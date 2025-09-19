2025-10-11 Saturday

'Одна битва за іншою' досягає піку популярності з рейтингом 97% на Rotten Tomatoes

'Одна битва за іншою' досягає піку популярності з рейтингом 97% на Rotten Tomatoes

Допис «Одна битва за іншою» досягає піку популярності з рейтингом 97% на Rotten Tomatoes з'явився на BitcoinEthereumNews.com. «Одна битва за іншою» вже пророкують успіх на Оскарі Warner Bros Зазвичай потрібен час, щоб викликати інтерес до фільмів, навіть тих, які здаються безсумнівними успіхами. В епоху соціальних мереж багато кіноманів хочуть читати відгуки від своїх однодумців, а не від основних медіа. В результаті, всі, крім найбільших франшиз, зазвичай набирають популярність лише після виходу. Однак є винятки з цього правила, і один з них на межі виходу. Фільм під назвою «Одна битва за іншою» з Леонардо Ді Капріо в ролі збанкрутілого ілюзорного революціонера, який живе поза мережею зі своєю дочкою-підлітком. Коли один з його давніх ворогів з'являється знову, а його дочку викрадають, фільм перетворюється на гру в кішки-мишки з численними автомобільними погонями, а також участю ополченців та таємничих організацій. Сюжет має натяк на екшн-екстравагантність 80-х «Коммандо», але насправді вільно базується на книзі американського автора Томаса Пінчона. Фільм влучає в актуальну ноту, оскільки Пінчон відомий висміюванням підступних квазі-урядових організацій у своїх романах, і режисер Пол Томас Андерсон продовжує цю тему на екрані. Його розглядають як політичний коментар, і Ді Капріо був природним вибором. Його роль поєднує параною, яку він зобразив у біографічному фільмі про Говарда Г'юза «Авіатор», з комедійними погонями з його кримінальної комедії «Спіймай мене, якщо зможеш». Ді Капріо підтримує не менш вагомий акторський склад на чолі з Бенісіо дель Торо в ролі його спільника та Шоном Пенном у ролі його ворога. Прем'єра «Одна битва за іншою» відбулася в Лос-Анджелесі 8 вересня і була зустрінута загальним схваленням. Фільм має рейтинг критиків 97% на агрегаторі рецензій Rotten Tomatoes, але ще не має жодної оцінки від глядачів, оскільки фільм ще не вийшов...
BitcoinEthereumNews2025/09/19 06:41
Зниження ставки ФРС підвищує BTC та пресейл Bitcoin Hyper

Зниження ставки ФРС підвищує BTC та пресейл Bitcoin Hyper

Пост "Зниження ставки ФРС підвищує BTC та передпродаж Bitcoin Hyper" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Федеральна резервна система США знизила відсоткові ставки на 25 базисних пунктів. Очікується, що це підштовхне інвесторів до більш ризикованих активів і, таким чином, підживить ралі $BTC. Але з ростом прийняття $BTC обмеження мережі – такі як високі комісії та низька швидкість – стануть ще більш очевидними. На щастя, Bitcoin Hyper ($HYPER) готується їх виправити – не дивно, що він зібрав майже $17 млн на передпродажі. Зниження ставки ФРС може перенаправити $7,4 трлн фондів грошового ринку в $BTC З понад $7,4 трлн на грошових ринках, зниження ставки ФРС може допомогти перемістити ці кошти в $BTC – особливо зараз, коли доступ до лідера криптовалют став простішим через спотові Bitcoin ETF та казначейські проксі. Джерело: FRED Голова ФРС Пауелл також сигналізував, що до кінця цього року можуть відбутися ще два зниження ставок, посилаючись на постійні проблеми на ринку праці США. У відповідь це може ще більше підвищити імпульс для криптовалюти №1. І це ще не все. Макростратег Октавіо (Таві) Коста припускає, що долар США може прорватися з 14-річного рівня підтримки. З потенціалом набагато слабшого долара попереду, очікується посилення бичачого сценарію для ризикованих активів, таких як $BTC. Джерело: X Октавіо (Таві) Коста Оскільки прийняття $BTC, ймовірно, прискориться за цих умов, Bitcoin Hyper може бути саме тим, що потрібно для підтримки функціональності мережі на тлі зростаючого попиту. Bitcoin Hyper для вирішення кризи масштабування Bitcoin Bitcoin Hyper – це новаторське рішення Layer 2 (L2), розроблене для вирішення найбільших проблем мережі Bitcoin: повільне масштабування, швидкість транзакцій та високі комісії. Зараз Bitcoin може обробляти лише 10,73 транзакцій за секунду (tps). Для порівняння, Ethereum може обробляти більш ніж вдвічі більше навантаження – 23,82 tps. Максимальна пропускна здатність Bitcoin у 13,2 tps також на 78,83% нижча, ніж у Ethereum – 62,34 tps. Оскільки він може обробляти лише обмежену...
BitcoinEthereumNews2025/09/19 05:54
Флорида проти Маямі, огляд, коефіцієнти та інформація про телетрансляцію

