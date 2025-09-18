2025-10-11 Saturday

Bitcoin (BTC) падає та зростає після зниження ставки ФРС: що далі для цін?

Bitcoin (BTC) падає та зростає після зниження ставки ФРС: що далі для цін?

Пост Bitcoin (BTC) падає та зростає після зниження ставки ФРС: що далі з цінами? з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Очікуване зниження ставки Федеральним резервним банком США (FRB) було оголошено в середу. Як і очікувалося, маркет-мейкери продали Bitcoin до $114 800. Потім ціна різко відскочила, зупинившись трохи нижче $118 000. Чи це ралі тільки починається? Ще 3 зниження ставки попереду? Слабкий ринок праці США, безсумнівно, змусив Федеральну резервну систему США (FRS) діяти, і не тільки було знижено ставку на 25 базисних пунктів у середу, але аналітики прогнозують ще 3 щомісячні зниження до кінця року. Ці більш м'які фінансові умови, ймовірно, будуть корисними для Bitcoin та криптовалютного ринку в цілому. Падіння, потім сильне ралі Джерело: TradingView 4-годинний графік для $BTC показує, що ціна сильно зросла після початкового падіння перед оголошенням про зниження ставки на засіданні FOMC у середу. Після того, як ціна досягла дна, що збіглося з нижньою лінією тренду висхідного каналу та вершиною малого бичачого прапора, вона потім енергійно відскочила. Наразі бики борються з горизонтальним рівнем опору $117 500. Це останній великий рівень, який потрібно подолати, перш ніж ціна $BTC зможе повернутися до історичного максимуму. Тіло свічки пробило рівень опору, але свічка повинна відкритися вище, щоб прорвати цей опір. Історія двох рівнів опору Джерело: TradingView Денний графік представляє чітку картину того, що чекає на ціну $BTC. Можна спостерігати, що ціна знаходиться прямо біля першого з двох рівнів опору. Якщо $117 500 впаде, наступним буде $120 000. Другий з цих двох рівнів опору, ймовірно, також матиме верхню лінію тренду висхідного каналу, що діятиме як опір одночасно, тому це може виявитися ще складнішим для прориву. Тим не менш, прорив $120 000, безумовно...
BitcoinEthereumNews 2025/09/18 17:39
Погляд у майбутнє носимих технологій

Погляд у майбутнє носимих технологій

Допис "Погляд у майбутнє носимих технологій" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Революційні смарт-окуляри Meta: погляд у майбутнє носимих технологій Перейти до вмісту Головна Новини ШІ Революційні смарт-окуляри Meta: погляд у майбутнє носимих технологій Джерело: https://bitcoinworld.co.in/meta-smart-glasses-unveiled/
BitcoinEthereumNews 2025/09/18 16:43
Кредитне плече BTC зростає біля $120K, попереду важливе випробування

Кредитне плече BTC зростає біля $120K, попереду важливе випробування

Пост "Накопичення кредитного плеча BTC біля $120K, попереду серйозне випробування" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Ключові висновки: Значне накопичення кредитного плеча на рівні $118K–$120K перетворює цю зону на наступне критичне випробування опору для Bitcoin. Відхилення від точки інтересу з дельта-дивергенціями свідчить про охолодження імпульсу після нещодавнього сплеску, спричиненого FOMC. Рівні підтримки на $114K–$115K можуть привабити покупців, якщо BTC не зможе прорватися вище $120K. Накопичення кредитного плеча BTC біля $120K, попереду серйозне випробування Bitcoin торгувався близько $117,099, з денним обсягом близько $59,1 мільярда. Ціна показала незначний приріст на 0,01% за останні 24 години та зростання на 2% за минулий тиждень. Дані, якими поділився Killa, вказують на значне накопичення кредитного плеча між $118,000 та $120,000. Теплові карти підтверджують це, показуючи щільні смуги ліквідності в цій зоні. Такі скупчення ордерів часто діють як магніти для цінової дії, оскільки ринки мають тенденцію рухатися туди, де накопичується ліквідність. Цінова дія навколо POI Аналіз від JoelXBT підкреслює, як Bitcoin торкнувся ключової точки інтересу (POI) під час нещодавнього сплеску, спричиненого FOMC. Цей рух збігся з тим, що називалося "зоною максимального дельта-болю", рівнем, де агресивний обсяг залишив дисбаланс у потоці ордерів. Джерело: JoelXBT /X Після тестування цієї області BTC зіткнувся з відхиленням і почав відкочуватися. Дельта-індикатори виявили розширені дивергенції, коли ціна зростала, а сила покупців слабшала. Ця невідповідність свідчить про те, що попит не встигав за темпами ралі, залишаючи простір для короткострокового охолодження. Рівні опору та підтримки Діапазон $118K–$120K зараз є основною смугою опору. Чистий рух через $120K може змусити шорти з кредитним плечем закритися, потенційно стимулюючи подальше зростання. На нижній стороні видно менші скупчення ліквідності біля $114K–$115K. Якщо відхилення утримається на вершині, ці рівні, ймовірно, діятимуть як перша підтримка, де покупці можуть спробувати втрутитися. Огляд ринку Наступний вирішальний рух Bitcoin, ймовірно, сформується навколо...
BitcoinEthereumNews 2025/09/18 16:40
Промисловий гігант H Mining навчає вас, як отримати Bitcoin вартістю 110 000 доларів

