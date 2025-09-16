2025-10-11 Saturday

Звіт про стан фентезі-футболу тиждень 3: 5 тих, хто зростає, і тих, хто падає

Звіт про стан фентезі-футболу тиждень 3: 5 тих, хто зростає, і тих, хто падає

Пост "Звіт про стан фентезі-футболу, тиждень 3: 5 лідерів (за зростанням) і аутсайдерів" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Ми побачили кілька божевільних статистичних показників протягом 2-го тижня. Серед них був Джаред Гофф, який виконав п'ять тачдаун-пасів у перемозі над Беарз. Також було багато провалів, включаючи Майкла Пенікса-молодшого, який набрав лише 135 ярдів проти Вайкінгс. Коли ми звертаємо увагу на 3-й тиждень фентезі-футболу, давайте виділимо деяких гравців, чиї акції зросли за останній тиждень, а також інших, яких, можливо, час виключити. ДЕТРОЙТ, МІЧИГАН – 05 ГРУДНЯ: Такер Крафт №85 з Грін-Бей Пекерс святкує після того, як забив 12-ярдовий тачдаун проти Детройт Лайонс у третій чверті матчу на Форд Філд 05 грудня 2024 року в Детройті, Мічиган. (Фото Ніка Антая/Getty Images) Getty Images Лідери (за зростанням) у фентезі-футболі Такер Крафт, TE, Грін-Бей Пекерс Крафт зіграв ключову роль у перемозі Пекерс над Командерс у четвер увечері. Він отримав сім цільових передач, завершивши з шістьма прийомами на 124 ярди та одним тачдауном. Це сталося після того, як він також забив тачдаун у 1-му тижні проти Лайонс. З його 70 цільових передач минулого сезону 15 були в червоній зоні. Це допомогло йому завершити з сімома тачдаунами. Пекерс зазнали удару на позиції вайд-ресівера у 2-му тижні, коли Джейдін Рід зламав ключицю. Очікується, що він пропустить щонайменше шість тижнів, що не є вчасним для Пекерс, оскільки Крістіан Уотсон все ще відновлюється після розриву передньої хрестоподібної зв'язки. Крафт, який вже довів, що є загрозою для тачдауну, повинен побачити розширену частку цільових передач у майбутньому. Ван'Дейл Робінсон, WR, Нью-Йорк Джаєнтс Не секрет, що Джаєнтс хочуть передавати м'яч Робінсону, особливо на третьому дауні. Минулого сезону він отримав 140 цільових передач, що допомогло йому зробити 93 прийоми. Однак...
BitcoinEthereumNews2025/09/17 01:19
Bitcoin стикається з податковими пільгами в Таїланді, поки ринки очікують на політику ФРС

Bitcoin стикається з податковими пільгами в Таїланді, поки ринки очікують на політику ФРС

Допис Bitcoin стикається з податковими пільгами в Таїланді, поки Ринки очікують на політику ФРС з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Ключові висновки: 0% податок на приріст капіталу в Таїланді робить його головним криптовалютним хабом в Азії. Ціна Bitcoin може знизитися перед розворотом після зниження ставки ФРС. Аналітики прогнозують довгостроковий ріст Bitcoin після короткострокової волатильності. Bitcoin стикається з податковими пільгами в Таїланді, поки Ринки очікують на політику ФРС Bitcoin (BTC) нещодавно продемонстрував помітні рухи, оскільки уряд Таїланду запровадив 0% податок на приріст капіталу для Bitcoin, що торгується на національних біржах. Це рішення робить Таїланд однією з найпривабливіших криптовалютних країн в Азії. Інвестори Bitcoin також спостерігають за діями Федеральної резервної системи США (FRS) щодо процентних ставок, оскільки аналітики очікують значного зсуву на ринку. Нова податкова політика Таїланду щодо Bitcoin Уряд Таїланду оголосив про 0% податок на приріст капіталу для транзакцій Bitcoin, здійснених на місцевих біржах. Очікується, що цей крок зміцнить позицію країни як криптовалютного хабу в Азії. Усуваючи податкові бар'єри, уряд заохочує як місцеві, так і іноземні інвестиції в криптовалютний сектор. Це податкове полегшення відповідає глобальній тенденції урядів, які шукають способи інтеграції криптовалют у свої економіки. 🚨 НОВИНА: Таїланд приймає Bitcoin 🇹🇭 Уряд Таїланду запровадив 0% податок на приріст капіталу для #Bitcoin, що торгується на національних біржах. Цей крок робить Таїланд однією з найбільш дружніх до криптовалют юрисдикцій в Азії і може привабити значний притік на місцеві ринки. pic.twitter.com/RKdugAXgRi — Bitcoinsensus (@Bitcoinsensus) 16 вересня 2025 Тайська влада вважає, що цей захід приверне більше криптотрейдерів та інституційних інвесторів, що додатково стимулюватиме фінансові ринки Таїланду. Рух ціни Bitcoin напередодні рішення ФРС Однак, оскільки ціна Bitcoin залишається волатильною, всі погляди спрямовані на майбутнє рішення Федеральної резервної системи США (FRS) щодо процентних ставок. Очікується, що криптовалютний ринок зазнає коливань напередодні цього оголошення. Спостерігач ринку підкреслив, що зниження ставки ФРС відбудеться завтра, і аналітики припускають, що Bitcoin може побачити...
BitcoinEthereumNews2025/09/17 00:33
Bitdeer представляє серію SEALMINER A3 з покращеною енергоефективністю для Bitcoin майнінгових установок

