2025-10-11 Saturday

Криптоновини

Будьте в курсі найгарячіших новин та оновлень ринку криптовалют
Волатильність Bitcoin зростає, оскільки FOMC підтверджує зниження ставки на 25 базисних пунктів на вересень

Волатильність Bitcoin зростає, оскільки FOMC підтверджує зниження ставки на 25 базисних пунктів на вересень

Пост "Волатильність Bitcoin зростає після підтвердження FOMC зниження ставки на 25 базисних пунктів у вересні" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin (BTC) різко коливався 17 вересня після того, як Федеральний резерв підтвердив зниження процентної ставки на 25 базисних пунктів, знизивши цільовий діапазон для федеральної ставки до 4% - 4,25%. Це рішення також зменшило процентну ставку за резервними залишками до 4,15% і знизило ставку первинного кредиту до 4,25%, обидві зміни набувають чинності 18 вересня. ФРС заявила, що відділ відкритого ринку ФРС Нью-Йорка проводитиме операції на відкритому ринку для підтримки нового діапазону, включаючи до 500 мільярдів доларів в угодах овернайт репо та щоденний ліміт у 160 мільярдів доларів на контрагента для зворотних репо. За даними CryptoSlate, Bitcoin досяг внутрішньоденного максимуму в 116 318 доларів перед оголошенням, перш ніж різко впасти до 114 820 доларів, оскільки трейдери "продавали новини". Падіння було різким, але короткочасним, і Bitcoin відновився до 115 639 доларів на момент публікації. Швидкі коливання підкреслюють, наскільки цифрові активи залишаються чутливими до змін у доларовій ліквідності та політиці ФРС. Зниження ставки було широко очікуваним, але стало першим коригуванням політики ФРС за кілька місяців після утримання високих витрат на запозичення. Ринки вже врахували це рішення у цінах, хоча швидкість реакції Bitcoin підкреслила, як трейдери позиціонуються навколо змін у монетарних умовах. Інвестори тепер очікують на пізнішу прес-конференцію голови Джерома Пауелла для отримання додаткових вказівок щодо того, чи може центральний банк здійснити додаткові зниження до кінця року. Акції також демонстрували волатильність після оголошення, тоді як дохідність казначейських облігацій знизилася, оскільки ринки облігацій врахували у цінах більш м'які фінансові умови. Перебільшені рухи Bitcoin відображали ширші настрої щодо ризику, але з різкішими внутрішньоденними коливаннями. Ринкові дані Bitcoin На момент публікації 19:38 за Києвом 17 вересня 2025 року, Bitcoin посідає 1 місце за ринковою капіталізацією, а ціна знизилася на 0,8% за останні 24 години. Bitcoin має ринкову капіталізацію у 2,3 трильйона доларів з 24-годинним обсягом торгів у 52,5 мільярда доларів...
Bitcoin
BTC$112,267-7.32%
BarnBridge
BOND$0.1343-13.68%
Capverse
CAP$0.11572+4.84%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/18 03:16
Поділитись
Федеральна резервна система США знижує процентні ставки на 25 базисних пунктів; Bitcoin піднімається вище $116,000

Федеральна резервна система США знижує процентні ставки на 25 базисних пунктів; Bitcoin піднімається вище $116,000

