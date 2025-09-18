2025-10-11 Saturday

Як Bitcoin впливає на акції MicroStrategy?

Допис "Як Bitcoin впливає на акції MicroStrategy?" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. MicroStrategy орієнтується в середовищі, що характеризується мінливими моделями акцій, підкреслюючи свою близькість до значущої 200-денної простої ковзної середньої (SMA). Цей показник є вирішальним для аналізу довгострокових тенденцій шляхом усереднення цін закриття протягом 200 днів, допомагаючи забезпечити стабільний прогноз на волатильних ринках.
BitcoinEthereumNews2025/09/19 01:39
Найкраща криптовалюта для купівлі, оскільки ChatGPT прогнозує, що Bitcoin вибухне після зниження ставок

Найкраща криптовалюта для купівлі, оскільки ChatGPT прогнозує, що Bitcoin вибухне після зниження ставок Ейдан Вікс, магістр машинобудування, процвітає як контент-письменник вже понад чотири роки. Спеціалізуючись на криптовалютах, технологіях, інженерії, ШІ та B2B секторах, Ейдан вміло створює веб-копії, блог-пости, посібники з купівлі, інструкції, сторінки продуктів та багато іншого, роблячи складні концепції доступними та захоплюючими. Його перехід з академічної сфери до повноцінного написання відображає його пристрасть до поєднання технічної експертизи з чітким, інформативним контентом. З моменту приєднання до Bitcoinist, Ейдан багато писав про DeFi, dApps, ШІ та мемкоїни, зміцнюючи своє розуміння технологій блокчейну, що розвиваються. Як ранній користувач, він почав інвестувати в Solana у 2020 році, що ще більше поглибило його розуміння криптовалютних ринків та інновацій. Сьогодні він поєднує практичний досвід з гострим редакційним інстинктом, щоб допомогти читачам пробитися крізь галас, виявити реальні тенденції та розібратися у швидкозмінному просторі.
BitcoinEthereumNews2025/09/19 01:15
Форекс-брокери з ETH проти Bitcoin-брокерів: що краще для сучасних трейдерів?

Пост Форекс (FX) брокери з ETH проти Bitcoin брокерів: що краще для сучасних трейдерів? з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Дні, коли ви переказували долари на брокерський акаунт і чекали два робочих дні, здаються справжньою старовиною. За останні п'ять років форекс брокери прийняли криптовалютне фінансування, дозволяючи трейдерам поповнити свою маржу за допомогою Bitcoin або Ethereum майже так само легко, як відправити електронний лист. Обидві монети обіцяють цілодобові перекази, глобальне охоплення та певну конфіденційність від традиційних банківських систем. Проте досвід використання рахунку, деномінованого в Bitcoin, може різко відрізнятися від використання рахунку в Ethereum, і ці відмінності змінюють те, як швидко ви можете розгорнути капітал, скільки ви платите комісій і наскільки плавно ви можете повернутися до фіатних грошей, коли настає час отримати прибуток. Швидкість і комісії Кожен трейдер зрештою стикається з тим хвилюючим моментом, коли маржа стає низькою саме тоді, коли з'являється ідеальна можливість. Якщо ви фінансуєте за допомогою Bitcoin, час підтвердження в середньому становить десять хвилин, але перевантаження мережі може розширити це вікно до некомфортної години. Ethereum створює блоки приблизно кожні 12 секунд, але економічна завершеність відбувається лише після 2 епох (12-13 хвилин) за нормальних умов. Біржі/брокери зазвичай вимагають кілька підтверджень блоку для депозитів ETH (часто в межах 6-14+ блоків), а не один блок. Коли ви додаєте до рівняння ролапи другого рівня Ethereum, такі як Arbitrum або Optimism, перекази тривалістю менше хвилини стають звичайною справою. Структура комісій слідує подібній схемі. Комісії Bitcoin безпосередньо корелюють із попитом на блоковий простір; під час сплеску мемпулу 2023 року вони зросли вище 25 доларів, перетворюючи невеликі поповнення на сумнівну пропозицію. Комісії за газ Ethereum можуть бути так само дикими — ажіотаж навколо NFT одного разу підняв прості перекази до 20 доларів, але ролапи часто знижують ці витрати до кількох центів. Трейдер, який цінує стабільні, передбачувані витрати, тому схилятиметься до Форекс (FX) брокерів з ETH та його екосистемою другого рівня, тоді як той, хто комфортно чекає оптимального вікна комісій, все ще може віддати перевагу простоті BTC.
BitcoinEthereumNews2025/09/19 00:27
BitcoinEthereumNews2025/09/19 00:02
Bitcoin готовий до "перспективного" четвертого кварталу, наступні два тижні можуть бути вирішальними

