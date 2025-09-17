Ціна Bitcoin досягає $117,000, оскільки акції казначейства, такі як MSTR, NAKA, обвалюються

Похмілля від літньої ілюзії паперового bitcoin прийшло швидко і болісно. Ми бачимо це не в ціні bitcoin, яка знову спокійно і непримітно рухається вгору — досягаючи $117,000 у вівторок ввечері — а в цінах на акції компаній зі стратегічним резервом Bitcoin. Всі вони зазнають краху: погляньте на графіки $MSTR, Metaplanet, $NAKA, H100, Smarter Web Company, і вони всі виглядають однаково — pump-and-dump в небеса, а потім тривалий спад назад до початкової точки (або значно нижче). Деякий час ми — і решта Уолл-стріт — думали, що будь-хто може проводити арбітраж на фінансових ринках. Випускати акції за ціною вище їхньої внутрішньої вартості; купувати bitcoin; повторювати. Для цього запаморочливого літнього роману Уолл-стріт платив більше долара за долар вартості bitcoin, і очі всіх загорілися знаками долара; це угода, яку, якщо ви можете, ви із задоволенням будете робити весь день. Але тепер, коли це закінчилося, доведеться розплачуватися — і диявол вже вийшов, щоб надавати стусанів і записувати імена. О, і це не гарно бити людину, яка вже впала (і, звичайно, не тоді, коли ця людина в деякому сенсі ваш бос...), але враховуючи, що $NAKA впав на цілих 50% іншого дня після закінчення періоду обмеження акцій S3 PIPE — вже обвалившись на 87% від свого травневого піку pump-and-dump — було б недбало з боку нас, цінових терапевтів, не поглянути ще раз. Отже, з непогашеним, торгованим обсягом акцій, що збільшився за ніч приблизно в 50 разів — і, як можна припустити, багато "інсайдерів" другого рівня PIPE хочуть dump-dump-duuuuump — формула була досить простою: багато додаткової пропозиції зустрічається з відсутністю попиту, що дорівнює обвалу ціни. За словами аналітика компаній зі стратегічним резервом Bitcoin Адама Лівінгстона: "І ви...