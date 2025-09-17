Чи може ПСЖ перемогти англійських суперників двічі поспіль?

МОНАКО, МОНАКО – 27 СЕРПНЯ: Трофей Ліги чемпіонів УЄФА на сцені перед початком європейського клубного футбольного сезону 2025/26 27 серпня 2025 року в Монако, Монако. (Фото Francesco Scaccianoce – UEFA/UEFA via Getty Images) UEFA via Getty Images Ліга чемпіонів повертається! Трохи більше ніж через три місяці після того, як Парі Сен-Жермен розгромив Інтер Мілан з рахунком 5-0 у Мюнхені і вперше підняв трофей, найпрестижніший приз європейського футболу знову розігрується. Чинні володарі трофею є однією з 36 команд у лізі, яка стартує у вівторок і, як і минулого сезону, складатиметься з величезних 189 матчів, щоб скоротити поле до 24 команд до кінця січня. Прем'єр-ліга є найбільш представленою лігою з рекордно високими шістьма командами у змаганні, тоді як норвезький Буде/Глімт та бельгійський клуб Юніон Сент-Жіллуаз дебютують, як і Пафос з Кіпру та Кайрат з Казахстану, який зустрінеться з Реал Мадридом. Як завжди, CBS Sports та Paramount+ залишаються ексклюзивними власниками прав на англійську мову в США, тоді як TNT Sports та Amazon Prime ділять права на телетрансляцію у Великобританії. Ось п'ять сюжетних ліній, за якими варто стежити під час старту Ліги чемпіонів. Чи все ще діє новий формат Ліги чемпіонів? Так, і він залишиться таким принаймні до 2027 року, на велике невдоволення багатьох його критиків. Ліга чемпіонів цього сезону дотримуватиметься того ж формату, який був вперше представлений минулого року, в якому 36 команд кваліфікуються до так званої ліги, замість того, щоб мати 32 команди, розділені на вісім груп по чотири. Якщо в старому форматі клуби грали з трьома іншими командами у своїй групі вдома та на виїзді, тепер вони грають вісім ігор, чотири з них вдома і чотири з них...