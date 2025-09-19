Досвідчений CEO каже: "Ефект від зниження процентної ставки проявиться з часом", розкриває прогноз цін на Bitcoin та блокчейн Ethereum
Зниження процентної ставки, оголошене Федеральним резервним банком США (FRB) вчора, не мало очікуваного впливу на ринок криптовалют. У той час як ціна BNB досягла історичного максимуму (ATH) у $1,000, ціни на основні криптовалюти, такі як Bitcoin та блокчейн Ethereum, залишалися переважно незмінними. Аналітики кажуть, що це свідчить про відсутність впевненості інвесторів у тому, що ФРС дійсно переходить до більш м'якої монетарної політики. Генеральний директор Wave Digital Assets Девід Сімер заявив, що очікує, що ефекти від зниження процентної ставки будуть помітні з часом, кажучи: "Bitcoin може зрости приблизно до $130,000 до кінця року, тоді як Ethereum може зрости до $6,000". Однак експерти кажуть, що одного зниження процентної ставки було недостатньо для створення ринкового ажіотажу. "Зниження ставки є попутним вітром, але воно не створює парадигмального зсуву на ринку", - сказав Іра Ауербах, президент Tandem, дочірньої компанії Offchain Labs, і колишній керівник Nasdaq. "Напрямок на користь криптовалют, але один рух не визначає тенденцію". Однак стратег ринку Stocktwits Том Бруні заявив, що інвестори вже врахували цю новину в ціні, інтерпретуючи поточний застій як розпродаж. Менеджер Galaxy Кріс Райн аналогічно стверджував, що зниження процентної ставки вже було враховано в ціні, і ринок був зосереджений на майбутніх напрямках.
BitcoinEthereumNews2025/09/19 21:38