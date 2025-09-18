Золота статуя Трампа з Bitcoin краде увагу у Вашингтоні

Допис "Золота статуя Трампа з Bitcoin привертає увагу у Вашингтоні" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin 18 вересня 2025 | 16:05 Блискуча 12-футова статуя президента Дональда Трампа, що тримає Bitcoin, ненадовго стала найбільш фотографованою фігурою у Вашингтоні цього тижня. Інсталяція з'явилася лише за кілька кроків від Капітолію, і її поява була приурочена до очікуваного рішення Федеральної резервної системи США (FRS) щодо процентної ставки. Протягом кількох годин величезна скульптура височіла над 3-ю вулицею, її золота поверхня привертала увагу туристів, працівників та перехожих. Зацікавлені спостерігачі робили фотографії, спантеличені незвичайним виглядом Трампа з піни, який тримає найвідомішу криптовалюту у світі. На тлі драми з політикою ФРС У той час як статуя приваблювала натовпи зовні, ФРС створювала заголовки всередині. Політики знизили ставки на 0,25 відсоткових пункти, встановивши короткостроковий орієнтир на рівні 4,1%. Офіційні особи вказали, що до кінця року можуть відбутися ще два зниження, але їхній прогноз на 2026 рік передбачав набагато повільніший темп пом'якшення, ніж сподівалися трейдери. Ринки, які очікували до п'яти знижень, відреагували з помітним розчаруванням. Криптоактивісти доносять свою думку Видовище було профінансовано коаліцією криптоентузіастів. Хішем Загдуді, який виступав від імені групи, сказав, що робота була призначена для стимулювання обговорення зіткнення між цифровими активами та традиційними монетарними системами. Щоб підсилити трюк, організатори також випустили новий мемкоїн і транслювали відкриття для онлайн-аудиторії. Відео, поширене на X, показало процес будівництва: машина вирізає подобу Трампа, робітники перетягують деталі на місце, і нарешті статуя стоїть високо, коли перехожі зупиняються, щоб подивитися. Один з організаторів пожартував у прямому ефірі, що сподівався, що сам Трамп може пройти повз, хоча президент на той час був за кордоном. Від протестного мистецтва до похвали Політичні статуї у Вашингтоні не є новинкою, але більшість партизанського мистецтва за участю Трампа висміювала, а не вшановувала його. Нещодавні приклади включали золоту руку, що розчавлює корону Свободи, та...