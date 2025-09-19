2025-10-11 Saturday

Бичачому тренду Bitcoin потрібно повернути цей ключовий рівень для нового забігу до $125K

Бичачому тренду Bitcoin потрібно повернути цей ключовий рівень для нового забігу до $125K

Пост Bitcoin Bulls Need to Reclaim This Key Level for a New Run at $125K з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Ключові моменти: Bitcoin бики активно перетворюють ключові рівні назад на підтримку; чи зможуть вони подолати $118,000 наступними? Нові історичні максимуми на горизонті, якщо висхідний тренд реакції на ФРС продовжиться. Трейдери на біржах вже забезпечують великі лінії ліквідності з обох сторін ціни. Bitcoin (BTC) намагався перетворити $117,000 на підтримку в четвер, оскільки зниження процентної ставки Федеральним резервом підтримало ринки криптовалют. Годинний графік BTC/USD. Джерело: Cointelegraph/TradingView Слідкуйте за цими рівнями ціни Bitcoin далі, кажуть трейдери Дані від Cointelegraph Markets Pro та TradingView показали, що BTC/USD зріс до 1,3% після денного закриття. Волатильність зросла, коли Федеральна резервна система США оголосила про своє перше зниження ставки у 2025 році, яке склало 0,25%, що відповідало ринковим очікуванням. Після короткого падіння нижче $115,000, Bitcoin відновився, ліквідувавши як довгі, так і короткі позиції на суму понад $100 мільйонів за 24 години. $BTC оновлення: FOMC Price Action забито 🔨 Нудний понеділок і вівторок; середа волатильна з класичним відкатом початкового помилкового руху. $105M ліквідовано за 30 хвилин під час FOMC, тому важливо знати про це. Абсолютно люблю цей ринок. Ймовірно, далі $120k. https://t.co/azE7Fg6J10 pic.twitter.com/x3EPCmIlOx — CrypNuevo 🔨 (@CrypNuevo) 17 вересня 2025 Серед трейдерів були високі надії, що бики закріплять підтримку і продовжать кидати виклик історичним максимумам. "Важливіша частина; чи прорветься $BTC через цю критичну зону опору?" - запитав криптотрейдер, аналітик та підприємець Міхаель ван де Поппе у дописі на X. Супровідний графік показав, що наступна битва биків відбудеться на рівні $118,000. "Єдине, в чому я впевнений, це те, що як тільки Bitcoin стабілізується, ми почнемо спостерігати великі прориви на альткоїнах", - додав він. Денний графік BTC/USDT з даними RSI та об'єму. Джерело: Michaël van de Poppe/X Популярний трейдер Даан Крипто Трейдс погодився з важливістю позначки $118,000. Під час голубиних коментарів голови ФРС Джерома Пауелла...
Скотт Бессент каже, що падіння юаня відносно євро - це проблема Європи, а не Америки

Скотт Бессент каже, що падіння юаня відносно євро - це проблема Європи, а не Америки

