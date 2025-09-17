2025-10-11 Saturday

Трейдери об'єднуються навколо цього вірусного альткоїна, який планує оновити Bitcoin: $HYPER досягає $16.4M

Трейдери об'єднуються навколо цього вірусного альткоїна, який планує оновити Bitcoin: $HYPER досягає $16.4M

Пост "Трейдери об'єднуються навколо цього вірусного альткоїна, який планує оновити Bitcoin: $HYPER досягає $16.4M" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Передпродаж Bitcoin Hyper ($HYPER) продовжує набирати обертів, подолавши цінову позначку в $16.4M, оскільки кити активно інвестують. Великі покупки токенів Bitcoin Hyper ($HYPER) на суму $69.8K з понеділка вивели цей криптовалютний збір коштів у центр уваги, зробивши його одним із найгарячіших передпродажів цього року. Ситуація має стати ще цікавішою, оскільки проєкт прагне досягти своєї мети - забезпечити швидкість, низьку вартість транзакцій та розширену корисність для екосистеми Bitcoin. Чому Bitcoin потрібен блокчейн другого рівня З моменту запуску в 2009 році Bitcoin утвердився як провідна криптовалюта світу. Він продовжує домінувати з ринковою капіталізацією понад $2.3T і ціною, яка нещодавно досягла $124K. Інституційні інвестори також почали накопичувати Bitcoin, корпоративні скарбниці утримують понад 1M $BTC, або 4.7% від загальної пропозиції. Іншими словами, Bitcoin залишається найкращим вибором для тих, хто хоче інвестувати в цифрові активи. Але незважаючи на свій статус, Bitcoin стикається з проблемами, такими як повільні та дорогі транзакції. Частково це пов'язано з його базовим кодом, який був спрощений, щоб зробити його однією з найбезпечніших криптовалют. Однак це серйозно обмежує корисність монети, через що ви не можете використовувати її для смартконтрактів, децентралізованих застосунків (dApps), протоколів DeFi та NFT. Крім того, вона може обробляти лише до семи транзакцій на секунду (TPS). Блокчейни, які з'явилися пізніше, можуть робити значно більше, наприклад, Solana здатна обробляти до 65K TPS. Вирішення цих проблем вимагає більше, ніж просто переписування коду; це поставило б під загрозу надійну безпеку Bitcoin. Рішення? Блокчейн другого рівня для Bitcoin. Bitcoin Hyper: Створення швидкісної смуги для Bitcoin Проєкт Bitcoin Hyper ($HYPER), який зараз перебуває на стадії передпродажу, збирає кошти для розробки рішення другого рівня, яке зробить транзакції Bitcoin швидшими та дешевшими, а також розширить те, що звичайний...
BitcoinEthereumNews2025/09/17 23:27
Роберт Кійосакі називає ETF "для невдах", підтримує перегляд 401(k) від Трампа

Роберт Кійосакі називає ETF "для невдах", підтримує перегляд 401(k) від Трампа

Пост Роберт Кійосакі називає ETF "для невдах", підтримує реформу 401(k) Трампа з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Автор книги "Багатий тато, бідний тато", Роберт Кійосакі, знову критикує біржові інвестиційні фонди (ETF). Він назвав їх "для невдах", навіть коли Bitcoin ETF продовжують залучати масивні притоки коштів. Кійосакі навіть посилив свою віру в те, що справжні інвестори повинні володіти такими активами, як Bitcoin, золото чи нерухомість напряму. Зауваження автора супроводжувалися великими похвалами серпневому виконавчому наказу Дональда Трампа. Цей крок відкрив двері для пенсійних планів США 401(k) включати альтернативні інвестиції. Це включає криптовалюту, приватний капітал, нерухомість та дорогоцінні метали. Кійосакі підтримує Трампа, критикує ETF У дописі в X Кійосакі заявив, що "новий виконавчий наказ Трампа ставиться до інвесторів як до дорослих" і додав, що цей крок робить його улюблені активи - золото, срібло та Bitcoin "більш цінними". Але він передбачив, що лише "розумніші" та більш дисципліновані інвестори повинні скористатися зміною політики. "Якщо ви не готові вчитися і робити домашню роботу, тримайтеся звичайних взаємних фондів та ETF", - написав він. Однак автор "Багатий тато, бідний тато" подякував давньому співробітнику Енді Шектману за привернення уваги до зміни політики. Виконавчий наказ Трампа стикається з юридичними перешкодами, оскільки роботодавці залишаються обережними щодо судових позовів, пов'язаних з інвестиціями в пенсійні плани. Тим часом юридичні експерти попередили, що уряд не може повністю захистити компанії від судових позовів. Це залишає питання щодо того, як швидко приватний капітал, криптовалюта та інші активи з вищим ризиком потраплять до основних пенсійних портфелів. Кійосакі зайняв жорстку позицію щодо реформи Трампа як підтвердження своєї інвестиційної філософії. Галузь вже знає, що він давно віддає перевагу твердим активам, таким як золото та срібло. ВАЖЛИВА НОВИНА: За словами друга Енді Шектмана... 7 серпня 2025 року... Президент Трамп підписав Виконавчий наказ "Демократизація доступу до альтернативних інвестицій для інвесторів 401k". Як дехто з вас знає, я не інвестую у взаємні фонди чи ETF. Для мене взаємні...
BitcoinEthereumNews2025/09/17 22:35
Прогноз Bitcoin сьогодні, оскільки Google планує ШІ-агент з криптовалютними платежами, притоки Bitcoin ETF досягають рекорду напередодні засідання FOMC, та інше...

