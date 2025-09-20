2025-10-11 Saturday

Реформи ФРС, а не зниження ставок, принесуть користь індустрії канабісу, кажуть генеральні директори

Реформи ФРС, а не зниження ставок, принесуть користь індустрії канабісу, кажуть генеральні директори

Допис "Реформи Федеральної резервної системи США (FRS), а не зниження ставок, принесуть користь індустрії канабісу, кажуть генеральні директори" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Будівля Федеральної резервної системи США (FRS) у Вашингтоні, округ Колумбія, накладена на двадцятидоларову банкноту на фоні текстури гранжу getty Рішення Федеральної резервної системи США (FRS) знизити процентні ставки на чверть пункту може бути хорошою новиною для економіки. Але для генеральних директорів компаній з виробництва канабісу, що працюють на фрагментованому, все ще федерально незаконному ринку, де невеликі підприємства змушені працювати лише з готівкою, одночасно сплачуючи непомірні податки завдяки 280E, вердикт неоднозначний. Ентоні Конільйо, генеральний директор NewLake Capital Partners, компанії з нерухомості у сфері канабісу з Коннектикуту, висловлює обережний оптимізм. Хоча він каже, що новина обнадійлива, багато залежатиме від того, наскільки далі центральний банк вирішить знизити ставки. Ранні новинні повідомлення припускають, що цього року можуть відбутися ще два зниження. "Багато операторів мають вартість боргу 12-14%, тому зниження на 25 базисних пунктів - це лише частка заощаджень, але це може стати бажаним поштовхом для грошового потоку", - пояснює Конільйо. Є й інші способи, якими це може полегшити головний біль для операторів/професіоналів у сфері канабісу. "Окрім прямого впливу на грошові потоки, цикл пом'якшення може підвищити інтерес до ризикових активів, таких як борг та акції канабісу", - продовжує Конільйо. "З хвилею рефінансування, що наближається у 2026 та 2027 роках, підвищений інтерес до боргу канабісу був би бажаним розвитком. Але не плутаймо макроекономічні попутні вітри зі значущими змінами. Без перепланування, полегшення 280E та реформи банківської системи, капітал залишатиметься обережним, а зростання обмеженим". Террі Мендес, генеральний директор Safe Harbor Financial, постачальника банківських послуг для канабісу з Колорадо, підтримує думку Конільйо. Хоча податкові скорочення можуть мати позитивні наслідки для всієї економіки, це, ймовірно, не стосуватиметься сфери канабісу. "Рішення Федеральної резервної системи США (FRS) знизити процентні ставки пошириться на всю економіку, знижуючи вартість запозичень та стимулюючи інвестиції", - сказав Мендес. "Однак для сектору канабісу переваги залишаються обмеженими. Хоча більшість...
BitcoinEthereumNews2025/09/20 05:31
xAI Ілона Маска хоче отримати 10 мільярдів доларів від інвесторів за надвисокою оцінкою в 200 мільярдів доларів

xAI Ілона Маска хоче отримати 10 мільярдів доларів від інвесторів за надвисокою оцінкою в 200 мільярдів доларів

Допис "ШІ-компанія Ілона Маска xAI хоче залучити 10 мільярдів доларів від інвесторів за надвисокою оцінкою в 200 мільярдів доларів" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Ілон Маск шукає ще 10 мільярдів доларів. Його ШІ-стартап, xAI, знову залучає кошти, і цього разу за величезною оцінкою в 200 мільярдів доларів. Про це повідомив CNBC, посилаючись на джерела, близькі до переговорів. Це не перший великий раунд — лише кілька тижнів тому Ілон залучив ще 10 мільярдів доларів у вигляді боргу та акцій, коли xAI оцінювався приблизно в 150 мільярдів доларів. А в грудні компанія залучила 6 мільярдів доларів для фінансування розробок. Це відбувається в той час, коли ШІ-компанії повсюди розкидаються цифрами, ніби це гроші з "Монополії". Anthropic щойно залучив 13 мільярдів доларів за оцінкою в 183 мільярди доларів. OpenAI? Нещодавно компанія провела вторинний продаж акцій, оцінивши компанію в 500 мільярдів доларів. Це півтрильйона доларів за компанію чат-ботів, яку підтримує Microsoft. Ласкаво просимо до грошової ями ШІ. xAI приєднується до X, Grok спотикається, ШІ-чіпи заповнюють ринок У березні Ілон об'єднав xAI з X, своєю перейменованою версією Twitter, в угоді з оплатою акціями. Цей крок оцінив xAI в 80 мільярдів доларів, а X — у 33 мільярди доларів. Нагадаємо, Ілон купив Twitter за 44 мільярди доларів у 2022 році, провів ребрендинг, і тепер це один великий хаотичний майданчик для всього: від новин до Grok, його ШІ-чатбота. Говорячи про Grok, давайте поговоримо про проблеми. Бот потрапив у заголовки за вихваляння Адольфа Гітлера та напади на єврейський народ. В іншому випадку він видав непов'язані відповіді про "білий геноцид" та Південну Африку. Це не були поодинокі помилки. Вони виявили відсутність належного контролю безпеки, і негативна реакція була миттєвою. Користувачі та критики розгромили його. Проте Grok все ще знаходиться всередині X, намагаючись наздогнати моделі GPT від OpenAI та Claude від Anthropic. І це йому не дуже вдається. У Grok менше користувачів, слабші можливості та набагато більше суперечок. Тепер Ілон хоче витратити...
BitcoinEthereumNews2025/09/20 05:25
Слідкуйте за інструментом NVT для ціни BTC у $150,000, говорить аналіз

