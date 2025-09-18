Bitcoin стабільний, оскільки ФРС знижує процентні ставки вперше з грудня
Пост Bitcoin стабільний, оскільки Федеральний резерв вперше з грудня знижує відсоткові ставки з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Коротко Федеральний резерв тримав відсоткові ставки незмінними з грудня минулого року. Президент США Дональд Трамп постійно тиснув на ФРС щодо зниження ставок. Криптовалюта та інші активи зазвичай виграють від зниження ставок, які збільшують фінансову ліквідність. Центральний банк США, як і очікувалося, знизив ставку федеральних фондів на 0,25% у середу на тлі нещодавніх ознак того, що економіка слабшає і потребує стимулу, а також під постійним тиском президента Дональда Трампа. Bitcoin та інші основні цифрові активи торгувалися переважно без змін одразу після цього. Найбільша криптовалюта за ринковою капіталізацією нещодавно торгувалася трохи вище $116 000, зростаючи на 0,2% за останні години, згідно з даними провайдера криптовалютних ринків CoinGecko. BTC зростав останніми днями, оскільки інвестори, можливо, враховували очікуване рішення. Ethereum, друга за величиною криптовалюта за ринковою вартістю, торгувалася на рівні $4 501, без змін за той самий період. ФРС знизила відсоткову ставку до діапазону між 4% і 4,25% після перегляду в бік зниження звіту Міністерства праці, який показав, що США створили на 911 000 менше робочих місць, ніж повідомлялося спочатку, за річний період, що закінчився в березні, та інших тривожних економічних ознак. "Невизначеність щодо економічних перспектив залишається підвищеною", - зазначила ФРС у заяві. Ці занепокоєння переважили загрозу інфляції, яка зросла до 2,9% у річному вимірі, що вперто вище довгострокової мети банку в 2%. Новопризначений губернатор Стівен Міран, призначенець Білого дому, не погодився з рішенням, проголосувавши за зниження ставки на 0,50%. ФРС має подвійну місію: підтримувати низьку інфляцію та забезпечувати повну зайнятість. У повідомленні в Telegram до Decrypt, Ноель Ачесон, автор інформаційного бюлетеня "Crypto Is Macro Now", написала, що головною подією було не очікуване зниження ставки, а оновлені економічні прогнози від посадовців ФРС, які показують, що центральні банкіри "все більше нервують щодо...
