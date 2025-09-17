Адам Вейнрайт знову виходить на пагорб вшанувати Деріла Кайла

Адам Вейнрайт із Сент-Луїс Кардиналс у дагауті під час другого інінгу проти Маямі Марлінс на стадіоні Буш 18 липня 2023 року в Сент-Луїсі, Міссурі. (Фото Брендона Слотера/Image Of Sport/Getty Images) Getty Images Ветеран Сент-Луїс Кардиналс Адам Вейнрайт - досить невимушена людина, яка не проти поговорити з вами про бейсбольні традиції та барбекю, або навіть поділитися жартом. Ця риса його особистості проявилася минулого тижня під час нашого дзвінка в Zoom, коли я вперше згадав, що я фанат Чикаго Кабс. Він відповів на згадку про мою фанбазу: "Поки що, я не думаю, що це інтерв'ю йде дуже добре". Проте, Вейнрайт повернеться на стадіон Буш 19 вересня з більш серйозною метою, цього разу щоб вшанувати іншого колишнього гравця Кардиналс і друга, покійного Деріла Кайла. Вейнрайт вийде на пагорб не як стартовий пітчер, а щоб виконати церемоніальний перший кидок гри. До нього на пагорбі приєднається дочка Кайла, Сьєрра, і разом вони допоможуть запустити нову програму під назвою "Гра з серцем". "Смерть Деріла була нагадуванням про те, що серцеві захворювання не дискримінують, навіть проти елітних спортсменів у піковій фізичній формі", - сказав Вейнрайт. "Ця програма покликана допомогти людям розпізнавати ризики, вживати заходів і, сподіваємося, рятувати життя". Вейнрайт, який грав за Сент-Луїс Кардиналс як стартовий пітчер з 2005 по 2023 рік, прагне поєднати сутність бейсбольної традиції з важливим посланням про здоров'я серця. Кайл, улюблений пітчер Кардиналс, трагічно помер у 2002 році у віці 33 років внаслідок раннього серцевого захворювання. Його раптова смерть сколихнула бейсбольний світ і залишила тривалий вплив на товаришів по команді, фанатів і особливо на його родину. Тепер, більш ніж через два десятиліття, Сьєрра Кайл виступає разом з Вейнрайтом, щоб...