Пост Федеральна резервна система США (FRS) знижує процентні ставки на 25 базисних пунктів; Bitcoin піднімається вище $116,000 з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Федеральна резервна система США (FRS) знизила процентні ставки на чверть процентного пункту в середу, зменшивши свою базову ставку федеральних фондів до цільового діапазону від 4,00% до 4,25%. Цей крок, широко очікуваний ринками, знаменує перше за роки зниження ставки центральним банком і відображає зростаюче занепокоєння щодо уповільнення зростання робочих місць та підвищених ризиків для економіки США. У своїй заяві Федеральний комітет відкритого ринку (FOMC) зазначив, що "останні показники свідчать про те, що зростання економічної активності уповільнилося в першій половині року. Приріст робочих місць сповільнився, а рівень безробіття дещо зріс, але залишається низьким. Інфляція зросла і залишається дещо підвищеною". ФРС підкреслила свій подвійний мандат максимальної зайнятості та стабільних цін, але визнала, що "невизначеність щодо економічних перспектив залишається підвищеною" і що "ризики зниження зайнятості зросли". Рішення про зниження ставок на 25 базисних пунктів підтримали 11 членів комітету, включаючи голову Джерома Пауелла. Єдина незгода надійшла від Стівена І. Мірана, який виступав за більше зниження на 50 базисних пунктів. Bitcoin реагує на зниження ставки ФРС Після оголошення Bitcoin (BTC) піднявся трохи вище $116,000, згідно з даними Bitcoin Magazine Pro. Цей рух відображає настрої інвесторів, що більш м'яка монетарна політика може підтримати ризикові активи, включаючи криптовалюти, такі як Bitcoin. Аналітики ринку вказали на швидку реакцію Bitcoin як на ознаку його зростаючої ролі як макрочутливого активу. У той час як S&P 500 і Nasdaq показали помірне зростання, стрибок ціни Bitcoin підкреслив, як цифрові активи можуть непропорційно вигравати від очікувань більш легких фінансових умов. Перспективи політики ФРС підкреслила, що подальші коригування залежатимуть від вхідних даних. "При розгляді додаткових коригувань цільового діапазону для ставки федеральних фондів Комітет ретельно оцінюватиме вхідні дані, перспективи, що розвиваються, та баланс ризиків", - йдеться у заяві. FOMC також...
Union
U$0.008478-14.82%
Bitcoin
BTC$112,267-7.32%
Movement
MOVE$0.0787-27.53%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/18 03:12
Поділитись
ТЕРМІНОВО: Голова ФРС Джером Пауелл виступає після рішення щодо процентної ставки – НАЖИВО

ТЕРМІНОВО: Голова ФРС Джером Пауелл виступає після рішення щодо процентної ставки – НАЖИВО

Голова ФРС Джером Пауелл проводить поточну прес-конференцію після рішення щодо процентної ставки. Ось деталі. Читати далі: ТЕРМІНОВО: Голова ФРС Джером Пауелл виступає після рішення щодо процентної ставки – НАЖИВО
SphereX
HERE$0.00022-8.33%
SecondLive
LIVE$0.00826-27.54%
Поділитись
Coinstats2025/09/18 02:38
Поділитись
Botanix запускає stBTC для забезпечення нативного доходу Bitcoin

Botanix запускає stBTC для забезпечення нативного доходу Bitcoin

Пост Botanix запускає stBTC для забезпечення Bitcoin-нативної прибутковості з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Botanix Labs запустила stBTC, токен рідкого стейкінгу, розроблений для перетворення Bitcoin на актив, що приносить прибуток, шляхом перерозподілу мережевих комісій безпосередньо користувачам. Протокол почне накопичення прибутку пізніше цього тижня, а його Genesis Vault заплановано відкрити 25 вересня з обмеженням у 50 BTC. Ця ініціатива є однією з перших спроб генерувати Bitcoin-нативну прибутковість без залежності від інфляційних моделей токенів або централізованих зберігачів. stBTC працює, дозволяючи користувачам депонувати Bitcoin у безперешкодний смартконтракт Botanix, отримуючи токени stBTC, які представляють їхню частку в пулі стейкінгу. Під час транзакцій 50% мережевих комісій Botanix, сплачених у BTC, повертаються власникам stBTC. З часом вартість stBTC зростає відносно BTC, дозволяючи користувачам викупити свій початковий депозит плюс прибуток. Botanix оцінює, що ранні прибутки можуть досягати 20-50% щорічно, перш ніж стабілізуватися на рівні 6-8%, що подібно до стейкінгу Ethereum, але повністю деномінованого в Bitcoin. Botanix повідомляє, що перевірки безпеки були завершені компаніями Spearbit та Sigma Prime, а протокол побудований на стандарті сховища EIP-4626, який також лежить в основі продуктів стейкінгу на базі Ethereum. Архітектура Spiderchain компанії, якою керують 16 інституційних акаунтів, включаючи Galaxy, Alchemy та Fireblocks, забезпечує безпеку мережі. Якщо впровадження зросте, Botanix стверджує, що система може зробити Bitcoin продуктивним, компонованим активом для децентралізованих фінансів, одночасно посилюючи консенсус мережі. Це історія, що розвивається. Ця стаття була створена за допомогою ШІ та перевірена редактором Джеффрі Альбусом перед публікацією. Отримуйте новини у свою поштову скриньку. Дослідіть інформаційні бюлетені Blockworks: Джерело: https://blockworks.co/news/botanix-launches-stbtc
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/18 02:37
Поділитись
Адам Вейнрайт знову виходить на пагорб вшанувати Деріла Кайла

