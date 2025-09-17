Кевін Дюрант, Ларрі Фіцджеральд та інші спортсмени беруть участь у фінансуванні серії А компанії Rec на суму 11 мільйонів доларів
Пост Кевін Дюрант, Ларрі Фіцджеральд та інші спортсмени беруть участь у раунді Фінансування серії А компанії Rec на суму $11 мільйонів з'явився на BitcoinEthereumNews.com. АТЛАНТА, GA – 16 ГРУДНЯ: Ларрі Фіцджеральд #11 з Arizona Cardinals ловить м'яч проти Браяна Пула #34 з Atlanta Falcons на стадіоні Mercedes-Benz 16 грудня 2018 року в Атланті, Джорджія. (Фото Kevin C. Cox/Getty Images) Getty Images Rec, технологічна компанія, що обслуговує індустрію парків та відпочинку, залучила $11 мільйонів у раунді фінансування серії А, в якому взяли участь кілька колишніх та діючих професійних спортсменів. Компанія пропонує програмне забезпечення та застосунок, які допомагають людям записуватися на спортивні заняття та інші програми, бронювати тенісні корти та спортзали, а також полегшують директорам з відпочинку обробку потоку запитів від мешканців. Crosslink Capital, венчурна фірма з Менло-Парк, Каліфорнія, очолила раунд фінансування серії А, тоді як існуючі інвестори, такі як NFX, Precursor Ventures та Long Journey Ventures, які були частиною посівного раунду компанії на суму $6,2 мільйона минулого року, надали додатковий капітал. Marquee Ventures, дочірня компанія Chicago Cubs, також інвестувала. Форвард Houston Rockets Кевін Дюрант, лінійний нападник Arizona Cardinals Келвін Бічам, колишній All-Pro ресивер Ларрі Фіцджеральд та квотербек Зали слави Джо Монтана були серед спортсменів, які також інвестували в раунд фінансування серії А. Фіцджеральд, який керує власною венчурною фірмою і зробив близько 150 інвестицій на ранніх стадіях з 2013 року, сказав, що його привабила компанія Rec, оскільки він виріс, проводячи незліченні години в рекреаційних центрах у районі Міннеаполіса. Він сказав, що розуміє, скільки зусиль потрібно директорам з відпочинку, щоб все працювало гладко. "Ви приходите в ці місця, і вони катастрофічно недоукомплектовані персоналом", - сказав Фіцджеральд в інтерв'ю. "У вас є два-три працівники, які намагаються організувати всі ці заходи, події та речі, що відбуваються. І ви думаєте: 'Чоловіче, це легко можна вирішити за допомогою технологічних рішень.' Це...
