Pepeto проти Blockdag проти Layer Brett проти Remittix та Little Pepe

Пост Pepeto проти Blockdag проти Layer Brett проти Remittix та Little Pepe з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Криптоновини 18 вересня 2025 | 05:39 Шукаєте найкращу криптоінвестицію у 2025 році? Передпродажі можуть швидко змінити портфоліо і іноді змінити життя за одну ніч, якщо ви обираєте правильно, тому ми починаємо з фактів замість гасел і переходимо прямо до того, що працює, пройшло аудит і доступне сьогодні, а не туманні прагнення, які можуть змінюватися з циклами та згасати місяцями. У цьому порівнянні ми ставимо Pepeto (PEPETO) проти Blockdag, Layer Brett, Remittix та Little Pepe, використовуючи прості критерії, наміри команди та результати, ончейн докази, чіткість токеноміки, готовність DEX та кросчейн мосту, PayFi рейки, стейкінг та підготовку до лістингу, щоб ви могли діяти на основі фактів, а не хайпу, і впевнено приймати рішення до того, як наступний ріст ринку застане вас осторонь. Утиліті гра Pepeto: DEX без комісії, міст і сильний потенціал Pepeto розглядає підхід до мемкоїнів як платформу, а не жарт. Команда швидко випускає продукти, відточує деталі та з'являється щотижня, прагнучи до стабільності, а не миттєвого успіху. Дизайн з хардкапом закріплює PepetoSwap, біржу без комісії, де кожна угода проходить через PEPETO для вбудованого використання замість хайпу. Вже 850+ проєктів подали заявки на лістинг, що є родючим ґрунтом для обсягу, якщо лістинги відбудуться. Вбудований кросчейн міст додає розумну маршрутизацію для об'єднання ліквідності, скорочення зайвих кроків і зменшення прослизання, перетворюючи активність на стабільний попит на токени, оскільки кожен своп торкається PEPETO. Pepeto пройшов аудит незалежних експертів Solidproof та Coinsult, що є маркером довіри, відображеним у більш ніж 6,7 мільйона доларів, вже зібраних на передпродажі. Рання динаміка помітна. Передпродаж ставить ранніх покупців на початок черги зі стейкінгом та поетапним підвищенням ціни, і ця черга стає довгою. Корисність плюс мета, культура плюс інструменти - комбінація, яка зазвичай працює довше, ніж просто хайп. Переклад для вас: Pepeto переходить від шуму до використання. Якщо...
2025/09/18 10:41
Гаманець Bitcoin епохи Сатоші Mt. Gox з 1 000 Bitcoin раптово реактивовано

Пост про раптову реактивацію гаманця епохи Satoshi з 1000 Bitcoin від Mt. Gox з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Акаунт X @SaniExp, який належить засновнику оглядача блокчейну Timechain Index, опублікував дані, що показують активацію неактивного гаманця BTC після шести років бездіяльності. Однак, згідно з твітом, він був створений 13 років тому — у час, коли тінь Satoshi Nakamoto все ще була присутня, так би мовити. Пост у X стверджує, що твіт належить сумнозвісній ранній біржі Bitcoin Mt. Gox, яка постраждала від масштабного зламу на початку 2010-х років, і минулого року почала виплачувати компенсації клієнтам, які втратили свою криптовалюту під час цього зламу. Кінцевий термін зрештою було продовжено до жовтня 2025 року. Гаманець Mt. Gox з 1000 BTC реактивовано Вищезгадане джерело даних поділилося знімком екрана з оглядача блокчейну Timechain Index, що показує кілька транзакцій, позначених як підтверджені, які переміщують загалом 1000 Bitcoin. Ця сума криптовалюти оцінюється в 116 195 100 доларів на момент ініціювання транзакції. Минулого року Mt. Gox почала переміщувати залишки своїх величезних коштів для виплати компенсацій своїм кредиторам. Раніше цього року вона також здійснила кілька масштабних транзакцій на партнерські біржі для розподілу коштів інвесторам Mt. Gox. Усі компенсації обіцяно виплатити до 31 жовтня 2025 року. Вищезгадана транзакція, ймовірно, є підготовкою до чергової виплати. Біржа зазнавала зламів протягом кількох років через численні непомічені порушення безпеки, і в 2014 році, коли сайт перестав працювати, було повідомлено про крадіжку 744 408 Bitcoin. Джерело: https://u.today/satoshi-era-mtgoxs-1000-bitcoin-wallet-suddenly-reactivated
2025/09/18 10:18
Пауелл підтверджує подвійний мандат ФРС як стратегію щодо ставок

Деталі: https://coincu.com/markets/powell-clarifies-fed-dual-mandate/
2025/09/18 09:41
Сенсація: CME запускає опціони на ф'ючерси XRP

