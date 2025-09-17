2025-10-11 Saturday

Криптоновини

Будьте в курсі найгарячіших новин та оновлень ринку криптовалют
Metaplanet розширює бізнес Bitcoin з новими дочірніми компаніями в США та Японії

Metaplanet розширює бізнес Bitcoin з новими дочірніми компаніями в США та Японії

Допис Metaplanet розширює бізнес Bitcoin з новими дочірніми компаніями в США та Японії з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin 17 вересня 2025 | 16:30 Metaplanet, яку часто називають "азіатською MicroStrategy", продовжує реалізацію своєї глобальної стратегії Bitcoin, незважаючи на нещодавнє падіння ціни акцій. Компанія повідомила 17 вересня, що запускає нові дочірні компанії як у Сполучених Штатах, так і в Японії в рамках зусиль щодо зміцнення своїх бізнес-операцій, пов'язаних з Bitcoin. Серед нових підприємств - Metaplanet Income Corp. у США та дві японські фірми, Bitcoin Japan Inc. і Bitcoin Japan Co. Ltd. За словами ради директорів, ці підприємства призначені для розширення бізнес-моделі компанії з отримання доходу від Bitcoin, який став центральним драйвером зростання. Оголошення з'явилося незабаром після того, як Metaplanet отримала 1,4 мільярда доларів фінансування для підтримки своєї міжнародної експансії. Очікується, що цей капітал підтримає подальші покупки Bitcoin, а також ширші стратегічні ініціативи. В рамках своєї стратегії, орієнтованої на Японію, Metaplanet також розкрила інформацію про придбання домену Bitcoin.jp, що дозволило їй міцніше закріпитися в криптоекосистемі країни. Поряд з цими розробками, фірма окреслила коригування прав на придбання акцій і опублікувала питання та відповіді для роз'яснення деталей своїх закордонних пропозицій. Незважаючи на ринкові турбулентності, скарбниця Bitcoin компанії Metaplanet продовжує зростати. Компанія зараз володіє 20 136 BTC вартістю понад 2,3 мільярда доларів після останнього придбання 1 009 BTC вартістю 112 мільйонів доларів. Інформація, надана в цій статті, призначена лише для освітніх цілей і не є фінансовою, інвестиційною чи торговою порадою. Coindoo.com не підтримує і не рекомендує жодну конкретну інвестиційну стратегію чи криптовалюту. Завжди проводьте власне дослідження та консультуйтеся з ліцензованим фінансовим консультантом перед прийняттям будь-яких інвестиційних рішень. Автор Алекс - досвідчений фінансовий журналіст та ентузіаст криптовалют. З понад 8-річним досвідом висвітлення індустрій криптовалют, блокчейну та фінтеху, він добре обізнаний у складному та постійно мінливому світі...
Quack AI
Q$0.020405-22.22%
Union
U$0.008478-14.82%
ALEX Lab
ALEX$0.00391-26.22%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/17 18:39
Поділитись
Досвідчений аналітик прогнозує ціну Bitcoin, якщо ФРС знизить процентні ставки завтра

Досвідчений аналітик прогнозує ціну Bitcoin, якщо ФРС знизить процентні ставки завтра

