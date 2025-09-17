2025-10-11 Saturday

FDA—після указу Трампа—попереджає фармацевтичних гігантів щодо реклами препаратів для схуднення

Пост FDA—після указу Трампа—попереджає фармацевтичних гігантів щодо реклами препаратів для зниження ваги з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Головне Управління з контролю за продуктами та ліками надіслало попереджувальні листи десяткам фармацевтичних компаній— включаючи популярну телемедичну фірму Hims & Hers та фармацевтичних гігантів Eli Lilly та Novo Nordisk— вимагаючи виправити "неправдиві або оманливі твердження" щодо деяких їхніх популярних продуктів для зниження ваги після того, як президент Дональд Трамп підписав указ, спрямований на обмеження реклами ліків. Листи були надіслані тиждень тому. (Фото Sarah Silbiger/Getty Images) Getty Images Ключові факти Попереджувальні листи були надіслані понад 100 компаніям, спрямовані на "незаконний продаж неапробованих та неправильно маркованих ліків" споживачам через інтернет. Hims & Hers отримала лист щодо своїх комбінованих продуктів семаглутиду, які є популярними препаратами для лікування діабету та управління вагою, при цьому FDA особливо звертає увагу на твердження, що натякають, що продукти "такі ж, як схвалений FDA продукт, коли вони такими не є", зазначаючи, що комбіновані ліки не схвалені FDA. Novo Nordisk отримав попередження щодо спеціального випуску Опри Вінфрі про препарати для зниження ваги, в якому FDA стверджує про неправдивий або оманливий вміст щодо препаратів Nordisk для діабету та зниження ваги Wegovy, Ozempic та Victoza (неназваний представник FDA підтвердив Reuters, що листи були спрямовані на медіа-інтерв'ю, а не на рекламу). FDA видало подібне попередження щодо епізоду Опри компанії Eli Lilly, яка розробляє препарати для управління вагою Zepbound та Mounjaro, також представлені в спеціальному випуску. Два рекламні відео Eli Lilly про Zepbound також стали об'єктом попереджувальних листів FDA, при цьому агентство стверджує, що відео вводять споживачів в оману щодо безпеки та ефективності Zepbound, "який є препаратом з кількома серйозними, потенційно небезпечними для життя ризиками, включаючи попередження в рамці про ризик пухлин С-клітин щитовидної залози". Forbes звернувся до FDA, Hims & Hers, Novo Nordisk та Eli Lilly за коментарями. Як працюють акції фармацевтичних компаній? Акції Hims...
Інвестори Bitcoin та Ethereum діють обережно, оскільки ринки зосереджені на завтрашньому засіданні ФРС! Ось деталі