Новина "Сенсація: CME запускає варіанти відсотків ф'ючерсів XRP" з'явилася на BitcoinEthereumNews.com. Чиказький торговий гігант CME Group оголосив про запуск варіантів відсотків для ф'ючерсів XRP. Їх запуск запланований на 13 жовтня (в очікуванні регуляторного схвалення). Згідно з середовою заявою, такий самий продукт буде випущено і для ф'ючерсів Solana. Варіанти відсотків на ф'ючерси нададуть трейдерам право купувати або продавати ф'ючерсні контракти, пов'язані з цими криптовалютами, за певною ціною до або під час закінчення терміну дії. Варіанти відсотків XRP спеціально орієнтовані на установи, активних трейдерів, а також постачальників ліквідності. Вражаючий попит на ф'ючерси XRP. Як повідомляє U.Today, CME Group представила ф'ючерси XRP у травні (незабаром після продукту на базі Solana). Продукт виявився надзвичайно успішним, ставши найшвидшим продуктом, який досяг 1 мільярда доларів. Деякі аналітики вважають, що такий рівень попиту може добре позначитися на ETF XRP. Отже, не дивно, що варіанти відсотків на ф'ючерси XRP тепер розглядаються як природний крок. Джерело: https://u.today/breaking-cme-to-launch-xrp-futures-options
2025/09/18 09:36
Для трейдерів Bitcoin, чи вже враховане зниження ставки ФРС?

Пост "Для трейдерів Bitcoin: чи вже враховано зниження ставки ФРС?" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Коротко: ринки очікують, що Федеральний резервний банк США (FRB) знизить процентні ставки в середу. Ціна Bitcoin зросла цього тижня, але деякі аналітики не очікують зростання активу після оголошення. Натомість трейдери звертатимуть увагу на коментарі голови ФРС Джерома Пауелла після рішення, повідомили аналітики Decrypt. Bitcoin зазвичай демонструє хороші результати в умовах низьких процентних ставок, але актив може не зрости після широко очікуваного зниження процентної ставки центральним банком США в середу, кажуть аналітики, які вважають, що ринки вже врахували це зниження. Аналітики кажуть, що трейдери будуть більш уважно стежити за тим, що голова Федеральної резервної системи США (FRS) Джером Пауелл скаже на прес-конференції після оголошення. "Схоже, що це вже враховано в ціні", - сказав Хуан Леон, старший інвестиційний стратег Bitwise, в інтерв'ю Decrypt. "[Зниження] вже засвоєно ринками. Цікаво буде почути, що скаже Пауелл після цього — саме тоді ви побачите, чи криптовалютні ринки вирівняються чи зростуть", - продовжив він. Ймовірність того, що ФРС знизить ставку на чверть пункту, наразі становить 96%, згідно з інструментом FedWatch від CME, широко відомим показником настроїв інвесторів. Акції та криптовалюти зросли цього тижня на основі цих даних. У вівторок ціна Bitcoin піднялася майже до найвищого рівня за місяць. Найбільший цифровий актив за ринковою капіталізацією нещодавно коштував 116 559 доларів, що майже на 5% більше, ніж за останні сім днів, згідно з даними постачальника даних криптовалютного ринку CoinGecko. Криптовалюта залишається приблизно на 7% нижче свого історичного максимуму (ATH) у 124 128 доларів, встановленого в серпні. Дослідження ринку Myriad показало, що майже дев'ять із 10 споживачів очікують, що ціна залишатиметься вище 105 000 доларів протягом вересня. (Розкриття: Myriad — це платформа прогнозування ринку та взаємодії, розроблена Dastan, материнською компанією редакційно незалежного Decrypt.) Інші основні цифрові активи...
2025/09/18 09:22
Аналітик використовує ШІ, щоб показати, наскільки високою буде ціна XRP, якщо XRP ETF будуть схвалені

Криптоаналітик Роб Каннінгем використав ШІ для розрахунку, наскільки високою може бути ціна XRP, якщо ETF на XRP зрештою будуть запущені. Згідно з прогнозом, альткоїн може зрости до $50 виключно на основі припливу коштів у ці фонди. Наскільки високо може зрости ціна XRP, якщо ETF на XRP будуть схвалені в [...]
2025/09/18 08:00
Ціна золота досягає вражаючого нового рекордного максимуму

Допис "Ціна на золото досягає вражаючого нового рекордного максимуму" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Безпрецедентний стрибок: ціна на золото досягає вражаючого нового рекордного максимуму Перейти до вмісту Головна Новини криптовалют Безпрецедентний стрибок: ціна на золото досягає вражаючого нового рекордного максимуму Джерело: https://bitcoinworld.co.in/gold-price-record-high/
2025/09/18 07:55
Англійські титанічні бетсмени впевнено перемагають Ірландію у першому T20 у Малахайді