Пост "Скотт Бессент каже, що падіння юаня відносно євро - це проблема Європи, а не Америки" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив у четвер у Мадриді, що падіння китайської валюти не є проблемою для Сполучених Штатів, це Європа повинна хвилюватися. Під час спільного інтерв'ю для Reuters і Bloomberg, Скотт зробив ці коментарі після зустрічей з віце-прем'єром Китаю Хе Ліфеном у рамках торговельних переговорів між США та Китаєм, які також включали обговорення TikTok. Він чітко дав зрозуміти, що юань, також відомий як женьміньбі, насправді зміцнився відносно долара США цього року, але впав до рекордно низького рівня відносно євро. "RMB насправді сильніший цього року проти долара. Зараз він на історичному мінімумі проти євро, що є проблемою для європейців", - сказав Скотт, відкидаючи ідею про те, що Пекін намагався девальвувати свою валюту, щоб отримати несправедливу перевагу проти Вашингтона. Він сказав, що китайські чиновники не намагалися нічого подібного з США і пояснив реальність руху валюти: "Це закрита валюта. Тому вони керують рівнем". Падіння юаня допомагає китайському експорту заполонити Європу З січня юань впав з 7,5 за євро до понад 8,4, викликаючи занепокоєння по всій Європі. Тим часом, проти долара він трохи зміцнився з 7,3 до 7,1. Ця розбіжність створила однобоку торговельну динаміку, оскільки в той час як США побачили падіння імпорту з Китаю на 14% через агресивні тарифи, Європа зафіксувала зростання торгівлі з Китаєм на 6,9%. Отже, Скотт сказав, що тарифи США роблять те, для чого вони призначені, зменшуючи торговельний дефіцит. Але перенаправлений потік китайських товарів тепер потрапляє на європейські ринки, де слабкість юаня робить китайський експорт ще дешевшим у євро. Ослаблення юаня вдаряє по Європі в чутливий час, оскільки Європейський центральний банк...
ETF Grayscale CoinDesk Crypto 5 дебютує після схвалення SEC

ETF Grayscale CoinDesk Crypto 5 дебютує після схвалення SEC

Детальніше: https://coincu.com/news/grayscale-coindesk-crypto-5-etf/
SEC схвалює фонд Grayscale з BTC, ETH, XRP, SOL, ADA у регуляторному прориві

SEC схвалює фонд Grayscale з BTC, ETH, XRP, SOL, ADA у регуляторному прориві

Пост SEC схвалює фонд Grayscale з BTC, ETH, XRP, SOL, ADA у регуляторному прориві з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Уолл-стріт отримала потужний новий шлях до криптовалют, оскільки Комісія з цінних паперів і бірж США дозволила торгівлю мультиактивним фондом, що містить bitcoin, ethereum, XRP, solana та cardano. SEC схвалює мультикриптовалютний фонд Grayscale, відкриваючи шлях до ширшого доступу до цифрових активів Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) оголосила 17 вересня пакет схвалень, що розширює доступ [...] Джерело: https://news.bitcoin.com/sec-approves-grayscale-fund-with-btc-eth-xrp-sol-ada-in-regulatory-breakthrough/
PayPal розширює стейблкоїн PYUSD на Tron, Avalanche та 6 інших блокчейнів

PayPal розширює стейблкоїн PYUSD на Tron, Avalanche та 6 інших блокчейнів

PayPal додає підтримку безпермісійної версії свого стейблкоїну PYUSD на Tron, Avalanche та кількох інших блокчейнах через LayerZero та його Stargate Hydra міст. Платіжний гігант PayPal розширює свій стейблкоїн PayPal USD на вісім нових блокчейнів, сім з яких через інтеграцію з мостом Stargate Hydra від LayerZero. Інтеграція створить безпермісійну версію PayPal USD (PYUSD) — PYUSD0 — яка буде "повністю взаємозамінною" з PYUSD та інтероперабельною між блокчейнами, заявила у четвер криптоінфраструктурна компанія LayerZero. Ці блокчейни включають Tron, Avalanche, Aptos, Abstract, Ink, Sei та Stable, тоді як існуючі безпермісійні версії на Berachain (BBYUSD) та Flow (USDF) будуть оновлені до PYUSD0. Окреме оголошення у четвер також розкрило, що PYUSD розширився до Stellar. Читати далі
Понад 1,1 мільйона гаманців XRPL утримують 51,7 мільйона доларів у неактивних токенах XRP

Понад 1,1 мільйона гаманців XRPL утримують 51,7 мільйона доларів у неактивних токенах XRP

