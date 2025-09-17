BDAG нова тестова мережа скоро запускається! Сплеск Mantle згасає і AVAX бореться

Крипто новини 17 вересня 2025 | 16:00 Дізнайтеся, чому передпродаж BlockDAG на $407 млн і майбутня тестова мережа Awakening роблять його топовою криптовалютою, випереджаючи сплеск Mantle та цінові тренди Avalanche. Деякі проєкти продовжують відставати, коли йдеться про доведення реальної сили мережі. Обговорюваний сплеск ціни Mantle (MNT) демонструє імпульс, але проєкту все ще бракує чітких сигналів стійкого впровадження. Тенденція ціни Avalanche (AVAX) останнім часом виглядала краще, проте залишаються питання щодо того, як довго вона може триматися вище ключових рівнів опору. Тож питання в тому, навіщо чекати стабільності, коли ви можете бути частиною чогось, що вже сильно працює? BlockDAG (BDAG) не залишається в теорії. Його довгоочікувана тестова мережа Awakening скоро запуститься. Це не про очікування дня лістингу. Це про підключення до живої системи раніше за натовп. Ось чому BlockDAG - це не просто ще один проєкт, а один із найпереконливіших та інформативних для тих, хто не хоче пропустити ранній старт. BlockDAG доводить реальну корисність за допомогою майнінгу та тестової мережі Awakening Більшість проєктів говорять про винагороди за майнінг лише після запуску. BlockDAG готується зробити це на етапі тестової мережі. За допомогою протоколу Stratum майнери серії X можуть синхронізуватися з тестовою мережею Awakening і активно хешувати. Це означає, що ранні користувачі зможуть протестувати мережу, заробити BDAG і довести її працездатність ще до появи основної мережі. Така установка рідкісна і робить BlockDAG однією з небагатьох криптовалют, за якими варто спостерігати, де майнери можуть бачити результати в режимі реального часу замість того, щоб чекати на обіцянки. Вплив простий: люди з майнерами зможуть підключитися до живої екосистеми. Замість того, щоб гнатися за графіками і чекати відкриття бірж, ці учасники зможуть нарощувати свої активи. Для будь-кого, хто сидить на...