Допис "Досвідчений аналітик прогнозує ціну Bitcoin, якщо ФРС знизить відсоткові ставки завтра" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Аналітик криптовалют Алекс Крюгер поділився своїми очікуваннями щодо завтрашнього рішення ФРС про відсоткову ставку. "Я очікую м'якого зниження ставки завтра, хоча ринки відсоткових ставок вже врахували значну частину цього", - сказав Крюгер. Аналітик заявив, що напише статті про FOMC та економіку, але підкреслив, що в його поглядах на ринок не відбулося значних змін: "Я все ще оптимістично налаштований щодо акцій та Bitcoin. Ринки часто забувають, як швидко може рухатися Bitcoin". Крюгер заявив, що Bitcoin, ймовірно, досягне нових максимумів до кінця року. Незважаючи на обмежену купівельну здатність Сейлора та фіксацію прибутку попередніми інвесторами, аналітик вважає, що BTC, ймовірно, досягне нових рекордних максимумів. Пояснюючи це математично, Крюгер стверджував, що волатильність масштабується з квадратним коренем часу. Відповідно, якщо реалізована волатильність залишиться на рівні близько 40% до кінця року, це перетворюється на 23% волатильності на наступні чотири місяці. Це означає, що ціна Bitcoin може зрости до $136 000, що становить близько 23%, за словами аналітика. *Це не є інвестиційною порадою. Підписуйтесь на наші акаунти в Telegram та Twitter зараз для ексклюзивних новин, аналітики та ончейн даних! Джерело: https://en.bitcoinsistemi.com/experienced-analyst-predicts-bitcoin-price-if-the-fed-cuts-interest-rates-tomorrow/
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/17 18:16
Поділитись
Bitcoin тримається на рівні $115 000, оскільки золото встановлює новий рекордний максимум

Bitcoin тримається на рівні $115 000, оскільки золото встановлює новий рекордний максимум

Пост Bitcoin тримається на рівні $115,000, оскільки золото встановлює новий рекордний максимум з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Ключові моменти: Bitcoin намагається ліквідувати лонг позиції при відкритті Уолл-стріт з фокусом на $115,000. Ринки переходять на шорт позиції напередодні середньої зустрічі Федеральної резервної системи США (FRS). Золото досягає нового історичного максимуму вище $3,700 перед корекцією. Bitcoin (BTC) коливався при відкритті Уолл-стріт у вівторок, оскільки аналітики спостерігали за потенційними ліквідаціями. Графік BTC/USD за одну хвилину. Джерело: Cointelegraph/TradingView Сплеск кредитного плеча Bitcoin з ризиком для лонг позицій Дані від Cointelegraph Markets Pro та TradingView показали, що BTC/USD став нестабільним, коли почалася торгова сесія США. Ціна коливалася між $114,800 та $115,300, оточена блоками ліквідності в книгах ордерів на біржах, як вгору, так і вниз. "Існує величезний кластер ліквідацій лонг позицій нижче поточної ціни, особливо близько рівня 114724.3. Це багато заблокованих лонгів", - зазначив торговий ресурс TheKingfisher у частині свого останнього коментаря на X. Рівні ліквідації ордер-буку BTC. Джерело: TheKingfisher/X Супровідна діаграма показала відповідні рівні "болю" для трейдерів вище та нижче спотової ціни. "Ця діаграма не передбачає майбутнє, але вона показує вам, де біль. І де біль, там часто слідують рухи ціни", - додав TheKingfisher, відзначаючи високі рівні активного кредитного плеча на ринку. Днем раніше популярний трейдер Skew виявив подібну волатильність на малих часових проміжках, ставлячи під сумнів те, що він натякав на маніпулятивну поведінку ціни. $BTCПсихологічні операції тривають https://t.co/yJAKAijXLt pic.twitter.com/JY5tBX49RV — Skew Δ (@52kskew) 15 вересня 2025 "Ринок залишається важким у верхній частині з постійною пропозицією та розвантаженням у ціну", - підсумував він у своєму останньому огляді ринку. Skew сказав, що трейдери переходять на шорт позиції перед ключовою макроекономічною подією тижня: рішенням Федеральної резервної системи США щодо процентної ставки. Очікувалося, що Федеральний комітет відкритого ринку (FOMC) вперше у 2025 році знизить ставки на 25 базисних пунктів. "Досить велике позиційне погіршення вже відбувається перед FOMC, не дивно, хоча короткі позиції починають зростати як консенсусна торгівля перед FOMC", - підсумував він...
Threshold
T$0.01197-21.45%
Bitcoin
BTC$112,282.15-7.31%
TOP Network
TOP$0.000096--%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/17 17:34
Поділитись
LimeWire купує Fyre Festival – нова ера для сумнозвісного бренду