Прогноз Bitcoin сьогодні, оскільки Google планує ШІ-агент з криптовалютними платежами, притоки Bitcoin ETF досягають рекорду напередодні засідання FOMC, та інше...

Допис Bitcoin прогноз сьогодні, оскільки Google планує ШІ-агент з криптовалютними платежами, притоки Bitcoin ETF досягають рекорду перед засіданням FOMC та інше... з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Оновлення Bitcoin Hyper сьогодні: Bitcoin прогноз сьогодні, оскільки Google планує ШІ-агент з криптовалютними платежами, притоки Bitcoin ETF досягають рекорду перед засіданням FOMC та інше... Реєстрація на нашу розсилку! Для оновлень та ексклюзивних пропозицій введіть свою електронну пошту. Ліа - британська журналістка з дипломом бакалавра журналістики, медіа та комунікацій, яка має майже десятирічний досвід написання контенту. Протягом останніх чотирьох років її увага була зосереджена переважно на технологіях Web3, що зумовлено її щирим ентузіазмом до децентралізації та новітніх технологічних досягнень. Вона співпрацювала з провідними криптовалютними та NFT виданнями – Cointelegraph, Coinbound, Crypto News, NFT Plazas, Bitcolumnist, Techreport та NFT Lately – що підняло її до керівної ролі в криптовалютній журналістиці. Незалежно від того, чи створює вона останні новини чи поглиблені огляди, вона прагне залучити своїх читачів найновішими даними та інформацією. Її статті часто охоплюють найпопулярніші криптовалюти, біржі та зміни в регулюванні. Як частина своєї стратегії залучення новачків у Web3, вона пояснює навіть найскладніші теми в легкозрозумілий та захопливий спосіб. Додатково підкреслюючи її динамічний журналістський досвід, вона писала для різних секторів, включаючи тестування програмного забезпечення (TEST Magazine), подорожі (Travel Off Path) та музику (Mixmag). Коли вона не занурена глибоко в криптовалютну тему, вона, ймовірно, подорожує островами (Галапагоси та Хайнань - її улюблені місця). Або, можливо, малює крейдяні ескізи, слухаючи Pixies, свій улюблений гурт усіх часів. Цей веб-сайт використовує файли cookie. Продовжуючи використовувати цей веб-сайт, ви даєте згоду на використання файлів cookie. Відвідайте наш Центр конфіденційності або Політику використання файлів cookie. Я погоджуюсь Джерело: https://bitcoinist.com/bitcoin-hyper-live-news-september-17-2025/
BitcoinEthereumNews2025/09/17 21:51
BDAG нова тестова мережа скоро запускається! Сплеск Mantle згасає і AVAX бореться

BDAG нова тестова мережа скоро запускається! Сплеск Mantle згасає і AVAX бореться

