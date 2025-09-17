BTC та ETH націлені на ралі, оскільки ФРС готує рішення щодо зниження ставки
Пост BTC та ETH націлені на ралі, оскільки ФРС готується до рішення про зниження ставки з'явився на BitcoinEthereumNews.com. BTC консолідується біля $115 тис., оскільки обсяги падають на 72% перед ключовим рішенням ФРС ETH тримається вище $4,500, а опціонний ринок націлений на $5 тис.–$6 тис. до кінця року Трейдери розглядають зниження ставки ФРС та притоки ETF як паливо для ралі Bitcoin та Ethereum Bitcoin (BTC) та Ethereum (ETH) увійшли в середину вересня у режимі очікування, з тоншанням обсягів перед цьотижневим рішенням Федеральної резервної системи США (FRS). Аналітики підкреслюють, що поточне затишшя більше схоже на консолідацію, ніж на виснаження, з очікуваннями, що обидва активи підуть у ралі до кінця року, якщо монетарна політика схилиться до підтримки. BTC та ETH утримують діапазон, оскільки обсяги падають BTC торгувався в діапазоні $115,000–$116,000 на момент написання, демонструючи стійкість, незважаючи на менші обсяги перед рішенням Федеральної резервної системи США (FRS). Дані встановили ціну на рівні $115,449.88, зростання на 0.61% за 24 години, з ринковою капіталізацією $2.29 трильйона. Ethereum пішов подібним шляхом, з ціною $4,501.43 після 0.33% денного зниження, що довело його ринкову капіталізацію до $543.34 мільярда. Торгова активність та динаміка ринку Обсяги, однак, розповіли іншу історію. 24-годинний оборот Bitcoin впав на 71.8% до $42 мільярдів, тоді як Ethereum знизився на 27.4% до $28 мільярдів. Незважаючи на уповільнення, показники ліквідності залишилися незмінними: співвідношення обсягу до ринкової капіталізації BTC становило 1.86%, тоді як ETH сидів на 5.22%. Пов'язано: Том Лі каже, що Bitcoin та Ethereum можуть побачити "Монстр-рух" після зниження ставок ФРС Короткострокова цінова дія відображала нерішучість. Bitcoin опустився нижче $115,150, перш ніж відновитися, щоб протестувати $115,750, тоді як Ethereum ненадовго піднявся вище $4,520, перш ніж знову опуститися нижче $4,505. Аналітики інтерпретують цю нестабільність як консолідацію в діапазоні навколо ключових зон підтримки та опору. Дані опціонів сигналізують про сильні очікування на кінець року Позиціонування деривативів свідчить про те, що трейдери бачать більші рухи попереду. Шон Доусон, керівник досліджень у dYdX, підкреслив, що кол-опціони BTC з терміном дії у грудні групуються між $140,000 та $200,000. Для Ethereum позиціонування вказує на цілі між $5,000 та $6,000. Налаштування відображає оптимізм щодо притоків ETF...
BitcoinEthereumNews2025/09/17 08:26