LimeWire купує Fyre Festival – нова ера для сумнозвісного бренду

LimeWire придбав сумнозвісний бренд Fyre Festival за $230 тис., плануючи перезапуск з інтеграцією криптовалют. Чи зможе блокчейн-технологія відродити провальний фестиваль?
ERA
ERA$0.3765-24.33%
Поділитись
Blockchainreporter2025/09/17 17:30
Поділитись
Bitcoin, ETH, та інше незабаром

Bitcoin, ETH, та інше незабаром

Пост Bitcoin, ETH та інші незабаром з'являться на BitcoinEthereumNews.com. PayPal додає криптовалюту до P2P: Bitcoin, ETH та інші незабаром Підпишіться на нашу розсилку! Для оновлень та ексклюзивних пропозицій введіть свою електронну пошту. Кешав — випускник фізичного факультету, який працює письменником у Bitcoinist з червня 2021 року. Він захоплюється письмом, і протягом років набув досвіду роботи в різних нішах. Кешав активно цікавиться ринком криптовалют, а ончейн аналіз є сферою, яку він особливо любить досліджувати та про яку писати. Цей веб-сайт використовує файли cookie. Продовжуючи використовувати цей веб-сайт, ви даєте згоду на використання файлів cookie. Відвідайте наш Центр конфіденційності або Політику використання файлів cookie. Я згоден Джерело: https://bitcoinist.com/paypal-crypto-to-p2p-bitcoin-ethereum-more-coming/
Moonveil
MORE$0.02613-17.33%
BRC20.COM
COM$0.010039-10.31%
Sign
SIGN$0.04168-32.24%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/17 17:07
Поділитись
Зниження ставки ФРС спокушає Bitcoin до нових висот

Зниження ставки ФРС спокушає Bitcoin до нових висот

Пост "Зниження ставки ФРС спонукає Bitcoin до нових висот" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Очікується, що Федеральна резервна система США сьогодні знизить процентні ставки, крок, який учасники ринку вже передбачили зі зниженням на 25 базисних пунктів. Ринок криптовалют гуде, інвестори з нетерпінням чекають оголошення голови ФРС Джерома Пауелла о 21:00 за турецьким стандартним часом та його прес-конференції о 21:30. Продовжити читання: Зниження ставки ФРС спонукає Bitcoin до нових висот Джерело: https://en.bitcoinhaber.net/feds-rate-cut-tempts-bitcoin-to-new-heights
Movement
MOVE$0.0787-27.53%
BRC20.COM
COM$0.010039-10.31%
LayerNet
NET$0.00007884-2.81%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/17 16:34
Поділитись
Корпоративні скарбниці Bitcoin стимулюватимуть інновації в доходності BTC

