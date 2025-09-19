Чи розуміє Майкл Сейлор різницю між Bitcoin Core та Knots?
Допис "Чи розуміє Майкл Сейлор взагалі різницю між Bitcoin Core та Knots?" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Як засновник найбільшої у світі компанії з казначейства Bitcoin (BTC), Strategy (раніше MicroStrategy), багато людей сподівалися, що Майкл Сейлор займе лідерську позицію в цьогорічній громадянській війні між операторами вузлів Bitcoin Core та Knots. На жаль, коли учасник аудиторії на його Bitcoin Treasuries NYC Unconference вчора запитав його про суперечливу зміну OP_RETURN, яка є в центрі розбіжностей, він не зміг надати задовільної відповіді. Пол Шторц назвав це "нісенітною відповіддю на користь осифікації", яка демонструє "відсутність реальних знань про проблеми". "Одна з найбільш беззмістовних заяв, які я коли-небудь чув", - прокоментував інший. Втягнуті в суперечку майже на рік через суперечливе пристосування Bitcoin Core для довільного зберігання даних, дисиденти Knots запускають програмне забезпечення, щоб протестувати проти змін Core. На відміну від версії Core 30 (v30), програмне забезпечення Knots збереже стримуючий фактор проти більшості довільного використання datacarrier OP_RETURN, основного методу зберігання Bitcoin для випадкових медіа або комп'ютерних файлів. Bitcoin Core є найпопулярнішим програмним забезпеченням для операторів вузлів з понад 3/4 оціночного домінування на різних трекерах. Knots, на відміну від збільшення Core до 100 000 байтів з оновленням v30 у жовтні, планує зберегти ліміт datacarrier OP_RETURN нижче 90 байтів у своєму mempool за замовчуванням. Читайте більше: Розробники Bitcoin Core планують зміну OP_RETURN на жовтень Шукаючи розуміння від виконавчого голови найбільшої корпоративної скарбниці BTC у світі, учасник аудиторії запитав його, що він думає про запропоноване збільшення Core. Сейлор уникнув чіткої відповіді. "Я думаю, що пропозиції протоколу, якими б добрими намірами вони не керувалися, можуть піти жахливо не так", - сказав він. "Я думаю, що ця дискусія, яку ми зараз бачимо щодо лімітів OP_RETURN, це насправді зміна другого порядку або навіть третього порядку. "Це не змінює кількість BTC, що, звичайно, є атомарною зміною нульового порядку. Це не змінює розмір блоку, що є зміною першого порядку. Це...
