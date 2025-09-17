2025-10-11 Saturday

Bitcoin до 150 тис. доларів? – Чому КЛЮЧОВИЙ індикатор сигналізує про простір для зростання

Bitcoin до 150 тис. доларів? – Чому КЛЮЧОВИЙ індикатор сигналізує про простір для зростання

Пост Bitcoin до 150K? – Чому КЛЮЧОВИЙ індикатор сигналізує про простір для зростання з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Ключові висновки Чи ралі Bitcoin ризикує перегрітися або зазнати серйозної корекції? Золотий хрест NVT Bitcoin на рівні 0,3 сигналізує про нейтральну зону, показуючи, що є простір для зростання без спекулятивних надлишків. Чи додають майнери тиск продажів на ринок? Навіть зі зростанням Індексу позицій майнерів на 150%, рівні залишаються низькими на позначці 0,10, що вказує на те, що майнери утримують, а не скидають BTC. Золотий хрест NVT Bitcoin [BTC] знаходився на нейтральному рівні 0,3 на момент публікації, що не вказує ні на екстремальний перегрів, ні на недооцінку, сигналізуючи про здорові висхідні умови. Історично рівні вище 2 збігалися з вершинами циклу, тоді як від'ємні значення позначали зони сильного накопичення. З цим стабільним показником Bitcoin зберігає простір для зростання без безпосереднього ризику спекулятивних надлишків. Ця нейтральна зона узгоджується з історичними ралі, що свідчить про можливість розширення ціни, тоді як обережність зростає щодо поведінки довгострокових власників. Джерело: CryptoQuant Чи натякають притоки на біржі на приховане фіксування прибутку? Приток на біржу CDD зріс на 3,17%, показуючи, що старіші, довго утримувані монети переміщуються на біржі після тривалого періоду бездіяльності. Цей показник часто сигналізує про підготовку до фіксації прибутку, оскільки досвідчені власники використовують біржі для забезпечення ліквідності під час ралі. Хоча зростання залишається помірним, воно підкреслює зміну переконань серед інвесторів, які раніше залишалися неактивними. Історично, збільшення притоків на біржі передувало ринковим корекціям, особливо під час фаз зростання цін. Однак поточний масштаб руху свідчить скоріше про перепозиціонування, ніж про широкий розподіл, залишаючи висхідний імпульс Bitcoin поки що незмінним. Джерело: CryptoQuant Знищені дні монет зростають, коли прокидається неактивна пропозиція Загалом, показник Знищених днів монет зріс майже на 6% на момент написання, відображаючи зростання витрат старіших монет після тривалої неактивності. Такі рухи є критичними, оскільки вони вимірюють вагу активності довгострокових власників, а не короткострокової торгівлі. У минулих циклах зростання CDD збігалося з підвищеною волатильністю, оскільки пробуджена пропозиція вводила нову ліквідність на ринок. Однак поточний...
Bitwise просуває сміливу ставку ETF на стейблкоїни та токенізацію