Промисловий гігант H Mining навчає вас, як отримати Bitcoin вартістю 110 000 доларів

Забудьте про проблеми з обладнанням: H Mining пропонує відповідні нормам Великобританії/ЄС, екологічні контракти хмарного майнінгу — стверджуючи, що $60 тис. можуть принести понад $50 тис. у BTC з щоденними виплатами та опціями реінвестування.
Blockchainreporter 2025/09/18 16:03
Золота статуя Трампа, що тримає Bitcoin, з'явилася біля Капітолію США

Золота статуя Трампа, що тримає Bitcoin, з'явилася біля Капітолію США

Допис "Золота статуя Трампа, що тримає Bitcoin, з'явилася біля Капітолію США" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. 12-футова золота статуя Трампа, що тримає Bitcoin, була встановлена біля Капітолію США у середу ввечері у Вашингтоні. Інсталяція з'явилася безпосередньо перед останнім оголошенням Федеральної резервної системи про процентну ставку. Вона стояла вздовж 3-ї вулиці з 9:00 до 16:00, привертаючи натовпи, коли Вашингтон намагався зрозуміти пінопластову версію президента, який дивиться на Конгрес із криптовалютою в руці. О 14:00 ФРС знизила базову процентну ставку на 0,25 відсоткових пункти, зменшивши короткострокову ставку з 4,3% до 4,1%. Це перше зниження ставки з грудня, після року занепокоєнь щодо уповільнення зростання робочих місць та зростання безробіття. ФРС також окреслила плани щодо ще двох знижень до кінця цього року, але заявила, що очікує лише одне зниження у 2026 році. Це не сподобалося Уолл-стріт, який заклав у ціну п'ять знижень до наступного року, як детально повідомляв Cryptopolitan. Організатори криптовалютної акції проводять трансляцію токена на підтримку статуї Трампа Статуя була профінансована групою інвесторів у криптовалюту, більшість з яких залишаються анонімними. Їхньою метою було зробити гучну, неминучу заяву про майбутнє криптовалют та державної влади. Хішем Загдуді, який виступав від імені групи, сказав: "Інсталяція призначена для розпалювання розмови про майбутнє державної валюти і є символом перетину сучасної політики та фінансових інновацій. Оскільки Федеральна резервна система формує економічну політику, ми сподіваємося, що ця статуя спонукає до роздумів про зростаючий вплив криптовалют". Щоб посилити повідомлення, група запустила мемкоїн на Pump.fun. Вони використовували кілька прямих трансляцій для просування токена та безпосереднього зв'язку з акцією зі статуєю. Один з організаторів, виступаючи під час трансляції у вівторок, сказав, що статуя була побудована з використанням "надзвичайно твердого пінопласту", щоб полегшити її переміщення. Дописи на їхньому акаунті X...
BitcoinEthereumNews 2025/09/18 15:20
Bitcoin стабільний, оскільки ФРС знижує процентні ставки вперше з грудня

Bitcoin стабільний, оскільки ФРС знижує процентні ставки вперше з грудня

Пост Bitcoin стабільний, оскільки Федеральний резерв вперше з грудня знижує відсоткові ставки з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Коротко Федеральний резерв тримав відсоткові ставки незмінними з грудня минулого року. Президент США Дональд Трамп постійно тиснув на ФРС щодо зниження ставок. Криптовалюта та інші активи зазвичай виграють від зниження ставок, які збільшують фінансову ліквідність. Центральний банк США, як і очікувалося, знизив ставку федеральних фондів на 0,25% у середу на тлі нещодавніх ознак того, що економіка слабшає і потребує стимулу, а також під постійним тиском президента Дональда Трампа. Bitcoin та інші основні цифрові активи торгувалися переважно без змін одразу після цього. Найбільша криптовалюта за ринковою капіталізацією нещодавно торгувалася трохи вище $116 000, зростаючи на 0,2% за останні години, згідно з даними провайдера криптовалютних ринків CoinGecko. BTC зростав останніми днями, оскільки інвестори, можливо, враховували очікуване рішення. Ethereum, друга за величиною криптовалюта за ринковою вартістю, торгувалася на рівні $4 501, без змін за той самий період. ФРС знизила відсоткову ставку до діапазону між 4% і 4,25% після перегляду в бік зниження звіту Міністерства праці, який показав, що США створили на 911 000 менше робочих місць, ніж повідомлялося спочатку, за річний період, що закінчився в березні, та інших тривожних економічних ознак. "Невизначеність щодо економічних перспектив залишається підвищеною", - зазначила ФРС у заяві. Ці занепокоєння переважили загрозу інфляції, яка зросла до 2,9% у річному вимірі, що вперто вище довгострокової мети банку в 2%. Новопризначений губернатор Стівен Міран, призначенець Білого дому, не погодився з рішенням, проголосувавши за зниження ставки на 0,50%. ФРС має подвійну місію: підтримувати низьку інфляцію та забезпечувати повну зайнятість. У повідомленні в Telegram до Decrypt, Ноель Ачесон, автор інформаційного бюлетеня "Crypto Is Macro Now", написала, що головною подією було не очікуване зниження ставки, а оновлені економічні прогнози від посадовців ФРС, які показують, що центральні банкіри "все більше нервують щодо...
BitcoinEthereumNews 2025/09/18 14:49
Dogecoin ETF готовий до запуску сьогодні

