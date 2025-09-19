2025-10-11 Saturday

Захоплюючий запуск може відбутися раніше, ніж очікувалося

Захоплюючий запуск може відбутися раніше, ніж очікувалося

MetaMask токен: захоплюючий запуск може відбутися раніше, ніж очікувалося
Генеральний директор Metaplanet розкриває топ-3 цілі Bitcoin для компанії: деталі

Генеральний директор Metaplanet розкриває топ-3 цілі Bitcoin для компанії: деталі

Генеральний директор Metaplanet розкриває топ-3 цілі Bitcoin для компанії: деталі

3 ключові цілі Bitcoin для Metaplanet Metaplanet придбав найбільший японський домен Bitcoin Саймон Герович, генеральний директор Metaplanet, опублікував пост про майбутні плани своєї компанії щодо розвитку бізнесу на основі Bitcoin. Він також розкрив три головні цілі, які Metaplanet поставив перед собою як компанія BTC. Герович заявив, що Metaplanet має намір "далі розширювати" свій бізнес з генерації доходу від Bitcoin. 3 ключові цілі Bitcoin для Metaplanet Генеральний директор Metaplanet поділився трьома важливими цілями, яких компанія дотримуватиметься в короткостроковій перспективі. Перша - вони планують максимізувати свій дохід від Bitcoin. Друга - "мінімізувати вплив на ринкові ціни Bitcoin", а третя - "оптимізувати генерацію доходу від нашого бізнесу з доходу від Bitcoin". Він підкреслив, що Metaplanet рішуче налаштований на досягнення цих стратегічних цілей та їх повне виконання. Генеральний директор також додав, що компанія наразі має "позитивний Потік капіталу, що створює значний внутрішній грошовий потік для підтримки майбутніх ініціатив". Metaplanet придбав найбільший японський домен Bitcoin Як повідомляв U.Today раніше цього тижня, Metaplanet оголосив про придбання одного з найбільших доменів Bitcoin в Японії - Bitcoin.jp. Угоду було підтверджено цього тижня, і це було частиною запуску нового японського підрозділу компанії, Bitcoin Japan Inc. Метою цього придбання є надання підтримки майбутнім проектам Magazine Japan та конференції Bitcoin Japan, запланованій на 2027 рік. Крім того, це допоможе посилити прийняття Bitcoin по всій країні.
Matrixport прогнозує, що економічна стійкість підвищить ефективність Bitcoin

Matrixport прогнозує, що економічна стійкість підвищить ефективність Bitcoin

Matrixport прогнозує, що економічна стійкість підвищить ефективність Bitcoin

Ключові моменти: Matrixport прогнозує, що економічна стійкість США підтримує Bitcoin та акції. Очікується, що інфляція незабаром впаде нижче 2,0%, сприяючи розширенню ринку. ШІ та ефективні підприємства відіграють ключову роль у стабільності активів. 19 вересня Matrixport опублікував аналіз ринку, який вказує на стійкість економіки США, зумовлену звуженням кредитних спредів та ефективністю ШІ, що підтримує ефективність Bitcoin та акцій. Аналіз передбачає майбутні зміни в політиці ФРС через прогнозоване падіння інфляції, що контрастує з консенсусними поглядами і потенційно впливає на траєкторію Bitcoin. ШІ та динаміка інфляції у зростанні Bitcoin Matrixport виявив кореляцію між звуженням кредитних спредів та стійкою ефективністю акцій і Bitcoin. Аналіз фірми припускає, що застосування ШІ, що підвищує ефективність підприємств, сприяє цим сприятливим ринковим умовам. Прогноз Matrixport передбачає падіння інфляції нижче 2,0%, що контрастує з деякими ринковими прогнозами про стійку інфляцію через фіскальні заходи. Віра фірми в поточну висхідну тенденцію для Bitcoin, незважаючи на відсутність чітких основних драйверів, підкреслює оптимізм. Потенційний зсув у стратегії Федерального резерву в бік пом'якшення фінансових умов тісно пов'язаний з цими висновками, впливаючи на настрої ринку. Реакція ширшого ринку включає сприятливий імпульс для криптовалют, таких як Bitcoin, зумовлений очікуванням пом'якшення монетарної політики. Хоча голова BitMine висловив подібні думки щодо впливу ШІ на Уолл-стріт, офіційні заяви безпосередньо від керівництва Matrixport були відсутні. Траєкторія ринку Bitcoin та історичні патерни Чи знали ви? Історично звуження кредитного спреду часто збігається з сильною ефективністю акцій та Bitcoin. Цей патерн, як підкреслює Matrixport, відображає тенденції, що спостерігаються в інших економічних циклах, що свідчить про повторювану економічну поведінку, яка інформує інвестиційні стратегії. Bitcoin (BTC) станом на 19 вересня 2025 року торгується за ціною $116 908,87 з ринковою капіталізацією 2 329 174 512 910,91. Його домінування становить 57,10%, тоді як обсяг торгівлі знизився на 36,82% за останні 24 години. За останні 90 днів відбулося зростання на 12,97%.
Coinbase запускає ончейн кредитування USDC з APY до 10.8%