Флорида проти Маямі, огляд, коефіцієнти та інформація про телетрансляцію

Пост Флорида проти Маямі, Анонс, Коефіцієнт та інформація про ТВ з'явився на BitcoinEthereumNews.com. ВАКО, ТЕХАС - 29 СЕРПНЯ: Джексон Арнольд №11 з Оберн Тайгерс готується до пасу під час другої половини гри проти Бейлор Беарс на стадіоні Маклейн 29 серпня 2025 року у Вако, Техас. (Фото Стейсі Ревер/Getty Images) Getty Images Четвертий тиждень студентського футболу розпочинається у четвер ввечері, коли Райс Оулс вирушать на виїзд, щоб зіграти проти Шарлотт 49ерс. Без неповаги до жодної з програм, але вони не потрапили до п'ятірки найкращих ігор вихідних. Нижче представлено огляд найкращих матчів суботи. Коефіцієнти ставок надані через DraftKings Sportsbook. 1. Оберн Тайгерс проти Оклахома Сунерс Джексон Арнольд повертається до своєї колишньої школи і має гарячий старт, завершивши 69,6% своїх пасів з 8 комбінованими пасовими та забіжними тачдаунами. Квотербек Сунерс Джон Матір зробив перехоплення у всіх трьох іграх до цього часу, і Оклахома має хороший шанс залишитися непереможеною, якщо подбає про м'яч. Обидві програми впоралися зі своїми завданнями у трьох матчах поза конференцією, включаючи перемогу над Power 4 перед цим матчем топ-25. Оклахома є фаворитом з перевагою у 7 очок, а тотал встановлений на рівні 47,5. Гра транслюватиметься на ABC о 15:30 за східним часом. 2. Мічиган Вулверінс проти Небраска Корнхаскерс Небраска Корнхаскерс має реальний шанс зробити заяву в третьому році ери Метта Руля з домашнім матчем проти Мічиган Вулверінс. Через рік після виходу в боул-гру вперше з 2016 року, Небраска розпочала сезон з результатом 3-0 і входить до топ-15 за ярдами за гру з обох сторін м'яча. Мічиган також серед програм у цій категорії, але зазнав невдачі у своєму першому випробуванні проти суперника з Power 4, коли програв Оклахома Сунерс. Це важлива гра...
BitcoinEthereumNews2025/09/19 05:05
CryptoQuant повідомляє про рекордний тиждень купівлі Bitcoin, оскільки довгострокові вкладення зростають

CryptoQuant повідомляє про рекордний тиждень купівлі Bitcoin, оскільки довгострокові вкладення зростають

Допис CryptoQuant повідомляє про рекордний тиждень купівлі Bitcoin, оскільки довгострокові вкладення зростають, з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Ключові висновки: адреси накопичення Bitcoin побачили притік у розмірі 3,4 млрд доларів, що є другим за величиною показником 2025 року. Загальні гаманці накопичення зараз утримують 2,84 млн BTC із середньою базовою вартістю 72 437 доларів. CryptoQuant вчора повідомив про рекордне тижневе накопичення Bitcoin у розмірі 29 685 BTC довгостроковими власниками. Цей сплеск є одним із найбільших тижневих притоків у гаманці, які зазвичай утримуються понад рік. Транзакція, виконана через позабіржову торгівлю (OTC) лише за кілька годин до рішення ФРС щодо ставки, оцінювалася приблизно в 3,4 мільярда доларів і є другим за величиною одноденним притоком на адреси накопичення у 2025 році. З цим доповненням загальна кількість Bitcoin, що утримується в гаманцях накопичення, зросла до 2,84 мільйона BTC, із середньою реалізованою базовою вартістю 72 437 доларів за монету, що підкреслює постійну впевненість довгострокових інвесторів, незважаючи на макроекономічну невизначеність. Джерело: https://cryptobriefing.com/cryptoquant-record-bitcoin-buying-long-term-holdings-2025/
BitcoinEthereumNews2025/09/19 04:58
Уряд США тепер володіє більшою кількістю Bitcoin, ніж Китай та Великобританія