Корпоративні скарбниці Bitcoin стимулюватимуть інновації в доходності BTC

Пост "Корпоративні скарбниці Bitcoin стимулюватимуть інновації у прибутковості BTC" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Розкриття інформації: Погляди та думки, висловлені тут, належать виключно автору і не представляють погляди та думки редакції crypto.news. Уолл-стріт був захоплений зненацька, коли Strategy вперше додав Bitcoin (BTC) до свого балансу. Чи була це компанія-розробник програмного забезпечення, чи перший у світі корпоративний ETF біткоїна? Інвесторам довелося імпровізувати, і акції компанії швидко перестали торгуватися на основі фундаментальних показників програмного забезпечення і почали поводитися як чистий замінник Bitcoin. Резюме З відсотковими ставками вище 4%, бездіяльний Bitcoin тепер вважається неефективним, що спонукає корпоративні скарбниці вимагати відповідних рішень, що генерують прибутковість. Поточні варіанти — збанкрутілі кредитори, wrapped BTC та офшорний DeFI — не відповідають інституційним стандартам щодо зберігання, аудиту чи ризику. Установи хочуть прибутковості, забезпеченої безпосередньо на Bitcoin, з прозорими підтвердженнями та доходами, пов'язаними з реальною економічною діяльністю, а не з трюками з токенами. Якщо Bitcoin швидко забезпечить ці рейки, він може стати основою наступного фінансового рівня; якщо ні, капітал мігруватиме до Ethereum, Solana або традиційних ринків, що пропонують безпечнішу прибутковість. Ця дискусія сьогодні завершена. Керуючі активами, такі як BlackRock і Fidelity, тепер просувають ETF Bitcoin для широкого загалу, а корпоративні скарбниці колективно утримують мільярди в BTC. Але просто утримувати Bitcoin вже недостатньо. У світі, де відсоткові ставки все ще перевищують 4%, бездіяльний BTC має високу альтернативну вартість. Скарбниці зобов'язані оптимізувати ліквідність і генерувати прибуток від резервів, а не дозволяти активам залишатися бездіяльними. Те, що було прийнятним у першій хвилі корпоративного впровадження, тепер виглядає як кричуща неефективність. Сьогоднішні нативні рішення Bitcoin не відповідають вимогам На сьогоднішній день недостатньо варіантів для використання Bitcoin, і жоден не проходить базові тести, які застосовують скарбниці. Кастодіальні кредитори, такі як Celsius, спокушали роздрібних інвесторів двозначною прибутковістю, лише щоб потім збанкрутувати і знищити депозити. Продукти Wrapped Bitcoin, такі як wBTC, виштовхують активи з базового рівня Bitcoin і...
Threshold
T$0.01197-21.45%
RealLink
REAL$0.07061-13.43%
LooksRare
LOOKS$0.010082-26.46%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/17 16:32
Поділитись
Потоки Bitcoin зростають, оскільки Lyno AI демонструє потенціал зростання в 100 разів

Потоки Bitcoin зростають, оскільки Lyno AI демонструє потенціал зростання в 100 разів

Пост Bitcoin потоки зростають, оскільки Lyno AI демонструє потенціал зростання в 100 разів з'явився на BitcoinEthereumNews.com. 11 вересня 2025 року, коли очікувалося зниження ставки ФРС, спотові ETF Bitcoin отримали притоки до 552,78 мільйона, з величезними обсягами торгівлі. Цей бум свідчить про нову інституційну увагу до криптовалюти. Тим часом передпродаж Lyno AI набирає обертів, що є показником значної можливості отримання інвесторами експоненційних прибутків. Притоки Bitcoin ETF сигналізують про зростання довіри ринку Останнє поповнення на 552,78 мільйона у спотових ETF Bitcoin підкреслює зростаючу довіру інституційних інвесторів до криптоактивів. Оскільки обсяги торгівлі досягли $111 000, і ринки відреагували на потенційне пом'якшення політики ФРС, Bitcoin все ще отримує сплеск ліквідності. Цей фон створює ідеальний ґрунт, на якому можуть процвітати нові криптопроєкти. Lyno AI з'являється як найкращий передпродаж з потенціалом зростання в 100 разів Найперспективніша можливість передпродажу в цьому динамічному середовищі - це Lyno AI. Проєкт зміг зібрати суму 24911, продавши 498222 токенів на етапі Раннього мерчанта за ціною 0,050 кожен. Другий крок буде підвищено до $0,055 за токен, а четвертий крок буде підвищено до 0,100 за токен. Lyno AI надає арбітраж нового покоління з підтримкою ШІ-агента для кросчейн операцій, що дозволяє роздрібним інвесторам перевершувати інституційних трейдерів, автоматизуючи мультичейнові угоди, винагороди за майнінг ліквідності та стратегії швидких позик. Ринкова аналітика Lyno AI та його автономні алгоритми ШІ можуть керувати ризиками та переслідувати можливості прибутку, які не можуть бути досягнуті лише потоками ліквідності Bitcoin. Це будуть багаторівневі прибутки від стейкінгу, які приваблюватимуть користувачів з усього світу, включаючи власників малого бізнесу на Близькому Сході. Деякі з найкращих інвесторів, які точно передбачили, що XRP зросте до $3 у 2025 році, тепер розглядають Lyno для зростання в 1000 разів, роблячи $LYNO унікальним взаємовигідним продуктом для роздрібної торгівлі. Ексклюзивно...
Sunrise Layer
RISE$0.009342-7.98%
Boom
BOOM$0.028736-13.26%
Trust The Process
TRUST$0.0003099-14.81%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/17 15:30
Поділитись
Аналітична компанія ділиться ключовими рівнями для ціни Bitcoin (BTC)! Яким може бути дно та вершина?