Адам Вейнрайт знову виходить на пагорб вшанувати Деріла Кайла

Пост Адам Вейнрайт знову виходить на пагорб вшанувати Деріла Кайла з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Адам Вейнрайт із Сент-Луїс Кардиналс у дагауті під час другого інінгу проти Маямі Марлінс на стадіоні Буш 18 липня 2023 року в Сент-Луїсі, Міссурі. (Фото Брендона Слотера/Image Of Sport/Getty Images) Getty Images Ветеран Сент-Луїс Кардиналс Адам Вейнрайт - досить невимушена людина, яка не проти поговорити з вами про бейсбольні традиції та барбекю, або навіть поділитися жартом. Ця риса його особистості проявилася минулого тижня під час нашого дзвінка в Zoom, коли я вперше згадав, що я фанат Чикаго Кабс. Він відповів на згадку про мою фанбазу: "Поки що, я не думаю, що це інтерв'ю йде дуже добре". Проте, Вейнрайт повернеться на стадіон Буш 19 вересня з більш серйозною метою, цього разу щоб вшанувати іншого колишнього гравця Кардиналс і друга, покійного Деріла Кайла. Вейнрайт вийде на пагорб не як стартовий пітчер, а щоб виконати церемоніальний перший кидок гри. До нього на пагорбі приєднається дочка Кайла, Сьєрра, і разом вони допоможуть запустити нову програму під назвою "Гра з серцем". "Смерть Деріла була нагадуванням про те, що серцеві захворювання не дискримінують, навіть проти елітних спортсменів у піковій фізичній формі", - сказав Вейнрайт. "Ця програма покликана допомогти людям розпізнавати ризики, вживати заходів і, сподіваємося, рятувати життя". Вейнрайт, який грав за Сент-Луїс Кардиналс як стартовий пітчер з 2005 по 2023 рік, прагне поєднати сутність бейсбольної традиції з важливим посланням про здоров'я серця. Кайл, улюблений пітчер Кардиналс, трагічно помер у 2002 році у віці 33 років внаслідок раннього серцевого захворювання. Його раптова смерть сколихнула бейсбольний світ і залишила тривалий вплив на товаришів по команді, фанатів і особливо на його родину. Тепер, більш ніж через два десятиліття, Сьєрра Кайл виступає разом з Вейнрайтом, щоб...
MemeCore
M$2.21653+8.41%
Threshold
T$0.012-21.25%
Seed.Photo
PHOTO$0.7839-3.86%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/18 02:08
Поділитись
Заморожені піци Katie's з'являються в Target з роздрібною угодою на 20 мільйонів доларів

Заморожені піци Katie's з'являються в Target з роздрібною угодою на 20 мільйонів доларів

