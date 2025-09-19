Китай пропускає американську сою на початку сезону, відроджуючи тактику торгової війни

Китай не замовив жодної партії американської сої з початку нового експортного сезону, порушуючи модель закупівель, яка трималася міцно щонайменше з 1999 року. Це не просто випадкове уповільнення; це повторення тактики торгової війни, вперше використаної за Дональда Трампа. Станом на 11 вересня, майже через два тижні після початку сезону, дані Міністерства сільського господарства США показали нульові продажі, зареєстровані Китаєм, найбільшим імпортером сої на планеті. Лише минулого року до Китаю надійшло американської сої на суму понад 12 мільярдів доларів, що становить більше половини загальної вартості експорту сої зі США. Вибір часу не є випадковим. Президент Сі Цзіньпін має поговорити з Трампом у п'ятницю. Переговори знову загострюються через обмеження США на експорт напівпровідників і рідкісноземельних елементів. Безпосередньо перед дзвінком Китай оголосив, що Nvidia порушила антимонопольні закони, додавши до купи невирішених напружень. Китай заморожує закупівлі американської сої та накопичує запаси з Бразилії І цей дозвіл не надійшов. Тому імпортери пропускають США і подвоюють ставки на Бразилію. Переробники, виробники кормів і свиноферми по всьому Китаю закупили достатньо сої, щоб вистачило до кінця року. Деякі з них навіть подвоїли свої запаси. Стратегічні резерви самого уряду також заповнені. Один менеджер із закупівель сказав, що він забезпечений лише до наступного місяця, але не поспішає робити нові замовлення. Менеджер великого переробного підприємства сказав, що неочікувана хвиля американських бобів обвалила б ціни на соєвий шрот на місцевих ринках. Обидва попросили анонімності, оскільки вони не уповноважені спілкуватися з пресою. Зазвичай Китай звертається до американської сої між жовтнем і лютим, безпосередньо перед початком збору врожаю в Південній Америці. Покупці зазвичай укладають угоди за кілька тижнів наперед. На даний момент кілька мільйонів тонн вже були б зафіксовані...