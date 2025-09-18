2025-10-11 Saturday

Спостереження за ціною Bitcoin: BTC бореться нижче $118K через охолодження імпульсу

Пост Bitcoin Price Watch: BTC бореться нижче $118K, оскільки імпульс охолоджується з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin торгується за $117,276 18 вересня 2025 року, що свідчить про продовження його відновлювального ралі від нещодавніх мінімумів. Криптовалюта наразі має ринкову капіталізацію $2.33 трильйона з 24-годинним обсягом торгівлі $58.34 мільярда та внутрішньоденним ціновим діапазоном між $114,940 та $117,815. Bitcoin На денному графіку bitcoin сформував [...] Джерело: https://news.bitcoin.com/bitcoin-price-watch-btc-struggles-below-118k-as-momentum-cools/
Bitcoin
BRC20.COM
BitcoinEthereumNews2025/09/18 21:09
Bitcoin готується до 6-го поспіль зростання складності, попереду новий історичний максимум

Допис Bitcoin Difficulty Set For 6th-Straight Rise, New ATH Ahead з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin Difficulty Set For 6th-Straight Rise, Новий історичний максимум попереду Реєстрація для нашої розсилки! Для оновлень та ексклюзивних пропозицій введіть свою електронну пошту. Кешав - випускник фізичного факультету, який працює письменником у Bitcoinist з червня 2021 року. Він захоплюється письмом, і протягом років набув досвіду роботи в різних нішах. Кешав активно цікавиться ринком криптовалют, а ончейн аналіз є сферою, яку він особливо любить досліджувати та про яку писати. Цей веб-сайт використовує файли cookie. Продовжуючи використовувати цей веб-сайт, ви даєте згоду на використання файлів cookie. Відвідайте наш Особистий кабінет або Політику використання файлів cookie. Я згоден Джерело: https://bitcoinist.com/bitcoin-difficulty-6th-increase-4-9-jump-record/
Sunrise Layer
BRC20.COM
Sign
BitcoinEthereumNews2025/09/18 20:24
Optopia та EDITH об'єднують зусилля для впровадження обчислень штучного інтелекту реального світу в блокчейн

Optopia має намір вирішити проблеми у секторі Web3 та ШІ, пропонуючи надійні, токенізовані та ефективні обчислювальні потужності для роботи інтелектуальних агентів.
RealLink
Sleepless AI
Blockchainreporter2025/09/18 20:15
Трамвай з тематикою Bitcoin запущено в Мілані, Італія

Пост "Трамвай з тематикою Bitcoin з'явився в Мілані, Італія" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Ключові моменти: трамвай з тематикою Bitcoin курсує в Мілані, Італія, рекламуючи майбутній форум Lugano Plan B. Трамвай має помітний брендинг Bitcoin під час руху містом, слугуючи публічною рекламою прийняття криптовалют. Генеральний директор Tether Паоло Ардоіно повідомив про трамвай з тематикою Bitcoin, що курсує в Мілані, Італія, рекламуючи майбутній форум Lugano Plan B та підкреслюючи зростаюче прийняття регіоном цифрових активів. Трамвай має брендинг та зображення Bitcoin під час руху італійським містом. Мілан все частіше стає майданчиком для подій та рекламних акцій, пов'язаних з блокчейном, що відображає зростаючий інтерес Італії до цифрових активів. Великі італійські міста приймали конференції та галузеві зустрічі, які підкреслюють амбіції країни відігравати роль в екосистемі цифрових активів Європи. Місцеве прийняття криптовалютних платежів стабільно зростає, підтримуване фінтех та інноваційною програмою Італії. Джерело: https://cryptobriefing.com/bitcoin-themed-tram-lugano-switzerland/
B
Manchester City Fan
PlaysOut
BitcoinEthereumNews2025/09/18 20:07
$5 мільярдів надходить в XRP за один день; Ось чому