Bitwise просуває сміливу ставку ETF на стейблкоїни та токенізацію

Пост Bitwise робить сміливу ставку на ETF зі стейблкоїнами та токенізацією з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Альткоїни/Блокчейн 17 вересня 2025 | 05:05 Наступна хвиля ETF з криптотематикою незабаром може включати продукт, зосереджений на двох найшвидше зростаючих тенденціях галузі: стейблкоїнах та токенізації реальних активів. Bitwise подав документи до регуляторів США, шукаючи схвалення для свого "Stablecoin & Tokenization ETF", фонду, розробленого для поєднання традиційних акцій з експозицією до цифрових активів. Замість того, щоб зосереджуватися лише на криптовалютах, запропонована структура рівномірно розділяється між двома сферами. Одна половина відстежує компанії, пов'язані з розширенням стейблкоїнів та токенізованих ринків — включаючи платіжні фірми, біржі, постачальників інфраструктури та навіть окремих роздрібних продавців. Інша половина слідує за регульованими біржовими продуктами, пов'язаними з Bitcoin та Ether, надаючи портфелю пряму експозицію до криптовалют, одночасно підтримуючи обмеження для запобігання надмірним позиціям. Вибір часу не є випадковим. З моменту вступу президента Дональда Трампа на посаду в січні, Вашингтон повернувся до більш дружньої до криптовалют позиції. Прийняття закону GENIUS цього літа встановило національну структуру для стейблкоїнів, викликавши сплеск капіталу в цей сектор. Менш ніж за дев'ять місяців, стейблкоїни в обігу зросли майже до 290 мільярдів доларів, тоді як токенізовані версії казначейських облігацій та інших фінансових інструментів збільшилися приблизно до 76 мільярдів доларів. Голова Комісії з цінних паперів і бірж США Пол Аткінс відкрито назвав токенізацію інновацією, яку агентство має намір підтримувати. Bitwise, заснований у 2017 році, став одним із найактивніших менеджерів у просторі ETF, вже керуючи більш ніж 20 фондами, орієнтованими на криптовалюти. Його остання пропозиція приєднується до переповненого поля: конкуренти, такі як Nicholas Wealth, тестують змішані стратегії, тоді як інші керуючі активами поспішають представити ETF на основі Bitcoin, Ether та альткоїнів. Аналітики очікують, що Комісія з цінних паперів і бірж США прийме хвилю рішень у жовтні та листопаді, а новий інструмент Bitwise, ймовірно, дебютує до кінця року, якщо він пройде процес перевірки. Подання підкреслює, наскільки швидко змінилася розмова на фінансових ринках. Колись вважалися нішевими експериментами,...
Google запускає протокол платежів на базі ШІ з інтеграцією криптовалют та стейблкоїнів

Google запускає протокол платежів на базі ШІ з інтеграцією криптовалют та стейблкоїнів

Протокол AP2 від Google революціонізує платежі з використанням ШІ, співпрацюючи з Coinbase, Ethereum Foundation, MetaMask та іншими для об'єднання криптовалюти, стейблкоїнів та фіату в одну надійну систему. Google розвиває платежі з використанням ШІ за допомогою AP2, співпрацюючи з Coinbase та криптовалютними компаніями Google оголосив 16 вересня, що запустив протокол платежів агентів (AP2), стандартизовану структуру, яка дозволяє [...]
Літній чоловік неправдиво заявив, що стріляв у Чарлі Кірка, щоб перешкодити поліції, каже шериф

Літній чоловік неправдиво заявив, що стріляв у Чарлі Кірка, щоб перешкодити поліції, каже шериф

Допис "Літній чоловік неправдиво заявив, що стріляв у Чарлі Кірка, щоб перешкодити поліції, повідомляє шериф" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Головне Літній чоловік, заарештований одразу після вбивства Чарлі Кірка, неправдиво заявив, що стріляв у консервативного активіста, щоб перешкодити поліцейським знайти справжнього стрільця, повідомив у вівторок офіс шерифа округу Юта. Чоловік неправдиво заявив, що саме він стріляв у консервативного активіста Чарлі Кірка. (Фото: Трент Нельсон/The Salt Lake Tribune/Getty Images) Getty Images Ключові факти Джордж Зінн, 71 рік, відвідав захід Кірка в Університеті долини Юта і, як повідомляється, заявив, що стріляв у Кірка незабаром після стрілянини, згідно з офісом шерифа, який заарештував Зінна, доправив його до університетського відділку поліції, а пізніше перевіз до місцевої лікарні після того, як у нього стався медичний епізод. Офіс шерифа округу Юта повідомив, що Зінн, перебуваючи в лікарні, заявив, що неправдиво назвав себе стрільцем, щоб перешкодити місцевим правоохоронним органам реагувати на вбивство. Немає інформації про те, що Зінн змовився з підозрюваним стрільцем, Тайлером Робінсоном, якому у вівторок було пред'явлено звинувачення у зв'язку з вбивством Кірка. Зінн також дозволив правоохоронцям переглянути свій телефон, який містив сексуально відвертий матеріал з неповнолітніми. Офіс шерифа повідомив, що Зінн зізнався слідчим, що "отримує сексуальне задоволення від перегляду та поширення" цих зображень, "і що його улюблений вік жертв - від п'яти до 12 років". Зінн досі перебуває під вартою і йому пред'явлено звинувачення у кримінальних злочинах: перешкоджанні правосуддю та сексуальній експлуатації неповнолітніх. Отримуйте текстові сповіщення про останні новини Forbes: ми запускаємо текстові сповіщення, щоб ви завжди знали найважливіші новини, що формують заголовки дня. Надішліть "Alerts" на (201) 335-0739 або зареєструйтеся тут. Що ще ми знаємо про Джорджа Зінна? Зінна заарештували у 2013 році за надсилання погроз організаторам марафону в Солт-Лейк-Сіті через кілька днів після теракту на Бостонському марафоні, внаслідок якого загинуло троє та понад 260 осіб отримали поранення...
Сьогоднішні підказки та відповідь для Wordle #1551 на середу, 17 вересня