Пост "Понад 1,1 мільйона гаманців XRPL утримують неактивні токени XRP на суму $51,7 мільйона" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Генеральний директор XPMarket виявив 538 586 гаманців, що утримують мінімальний резервний баланс у 20 токенів XRP. Загальна кількість неактивних акаунтів становить 1,13 мільйона гаманців із 16,7 мільйонами токенів XRP. Історичні зниження резерву з 20 до 1 XRP залишили старі баланси недоторканими. Ончейн аналіз показує, що понад 1,1 мільйона гаманців XRP Ledger містять неактивні баланси на загальну суму $51,7 мільйона в незадіяних токенах XRP. Доктор Артур Кірякулов, співзасновник та генеральний директор аналітичної платформи XPMarket, виявив цю закономірність під час вивчення розподілу гаманців у мережі XRPL. Дані показують, що 538 586 гаманців наразі утримують рівно 20 токенів XRP, вартістю приблизно $62 кожен за поточними цінами близько $3,10. Ці акаунти складають 7,64% від загальної кількості 7 048 872 активних гаманців на XRP Ledger, що робить 20 XRP другим найпоширенішим балансом гаманців у мережі. 538 586 гаманців на XRPL мають рівно 20 XRP 20 XRP був мінімальним резервом з 2013 по 2021 рік. Це 10,7 мільйонів XRP, що знаходяться в цих гаманцях. — Доктор Артур Кірякулов (@Kirjakulov) 17 вересня 2025 Зміни вимог до резерву XRP залишають старі баланси Поширеність балансів у 20 XRP пов'язана з історичними вимогами до резерву, які були зменшені кілька разів із зростанням ціни XRP. Спочатку XRPL вимагав 20 XRP як мінімальний резерв для активації гаманця, але голосування спільноти поступово знижували цей поріг. У вересні 2021 року валідатори XRPL зменшили базову вимогу до резерву з 20 XRP до 10 XRP, коли токен торгувався приблизно по $1,20, що робило вимогу вартістю приблизно $12 на той час. Мережа впровадила ще одне зниження у грудні 2024 року, зменшивши резерв з 10 XRP до 1 XRP після зростання ціни XRP вище $2. Дані XRPL Stats вказують, що 10 XRP є найпоширенішим балансом гаманця, який утримують 592 818 акаунтів, що становить 8,4% від загальної кількості гаманців. Ця закономірність відображає період мінімального резерву з вересня 2021 року по грудень 2024 року. Разом гаманці, що утримують або...
Двошвидкісний ринок залишає Bitcoin затиснутим між фіксацією прибутку та вагаванням

Двошвидкісний ринок залишає Bitcoin затиснутим між фіксацією прибутку та вагаванням

Пост "Двошвидкісний ринок залишає Bitcoin затиснутим між фіксацією прибутку та вагаванням" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin опинився у дивному балансі. З одного боку, довгострокові власники постійно реалізують прибуток на підвищених рівнях, перетворюючи багаторічні монети на прибуток за кожної можливості. З іншого боку, короткострокові власники ледве перевищують точку беззбитковості, майже не демонструючи переконання у фіксації прибутків чи збитків. Цей двошвидкісний ринок визначає поточне середовище і допомагає пояснити, чому ралі відчуваються важкими і чому відкати ніколи не перетворюються на капітуляцію. Ціна Bitcoin перевищила $117,120 18 вересня, підживлена волатильністю від останнього зниження ставки Федеральною резервною системою США (FRS). Незважаючи на волатильність, що передувала прориву вище $115,000, Bitcoin помірно зріс за останній місяць і майже на 24% вище з початку року. Під цим спокійним зовнішнім виглядом криється розділена історія. SOPR довгострокових власників, який вимірює, чи витрачаються монети старші за 155 днів з прибутком чи збитком, становить 1,78. Це значно вище історичної медіани, що означає, що зріла пропозиція потрапляє на ринок зі стабільним прибутком. SOPR довгострокових власників Bitcoin з 18 серпня по 17 вересня 2025 року (Джерело: CryptoQuant) Тим часом, SOPR короткострокових власників, який відстежує прибутковість новіших монет, залишається на рівні 1,00. Цей рівень по суті є беззбитковим: середня короткострокова монета витрачається за приблизно ту ж ціну, за яку була придбана. SOPR короткострокових власників Bitcoin з 18 серпня по 17 вересня 2025 року (Джерело: CryptoQuant) Цей розрив між довгостроковими та короткостроковими власниками створює дисбаланс у тому, як розгортаються ралі. Коли довгострокові власники продають з прибутком, вони забезпечують постійний потік пропозиції, який має бути поглинутий. Якщо короткострокові учасники також продають з прибутком, ринок може з цим впоратися, оскільки ці моменти часто збігаються з розширенням тренду, коли попит широкий, а покупці зацікавлені. Але коли короткострокові власники залишаються на рівні беззбитковості, попит звужується, а довгострокова дистрибуція тисне на ринок. Дані з...
Оскільки фрагментація продовжується, зростає потреба в пакетних пропозиціях для спортивного стрімінгу

