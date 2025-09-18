2025-10-11 Saturday

GD Culture придбає активи Pallas Capital, додавши 7 500 Bitcoin до скарбниці

GD Culture придбає активи Pallas Capital, додавши 7 500 Bitcoin до скарбниці

GD Culture Group Limited (Nasdaq: GDC) оголосила про знакову угоду з придбання Pallas Capital Holding Ltd., додавши 7 500 bitcoin до свого балансу як частину
BitcoinEthereumNews 2025/09/18 13:51
Bitcoin ETF бачать приплив у $2,3 млрд, найсильніший з липня: що це означає для перспектив ціни

Bitcoin ETF бачать приплив у $2,3 млрд, найсильніший з липня: що це означає для перспектив ціни

Bitcoin ETF бачать сплеск у $2,3 млрд, найсильніший з липня: що це означає для прогнозу ціни | Bitcoinist.com
BitcoinEthereumNews 2025/09/18 13:09
Як цей новий альткоїн може принести 50-кратний прибуток до закінчення бичачого ринку

Як цей новий альткоїн може принести 50-кратний прибуток до закінчення бичачого ринку

Аналітики висвітлюють новий альткоїн з потенціалом зростання в 50 разів до завершення бичачого ринку.
Blockchainreporter 2025/09/18 13:00
Очікується, що ФРС знизить ставки на 25 базисних пунктів, Bitcoin та Ethereum стабільні

Очікується, що ФРС знизить ставки на 25 базисних пунктів, Bitcoin та Ethereum стабільні

Пост "Очікується, що ФРС знизить ставки на 25 базисних пунктів, Bitcoin та Ethereum стабільні" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Новини Дженні Джонсон прогнозує зниження ставки ФРС на 25 базисних пунктів, посилаючись на сильне зростання заробітної плати та роздрібних продажів, незважаючи на стійку інфляцію на рівні 3%. Скотт Мелкер очікує обережного зниження на 25 базисних пунктів, при цьому промова Пауелла зосередиться на рішеннях, заснованих на даних. Bitcoin та Ethereum залишаються стабільними, але натяк на подальші зниження до кінця року може спричинити ринкове зростання. Федеральний резервний банк США (FRB) оголосив своє рішення щодо процентної ставки. На CNBC Дженні Джонсон, генеральний директор Franklin Templeton, поділилася своєю думкою, роблячи ставку на невелике зниження ставки на 25 базисних пунктів, а не на більше зниження на 50 базисних пунктів. Вона згадала останні показники зайнятості, які свідчать про пом'якшення ринку праці, але вважає, що ці цифри вже застаріли. Натомість вона вказала на сильне зростання заробітної плати та зростання роздрібних продажів, які показують, що люди все ще витрачають, незважаючи на інфляцію близько 3%. Що рухає наступним кроком ФРС Джонсон вважає, що зниження на 25 базисних пунктів є розумним ходом для голови ФРС Джерома Пауелла. Вона зазначила, що є можливість для подальшого зниження ставок у жовтні чи грудні, якщо економіка цього вимагатиме. Економіка виглядає міцною, сказала вона, але коментарі Пауелла в Джексон-Хоулі щодо слабшого ринку праці означають, що відсутність зниження ставки не є варіантом. Експерт ринку Скотт Мелкер погоджується, очікуючи обережного зниження на 25 базисних пунктів, при цьому Пауелл, ймовірно, підкреслить, що майбутні кроки залежать від даних, не обіцяючи більше зниження найближчим часом. Тим часом колишній президент Дональд Трамп наполягає на більшому зниженні. Bitcoin, Ethereum та інші криптовалюти залишаються стабільними, оскільки інвестори чекають на промову Пауелла. Аналітик Кевін Капітал каже, що ринок уже очікує зниження, але якщо Пауелл натякне на більше зниження до кінця року, ми можемо побачити зростання. Усі спостерігають, що скаже Пауелл далі. Джерело: https://thenewscrypto.com/fed-expected-to-cut-rates-by-25-bps-bitcoin-and-ethereum-steady/
BitcoinEthereumNews 2025/09/18 12:46
Аналітик прогнозує ралі "Uptober" для BTC незалежно від рішення FOMC