Bitdeer представляє серію SEALMINER A3 з покращеною енергоефективністю для Bitcoin майнінгових установок

Пост Bitdeer представляє серію SEALMINER A3 з покращеною енергоефективністю для Bitcoin майнінгових установок з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Ключові моменти Bitdeer представила серію SEALMINER A3, майнери Bitcoin нового покоління. Серія включає чотири моделі: A3 Pro Air, A3 Pro Hydro, A3 Air та A3 Hydro. Bitdeer сьогодні запустила майнери Bitcoin нового покоління з серією SEALMINER A3, що включає чотири моделі, розроблені для покращеної енергоефективності. Нова лінійка включає моделі A3 Pro Air, A3 Pro Hydro, A3 Air та A3 Hydro. Моделі A3 Pro Air та A3 Pro Hydro забезпечують енергоефективність 12,5 Дж/ТГ, тоді як A3 Hydro працює на рівні 13,5 Дж/ТГ, а A3 Air - на рівні 14,0 Дж/ТГ. Серія пропонує як повітряне, так і рідинне охолодження для різних рівнів продуктивності при майнінгу Bitcoin. Джерело: https://cryptobriefing.com/bitdeer-sealminer-a3-series-power-efficiency/
BitcoinEthereumNews2025/09/17 00:12
Сейлор і Лі серед 18 осіб, які зустрінуться з законодавцями щодо Стратегічного резерву Bitcoin

Сейлор і Лі серед 18 осіб, які зустрінуться з законодавцями щодо Стратегічного резерву Bitcoin