Оскільки фрагментація продовжується, зростає потреба в пакетних пропозиціях для спортивного стрімінгу

Пост "Оскільки «фрагментація» продовжується, зростає потреба в пакетах спортивних трансляцій" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Логотип ESPN, що відображається на екрані телефона, та баскетбольний м'яч на ілюстративному фото, зробленому в Кракові, Польща, 1 грудня 2022 року. (Фото Якуба Пожицького/NurPhoto через Getty Images) NurPhoto через Getty Images Спортивна фрагментація не є новою, але повернулася в центр уваги протягом останнього місяця з різних причин: на тлі інфляційних побоювань споживачів наближається потенційна критична точка для телевізійного спорту, коли аудиторія, медіа-партнери або обидві сторони просто не можуть більше платити те, що вони платили раніше. Рішення цих зростаючих проблем пропонувалися й раніше. Швидкий злет і падіння Venu Не так давно Disney, Fox і Warner Bros. Discovery були готові запропонувати рішення у вигляді Venu. Універсальний спортивний стрімінговий сервіс мав зменшити кількість підписок, необхідних для перегляду багатьох прямих трансляцій, одночасно надаючи спортивно орієнтованим споживачам простіший спосіб відмовитися від кабельного телебачення за ціною $42,99. Але, як і майже кожне рішення, представлене для вирішення цієї проблеми досі, воно зазнало невдачі. З моменту анонсу Venu одразу заплутався в юридичних проблемах, пропонував неповну колекцію основних спортивних подій (зрештою, без власності Paramount або NBCUniversal) і закрився ще до запуску. Втрата WBD прав на NBA також ускладнила ситуацію, оскільки в результаті компанія принесла менше, ніж Disney чи Fox. Починаючи з жовтня, ці двоє отримають ще одну спробу партнерства. Аудиторія зможе об'єднати додаток ESPN з Fox One (який також включає неспортивні програми) за $39,99. Це на $10 більше на місяць, ніж окрема ціна додатку ESPN, але така ж ціна, як і пакет Disney (з Hulu та Disney+), і на $10 менше, ніж коштувала б підписка на ESPN і Fox One окремо. Це непоганий крок у...
Кейсі Мірс повертається до Гараж 66 на ще три гонки

