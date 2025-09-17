Заморожені піци Katie's з'являються в Target з роздрібною угодою на 20 мільйонів доларів
Артизанальні заморожені піци Katie's доступні в кожному магазині Target по всій країні починаючи з 17 вересня. Katie's Pizza – Andrew Cutraro Шлях Кеті Лі від залежності та бездомності до засновниці процвітаючої компанії з виробництва домашньої замороженої піци є квінтесенцією американської історії повернення. Колись бездомна дівчина, яка кинула школу, Лі втілила свою мрію про володіння районною піцерією у своєму рідному місті Сент-Луїс у реальність у 2008 році – мрію, яку вона мала роками, але не могла досягти через алкогольну та наркотичну залежність. Сьогодні її прекрасний, сучасний італійський ресторан, названий її ім'ям, має три улюблені локації по всьому місту, і в неймовірну віху, її лінійка артизанальних заморожених піц буде доступна в кожному магазині Target по всій країні з 17 вересня. Найбільш примітно, що Лі та її команда відзначених нагородами шеф-кухарів зробили все це, приймаючи неможливе – використовуючи багато місцевих та органічних інгредієнтів, кожна піца Katie's виготовлена вручну. Цей кулінарний подвиг є особистим тріумфом для Лі та її команди, чиєю головною метою є повага до традиційного процесу створення розтягнутої вручну, випеченої на дровах, преміальної піци. Тут не дозволяється автоматизація – це справжні піци, зроблені працьовитими людьми. І різниця кристально ясна, коли ви берете їх додому, випікаєте та куштуєте. Ви отримуєте ресторанну якість, неаполітанський стиль хрусткої скоринки піци, наповненої смаком. "Як зайнятій працюючій мамі, важко знайти зручну, справжню їжу, тому ми зробили її самі", – каже Лі. "Це справжня їжа для душі, виготовлена вручну з найкращих інгредієнтів. Немає нічого подібного, і ми пишаємося тим, що стоїмо за цим".
Як Katie's руйнує індустрію замороженої піци "Ми не просто потрапили в Target — ми потрапили туди, виготовляючи кожну піцу вручну, на об'єкті, який ми побудували самі, з шеф-кухарями, а не машинами", – каже Лі. "Є...