Пост "Сейлор і Лі серед 18 осіб, які зустрінуться із законодавцями щодо резерву Bitcoin" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Законодавці США зустрінуться з 18 керівниками криптоіндустрії, включаючи голову Strategy Майкла Сейлора, у вівторок, щоб обговорити, як Конгрес може просувати Стратегічний резерв Bitcoin президента Дональда Трампа. Серед присутніх також будуть генеральний директор Fundstrat Том Лі, який також є головою BitMine, а також генеральний директор MARA Фред Тіль, згідно з криптовалютною адвокаційною групою The Digital Chambers, яка поділилася повним списком з Cointelegraph у понеділок. Керівники галузі прагнуть набрати обертів для підтримки Законопроєкту про Bitcoin, заходу, представленого сенатором США Синтією Ламміс у березні, який закликає уряд придбати один мільйон Bitcoin (BTC) протягом п'яти років. Покупки будуть фінансуватися через Федеральний резервний банк США (FRB) та Міністерство фінансів, при цьому виконавчий наказ Трампа вказує, що це має фінансуватися за допомогою бюджетно-нейтральних стратегій. Круглий стіл проводитимуть The Digital Chambers та її філія, The Digital Power Network, повідомили вони. Законопроєкт про Bitcoin 2024 року може стати наступним основним фокусом для законодавців щодо криптовалютного законодавства після їхніх зусиль щодо прийняття законопроєкту про стейблкоїни GENIUS Act у липні. Джерело: Майкл Сейлор Біткоїнери представлять ідеї, шукатимуть відповіді Керівники Bitcoin-індустрії представлять ідеї щодо того, як США можуть фінансувати ці покупки Bitcoin без впливу на платників податків, повідомили Digital Chambers Cointelegraph. "Основна увага буде зосереджена на забезпеченні просування Стратегічного резерву Bitcoin бюджетно-нейтральним способом та побудові коаліції, необхідної для просування Законопроєкту про Bitcoin 2024 року". Серед бюджетно-нейтральних стратегій, які вже обговорювалися, є переоцінка золотих сертифікатів Казначейства та тарифних доходів. Вони також прагнуть дізнатися, що загальмувало імпульс із Законопроєктом про Bitcoin 2024 року за останні шість місяців, і які найбільші заперечення проти законопроєкту серед законодавців. Майнери Bitcoin, венчурні капіталісти, банкіри також зустрінуться із законодавцями Кілька...
BitcoinEthereumNews2025/09/16 23:20
Sonic залучає інституційний капітал та представляє оновлення протоколу ACM для розвитку економіки уваги

Sonic залучає інституційний капітал та представляє оновлення протоколу ACM для розвитку економіки уваги

Пост Sonic залучає інституційний капітал та представляє оновлення протоколу ACM для розвитку економіки уваги з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Прес-релізи є спонсорським контентом і не є частиною редакційного контенту Finbold. Для повного відмови від відповідальності, будь ласка. Криптовалютні активи/продукти можуть бути дуже ризикованими. Ніколи не інвестуйте, якщо ви не готові втратити всі гроші, які інвестуєте. Сеул, Південна Корея, 16 вересня 2025, Chainwire Sonic представив оновлення свого протоколу ACM, щоб переосмислити увагу як програмований та торгівельний клас активів. Підкріплений залученням свіжого інституційного капіталу, Sonic створить Attention Capital Markets (ACM) як новий шар економічної інфраструктури, зміцнюючи свою позицію як шар уваги Solana. Від своїх ранніх коренів у геймінгу, де увага найбільш сконцентрована, Sonic еволюціонує в фундаментальну мережу, яка робить увагу програмованою. Надаючи верифікований шар даних, який фіксує як офчейн сигнали, такі як враження та кліки, так і ончейн метрики, такі як транзакції та обсяг, Sonic дозволяє увазі перетікати в новий клас додатків, де увага, прибутковість та активи сходяться. Оновлення ACM запускається з сильним імпульсом у напрямках капіталу, досліджень, продукту та екосистеми. DWF Labs та Awaken Finance є серед інвесторів, які приєдналися як стратегічні інвестори через нещодавній раунд фінансування, демонструючи інституційну впевненість у місії Sonic зробити увагу повністю ліквідним активом. Інтелектуальна глибина була додана професором Сі Ченом з NYU, визнаним лідером у обчислювальній економіці, який став співавтором Білої книги ACM з командою Sonic, викладаючи теоретичні основи програмованої уваги як ринку капіталу. Її випуск базується на дослідженнях Sonic щодо винагородження уваги користувачів, натхненних успіхом його гри tap-to-earn SonicX, вбудованої безпосередньо в TikTok, яка привернула понад два мільйони користувачів. На початку 2025 року Sonic почав досліджувати, як систематично вимірювати та винагороджувати цю увагу, що призвело до створення фреймворку ACM: системи стандартизованих метрик, епох та розподілу винагород, які...
BitcoinEthereumNews2025/09/16 23:04
Ціна Bitcoin та Ethereum може зрости в наступні 3 місяці через зниження ставок ФРС

Ціна Bitcoin та Ethereum може зрости в наступні 3 місяці через зниження ставок ФРС

