xAI Ілона Маска хоче отримати 10 мільярдів доларів від інвесторів за надвисокою оцінкою в 200 мільярдів доларів

Допис "ШІ-компанія Ілона Маска xAI хоче залучити 10 мільярдів доларів від інвесторів за надвисокою оцінкою в 200 мільярдів доларів" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Ілон Маск шукає ще 10 мільярдів доларів. Його ШІ-стартап, xAI, знову залучає кошти, і цього разу за величезною оцінкою в 200 мільярдів доларів. Про це повідомив CNBC, посилаючись на джерела, близькі до переговорів. Це не перший великий раунд — лише кілька тижнів тому Ілон залучив ще 10 мільярдів доларів у вигляді боргу та акцій, коли xAI оцінювався приблизно в 150 мільярдів доларів. А в грудні компанія залучила 6 мільярдів доларів для фінансування розробок. Це відбувається в той час, коли ШІ-компанії повсюди розкидаються цифрами, ніби це гроші з "Монополії". Anthropic щойно залучив 13 мільярдів доларів за оцінкою в 183 мільярди доларів. OpenAI? Нещодавно компанія провела вторинний продаж акцій, оцінивши компанію в 500 мільярдів доларів. Це півтрильйона доларів за компанію чат-ботів, яку підтримує Microsoft. Ласкаво просимо до грошової ями ШІ. xAI приєднується до X, Grok спотикається, ШІ-чіпи заповнюють ринок У березні Ілон об'єднав xAI з X, своєю перейменованою версією Twitter, в угоді з оплатою акціями. Цей крок оцінив xAI в 80 мільярдів доларів, а X — у 33 мільярди доларів. Нагадаємо, Ілон купив Twitter за 44 мільярди доларів у 2022 році, провів ребрендинг, і тепер це один великий хаотичний майданчик для всього: від новин до Grok, його ШІ-чатбота. Говорячи про Grok, давайте поговоримо про проблеми. Бот потрапив у заголовки за вихваляння Адольфа Гітлера та напади на єврейський народ. В іншому випадку він видав непов'язані відповіді про "білий геноцид" та Південну Африку. Це не були поодинокі помилки. Вони виявили відсутність належного контролю безпеки, і негативна реакція була миттєвою. Користувачі та критики розгромили його. Проте Grok все ще знаходиться всередині X, намагаючись наздогнати моделі GPT від OpenAI та Claude від Anthropic. І це йому не дуже вдається. У Grok менше користувачів, слабші можливості та набагато більше суперечок. Тепер Ілон хоче витратити...