Уряд США тепер володіє більшою кількістю Bitcoin, ніж Китай та Великобританія

Пост "Уряд США тепер володіє більшою кількістю Bitcoin, ніж Китай та Великобританія" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Ключові висновки: уряд США тепер володіє більшою кількістю Bitcoin, ніж Китай та Великобританія, приблизно 198 000 BTC вартістю понад 20 мільярдів доларів. Китай володіє близько 190 000 BTC, Великобританія - близько 61 000 BTC, і разом з активами США ці три країни контролюють близько 2,1% усього Bitcoin. Сполучені Штати тепер володіють приблизно 198 000 Bitcoin вартістю понад 20 мільярдів доларів, перевершуючи 190 000 BTC Китаю та 61 000 BTC Великобританії. Разом ці три уряди контролюють близько 449 000 BTC, що дорівнює приблизно 2,1% загальної пропозиції Bitcoin. Більшість активів США походить від конфіскацій, пов'язаних з незаконною діяльністю, а за президента Дональда Трампа з'явилися пропозиції щодо створення національного запасу Bitcoin для зміцнення домінування США на ринку криптовалют. Джерело: https://cryptobriefing.com/us-government-bitcoin-holdings-surpass-china-uk/
BitcoinEthereumNews2025/09/19 04:22
Як святкувати Октоберфест, ніби ви в Мюнхені

Як святкувати Октоберфест, ніби ви в Мюнхені

Допис "Як святкувати Октоберфест, ніби ви в Мюнхені" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Гуляки сидять, стоять і розгойдуються в культовому фестивальному наметі Hofbräu на мюнхенському Октоберфесті Дон Це 190-й Октоберфест відбудеться з 20 вересня по 5 жовтня 2025 року в Мюнхені, Німеччина. Щорічний фестиваль розпочався в 1810 році на честь одруження кронпринца Баварії з принцесою Терезою фон Заксен-Гільдбургхаузен. З того часу він перетворився на найбільший і найвідоміший пивний фестиваль у світі. З 1950 року офіційний початок Октоберфесту відзначається тим, що мер Мюнхена відкриває першу бочку в Schottenhamel Festhalle, після чого любителі пива з Німеччини та інших країн вирушають на Терезієнвізе (також називається d'Wiesn), щоб відвідати 35 пивних наметів і відсвяткувати баварську культуру. Скільки любителів пива? У 2023 році рекордні 7,2 мільйона людей відвідали щорічну подію. Але не кожен може здійснити подорож за океан, щоб підняти Maßkrug (пивний кухоль). Ось як ви можете додати трохи Oompah до вашого домашнього святкування Октоберфесту. Октоберфест в Америці (та Канаді) Найбільший Октоберфест Америки проводиться щороку в Цинциннаті, штат Огайо. Названий "Октоберфест Цинциннаті", цей чотириденний фестиваль проводиться одночасно з мюнхенськими святкуваннями і вшановує баварську культуру цирковими шоу, іграми та танцями. Октоберфест у Франкенмуті, штат Мічиган, був першим Октоберфестом за межами Німеччини, який отримав у 1996 році офіційну прокламацію від оригінального Октоберфесту, що зробило його офіційно визнаною подією Октоберфесту. На цьому боці Атлантики немає більш автентичного досвіду. Незважаючи на те, наскільки чудові ці святкування Октоберфесту, найбільше святкування Октоберфесту за межами Мюнхена насправді відбувається в Канаді. Октоберфест Кітченер-Ватерлоо претендує на цей титул, хоча Октоберфест у Бразилії також претендує на нього. Розташований у місті трохи більше ніж за годину їзди на захід від Торонто, дев'ятиденний Октоберфест Кітченер-Ватерлоо святкуватиме свій 57-й рік у 2025 році та прийматиме сотні...
BitcoinEthereumNews2025/09/19 04:05
'KPop Demon Hunters' переписує історію музики в анімаційних фільмах