Сьогоднішні підказки та відповідь для Wordle #1551 на середу, 17 вересня

Пост "Сьогоднішній Wordle #1551: Підказки та відповідь на середу, 17 вересня" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Як розв'язати сьогоднішній Wordle. SOPA Images/LightRocket через Getty Images Знову середа Wordle, друзі, а це означає, що у мене є додаткова головоломка для вас перед тим, як ми візьмемося за сьогоднішній Wordle. Щосереди я урізноманітнюю все тут загадкою, головоломкою на логіку або іноді візуальною головоломкою. Це мій улюблений день тижня Wordle, і я сподіваюся, що вам подобається додатковий виклик. Ось сьогоднішня: Шукаєте вівторковий Wordle? Перегляньте наш посібник прямо тут. Як грати в Wordle Wordle — це щоденна словесна головоломка, де ваша мета — вгадати приховане п'ятилітерне слово за шість спроб або менше. Після кожної спроби гра дає відгук, щоб допомогти вам наблизитися до відповіді: Зелений: Літера є в слові і в правильному місці. Жовтий: Літера є в слові, але в неправильному місці. Сірий: Літери взагалі немає в слові. Використовуйте ці підказки, щоб звузити свої здогадки. Кожен день приносить нове слово, і всі у світі намагаються розгадати ту саму головоломку. Деякі гравці Wordle також грають у Змагальний Wordle проти друзів, родини, Wordle Bot або навіть проти мене, вашого скромного оповідача. Дивіться правила Змагального Wordle наприкінці цього посту. Сьогоднішні підказки та відповідь Wordle Початкове слово Wordle Bot: SLATE Моє початкове слово сьогодні: BRAID (залишилося 501 слово) Підказка: Цей Wordle має укус. Ключ: У цьому Wordle є подвійні подвійні літери. Гаразд, спойлери нижче! Відповідь наближається! . . . Відповідь: Сьогоднішній Wordle Скриншот: Erik Kain Аналіз Wordle Щодня я перевіряю Wordle Bot, щоб проаналізувати свою гру в здогадки. Ви можете перевірити свій рахунок Wordle з Wordle Bot прямо тут. BRAID був поганим початковим здогадом, і я не здивований. Іноді я вгадую слова, які не такі...
BTC та ETH націлені на ралі, оскільки ФРС готує рішення щодо зниження ставки

