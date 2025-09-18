2025-10-11 Saturday

Відновлення ціни Bitcoin відроджує прибутковість для короткострокових китів, ралі продовжиться?

Відновлення ціни Bitcoin відроджує прибутковість для короткострокових китів, ралі продовжиться?

Відновлення ціни Bitcoin відроджує прибутковість для короткострокових китів, чи продовжиться ралі?
BitcoinEthereumNews2025/09/18 07:33
Найкраща криптоінвестиція сьогодні — це Pepeto, краще ніж Shiba Inu та Pepe

Найкраща криптоінвестиція сьогодні — це Pepeto, краще ніж Shiba Inu та Pepe

Інвестори хочуть утиліті; пут грошей у токен без майбутнього відчувається як рулетка. Розумний підхід полягає у передпродажах
Coindoo2025/09/18 06:39
Нещодавнє зростання Solana (SOL) може вражати, але інвестори, які націлені на життєзмінний ROI, дивляться в інший бік

Нещодавнє зростання Solana (SOL) може вражати, але інвестори, які націлені на життєзмінний ROI, дивляться в інший бік

Останнє ралі Solana (SOL) привернуло інвесторів з усього світу, але більша історія для інвесторів з баченням полягає в тому, куди прямують наступні хвилі життєзмінних прибутків. Оскільки Solana продовжує демонструвати високі рівні використання екосистеми та мережі, поступово створюється сцена для Mutuum Finance (MUTM). MUTM оцінюється в $0,035 у своєму швидкозростаючому передпродажі. Зростання ціни на 14,3% - це те, на що інвестори очікуватимуть у наступній фазі. Понад $15,85 мільйонів було зібрано, оскільки передпродаж продовжує набирати обертів. На відміну від більшості токенів, що катаються на короткострокових хвилях прогріву, Mutuum Finance стає вибором, орієнтованим на утиліті, з більшим потенціалом цінності, а отже, все кращим варіантом для інвесторів, які шукають більше, ніж просто рух ціни. Solana утримує прибутки біля $234, оскільки спекуляції тривають Solana (SOL) наразі торгується за ціною $234,08, утримуючи свій 24-годинний діапазон близько $234,42 до $248,19, що ілюструє останню тенденцію. Токен зафіксував сильні семиденні прибутки майже на 13%, значно перевищуючи більшість своїх конкурентів, оскільки його підтримують зростаючий обсяг та інституційні покупки. Рівень опору знаходиться на $250-$260, а рівень підтримки, здається, на $220-$230, і тому це важливі рівні для потенційного прориву або відкату ринку. Однак нова DeFi криптовалюта Mutuum Finance розглядається ринковими спостерігачами як така, що має більший потенціал зростання, оскільки все ще перебуває на етапі передпродажу. Mutuum Finance Фаза 6 Передпродажу Mutuum Finance наразі перебуває на Етапі передпродажу 6 і пропонує токени за $0,035. Передпродаж відбувається дуже швидко, і інвестори вже зібрали понад $15,85 мільйонів. Проект також очікує на стейблкоїн, прив'язаний до USD на блокчейні Ethereum для зручних платежів та як зберігач довгострокової цінності. Mutuum Finance - це платформа DeFi з подвійним кредитуванням та багатоцільовим призначенням, яка приносить користь як позичальникам, так і кредиторам.
BitcoinEthereumNews2025/09/18 06:23
Metaplanet формує дочірні компанії, орієнтовані на Bitcoin, в Японії та США

