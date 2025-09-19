2025-10-11 Saturday

Криптоновини

Будьте в курсі найгарячіших новин та оновлень ринку криптовалют
Dogecoin vs Remittix vs Hedara: яку криптовалюту аналітики підтримують, щоб першою досягти $1?

Dogecoin vs Remittix vs Hedara: яку криптовалюту аналітики підтримують, щоб першою досягти $1?

Аналітики кажуть, що Remittix, з залученими $26M, бета-версією гарячого гаманця та аудитом CertiK, має кращі позиції для досягнення $1 раніше, ніж Dogecoin або Hedera, незважаючи на їхню більшу капіталізацію.
Blockchainreporter2025/09/19 20:20
Grayscale запускає ETF, що відстежує BTC, ETH, XRP, SOL на NYSE Arca

Grayscale запускає ETF, що відстежує BTC, ETH, XRP, SOL на NYSE Arca

Пост Grayscale запускає ETF, що відстежує BTC, ETH, XRP, SOL на NYSE Arca з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Ключові моменти Crypto 5 ETF (GDLC) від Grayscale почав торгуватися на NYSE Arca як перший мультиактивний крипто-ETP у США. ETF забезпечує доступ до BTC, ETH, XRP, SOL та ADA, охоплюючи понад 90% капіталізації криптовалютного ринку. Grayscale Investments офіційно запустила торгівлю своїм CoinDesk Crypto 5 ETF, раніше відомим як Grayscale Digital Large Cap Fund LLC, на NYSE Arca як перший мультиактивний крипто-ETP у США, про що компанія оголосила в п'ятницю. ETF, що торгується під тікером GDLC, отримав схвалення Комісії з цінних паперів і бірж США в середу для лістингу на NYSE Arca як мультиактивний крипто-ETP після того, як регулятор затвердив нові загальні стандарти лістингу для акцій трастів на основі товарів, що сприяє швидшому лістингу цифрових активів на фондових біржах. Пітер Мінцберг, головний виконавчий директор Grayscale, назвав запуск "історичною віхою для всього ландшафту крипто-ETP". "Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF задовольняє зростаючий попит інвесторів на різноманітний доступ до криптовалют майже десятиліття, і інвестори все частіше звертаються до ETP-обгортки для своїх криптовалютних інвестицій", - сказав Мінцберг у заяві. "GDLC - це цілеспрямована інновація, розроблена для задоволення цього попиту, що забезпечує простоту та прозорий доступ до найбільш ліквідних і найбільших криптоактивів". Через єдиний інвестиційний інструмент фонд GDLC забезпечує доступ до Bitcoin, Ethereum, XRP, Solana та Cardano, які разом представляють понад 90% капіталізації криптовалютного ринку. Фонд відстежує індекс CoinDesk 5 і проводить ребалансування щоквартально для підтримки відповідності провідним активам на криптовалютному ринку. GDLC почав публічну торгівлю на OTCQX у 2019 році і став компанією, що звітує згідно із Законом про цінні папери та біржі 1934 року, у 2021 році. Рішення Комісії з цінних паперів і бірж США прийняти загальні стандарти лістингу є важливою віхою у створенні основи для диверсифікованих крипто-ETF у США. Grayscale стала першою компанією, яка отримала вигоду. Цей розвиток нагадує про раніший судовий...
BitcoinEthereumNews2025/09/19 20:18
Чи може XRP повторно зрости на 300% і досягти $5? Аналітики висловлюються