BTC та ETH націлені на ралі, оскільки ФРС готує рішення щодо зниження ставки

Пост BTC та ETH націлені на ралі, оскільки ФРС готується до рішення про зниження ставки з'явився на BitcoinEthereumNews.com. BTC консолідується біля $115 тис., оскільки обсяги падають на 72% перед ключовим рішенням ФРС ETH тримається вище $4,500, а опціонний ринок націлений на $5 тис.–$6 тис. до кінця року Трейдери розглядають зниження ставки ФРС та притоки ETF як паливо для ралі Bitcoin та Ethereum Bitcoin (BTC) та Ethereum (ETH) увійшли в середину вересня у режимі очікування, з тоншанням обсягів перед цьотижневим рішенням Федеральної резервної системи США (FRS). Аналітики підкреслюють, що поточне затишшя більше схоже на консолідацію, ніж на виснаження, з очікуваннями, що обидва активи підуть у ралі до кінця року, якщо монетарна політика схилиться до підтримки. BTC та ETH утримують діапазон, оскільки обсяги падають BTC торгувався в діапазоні $115,000–$116,000 на момент написання, демонструючи стійкість, незважаючи на менші обсяги перед рішенням Федеральної резервної системи США (FRS). Дані встановили ціну на рівні $115,449.88, зростання на 0.61% за 24 години, з ринковою капіталізацією $2.29 трильйона. Ethereum пішов подібним шляхом, з ціною $4,501.43 після 0.33% денного зниження, що довело його ринкову капіталізацію до $543.34 мільярда. Торгова активність та динаміка ринку Обсяги, однак, розповіли іншу історію. 24-годинний оборот Bitcoin впав на 71.8% до $42 мільярдів, тоді як Ethereum знизився на 27.4% до $28 мільярдів. Незважаючи на уповільнення, показники ліквідності залишилися незмінними: співвідношення обсягу до ринкової капіталізації BTC становило 1.86%, тоді як ETH сидів на 5.22%. Пов'язано: Том Лі каже, що Bitcoin та Ethereum можуть побачити "Монстр-рух" після зниження ставок ФРС Короткострокова цінова дія відображала нерішучість. Bitcoin опустився нижче $115,150, перш ніж відновитися, щоб протестувати $115,750, тоді як Ethereum ненадовго піднявся вище $4,520, перш ніж знову опуститися нижче $4,505. Аналітики інтерпретують цю нестабільність як консолідацію в діапазоні навколо ключових зон підтримки та опору. Дані опціонів сигналізують про сильні очікування на кінець року Позиціонування деривативів свідчить про те, що трейдери бачать більші рухи попереду. Шон Доусон, керівник досліджень у dYdX, підкреслив, що кол-опціони BTC з терміном дії у грудні групуються між $140,000 та $200,000. Для Ethereum позиціонування вказує на цілі між $5,000 та $6,000. Налаштування відображає оптимізм щодо притоків ETF...
Bitcoin застопорився: невизначеність політики США затьмарює шлях BTC за межі $124 тис.

Bitcoin застопорився: невизначеність політики США затьмарює шлях BTC за межі $124 тис.

Пост Bitcoin зупиняється: невизначеність політики США затьмарює шлях BTC за межі $124 тис. з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Ключові висновки Чому Bitcoin під тиском? Індекс EPU США зріс до 939,7, що в дев'ять разів вище середнього, підвищуючи ризики скорочення на 2–5% в інвестиціях, робочих місцях та споживанні. Чим цей цикл відрізняється для BTC? Активні адреси продовжували падати, незважаючи на рекордні максимуми та притоки ETF, сигналізуючи, що інвестори тепер більше покладаються на біржі та інституційні інструменти, ніж на ончейн активність. Bitcoin [BTC] намагається досягти нового максимуму після торгівлі до $124 000, оскільки притік капіталу залишається низьким. Економічні дані США свідчать про можливе подальше скорочення притоку, підвищуючи ризик слабших цін та обсягів. Тим не менш, настрої на ширших ринках вказували на інший шлях для активу. Політичний стрес тисне на Bitcoin Індекс економічної політичної невизначеності США (EPU), за даними Alphractal, досяг 939,7 15 вересня — найвищого рівня з 2020 року під час пандемії COVID-19. EPU відстежує, як працює ринок, і прогнозує ключові події, такі як рецесії. Alphractal зазначив, що прогнозований ризик 2–5% все ще залишається. Фактори включали тарифні шоки, стійку інфляцію вище 3% та гострі фіскальні суперечки у Вашингтоні. Ці тиски зробили ризикові активи, такі як Bitcoin, вразливими принаймні до короткострокових падінь. Джерело: Alphractal Криптоаналітик Жоао Ведсон попередив, що "історія завжди повторюється", посилаючись на показники Bitcoin у січні 2024 року, коли EPU зріс до 1 024, а Bitcoin впав на 21% з $48 969 до $38 555. "Це не більше ніж соціальний фрактал, який повторювався протягом століть". Ведсон додав, що цей період може представляти сильну можливість для накопичення, підкреслюючи, що такі умови зазвичай короткострокові. Чи розірве Bitcoin прокляття циклу? Нові ринкові дані свідчать про те, що поточний ринковий цикл Bitcoin може відрізнятися від минулих циклів. Криптоаналітик Darkforst зазначив, що в попередніх бичачих ралі ончейн активність Bitcoin зростала, а кількість активних адрес (AA) збільшувалася разом із ціною. Цього разу все виглядає інакше. Хоча...
Трамп продовжує заборону TikTok до 16 грудня