Аналітик прогнозує ралі "Uptober" для BTC незалежно від рішення FOMC

Пост "Аналітики прогнозують ралі 'Uptober' для BTC незалежно від рішення FOMC" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin торгувався за ціною $116,236 станом на 17:04 за Києвом 17 вересня, зростаючи приблизно на 1% за останні 24 години, утримуючись вище ключового рівня, поки ринки очікують оголошення політики Федерального резерву. Коментарі аналітиків Dean Crypto Trades зазначив на X, що bitcoin лише приблизно на 7% вище свого локального піку після виборів, тоді як S&P 500 зріс на 9%, а золото зросло на 36% за той самий період. Він сказав, що bitcoin стиснувся більше, ніж ці активи, що робить його ймовірним лідером наступного більшого руху, хоча він може сформувати "нижчий максимум" перед подальшим розширенням. Він додав, що ether може приєднатися, коли прорветься через $5,000 і увійде у фазу відкриття цін. Lark Davis вказав на історію bitcoin навколо вересневих засідань FOMC, зазначивши, що кожне вересневе рішення з 2020 року — за винятком ведмежого ринку 2022 року — передувало сильному ралі. Він підкреслив, що ця закономірність менше пов'язана з вибором ставки ФРС, а більше із сезонною динамікою, стверджуючи, що bitcoin має тенденцію процвітати в цей період, наближаючись до "Uptober". Технічний аналіз CoinDesk Research Згідно з моделлю даних технічного аналізу CoinDesk Research, bitcoin зріс приблизно на 0,9% протягом аналітичного вікна 16-17 вересня, піднявшись з $115,461 до $116,520. BTC досяг максимуму сесії $117,317 о 10:00 за Києвом 17 вересня перед консолідацією. Після цього піку bitcoin кілька разів тестував діапазон $116,400-$116,600, підтверджуючи його як короткострокову зону підтримки. В останню годину сесії, між 14:39 та 15:38 за Києвом, BTC спробував прорив: ціни рухалися вузько між $116,351 та $116,376, перш ніж підскочити до $116,551 о 15:34 при більшому обсязі. Це підтвердило модель консолідації-прориву, хоча прибутки були скромними. Загалом, bitcoin залишається стійким вище $116,000, з підтримкою близько $116,400 та опором близько $117,300. Останній 24-годинний та місячний аналіз графіків Останній 24-годинний графік даних CoinDesk, що закінчується о 17:04 за Києвом...
BitcoinEthereumNews 2025/09/18 12:42
Наступна історія Bitcoin 2025 року

Наступна історія Bitcoin 2025 року

Пост "Наступна історія Bitcoin 2025 року" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Криптоновини 18 вересня 2025 | 07:39 Зростання Bitcoin від маловідомої концепції до глобального активу є сценарієм, який вивчає кожен серйозний інвестор, і ця історія все ще пишеться; Bitcoin зараз торгується вище $115,000, нагадуючи, що життєзмінні зростання починаються ще до того, як більшість людей звертає увагу. Питання, що нависає над цим циклом, просте: чи може новий претендент стиснути цю дугу швидше, чистіше, раніше, поки вікно все ще відкрите для тих, хто готовий діяти першим? Монети, які все ще на передпродажу, можуть повторити цю історію, і серед цих монет мемкоїн на базі блокчейн Ethereum привертає найбільшу увагу, оскільки його команда виглядає рішучою зробити вплив на сьогоднішній ринок, поєднуючи культуру з робочими інструментами, з дизайном, створеним для винагороди ранніх учасників, а не пізніх переслідувачів. Якщо ви полюєте на наступний асиметричний шанс, це місце, де зустрічаються імпульс та механіка, саме тому багато трейдерів тихо позначають цей конкретний мемкоїн як найкращу криптовалюту для купівлі зараз на переповненому ринку. Перш ніж ми заглибимося, зробіть швидкий огляд кейсу, який знає напам'ять кожен криптодеск: як Bitcoin пройшов шлях від приблизно $0.0025 до понад $100,000 і перетворив нішевий експеримент на історію, яка досі встановлює планку для всього, що слідує. Історія цін Bitcoin 2010-2025 Повернемося до основних принципів: дивні інтернет-гроші з'являються у 2010 році, а потім, крок за кроком, перебудовують весь ринок, дуга Bitcoin від приблизно $0.0025 до понад $100,000 - це кейс, який досі цитує кожен деск, тому що він доводить, що одна монета може змінити всю гру. У 2009 році майже ніхто не вгадав пункт призначення; запущений 3 січня 2009 року, Bitcoin отримав цінову позначку у 2010 році, коли торгівля піцою оцінила BTC близько $0,0025, тоді як ранні біржові котирування були на рівні часток...
BitcoinEthereumNews 2025/09/18 12:41
Токійський модний бренд розширюється у Bitcoin та ШІ-агент

