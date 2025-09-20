EUR/GBP піднімається до шеститижневих максимумів через занепокоєння щодо стагфляції у Великобританії, які тиснуть на фунт стерлінгів
Пост EUR/GBP піднімається до шеститижневих максимумів, оскільки побоювання щодо стагфляції у Великобританії тиснуть на фунт стерлінгів з'явився на BitcoinEthereumNews.com. EUR/GBP продовжує зростання другий день поспіль, піднімаючись до шеститижневих максимумів. Британський фунт знаходиться під тиском, незважаючи на сильніші дані роздрібних продажів у Великобританії. Побоювання щодо стагфляції у Великобританії зростають через високу інфляцію, слабкий ринок і пом'якшення ринку праці. Євро (EUR) продовжує зростання проти британського фунта (GBP) другий день поспіль, при цьому EUR/GBP зростає до найвищого рівня з 7 серпня, незважаючи на кращі, ніж очікувалося, дані роздрібних продажів у Великобританії. На момент написання крос торгується близько 0,8713, трохи знизившись від внутрішньоденного максимуму 0,8728, оскільки фунт стерлінгів залишається під тиском через обережну позицію монетарної політики Банку Англії (BoE) після рішення цього тижня утримати ставки. Роздрібні продажі Великобританії за серпень здивували зростанням по всім показникам. Роздрібні продажі зросли на 0,5% MoM, трохи вище прогнозу 0,4% і відповідають переглянутим 0,5% попереднього місяця (з 0,6%). Базові роздрібні продажі (без палива) підскочили на 0,8% MoM, значно вище очікуваних 0,3% і вдвічі більше, ніж переглянуті 0,4% за липень (з 0,5%). У річному вираженні заголовні продажі зросли на 0,7% YoY, перевищивши консенсус 0,6%, але знизившись з переглянутих 0,8% у липні (з 1,1%). Базові продажі зросли на 1,2% YoY, вище прогнозу 0,8% і трохи вище переглянутих 1,0% за липень (з 1,3%). Дані підкреслюють, що домогосподарства все ще витрачають, незважаючи на підвищені витрати на запозичення та стійку інфляцію, що підкреслює певну стійкість з боку попиту в економіці. Хоча позитивний сюрприз є обнадійливим, варто зазначити, що показники за липень були переглянуті в бік зниження, що свідчить про те, що попередні оцінки перебільшували силу споживача. Однак цей випуск мало що змінив у ширшому макроекономічному прогнозі, з ризиками стагфляції, які все ще нависають над економікою Великобританії. Інфляція залишається підвищеною на рівні 3,8% YoY, майже вдвічі перевищуючи цільовий показник BoE у 2%, тоді як зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) сповільнилося до лише 0,3% QoQ у другому кварталі. У той же...