Пост "$5 мільярдів надходить в XRP за день; Ось чому" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. XRP продовжив своє зростання 18 вересня, додавши понад $5 мільярдів ринкової вартості менш ніж за 24 години. Токен піднявся з $3 до $3,10, збільшивши свою ринкову капіталізацію з $180,47 мільярдів до $185,79 мільярдів на момент публікації. Торгова активність також зросла, з обсягом за 24 години, що збільшився на 57% до $7,21 мільярдів, згідно з даними, отриманими Finbold від CoinMarketCap. Цей рух збігається з підтвердженням, що REX-Osprey XRP ETF ($XRPR) дебютує сьогодні після попередніх затримок. На відміну від традиційних спотових ETF, $XRPR працюватиме за структурою Зареєстрованої інвестиційної компанії (RIC), утримуючи XRP разом з готівкою та казначейськими облігаціями. Аналітики кажуть, що продукт надає три ключові сигнали: він забезпечує регульований доступ для інвесторів США без необхідності прямого зберігання XRP, підкреслює зростаюче інституційне прийняття, незважаючи на вагання SEC щодо інших заявок на ETF, і вже викликає торгову активність на спотових ринках, керовану ETF. Підтримка щоденних обсягів понад $200 мільйонів буде ключовим тестом у найближчі тижні. Технічний аналіз XRP З технічної точки зору, XRP пробив свою 7-денну SMA ($3,06) та 23,6% відновлення Фібоначчі ($3,07). Гістограма MACD перейшла в позитивну зону (+0,0223), тоді як RSI (57,09) свідчить про можливість розширення без переходу в перекуплені умови. Безпосередній опір знаходиться на рівні $3,18, а чистий прорив відкриває двері до цілі $3,48 на рівні 127,2% розширення Фібоначчі. Останній рух XRP поєднує інституційний інтерес, керований ETF, технічну стійкість та попутний вітер ринку альткоїнів. Хоча структура ETF може не стимулювати прямий попит на XRP так агресивно, як спотовий продукт, його новизна може залучити нові пули капіталу та додатково легітимізувати актив на ринках США. Джерело: https://finbold.com/5-billion-floods-into-xrp-in-a-day-heres-why/
Union
Moonveil
Altcoin
BitcoinEthereumNews2025/09/18 19:32
Інвестори Bitcoin ETF реагують на рішення ФРС

Пост "Інвестори Bitcoin ETF реагують на рішення Федерального резервного банку США (FRB)" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. У несподіваному повороті подій, спотові Bitcoin ETF зазнали перших значних щоденних відтоків за більш ніж тиждень після скоригованого прогнозу політики Федеральної резервної системи США (FRS). Цей зсув відображає готовність ринку реагувати на будь-який натяк на зміну в регуляторному ландшафті, а також його чутливість до сигналів центрального банку. Продовжити читання: Інвестори Bitcoin ETF реагують на рішення Федерального резервного банку США (FRB) Джерело: https://en.bitcoinhaber.net/bitcoin-etf-investors-react-to-feds-decision
ChangeX
Movement
BRC20.COM
BitcoinEthereumNews2025/09/18 18:51
Аналітик: Трамп осідлав хвилю Bitcoin для зміцнення долара

Допис Аналітик: Трамп осідлав хвилю Bitcoin для зміцнення долара з'явився на BitcoinEthereumNews.com. У нещодавній статті Алекс Гладштейн стверджує, що раптове прийняття Bitcoin Трампом мало приховані мотиви. Він вважає, що інтерес Трампа до криптовалют більше пов'язаний із просуванням стейблкоїнів для розширення гегемонії долара, ніж із заміною фіатних грошей. Аналітик вважає, що Трамп використав Bitcoin як троянського коня для стейблкоїнів. Інтерес адміністрації Трампа до Bitcoin [...] Джерело: https://news.bitcoin.com/analyst-trump-rode-the-bitcoin-wave-to-strengthen-the-dollar/
OFFICIAL TRUMP
ALEX Lab
Moonveil
BitcoinEthereumNews2025/09/18 18:18
Золота статуя Трампа з Bitcoin краде увагу у Вашингтоні

