Bitcoin знову стикається з трендовою лінією 2017-21 років, SOL демонструє попередження "Падаюча зірка"
Пост Bitcoin знову стикається з трендовою лінією 2017-21 років, SOL подає "Вечірню зірку" як попередження з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Це щоденний аналіз від аналітика CoinDesk та сертифікованого технічного аналітика ринку Омкара Годболе. Кілька днів тому CoinDesk виділив три потенційні перешкоди, які могли б зупинити рух bitcoin (BTC) до $120,000, одна з яких - добре встановлена зона втоми бичачого ринку вище $116,000, яка існує з липня. І справді, нещодавній відскок BTC від мінімумів близько $107,200 зіткнувся зі стіною, не зумівши рішуче прорватися за межі $116,000 з минулої п'ятниці. Цей опір тісно узгоджується з ключовою трендовою лінією, що з'єднує піки бичачого ринку грудня 2017 року та листопада 2021 року, цінова стеля, яка обмежувала зростання BTC у липні та серпні, як показано довгими верхніми тінями на місячних свічках. Бики вже двічі намагалися, але не змогли утриматися вище цієї лінії. Чи зможуть бики прорвати її з третьої спроби? Можливо. Багато аналітиків очікують, що bitcoin продовжить зростати до кінця року, підтриманий широко очікуваним зниженням ставки ФРС. Але третя поспіль невдача тут зміцнить позиції ведмедів, потенційно спричинивши глибший відкат. Перші ознаки попередження про прорив можуть з'явитися, якщо щоденні ціни опустяться нижче Хмари Ішимоку, яка наразі діє як зона невизначеності. На момент написання bitcoin торгується всередині цієї хмари, що дає мало ясності щодо напрямку. Перетини вище або нижче цієї хмари часто сигналізують про зміни в імпульсі, тому трейдерам слід уважно стежити.
Попередження SOL про "Вечірню зірку"
Хоча ентузіазм щодо перспектив ціни solana (SOL) залишається високим, технічні показники пропонують бути обережними. У неділю SOL сформував класичну свічку "Вечірня зірка" після досягнення багатомісячного максимуму близько $250, лише щоб різко відкотитися до закриття. Ця модель, маленьке реальне тіло з довгою верхньою тінню після тривалого висхідного тренду, як у випадку з SOL, сигналізує, що покупці підштовхнули ціни вище, але зрештою втратили контроль перед продавцями, які знизили ціну назад близько...
BitcoinEthereumNews2025/09/17 04:38