Кевін Дюрант отримав відновлений доступ до свого біткоїн-акаунту Coinbase після років

Кевін Дюрант #35 з Фінікс Санз спостерігає під час другої половини матчу проти Х'юстон Рокетс на PHX Arena 30 березня 2025 року в Фініксі, Арізона. Кріс Кодуто | Getty Images Зірка Національної баскетбольної асоціації (NBA) Кевін Дюрант відновив доступ до своїх численних Bitcoin після того, як роками був заблокований у своєму акаунті Coinbase. "Ми це виправили. Повернення активів завершено", - сказав генеральний директор Coinbase Браян Армстронг у п'ятницю в дописі в соціальних мережах, відповідаючи на твіт про те, що Дюрант втратив доступ до свого акаунту на криптовалютній біржі. Це повідомлення з'явилося лише через кілька днів після того, як Дюрант і його агент Річ Клейман пожартували про цю ситуацію на конференції CNBC Game Plan у Лос-Анджелесі. "Це просто процес, який ми не змогли розібратися", - сказав Клейман у вівторок, посилаючись на протокол відновлення акаунту Coinbase. "Але Bitcoin продовжує зростати... тож, я маю на увазі, це лише принесло нам користь". Дюрант придбав Bitcoin на Coinbase у 2016 році, незабаром після того, як кілька разів почув про цей токен під час вечері зі своїми тодішніми товаришами по команді Голден Стейт Ворріорз. Bitcoin торгувався приблизно між $360 і $1 000 у 2016 році, згідно з даними CoinGecko. Зараз цей цифровий актив торгується близько $116 000, за даними того ж постачальника криптоданих. Іконка графіка акцій Графік Bitcoin з 2016 року Дюрант і його агент, які є інвесторами Coinbase Global і просувають бізнес на своєму спортивному та розважальному веб-сайті Boardroom, не розкрили розмір Bitcoin-активів баскетболіста на торговій платформі. Цей випадок викликав ширшу дискусію про обслуговування клієнтів Coinbase, коли кілька користувачів розповіли в соціальних мережах про труднощі з отриманням допомоги від компанії для відновлення доступу до своїх акаунтів та вирішення інших проблем. Їхні скарги формують останні заклики до Coinbase переглянути свої служби підтримки. У травні Coinbase розкрив, що кіберзлочинці підкупили кількох його...