Пост Bitcoin та Ethereum інвестори діють обережно, оскільки ринки зосереджені на завтрашньому засіданні ФРС! Ось деталі з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Всі погляди на криптовалютному ринку прикуті до рішення Федеральної резервної системи США щодо процентної ставки, заплановане на середу. Bitcoin сьогодні торгується між $115 000 та $116 000, тоді як Ethereum торгується в боковому діапазоні, а інвестори зосереджені на рішенні ФРС. Bitcoin та Ethereum торгуються в боковому діапазоні напередодні рішення ФРС Стратег з досліджень 21Shares Метт Мена заявив, що справжнє питання на засіданні було не "чи буде зниження ставки?", а "наскільки?" Хоча переважне очікування ринку - це зниження на 25 базисних пунктів, платформи на кшталт Polymarket пропонують низький відсоток шансів на зниження ставки на 50 базисних пунктів. За словами Мени, несподіване зниження на 50 базисних пунктів може спричинити нову хвилю висхідного руху для криптовалют. Рішення Федеральної резервної системи США (FRS) може спричинити зміну потоку капіталу в акції та криптовалюти, оскільки це знизить прибутковість $7,5 трильйонів у фондах грошового ринку. Тімоті Місір, керівник досліджень BRN, підкреслив, що кредитне плече знаходиться на "лезі ножа", тому рух після рішення ФРС може бути сильним. Притоки в спотові ETF Bitcoin та Ethereum у США зросли за останні дні. 15 вересня ETF Bitcoin зафіксували шість днів поспіль притоків, загалом приблизно $260 мільйонів, тоді як ETF Ethereum зафіксували п'ять днів поспіль чистих притоків на $360 мільйонів. Це свідчить про відновлення інституційного апетиту. Експерти зазначають, що вересень історично був складним місяцем для криптовалют, але Bitcoin та ризикованіші активи зазвичай демонструють сильні результати в останньому кварталі року. Дані від Derive.xyz свідчать, що ринок опціонів лідирує з очікуваннями $140 000-$200 000 для Bitcoin та $5 000-$6 000 для Ethereum до кінця року. Зрештою, напрямок ринків буде визначатися тим, наскільки м'якою буде позиція ФРС. *Це не є інвестиційною порадою. Підписуйтесь на наш Telegram та Twitter акаунт зараз для ексклюзивних новин, аналітики та ончейн даних! Джерело: https://en.bitcoinsistemi.com/bitcoin-and-ethereum-investors-act-cautiously-as-markets-focus-on-tomorrows-fed-meeting-here-are-the-details/
Великий французький сайт даркнету DFAS демонтовано, Bitcoin вилучено

Пост "Великий французький сайт даркнету DFAS демонтовано, Bitcoin конфісковано" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Правоохоронні органи Франції закрили одну з головних платформ франкомовного даркнету, Dark French Anti System (DFAS). Операція проти ринку даркнету, який сприяв торгівлі наркотиками та продажу зброї, серед інших незаконних операцій, відбулася після тривалого розслідування. Французька влада ліквідувала DFAS з арештами та конфіскацією криптовалюти DFAS, провідна торгова платформа у франкомовному сегменті даркнету, була відключена поліцією та судовими органами Франції. Розвиток подій відбувся після кількох років слідчої роботи, як зазначив крипто-новинний портал Journal du Coin у звіті у вівторок. Двоє осіб були затримані під час правоохоронної операції, як повідомили місцеві ЗМІ за останні кілька днів. Влада також конфіскувала понад 6 Bitcoin (BTC) вартістю понад 600 000 євро на той момент (більше 700 000 доларів). Перші подробиці про операцію були опубліковані прокуратурою Парижа наприкінці минулого тижня. DFAS діяв з 2017 року і з часом перетворився на головний форум даркнету для організованої злочинності у франкомовному світі. Окрім угод з наркотиками та зброєю, сайт сприяв шахрайству та схемам відмивання грошей. Він також служив для обміну викраденими персональними даними та інструментами анонімізації. База користувачів DFAS постійно зростала до закриття Cyberdouane, підрозділ розвідувального управління французької митниці (DNRED), що спеціалізується на боротьбі з кіберторгівлею, уважно стежив за розвитком платформи. За роки з моменту запуску її членство досягло понад 12 000 користувачів. На вебсайті було опубліковано понад 110 000 оголошень та повідомлень. Одна з осіб, заарештованих 8 вересня, - це людина, яка створила DFAS і була її головним адміністратором. Інший - спільник, який допомагав у тестуванні її послуг. Двоє народилися в 1997 і 1989 роках відповідно, преса...
Bitcoin знову стикається з трендовою лінією 2017-21 років, SOL демонструє попередження "Падаюча зірка"