Пост "Заморожені піци Katie's з'являються в Target з роздрібною угодою на 20 мільйонів доларів" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Артизанальні заморожені піци Katie's доступні в кожному магазині Target по всій країні починаючи з 17 вересня. Katie's Pizza – Andrew Cutraro Шлях Кеті Лі від залежності та бездомності до засновниці процвітаючої компанії з виробництва домашньої замороженої піци є квінтесенцією американської історії повернення. Колись бездомна дівчина, яка кинула школу, Лі втілила свою мрію про володіння районною піцерією у своєму рідному місті Сент-Луїс у реальність у 2008 році – мрію, яку вона мала роками, але не могла досягти через алкогольну та наркотичну залежність. Сьогодні її прекрасний, сучасний італійський ресторан, названий її ім'ям, має три улюблені локації по всьому місту, і в неймовірну віху, її лінійка артизанальних заморожених піц буде доступна в кожному магазині Target по всій країні з 17 вересня. Найбільш примітно, що Лі та її команда відзначених нагородами шеф-кухарів зробили все це, приймаючи неможливе – використовуючи багато місцевих та органічних інгредієнтів, кожна піца Katie's виготовлена вручну. Цей кулінарний подвиг є особистим тріумфом для Лі та її команди, чиєю головною метою є повага до традиційного процесу створення розтягнутої вручну, випеченої на дровах, преміальної піци. Тут не дозволяється автоматизація – це справжні піци, зроблені працьовитими людьми. І різниця кристально ясна, коли ви берете їх додому, випікаєте та куштуєте. Ви отримуєте ресторанну якість, неаполітанський стиль хрусткої скоринки піци, наповненої смаком. "Як зайнятій працюючій мамі, важко знайти зручну, справжню їжу, тому ми зробили її самі", – каже Лі. "Це справжня їжа для душі, виготовлена вручну з найкращих інгредієнтів. Немає нічого подібного, і ми пишаємося тим, що стоїмо за цим". Як Katie's руйнує індустрію замороженої піци "Ми не просто потрапили в Target — ми потрапили туди, виготовляючи кожну піцу вручну, на об'єкті, який ми побудували самі, з шеф-кухарями, а не машинами", – каже Лі. "Є...
DAR Open Network
D$0.02164-31.64%
Threshold
T$0.012-21.25%
Manchester City Fan
CITY$0.7643-20.91%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/18 00:53
Поділитись
CAD незначно знизився перед рішенням Банку Канади щодо ставки – Scotiabank

CAD незначно знизився перед рішенням Банку Канади щодо ставки – Scotiabank

Пост CAD незначно знизився перед рішенням Банку Канади щодо ставки – Scotiabank з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Канадський долар (CAD) слабкий, знизившись на незначні 0,1% проти USD перед подвійними рішеннями щодо ставок Банку Канади/ФРС у середу, повідомляють головні стратеги з Форекс (FX) Scotiabank Шон Осборн та Ерік Теорет. Ринки очікують на зниження. Очікується, що Банк Канади також широко знизить ставку на 25 базисних пунктів о 9:45 за східним часом, а губернатор Маклем проведе прес-конференцію о 10:30 за східним часом. Як і у випадку з ФРС, ми бачимо, що поріг для голубиного сюрпризу від Банку Канади дещо підвищений, враховуючи, що ринки фактично оцінюють майже 29 базисних пунктів пом'якшення для сьогоднішнього рішення та майже 50 базисних пунктів пом'якшення до кінця року. Комунікація Маклема буде критичною, оскільки ринки звертають увагу на ключові коментарі щодо інфляції та перспектив цінової стабільності після останніх подій у торговельній політиці. Коментарі щодо фіскальної ситуації Канади також будуть ретельно вивчені, враховуючи оголошення у вівторок про дату випуску федерального бюджету 4 листопада. Щодо фундаментальних показників CAD, ми відзначаємо стабілізацію спредів прибутковості. Наша оцінка справедливої вартості USDCAD наразі становить 1,3561 і все ще демонструє значну розбіжність з поточними рівнями на спот-ринку, однак масштаб залишку, здається, звужується. "Технічна картина USD/CAD, схоже, стала більш рішуче ведмежою після прориву у вівторок рівня підтримки тренду 50-денної ковзної середньої (1,3772). Індекс відносної сили (RSI) також опустився нижче 50 на ведмежу територію, і короткостроковий баланс ризику сприяє подальшому зниженню та прориву через нещодавню підтримку в середині 1,37. Ми очікуємо короткостроковий діапазон між 1,3700 та 1,3800." Джерело: https://www.fxstreet.com/news/cad-down-marginally-into-the-boc-rate-decision-scotiabank-202509171145
NEAR
NEAR$2.412-16.99%
LooksRare
LOOKS$0.010076-26.50%
Moonveil
MORE$0.02613-17.33%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/18 00:50
Поділитись
USD стабілізується перед FOMC – Scotiabank