Пост Bitcoin готовий до "перспективного" четвертого кварталу, наступні два тижні можуть бути вирішальними з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Rubmar - письменниця та перекладачка, яка є ентузіасткою криптовалют протягом останніх чотирьох років. Її мета як письменниці - створювати інформативні, повні та легкі для розуміння матеріали, доступні для тих, хто входить у криптопростір. Після знайомства з криптовалютами у 2019 році, Rubmar зацікавилася світом можливостей, які пропонує ця галузь, швидко зрозумівши, що фінансова свобода була на відстані витягнутої руки завдяки технології, що розвивається. З юного віку Rubmar цікавилася тим, як працюють мови, виявляючи особливий інтерес до гри слів та особливостей діалектів. Її цікавість зростала, коли вона стала завзятою читачкою у підлітковому віці. Вона досліджувала свободу та нові слова через свої улюблені книги, які сформували її погляд на світ. Rubmar набула необхідних навичок для глибоких досліджень та аналітичного мислення в університеті, де вона вивчала літературу та лінгвістику. Її навчання дало їй гострий погляд на різні теми та дозволило не залишати каменя на камені у своїх дослідженнях. У 2019 році вона вперше спробувала себе в криптоіндустрії, коли друг познайомив її з Bitcoin та криптовалютами, але лише у 2020 році вона почала глибше занурюватися в галузь. Коли Rubmar почала розуміти механіку криптосфери, вона побачила новий світ, який ще належить дослідити. На початку свого криптоподорожі вона відкрила нову систему, яка дозволила їй контролювати свої фінанси. Як молода доросла людина 21 століття, Rubmar зіткнулася з викликами традиційної банківської системи та обмеженнями фіатних грошей. Після краху економіки її рідної країни, обмеження традиційних фінансів стали очевидними. Бюрократична, застаріла структура змусила її відчувати безнадію та безсилля серед агресивної та спотвореної системи, створеної гіперінфляцією.
BitcoinEthereumNews2025/09/18 23:00
Власники BTC та XRP заробляють понад $9,000 на день через хмарний майнінг PAXMINING

PAXMINING рекламує хмарний майнінг для власників BTC/XRP з бонусом $15 за реєстрацію, планами від $100, щоденними виплатами, фермами на зеленій енергії та винагородами в різних криптовалютах.
Blockchainreporter2025/09/18 23:00
ФРС знижує процентну ставку в рамках "управління ризиками", оскільки Bitcoin розглядає можливе зростання