Пост "Титанічні бетери Англії перемагають Ірландію у першому T20 у Малахайді" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. ДУБЛІН, ІРЛАНДІЯ – 17 ВЕРЕСНЯ: Філ Солт з Англії вибиває шість ранів під наглядом ірландського воротаря Лоркана Такера під час першого міжнародного матчу T20 між Ірландією та Англією у крикетному клубі Малахайд 17 вересня 2025 року в Дубліні, Ірландія. (Фото Гарета Коплі/Getty Images) Getty Images Англія продовжила свою нищівну форму у міжнародних T20 після перемоги над Ірландією у середу в першому матчі з трьох серій. Подорож через Ірландське море стала м'яким вступом для тимчасового капітана Джейкоба Бетелла, оскільки його команда здобула переконливу перемогу з чотирма вікетами над Зелено-білими у привабливому середовищі замку та садів Малахайд. Англія тепер набрала понад 500 ранів в останніх двох T20. Вони розгромили Південну Африку в Манчестері минулого вівторка, встановивши найвищий рахунок повноправної країни-учасниці у цьому форматі. Філ Солт, який вибив 141 на Олд Траффорд, не дотягнув 11 ранів до ще однієї сотні у своєму прагненні стати найкращим бетером T20 у світі. Солт зі злістю вдарив битою по своїй накладці, коли йшов з поля, але він розбив загалом 12 шісток і 25 четвірок у цих іннінгах. Ірландія добре відбивала, набравши 25 меж після відносно стриманого пауерплею. Лоркан Такер має середній показник понад 40 у тестовому крикеті, і його мультиформатні навички мали тут легкий вихід. Воротар зробив чудові 55 ранів, встановивши стенд у 123 з Гаррі Тектором, який набрав 63. Єдиною чорною плямою проти Англії були боулінгові зусилля. Аділ Рашид постраждав більше, ніж зазвичай, у скороченій серії проти Протеас, і він також зробив кілька невдалих подач у Північному Дубліні. Джеймі Овертон вивів себе з відбору на червоний м'яч, але він був неточним у довжині. Сем Карран, англійський спеціаліст з дрібниць, не мав свого...
2025/09/18 07:53
Філіал Корейської біржі KOSCOM подає заявку на торгові марки Стейблкоїнів

Афіліат Корейської біржі, що надає ІТ-інфраструктуру, KOSCOM подав заявки на п'ять торгових марок, пов'язаних зі стейблкоїнами, а також реорганізував свої відділи криптовалют та цифрових активів.
2025/09/18 07:30
Акції Lyft досягають трирічного максимуму після партнерства з Waymo

Пост "Акції Lyft досягають трирічного максимуму після партнерства з Waymo" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Головне: акції Lyft зросли більш ніж на 14% у середу до трирічного максимуму після того, як компанія з райдшерінгу оголосила про партнерство з автономним сервісом таксі Waymo. Загальний вигляд вивіски Lyft під час кінофестивалю Sundance 23 січня 2023 року в Парк-Сіті, штат Юта. (Фото Mat Hayward/Getty Images) Getty Images Ключові факти Акції Lyft зросли на 11,9% до $22,60 приблизно за тридцять хвилин до закриття ринку в середу. Зростання ціни акцій виводить акції Lyft на найвищий рівень з травня 2022 року, коли вони різко впали після буму після локдауну через COVID попереднього року. Партнерство Lyft і Waymo приносить сервіс роботаксі Waymo до Нешвілла, додаючи до послуг компанії в містах Лос-Анджелес, Фенікс, Сан-Франциско, Атланта та Остін. Lyft забезпечуватиме технічне обслуговування транспортних засобів, інфраструктуру та операції депо згідно з угодою. Пасажири зможуть користуватися сервісом роботаксі Waymo спочатку через додаток компанії, а пізніше через додаток Lyft, коли сервіс у Нешвіллі розшириться. Отримуйте текстові сповіщення про останні новини Forbes: ми запускаємо текстові сповіщення, щоб ви завжди знали найважливіші новини, що формують заголовки дня. Надішліть "Alerts" на (201) 335-0739 або зареєструйтеся тут. Тангенс Акції Uber, конкурента Lyft у сфері райдшерінгу, впали на 4,2% о 14:30 за східним часом, стираючи прибутки, отримані за останній тиждень торгів. Акції Uber зросли більш ніж на 53% цього року. Ключова передісторія Акції Lyft стрімко зростають з моменту оголошення компанією фінансових результатів за другий квартал у серпні, коли вона не виправдала очікувань аналітиків щодо доходу (1,6 мільярда доларів) та прибутку на акцію (0,10 долара), але показала валові замовлення на суму 4,5 мільярда доларів — історичний максимум, що представляє зростання на 12% у порівнянні з попереднім роком. Waymo планує розширити ринок своїх автономних поїздок наступного року, з планами запровадити свій сервіс у Вашингтоні, округ Колумбія, Маямі та Нью-Йорку. Компанія також проводила тестування в містах...
2025/09/18 07:11