USD стабілізується перед FOMC – Scotiabank

Пост USD стабілізується перед FOMC – Scotiabank з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Долар США (USD) демонструє ознаки стабілізації напередодні засідання FOMC у середу, з помірними прибутками проти більшості валют G10, намагаючись повернути частину втрат цього тижня, повідомляють головні стратеги з Форексу (FX) Scotiabank Шон Осборн та Ерік Теорет. USD повертає частину втрат цього тижня "Рухам бракує чіткого каталізатора, і вони свідчать про вирівнювання позицій перед рішенням щодо ставки о 14:00 за східним часом. Ринки загалом очікують добре анонсованого зниження на 25 базисних пунктів, яке має супроводжуватися заявою, прогнозом та прес-конференцією, що обґрунтують очікування додаткового пом'якшення на 45 базисних пунктів, закладеного в ціну до кінця року. Окремі валюти G10 демонструють змішані показники, при цьому JPY, MXN і GBP тримаються майже на одному рівні з USD, тоді як CAD і CHF торгуються дещо захисно. EUR показує незначні втрати, але все ще торгується трохи нижче свого багаторічного максимуму, оскільки чутливі до зростання валюти з вищою бетою — NZD, AUD, SEK і NOK — демонструють більшу слабкість." "Поріг для несподівано м'якої позиції здається підвищеним, враховуючи ведмежі настрої та позиціонування, які вже сильно схиляються проти USD. Загальний тон ринку змішаний, оскільки ф'ючерси на акції тримаються на рівні трохи нижче рекордного максимуму вівторка, тоді як дохідність US10Y виглядає вразливою до падіння нижче 4,00% і продовження до рівнів, які востаннє коротко спостерігалися у квітні. Ринок казначейських облігацій торгується добре, незважаючи на наближення кінцевого терміну 30 вересня, оскільки конгрес намагається уникнути закриття уряду. Республіканці прагнуть прийняти тимчасовий законопроєкт до п'ятниці, але демократи, схоже, подають змішані сигнали щодо своєї готовності надати підтримку." "Президент Трамп перебуває у Великобританії з державним візитом, і повідомляється, що він розмовляв з президентом Індії Моді на тему тарифів на індійські закупівлі..."
OFFICIAL TRUMP
TRUMP$5.595-25.35%
LooksRare
LOOKS$0.010076-26.50%
BRC20.COM
COM$0.010039-10.31%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/18 00:20
Поділитись
Серед ринкових потрясінь інвестори звертаються до хмарного майнінгу Open Майнер для стабільності та довгострокових прибутків.

Серед ринкових потрясінь інвестори звертаються до хмарного майнінгу Open Майнер для стабільності та довгострокових прибутків.

Допис "На тлі ринкових потрясінь інвестори звертаються до хмарного майнінгу Open Miner для стабільності та довгострокових прибутків" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Лондон, вересень 2025 – Оскільки інвестиції в цифрові активи продовжують входити в мейнстрім, хмарний майнінг став одним із найшвидше зростаючих джерел пасивного доходу. Сьогодні Open Miner оголосив про запуск свого спеціального мобільного застосунку, розробленого для надання безпечних, доступних та екологічно чистих можливостей майнінгу криптовалют для глобальних інвесторів. Впровадження зелених стандартів майнінгу На відміну від звичайних майнінгових операцій, Open Miner керує понад 200 розподіленими центрами обробки даних, які повністю працюють на відновлюваних джерелах енергії. Покладаючись на енергію вітру, сонця та гідроенергетику, платформа не лише зменшує викиди вуглецю, але й доводить, що майнінг криптовалют може бути прибутковим та стійким одночасно. Ключові особливості мобільного застосунку Застосунок Open Miner, доступний на iOS, Android та Windows, об'єднує кожен крок інвестиційного процесу: Управління контрактами – купівля та поновлення майнінгових контрактів безпосередньо зі смартфона. Мультиактивний гаманець – депозит, зняття та переказ коштів без проблем між кількома криптовалютами. Розумні сповіщення – отримуйте оновлення про ринкові тенденції та продуктивність контрактів у режимі реального часу. Розширена безпека – двофакторна аутентифікація, автономне холодне сховище та глобальний захист кібербезпеки забезпечують безпеку активів користувачів. Гнучкі варіанти контрактів Open Miner пропонує багаторівневі майнінгові контракти, що охоплюють Bitcoin та понад шість провідних альткоїнів. З початковими контрактами, що починаються всього від 100 доларів, малі та середні інвестори можуть отримати передбачувані щоденні прибутки, тоді як контракти з вищою вартістю забезпечують більший потенціал прибутку для досвідчених учасників. Спільнота та винагороди Платформа сприяє залученню спільноти через реферальну програму, яка забезпечує довічні комісійні. Промоутери заробляють до 7% від прямих рефералів, а також додаткові винагороди від зв'язків другого та третього рівня, дозволяючи користувачам розширювати свої мережі, одночасно створюючи пасивний дохід. Відповідність та довіра Open Miner працює під керівництвом Open Commercial Finance Limited, компанії, зареєстрованої у Великобританії, і повністю ліцензований Управлінням фінансової поведінки (FCA). Ця регуляторна підтримка позиціонує Open Miner як один із небагатьох...
SIX
SIX$0.01682-14.35%
RealLink
REAL$0.07061-13.43%
Trust The Process
TRUST$0.0003099-14.81%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/17 23:56
Поділитись
Акції GD Culture впали на 28% після угоди з Bitcoin на $875 млн