Трамп продовжує заборону TikTok до 16 грудня

Допис "Трамп продовжує заборону TikTok до 16 грудня" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Головне: президент Дональд Трамп продовжив термін продажу TikTok до 16 грудня у вівторок, відклавши потенційне закриття додатку, через кілька годин після того, як він повідомив журналістам, що досяг "угоди" з китайськими чиновниками щодо майбутнього додатку. Логотип TikTok на екрані телефону та фото Дональда Трампа, зроблене 25 червня в Гаазі, відображене на екрані ноутбука на задньому плані, видно на цьому ілюстративному фото, зробленому в Польщі 21 липня 2025 року. (Фото Якуба Пожицького/NurPhoto через Getty Images) NurPhoto через Getty Images Ключові факти Трамп підписав указ у вівторок, щоб надати більше часу для завершення продажу, за кілька днів до запланованої зустрічі з китайським президентом Сі Цзіньпіном для обговорення плану. Міністр фінансів Скотт Бессент повідомив CNBC раніше у вівторок, що угода з ByteDance була завершена "по суті" у березні чи квітні, але китайська сторона відклала угоду після оголошення Трампа про тарифи. Дотично Трамп сказав журналістам у неділю "ми можемо дозволити [TikTok] померти", додавши, що це "залежить від Китаю". На що звернути увагу Очікується, що угода буде закрита протягом наступних 30-45 днів, згідно з CNBC. Ключова передісторія Це четвертий раз, коли Трамп продовжує термін з моменту набуття чинності закону в січні, що вимагає від материнської компанії TikTok, ByteDance, продати додаток неки­тайському власнику через проблеми безпеки, пов'язані з його зв'язком з китайським урядом. Китайські чиновники повинні схвалити продаж. Трамп зайняв більш поблажливу позицію щодо TikTok, ніж під час свого першого терміну, віддаючи йому належне за допомогу у завоюванні голосів молоді на президентських виборах 2024 року. Додаткове читання Трамп натякає, що "угода" щодо TikTok досягнута з Китаєм — що потрібно знати (Forbes) Трамп каже, що проблеми національної безпеки TikTok "сильно переоцінені", пропонує знову відкласти заборону (Forbes) Битва за TikTok:...
Наскільки високо може досягти ціна XRP, якщо Bitcoin досягне цілі Pantera у $750 тис.

Наскільки високо може досягти ціна XRP, якщо Bitcoin досягне цілі Pantera у $750 тис.