Пост Bitcoin знову стикається з трендовою лінією 2017-21 років, SOL подає "Вечірню зірку" як попередження з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Це щоденний аналіз від аналітика CoinDesk та сертифікованого технічного аналітика ринку Омкара Годболе. Кілька днів тому CoinDesk виділив три потенційні перешкоди, які могли б зупинити рух bitcoin (BTC) до $120,000, одна з яких - добре встановлена зона втоми бичачого ринку вище $116,000, яка існує з липня. І справді, нещодавній відскок BTC від мінімумів близько $107,200 зіткнувся зі стіною, не зумівши рішуче прорватися за межі $116,000 з минулої п'ятниці. Цей опір тісно узгоджується з ключовою трендовою лінією, що з'єднує піки бичачого ринку грудня 2017 року та листопада 2021 року, цінова стеля, яка обмежувала зростання BTC у липні та серпні, як показано довгими верхніми тінями на місячних свічках. Бики вже двічі намагалися, але не змогли утриматися вище цієї лінії. Чи зможуть бики прорвати її з третьої спроби? Можливо. Багато аналітиків очікують, що bitcoin продовжить зростати до кінця року, підтриманий широко очікуваним зниженням ставки ФРС. Але третя поспіль невдача тут зміцнить позиції ведмедів, потенційно спричинивши глибший відкат. Перші ознаки попередження про прорив можуть з'явитися, якщо щоденні ціни опустяться нижче Хмари Ішимоку, яка наразі діє як зона невизначеності. На момент написання bitcoin торгується всередині цієї хмари, що дає мало ясності щодо напрямку. Перетини вище або нижче цієї хмари часто сигналізують про зміни в імпульсі, тому трейдерам слід уважно стежити. Попередження SOL про "Вечірню зірку" Хоча ентузіазм щодо перспектив ціни solana (SOL) залишається високим, технічні показники пропонують бути обережними. У неділю SOL сформував класичну свічку "Вечірня зірка" після досягнення багатомісячного максимуму близько $250, лише щоб різко відкотитися до закриття. Ця модель, маленьке реальне тіло з довгою верхньою тінню після тривалого висхідного тренду, як у випадку з SOL, сигналізує, що покупці підштовхнули ціни вище, але зрештою втратили контроль перед продавцями, які знизили ціну назад близько...
Один користувач втратив 1 млн USDC через бота MEV після помилкової транзакції

Пост "Один користувач втратив $1M USDC через Сандвіч-бот після помилкової транзакції" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Один користувач здійснив помилкову транзакцію, відправивши $1 мільйон USDC на адресу контракту. Сандвіч-бот швидко втрутився і забрав кошти до того, як вони могли бути заблоковані. Користувач Ethereum зробив поширену помилку – відправив кошти безпосередньо на адресу смартконтракту. У цьому випадку власник гаманця хотів перевести $1 мільйон через кросчейн міст, але не дотримався правильних кроків. Натомість власник гаманця відправив кошти безпосередньо на адресу контракту. Транзакція була зареєстрована, і якби вона була повністю виконана, кошти були б заморожені назавжди, ніби їх відправили на неправильну адресу. Однак це також помітив і перехопив Сандвіч-бот, який утримав кошти. "Схоже, якась нещасна душа щойно відправила $1 млн USDC безпосередньо на контракт мосту замість виклику правильних методів, і все було миттєво перехоплено Сандвіч-ботом 😭😭💀💀 pic.twitter.com/N7WGMSG4vS — deebeez (@deeberiroz) 16 вересня 2025" Сандвіч-бот, ймовірно, був налаштований на відстеження транзакцій до контракту, оскільки він миттєво зафіксував переказ. Початковий власник, який відправив $1 мільйон, отримав кошти з великого гаманця, можливо біржі, а потім спробував перевести стейблкоїни через міст. Сандвіч-бот зберігає кошти в спеціальному гаманці Цільовий гаманець Сандвіч-бота щойно отримав свою найбільшу транзакцію на 1 мільйон USDC. Кошти зберігаються в гаманці, який отримав свою найбільшу одиночну транзакцію на сьогодні. Сандвіч-бот зберіг кошти в спеціальному гаманці, який отримав свою найбільшу транзакцію на сьогодні. | Джерело: Etherscan Раніше бот перехоплював менші перекази USDT і USDC. На даний момент залишається невідомим, чи зможе Сандвіч-бот повернути кошти, або його метою є збереження втрачених токенів. Аналітики блокчейну також зазначили, що дії бота містили виклик експлойту до контракту мосту...
Glassnode повідомляє, що короткострокові інвестори Bitcoin очікують позитивного результату від засідання ФРС