Слідкуйте за інструментом NVT для ціни BTC у $150,000, говорить аналіз

Пост "Спостерігайте за інструментом NVT для ціни BTC у $150,000", говорить аналіз, з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Ключові моменти: Bitcoin насолоджується ще одним золотим хрестом, цього разу від індикатора NVT. Попередні перетини всі передували основним періодам зростання ціни BTC. Цільові ціни включають нові історичні максимуми протягом кількох тижнів. Bitcoin (BTC) залишається у "здоровому висхідному тренді" з новими історичними максимумами, очікуваними протягом тижнів. Останнє дослідження від платформи онлайн-аналітики CryptoQuant говорить, що динаміка ціни BTC має простір для "розширення" до $117,000. Bitcoin очікує прибутків від нового золотого хреста NVT Bitcoin все ще далекий від перегріву, згідно з класичним провідним індикатором, який передбачає локальні максимуми та мінімуми ціни BTC. Інструмент золотого хреста вартості мережі до транзакцій (NVT-GC), який порівнює ринкову капіталізацію з вартістю онлайн-транзакцій у заданий проміжок часу, наразі знаходиться у "нейтральній" території. Негативні значення NVT-GC, особливо ті, що нижче -1,6 за його шкалою, зазвичай передують періодам зростання ціни. Коли метрика перевищує 2,2, ведмежий розворот стає більш імовірним. Останній довгий сигнал надійшов у липні, коли NVT-GC досяг -2,8. Потім він відскочив до 0,3. "Це вказує ні на надмірну переоцінку, ні на недооцінку, а скоріше на здоровий висхідний тренд", - підсумував співробітник CryptoQuant Пелін Ай в одному з блогів Quicktake цього тижня. "Короткостроково: оскільки метрика не підвищена, Bitcoin ще не знаходиться в зоні бульбашки. Все ще є простір для розширення ціни." Bitcoin NVT-GC. Джерело: CryptoQuant NVT-GC має вражаючу недавню історію. Його попередні чотири падіння в "довгу" зону всі призвели до зростання ціни BTC, включаючи серпень 2024 року. Ціна BTC очікує "потенційного поштовху" до історичного максимуму Метрика додається до характерних ознак того, що бичачий ринок Bitcoin ще не закінчився. Пов'язане: Bitcoin повторює прорив травня, оскільки аналіз очікує протистояння на рівні $118K Як повідомляв Cointelegraph, липень також викликав сигнал "купувати" на конвергенції/дивергенції ковзних середніх (MACD), тоді як аналіз стверджував, що це було...
BitcoinEthereumNews2025/09/20 04:29
EUR/GBP піднімається до шеститижневих максимумів через занепокоєння щодо стагфляції у Великобританії, які тиснуть на фунт стерлінгів

EUR/GBP піднімається до шеститижневих максимумів через занепокоєння щодо стагфляції у Великобританії, які тиснуть на фунт стерлінгів

