15.23%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/16 18:50
Поділитись
Ініціатива 1M BTC Treasury Push набирає обертів

Ініціатива 1M BTC Treasury Push набирає обертів

Пост "Push скарбниці 1M BTC набирає обертів" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Ключові моменти: Законопроєкт про Bitcoin від сенаторки Синтії Ламміс розширює виконавчий указ епохи Трампа і доручає Казначейству придбати Bitcoin. Придбання 1 мільйона BTC відбудеться протягом п'яти років за допомогою бюджетно-нейтральних стратегій. Хоча законодавство поки що має лише підтримку республіканців, представники галузі наполягають на тому, щоб зробити резерв Bitcoin пріоритетом. Виконавчий голова Strategy (NASDAQ: MSTR) Майкл Сейлор, разом з провідними лідерами криптоіндустрії в США, цього тижня візьме участь у круглому столі з криптовалют на Капітолійському пагорбі у Вашингтоні. Мета полягає в тому, щоб просувати Законопроєкт про Bitcoin, який має на меті придбати загалом 1 мільйон BTC BTC $115 460 волатильність за 24г: 0,5% Ринкова капіталізація: $2,30 T Обсяг за 24г: $39,20 B, як частину Казначейства США. Просування плану скарбниці на 1 мільйон bitcoin 16 вересня більше десятка прихильників криптовалют візьмуть участь у круглому столі на Капітолійському пагорбі, організованому сенаторкою Синтією Ламміс та представником Ніком Бегічем, республіканськими спонсорами законопроєкту про створення "стратегічного резерву Bitcoin" США. Раніше цього року, в березні, сенаторка Ламміс повторно представила Закон BITCOIN під назвою "Закон про стимулювання інновацій, технологій та конкурентоспроможності через оптимізовані інвестиції в масштабах країни". Законопроєкт пропонує визначити bitcoin як стратегічний резервний актив. Він розширює виконавчий указ, підписаний президентом Дональдом Трампом, тим самим спрямовуючи уряд США на створення постійних запасів bitcoin, подібних до золотих резервів країни. Законодавство закликає США придбати один мільйон bitcoin протягом п'яти років за допомогою "бюджетно-нейтральних стратегій", як запропонував міністр фінансів США Скотт Бессент. Воно також розширює указ Трампа, який забороняв продаж Bitcoin та інших криптоактивів, конфіскованих урядом, натомість вимагаючи зберігати такі активи в окремому "запасі". Ці зусилля відбуваються в той час, коли Конгрес продовжує просувати законодавство, пов'язане з криптовалютами. Цього літа...
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/16 18:30
Поділитись
8,3 млн BTC стануть неліквідними: Fidelity прогнозує дефіцит пропозиції Bitcoin

8,3 млн BTC стануть неліквідними: Fidelity прогнозує дефіцит пропозиції Bitcoin

Пост 8,3 млн BTC стануть неліквідними: Fidelity прогнозує дефіцит пропозиції Bitcoin з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Ключові моменти Fidelity прогнозує, що 8,3 мільйона BTC (42% пропозиції) можуть стати неліквідними до 2032 року. Довгострокові власники та публічні компанії сприяють блокуванню пропозиції Bitcoin. Кити продали BTC на суму $12,7 млрд за 30 днів, незважаючи на довгострокове накопичення. . Майбутня пропозиція Bitcoin може значно скоротитися, оскільки керуючий активами Fidelity прогнозує, що понад 8,3 мільйона BTC BTC $115 553 волатильність за 24г: 0,6% Ринкова капіталізація: $2,30 T Обсяг за 24г: $39,32 B, приблизно 42% циркуляційної пропозиції, можуть стати "неліквідними" до 2032 року, якщо поточні тенденції накопичення збережуться. Прогноз неліквідності від Fidelity У звіті, опублікованому 15 вересня, Fidelity визначив дві групи, які постійно блокують Bitcoin, тобто довгострокових власників, які не переміщували монети принаймні сім років, і публічні компанії, що утримують понад 1 000 BTC кожна. Разом ці групи стабільно збільшували свої резерви і показують мало схильності до продажу. Bitcoin останній раз переміщувався 7+ років тому | Джерело: Fidelity 8,3 млн до 2032 року Fidelity прогнозує, що до 2 кварталу 2025 року ці суб'єкти контролюватимуть понад шість мільйонів BTC, близько 28% загальної пропозиції. До 2032 року ця цифра може зрости до 8,3 мільйона BTC, фактично вилучивши їх з відкритого ринкового обігу. Вже зараз публічні компанії утримують майже 1 мільйон BTC, близько 4,6% пропозиції, за участю понад 105 фірм. Огляд пропозиції Bitcoin: 2 квартал 2010-2 квартал 2025 | Джерело: Fidelity Примітно, що зменшення ліквідної пропозиції зазвичай посилює висхідний тиск. Однак це також викликає питання щодо концентрації власності та ризиків, якщо кити вирішать продавати. Тиск на ринок, незважаючи на довгострокове утримання Хоча прогноз Fidelity передбачає довгострокове скорочення пропозиції, останні дані показують більш волатильну короткострокову картину. Bitcoin кити вивантажили майже $12,7 мільярда за останні 30 днів, найрізкіший розпродаж з середини 2022 року, що призвело до падіння BTC на 2% за той же період. Відновлення $BTC було підживлене макроімпульсом, притоком ETF та ф'ючерсами. Проте слабші спотові потоки,...
B
B$0.17158-30.49%
Threshold
T$0.012-21.25%
SIX
SIX$0.01681-14.40%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/16 18:00
Поділитись
Зростання Bitcoin не змогло підвищити вартість акцій Strategy