Токійський модний бренд розширюється у Bitcoin та ШІ-агент

Допис "Токійський модний бренд розширюється у сфери Bitcoin та ШІ" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. У середу японський рітейлер повсякденного одягу Mac House оголосив, що акціонери схвалили зміну назви на Gyet Co., Ltd., що сигналізує про стратегічний перехід до криптовалют та цифрових активів. Цей крок підкреслює ширший корпоративний план, зосереджений на криптовалюті, блокчейні та штучному інтелекті. Він відображає амбіції компанії запустити глобальну програму скарбниці Bitcoin, привертаючи увагу як вітчизняних, так і міжнародних спостерігачів. "Yet" та його глобальне значення Змінений корпоративний статут Gyet запроваджує широкомасштабні цифрові ініціативи, додаючи придбання криптовалюти, торгівлю, управління та платіжні послуги. Нові цілі також охоплюють криптовалютний майнінг, стейкінг, кредитування та прибутковий фарм, а також розробку блокчейн-систем, проєкти, пов'язані з NFT, та дослідження в галузі генеративного ШІ та операцій центрів обробки даних. Ці зміни вказують на чіткий намір диверсифікуватися за межі одягу та позиціонувати компанію в глобальних секторах технологій та фінансів. Спонсоровано Спонсоровано Ребрендинг відображає прагнення Gyet працювати з ширшим міжнародним поглядом. Його нова назва передає три концепції: "Growth Yet", "Global Yet" та "Generation Yet", сигналізуючи про бажання створювати технологічно-орієнтовану цінність для майбутніх поколінь, розширюючись за межі внутрішнього ринку Японії. Придбання та майнінг Bitcoin Gyet заявив про свої амбіції щодо цифрових активів у червні 2025 року, а в липні підписав базову угоду про співпрацю з майнінговою фірмою Zerofield. Відтоді компанія розпочала програму придбання Bitcoin на суму 11,6 мільйона доларів і тестує майнінгові операції в таких штатах США, як Техас і Джорджія, де витрати на електроенергію відносно низькі. Її мета утримувати понад 1000 BTC є скромною в глобальному масштабі, але модель — фінансування покупок та майнінгу за рахунок роздрібного грошового потоку — залишається незвичайною для бізнесу з одягу. У Японії Gyet наслідує компанії, такі як Hotta Marusho та Kitabo, які також диверсифікувалися в криптовалютну діяльність, відмінну від їхніх початкових операцій. Цей крок може прискорити корпоративні запаси Bitcoin як фінансову стратегію, привернути інтерес до закордонних майнінгових підприємств японськими фірмами та...
BitcoinEthereumNews 2025/09/18 11:13
Bitcoin 8% прибуток вже робить вересень 2025 його другим найкращим

Bitcoin 8% прибуток вже робить вересень 2025 його другим найкращим

Пост Bitcoin з прибутком у 8% вже робить вересень 2025 року другим найкращим з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Ключові моменти: Bitcoin порушує сезонні тенденції, додавши 8%, що робить цей вересень найкращим з 2012 року. Вересень 2025 року потребував би зростання на 20%, щоб стати найсильнішим для Bitcoin за всю історію. Волатильність ціни BTC знаходиться на рівнях, які рідко спостерігалися раніше в незвичайному бичачому циклі. Bitcoin (BTC) приніс більше прибутку цього вересня, ніж будь-якого року з 2012 року, встановивши новий рекорд бичачого ринку. Історичні дані про ціни від CoinGlass та BiTBO підтверджують, що при 8% зростання Bitcoin у вересні 2025 року є другим найкращим за всю історію. Bitcoin уникає "Rektember" з прибутком у 8% Вересень традиційно є найслабшим місяцем для Bitcoin, із середніми втратами близько 8%. Щомісячна прибутковість BTC/USD (скріншот). Джерело: CoinGlass Цього року ставки високі для сезонності ціни BTC, оскільки історичні патерни вимагають наступного піку бичачого ринку, а інші ризикові активи встановлюють повторні нові історичні максимуми. У той час як золото і S&P 500 знаходяться у фазі відкриття цін, BTC/USD коливався протягом вересня після встановлення власних нових максимумів минулого місяця. Однак навіть при "лише" 8% продуктивність цього вересня наразі достатня, щоб зробити його найсильнішим для Bitcoin за 13 років. Єдиний раз, коли дев'ятий місяць року був більш прибутковим для биків Bitcoin, був у 2012 році, коли BTC/USD виріс приблизно на 19,8%. Минулого року зростання досягло максимуму в 7,3%. Щомісячна прибутковість BTC/USD. Джерело: BiTBO Волатильність ціни BTC зникає Ці цифри підкреслюють надзвичайно незвичайний рік піку бичачого ринку для Bitcoin. Пов'язано: BTC 'враховує в ціні' те, що наближається: 5 речей, які потрібно знати про Bitcoin цього тижня На відміну від попередніх бичачих ринків, волатильність ціни BTC зникла у 2025 році, всупереч очікуванням довгострокових учасників ринку, заснованим на попередніх показниках. Дані CoinGlass показують, що волатильність знизилася до рівнів, не бачених більше десятиліття, з особливо різким падінням з квітня. Історична волатильність Bitcoin (скріншот). Джерело: CoinGlass Тим часом, аналітична фірма Glassnode підкреслює...
BitcoinEthereumNews 2025/09/18 11:09
Фонд грошового ринку державних облігацій ЄС від Spiko досягає 300 мільйонів доларів AUM, сигналізуючи про зростаючий інтерес інвесторів