Пост "Ціна Bitcoin та Ethereum може різко зрости в наступні 3 місяці через зниження ставок ФРС" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Голова BitMine Том Лі прогнозує, що Bitcoin та Ethereum можуть стати найвигіднішими активами для торгівлі в наступні три місяці, якщо Федеральний резервний банк США (FRB) вирішить знизити процентні ставки. Як виглядатиме це зростання? Резюме Голова BitMine Том Лі заявив, що передбачає "монструозні рухи" для Bitcoin та Ethereum у наступні три місяці, якщо ФРС вирішить знизити процентні ставки. Загалом криптовалютний ринок, схоже, готується до впливу рішення ФРС щодо ставки, а опитування показують сильний оптимізм щодо зниження процентної ставки. В інтерв'ю CNBC голова BitMine Том Лі заявив, що цифрові активи входять до секторів, які можуть отримати значний поштовх у наступні три місяці. Якщо Федеральний резервний банк США (FRB) вирішить продовжити зниження процентних ставок, сектор може побачити великі рухи в найближчі тижні. Він заявив, що як Bitcoin (BTC), так і Ethereum (ETH) є "сезонно сильними" і готові зробити ще більші стрибки після зниження процентної ставки ФРС. "Я думаю, вони можуть зробити монструозний рух у наступні три місяці, просто величезний", - сказав Том Лі у своєму інтерв'ю. За даними CBS, ФРС оголосить своє наступне рішення щодо ставки о 21:00, 17 вересня (за Києвом). CME FedWatch повідомляє, що ймовірність зниження на 0,25% становить 96%, що базується на цінах 30-денних ф'ючерсів на фонди ФРС для визначення ймовірності. Криптотрейдери готуються до рішення ФРС, розміщуючи більше коштів на ринку стейблкоїнів для розгортання в блокчейні. Крім того, найбільшими бенефіціарами також є Nasdaq 100, особливо MAG7 та акції ШІ, які отримають поштовх від зниження процентних ставок. Точки відліку, які Том Лі використав для свого прогнозу, - це те, що сталося у вересні минулого року, а також...
BitcoinEthereumNews2025/09/16 22:21
Чому компанії з біткоїн-скарбницями стикаються зі зниженням акцій

Чому компанії з біткоїн-скарбницями стикаються зі зниженням акцій

Допис "Чому компанії з Bitcoin скарбницями стикаються зі зниженням акцій" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Акції Next Technology Holding, NXTT, зазнали невеликих втрат після того, як компанія оголосила про плани залучити $500 мільйонів для придбання додаткового Bitcoin (BTC) та інших корпоративних цілей. Це не єдина компанія з Bitcoin скарбницею під тиском. Акції KindlyMD NAKA впали більш ніж на 55% після того, як генеральний директор попередив інвесторів про очікуване збільшення "волатильності ціни акцій". Next Tech Holding планує пропозицію на $500 мільйонів, акції падають Спонсоровано Спонсоровано У формі S-3, поданій до Комісії з цінних паперів і бірж США, компанія розкрила плани продати до $500 мільйонів звичайних акцій через одну чи кілька пропозицій. Зазначалося, що залучені кошти будуть спрямовані на загальні корпоративні діяльності, включаючи придбання Bitcoin. "Ми маємо намір використати чисті надходження від продажу будь-яких цінних паперів, запропонованих за цим проспектом, для загальних корпоративних цілей, включаючи, але не обмежуючись, придбання Bitcoin", - йдеться у заяві. Це рішення відповідає ширшій тенденції корпорацій збільшувати свою присутність у цифрових активах, де Bitcoin залишається найпопулярнішим вибором. За даними Bitcoin Treasuries, Next Technology Holding вже входить до топ-20 корпоративних власників BTC з 5 833 монетами вартістю $673,96 мільйона. Тим не менш, оголошення не вселило впевненості інвесторам. Дані Yahoo Finance показали, що акції NXTT впали на 4,79% до $0,14. Динаміка акцій NXTT. Джерело: Yahoo Finance Акції KindlyMD обвалилися на 55% після виходу акцій PIPE на ринок Тим часом, невдача для Next Technology не є ізольованою. KindlyMD, медична компанія, що котирується на Nasdaq, яка об'єдналася з Nakamoto Holdings для створення Bitcoin скарбниці, зазнала ще більших втрат. NAKA впала більш ніж на 55%, з ціною закриття акцій на рівні $1,24. У премаркеті акції отримали скромне підвищення приблизно на 4%, чого було недостатньо для компенсації втрат. Спонсоровано Спонсоровано Падіння є частиною ширшої тенденції до зниження. Акції...
BitcoinEthereumNews2025/09/16 22:03
JPMorgan тепер може допомогти вам знайти приватний літак або дворецького