Пост Glassnode каже, що короткострокові інвестори Bitcoin очікують позитивного результату від засідання ФРС з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Ключові висновки Короткострокові інвестори Bitcoin стають більш впевненими з наближенням засідання FOMC Федерального резервного банку США (FRB). Ончейн дані Glassnode вказують на те, що інвестори позиціонуються для позитивного результату від рішення ФРС. Короткострокові інвестори Bitcoin демонструють відновлену впевненість напередодні цього тижня засідання Федерального комітету відкритого ринку, згідно з аналітичною блокчейн-фірмою Glassnode. Ончейн дані вказують на те, що ці інвестори позиціонуються для позитивного результату від майбутнього рішення ФРС. Glassnode повідомив, що коефіцієнт SOPR для нещодавніх покупців підскочив, оскільки BTC утримався на рівні $107,000, показуючи, що короткострокові власники знову в прибутку напередодні рішення ФРС. Цей відновлений імпульс значною мірою походить від того, що BTC повернув собі базову вартість усіх власників з терміном менше 3 місяців, яку Glassnode оцінює між $111,800 та $114,200. Щоб впевненість зберігалася, Bitcoin повинен залишатися вище цього діапазону після рішення ФРС; невдача в цьому може призвести до ринкової структури "продавай новини". Джерело: https://cryptobriefing.com/bitcoin-glassnode-sopr-fed/
Китайська Bitcoin-фірма націлена на продаж акцій на 500 мільйонів доларів для BTC

Пост "Китайська Bitcoin-компанія націлена на продаж акцій на $500 мільйонів для BTC" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Найбільша корпоративна компанія з Bitcoin-резервами в Китаї, Next Technology Holding, заявляє, що планує продати до $500 мільйонів своїх звичайних акцій для купівлі більшої кількості Bitcoin та інших цілей. "Ми маємо намір використати чистий прибуток від продажу будь-яких цінних паперів, запропонованих за цим проспектом, для загальних корпоративних цілей, включаючи, але не обмежуючись, придбання Bitcoin", - заявила програмна компанія у поданні до регулятора цінних паперів США у понеділок. Next Technology наразі володіє 5 833 Bitcoin вартістю $671,8 мільйонів — що робить її 15-ю найбільшою компанією з Bitcoin-резервами — вище ніж KindlyMD Девіда Бейлі, Semler Scientific та GameStop, показують дані BitcoinTreasuries.NET. Топ-20 корпоративних компаній з Bitcoin-резервами за обсягом BTC. Джерело: BitcoinTreasuries.NET Виділення навіть половини пропозиції на $500 мільйонів на Bitcoin дозволило б компанії, що котирується на Nasdaq, придбати ще 2 170 Bitcoin за поточними цінами, довівши загальну кількість до понад 8 000 Bitcoin. Next Technology є частиною ширшої тенденції впровадження Bitcoin-резервів, коли публічні компанії звернулися до акціонерного капіталу, боргу через конвертовані облігації, пропозицій привілейованих акцій з безстроковим терміном та навіть компаній спеціального призначення для фінансування своїх покупок Bitcoin. Наразі 190 публічно зареєстрованих компаній тримають Bitcoin на своїх балансах, що більше ніж менше 100 на початок року, і їхні сукупні запаси перевищили 1 мільйон Bitcoin раніше цього місяця — що становить понад 5% поточної пропозиції Bitcoin. Стратегія Майкла Сейлора продовжує лідирувати з майже 639 000 Bitcoin, зазначених на її балансі. Акції Next Technology падають на новинах Акції Next Technology (NXTT) впали на 4,76% до $0,14 на Nasdaq у понеділок і ще на 7,43% після закриття торгів, коли було оголошено новину, показують дані Google Finance. Зміна ціни акцій NXTT у понеділок, включаючи післяторговий період. Джерело: Google Finance Однак компанія отримала значний паперовий прибуток від своїх Bitcoin-запасів з...
Том Лі бачить ралі Bitcoin, Ethereum на тлі очікуваних знижень ставок ФРС