Зростання Bitcoin не змогло підвищити вартість акцій Strategy

Пост "Зростання Bitcoin не зуміло підвищити вартість акцій Strategy" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Strategy, найбільший публічний власник Bitcoin, розширив свої резерви, навіть коли премія на його акції продовжує знижуватися. Компанія повідомила 15 вересня, що придбала 525 BTC приблизно за 60,2 мільйона доларів, заплативши в середньому 114 562 долари за монету. Остання покупка підвищила дохідність Bitcoin Strategy на 2025 рік до 25,9% і збільшила загальні запаси до 638 985 BTC. Запаси, придбані за 47,23 мільярда доларів із середньою ціною 73 913 доларів за монету, зараз оцінюються в 73,97 мільярда доларів, що дає компанії нереалізований прибуток приблизно 57%. Strategy заявила, що фінансувала свою останню покупку Bitcoin за рахунок надходжень від поточних продажів акцій, які принесли близько 24 мільйонів доларів через акції Strife, 17,3 мільйона доларів через акції Strike та ще 17 мільйонів доларів від безстрокових пропозицій Stride. Зниження mNAV MSTR У той час як Strategy продовжує накопичувати Bitcoin, її ринкова чиста вартість активів (mNAV) впала до найнижчого рівня з січня 2024 року. Коефіцієнт, який відстежує, з якою премією або знижкою торгуються акції компанії порівняно з її базовим Bitcoin, знизився до 1,26x, згідно з даними Bitcoin Treasuries. Це означає різке падіння з рівня 3,14x, зафіксованого в листопаді 2024 року. Падіння премії вказує на зміну настроїв інвесторів. Замість того, щоб платити значно вище вартості монет Strategy, акціонери тепер оцінюють акції ближче до їх фактичних запасів. Це зниження також збіглося з поточним падінням вартості акцій MSTR Strategy, які впали більш ніж на 28% з липневого піку в 457 доларів до 327 доларів на момент публікації. Примітно, що така ж тенденція спостерігається і в інших компаніях, що володіють Bitcoin, таких як Metaplanet. Динаміка акцій Strategy та Metaplanet порівняно з Bitcoin з 14 липня (Джерело: Strategy Tracker) Аналітики Standard Chartered вказують на кілька факторів, що стоять за цим зрушенням, включаючи переповнене поле корпоративних...
Bitcoin
BTC$112,310.55-7.29%
BRC20.COM
COM$0.010032-10.38%
Wink
LIKE$0.007478-8.68%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/16 17:33
Поділитись
American Bitcoin (ABTC) Stock: останній крипто-проєкт родини Трампа пояснено

American Bitcoin (ABTC) Stock: останній крипто-проєкт родини Трампа пояснено

Пост American Bitcoin (ABTC) Stock: The Trump Family's Latest Crypto Play Explained з'явився на BitcoinEthereumNews.com. American Bitcoin (ABTC) щойно вийшов на Nasdaq і наробив багато шуму. У перший день акції зросли більш ніж на 100% перед тим, як охолонути. В один момент частка братів Трамп коштувала понад 2,5 мільярда доларів. Це не якийсь тихий побічний проєкт. Ерік Трамп і Дональд Трамп-молодший створили American Bitcoin разом з Hut 8, одним із найбільших імен у хмарному майнінгу криптовалют. Вони кажуть, що мета проста: майнити Bitcoin, купувати більше Bitcoin і зробити США лідером у цій сфері. Дебют відбувся через злиття American Bitcoin Gryphon, що дало компанії швидкий шлях на фондовий ринок. Тепер акції ABTC у обігу, і інвестори уважно спостерігають. Дехто бачить сміливу ставку на майбутнє Bitcoin. Інші бачать ризикований хід, пов'язаний з політикою. У будь-якому випадку, акції American Bitcoin можуть бути найбільшим кроком родини Трампів у криптовалюту (що багато про що говорить), і це може змінити розмову про те, як політика та Bitcoin поєднуються. Ключові моменти: - American Bitcoin (ABTC) запущено у 2025 році за підтримки Еріка та Дональда Трампа-молодшого разом з Hut 8, з метою зробити США лідером у майнінгу та накопиченні Bitcoin. - Злиття American Bitcoin Gryphon вивело ABTC на Nasdaq, де акції подвоїлися протягом дня на дебюті, перш ніж закритися з підвищенням на 16%. - Стратегія компанії поєднує майнінг нових Bitcoin з побудовою великої скарбниці, вже утримуючи понад 2400 BTC і плануючи залучити 2,1 мільярда доларів для розширення. - Глибока залученість родини Трампів підвищує видимість, але також викликає занепокоєння щодо конфлікту інтересів, оскільки політика, криптовалюта та Уолл-стріт стикаються. Що таке American Bitcoin (ABTC)? American Bitcoin був створений на початку 2025 року Еріком Трампом і Дональдом Трампом-молодшим разом з Hut 8, одним із найбільших майнерів Bitcoin у Північній Америці. Hut 8 приносить те, чого бракує більшості нових підприємств: існуючу мережу...
Threshold
T$0.012-21.25%
Union
U$0.00847-14.90%
OFFICIAL TRUMP
TRUMP$5.62-25.01%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/16 17:13
Поділитись
Біткоїн-запаси Strategy досягають $73 млрд з 638 985 BTC у скарбниці

