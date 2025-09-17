Аналітична компанія ділиться ключовими рівнями для ціни Bitcoin (BTC)! Яким може бути дно та вершина?
Пост "Аналітична компанія ділиться ключовими рівнями для ціни Bitcoin (BTC)! Яким може бути дно та вершина?" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Компанія з аналізу криптовалют Alphractal опублікувала комплексний аналіз, який оцінює ринкові цикли Bitcoin з багаторівневої ціннісної перспективи. Компанія прагне допомогти інвесторам краще зрозуміти ринкові режими, інтегруючи понад 12 ончейн моделей оцінки. Згідно зі звітом, ключові економічні рівні ціни Bitcoin включають реалізовану ціну на рівні $53,300, середню реальну ринкову ціну на рівні $78,700 та активну реалізовану ціну на рівні $85,500. Розглядаючи групи інвесторів, мінімальна ціна для короткострокових інвесторів розрахована як $110,800, тоді як мінімальна ціна для довгострокових інвесторів розрахована як $36,500. За даними компанії, альфа-ціна (справедлива ціна) становить $169,400, модель CVDD - $41,900, а альфа-CVDD, яка сигналізує про вершини циклу, - $239,800. Крім того, точка довгострокової підтримки, відома як термо-ціна, становить $4,300. Серед інших індикаторів виділяється середня історична ціна - $16,800, дельта-ціна - $36,500 та пікова ціна - $586,800, яка встановила піки в минулому. Alphractal зазначає, що інвестори повинні звертати особливу увагу на перетини між спотовою ціною та мінімальними цінами інвесторів (STH, LTH, активні та загальні ціни інвесторів). За даними компанії, такі перетини зазвичай сигналізують про зміну тренду, тоді як ціни, що наближаються до рівнів CVDD або термо-рівнів, історично вказували на сильні зони для покупки. *Це не є інвестиційною порадою. Підписуйтесь на наші акаунти в Telegram та Twitter для ексклюзивних новин, аналітики та ончейн даних! Джерело: https://en.bitcoinsistemi.com/analysis-company-shares-key-levels-for-bitcoin-btc-price-what-could-be-the-bottom-and-top/
BitcoinEthereumNews2025/09/17 14:58