Аналітична компанія ділиться ключовими рівнями для ціни Bitcoin (BTC)! Яким може бути дно та вершина?

Пост "Аналітична компанія ділиться ключовими рівнями для ціни Bitcoin (BTC)! Яким може бути дно та вершина?" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Компанія з аналізу криптовалют Alphractal опублікувала комплексний аналіз, який оцінює ринкові цикли Bitcoin з багаторівневої ціннісної перспективи. Компанія прагне допомогти інвесторам краще зрозуміти ринкові режими, інтегруючи понад 12 ончейн моделей оцінки. Згідно зі звітом, ключові економічні рівні ціни Bitcoin включають реалізовану ціну на рівні $53,300, середню реальну ринкову ціну на рівні $78,700 та активну реалізовану ціну на рівні $85,500. Розглядаючи групи інвесторів, мінімальна ціна для короткострокових інвесторів розрахована як $110,800, тоді як мінімальна ціна для довгострокових інвесторів розрахована як $36,500. За даними компанії, альфа-ціна (справедлива ціна) становить $169,400, модель CVDD - $41,900, а альфа-CVDD, яка сигналізує про вершини циклу, - $239,800. Крім того, точка довгострокової підтримки, відома як термо-ціна, становить $4,300. Серед інших індикаторів виділяється середня історична ціна - $16,800, дельта-ціна - $36,500 та пікова ціна - $586,800, яка встановила піки в минулому. Alphractal зазначає, що інвестори повинні звертати особливу увагу на перетини між спотовою ціною та мінімальними цінами інвесторів (STH, LTH, активні та загальні ціни інвесторів). За даними компанії, такі перетини зазвичай сигналізують про зміну тренду, тоді як ціни, що наближаються до рівнів CVDD або термо-рівнів, історично вказували на сильні зони для покупки. *Це не є інвестиційною порадою. Підписуйтесь на наші акаунти в Telegram та Twitter для ексклюзивних новин, аналітики та ончейн даних! Джерело: https://en.bitcoinsistemi.com/analysis-company-shares-key-levels-for-bitcoin-btc-price-what-could-be-the-bottom-and-top/
RealLink
REAL$0.07061-13.43%
Bitcoin
BTC$112,282.15-7.31%
Moonveil
MORE$0.02613-17.33%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/17 14:58
Поділитись
Банк Awwal прокладає новаторський шлях у саудівському блокчейні

Банк Awwal прокладає новаторський шлях у саудівському блокчейні

Допис Awwal Bank прокладає новаторський шлях у саудівському блокчейні з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Партнерство з Chainlink: Awwal Bank прокладає новаторський шлях у саудівському блокчейні Перейти до вмісту Головна Новини криптовалют Партнерство з Chainlink: Awwal Bank прокладає новаторський шлях у саудівському блокчейні Джерело: https://bitcoinworld.co.in/awwal-bank-chainlink-partnership/
BRC20.COM
COM$0.010039-10.31%
Lorenzo Protocol
BANK$0.13879+1.83%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/17 14:14
Поділитись

Популярні новини

Ще

Криптовалютні новини: Morgan Stanley розширює доступ до криптовалюти для всіх клієнтів з управління капіталом

Dogecoin (DOGE) утримує ключовий рівень $0.25, оскільки новий ETF та активність китів викликають надії на прорив

Аналіз: Обсяг ліквідації Hyperliquid наближається до 7 мільярдів доларів, загальний обсяг мережі може досягти 30-40 мільярдів доларів

Приготуйтеся: передпродаж нових токенів $IPO скоро відкриється з ексклюзивними пропозиціями

Криптовалютні новини: Платформа для криптовалютних ставок Shuffle підтверджує витік даних користувачів