Біткоїн-запаси Strategy досягають $73 млрд з 638 985 BTC у скарбниці

Пост "Запаси Bitcoin компанії Strategy досягли $73 млрд з 638 985 BTC у Скарбниці" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Strategy, компанія з бізнес-аналітики, співзаснована Майклом Сейлором, збільшила свої запаси Bitcoin до понад $73 млрд після повідомлення про купівлю в рамках своєї стратегії скарбниці. У понеділок Сейлор повідомив, що компанія придбала 525 Bitcoin (BTC) приблизно за $60 млн, за середньою ціною $114 562 за монету. Додаткові Bitcoin призвели до того, що загальні запаси Strategy склали 638 985 BTC, вартістю понад $73 млрд на момент публікації. Джерело: Майкл Сейлор Купівля Bitcoin була частиною стратегії накопичення Strategy, запущеної в серпні 2020 року з інвестицією в BTC у розмірі $250 млн. З моменту цієї початкової інвестиції компанія регулярно оголошувала про значні купівлі BTC, включаючи повідомлення про купівлю на $450 млн наприкінці серпня та на початку вересня. Накопичення Bitcoin Сейлором через Strategy стало одним із перших значних кроків для компанії щодо створення криптовалютної скарбниці як потенційного захисту від інфляції. Хоча багато інших компаній у США та в усьому світі виділили подібні кошти для інвестування в BTC, інші досліджують інвестиції в Solana (SOL), Ether (ETH) і навіть Dogecoin (DOGE). Пов'язане: TON Strategy запускає викуп на $250 млн, тоді як акції падають на 7,5% Доступ до криптовалют через різноманітні інвестиційні інструменти Хоча деякі державні скарбниці США досліджують способи прямого володіння криптовалютами, такими як Bitcoin, через стратегічні резерви, інші використовують акції Strategy (MSTR) як засіб отримання доступу до цифрових активів, де можуть існувати політики, що обмежують прямі інвестиції або громадський спротив. Пенсійні фонди в Арізоні, Каліфорнії, Колорадо, Флориді, Луїзіані, Меріленді, Нью-Джерсі, Техасі та Юті повідомили про володіння MSTR у 2024 році. Виконавчий указ, підписаний президентом США Дональдом Трампом у серпні, також може прискорити цей тип впровадження, дозволяючи пенсійним планам 401(k) включати криптовалюти у свою інвестиційну стратегію. Крім того...
Sidekick
K$0.0322-46.13%
Solana
SOL$184.86-16.02%
OFFICIAL TRUMP
TRUMP$5.62-25.01%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/16 16:08
Поділитись
Акції KindlyMD падають на 55% після реєстрації акцій інвестора PIPE

Акції KindlyMD падають на 55% після реєстрації акцій інвестора PIPE

TLDR KindlyMD (NAKA) падає на 55% після того, як акції інвестора PIPE були зареєстровані для продажу в п'ятницю. Акції майнінгових компаній з фокусом на ШІ Bitfarms, IREN та Hive продовжують демонструвати сильні результати з двозначним зростанням. Tesla зростає на 6% до $420 після того, як у поданні до Комісії з цінних паперів і бірж США було розкрито придбання Ілоном Маском 2,6 мільйона акцій. Генеральний директор NAKA Девід Бейлі радить короткостроковим трейдерам вийти, визнаючи [...] Публікація "Акції KindlyMD падають на 55% після реєстрації акцій інвестора PIPE" вперше з'явилася на CoinCentral.
Nakamoto Games
NAKA$0.1503-24.92%
Dogelon Mars
ELON$0.00000007642-15.55%
HIVE
HIVE$0.1405-22.50%
Поділитись
Coincentral2025/09/16 15:49
Поділитись

Популярні новини

Ще

Криптовалютні новини: Morgan Stanley розширює доступ до криптовалюти для всіх клієнтів з управління капіталом

Dogecoin (DOGE) утримує ключовий рівень $0.25, оскільки новий ETF та активність китів викликають надії на прорив

Аналіз: Обсяг ліквідації Hyperliquid наближається до 7 мільярдів доларів, загальний обсяг мережі може досягти 30-40 мільярдів доларів

Приготуйтеся: передпродаж нових токенів $IPO скоро відкриється з ексклюзивними пропозиціями

Криптовалютні новини: Платформа для криптовалютних ставок Shuffle підтверджує витік даних користувачів