Пост "ФРС знижує процентну ставку в рамках 'Контролю ризиків', а Bitcoin націлюється на можливе зростання" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Федеральна резервна система повернулася до режиму пом'якшення після десяти місяців очікувального підходу до економіки США. У широко очікуваному кроці в середу центральний банк США знизив діапазон своєї базової процентної ставки на 25 базисних пунктів до 4%-4,25%, найнижчого рівня з грудня 2022 року, що голова ФРС Джером Пауелл назвав "зниженням для Контролю ризиків". ФРС визнала, що економічне зростання в першій половині року "уповільнилося", а ринок праці "сповільнився". Це уповільнення, сказав Пауелл під час прес-конференції, здебільшого пов'язане зі змінами в імміграції. Тим не менш, не було широкої підтримки для більшого зниження, сказав він, і що ФРС правильно зробила, що чекала зниження ставок і не буде поспішати з більш агресивним зниженням. Рішення слідує за зростаючими ознаками того, що ринок праці США почав рішуче слабшати, останнім прикладом чого є серпневий звіт про зайнятість, який показав додавання лише 22 000 робочих місць до економіки та зростання рівня безробіття до 4,3%, найвищого з 2021 року. "ФРС перебуває під тиском, щоб схилятися до більш м'якої політики, і будь-який наступник Пауелла, ймовірно, віддасть перевагу швидшому та глибшому зниженню ставок", - сказав Кріс Райн, керівник відділу ліквідних активних стратегій у Galaxy. "Хоча ризикові активи в основному врахували це зниження, оновлений точковий графік узгоджується з недавніми прогнозами продавців, вказуючи на ще 50 базисних пунктів зниження попереду". Поряд з цими даними, перегляди звітів за попередні місяці показали, що було створено набагато менше робочих місць, ніж вважалося раніше. До цього додався політичний тиск у вигляді повторної критики президента Трампа щодо нерішучості ФРС діяти перед обличчям того, що він наполягає, було пом'якшенням інфляції. Пауелл сказав під час прес-конференції в середу, що ФРС "твердо віддана збереженню [своєї] незалежності".
BitcoinEthereumNews2025/09/18 22:54
Прогноз Bitcoin на сьогодні після того, як ФРС щойно знизила процентні ставки, потенційно стимулюючи ралі для Bitcoin Hyper та альткоїнів

Допис "Прогноз Bitcoin на сьогодні після зниження процентних ставок ФРС, що потенційно може спричинити ралі для Bitcoin Hyper та Альткоїнів" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Поточні оновлення Bitcoin Hyper на сьогодні: Прогноз Bitcoin на сьогодні після зниження процентних ставок ФРС, що потенційно може спричинити ралі для Bitcoin Hyper та Альткоїнів Ліа - британська журналістка з дипломом бакалавра журналістики, медіа та комунікацій
BitcoinEthereumNews2025/09/18 22:24
BitcoinEthereumNews2025/09/18 22:02
Bitcoin Hyper є наступною криптовалютою, яка вибухне

Пост Bitcoin Hyper Is Next Crypto to Explode з'явився на BitcoinEthereumNews.com. 'Uptober' наближається для Bitcoin після зниження ставки ФРС: Bitcoin Hyper - наступна криптовалюта, що вибухне. Підпишіться на нашу розсилку! Для оновлень та ексклюзивних пропозицій введіть свою електронну пошту. Як криптовалютний письменник, обов'язки Богдана розділені між дослідженням і написанням статей та розвагою команди своїм гумором на межі політичної некоректності, прагнучи бути як Білл Берр, якщо хочете. Завдяки своєму 12+ річному досвіду написання в багатьох галузях, включаючи технології, кібербезпеку, моделювання, фітнес, криптовалюту та інші теми-які-не-можна-називати, він став справжнім активом для команди. У той час як його посада старшого письменника в PrivacyAffairs навчила його цінним урокам про силу самоуправління, вся його письменницька кар'єра була і є вправою в самовдосконаленні. Тепер він готовий зануритися в криптовалюту і навчити людей, як взяти під контроль свої власні гроші на блокчейні. З фіатом як вічно знецінюваною валютою, Bitcoin і альткоїни здаються найкращою альтернативою для Богдана. Найбільшим професійним досягненням Богдана, окрім забезпечення посади головного письменника для Bitcoinist, був його 5-річний досвід роботи менеджером з написання в Blackwood Productions, де він координував команду з чотирьох письменників. За цей час він дізнався про цінність командної роботи та створення робочого середовища, що сприяє ефективності, позитиву та дружбі. Цей веб-сайт використовує файли cookie. Продовжуючи використовувати цей веб-сайт, ви даєте згоду на використання файлів cookie. Відвідайте наш Центр конфіденційності або Політику використання файлів cookie. Я погоджуюсь Джерело: https://bitcoinist.com/analysts-eye-bitcoins-uptober-surge-fed-decision-bitcoin-hyper-to-explode/
BitcoinEthereumNews2025/09/18 21:21
