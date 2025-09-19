Після важкого періоду Макс Фрід повертається до статусу аса для Янкіз в останньому місяці

Стартовий пітчер New York Yankees Макс Фрід подає м'яч під час другого інінгу бейсбольного матчу проти Baltimore Orioles, четвер, 18 вересня 2025 року, в Балтиморі. Макс Фрід глянув на свою руку 12 липня, і його невдалий старт проти Cubs закінчився рано через пухир. Це також було частиною його найгіршого періоду сезону, коли Yankees повільно випали з першого місця і поступилися лідерством у AL East команді Toronto Blue Jays. Трохи більше ніж через два місяці, Фрід може бути навіть кращим, ніж раніше, і він може поступово входити в обговорення AL Cy Young разом з Гарреттом Крочетом і Таріком Скубалом, досягнувши результату 18-5. У ситуації, коли Yankees мали змішані результати, граючи після пізнього рейсу через нічну гру у день від'їзду, Фрід був на висоті, і Yankees продовжували насолоджуватися одним із найкращих днів сезону, оскільки він домінував у їхній перемозі, тоді як Blue Jays, Red Sox і Tigers усі програли денні ігри у свої дні від'їзду. 13 страйкаутів Фріда за сім інінгів у безстресовій перемозі 7-0 в Балтиморі були настільки майстерними, наскільки це можливо для Yankees, чий ERA ротації знизився до 3,68. Для порівняння, у Tigers цей показник становить 3,83, у Red Sox - 3,97, а у Blue Jays - 4,23, що є найгіршим показником серед усіх команд, які наразі знаходяться в позиції плей-офф. "Я відчуваю, що він у дуже хорошій формі. Він добре кидає м'яч", - сказав менеджер Аарон Бун репортерам у Балтиморі. "Він ас, і він подає як ас. У нього був феноменальний рік до цього моменту". Досвід Фріда з пухирем був частиною серії з восьми стартів, де він показав жахливий результат 6,80...