2025-10-11 Saturday

Криптоновини

Будьте в курсі найгарячіших новин та оновлень ринку криптовалют
Після важкого періоду Макс Фрід повертається до статусу аса для Янкіз в останньому місяці

Після важкого періоду Макс Фрід повертається до статусу аса для Янкіз в останньому місяці

Пост "Після важкого періоду Макс Фрід повертається до статусу аса для Yankees в останній місяць" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Стартовий пітчер New York Yankees Макс Фрід подає м'яч під час другого інінгу бейсбольного матчу проти Baltimore Orioles, четвер, 18 вересня 2025 року, в Балтиморі. (AP Photo/Stephanie Scarbrough) Copyright 2025 The Associated Press. Усі права захищені Макс Фрід глянув на свою руку 12 липня, і його невдалий старт проти Cubs закінчився рано через пухир. Це також було частиною його найгіршого періоду сезону, коли Yankees повільно випали з першого місця і поступилися лідерством у AL East команді Toronto Blue Jays. Трохи більше ніж через два місяці, Фрід може бути навіть кращим, ніж раніше, і він може поступово входити в обговорення AL Cy Young разом з Гарреттом Крочетом і Таріком Скубалом, досягнувши результату 18-5. У ситуації, коли Yankees мали змішані результати, граючи після пізнього рейсу через нічну гру у день від'їзду, Фрід був на висоті, і Yankees продовжували насолоджуватися одним із найкращих днів сезону, оскільки він домінував у їхній перемозі, тоді як Blue Jays, Red Sox і Tigers усі програли денні ігри у свої дні від'їзду. 13 страйкаутів Фріда за сім інінгів у безстресовій перемозі 7-0 в Балтиморі були настільки майстерними, наскільки це можливо для Yankees, чий ERA ротації знизився до 3,68. Для порівняння, у Tigers цей показник становить 3,83, у Red Sox - 3,97, а у Blue Jays - 4,23, що є найгіршим показником серед усіх команд, які наразі знаходяться в позиції плей-офф. "Я відчуваю, що він у дуже хорошій формі. Він добре кидає м'яч", - сказав менеджер Аарон Бун репортерам у Балтиморі. "Він ас, і він подає як ас. У нього був феноменальний рік до цього моменту". Досвід Фріда з пухирем був частиною серії з восьми стартів, де він показав жахливий результат 6,80...
RealLink
REAL$0.07064-13.41%
Seed.Photo
PHOTO$0.7839-3.86%
SQUID MEME
GAME$39.2318+5.51%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/19 12:25
Поділитись
Goldman Sachs коригує очікування щодо зниження ставки Банку Англії на лютий 2025 року

Goldman Sachs коригує очікування щодо зниження ставки Банку Англії на лютий 2025 року

