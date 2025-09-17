2025-10-11 Saturday

Бессент вважає, що торгова угода з Китаєм ймовірна до листопадового дедлайну щодо взаємних тарифів

Бессент вважає, що торгова угода з Китаєм ймовірна до листопадового дедлайну щодо взаємних тарифів

Міністр фінансів Скотт Бессент висловив впевненість у вівторок, що торгова угода з Китаєм близька. З так званими взаємними тарифами, які мають набути чинності в листопаді, Бессент сказав під час інтерв'ю CNBC, що очікує подальших переговорів до цього часу. "Ми знову зустрінемося", - сказав він під час широкої дискусії в програмі "Squawk Box". "Кожна з цих розмов стає все більш продуктивною. Я думаю, що китайці тепер відчувають, що торгова угода можлива". Ця заява з'являється після того, як переговори пройшли через серію поворотів і змін з моменту, коли Трамп оголосив свої початкові мита "дня визволення" для глобальних торгових партнерів США 2 квітня. За початковим планом, Китай міг би зіткнутися з тарифами до 145%, але вони були призупинені, оскільки переговори тривали. Початкова пауза щодо взаємних тарифів мала закінчитися 12 серпня, але Трамп продовжив призупинення до 10 листопада. Бессент сказав, що торгові партнери США повідомили йому, що "китайські товари заповнюють їхні ринки, і вони не знають, що з цим робити. Вони трохи розгублені через те, що ці товари надходять". США мали майже 300 мільярдів доларів торгового дефіциту з Китаєм у 2024 році. Очікується, що він значно зменшиться у 2025 році і становив 128 мільярдів доларів до липня. Бессент зазначив, що торговий представник США Джеймісон Грір очікує, що дефіцит "зменшиться щонайменше на 30% цього року і, ймовірно, більше у 2026 році". "Отже, ідея полягає в тому, щоб досягти балансу, мати чесну торгівлю", - сказав він.
BitcoinEthereumNews 2025/09/17 14:15
"Стимулювання фінансової трансформації Азії за допомогою Bitcoin та активів реального світу" – Blockstream, Safeheron та EchoX проводять ексклюзивний саміт фінансових лідерів у Токіо

"Стимулювання фінансової трансформації Азії за допомогою Bitcoin та активів реального світу" – Blockstream, Safeheron та EchoX проводять ексклюзивний саміт фінансових лідерів у Токіо

Допис "Стимулювання фінансової трансформації Азії за допомогою Bitcoin та Активів реального світу" – Blockstream, Safeheron та EchoX проводять ексклюзивний саміт фінансових лідерів у Токіо з'явився на BitcoinEthereumNews.com. "Стимулювання фінансової трансформації Азії за допомогою Bitcoin та Активів реального світу" – Blockstream, Safeheron та EchoX проводять ексклюзивний саміт фінансових лідерів у Токіо – BitcoinWorld Перейти до вмісту Головна Прес-реліз "Стимулювання фінансової трансформації Азії за допомогою Bitcoin та Активів реального світу" – Blockstream, Safeheron та EchoX проводять ексклюзивний саміт фінансових лідерів у Токіо Джерело: https://bitcoinworld.co.in/powering-asias-financial-transformation-with-bitcoin-and-rwa-blockstream-safeheron-and-echox-host-an-exclusive-financial-leadership-summit-in-tokyo/
BitcoinEthereumNews 2025/09/17 13:29
69 000 жертв, 200 доларів за фото: працівник з Індії пов'язаний з витоком даних Coinbase

69 000 жертв, 200 доларів за фото: працівник з Індії пов'язаний з витоком даних Coinbase

Нещодавно розсекречені судові документи та державні записи розкривають подробиці масштабного витоку даних у Coinbase, одній з найбільших криптовалютних бірж у світі. Інцидент, який простежується до співробітника TaskUs, підрядника з обслуговування клієнтів Coinbase, призвів до розкриття конфіденційних даних понад 69 000 клієнтів та збитків, які оцінюються до 400 мільйонів доларів.
CoinPedia 2025/09/17 13:14
Bitcoin до $750K до 2030 року, ETH та SOL виживуть