Пост EUR/GBP піднімається до шеститижневих максимумів, оскільки побоювання щодо стагфляції у Великобританії тиснуть на фунт стерлінгів з'явився на BitcoinEthereumNews.com. EUR/GBP продовжує зростання другий день поспіль, піднімаючись до шеститижневих максимумів. Британський фунт знаходиться під тиском, незважаючи на сильніші дані роздрібних продажів у Великобританії. Побоювання щодо стагфляції у Великобританії зростають через високу інфляцію, слабкий ринок і пом'якшення ринку праці. Євро (EUR) продовжує зростання проти британського фунта (GBP) другий день поспіль, при цьому EUR/GBP зростає до найвищого рівня з 7 серпня, незважаючи на кращі, ніж очікувалося, дані роздрібних продажів у Великобританії. На момент написання крос торгується близько 0,8713, трохи знизившись від внутрішньоденного максимуму 0,8728, оскільки фунт стерлінгів залишається під тиском через обережну позицію монетарної політики Банку Англії (BoE) після рішення цього тижня утримати ставки. Роздрібні продажі Великобританії за серпень здивували зростанням по всім показникам. Роздрібні продажі зросли на 0,5% MoM, трохи вище прогнозу 0,4% і відповідають переглянутим 0,5% попереднього місяця (з 0,6%). Базові роздрібні продажі (без палива) підскочили на 0,8% MoM, значно вище очікуваних 0,3% і вдвічі більше, ніж переглянуті 0,4% за липень (з 0,5%). У річному вираженні заголовні продажі зросли на 0,7% YoY, перевищивши консенсус 0,6%, але знизившись з переглянутих 0,8% у липні (з 1,1%). Базові продажі зросли на 1,2% YoY, вище прогнозу 0,8% і трохи вище переглянутих 1,0% за липень (з 1,3%). Дані підкреслюють, що домогосподарства все ще витрачають, незважаючи на підвищені витрати на запозичення та стійку інфляцію, що підкреслює певну стійкість з боку попиту в економіці. Хоча позитивний сюрприз є обнадійливим, варто зазначити, що показники за липень були переглянуті в бік зниження, що свідчить про те, що попередні оцінки перебільшували силу споживача. Однак цей випуск мало що змінив у ширшому макроекономічному прогнозі, з ризиками стагфляції, які все ще нависають над економікою Великобританії. Інфляція залишається підвищеною на рівні 3,8% YoY, майже вдвічі перевищуючи цільовий показник BoE у 2%, тоді як зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) сповільнилося до лише 0,3% QoQ у другому кварталі. У той же...
BitcoinEthereumNews2025/09/20 04:04
Layer Brett може перевершити ранні прибутки, які отримали власники Dogecoin і Pepe у 2022 році

Layer Brett може перевершити ранні прибутки, які отримали власники Dogecoin і Pepe у 2022 році

Layer Brett ($LBRETT) поєднує мем культуру зі швидкістю Ethereum Layer 2, комісіями $0,0001 та стейкінгом з APY 680%, прагнучи перевершити ранні прибутки Dogecoin та PEPE.
Blockchainreporter2025/09/20 03:50
Bitcoin зберігає перевагу в ринкових коливаннях

Bitcoin зберігає перевагу в ринкових коливаннях

Пост Bitcoin зберігає перевагу в ринкових коливаннях з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Нещодавно Bitcoin продемонстрував чітку тенденцію до формування нижчих мінімумів, що вплинуло на весь ринок криптовалют, де альткоїни також слідують цьому тренду. Реакція ринку не була сприятливою, що призвело до значної дискусії щодо домінування Bitcoin на ринку, особливо з огляду на його нещодавні показники. Читати далі: Bitcoin зберігає перевагу в ринкових коливаннях Джерело: https://en.bitcoinhaber.net/bitcoin-maintains-edge-in-market-fluctuations
BitcoinEthereumNews2025/09/20 03:23
Valour запускає біткоїн-стейкінг ETP на Лондонській біржі

Valour запускає біткоїн-стейкінг ETP на Лондонській біржі

Пост Valour запускає біткоїн-стейкінг ETP на Лондонській фондовій біржі з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Valour Digital Securities, дочірня компанія DeFi Technologies, запустила свій біржовий продукт Bitcoin Physical Staking (ETP) на Лондонській фондовій біржі, про що компанія оголосила в п'ятницю. Цей лістинг розширює прибутковий біткоїн-продукт Valour за межі континентальної Європи, де він торгується з листопада 2024 року на німецькому ринку Xetra. ETP обмежений для професійних трейдерів та інституційних користувачів згідно з поточними правилами Великобританії, а доступ для роздрібних інвесторів очікується відкритися 8 жовтня згідно з новими правилами Управління з фінансової поведінки. Продукт, що торгується під тікером 1VBS, фізично забезпечений біткоїном у співвідношенні 1:1, який зберігається в холодному сховищі з Copper, регульованим кастодіаном. Він пропонує орієнтовну річну відсоткову дохідність 1,4%, яка розподіляється шляхом збільшення чистих активів продукту (NAV). Прибутковість генерується через процес стейкінгу, який використовує механізм консенсусу Satoshi Plus від Core Chain. Винагороди, отримані в токенах CORE, конвертуються в біткоїн і додаються до активів ETP. Valour підкреслює, що хоча процес включає короткострокові блокування під час транзакцій стейкінгу, базовий біткоїн не підлягає традиційним ризикам стейкінгу, таким як слешинг. Запуск відбувається в той час, коли Великобританія починає послаблювати обмеження на інвестиційні продукти, пов'язані з криптовалютою. Раніше цього року Управління з фінансової поведінки зробило крок до дозволу роздрібного доступу до певних криптовалютних біржових нот і продуктів, що стане перевіркою попиту на регульовані, прибуткові біткоїн-інструменти. Це історія, що розвивається. Ця стаття була створена за допомогою ШІ та перевірена редактором Джеффрі Альбусом перед публікацією. Отримуйте новини у свою поштову скриньку. Дослідіть інформаційні бюлетені Blockworks: Джерело: https://blockworks.co/news/valour-launches-bitcoin-staking-etp
BitcoinEthereumNews2025/09/20 02:48
Прогноз ціни Pepe від експертів з криптовалюти: чи зможе ця нова роботизована мемкоїн перевершити PEPE у 2026 році?