Допис "Золота статуя Трампа з Bitcoin привертає увагу у Вашингтоні" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin 18 вересня 2025 | 16:05 Блискуча 12-футова статуя президента Дональда Трампа, що тримає Bitcoin, ненадовго стала найбільш фотографованою фігурою у Вашингтоні цього тижня. Інсталяція з'явилася лише за кілька кроків від Капітолію, і її поява була приурочена до очікуваного рішення Федеральної резервної системи США (FRS) щодо процентної ставки. Протягом кількох годин величезна скульптура височіла над 3-ю вулицею, її золота поверхня привертала увагу туристів, працівників та перехожих. Зацікавлені спостерігачі робили фотографії, спантеличені незвичайним виглядом Трампа з піни, який тримає найвідомішу криптовалюту у світі. На тлі драми з політикою ФРС У той час як статуя приваблювала натовпи зовні, ФРС створювала заголовки всередині. Політики знизили ставки на 0,25 відсоткових пункти, встановивши короткостроковий орієнтир на рівні 4,1%. Офіційні особи вказали, що до кінця року можуть відбутися ще два зниження, але їхній прогноз на 2026 рік передбачав набагато повільніший темп пом'якшення, ніж сподівалися трейдери. Ринки, які очікували до п'яти знижень, відреагували з помітним розчаруванням. Криптоактивісти доносять свою думку Видовище було профінансовано коаліцією криптоентузіастів. Хішем Загдуді, який виступав від імені групи, сказав, що робота була призначена для стимулювання обговорення зіткнення між цифровими активами та традиційними монетарними системами. Щоб підсилити трюк, організатори також випустили новий мемкоїн і транслювали відкриття для онлайн-аудиторії. Відео, поширене на X, показало процес будівництва: машина вирізає подобу Трампа, робітники перетягують деталі на місце, і нарешті статуя стоїть високо, коли перехожі зупиняються, щоб подивитися. Один з організаторів пожартував у прямому ефірі, що сподівався, що сам Трамп може пройти повз, хоча президент на той час був за кордоном. Від протестного мистецтва до похвали Політичні статуї у Вашингтоні не є новинкою, але більшість партизанського мистецтва за участю Трампа висміювала, а не вшановувала його. Нещодавні приклади включали золоту руку, що розчавлює корону Свободи, та...
1
OFFICIAL TRUMP
Streamflow
BitcoinEthereumNews2025/09/18 18:14
Змініть "Очікування нічних сплесків" на "Щоденні депозити"—TALL MINER · 2025: Використання потужності Хмарних обчислень для перетворення Волатильності на ваш другий грошовий потік

Перетворіть волатильність ціни криптовалюти на стабільний щоденний дохід з Майнер TALL. Хешрейт на основі хмарних технологій працює 24/7, щоденні виплати, бонус $15 за реєстрацію, без необхідності налаштування.
ChangeX
Cloud
ZeroLend
Blockchainreporter2025/09/18 17:38
Золота статуя Трампа Bitcoin з'являється у Вашингтоні

Пост "Золота статуя Трампа з Bitcoin з'явилася у Вашингтоні" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Ключові моменти: 12-футова золота статуя Трампа, що тримає Bitcoin, була представлена поблизу Капітолію США. Криптовалютні PAC та лідери галузі продовжують підтримувати прокриптовалютний порядок денний Трампа. Організатори пов'язали цей витвір з роллю Трампа у популяризації Bitcoin. Величезна 12-футова золота статуя президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, що тримає Bitcoin, була представлена 17 вересня прямо біля Капітолію США, привертаючи натовпи, обговорення в соціальних мережах та політичні дебати. Інсталяція була профінансована та організована групою ентузіастів криптовалют та творців мемкоїнів, проведена як частина трансляції на Pump.fun, спрямованої на вшанування прокриптовалютної позиції президента. Данина нашому рятівнику. pic.twitter.com/I03fRJnmDq — Donald J. Trump Golden Statue (@djtgst) 17 вересня 2025 Символічна данина на Національній алеї Статуя була розміщена поблизу Юніон-сквер на Національній алеї, обличчям до Капітолійського пагорба і приблизно за милю від Білого дому. Веб-сайт, пов'язаний з цією акцією, описав витвір як данину "непохитній відданості Трампа просуванню майбутнього фінансів через Bitcoin та децентралізовані технології". Хішем Загдуді, один з організаторів, розповів місцевим репортерам, що статуя була "розроблена, щоб розпалити розмову про майбутнє державної валюти і є символом перетину сучасної політики та фінансових інновацій". Зображення, опубліковані в інтернеті, показують гігантського золотого Трампа, виготовленого з легкої, затверділої піни, якого кілька людей несуть на місце. Організатори сказали, що сподівалися, що сам Трамп міг би її побачити, хоча президент на той час був у Великобританії. Візит Трампа до Великобританії включав зустрічі високого рівня щодо тарифів, ШІ та торгівлі. Лідери криптоіндустрії лобіюють, щоб він підштовхнув Британію до більш чітких правил щодо цифрових активів, стверджуючи, що країна ризикує відстати від ЄС, Сінгапуру та Дубаю. Згідно з повідомленням Bloomberg, гіганти галузі від Coinbase до Ripple тиснуть на британських чиновників, щоб прискорити...
NEAR
Whiterock
FUNToken
BitcoinEthereumNews2025/09/18 17:34
