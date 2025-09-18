Аналітик прогнозує ралі "Uptober" для BTC незалежно від рішення FOMC
Пост "Аналітики прогнозують ралі 'Uptober' для BTC незалежно від рішення FOMC" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin торгувався за ціною $116,236 станом на 17:04 за Києвом 17 вересня, зростаючи приблизно на 1% за останні 24 години, утримуючись вище ключового рівня, поки ринки очікують оголошення політики Федерального резерву. Коментарі аналітиків Dean Crypto Trades зазначив на X, що bitcoin лише приблизно на 7% вище свого локального піку після виборів, тоді як S&P 500 зріс на 9%, а золото зросло на 36% за той самий період. Він сказав, що bitcoin стиснувся більше, ніж ці активи, що робить його ймовірним лідером наступного більшого руху, хоча він може сформувати "нижчий максимум" перед подальшим розширенням. Він додав, що ether може приєднатися, коли прорветься через $5,000 і увійде у фазу відкриття цін. Lark Davis вказав на історію bitcoin навколо вересневих засідань FOMC, зазначивши, що кожне вересневе рішення з 2020 року — за винятком ведмежого ринку 2022 року — передувало сильному ралі. Він підкреслив, що ця закономірність менше пов'язана з вибором ставки ФРС, а більше із сезонною динамікою, стверджуючи, що bitcoin має тенденцію процвітати в цей період, наближаючись до "Uptober". Технічний аналіз CoinDesk Research Згідно з моделлю даних технічного аналізу CoinDesk Research, bitcoin зріс приблизно на 0,9% протягом аналітичного вікна 16-17 вересня, піднявшись з $115,461 до $116,520. BTC досяг максимуму сесії $117,317 о 10:00 за Києвом 17 вересня перед консолідацією. Після цього піку bitcoin кілька разів тестував діапазон $116,400-$116,600, підтверджуючи його як короткострокову зону підтримки. В останню годину сесії, між 14:39 та 15:38 за Києвом, BTC спробував прорив: ціни рухалися вузько між $116,351 та $116,376, перш ніж підскочити до $116,551 о 15:34 при більшому обсязі. Це підтвердило модель консолідації-прориву, хоча прибутки були скромними. Загалом, bitcoin залишається стійким вище $116,000, з підтримкою близько $116,400 та опором близько $117,300. Останній 24-годинний та місячний аналіз графіків Останній 24-годинний графік даних CoinDesk, що закінчується о 17:04 за Києвом...
BitcoinEthereumNews2025/09/18 12:42