'KPop Demon Hunters' переписує історію музики в анімаційних фільмах

Пост 'KPop Demon Hunters' переписує історію музики анімаційних фільмів з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Саундтрек KPop Demon Hunters піднімається на 1 місце в Billboard 200, приєднуючись до невеликої групи альбомів анімаційних фільмів, які очолили чарт. ЛОС-АНДЖЕЛЕС, КАЛІФОРНІЯ – 24 СЕРПНЯ: Кен Джонг виступає під час події Netflix "KPop Demon Hunters" A Sing-Along Event в Regal LA Live 24 серпня 2025 року в Лос-Анджелесі, Каліфорнія. (Фото Гонсало Маррокіна/Getty Images для Netflix) Getty Images для Netflix Анімаційні фільми відомі не лише тим, що вони сімейні, але й винятковими показниками в прокаті та створенням одних із найбільш пам'ятних пісень в історії кіно. Disney та Pixar зробили великий бізнес не лише на створенні блокбастерів, але й на успішних саундтреках і незліченних синглах, які продалися мільйонами, домінували в чартах і вигравали Оскар за найкращу оригінальну пісню. Тепер Sony Animation та Netflix кидають виклик цим гігантам. KPop Demon Hunters, анімаційний фільм Netflix, який виявився найбільш переглянутим на платформі за всю історію, приєднується до ексклюзивного клубу найуспішніших саундтреків до анімаційних фільмів усіх часів, піднявшись на одну позицію в Америці. KPop Demon Hunter досягає 1 місця Саундтрек KPop Demon Hunters покращує свої позиції в Billboard 200 цього тижня, піднявшись з 2 на 1 місце. Цей тиждень знаменує перше перебування альбому на 1 місці в Америці після майже двох місяців очікування на другій позиції позаду таких проєктів, як "I'm the Problem" Моргана Воллена, "Don't Tap the Glass" Тайлера, the Creator, та "Man's Best Friend" Сабріни Карпентер. Останній альбом опускається на 2 місце після відкриття на першому місці лише минулого тижня. Король Лев, Покахонтас і Холодне серце За даними Billboard, KPop Demon Hunters тепер лише сьомий саундтрек до анімаційного фільму, який досяг 1 місця в...
BitcoinEthereumNews2025/09/19 03:35
З 2 трильйонів до 400 трильйонів доларів? Генеральний директор прогнозує зростання Bitcoin у 200 разів

З 2 трильйонів до 400 трильйонів доларів? Генеральний директор прогнозує зростання Bitcoin у 200 разів

Пост "Від $2 трильйонів до $400T? CEO прогнозує зростання Bitcoin у 200 разів" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Кажуть, що журналісти ніколи по-справжньому не відключаються від роботи. Але для Крістіана це не просто метафора, це спосіб життя. Вдень він орієнтується у мінливих течіях ринку криптовалют, володіючи словами як досвідчений редактор і створюючи статті, які розшифровують жаргон для широких мас. Коли ж комп'ютер переходить у режим гібернації, його заняття набувають більш механічного (а іноді й філософського) характеру. Шлях Крістіана зі словом почався задовго до епохи Bitcoin. У священних залах академії він відточував свою майстерність як автор статей для студентської газети. Ця рання любов до розповідей проклала шлях до успішної роботи редактором у фірмі з інженерії даних, де перемога його есе в перший місяць фінансувала багатомісячний запас ласощів для собак і котів – свідчення його відданості пухнастим друзям (про це пізніше). Потім Крістіан подорожував світом журналістики, працюючи в газетах Канади і навіть Південної Кореї. Нарешті він осів у місцевому новинному гіганті у своєму рідному місті на Філіппінах на десятиліття, ставши справжнім новинним наркоманом. Але потім щось нове привернуло його увагу: криптовалюта. Це було схоже на пошук скарбів, змішаний з розповіддю історій – саме те, що йому подобається! Тож він отримав чудову роботу в NewsBTC, де є одним із головних експертів з усього, що стосується криптовалют. Він розбиває цей заплутаний матеріал на невеликі частини, роблячи його зрозумілим для будь-кого (він вітає свою команду менеджменту за навчання цій навичці). Думаєте, Крістіан тільки працює і не відпочиває? Ні в якому разі! Коли він не за комп'ютером, ви знайдете його захопленим мотоциклами. Справжній технар, Крістіан любить возитися зі своїм мотоциклом і насолоджуватися радістю відкритої дороги на своїй Yamaha R3 об'ємом 320 куб. см. Колись демон швидкості, який розганявся...
BitcoinEthereumNews2025/09/19 02:51
Чи розуміє Майкл Сейлор різницю між Bitcoin Core та Knots?

