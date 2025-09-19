Скотт Бессент каже, що падіння юаня відносно євро - це проблема Європи, а не Америки

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив у четвер у Мадриді, що падіння китайської валюти не є проблемою для Сполучених Штатів, це Європа повинна хвилюватися. Під час спільного інтерв'ю для Reuters і Bloomberg, Скотт зробив ці коментарі після зустрічей з віце-прем'єром Китаю Хе Ліфеном у рамках торговельних переговорів між США та Китаєм, які також включали обговорення TikTok. Він чітко дав зрозуміти, що юань, також відомий як женьміньбі, насправді зміцнився відносно долара США цього року, але впав до рекордно низького рівня відносно євро. "RMB насправді сильніший цього року проти долара. Зараз він на історичному мінімумі проти євро, що є проблемою для європейців", - сказав Скотт, відкидаючи ідею про те, що Пекін намагався девальвувати свою валюту, щоб отримати несправедливу перевагу проти Вашингтона. Він сказав, що китайські чиновники не намагалися нічого подібного з США і пояснив реальність руху валюти: "Це закрита валюта. Тому вони керують рівнем". Падіння юаня допомагає китайському експорту заполонити Європу З січня юань впав з 7,5 за євро до понад 8,4, викликаючи занепокоєння по всій Європі. Тим часом, проти долара він трохи зміцнився з 7,3 до 7,1. Ця розбіжність створила однобоку торговельну динаміку, оскільки в той час як США побачили падіння імпорту з Китаю на 14% через агресивні тарифи, Європа зафіксувала зростання торгівлі з Китаєм на 6,9%. Отже, Скотт сказав, що тарифи США роблять те, для чого вони призначені, зменшуючи торговельний дефіцит. Але перенаправлений потік китайських товарів тепер потрапляє на європейські ринки, де слабкість юаня робить китайський експорт ще дешевшим у євро. Ослаблення юаня вдаряє по Європі в чутливий час, оскільки Європейський центральний банк...