Кейсі Мірс повертається до Гараж 66 на ще три гонки

Допис "Кейсі Мірс повертається до Garage 66 на ще три гонки" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. МАРТІНСВІЛЛ, ВІРДЖИНІЯ – 30 БЕРЕЗНЯ: Кейсі Мірс, пілот Ford #66 Canter Power Systems, вітає фанатів під час представлення пілотів перед гонкою NASCAR Cup Series Cook Out 400 на трасі Мартінсвілл 30 березня 2025 року в Мартінсвіллі, Вірджинія. (Фото: Джаред К. Тілтон/Getty Images) Getty Images Ветеран Nascar Кейсі Мірс продовжить наближатися до свого 500-го старту в Кубку серії. 47-річний гонщик, який не брав участі в Nascar з 2019 року, несподівано повернувся до Кубку серії з Garage 66 на трасі Мартінсвілл раніше цього року. Мірс оголосив цього тижня, що він візьме участь у трьох фінальних гонках сезону Кубку серії в Талладезі, Мартінсвіллі та Феніксі. Родина Жермен, колишні власники Germain Racing, спонсоруватимуть зусилля Мірса разом з S.I. Yachts. Мірс виступав за Germain Racing з 2010 року до завершення повноцінної гоночної кар'єри у 2016 році (плюс Daytona 500 2019 року). "Я радий, що нам вдалося організувати ці три гонки, і я ціную постійну підтримку від Боба Жермена, S.I. Yachts та Acrisure," сказав Мірс. "Враховуючи нашу близьку дружбу, зворушливо, що Боб готовий інвестувати в мене після стількох років; це показує його характер і те, якою він є людиною. Також багато значить, що Acrisure продовжує нас підтримувати; вони першими підтримали нас цього року в Мартінсвіллі та допомогли запустити цю програму. Дякую Карлу Лонгу та Garage 66 за всю їхню важку працю, адже вони наполегливо працювали, щоб розвинутися та втілити це в життя." На рахунку Мірса наразі 491 старт у Кубку серії. Окрім Мартінсвілла, він також змагався в Дайтоні цього літа. Germain Racing закрила свої двері наприкінці сезону Кубку серії 2020 року, коли багаторічний спонсор Geico оголосив, що...
'Повернись до мене' покажуть на BIFF перед глобальним релізом

'Повернись до мене' покажуть на BIFF перед глобальним релізом

Допис "Come Back To Me" вийде на BIFF перед глобальним релізом з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Кім Ву-сон виступає на сцені під час прем'єри "The Rose: Come Back to Me" на фестивалі Tribeca 2025 року. Фото Роя Рочліна/Getty Images для фестивалю Tribeca) Getty Images для фестивалю Tribeca The Rose: Come Back To Me буде показано тричі на Міжнародному кінофестивалі в Пусані та на додаткових кінофестивалях по всьому світу перед глобальним театральним релізом у 2026 році. Корейський альт-поп інді-гурт, відомий як The Rose, складається з Woosung, Dojoon, Hajoon і Taegyeom. З перших днів вуличних виступів у Хондае, гурт захоплював аудиторію своїм особливим жанрово-змішаним звучанням. Їхній перший повноформатний альбом Heal започаткував світовий тур Heal Together World Tour, який зібрав понад 90 000 шанувальників і призвів до виступів на престижних фестивалях, включаючи хедлайнерство на сцені Bacardi на Lollapalooza 2023. Вони досягли нової віхи зі своїм другим альбомом Dual, який дебютував у Billboard 200. Розвиваючи цей успіх, The Rose продали понад 150 000 квитків на свій тур Dawn to Dusk і провели вражаючий виступ на Coachella 2024. Цього року вони вирушили у світовий тур, просуваючи свій останній альбом WRLD разом із документальним фільмом The Rose: Come Back to Me, прем'єра якого відбулася на кінофестивалі Tribeca у червні 2025 року. "Знаючи, наскільки домінуючою є корейська культура у світі — від K-Pop Demon Hunters до Parasite — міжнародна аудиторія прагне глибше пізнати і дізнатися більше", — сказали Діана Куон і Санджай М. Шарма від імені продюсерської команди, що стоїть за популярним документальним фільмом Tribeca. "The Rose — це як музичний документальний фільм, так і історія дорослішання — про групу друзів, які знаходять свій власний шлях у світі. Це історія про розбите серце та зцілення, про конформізм та індивідуальність, і зрештою про перетворюючу силу музики у всьому світі". Hajoon, Taegyeom, Кім Ву-сон і Dojoon виступають на сцені під час прем'єри "The Rose: Come Back to Me".. (Фото Роя...