Чи може XRP повторно зрости на 300% і досягти $5? Аналітики висловлюються

Пост "Чи може XRP Повторно зрости на 300% і досягти $5? Аналітики висловлюються" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Одним із найпомітніших результатів бичачого ринку стало зростання ціни XRP на 300% цього року. Інвестори задаються питанням, чи може XRP досягти $5 у 2025 році, враховуючи темпи, зумовлені вдосконаленням екосистеми, інституційним інтересом та юридичною ясністю. Численні аналітики дотримуються цієї думки, вказуючи на значні стимули попиту, такі як очікуване схвалення XRP ETF та впровадження опціонів XRP на CME. Окрім припущень, фундаментальні показники XRPL міцніші, ніж будь-коли. Лише за кілька місяців загальна заблокована вартість (TVL) мережі зросла з $20 мільйонів до понад $100 мільйонів, а кросчейн DeFi додатки стають доступнішими завдяки сумісності з EVM. XRPL перетворюється на центр ліквідності та інтелектуальних фінансових рішень внаслідок цього сплеску інновацій. Як нативна DEX (Децентралізована біржа), якої XRPL давно потребував, DeXRP стає все популярнішим. DeXRP готується до запуску як центральний елемент нової DeFi економіки XRPL, вже зібравши понад $6,6 мільйонів у передпродажу та залучивши понад 9 500 інвесторів. Що таке DeXRP? Як перша децентралізована біржа (DEX) на базі XRPL, DeXRP виходить на перший план, оскільки XRP продовжує зміцнювати свої позиції на глобальному ринку. Поєднання амбіцій DeXRP щодо створення передової торгової платформи та усталеної інфраструктури XRPL, відомої своїми швидкими транзакціями, низькими комісіями та готовністю до інституційного використання, створило величезні очікування. На відміну від багатьох спекулятивних передпродажів, розвиток DeXRP демонструє як інституційний інтерес, так і імпульс, керований спільнотою. Його раннє досягнення позначки в $6,4 мільйона демонструє, як швидко інвестори усвідомлюють його потенціал. Успіх передпродажу DeXRP Понад 9 300 окремих гаманців вже приєдналися до передпродажу DeXRP, що свідчить про високий рівень інтересу з усього світу. Обсяг і різноманітність участі підкреслюють ключовий аспект:...
BitcoinEthereumNews2025/09/19 20:01
Очікування щодо зростання XRP посилюються, користувачі хмарного майнінгу IOTA Майнер заробляють 7,700 XRP щодня.

Очікування щодо зростання XRP посилюються, користувачі хмарного майнінгу IOTA Майнер заробляють 7,700 XRP щодня.

Пост "Очікування бичачого ринку XRP зростають, користувачі хмарного майнінгу IOTA Miner заробляють 7 700 XRP щодня" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) оголосила про спрощений процес сертифікації для спотових криптовалютних ETF: будь-який криптоактив з щонайменше шестимісячною історією торгівлі ф'ючерсами на Coinbase буде прийнятним для лістингу ETF. Цей історичний крок сприятиме офіційному запуску ETF на XRP та DOGE на основних біржах США 18 вересня, що ознаменує нову еру для регульованих інвестицій в альткоїни. Нові правила не лише відкривають двері для відповідних інвестицій інституційних користувачів, але й створюють більше можливостей для роздрібних інвесторів. З поточною стабільною ціною XRP близько $3 та очікуваним проривом до $5 або навіть $10, інтерес інвесторів до криптовалютного ринку швидко зростає. На цьому тлі IOTA Miner, з його кросчейн інтеграцією обчислювальної потужності та механізмом дивідендів DeFi, став гарячою темою у сфері пасивного доходу. Платформа пропонує реєстрацію в один клік, гнучку оплату, різноманітні контрактні рішення та зелені енергетичні шахти, дозволяючи інвесторам отримувати стабільні щоденні прибутки без активної роботи, задовольняючи ринковий попит на низькі бар'єри для входу, високу безпеку та стійкі прибутки. Шість причин вибрати IOTA Miner Відповідні операції, прозорість та довіра Зі штаб-квартирою у Великобританії, ми суворо дотримуємося фінансових правил, забезпечуючи прозору інформацію про контракти та гарантовану безпеку коштів. Нульовий бар'єр для участі Не потрібні майнінгові установки чи технічні навички, просто зареєструйтеся та почніть майнінг. Працює на зеленій енергії Наші глобальні майнінгові ферми використовують 100% відновлюваної енергії, забезпечуючи стабільну, екологічно чисту та ефективну роботу. Підтримка кількох валют Приймає основні криптовалюти, такі як USDT, BTC, ETH, BNB, XRP, ADA, SOL та USDC, пропонуючи гнучкі та зручні депозити та зняття. Провідна технічна підтримка в галузі Ми співпрацюємо з Bitmain для створення ефективної та безпечної майнінгової екосистеми, використовуючи найкраще обладнання та технології. Найвища безпека Захист Cloudflare, шифрування EV SSL та багатофакторна автентифікація захищають активи користувачів протягом усього...
BitcoinEthereumNews2025/09/19 19:28
Ціна Bitcoin націлена на зони попиту на вищих таймфреймах – ось ціль

