Прибуток Darden Restaurants (DRI) за 1 квартал 2026 року
Допис про прибуток Darden Restaurants (DRI) за 1 квартал 2026 року з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Зовнішній вигляд ресторану Olive Garden, сфотографований 20 червня 2025 року в Остіні, штат Техас. Brandon Bell | Getty Images Darden Restaurants у четвер повідомила про неоднозначні квартальні результати, оскільки Olive Garden і LongHorn Steakhouse допомогли компенсувати слабкість у сегменті ресторанів високої кухні. Компанія також підвищила свій річний прогноз зростання доходів, хоча лише підтвердила свої прогнози щодо заробітку. Акції компанії впали на 6% під час передринкових торгів. Ось що повідомила компанія порівняно з очікуваннями Уолл-стріт, згідно з опитуванням аналітиків LSEG: Прибуток на акцію: $1,97 з коригуванням проти очікуваних $2 Дохід: $3,04 мільярда, відповідно до очікувань Darden повідомила про чистий прибуток за перший фіскальний квартал у розмірі $257,8 мільйона, або $2,19 на акцію, порівняно з $207,2 мільйона, або $1,74 на акцію, роком раніше. За винятком прибутку від продажу канадських ресторанів Olive Garden, витрат на закриття ресторанів та інших статей, компанія заробила $1,97 на акцію. Чистий обсяг продажів зріс на 10,4% до $3,04 мільярда завдяки придбанню компанією ресторанів Chuy's Tex Mex, яке було завершено минулого жовтня. Продажі Darden у порівнянних магазинах зросли на 4,7% за квартал. Цей показник, який відстежує результати магазинів, відкритих щонайменше рік, ще не включає ресторани Chuy's. Він також не включає заклади Bahama Breeze, оскільки компанія очікує продати цю мережу до кінця фінансового року. Olive Garden, криптоперлина портфоліо Darden, повідомила про зростання продажів у порівнянних магазинах на 5,9%. На цю мережу італійських ресторанів припадає понад 40% загального доходу компанії. LongHorn Steakhouse побачив зростання продажів у порівнянних магазинах на 5,5% за квартал. Інший бізнес-сегмент компанії, який включає Cheddar's Scratch Kitchen і Yard House, повідомив про зростання продажів у порівнянних магазинах на 3,3%. Навіть бізнес Darden у сфері високої кухні, який мав труднощі в останні квартали, повідомив про зниження продажів у порівнянних магазинах лише на 0,2%. Уолл-стріт прогнозував...
BitcoinEthereumNews2025/09/18 22:02