Прогноз ціни Pepe від експертів з криптовалюти: чи зможе ця нова роботизована мемкоїн перевершити PEPE у 2026 році?

Pepe може побачити зростання в 2-5 разів до 2026 року, але пресейл Layer Brett за $0,0058, потенціал 50x та винагороди за стейкінг Layer 2 позиціонують його як мемкоїн, який варто перевершити.
Blockchainreporter2025/09/20 02:00
'Красуня в чорному' скинута з топ-10 списку Netflix новим кримінальним шоу

'Красуня в чорному' скинута з топ-10 списку Netflix новим кримінальним шоу

Пост "Beauty In Black" скинуто з Найкращі трейдери Netflix новим кримінальним шоу з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Тайлер Перрі мав хороший період з другим сезоном свого серіалу Beauty and Black, який деякий час очолював Найкращі трейдери Netflix, але тепер його витіснило нове, досить гучне виробництво. Це Black Rabbit, який не слід плутати з іншою оригінальною драмою Netflix, Black Doves. У цьому серіалі знімається не Кіра Найтлі, а Джуд Лоу та Джейсон Бейтман, причому Бейтман нещодавно зіграв лиходія в одному з найпопулярніших фільмів Netflix, Carry-On. Ось синопсис: "Коли власник найгарячішого ресторану в Нью-Йорку дозволяє своєму проблемному брату повернутися до сімейного бізнесу, він відкриває двері для старих травм і нових небезпек, які загрожують зруйнувати все, що вони побудували". The Bear, але з кримінальним сюжетом! Тобто не зовсім, але принаймні так це звучить. Це восьмисерійний, нібито обмежений серіал з епізодами тривалістю від 45 до 68(!) хвилин, хоча в наші дні я вважаю щось обмеженим серіалом, коли бачу це, оскільки стає звичним для будь-якого успішного серіалу зрештою отримати другий сезон. Black Rabbit отримує... непогані відгуки. Він має позитивні 65% від критиків і 68% від фанатів на Rotten Tomatoes, що, я б сказав, є досить середнім показником на цій платформі. Варто подивитися, ймовірно, принаймні. Щодо Beauty in Black, це шоу вже продовжили на 3 сезон. Він має вийти десь у 2026 році, оскільки між цими сезонами немає великого проміжку. Незважаючи на те, що це шоу №1 в Америці, критики його повністю ігнорують. У нього є лише один відгук. Один. Він позитивний! 100% оцінка, ура! У решті списку Wednesday на 3 місці, продовжуючи набирати перегляди після виходу другої половини...
BitcoinEthereumNews2025/09/20 01:55
Криптовалютні ETF відновлюються з сукупними $376 мільйонами для Bitcoin та Ether

Криптовалютні ETF відновлюються з сукупними $376 мільйонами для Bitcoin та Ether

Пост Crypto ETF відскок із сукупними $376 мільйонами для Bitcoin та Ether з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Після відтоку в середу, біржові фонди (ETF) bitcoin та ether відновилися у четвер із сукупним притоком $376 мільйонів. Bitcoin ETF принесли $163 мільйони, тоді як ether ETF перевершили їх із $213 мільйонами чистих надходжень. Довіра інвесторів повертається, оскільки Bitcoin ETF додали $163 мільйони, Ether ETF $213 мільйонів. Ситуація змінилася у четвер, [...] Джерело: https://news.bitcoin.com/crypto-etfs-rebound-with-376-million-combined-for-bitcoin-and-ether/
BitcoinEthereumNews2025/09/20 01:50