Допис "Якої висоти може досягти ціна XRP, якщо Bitcoin досягне цілі Pantera у $750 тис." з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Засновник Pantera Capital прогнозує, що Bitcoin може досягти $750 тис. на основі історичних моделей. XRP підтримує коефіцієнт кореляції 0,79 з Bitcoin протягом останніх трьох місяців. Консервативна кореляція передбачає ціль у $19,2, тоді як фактор волатильності вказує на $28,54. Засновник Pantera Capital Ден Морхед спрогнозував, що Bitcoin може досягти $750 000 протягом п'яти років, що викликає питання про те, як таке зростання може вплинути на корельовані альткоїни, такі як XRP. Під час інтерв'ю CNBC Squawk Box Морхед базував свій прогноз на історичній моделі Bitcoin, яка приблизно подвоювалася щорічно протягом останніх 12 років. Прогноз має наслідки для XRP через встановлену кореляцію між Bitcoin та основними альткоїнами протягом кількох ринкових циклів. Згідно з даними Macroaxis, Bitcoin та XRP підтримують коефіцієнт кореляції 0,79 протягом останніх трьох місяців, що вказує на те, що їхні цінові рухи мають тенденцію до узгодження як під час ралі, так і під час корекцій. Математичні прогнози на основі кореляційного аналізу З поточного рівня Bitcoin близько $115 000, досягнення $750 000 вимагатиме зростання ціни на 552% протягом п'ятирічного періоду. Застосування такого ж відсоткового приросту до поточної ціни XRP у $2,97 призведе до цільової ціни близько $19,20, наближаючись до психологічного порогу в $20. Однак кореляційний аналіз виявляє додаткову складність у відносинах між двома криптовалютами. Macroaxis вказує, що XRP генерує приблизно в 1,56 рази більше прибутку, ніж Bitcoin під час позитивних ринкових рухів, хоча це також означає, що XRP відчуває в 1,56 рази вищу волатильність під час несприятливих умов. Враховуючи цей множник волатильності, XRP потенційно може досягти приросту на 861%, якщо Bitcoin реалізує прогноз Морхеда у $750 000. Цей розрахунок призведе до того, що XRP досягне приблизно $28,54, встановлюючи новий історичний максимум, який перевищить попередній пік, досягнутий під час бичачого ринку 2021 року. Прогнози припускають, що історичні кореляційні моделі продовжуватимуться протягом п'ятирічного періоду, хоча ринки криптовалют показали, що кореляції можуть посилюватися або слабшати залежно від регуляторних розробок, інституційного впровадження та факторів зрілості ринку. Морхед...
Індекс альткоїнів наближається до 75, домінування BTC падає до 57%

Індекс альткоїнів наближається до 75, домінування BTC падає до 57%

Пост Індекс альткоїнів наближається до 75, домінування BTC падає до 57% з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Індекс сезону альткоїнів досяг 71, трохи не дотягуючи до порогу "альтсезону" в 75. Домінування Bitcoin знизилося до 57,4%, найнижчого рівня з лютого. S&P 500 випереджає BTC, підвищуючи шанси на ралі наздоганяння Bitcoin. Індекс сезону альткоїнів піднявся до 71, наближаючись до позначки 75, яка зазвичай підтверджує початок повноцінного альтсезону. Для трейдерів це сигналізує про те, що капітал переходить з Bitcoin в альткоїни, де такі токени, як Solana (SOL) і XRP, лідирують Альткоїни нарощують імпульс, поки Bitcoin стоїть на місці Індекс вимірює, скільки альткоїнів перевершили Bitcoin за останні 90 днів. Коли він перевищує 75, більшість трейдерів оголошують "альтсезон". Зараз такі токени, як Solana (SOL) і XRP, очолюють рух, підживлюючи ралі і піднімаючи токени з меншою капіталізацією. Тим часом домінування Bitcoin, його частка в загальній ринковій капіталізації криптовалют, впало до 57,4%, найнижчого рівня з лютого. Пов'язане: Топові альткоїни перевершують Bitcoin: чи настав сезон альткоїнів? Різке падіння сигналізує про перетікання капіталу з Bitcoin в альткоїни, тенденцію, яка історично передує ралі альткоїнів. Bitcoin відстає від акцій і обертового капіталу Bitcoin відстає від S&P 500. Співробітник CryptoQuant і аналітик Darkfost підкреслив, що в той час як S&P 500 щойно досяг рекордних 6 600, BTC залишається нижче $116 000 після корекції з $108 000. Останнього разу, коли відбулося таке роз'єднання, Bitcoin пізніше перевищив $100 000. Якщо історія повториться, на горизонті може бути сильна реакція, сказав Darkfost. Макроекономічні попутні вітри можуть відродити BTC Незважаючи на поточне переміщення в альткоїни, Bitcoin може недовго залишатися тихим. Том Лі з Fundstrat очікує "монстроподібного руху" як Bitcoin, так і Ethereum в четвертому кварталі, що зумовлено пом'якшенням монетарної політики США. У "наступні три місяці" Лі очікує масивного сплеску BTC і ETH. Тим часом спотові біржові фонди (ETF) залучили найвищі притоки...