Акції GD Culture впали на 28% після угоди з Bitcoin на $875 млн

Допис "Акції GD Culture впали на 28% після угоди з Bitcoin на $875 млн" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Ключові моменти Після придбання 48 BTC у Pallas Capital, акції GDC впали на 28% 16 вересня. Це найбільше падіння, яке компанія зазнала за останні 12 місяців. Кількість компаній з Bitcoin у резервах значно зросла у 2025 році. Незабаром після того, як GD Culture Group (GDC) уклала угоду про придбання Bitcoin BTC $115 700 волатильність за 24г: 0,4% Ринкова капіталізація: $2,30 T Обсяг за 24г: $43,26 B з Pallas Capital, її акції впали приблизно на 28%. Це визначено як найбільше падіння, яке акції зазнали за останні 12 місяців. Дані Google Finance показали, що відбулося незначне відновлення на 3,7% у премаркет торгівлі. GD Culture продає акції для придбання 48 Bitcoin Згідно з даними Google Finance, акції GD Culture Group впали на 28,16% 16 вересня до $6,99. Це стало найбільшим падінням GDC за останні 12 місяців, що призвело до помітного зниження її ринкової капіталізації до $117,4 мільйона. На жаль, падіння розташувало компанію на 97% нижче її історичного максимуму (ATH) у $235,80, який вона зафіксувала 19 лютого 2021 року. Нова угода про придбання Bitcoin могла "підняти тривогу" щодо падіння ціни акцій. Компанія з прямих трансляцій уклала стратегічну угоду про обмін десятків мільйонів своїх акцій на придбання 7 500 BTC у Pallas Capital. GD Culture планує випустити приблизно 39,2 мільйона акцій своїх звичайних акцій та обміняти їх на всі активи Pallas Capital. Серед активів Pallas є Bitcoin вартістю $875,4 мільйона. Сяоцзянь Ван, генеральний директор та голова GD Culture, визнав, що ця угода "безпосередньо підтримає" її план побудови "сильного та диверсифікованого резерву криптоактивів". Він також сказав, що це відіграє роль у позиціонуванні фірми для отримання вигоди від зростаючого інституційного прийняття BTC як резервного активу та сховища...
B
B$0.17132-30.60%
Threshold
T$0.012-21.25%
Bitcoin
BTC$112,267-7.32%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/17 23:22
Поділитись

Популярні новини

Ще

Криптовалютні новини: Morgan Stanley розширює доступ до криптовалюти для всіх клієнтів з управління капіталом

Dogecoin (DOGE) утримує ключовий рівень $0.25, оскільки новий ETF та активність китів викликають надії на прорив

Аналіз: Обсяг ліквідації Hyperliquid наближається до 7 мільярдів доларів, загальний обсяг мережі може досягти 30-40 мільярдів доларів

Приготуйтеся: передпродаж нових токенів $IPO скоро відкриється з ексклюзивними пропозиціями

Криптовалютні новини: Платформа для криптовалютних ставок Shuffle підтверджує витік даних користувачів