Пост "Том Лі прогнозує зростання Bitcoin та Ethereum на тлі очікуваного зниження ставок ФРС" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Том Лі визначає Nasdaq 100, Bitcoin та Ethereum як головних бенефіціарів зниження ставки ФРС. Голова BitMine очікує "монстроподібного руху" для криптовалют протягом трьох місяців. Очікується, що ФРС оголосить зниження на 25 базисних пунктів з 96,4% ринковою ймовірністю. Голова BitMine Том Лі поділився своєю інвестиційною тезою щодо потенційного зниження ставок Федеральною резервною системою США (FRS). Він визначив Bitcoin та Ethereum серед основних бенефіціарів більш м'якої монетарної політики. Виступаючи на CNBC, Лі позиціонував криптовалюти поряд з акціями Nasdaq 100 як найперспективніші можливості, якщо центральний банк продовжить очікуване зниження ставок. Аналіз Лі спирається на історичні прецеденти у вересні 1998 та вересні 2024 років, обидва періоди, коли Федеральна резервна система США (FRS) знижувала ставки після тривалих пауз. Керівник BitMine, чия компанія працює як орієнтована на Ethereum організація в стилі MicroStrategy, очікує, що ці моделі повторяться, якщо поточні очікування щодо зниження ставок матеріалізуються. Том Лі сказав сьогодні на @CNBCClosingBell, що якщо ФРС знизить ставки, найбільшими бенефіціарами будуть: 1. NASDAQ 100 (Mag 7 + ШІ) 2. Bitcoin і Ethereum — "можуть зробити монстроподібний рух протягом наступних 3 місяців" 3. Компанії з малою капіталізацією та фінансові компанії pic.twitter.com/HoEW6VgdDt — Tom Lee Tracker (Насправді не Том) (@TomLeeTracker) 15 вересня 2025 Трирівнева структура для активів Інвестиційна структура Лі пріоритезує три окремі категорії на основі їх чутливості до змін монетарної політики. Nasdaq 100 посідає перше місце, що зумовлено акціями Magnificent Seven та компаніями сектору Штучного Інтелекту, які отримують вигоду від покращених умов зростання при нижчих ставках. Чутливість до монетарної ліквідності формує другий рівень, де Bitcoin та Ethereum отримують переваги від політики пом'якшення глобальних центральних банків. Лі охарактеризував цю категорію як "сезонно сильну" і прогнозував, що криптовалюти можуть генерувати "монстроподібний рух" протягом наступних трьох місяців, якщо зниження ставок відбудеться, як очікується. Активи, чутливі до процентних ставок, складають третю категорію, включаючи акції з малою капіталізацією та компанії фінансового сектору, які зазвичай отримують вигоду від зниження...
Увага: сьогодні великий день для Bitcoin (BTC) у США! Відбудеться критично важлива зустріч щодо криптовалют за участю впливових осіб!