Ціна Bitcoin націлена на зони попиту на вищих таймфреймах – ось ціль

Публікація "Bitcoin прицілюється на зони попиту на вищих таймфреймах – ось ціль" з'явилася на BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin прицілюється на зони попиту на вищих таймфреймах – ось ціль | Bitcoinist.com Реєстрація для нашої розсилки! Для оновлень та ексклюзивних пропозицій введіть свою електронну пошту. Скотт Матерсон – провідний криптовалютний письменник у Bitcoinist, який володіє гострим аналітичним розумом та глибоким розумінням ландшафту цифрових валют. Скотт заслужив репутацію автора, що надає змістовні та добре досліджені статті, які знаходять відгук як у новачків, так і у досвідчених криптоентузіастів. Окрім своїх публікацій, Скотт пристрасно просуває криптовалютну грамотність і часто працює над навчанням громадськості щодо потенціалу блокчейну. Цей веб-сайт використовує файли cookie. Продовжуючи використовувати цей веб-сайт, ви даєте згоду на використання файлів cookie. Відвідайте наш Центр конфіденційності або Політику використання файлів cookie. Я погоджуюсь Джерело: https://bitcoinist.com/bitcoin-price-demand-zones/
BitcoinEthereumNews2025/09/19 18:47
Банк Італії видає терміновий кол для ясності

Банк Італії видає терміновий кол для ясності

Пост "Банк Італії закликає до термінового роз'яснення" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Регулювання стейблкоїнів у ЄС: Банк Італії закликає до термінового роз'яснення Перейти до вмісту Головна Новини криптовалют Регулювання стейблкоїнів у ЄС: Банк Італії закликає до термінового роз'яснення Джерело: https://bitcoinworld.co.in/eu-stablecoin-regulations-clarity/
BitcoinEthereumNews2025/09/19 18:00
Зниження ставки ФРС не змогло посіяти ралі Bitcoin; наближається закінчення терміну дії опціонів

Зниження ставки ФРС не змогло посіяти ралі Bitcoin; наближається закінчення терміну дії опціонів

