Matrixport прогнозує, що економічна стійкість підвищить ефективність Bitcoin
Допис Matrixport прогнозує, що економічна стійкість підвищить ефективність Bitcoin з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Ключові моменти: Matrixport прогнозує, що економічна стійкість США підтримує Bitcoin та акції. Очікується, що інфляція незабаром впаде нижче 2,0%, сприяючи розширенню ринку. ШІ та ефективні підприємства відіграють ключову роль у стабільності активів. 19 вересня Matrixport опублікував аналіз ринку, який вказує на стійкість економіки США, зумовлену звуженням кредитних спредів та ефективністю ШІ, що підтримує ефективність Bitcoin та акцій. Аналіз передбачає майбутні зміни в політиці ФРС через прогнозоване падіння інфляції, що контрастує з консенсусними поглядами і потенційно впливає на траєкторію Bitcoin.
ШІ та динаміка інфляції у зростанні Bitcoin
Matrixport виявив кореляцію між звуженням кредитних спредів та стійкою ефективністю акцій і Bitcoin. Аналіз фірми припускає, що застосування ШІ, що підвищує ефективність підприємств, сприяє цим сприятливим ринковим умовам.
Прогноз Matrixport передбачає падіння інфляції нижче 2,0%, що контрастує з деякими ринковими прогнозами про стійку інфляцію через фіскальні заходи. Віра фірми в поточну висхідну тенденцію для Bitcoin, незважаючи на відсутність чітких основних драйверів, підкреслює оптимізм.
Потенційний зсув у стратегії Федерального резерву в бік пом'якшення фінансових умов тісно пов'язаний з цими висновками, впливаючи на настрої ринку. Реакція ширшого ринку включає сприятливий імпульс для криптовалют, таких як Bitcoin, зумовлений очікуванням пом'якшення монетарної політики.
Хоча голова BitMine висловив подібні думки щодо впливу ШІ на Уолл-стріт, офіційні заяви безпосередньо від керівництва Matrixport були відсутні.
Траєкторія ринку Bitcoin та історичні патерни
Чи знали ви? Історично звуження кредитного спреду часто збігається з сильною ефективністю акцій та Bitcoin. Цей патерн, як підкреслює Matrixport, відображає тенденції, що спостерігаються в інших економічних циклах, що свідчить про повторювану економічну поведінку, яка інформує інвестиційні стратегії.
Bitcoin (BTC) станом на 19 вересня 2025 року торгується за ціною $116 908,87 з ринковою капіталізацією 2 329 174 512 910,91. Його домінування становить 57,10%, тоді як обсяг торгівлі знизився на 36,82% за останні 24 години. За останні 90 днів відбулося зростання на 12,97%. Ці дані, повідомлені...
BitcoinEthereumNews2025/09/19 15:42