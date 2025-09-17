Сьогоднішні підказки та відповідь для Wordle #1551 на середу, 17 вересня

Пост "Сьогоднішній Wordle #1551: Підказки та відповідь на середу, 17 вересня" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Як розв'язати сьогоднішній Wordle. SOPA Images/LightRocket через Getty Images Знову середа Wordle, друзі, а це означає, що у мене є додаткова головоломка для вас перед тим, як ми візьмемося за сьогоднішній Wordle. Щосереди я урізноманітнюю все тут загадкою, головоломкою на логіку або іноді візуальною головоломкою. Це мій улюблений день тижня Wordle, і я сподіваюся, що вам подобається додатковий виклик. Ось сьогоднішня: Шукаєте вівторковий Wordle? Перегляньте наш посібник прямо тут. Як грати в Wordle Wordle — це щоденна словесна головоломка, де ваша мета — вгадати приховане п'ятилітерне слово за шість спроб або менше. Після кожної спроби гра дає відгук, щоб допомогти вам наблизитися до відповіді: Зелений: Літера є в слові і в правильному місці. Жовтий: Літера є в слові, але в неправильному місці. Сірий: Літери взагалі немає в слові. Використовуйте ці підказки, щоб звузити свої здогадки. Кожен день приносить нове слово, і всі у світі намагаються розгадати ту саму головоломку. Деякі гравці Wordle також грають у Змагальний Wordle проти друзів, родини, Wordle Bot або навіть проти мене, вашого скромного оповідача. Дивіться правила Змагального Wordle наприкінці цього посту. Сьогоднішні підказки та відповідь Wordle Початкове слово Wordle Bot: SLATE Моє початкове слово сьогодні: BRAID (залишилося 501 слово) Підказка: Цей Wordle має укус. Ключ: У цьому Wordle є подвійні подвійні літери. Гаразд, спойлери нижче! Відповідь наближається! . . . Відповідь: Сьогоднішній Wordle Скриншот: Erik Kain Аналіз Wordle Щодня я перевіряю Wordle Bot, щоб проаналізувати свою гру в здогадки. Ви можете перевірити свій рахунок Wordle з Wordle Bot прямо тут. BRAID був поганим початковим здогадом, і я не здивований. Іноді я вгадую слова, які не такі...