Пост Увага: Сьогодні важливий день для Bitcoin (BTC) у США! Відбудеться критична зустріч щодо криптовалют за участю відомих особистостей! з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Президент США Дональд Трамп зробив важливі кроки щодо Bitcoin та криптовалют з моменту своєї офіційної інавгурації. Ці кроки включають підписання Трампом указу про стратегічний резерв Bitcoin США та законопроєкт сенатора Синтії Ламміс про резерв Bitcoin. Поки очікування щодо резерву BTC тривають, сьогодні у Вашингтоні відбудеться важлива зустріч. За даними The Block, зустріч проведе Синтія Ламміс, сенатор, що стоїть за законопроєктом про Bitcoin, і в ній візьмуть участь такі відомі особи, як засновник Strategy Майкл Сейлор та президент Bitmine Том Лі. Відповідно, на зустрічі обговорюватимуть прийняття та підтримку законопроєкту, спрямованого на створення стратегічного резерву Bitcoin у Сполучених Штатах. "Наша увага буде зосереджена на забезпеченні просування Стратегічного резерву Bitcoin у бюджетно-нейтральний спосіб та побудові коаліції, необхідної для просування законопроєкту про Bitcoin." Очікується, що серед учасників будуть керівники криптоіндустрії, такі як засновник Strategy Майкл Сейлор, голова стартапу Ethereum BitMine та генеральний директор Fundstrat Том Лі, генеральний директор MARA Holdings Фред Тіль та генеральний директор CleanSpark Метт Шульц. Раніше Ламміс представила законопроєкт, який вимагав би від уряду США щорічно купувати 200 000 BTC протягом п'яти років, накопичивши загалом один мільйон BTC. Законопроєкт про Bitcoin, представлений у березні сенатором Синтією Ламміс, може стати наступним основним фокусом законодавців щодо криптовалютного законодавства після спроб прийняти закон GENIUS у липні. Законопроєкт пропонує, щоб США придбали 1 мільйон Bitcoin, вартістю понад 115 мільярдів доларів за поточними цінами, як стратегічні резерви протягом п'яти років через бюджетно-незалежну стратегію, щоб ці покупки були розподілені на п'ять років (200 000 BTC на рік), і щоб покупки здійснювалися за рахунок ресурсів, які не обтяжуватимуть платників податків, тобто громадськість. *Це не є інвестиційною порадою. Підписуйтесь на наші акаунти в Telegram та Twitter зараз для ексклюзивних...
Чи може ПСЖ перемогти англійських суперників двічі поспіль?

Допис "Чи може ПСЖ перемогти англійських суперників два рази поспіль?" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. МОНАКО, МОНАКО – 27 СЕРПНЯ: Трофей Ліги чемпіонів УЄФА на сцені перед початком європейського клубного футбольного сезону 2025/26 27 серпня 2025 року в Монако, Монако. (Фото Francesco Scaccianoce – UEFA/UEFA via Getty Images) UEFA via Getty Images Ліга чемпіонів повертається! Трохи більше ніж через три місяці після того, як Парі Сен-Жермен розгромив Інтер Мілан з рахунком 5-0 у Мюнхені і вперше підняв трофей, найпрестижніший приз європейського футболу знову розігрується. Чинні володарі трофею є однією з 36 команд у лізі, яка стартує у вівторок і, як і минулого сезону, складатиметься з величезних 189 матчів, щоб скоротити поле до 24 команд до кінця січня. Прем'єр-ліга є найбільш представленою лігою з рекордно високими шістьма командами у змаганні, тоді як норвезький Буде/Глімт та бельгійський клуб Юніон Сент-Жіллуаз дебютують, як і Пафос з Кіпру та Кайрат з Казахстану, який зустрінеться з Реал Мадридом. Як завжди, CBS Sports та Paramount+ залишаються ексклюзивними власниками прав на англійську мову в США, тоді як TNT Sports та Amazon Prime ділять права на телетрансляцію у Великобританії. Ось п'ять сюжетних ліній, за якими варто стежити під час старту Ліги чемпіонів. Чи все ще діє новий формат Ліги чемпіонів? Так, і він залишиться таким принаймні до 2027 року, на велике невдоволення багатьох його критиків. Ліга чемпіонів цього сезону дотримуватиметься того ж формату, який був вперше представлений минулого року, в якому 36 команд кваліфікуються до так званої ліги, замість того, щоб мати 32 команди, розділені на вісім груп по чотири. Якщо в старому форматі клуби грали з трьома іншими командами у своїй групі вдома та на виїзді, тепер вони грають вісім ігор, чотири з них вдома і чотири з них...