Пост BDAG нова тестова мережа скоро запускається! Сплеск Mantle згасає, а AVAX бореться з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Крипто новини 17 вересня 2025 | 16:00 Дізнайтеся, чому передпродаж BlockDAG на $407 млн і майбутня тестова мережа Awakening роблять його топовою криптовалютою, випереджаючи сплеск Mantle та цінові тренди Avalanche. Деякі проєкти продовжують відставати, коли йдеться про доведення реальної сили мережі. Обговорюваний сплеск ціни Mantle (MNT) демонструє імпульс, але проєкту все ще бракує чітких сигналів стійкого впровадження. Тенденція ціни Avalanche (AVAX) останнім часом виглядала краще, проте залишаються питання щодо того, як довго вона може триматися вище ключових рівнів опору. Тож питання в тому, навіщо чекати стабільності, коли ви можете бути частиною чогось, що вже сильно працює? BlockDAG (BDAG) не залишається в теорії. Його довгоочікувана тестова мережа Awakening скоро запуститься. Це не про очікування дня лістингу. Це про підключення до живої системи раніше за натовп. Ось чому BlockDAG - це не просто ще один проєкт, а один із найпереконливіших та інформативних для тих, хто не хоче пропустити ранній старт. BlockDAG доводить реальну корисність за допомогою майнінгу та тестової мережі Awakening Більшість проєктів говорять про винагороди за майнінг лише після запуску. BlockDAG готується зробити це на етапі тестової мережі. За допомогою протоколу Stratum майнери серії X можуть синхронізуватися з тестовою мережею Awakening і активно хешувати. Це означає, що ранні користувачі зможуть протестувати мережу, заробити BDAG і довести її працездатність ще до появи основної мережі. Така установка рідкісна і робить BlockDAG однією з небагатьох криптовалют, за якими варто спостерігати, де майнери можуть бачити результати в режимі реального часу замість того, щоб чекати на обіцянки. Вплив простий: люди з майнерами зможуть підключитися до живої екосистеми. Замість того, щоб гнатися за графіками і чекати відкриття бірж, ці учасники зможуть нарощувати свої активи. Для будь-кого, хто сидить на...
BitcoinEthereumNews2025/09/17 21:29
Роздрібні інвестори США купують майже вдвічі більше BTC, ніж ETH: Chainalysis

Роздрібні інвестори США купують майже вдвічі більше BTC, ніж ETH: Chainalysis

Пост "Роздрібні інвестори США купують майже вдвічі більше BTC, ніж ETH: Chainalysis" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Криптотрейдери США на централізованих біржах переважно віддають перевагу BTC, тоді як інституційні фонди вкладають кошти в токенізовані казначейські облігації та крипто-ETF. За минулий рік Bitcoin (BTC) виявився найбільш популярною криптовалютою в Північній Америці, стверджують аналітики Chainalysis. Тим часом інституції активно інвестують у токенізовані фонди грошового ринку, які утримують казначейські облігації США, та в біржові інвестиційні фонди криптовалют (ETF). У витягу зі звіту "Географія криптовалют 2025", яким поділилися з The Defiant, нью-йоркська компанія з блокчейн-форензики розкрила, що з червня 2024 по липень цього року звичайні користувачі в США придбали Bitcoin на суму $2,7 трильйона за долари США на централізованих біржах, тоді як покупки Ethereum (ETH) склали $1,5 трильйона, а USDT посів третє місце з показником $454 мільярда. У звіті зазначено, що частка Bitcoin у торгових парах з фіатними валютами в Північній Америці "залишалася неймовірно стабільною протягом останніх чотирьох років, складаючи близько 42% усіх фіатних торгів у грудні 2022 року і знову 42% усіх фіатних торгів у червні 2025 року". Глобальні уряди "будуть пильно стежити" Цей стійкий попит збігається зі швидким зростанням стейблкоїнів і зростаючим глобальним попитом на стейблкоїни, прив'язані до долара США. Згідно зі звітом: "Тим часом глобальне впровадження стейблкоїнів, забезпечених доларом, розширює американський монетарний вплив за межі традиційних кордонів, відображаючи та закріплюючи надмірну роль долара США на глобальних ринках". За даними звіту Chainalysis, стейблкоїни тепер переміщують трильйони доларової ліквідності щомісяця, з обсягами переказів, що часто перевищують $2 трильйони на місяць і досягають піку близько $3 трильйонів у 2025 році. Загальні скориговані обсяги стейблкоїнів. Джерело: Chainalysis Ця динаміка відбувається поряд із регуляторною ясністю — у липні президент Трамп підписав Закон GENIUS, який встановлює критерії для федерального та державного нагляду та передбачає обмеження щодо емітентів і резервів. Як пояснює Chainalysis у витягу зі звіту, стейблкоїни, прив'язані до долара, "стали інтегрованими у глобальні фінанси", слугуючи...
BitcoinEthereumNews2025/09/17 21:07
Екосистема блокчейну розширюється далі — додаток для Хмарного майнінгу XRP запускається глобально

