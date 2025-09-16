Sonic залучає інституційний капітал та представляє оновлення протоколу ACM для розвитку економіки уваги
Пост Sonic залучає інституційний капітал та представляє оновлення протоколу ACM для розвитку економіки уваги з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Прес-релізи є спонсорським контентом і не є частиною редакційного контенту Finbold. Для повного відмови від відповідальності, будь ласка. Криптовалютні активи/продукти можуть бути дуже ризикованими. Ніколи не інвестуйте, якщо ви не готові втратити всі гроші, які інвестуєте. Сеул, Південна Корея, 16 вересня 2025, Chainwire Sonic представив оновлення свого протоколу ACM, щоб переосмислити увагу як програмований та торгівельний клас активів. Підкріплений залученням свіжого інституційного капіталу, Sonic створить Attention Capital Markets (ACM) як новий шар економічної інфраструктури, зміцнюючи свою позицію як шар уваги Solana. Від своїх ранніх коренів у геймінгу, де увага найбільш сконцентрована, Sonic еволюціонує в фундаментальну мережу, яка робить увагу програмованою. Надаючи верифікований шар даних, який фіксує як офчейн сигнали, такі як враження та кліки, так і ончейн метрики, такі як транзакції та обсяг, Sonic дозволяє увазі перетікати в новий клас додатків, де увага, прибутковість та активи сходяться. Оновлення ACM запускається з сильним імпульсом у напрямках капіталу, досліджень, продукту та екосистеми. DWF Labs та Awaken Finance є серед інвесторів, які приєдналися як стратегічні інвестори через нещодавній раунд фінансування, демонструючи інституційну впевненість у місії Sonic зробити увагу повністю ліквідним активом. Інтелектуальна глибина була додана професором Сі Ченом з NYU, визнаним лідером у обчислювальній економіці, який став співавтором Білої книги ACM з командою Sonic, викладаючи теоретичні основи програмованої уваги як ринку капіталу. Її випуск базується на дослідженнях Sonic щодо винагородження уваги користувачів, натхненних успіхом його гри tap-to-earn SonicX, вбудованої безпосередньо в TikTok, яка привернула понад два мільйони користувачів. На початку 2025 року Sonic почав досліджувати, як систематично вимірювати та винагороджувати цю увагу, що призвело до створення фреймворку ACM: системи стандартизованих метрик, епох та розподілу винагород, які...
BitcoinEthereumNews2025/09/16 23:04