Metaplanet формує дочірні компанії, орієнтовані на Bitcoin, в Японії та США

Metaplanet (3350), найбільша компанія з Bitcoin-скарбницею в Японії, повідомила, що заснувала дві дочірні компанії — одну в Японії та одну в США — і придбала доменне ім'я bitcoin.jp, посилюючи свою прихильність до найбільшої криптовалюти. Bitcoin Japan Inc. базуватиметься в Токіо та керуватиме набором медіа, конференцій та онлайн-платформ, пов'язаних з Bitcoin, включаючи інтернет-домен та Bitcoin Magazine Japan. Американський підрозділ, Metaplanet Income Corp., базуватиметься в Маямі та зосередиться на генеруванні доходу від фінансових продуктів, пов'язаних з Bitcoin, включаючи деривативи, повідомила компанія в дописі на X. Metaplanet зазначила, що запустила бізнес з генерування доходу від Bitcoin в останньому кварталі 2024 року і прагне розширити ці операції через нову дочірню компанію. Обидві дочірні компанії, що повністю належать Metaplanet, частково очолює генеральний директор Metaplanet Саймон Герович. Раніше цього місяця компанія збільшила свої запаси Bitcoin до понад 20 000 BTC. Наразі це шоста за величиною компанія з Bitcoin-скарбницею у світі, з 20 136 BTC на своєму балансі, згідно з даними BitcoinTreasuries. Провідна фірма, Strategy (MSTR), має 638 985 BTC. Дочірні компанії створюються незабаром після того, як компанія оголосила про плани залучити чисті 204,1 мільярда єн (1,4 мільярда доларів) через міжнародний продаж акцій для зміцнення своїх запасів BTC. Акції Metaplanet впали на 1,16% у середу.
BitcoinEthereumNews2025/09/18 06:12
Прогноз ціни Pi Coin призупиняється і аналіз MYX Finance згасає

Прогноз ціни Pi Coin призупиняється і аналіз MYX Finance згасає

Криптовалюта Новини 17 вересня 2025 | 23:00 Зростання Pi сповільнилося, останній прогноз ціни Pi Coin вказує на вузький діапазон близько $0,34–$0,36, якщо не зросте рівень прийняття. Аналіз ринку MYX Finance (MYX) підкреслює вибухову волатильність, але через проблеми з ліквідністю та непередбачувані коливання, багато хто не впевнений, чи зможе він утримати імпульс. Тож питання: навіщо миритися з невизначеністю, коли є проєкт, який щодня доводить свій масштаб? BlockDAG (BDAG) не чекає на хайп; він щодня додає 1000 нових власників, залучив $406 мільйонів у передпродажі та відправляє 20 000 майнерів у 130 країн. З 3 мільйонами користувачів, які майнять через додаток X1, це не просто ще один проєкт з низькою капіталізацією, це глобальна інфраструктура, що формується перед запуском. Якщо ви шукаєте найкращу криптовалюту зараз, швидке впровадження BlockDAG та реальний випуск обладнання виділяють його як варіант, що рухається швидко, тоді як інші стоять на місці. Щоденне зростання BlockDAG робить пропуск дорогим BlockDAG не просто додає цифри, він нарощує імпульс. Понад 312 000 унікальних власників вже приєдналися, і ще 1000 приходять щодня. Такий стабільний рівень прийняття показує, що це не короткострокова гра чи нішевий проєкт спільноти. З 3 мільйонами людей, які майнять через додаток X1, і попитом на обладнання, що масштабується глобально, BlockDAG позиціонує себе як одна з найкращих криптовалют зараз, особливо для тих, хто цінує ранній вхід до того, як ціни почнуть рухатися. Цифри передпродажу розповідають справжню історію. BlockDAG зібрав $406 мільйонів на сьогодні, з яких $40 мільйонів надійшли лише за останній місяць, приблизно $1 мільйон на день. Кожне підвищення ціни партії означає, що запізнілі платять більше за ту саму кількість, що робить вибір часу критичним. За ціною $0,013 за BDAG, власники фіксують ціну, яка, на думку багатьох, не буде доступною довго. Випуск обладнання є ще одним ключовим фактором впевненості. Понад 20 000
BitcoinEthereumNews2025/09/18 05:44
Завершується круглий стіл з питань регулювання криптовалюти у США: знаковий крок вперед

Завершується круглий стіл з питань регулювання криптовалюти у США: знаковий крок вперед