Чи розуміє Майкл Сейлор різницю між Bitcoin Core та Knots?

Допис "Чи розуміє Майкл Сейлор взагалі різницю між Bitcoin Core та Knots?" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Як засновник найбільшої у світі компанії з казначейства Bitcoin (BTC), Strategy (раніше MicroStrategy), багато людей сподівалися, що Майкл Сейлор займе лідерську позицію в цьогорічній громадянській війні між операторами вузлів Bitcoin Core та Knots. На жаль, коли учасник аудиторії на його Bitcoin Treasuries NYC Unconference вчора запитав його про суперечливу зміну OP_RETURN, яка є в центрі розбіжностей, він не зміг надати задовільної відповіді. Пол Шторц назвав це "нісенітною відповіддю на користь осифікації", яка демонструє "відсутність реальних знань про проблеми". "Одна з найбільш беззмістовних заяв, які я коли-небудь чув", - прокоментував інший. Втягнуті в суперечку майже на рік через суперечливе пристосування Bitcoin Core для довільного зберігання даних, дисиденти Knots запускають програмне забезпечення, щоб протестувати проти змін Core. На відміну від версії Core 30 (v30), програмне забезпечення Knots збереже стримуючий фактор проти більшості довільного використання datacarrier OP_RETURN, основного методу зберігання Bitcoin для випадкових медіа або комп'ютерних файлів. Bitcoin Core є найпопулярнішим програмним забезпеченням для операторів вузлів з понад 3/4 оціночного домінування на різних трекерах. Knots, на відміну від збільшення Core до 100 000 байтів з оновленням v30 у жовтні, планує зберегти ліміт datacarrier OP_RETURN нижче 90 байтів у своєму mempool за замовчуванням. Читайте більше: Розробники Bitcoin Core планують зміну OP_RETURN на жовтень Шукаючи розуміння від виконавчого голови найбільшої корпоративної скарбниці BTC у світі, учасник аудиторії запитав його, що він думає про запропоноване збільшення Core. Сейлор уникнув чіткої відповіді. "Я думаю, що пропозиції протоколу, якими б добрими намірами вони не керувалися, можуть піти жахливо не так", - сказав він. "Я думаю, що ця дискусія, яку ми зараз бачимо щодо лімітів OP_RETURN, це насправді зміна другого порядку або навіть третього порядку. "Це не змінює кількість BTC, що, звичайно, є атомарною зміною нульового порядку. Це не змінює розмір блоку, що є зміною першого порядку. Це...
BitcoinEthereumNews2025/09/19 02:37
Інвестиційна холдингова компанія Гонконгу переходить до Майнінгу Bitcoin

Інвестиційна холдингова компанія Гонконгу переходить до Майнінгу Bitcoin

Пост "Інвестиційна холдингова компанія Гонконгу переходить до Bitcoin майнінгу" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Гонконгська компанія DL Holdings Group активно входить у сектор Bitcoin майнінгу з угодою про конвертовані облігації на суму 21,85 мільйона доларів, згідно з повідомленням Coinidol.com. Компанія через партнерство з Fortune Peak планує придбати понад 2 200 сучасних Bitcoin майнерів з початковою метою виробляти приблизно 200 BTC щорічно. Ця дія є частиною ширшої стратегії створення резерву Bitcoin, що перевищує 4 000 BTC протягом наступних двох років, позиціонуючи себе як провідну акцію за хешрейтом Bitcoin на азійському ринку. Азійські компанії інтегрують криптовалюти Займаючись майнінгом, DL Holdings не лише набуває Bitcoin, але й генерує дохід та будує свою експозицію цифрових активів з нуля. Використання конвертованих облігацій з нульовим купоном для фінансування придбання є захоплюючим перетином традиційних фінансів та криптоіндустрії, демонструючи, як компанії знаходять інноваційні способи фінансування своїх стратегій щодо цифрових активів. Такі кроки сигналізують, що все більше корпорацій, включаючи азійські, розглядають Bitcoin не просто як спекулятивне утримання, а як довгострокові стратегічні активи, які можна використовувати для диверсифікації своїх балансів та підвищення вартості для акціонерів. Джерело: https://coinidol.com/hong-kong-bitcoin-mining/
BitcoinEthereumNews2025/09/19 02:00