Dogecoin ETF готовий до запуску сьогодні

Пост Dogecoin ETF готується до запуску сьогодні з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Альткоїни 18 вересня 2025 | 09:35 Американський ринок незабаром побачить перший у своєму роді момент у криптоінвестуванні. Починаючи з 18 вересня, інвестори зможуть купувати біржові фонди (ETF), безпосередньо пов'язані з XRP та Dogecoin, що дозволить двом із найбільш впізнаваних цифрових активів потрапити на основні брокерські акаунти. Продукти — REX-Osprey XRP ETF (XRPR) та REX-Osprey Dogecoin ETF (DOJE) — запускаються через партнерство між REX Shares та Osprey Funds. Це перший випадок, коли спотовий XRP та спотовий DOGE стануть доступними у формі ETF для американських трейдерів, що аналітики описують як історичний момент для ширшого простору цифрових активів. Представники галузі швидко підкреслили важливість цього запуску. Президент ETF Store Нейт Джерачі зазначив, що запуск не лише представляє перший ETF на Dogecoin, але й нарешті надає традиційним інвесторам доступ до спотового XRP. Аналітики ETF Bloomberg Ерік Балчунас та Джеймс Сейффарт підтвердили, що торгівля розпочнеться 18 вересня, після короткої затримки від початкового графіка. Обидва ETF розміщені в одному проспекті, який також охоплює заплановані фонди для TRUMP та BONK, хоча дати їх запуску ще не підтверджені. Загорнувши ці токени в структуру ETF, інвесторам більше не потрібно буде користуватися криптобіржами чи гаманцями для отримання доступу — натомість доступ буде таким же простим, як купівля акцій через брокерський акаунт. Поява цих продуктів може підготувати ґрунт для хвилі нових ETF на основі альткоїнів, розширюючи ландшафт за межі Bitcoin та Ethereum та відкриваючи двері для масового впровадження інших популярних токенів. Автор Александр Здравков — людина, яка завжди шукає логіку за речами. Він вільно володіє німецькою мовою і має понад 3 роки досвіду в криптопросторі, де вміло виявляє нові...
BitcoinEthereumNews 2025/09/18 14:38
BMW перетворює BAYC NFT на реальний 1/1 Apecar, передає автомобіль колекціонеру на IAA Munich

BMW перетворює BAYC NFT на реальний 1/1 Apecar, передає автомобіль колекціонеру на IAA Munich

BMW передала унікальний "Apecar 1/1" колекціонеру Деннісу Вайднеру під час IAA Mobility у BMW Welt у Мюнхені 12 вересня 2025 року, перетворивши невзаємозамінний токен (NFT) Bored Ape Yacht Club (BAYC) з метавсесвіту Otherside на фізичний, індивідуальний автомобіль. Apecar — спочатку створений як цифровий твір мистецтва компанією Yuga Labs — […]
Coinstats 2025/09/18 14:30
Dogecoin набирає імпульсу, в той час як Avalon привертає увагу в секторі криптовалютної нерухомості

Dogecoin набирає імпульсу, в той час як Avalon привертає увагу в секторі криптовалютної нерухомості

Насолоджуйтесь відео та музикою, які вам подобаються, завантажуйте оригінальний контент та діліться всім цим з друзями, родиною та світом на YouTube.
Blockchainreporter 2025/09/18 14:00
GD Culture придбає активи Pallas Capital, додавши 7 500 Bitcoin до скарбниці

GD Culture придбає активи Pallas Capital, додавши 7 500 Bitcoin до скарбниці

Пост GD Culture придбає активи Pallas Capital, додавши 7 500 Bitcoin до Скарбниці з'явився на BitcoinEthereumNews.com. GD Culture Group уклала угоду про обмін акціями для придбання активів Pallas Capital, включаючи 7 500 BTC, щоб прискорити свою стратегію крипто-скарбниці. Придбання Pallas Capital посилює стратегію Скарбниці GD Culture GD Culture Group Limited (Nasdaq: GDC) оголосила про знакову угоду з придбання Pallas Capital Holding Ltd., додавши 7 500 bitcoin до свого балансу як частину [...] Джерело: https://news.bitcoin.com/gd-culture-to-acquire-pallas-capital-assets-adding-7500-bitcoin-to-treasury/
BitcoinEthereumNews 2025/09/18 13:51