Пост Goldman Sachs коригує очікування щодо зниження ставки Банку Англії до лютого 2025 року з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Ключові моменти: Goldman Sachs переглядає очікування щодо процентної ставки Банку Англії. Зниження ставок тепер прогнозується на лютий 2025 року. Потенційний вплив на традиційні та цифрові ринки. Goldman Sachs переглянув свій прогноз для Банку Англії, тепер прогнозуючи зниження ставок починаючи з лютого 2026 року, що впливає на глобальні фінансові ринки та ринки цифрових активів. Цей зсув може вплинути на інституційну ліквідність та потоки ризикових активів, впливаючи на GBP/USD і потенційно підвищуючи інвестиції в цифрові активи. Goldman Sachs прогнозує зниження ставок Банку Англії починаючи з лютого 2025 року Goldman Sachs переглянув свій прогноз щодо процентних ставок Банку Англії, тепер прогнозуючи наступне зниження в лютому 2025 року замість листопада. Це оновлення передбачає поточні квартальні зниження, що завершуються кінцевою ставкою 3% до кінця 2026 року. Прогноз банку потенційно може вплинути на розподіл інституційної ліквідності, хоча жоден великий криптовалютний фонд не зробив прямих заяв. Зміна від Goldman Sachs впливає на настрої ринку. Аналітики очікують потенційний вплив на оцінку активів, оскільки фінансові ринки часто реагують на зміни процентних ставок. Однак криптовалютні біржі не повідомили про прямий вплив на торгові пари. Історичні дані свідчать, що нижчі ставки сприятливі для ризикових активів, включаючи криптовалюти. "Ми продовжуємо вважати, що Банк Англії, ймовірно, знизить ставки більше, ніж ринок наразі очікує, оскільки показники базової внутрішньої інфляції знижуються, а попит виявляється дещо слабшим, ніж у останньому прогнозі Комітету з монетарної політики." — Свен Ярі Стен, Головний європейський економіст, Goldman Sachs Ринкова капіталізація Bitcoin зростає, оскільки інвестори очікують зниження ставок Чи знаєте ви? У минулому при зниженні ставок центральними банками криптовалюти, такі як Bitcoin, часто відчували збільшення припливу коштів, оскільки інвестори шукали вищу прибутковість за межами традиційних дохідних активів. Bitcoin (BTC) на 19 вересня 2025 року має ринкову капіталізацію у 2,33 трильйона доларів, з обсягом торгів 44,41 мільярда доларів, як повідомляє CoinMarketCap. Поточна ціна Bitcoin становить 117 066,93 доларів, що відображає зростання на 12,95% за 90 днів. Домінування криптовалюти становить...
ChangeX
CHANGE$0.00147525-7.32%
Bitcoin
BTC$112,307.85-7.29%
Sunrise Layer
RISE$0.009341-8.00%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/19 12:24
Поділитись
My Lovely Planet представляє кампанію #PlayForTurkey у партнерстві з футбольною іконою Хаканом Чалханоглу

My Lovely Planet представляє кампанію #PlayForTurkey у партнерстві з футбольною іконою Хаканом Чалханоглу

My Lovely Planet, перша Web3 гра, визнана ініціативою Google #WeArePlay, оголосила про стратегічне партнерство з футбольною іконою Хаканом Чалханоглу та його дружиною Сінем Чалханоглу для запуску кампанії #PlayForTurkey. Стратегічне партнерство між My Lovely Planet і Чалханоглу зосередиться на тому, щоб зробити web3 гру більш впливовою в реальному світі серед [...] Допис My Lovely Planet представляє кампанію #PlayForTurkey у партнерстві з футбольною іконою Хаканом Чалханоглу вперше з'явився на Поточна ціна Bitcoin.
RealLink
REAL$0.07064-13.41%
Moonveil
MORE$0.02616-17.16%
SQUID MEME
GAME$39.2318+5.51%
Поділитись
LiveBitcoinNews2025/09/19 12:19
Поділитись
Прибуток китів ETH досягає рекордів: масове зростання чи велике падіння ціни далі?

Прибуток китів ETH досягає рекордів: масове зростання чи велике падіння ціни далі?

Кити Ethereum досягають рівня прибутку 2021 року, оскільки відтік коштів зростає, а стейкінг сповільнюється. Актив націлений на прорив вище історичного максимуму.
Ethereum
ETH$3,786.51-12.99%
Поділитись
CryptoPotato2025/09/19 12:06
Поділитись
SBI Holdings представляє Hyper Deposit з винагородами XRP та зниженими ставками

SBI Holdings представляє Hyper Deposit з винагородами XRP та зниженими ставками

TLDR SBI Hyper Deposit автоматизує перекази між банківськими та цінними рахунками. Користувачі отримують подарунки в XRP та користуються нижчими ставками по іпотеці при приєднанні. Сервіс пропонує процентну ставку 0,42% на депозити в єнах. SBI посилює впровадження XRP за допомогою інтегрованих банківських функцій. SBI Holdings, велика японська фінансова установа, запустила нову [...] Публікація SBI Holdings представляє Hyper Deposit з винагородами в XRP та зниженими ставками вперше з'явилася на CoinCentral.
Hyperlane
HYPER$0.18181-30.44%
Ripple
XRP$2.3833-14.72%
EPNS
PUSH$0.02684-12.40%
Поділитись
Coincentral2025/09/19 11:56
Поділитись
Мічиган просуває законопроєкт про Стратегічний резерв Bitcoin для інвестування 10% державних коштів у Bitcoin

