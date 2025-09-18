Прогноз ціни Pi Coin призупиняється і аналіз MYX Finance згасає

Допис "Прогноз ціни Pi Coin зупиняється, а аналіз MYX Finance згасає" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Криптовалюта Новини 17 вересня 2025 | 23:00 Зростання Pi сповільнилося, останній прогноз ціни Pi Coin вказує на вузький діапазон близько $0,34–$0,36, якщо не зросте рівень прийняття. Аналіз ринку MYX Finance (MYX) підкреслює вибухову волатильність, але через проблеми з ліквідністю та непередбачувані коливання, багато хто не впевнений, чи зможе він утримати імпульс. Тож питання: навіщо миритися з невизначеністю, коли є проєкт, який щодня доводить свій масштаб? BlockDAG (BDAG) не чекає на хайп; він щодня додає 1000 нових власників, залучив $406 мільйонів у передпродажі та відправляє 20 000 майнерів у 130 країн. З 3 мільйонами користувачів, які майнять через додаток X1, це не просто ще один проєкт з низькою капіталізацією, це глобальна інфраструктура, що формується перед запуском. Якщо ви шукаєте найкращу криптовалюту зараз, швидке впровадження BlockDAG та реальний випуск обладнання виділяють його як варіант, що рухається швидко, тоді як інші стоять на місці. Щоденне зростання BlockDAG робить пропуск дорогим BlockDAG не просто додає цифри, він нарощує імпульс. Понад 312 000 унікальних власників вже приєдналися, і ще 1000 приходять щодня. Такий стабільний рівень прийняття показує, що це не короткострокова гра чи нішевий проєкт спільноти. З 3 мільйонами людей, які майнять через додаток X1, і попитом на обладнання, що масштабується глобально, BlockDAG позиціонує себе як одна з найкращих криптовалют зараз, особливо для тих, хто цінує ранній вхід до того, як ціни почнуть рухатися. Цифри передпродажу розповідають справжню історію. BlockDAG зібрав $406 мільйонів на сьогодні, з яких $40 мільйонів надійшли лише за останній місяць, приблизно $1 мільйон на день. Кожне підвищення ціни партії означає, що запізнілі платять більше за ту саму кількість, що робить вибір часу критичним. За ціною $0,013 за BDAG, власники фіксують ціну, яка, на думку багатьох, не буде доступною довго. Випуск обладнання є ще одним ключовим фактором впевненості. Понад 20 000...