Coinbase запускає ончейн кредитування USDC з APY до 10.8%

Coinbase запускає ончейн кредитування USDC з APY до 10.8%

Coinbase поглиблює свій вплив на децентралізовані фінанси запуском ончейн кредитування для USDC безпосередньо у своєму застосунку. Coinbase запустив функцію ончейн кредитування для USDC, що дозволяє користувачам отримувати дохідність до 10.8% безпосередньо через...
Bitcoin утримується на рівні $117,500 завдяки підтримці роздрібних інвесторів, поки кити залишаються тихими

Bitcoin утримується на рівні $117,500 завдяки підтримці роздрібних інвесторів, поки кити залишаються тихими

Bitcoin утримується на рівні $117,500 завдяки підтримці роздрібних інвесторів, поки кити залишаються тихими

Еш - відданий дослідник криптовалют та ентузіаст блокчейну з пристрастю до глибокого вивчення світу децентралізованих технологій, що розвивається. Маючи досвід у написанні та природну цікавість до того, як цифрові активи формують майбутнє, він занурився в різні сектори криптовалютного простору, включаючи децентралізовані фінанси (DeFi), NFT та майнінг ліквідності. Його подорож у світ криптовалют почалася з бажання повністю зрозуміти технологію, що лежить в основі, що спонукало його досліджувати ці системи безпосередньо. Підхід Еша до DeFi виходить за межі поверхневого дослідження, оскільки він активно бере участь у децентралізованих протоколах, тестуючи їх функціональність для глибшого розуміння їх роботи. Від експериментів з механізмами стейкінгу до вивчення стратегій майнінгу ліквідності, він практично досліджує, що дозволяє йому надавати практичні, реальні висновки, які виходять далеко за межі теоретичних знань. Цей захопливий досвід допоміг йому розвинути всебічне розуміння смартконтрактів, управління токенами та ширших наслідків децентралізованих платформ для майбутнього фінансів. У просторі NFT інтерес Еша зумовлений потенціалом технології змінити власність та творчість у цифрову епоху. Він дослідив різні проекти NFT, отримуючи уявлення про те, як ці цифрові активи функціонують у різних екосистемах. Його увага зосереджена на розумінні відносин між творцями та спільнотами, що розвиваються, а також інноваційних використаннях технології блокчейн для встановлення автентичності та походження в цифровому світі. Дослідження Еша в цій галузі часто торкається перетину культури, технологій та проектів, керованих спільнотою. Ключовою сферою його експертизи є майнінг ліквідності, де він взаємодіяв з різними децентралізованими платформами, щоб зрозуміти, як забезпечення ліквідності сприяє функціональності та безпеці екосистем DeFi. Практична участь Еша дозволила йому аналізувати ризики, винагороди та ширші наслідки пулів ліквідності,...
Bitcoin, Solana падають, в той час як ETH, XRP зростають

Bitcoin, Solana падають, в той час як ETH, XRP зростають

Bitcoin, Solana падають, в той час як ETH, XRP зростають

Криптовалюта OI змішана: Bitcoin, Solana падають, в той час як ETH, XRP зростають Кешав - випускник фізичного факультету, який працює письменником у Bitcoinist з червня 2021 року. Він захоплюється письмом, і протягом років набув досвіду роботи в різних нішах. Кешав активно цікавиться ринком криптовалют, а ончейн аналіз є сферою, яку він особливо любить досліджувати та про яку писати.
Стратегія наближається до 200 простої ковзної середньої, оскільки BTC зростає

Стратегія наближається до 200 простої ковзної середньої, оскільки BTC зростає

Стратегія наближається до 200 простої ковзної середньої, оскільки BTC зростає

Strategy (MSTR) наближається до своєї 200-денної простої ковзної середньої (200SMA), широко використовуваного технічного індикатора, який згладжує цінову динаміку шляхом розрахунку середньої ціни закриття за останні 200 торгових днів. Трейдери часто розглядають його як ключовий маркер напрямку довгострокового тренду. MSTR наразі торгується трохи вище $350, дещо нижче 200SMA
6 найкращих мемкоїнів для інвестування цього тижня для максимальної рентабельності інвестицій (ROI)

6 найкращих мемкоїнів для інвестування цього тижня для максимальної рентабельності інвестицій (ROI)