Пост "Зниження ставки ФРС не змогло запустити ралі Bitcoin; Наближається закінчення терміну опціонів" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Ключові моменти Glassnode підкреслив, що 95% пропозиції Bitcoin знаходиться в прибутку, але слабші спотові потоки та фіксація прибутку створюють нестабільні настрої. Близько 30 000 BTC опціонів вартістю $3,52 мільярда закінчуються сьогодні на Deribit, з ведмежим співвідношенням пут/кол. Інвестори позиціонуються на падіння, перш ніж BTC відновить шлях до нових історичних максимумів. Bitcoin BTC $116 873 Волатильність за 24г: 0,4% Ринкова капіталізація: $2,33 T Обсяг за 24г: $36,34 B ціна не показала значного руху після зниження ставки ФРС на 25 базисних пунктів цього тижня і продовжує коливатися на рівні $116 000. Всі погляди прикуті до закінчення терміну опціонів Bitcoin на $3,5 мільярда сьогодні, що може визначити наступний рух ціни. Аналітики вважають, що BTC може побачити ще одне падіння перед початком наступного етапу ралі. Ціна Bitcoin стикається з сильним відхиленням на рівні $117K Після повороту монетарної політики Джерома Пауелла зі зниженням процентних ставок цього тижня, волатильність BTC залишалася приглушеною, оскільки криптовалюта коливається в діапазоні $115K-$117K. Популярний криптоаналітик Rekt Capital зазначив, що важливо, щоб ціна Bitcoin дала денне закриття вище $117 200. Після цього BTC може зрости далі до рівня $120 000, створюючи основу для наступного етапу ралі. Однак, неспроможність закритися вище $117 200 може призвести до різкої корекції BTC, аж до $105K, згідно з графіком нижче. #BTC Чи зможе Bitcoin це зробити? Чи зможе Bitcoin закритися вище ~$117,2k, щоб розпочати повернення синьо-синього діапазону? Залишилося менше кількох годин до нового денного закриття $BTC #Crypto #Bitcoin https://t.co/GJ3MAPkxw7 pic.twitter.com/eOrZU9fvnQ — Rekt Capital (@rektcapital) 18 вересня 2025 Аналітична фірма блокчейну Glassnode зазначила, що важливо, щоб ціна Bitcoin утримувалася на рівні $115 200, щоб запобігти подальшому падінню. Вона зазначила, що 95% її поточної циркуляційної пропозиції наразі знаходиться в прибутку...
BitcoinEthereumNews2025/09/19 17:54
Розробник Bitcoin RGB Bitlight Labs отримує значне фінансування у розмірі $9,6 млн для проривної інфраструктури

Розробник Bitcoin RGB Bitlight Labs отримує значне фінансування у розмірі $9,6 млн для проривної інфраструктури

Пост Bitcoin RGB Developer Bitlight Labs Secures Major $9.6M Funding For Breakthrough Infrastructure з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Розробник Bitcoin RGB Bitlight Labs отримує значне фінансування у розмірі $9,6 млн для проривної інфраструктури Перейти до вмісту Головна Новини криптовалют Розробник Bitcoin RGB Bitlight Labs отримує значне фінансування у розмірі $9,6 млн для проривної інфраструктури Джерело: https://bitcoinworld.co.in/bitcoin-rgb-funding-bitlight/
BitcoinEthereumNews2025/09/19 17:15
Ставка Сейлора на осифікацію: зміни у Bitcoin повинні розглядатися як "загроза"

Ставка Сейлора на осифікацію: зміни у Bitcoin повинні розглядатися як "загроза"

Пост "Ставка Сейлора зі Strategy на осифікацію: зміни в Bitcoin повинні розглядатися як 'загроза'" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Сейлор, співзасновник найбільшої компанії з управління Bitcoin-скарбницею, вважає, що зміни, навіть з добрими намірами, слід розглядати як загрозу для протоколу Bitcoin. Хоча він вважає, що зміни OP_RETURN є модифікацією Bitcoin другого чи третього ступеня, він визнає небезпеки, пов'язані з ними. Зміни Bitcoin OP_RETURN повинні розглядатися як загроза, Strategy's [...] Джерело: https://news.bitcoin.com/strategys-saylor-bets-on-ossification-changes-to-bitcoin-must-be-viewed-as-a-threat/
BitcoinEthereumNews2025/09/19 16:50
BNB досягає нового історичного максимуму, оскільки проєкт Mutuum Finance на блокчейні Ethereum перевищив продаж 720 мільйонів токенів

BNB досягає нового історичного максимуму, оскільки проєкт Mutuum Finance на блокчейні Ethereum перевищив продаж 720 мільйонів токенів

Перетин BNB порогу в $1,000 підкреслює силу інституційного попиту та відновлення впевненості на ширшому ринку. Водночас проєкти, що розвиваються, такі як Mutuum Finance, демонструють, як увага інвесторів поширюється на нові можливості DeFi, які приносять практичну користь та стимули, керовані спільнотою.
Coinstats2025/09/19 15:25