JPMorgan тепер може допомогти вам знайти приватний літак або дворецького

Пост JPMorgan тепер може допомогти вам знайти приватний літак або дворецького з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Приватні літаки, припарковані в аеропорту Фрідмана під час конференції Allen & Company Sun Valley 10 липня 2025 року в Сан-Веллі, Айдахо. Kevin Dietsch | Getty Images J.P. Morgan Private Bank запускає новий лайфстайл-сервіс для своїх заможних клієнтів, пропонуючи знижки та рекомендації на все: від польотів на приватних літаках і подорожей до домашнього персоналу та реставрації мистецтва. Цей крок зроблено в той час, коли приватні банки та фірми з управління активами шукають способи обслуговування клієнтів за межами основних інвестицій та фінансових консультацій, які стають все більш стандартизованими. J.P. Morgan заявив, що клієнти з надвисоким рівнем статків та сімейні офіси все частіше звертаються до своїх консультантів з питань багатства для отримання ширших нефінансових порад. "Серед клієнтів зростає тенденція, коли вони хочуть отримати наші поради за межами традиційного управління активами", - сказав Вільям Сінклер, співголова глобальної практики сімейних офісів J.P. Morgan Private Bank. "Вони розглядають J.P. Morgan як надійне джерело завдяки нашим клієнтам". Послуги нададуть клієнтам J.P. Morgan Private Bank у США доступ до спеціалізованої мережі компаній, які були ретельно перевірені та відібрані банком. Немає додаткової плати за доступ до послуг, і клієнти отримають ексклюзивні пропозиції, безкоштовні консультації, знижені тарифи та інші угоди від компаній на платформі. Послуги включають все: від польотів на приватних літаках і розкішних подорожей до домашнього персоналу, управління охороною здоров'я та консультацій щодо колекційних предметів. Вони також включають агреговані програми фінансової звітності, бухгалтерський облік та послуги оплати рахунків (відомі як "послуги CFO"), які користуються великим попитом серед надбагатих інвесторів та сімейних офісів. Для консультацій з подорожей клієнти зможуть отримати доступ до Valerie Wilson Travel, яку J.P. Morgan придбав у 2022 році в рамках купівлі компанії з управління подорожами Frosch. Банк не назвав інші компанії, доступні на платформі, але сказав, що вони включають широкий спектр постачальників...
BitcoinEthereumNews2025/09/16 21:40
Криптовалютні ETF залишаються популярними: фонди Bitcoin та Ether залучили понад 600 мільйонів доларів разом

Криптовалютні ETF залишаються популярними: фонди Bitcoin та Ether залучили понад 600 мільйонів доларів разом

Пост Криптовалютні ETF залишаються гарячими: Bitcoin та Ether фонди залучили понад 600 мільйонів доларів разом з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin ETF зафіксували шостий день поспіль припливу коштів у розмірі 260 мільйонів доларів, тоді як Ether ETF відзначили свій п'ятий поспіль позитивний день із 360 мільйонами доларів. Ця серія підкреслює зростаючий апетит інвесторів до обох провідних фондів цифрових активів. Bitcoin ETF продовжують переможну серію до шести днів, а Ether ETF слідують за ними. Біржові фонди криптовалют (ETF) продовжили свій імпульс [...] Джерело: https://news.bitcoin.com/crypto-etfs-stay-hot-bitcoin-and-ether-funds-pull-in-over-600-million-combined/
BitcoinEthereumNews2025/09/16 21:38
6 секретних передпродажів, готових до зростання в 1000 разів

6 секретних передпродажів, готових до зростання в 1000 разів

Шість передпродажів — Tapzi, Best Wallet Token, Harry Hippo, Guardians of the Car, Cogni AI та SpacePay — демонструють сильну утилітарність, команди та потенціал зростання для прибутку в 1000x у 2025 році.
Blockchainreporter2025/09/16 20:41