Фонд грошового ринку державних облігацій ЄС від Spiko досягає 300 мільйонів доларів AUM, сигналізуючи про зростаючий інтерес інвесторів

Ринковий фонд Spiko демонструє значне зростання популярності, з активами під управлінням, що досягли 300 мільйонів доларів, що вказує на сильний приплив коштів у продукт.
Blockchainreporter 2025/09/18 11:00
Регулятори Нью-Йорка спонукають банки впроваджувати блокчейн-аналітику

Регулятори Нью-Йорка спонукають банки впроваджувати блокчейн-аналітику

Головний фінансовий регулятор Нью-Йорка закликав банки впровадити аналітику блокчейну, сигналізуючи про посилення нагляду за ризиками, пов'язаними з криптовалютами. Цей крок відображає занепокоєння регуляторів тим, що традиційні установи стикаються зі зростаючим впливом цифрових активів. У той час як криптовалютні компанії вже покладаються на інструменти моніторингу, Департамент фінансових послуг тепер очікує, що банки використовуватимуть їх для виявлення незаконної діяльності. NYDFS окреслює очікування щодо відповідності Повідомлення, опубліковане в середу суперінтендантом Адрієнн Гарріс, стосується всіх банків із державною ліцензією та іноземних філій. У своєму листі до галузі Департамент фінансових послуг штату Нью-Йорк (NYDFS) підкреслив, що аналітика блокчейну повинна бути інтегрована в програми відповідності згідно з розміром, операціями та схильністю до ризику кожного банку. Регулятор застеріг, що криптовалютні ринки швидко розвиваються, вимагаючи від установ регулярного оновлення структур. "Нові технології створюють еволюціонуючі загрози, які вимагають вдосконалених інструментів моніторингу", - йдеться у повідомленні. У ньому підкреслюється необхідність для банків запобігати відмиванню грошей, порушенням санкцій та іншим незаконним фінансовим операціям, пов'язаним із транзакціями віртуальних валют. З цією метою Департамент перерахував конкретні сфери, де можна застосувати аналітику блокчейну: Перевірка гаманців клієнтів з криптовалютним впливом для оцінки ризиків. Перевірка походження коштів від постачальників послуг віртуальних активів (VASPs). Цілісний моніторинг екосистеми для виявлення відмивання грошей або впливу санкцій. Ідентифікація та оцінка контрагентів, таких як сторонні VASP. Оцінка очікуваної та фактичної активності транзакцій, включаючи порогові значення в доларах. Зважування ризиків, пов'язаних з новими продуктами цифрових активів перед їх запуском. Ці приклади підкреслюють, як установи можуть адаптувати інструменти моніторингу для зміцнення своїх структур управління ризиками. Керівництво розширює рамки діяльності NYDFS, пов'язаної з віртуальними валютами (VCRA), яка регулює нагляд за криптовалютами в штаті з 2022 року. Регулятори сигналізують про ширший вплив Спостерігачі ринку кажуть, що повідомлення менше стосується нових правил і більше про роз'яснення очікувань. Формалізуючи роль аналітики блокчейну в традиційних фінансах, Нью-Йорк підкріплює ідею про те, що банки не можуть розглядати вплив криптовалют як нішеву проблему. Аналітики також вважають, що цей підхід може поширитися за межі Нью-Йорка. Федеральні агентства та регулятори в інших штатах можуть розглядати це керівництво як план для узгодження банківського нагляду з реаліями впровадження цифрових активів. Для установ нездатність впровадити інструменти блокчейн-розвідки може викликати регуляторний контроль і підірвати їхню здатність захищати довіру клієнтів. Оскільки криптовалюти тепер міцно вбудовані в глобальні фінанси, позиція Нью-Йорка свідчить про те, що аналітика блокчейну більше не є необов'язковою для банків — вона необхідна для захисту цілісності фінансової системи.
Coinstats 2025/09/18 08:49