Bitcoin до $750K до 2030 року, ETH та SOL виживуть

Генеральний директор Pantera: Bitcoin до $750 тис. до 2030 року, ETH і SOL виживуть
BitcoinEthereumNews 2025/09/17 13:01
IBIT від BlackRock купує 1 810 Bitcoin вартістю 209,2 млн доларів 16 вересня

IBIT від BlackRock купує 1 810 Bitcoin вартістю 209,2 млн доларів 16 вересня

Bitcoin ETF від BlackRock, IBIT, придбав 1 810 Bitcoin 16 вересня. Вартість цієї покупки становить $209,2 мільйона. Bitcoin ETF IBIT від BlackRock придбав 1 810 Bitcoin вартістю $209,2 мільйона 16 вересня. План придбання представляє продовження інституційних інвестицій у провідний цифровий актив через біржовий фонд.
BitcoinEthereumNews 2025/09/17 12:44
Кевін Дюрант, Ларрі Фіцджеральд та інші спортсмени беруть участь у фінансуванні серії А компанії Rec на суму 11 мільйонів доларів

Кевін Дюрант, Ларрі Фіцджеральд та інші спортсмени беруть участь у фінансуванні серії А компанії Rec на суму 11 мільйонів доларів

АТЛАНТА, GA – 16 ГРУДНЯ: Ларрі Фіцджеральд #11 з Arizona Cardinals ловить м'яч проти Браяна Пула #34 з Atlanta Falcons на стадіоні Mercedes-Benz 16 грудня 2018 року в Атланті, Джорджія. (Фото Kevin C. Cox/Getty Images) Getty Images Rec, технологічна компанія, що обслуговує індустрію парків та відпочинку, залучила $11 мільйонів у раунді фінансування серії А, в якому взяли участь кілька колишніх та діючих професійних спортсменів. Компанія пропонує програмне забезпечення та застосунок, які допомагають людям записуватися на спортивні заняття та інші програми, бронювати тенісні корти та спортзали, а також полегшують директорам з відпочинку обробку потоку запитів від мешканців. Crosslink Capital, венчурна фірма з Менло-Парк, Каліфорнія, очолила раунд фінансування серії А, тоді як існуючі інвестори, такі як NFX, Precursor Ventures та Long Journey Ventures, які були частиною посівного раунду компанії на суму $6,2 мільйона минулого року, надали додатковий капітал. Marquee Ventures, дочірня компанія Chicago Cubs, також інвестувала. Форвард Houston Rockets Кевін Дюрант, лінійний нападник Arizona Cardinals Келвін Бічам, колишній All-Pro ресивер Ларрі Фіцджеральд та квотербек Зали слави Джо Монтана були серед спортсменів, які також інвестували в раунд фінансування серії А. Фіцджеральд, який керує власною венчурною фірмою і зробив близько 150 інвестицій на ранніх стадіях з 2013 року, сказав, що його привабила компанія Rec, оскільки він виріс, проводячи незліченні години в рекреаційних центрах у районі Міннеаполіса. Він сказав, що розуміє, скільки зусиль потрібно директорам з відпочинку, щоб все працювало гладко. "Ви приходите в ці місця, і вони катастрофічно недоукомплектовані персоналом", - сказав Фіцджеральд в інтерв'ю. "У вас є два-три працівники, які намагаються організувати всі ці заходи, події та речі, що відбуваються. І ви думаєте: 'Чоловіче, це легко можна вирішити за допомогою технологічних рішень.'
BitcoinEthereumNews 2025/09/17 12:27
Ентоні Скарамуччі каже "Все буде добре" на тлі волатильності акцій NAKA: Девід Бейлі визнає "Інвестори втрачають гроші"

Ентоні Скарамуччі каже "Все буде добре" на тлі волатильності акцій NAKA: Девід Бейлі визнає "Інвестори втрачають гроші"

Ентоні Скарамуччі, засновник і керуючий партнер SkyBridge Capital, висловив підтримку Девіду Бейлі у вівторок, чия нещодавно створена компанія Bitcoin казначейства Kindly MD Inc. (NASDAQ:NAKA) зазнала значних втрат.
Coinstats 2025/09/17 11:21
Meta розкриє свої найновіші смарт-окуляри з дисплеєм

