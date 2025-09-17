Корпоративні скарбниці Bitcoin стимулюватимуть інновації в доходності BTC

Пост "Корпоративні скарбниці Bitcoin стимулюватимуть інновації у прибутковості BTC" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Розкриття інформації: Погляди та думки, висловлені тут, належать виключно автору і не представляють погляди та думки редакції crypto.news. Уолл-стріт був захоплений зненацька, коли Strategy вперше додав Bitcoin (BTC) до свого балансу. Чи була це компанія-розробник програмного забезпечення, чи перший у світі корпоративний ETF біткоїна? Інвесторам довелося імпровізувати, і акції компанії швидко перестали торгуватися на основі фундаментальних показників програмного забезпечення і почали поводитися як чистий замінник Bitcoin. Резюме З відсотковими ставками вище 4%, бездіяльний Bitcoin тепер вважається неефективним, що спонукає корпоративні скарбниці вимагати відповідних рішень, що генерують прибутковість. Поточні варіанти — збанкрутілі кредитори, wrapped BTC та офшорний DeFI — не відповідають інституційним стандартам щодо зберігання, аудиту чи ризику. Установи хочуть прибутковості, забезпеченої безпосередньо на Bitcoin, з прозорими підтвердженнями та доходами, пов'язаними з реальною економічною діяльністю, а не з трюками з токенами. Якщо Bitcoin швидко забезпечить ці рейки, він може стати основою наступного фінансового рівня; якщо ні, капітал мігруватиме до Ethereum, Solana або традиційних ринків, що пропонують безпечнішу прибутковість. Ця дискусія сьогодні завершена. Керуючі активами, такі як BlackRock і Fidelity, тепер просувають ETF Bitcoin для широкого загалу, а корпоративні скарбниці колективно утримують мільярди в BTC. Але просто утримувати Bitcoin вже недостатньо. У світі, де відсоткові ставки все ще перевищують 4%, бездіяльний BTC має високу альтернативну вартість. Скарбниці зобов'язані оптимізувати ліквідність і генерувати прибуток від резервів, а не дозволяти активам залишатися бездіяльними. Те, що було прийнятним у першій хвилі корпоративного впровадження, тепер виглядає як кричуща неефективність. Сьогоднішні нативні рішення Bitcoin не відповідають вимогам На сьогоднішній день недостатньо варіантів для використання Bitcoin, і жоден не проходить базові тести, які застосовують скарбниці. Кастодіальні кредитори, такі як Celsius, спокушали роздрібних інвесторів двозначною прибутковістю, лише щоб потім збанкрутувати і знищити депозити. Продукти Wrapped Bitcoin, такі як wBTC, виштовхують активи з базового рівня Bitcoin і...