Завершення важливого круглого столу з регулювання криптовалюти в США: знаковий крок вперед
BitcoinEthereumNews2025/09/18 05:31
Нью-йоркським банкам рекомендовано використовувати блокчейн-аналітику: NYDFS

Нью-йоркським банкам рекомендовано використовувати блокчейн-аналітику: NYDFS

Суперінтендант фінансових послуг Нью-Йорка Адрієнн Гарріс у середу видала рекомендаційний лист, що радить усім банківським організаціям Нью-Йорка розглянути можливість використання блокчейн-аналітики для посилення відповідності вимогам та управління ризиками, пов'язаними з діяльністю віртуальних валют. NYDFS пов'язує попередні рекомендації VCRA та аналітичні вказівки у новому повідомленні для банків. Департамент фінансових послуг (DFS або NYDFS)
BitcoinEthereumNews2025/09/18 04:33
Ключові ставки: ФРС нарешті поступається, і ринки пожвавлюються

Ключові ставки: ФРС нарешті поступається, і ринки пожвавлюються

Пауелл обережно знижує ставки, Трамп кричить гучніше, ніж будь-коли, а криптовалюта радіє. У Вашингтоні Федеральна резервна система США (FRS) опускає руки, тоді як Bitcoin та стейблкоїни переглядають свою хореографію.
Coinstats2025/09/18 04:15
Ще одна компанія, що котирується на Nasdaq, оголошує про масштабну покупку Bitcoin (BTC)! Стає 14-ю найбільшою компанією! – Вони також інвестуватимуть в альткоїн, пов'язаний з Трампом!

Ще одна компанія, що котирується на Nasdaq, оголошує про масштабну покупку Bitcoin (BTC)! Стає 14-ю найбільшою компанією! – Вони також інвестуватимуть в альткоїн, пов'язаний з Трампом!

У той час як кількість компаній з Bitcoin (BTC) у скарбниці продовжує зростати день за днем, ще одна компанія, що котирується на Nasdaq, оголосила про свою покупку BTC. Відповідно, компанія з прямих трансляцій та електронної комерції GD Culture Group оголосила про угоду на покупку Bitcoin на суму $787,5 мільйонів. Згідно з офіційною заявою, GD Culture Group оголосила, що вони уклали угоду про капітал для придбання активів вартістю $875 мільйонів, включаючи 7 500 Bitcoin, у Pallas Capital Holding, компанії, зареєстрованої на Британських Віргінських островах. GD Culture випустить приблизно 39,2 мільйона акцій звичайного капіталу в обмін на всі активи Pallas Capital, включаючи Bitcoin вартістю $875,4 мільйона. Генеральний директор GD Culture Сяоцзянь Ван заявив, що угода про придбання безпосередньо підтримає план компанії щодо створення сильного та диверсифікованого резерву криптоактивів, одночасно використовуючи зростаюче інституційне прийняття Bitcoin як резервного активу та сховища вартості. З цим придбанням очікується, що GD Culture стане 14-ю найбільшою публічно торгованою компанією, що володіє Bitcoin. Кількість компаній, які приймають стратегії скарбниці Bitcoin, значно зросла, перевищивши 190 до 2025 року. Відразу після оголошення угоди акції GD Culture впали на 28,16% до $6,99, що стало їхнім найбільшим падінням за рік. Як ви також можете пригадати, GD Culture оголосила в травні, що створить резерв криптовалюти. На цьому етапі компанія оголосила, що вони планують інвестувати в Bitcoin та офіційний мемкоїн президента Дональда Трампа, токен TRUMP, через випуск акцій на суму до $300 мільйонів.
BitcoinEthereumNews2025/09/18 04:06
8,18 мільйона Solana розміщено на CME, оскільки опціони SOL готуються до запуску

8,18 мільйона Solana розміщено на CME, оскільки опціони SOL готуються до запуску

Відкритий інтерес Solana зростає на 6% на CME
Coinstats2025/09/18 04:05