Meta розкриє свої найновіші смарт-окуляри з дисплеєм

Meta планує представити свої найновіші смарт-окуляри з вбудованим дисплеєм на своїй конференції Connect у середу. Цей крок просуне плани Meta щодо доповненої реальності, в той час як компанія перебуває під пильною увагою через захист дітей у соціальних мережах. На дводенному заході в штаб-квартирі Meta в Менло-Парку, Каліфорнія, Цукерберг планує представити перші комерційно життєздатні окуляри компанії з екраном. Аналітики очікують, що пристрій дебютує за ціною близько 800 доларів США. Внутрішньо проєкт був відомий як "Hypernova", і очікується, що продукт вийде на ринок під назвою "Celeste". Запуск розширить спроби Meta не відставати в сфері обладнання з ШІ від таких конкурентів, як OpenAI та Google від Alphabet, хоча аналітики кажуть, що ціна може вплинути на попит. Очікується, що окуляри будуть набагато менш просунутими, ніж "Orion", прототип, представлений на минулорічній Connect, який Цукерберг описав як "машину часу в майбутнє". Випуск Orion запланований на 2027 рік. Смарт-окуляри з ШІ від Meta викликають занепокоєння щодо безпеки дітей Meta продає дві лінійки окулярів з підтримкою ШІ, створені з Oakley та Ray-Ban. Ці продукти пропонують камери, голосове керування та можливість вести пряму трансляцію в Instagram та Facebook. Цукерберг спрямував понад 60 мільярдів доларів США з 2020 року у підрозділ AR компанії. Він заявив, що смарт-окуляри стануть основним шляхом для впровадження "суперінтелекту" у повсякденне життя. У прагненні до лідерства в ШІ він також підживлював дорогий конкурс талантів, залучаючи провідних дослідників з конкуруючих фірм. Reuters повідомив, що рекомендації Meta щодо штучного інтелекту дозволяли чат-ботам спілкуватися з дітьми на такі теми, як раса. Meta просувається вперед з новими технологіями, незважаючи на збитки Разом з окулярами з дисплеєм, очікується, що Meta представить браслет першого покоління, який дозволяє власникам керувати окулярами за допомогою жестів рук. Компанія також планує представити оновлені Ray-Ban.
BitcoinEthereumNews 2025/09/17 11:12
Ціна Bitcoin досягає $117,000, оскільки акції казначейства, такі як MSTR, NAKA, обвалюються

Ціна Bitcoin досягає $117,000, оскільки акції казначейства, такі як MSTR, NAKA, обвалюються

Похмілля від літньої ілюзії паперового bitcoin прийшло швидко і болісно. Ми бачимо це не в ціні bitcoin, яка знову спокійно і непримітно рухається вгору — досягаючи $117,000 у вівторок ввечері — а в цінах на акції компаній зі стратегічним резервом Bitcoin. Всі вони зазнають краху: погляньте на графіки $MSTR, Metaplanet, $NAKA, H100, Smarter Web Company, і вони всі виглядають однаково — pump-and-dump в небеса, а потім тривалий спад назад до початкової точки (або значно нижче). Деякий час ми — і решта Уолл-стріт — думали, що будь-хто може проводити арбітраж на фінансових ринках. Випускати акції за ціною вище їхньої внутрішньої вартості; купувати bitcoin; повторювати. Для цього запаморочливого літнього роману Уолл-стріт платив більше долара за долар вартості bitcoin, і очі всіх загорілися знаками долара; це угода, яку, якщо ви можете, ви із задоволенням будете робити весь день. Але тепер, коли це закінчилося, доведеться розплачуватися — і диявол вже вийшов, щоб надавати стусанів і записувати імена. О, і це не гарно бити людину, яка вже впала (і, звичайно, не тоді, коли ця людина в деякому сенсі ваш бос...), але враховуючи, що $NAKA впав на цілих 50% іншого дня після закінчення періоду обмеження акцій S3 PIPE — вже обвалившись на 87% від свого травневого піку pump-and-dump — було б недбало з боку нас, цінових терапевтів, не поглянути ще раз. Отже, з непогашеним, торгованим обсягом акцій, що збільшився за ніч приблизно в 50 разів — і, як
BitcoinEthereumNews2025/09/17 10:49
Google та Coinbase співпрацюють над запуском протоколу платежів на основі ШІ

Google та Coinbase співпрацюють над запуском протоколу платежів на основі ШІ

Деталі: https://coincu.com/news/google-ai-payment-protocol-launch/
Coinstats2025/09/17 10:09
