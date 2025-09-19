Grayscale запускає ETF, що відстежує BTC, ETH, XRP, SOL на NYSE Arca

Пост Grayscale запускає ETF, що відстежує BTC, ETH, XRP, SOL на NYSE Arca з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Ключові моменти Crypto 5 ETF (GDLC) від Grayscale почав торгуватися на NYSE Arca як перший мультиактивний крипто-ETP у США. ETF забезпечує доступ до BTC, ETH, XRP, SOL та ADA, охоплюючи понад 90% капіталізації криптовалютного ринку. Grayscale Investments офіційно запустила торгівлю своїм CoinDesk Crypto 5 ETF, раніше відомим як Grayscale Digital Large Cap Fund LLC, на NYSE Arca як перший мультиактивний крипто-ETP у США, про що компанія оголосила в п'ятницю. ETF, що торгується під тікером GDLC, отримав схвалення Комісії з цінних паперів і бірж США в середу для лістингу на NYSE Arca як мультиактивний крипто-ETP після того, як регулятор затвердив нові загальні стандарти лістингу для акцій трастів на основі товарів, що сприяє швидшому лістингу цифрових активів на фондових біржах. Пітер Мінцберг, головний виконавчий директор Grayscale, назвав запуск "історичною віхою для всього ландшафту крипто-ETP". "Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF задовольняє зростаючий попит інвесторів на різноманітний доступ до криптовалют майже десятиліття, і інвестори все частіше звертаються до ETP-обгортки для своїх криптовалютних інвестицій", - сказав Мінцберг у заяві. "GDLC - це цілеспрямована інновація, розроблена для задоволення цього попиту, що забезпечує простоту та прозорий доступ до найбільш ліквідних і найбільших криптоактивів". Через єдиний інвестиційний інструмент фонд GDLC забезпечує доступ до Bitcoin, Ethereum, XRP, Solana та Cardano, які разом представляють понад 90% капіталізації криптовалютного ринку. Фонд відстежує індекс CoinDesk 5 і проводить ребалансування щоквартально для підтримки відповідності провідним активам на криптовалютному ринку. GDLC почав публічну торгівлю на OTCQX у 2019 році і став компанією, що звітує згідно із Законом про цінні папери та біржі 1934 року, у 2021 році. Рішення Комісії з цінних паперів і бірж США прийняти загальні стандарти лістингу є важливою віхою у створенні основи для диверсифікованих крипто-ETF у США. Grayscale стала першою компанією, яка отримала вигоду. Цей розвиток нагадує про раніший судовий...