Екосистема блокчейну розширюється далі — додаток для Хмарного майнінгу XRP запускається глобально

SitonMining запускає глобальний застосунок для Хмарного майнінгу XRP, що дозволяє користувачам майнити XRP без витрат на обладнання, з відстеженням прибутку в режимі реального часу та щоденними виплатами.
Blockchainreporter2025/09/17 20:00
Акції GD Culture впали майже на 28% після переміщення Bitcoin у казначейство

Акції GD Culture впали майже на 28% після переміщення Bitcoin у казначейство

Пост "Акції GD Culture впали майже на 28% після переходу на Bitcoin скарбницю" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Акції GD Culture впали на 28% після оголошення про придбання Bitcoin на $875 млн через випуск 39,2 млн нових акцій. Покупка у Pallas Capital додає 7500 BTC, що робить GDC 14-м найбільшим публічним власником Bitcoin. Компанія з лайвстрімінгу, що торгується на Nasdaq, GD Culture Group, мала найгірший торговий день за більш ніж рік, впавши на 28% після оголошення про придбання Bitcoin на $875 мільйонів. Обвал акцій відбувся, коли інвестори дізналися, що компанія продасть майже 39,2 мільйона нових акцій для завершення транзакції з купівлі криптовалюти. Компанія з лайвстрімінгу, яка використовує штучний інтелект, уклала угоду з Pallas Capital Holding про придбання всіх активів, включаючи 7500 Bitcoin токенів вартістю близько $875,4 мільйона. Це придбання робить GD Culture 14-м найбільшим публічно торгованим корпоративним власником Bitcoin на ринку. Занепокоєння ринку щодо стратегії розмивання акцій У вівторок акції GD Culture впали до $6,99, найбільше падіння компанії з початку 2024 року та падіння ринкової вартості до $117,4 мільйона. Після закриття торгів акції відновили деякі позиції, зрісши на 3,7%, оскільки деякі інвестори вважали різке падіння потенційно перепроданою ситуацією. Великий випуск акцій розмиває права власності поточних акціонерів, що викликає масову паніку серед інвесторів щодо доцільності корпоративної політики Bitcoin скарбниці. VanEck вже попереджав, що фірми, які фінансують купівлю криптовалюти шляхом розмивання капіталу, ризикують втратити вартість акцій у випадку різкого падіння цін на акції. Генеральний директор Сяоцзянь Ван виправдав придбання, заявивши, що воно безпосередньо сприятиме створенню сильного та диверсифікованого резерву криптоактивів та можливості скористатися інституційним прийняттям Bitcoin. Компанія надає додатки електронної комерції на основі віртуальних особистостей, створених ШІ, на послугах лайвстрімінгу на базі TikTok. Це придбання є частиною більшої корпоративної тенденції прийняття Bitcoin, оскільки публічно зареєстровані компанії, які володіють...
BitcoinEthereumNews2025/09/17 19:59
Metaplanet засновує дочірню компанію в США Metaplanet Income Corp. для розширення бізнесу з отримання прибутку від Bitcoin

Metaplanet засновує дочірню компанію в США Metaplanet Income Corp. для розширення бізнесу з отримання прибутку від Bitcoin

