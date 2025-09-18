Bitcoin (BTC) падає та зростає після зниження ставки ФРС: що далі для цін?

Очікуване зниження ставки Федеральним резервним банком США (FRB) було оголошено в середу. Як і очікувалося, маркет-мейкери продали Bitcoin до $114 800. Потім ціна різко відскочила, зупинившись трохи нижче $118 000. Чи це ралі тільки починається? Ще 3 зниження ставки попереду? Слабкий ринок праці США, безсумнівно, змусив Федеральну резервну систему США (FRS) діяти, і не тільки було знижено ставку на 25 базисних пунктів у середу, але аналітики прогнозують ще 3 щомісячні зниження до кінця року. Ці більш м'які фінансові умови, ймовірно, будуть корисними для Bitcoin та криптовалютного ринку в цілому. Падіння, потім сильне ралі Джерело: TradingView 4-годинний графік для $BTC показує, що ціна сильно зросла після початкового падіння перед оголошенням про зниження ставки на засіданні FOMC у середу. Після того, як ціна досягла дна, що збіглося з нижньою лінією тренду висхідного каналу та вершиною малого бичачого прапора, вона потім енергійно відскочила. Наразі бики борються з горизонтальним рівнем опору $117 500. Це останній великий рівень, який потрібно подолати, перш ніж ціна $BTC зможе повернутися до історичного максимуму. Тіло свічки пробило рівень опору, але свічка повинна відкритися вище, щоб прорвати цей опір. Історія двох рівнів опору Джерело: TradingView Денний графік представляє чітку картину того, що чекає на ціну $BTC. Можна спостерігати, що ціна знаходиться прямо біля першого з двох рівнів опору. Якщо $117 500 впаде, наступним буде $120 000. Другий з цих двох рівнів опору, ймовірно, також матиме верхню лінію тренду висхідного каналу, що діятиме як опір одночасно, тому це може виявитися ще складнішим для прориву. Тим не менш, прорив $120 000, безумовно...