Мічиган просуває законопроєкт про Стратегічний резерв Bitcoin для інвестування 10% державних коштів у Bitcoin

Допис "Мічиган просуває законопроєкт про резерв Bitcoin для інвестування 10% державних коштів у Bitcoin" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Ключові моменти: законодавчий орган Мічигану розглядає законопроєкт, який дозволить інвестувати до 10% державних коштів у Bitcoin. Цей крок зробить Мічиган одним із найамбітніших штатів США щодо впровадження Bitcoin на рівні штату. Сьогодні Мічиган просунув законодавство, яке дозволить штату інвестувати до 10% своїх державних коштів у Bitcoin, приєднавшись до зростаючої хвилі штатів, які досліджують резерви криптоактивів. Законопроєкт про Стратегічний резерв Bitcoin є однією з найамбітніших пропозицій щодо впровадження Bitcoin на рівні штату на сьогоднішній день. Понад 20 штатів США представили або розглянули подібне законодавство про резерв Bitcoin у 2024 та на початку 2025 року, що відображає зростання інституційного інтересу, оскільки ціни на Bitcoin досягли нових максимумів. Пенсійний фонд Мічигану вже має невелику експозицію Bitcoin через біржові фонди. Пропозиція узгоджується з ширшими змінами федеральної політики щодо криптовалют за адміністрації Трампа, яка висловила підтримку національному резерву Bitcoin. Така федеральна підтримка заохотила ініціативи на рівні штатів, оскільки уряди прагнуть диверсифікації портфеля за межами традиційних активів. Прихильники Bitcoin стверджують, що державні резерви можуть забезпечити захист від інфляції та девальвації валюти, подібно до того, як суверенні фонди добробуту, такі як нафтовий фонд Норвегії, диверсифікувалися в альтернативні інвестиції. Критики вказують на волатильність ціни Bitcoin як на ризик для державних коштів. Законодавство все ще потребує додаткового законодавчого схвалення, перш ніж Мічиган зможе розпочати закупівлю Bitcoin для своїх операцій державного казначейства. Джерело: https://cryptobriefing.com/michigan-advances-bitcoin-reserve-bill-2024/
Union
U$0.00843-15.41%
OFFICIAL TRUMP
TRUMP$5.619-25.05%
Movement
MOVE$0.079-27.05%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/19 11:42
Поділитись
Coinbase запускає функцію кредитування USDC з високими прибутками для клієнтів

Coinbase запускає функцію кредитування USDC з високими прибутками для клієнтів

TLDR Coinbase запускає ончейн кредитування USDC з дохідністю до 10.8% через Morpho та Steakhouse Financial. Функції кредитування USDC доступні на вибраних ринках з планами ширшого запуску найближчим часом. Функції пропонують вищу дохідність, ніж існуюча програма Coinbase "USDC Rewards". Coinbase інтегрує DeFi з зручним інтерфейсом для спрощення кредитування для основних користувачів. [...] Публікація Coinbase запускає функцію кредитування USDC з високою дохідністю для клієнтів вперше з'явилася на CoinCentral.
MORPHO
MORPHO$1.4878-9.20%
USDCoin
USDC$0.9987-0.07%
DeFi
DEFI$0.001482-11.99%
Поділитись
Coincentral2025/09/19 11:25
Поділитись
Японська публічна компанія Remixpoint збільшила свої запаси Bitcoin на 77, довівши загальний обсяг утримання до 1 350.

Японська публічна компанія Remixpoint збільшила свої запаси Bitcoin на 77, довівши загальний обсяг утримання до 1 350.