Пост 6 найкращих Мемкоїнів для інвестування цього тижня для максимального ROI з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Крипто новини 19 вересня 2025 | 08:15 Якби мемкоїни були котами, 2025 рік був би вітальнею, повною лазерних указок. Notcoin ($NOT) кружляє колами, Non-Playable Coin ($NPC) вдає, що йому байдуже, а BullZilla ($BZIL) щойно вистрибнув у центр уваги. Трейдери обговорюють найкращі Мемкоїни для інвестування цього тижня, але лише один проєкт гримить із живим передпродажем, який стає все гарячішим. Передпродаж BullZilla ($BZIL) триває на етапі 3, фазі 2 (3-B). Його поетапний механізм ціноутворення зростає кожні зібрані $100K або кожні 48 годин, забезпечуючи безперервний імпульс. На поточному етапі потенціал ROI становить вражаючі 7,918% від передпродажу до лістингу. Зібрано понад $500K, продано понад 27 мільярдів токенів, і вже 1,702+ власників на борту. Кожна хвилина затримки означає вищу ціну входу. BullZilla є беззаперечним лідером у пошуку найкращих Мемкоїнів для інвестування цього тижня. На відміну від статичних передпродажів, механізм мутації BullZilla постійно змушує ціну рухатися вперед. Або спільнота підштовхує її вище через віхи в $100K, або сам час запускає підвищення кожні 48 годин. Ця система створює невблаганний FOMO і робить ранні входи більш вигідними. BullZilla запустився за ціною $0.00000575 і вже піднявся до $0.00006574 на етапі 3B. Лише в день запуску було продано 7 мільярдів токенів, включаючи 2 мільярди за перші дві години. Поточні підрахунки вказують на понад $ 500,000 зібраних коштів і більше 27 мільярдів розподілених токенів. Найперші користувачі вже побачили ROI у 1,043%, тоді як сьогоднішні покупці дивляться на 7,918% зростання до ціни лістингу $0.00527. На поточних рівнях $1,000 купує 15.21 мільйона токенів, вартістю близько $80,167 при лістингу. Інвестиція в $15,000 забезпечує 228.1 мільйона токенів, потенційно вартістю понад $1.2 мільйона. Цифри показують, чому трейдери розглядають BullZilla як один із...
Найкращі альткоїни для купівлі зараз, оскільки індекс страху і жадібності залишається нейтральним на рівні 51 – ADA, LINK і TRX названі найкращими варіантами

Найкращі альткоїни для купівлі зараз, оскільки індекс страху і жадібності залишається нейтральним на рівні 51 – ADA, LINK і TRX названі найкращими варіантами

Криптовалютні ринки перебувають у делікатному балансі, оскільки Індекс страху і жадібності наразі становить 51, що відображає нейтральну позицію трейдерів. Після тижнів волатильності Bitcoin консолідувався навколо $115 000, тоді як альткоїни очікують на наступний вирішальний рух. Нейтральний настрій не обов'язково означає бездіяльність, аналітики стверджують, що це часто створює підґрунтя [...] Публікація "Найкращі альткоїни для купівлі зараз, оскільки Індекс страху і жадібності залишається нейтральним на рівні 51 – ADA, LINK і TRX названі найкращими варіантами" вперше з'явилася на Blockonomi.
Китай пропускає американську сою на початку сезону, відроджуючи тактику торгової війни

Китай пропускає американську сою на початку сезону, відроджуючи тактику торгової війни

Пост "Китай пропускає американську сою на початку сезону, відроджуючи тактику торгової війни" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Китай не замовив жодної партії американської сої з початку нового експортного сезону, порушуючи модель закупівель, яка трималася міцно щонайменше з 1999 року. Це не просто випадкове уповільнення; це повторення тактики торгової війни, вперше використаної за Дональда Трампа. Станом на 11 вересня, майже через два тижні після початку сезону, дані Міністерства сільського господарства США показали нульові продажі, зареєстровані Китаєм, найбільшим імпортером сої на планеті. Лише минулого року до Китаю надійшло американської сої на суму понад 12 мільярдів доларів, що становить більше половини загальної вартості експорту сої зі США. Вибір часу не є випадковим. Президент Сі Цзіньпін має поговорити з Трампом у п'ятницю. Переговори знову загострюються через обмеження США на експорт напівпровідників і рідкісноземельних елементів. Безпосередньо перед дзвінком Китай оголосив, що Nvidia порушила антимонопольні закони, додавши до купи невирішених напружень. Китай заморожує закупівлі американської сої та накопичує запаси з Бразилії І цей дозвіл не надійшов. Тому імпортери пропускають США і подвоюють ставки на Бразилію. Переробники, виробники кормів і свиноферми по всьому Китаю закупили достатньо сої, щоб вистачило до кінця року. Деякі з них навіть подвоїли свої запаси. Стратегічні резерви самого уряду також заповнені. Один менеджер із закупівель сказав, що він забезпечений лише до наступного місяця, але не поспішає робити нові замовлення. Менеджер великого переробного підприємства сказав, що неочікувана хвиля американських бобів обвалила б ціни на соєвий шрот на місцевих ринках. Обидва попросили анонімності, оскільки вони не уповноважені спілкуватися з пресою. Зазвичай Китай звертається до американської сої між жовтнем і лютим, безпосередньо перед початком збору врожаю в Південній Америці. Покупці зазвичай укладають угоди за кілька тижнів наперед. На даний момент кілька мільйонів тонн вже були б зафіксовані...
