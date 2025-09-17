Трейдери об'єднуються навколо цього вірусного альткоїна, який планує оновити Bitcoin: $HYPER досягає $16.4M
Пост "Трейдери об'єднуються навколо цього вірусного альткоїна, який планує оновити Bitcoin: $HYPER досягає $16.4M" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Передпродаж Bitcoin Hyper ($HYPER) продовжує набирати обертів, подолавши цінову позначку в $16.4M, оскільки кити активно інвестують. Великі покупки токенів Bitcoin Hyper ($HYPER) на суму $69.8K з понеділка вивели цей криптовалютний збір коштів у центр уваги, зробивши його одним із найгарячіших передпродажів цього року. Ситуація має стати ще цікавішою, оскільки проєкт прагне досягти своєї мети - забезпечити швидкість, низьку вартість транзакцій та розширену корисність для екосистеми Bitcoin.
Чому Bitcoin потрібен блокчейн другого рівня
З моменту запуску в 2009 році Bitcoin утвердився як провідна криптовалюта світу. Він продовжує домінувати з ринковою капіталізацією понад $2.3T і ціною, яка нещодавно досягла $124K. Інституційні інвестори також почали накопичувати Bitcoin, корпоративні скарбниці утримують понад 1M $BTC, або 4.7% від загальної пропозиції. Іншими словами, Bitcoin залишається найкращим вибором для тих, хто хоче інвестувати в цифрові активи.
Але незважаючи на свій статус, Bitcoin стикається з проблемами, такими як повільні та дорогі транзакції. Частково це пов'язано з його базовим кодом, який був спрощений, щоб зробити його однією з найбезпечніших криптовалют. Однак це серйозно обмежує корисність монети, через що ви не можете використовувати її для смартконтрактів, децентралізованих застосунків (dApps), протоколів DeFi та NFT. Крім того, вона може обробляти лише до семи транзакцій на секунду (TPS). Блокчейни, які з'явилися пізніше, можуть робити значно більше, наприклад, Solana здатна обробляти до 65K TPS.
Вирішення цих проблем вимагає більше, ніж просто переписування коду; це поставило б під загрозу надійну безпеку Bitcoin. Рішення? Блокчейн другого рівня для Bitcoin.
Bitcoin Hyper: Створення швидкісної смуги для Bitcoin
Проєкт Bitcoin Hyper ($HYPER), який зараз перебуває на стадії передпродажу, збирає кошти для розробки рішення другого рівня, яке зробить транзакції Bitcoin швидшими та дешевшими, а також розширить те, що звичайний...
BitcoinEthereumNews2025/09/17 23:27