PANews повідомив 19 вересня, що згідно з CoinDesk, японська публічна компанія Remixpoint оголосила 18 вересня про придбання приблизно 77 додаткових Bitcoin за 1,32 мільярда єн. Покупка була здійснена протягом чотирьох торгових днів, з 28 серпня по 17 вересня 2025 року. Ця додаткова покупка збільшила загальні запаси Bitcoin компанії до приблизно 1 350, із загальною ціною покупки 20,3 мільярда єн. Згідно з Bitcoin Treasury, який відстежує корпоративні запаси Bitcoin, Remixpoint наразі посідає 40-е місце у світі та 3-є в Японії.
1
1$0.004092-33.56%
Поділитись
PANews2025/09/19 11:25
Поділитись
Бельгія проявляє інтерес до цифрової трансформації Казахстану

Бельгія проявляє інтерес до цифрової трансформації Казахстану

Пост "Бельгія виявляє інтерес до цифрової трансформації Казахстану" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Головна > Новини > Бізнес > Бельгія виявляє інтерес до цифрової трансформації Казахстану Бельгія зацікавлена у допомозі Казахстану з його цілями цифрової трансформації, орієнтуючись на політичну, економічну та парламентську співпрацю. Згідно з повідомленням, посол Казахстану в Бельгії Роман Василенко зустрівся з Біргіт Стівенс, генеральним директором з двосторонніх відносин Федеральної державної служби Бельгії з закордонних справ, зовнішньої торгівлі та співробітництва з розвитку, щоб обмінятися ідеями. Обидві сторони повідомили, що зустріч стане основою для майбутніх двосторонніх відносин між двома країнами. Василенко поділився з бельгійським колегою планом цифровізації Казахстану, підкресливши дорожню карту штучного інтелекту (ШІ) центральноазіатської країни. Він послався на ключові положення щорічного Послання Президента Казахстану Касим-Жомарта Токаєва до народу як доказ переходу до цифровізації. Василенко підкреслив створення спеціального Міністерства з питань ШІ та плани запуску CryptoCity, пілотної зони для цифрових активів. Він зазначив, що кінцевою метою цифрової трансформації Казахстану є стати регіональним лідером у сфері новітніх технологій у Центральній Азії та конкурувати на світовій арені. Стівенс повідомила, що Бельгія зацікавлена в цілях Казахстану, натякаючи на співпрацю між обома країнами. Стівенс додала, що Бельгія підтримуватиме відкриті лінії комунікації з Казахстаном для обміну знаннями та технічної підтримки, пов'язаної з новітніми технологіями. Бельгійський дипломат зазначила, що європейська країна підтримає розширення обробки критичних і рідкоземельних матеріалів поза сферою новітніх технологій. Стівенс натякнула на майбутню підтримку у вигляді супутникового моніторингу для оцінки природного потенціалу, при цьому обидві сторони посилалися на досвід Бельгії в космічному секторі. Плани Казахстану щодо управління водними ресурсами та розвитку Середнього коридору для покращення транскордонного транспорту в Центральній Азії викликали інтерес Стівенс. Двосторонній товарообіг між Бельгією та Казахстаном досяг 299 мільйонів доларів і має всі шанси перевищити...
CROSS
CROSS$0.14167-32.93%
SuperRare
RARE$0.03333-31.67%
FORM
FORM$0.82-34.64%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/19 11:09
Поділитись
ChainCatcher співпрацює з Alibaba Cloud для підтримки блокчейну

ChainCatcher співпрацює з Alibaba Cloud для підтримки блокчейну

Детальніше: https://coincu.com/blockchain/chaincatcher-alibaba-cloud-blockchain/
BRC20.COM
COM$0.010028-10.44%
Cloud
CLOUD$0.12366-11.32%
Поділитись
Coinstats2025/09/19 10:39
Поділитись

Популярні новини

Ще

Криптовалютні новини: Morgan Stanley розширює доступ до криптовалюти для всіх клієнтів з управління капіталом

Dogecoin (DOGE) утримує ключовий рівень $0.25, оскільки новий ETF та активність китів викликають надії на прорив

Аналіз: Обсяг ліквідації Hyperliquid наближається до 7 мільярдів доларів, загальний обсяг мережі може досягти 30-40 мільярдів доларів

Приготуйтеся: передпродаж нових токенів $IPO скоро відкриється з ексклюзивними пропозиціями

Криптовалютні новини: Платформа для криптовалютних ставок Shuffle підтверджує витік даних користувачів