Пост Metaplanet створює американську дочірню компанію Metaplanet Income Corp. для розширення бізнесу з доходу від Bitcoin з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Ключові моменти Metaplanet, японська компанія, створила Metaplanet Income Corp. як дочірню компанію в США. Нова організація спрямована на розширення бізнесу Metaplanet з доходу від Bitcoin. Metaplanet сьогодні створила дочірню компанію в США під назвою Metaplanet Income Corp. для розширення свого бізнесу з доходу від Bitcoin. Японська компанія оголосила про створення нової американської організації як частину своєї стратегії з розширення операцій, зосереджених на генерації доходу, пов'язаного з Bitcoin. Дочірня компанія працюватиме зі Сполучених Штатів, оскільки Metaplanet прагне розширити свою діяльність у сфері цифрових активів. Цей крок представляє подальше розширення Metaplanet у сфері послуг, орієнтованих на Bitcoin, через свою нову корпоративну структуру в США. Джерело: https://cryptobriefing.com/metaplanet-us-subsidiary-bitcoin-income-expansion/
BitcoinEthereumNews2025/09/17 19:53
Bitcoin Proxy Metaplanet оголошує про нові дочірні компанії в США та Японії на тлі падіння акцій

Bitcoin Proxy Metaplanet оголошує про нові дочірні компанії в США та Японії на тлі падіння акцій

Пост Bitcoin Proxy Metaplanet оголошує про нові дочірні компанії в США та Японії на тлі падіння акцій з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Metaplanet, також відомий як азіатський MicroStrategy, оголошує про нові дочірні компанії в Сполучених Штатах та Японії для розширення свого бізнесу з генерування доходу від Bitcoin, в той час як його акції падають. Це Metaplanet Income Corp., Bitcoin Japan Inc. та Bitcoin Japan Co. Ltd. Це відбувається після останнього "тихого періоду", коли компанія отримала 1,4 мільярда доларів для завершення своєї міжнародної пропозиції. Bitcoin Treasury Company Metaplanet розкриває основні плани Metaplanet, найбільша корпоративна компанія з Bitcoin-скарбницею в Азії, зробила кілька оголошень 17 вересня, коли її рада директорів затвердила ключові плани. Одним із основних подій є створення нової дочірньої компанії в США, Metaplanet Income Corp, для розширення свого бізнесу з генерування доходу від Bitcoin. Вона буде повністю належати американській Metaplanet Holdings Inc. Коментуючи наступну фазу зростання компанії та закриття 1,4 мільярда доларів, зібраних для купівлі більшої кількості Bitcoin, генеральний директор Саймон Герович сказав: Metaplanet Income Corp. в США для подальшого розширення нашого бізнесу з генерування доходу від Bitcoin. Цей бізнес став нашим двигуном зростання, генеруючи стабільний дохід та чистий прибуток. Ми маємо позитивний грошовий потік, створюючи значний внутрішній грошовий потік для підтримки майбутніх ініціатив. Компанія Bitcoin treasury також оголосила про стратегічне придбання домену "Bitcoin.jp" для зміцнення своїх позицій в Японії. Крім того, компанія оголосила про коригування мінімальної ціни виконання для 20-ї до 22-ї серії прав на придбання акцій. Також було опубліковано питання та відповіді щодо закордонних пропозицій та прав на акції. Стратегічне придбання домену Metaplanet Metaplanet розширив свої загальні запаси Bitcoin до 20 136 BTC вартістю понад 2,3 мільярда доларів після останньої покупки 1 009 BTC вартістю 112 мільйонів доларів. Акції залишаються під тиском Ціна акцій Metaplanet впала на 1,16% до 594 JPY, незважаючи на оголошення. Мін за 24г та Макс за 24г становили 571 та 614 JPY відповідно. За даними Yahoo Finance, ціна акцій впала на 31% за місяць, зменшуючи...
BitcoinEthereumNews2025/09/17 19:37
Bitcoin ETF зафіксували 7-й день поспіль притоку коштів на суму $292 мільйони

Bitcoin ETF зафіксували 7-й день поспіль притоку коштів на суму $292 мільйони

Пост Bitcoin ETFs зафіксували 7-й день поспіль притоку коштів на суму $292 мільйони з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin ETFs продовжили свою серію притоку до семи днів поспіль із $292 мільйонами, тоді як ether ETFs перервали п'ятиденний період із $62 мільйонами відтоку. Інституційні потоки віддають перевагу Bitcoin, оскільки Ether ETFs завершили п'ятиденну переможну серію. Імпульс залишався твердо за біржовими фондами bitcoin (ETFs) у вівторок, 16 вересня, оскільки фонди зафіксували свій сьомий поспіль [...] Джерело: https://news.bitcoin.com/bitcoin-etfs-log-7th-straight-day-of-inflows-with-292-million/
BitcoinEthereumNews2025/09/17 19:34
