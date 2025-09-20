2025-10-11 Saturday

Нова ера для криптовалютних інвестицій

Нова ера для криптовалютних інвестицій

Знаменний дебют Grayscale GDLC ETF: нова ера для криптовалютних інвестицій
Ось що кожен інвестор повинен робити на ведмежому ринку криптовалют

Ось що кожен інвестор повинен робити на ведмежому ринку криптовалют

Ось що кожен інвестор повинен робити на ведмежому ринку криптовалют

Коли ціни починають падати, натовпи трейдерів тікають у страху, продаючи на дні ринку. Але історія також показала, що, якими б болісними вони не були, спади у криптовалюті можуть бути одними з найбагатших моментів для тих, хто знає, що робить. Але на відміну від традиційних ринків, криптовалюта ніколи не спить і торгується на основі наративів, а також рухається зараз на інноваціях чи новинах по всьому світу. Ось чому ведмежі ринки такі волатильні — і також час, коли вони можуть бути родючим ґрунтом для дисциплінованих інвесторів, які готові, а не панікують. У минулих циклах керуючі грошима, які обрали цей довгостроковий підхід, а не гналися за швидкими відскоками, як правило, отримували найбільші прибутки, коли повертався бичачий ринок. На тлі такого роду поведінки китів з горбатою міграцією, як це видно на MAGACOIN FINANCE, є сигналом того, що професійні гроші вже тихо позиціонуються на те, що буде далі, незалежно від того, чи слідує роздрібна торгівля їхньому темпу чи ні. Зосередьтеся на основах Ведмежі ринки відділяють зерна від полови, виявляючи, хто дійсно будує корисність, а хто був просто хайпом. Інвесторам було б добре стежити за активністю розробників, реальними додатками та активними партнерствами разом з ними. Сильно встановлені, технологічно підкріплені криптовалюти з активними спільнотами мають найкращі шанси пережити шторм і також зробити це проти майбутнього бичачого циклу. Накопичуйте поступово Знайти точне дно майже неможливо. Замість того, щоб чекати "ідеального" входу, стратегії, такі як усереднення доларової вартості (DCA), дозволяють стабільне накопичення з часом. Цей підхід знижує емоційний тиск ринкового таймінгу і створює експозицію за більш сприятливими цінами, готуючи портфелі до відновлення, коли повертається оптимізм. Диверсифікуйте мудро Зосередження на одному токені захоплює, коли ринок процвітає, але це також може бути руйнівним під час циклів спаду.
Довгостроковий прогноз ціни Bitcoin — $200K у грі, оскільки аналітики підкреслюють інституційний попит

Довгостроковий прогноз ціни Bitcoin — $200K у грі, оскільки аналітики підкреслюють інституційний попит

Довгостроковий прогноз ціни Bitcoin — $200K у грі, оскільки аналітики підкреслюють інституційний попит

Відмова від відповідальності: Цей контент є спонсорською статтею. Bitcoinsistemi.com не несе відповідальності за будь-які збитки чи негативні наслідки, які можуть виникнути внаслідок вищезазначеної інформації або будь-якого продукту чи послуги, згаданих у статті. Bitcoinsistemi.com радить читачам проводити індивідуальне дослідження компанії, згаданої у статті, і нагадує, що вся відповідальність належить окремій особі. Bitcoin знову в центрі уваги зі сміливими прогнозами, які розміщують його між $150,000 і $200,000 у найближчі місяці. У той час як інституційний попит підживлює зростання Bitcoin, багато трейдерів також звертають увагу на MAGACOIN FINANCE як найкращу криптовалюту для купівлі після BTC, завдяки її доступності та швидшій кривій зростання. Аналітики Bitcoin прогнозують $150K до Різдва Майкл Сейлор, голова MicroStrategy, поділився на CNBC's Squawk Box, що більшість аналітиків з акцій очікують, що Bitcoin перетне позначку $150,000 до Різдва. З Bitcoin, що торгується за $112,210, це означало б зростання більш ніж на 30% лише за три місяці. Сейлор пояснив, що впровадження є основним рушієм. Оскільки все більше компаній додають Bitcoin до своїх балансів, а все більше людей дізнаються про нього, попит продовжує зростати на тлі обмеженої пропозиції. Він підкреслив, що фіксована пропозиція Bitcoin означає, що кожен сплеск інтересу безпосередньо впливає на ціну, потенційно піднімаючи BTC до позначки $150K. Прогноз узгоджується з голосами галузі, які бачать розширення ролі Bitcoin у корпоративних фінансах та інституційній стратегії. Кожен новий вхід зміцнює впевненість у тому, що Bitcoin незабаром може прорватися на шестизначну територію, роблячи його центральним елементом прогнозів криптовалютного ринку цього сезону. Ціль Тома Лі для Bitcoin - $200K Том Лі з Fundstrat Global вважає, що Bitcoin не зупиниться на $150K. На його думку, майбутнє зниження ставок Федеральної резервної системи може підштовхнути BTC ще вище, створюючи умови для ралі до $200,000 до Різдва 2025 року. Лі зазначив, що Bitcoin традиційно добре працює в четвертому кварталі. Він також зазначив, що ширший...
Важлива перевірка великих компаній ШІ

Важлива перевірка великих компаній ШІ

Важлива перевірка великих компаній ШІ

Сміливий законопроєкт SB 53 Каліфорнії: важлива перевірка великих ІІ-компаній
Чорне вугілля гольф привносить стійкість і колір до Бетпейдж напередодні Кубка Райдера

Чорне вугілля гольф привносить стійкість і колір до Бетпейдж напередодні Кубка Райдера

Чорне вугілля гольф привносить стійкість і колір до Бетпейдж напередодні Кубка Райдера

Charcoal Golf привносить сучасний міський стиль у гольф-ілюстрації на полі для гольфу Bethpage Black, оживляючи 18-ту лунку по-новому. Charcoal Golf Найунікальніші сувеніри поля для гольфу Bethpage Black напередодні Кубка Райдера не знайдеш у магазинах гольфу чи наметах з товарами — вони походять від Charcoal Golf. Грубі та зухвалі ілюстрації дизайнів лунок з висоти пташиного польоту створені художником та ілюстратором Charcoal Golf, Марком Рівардом. Його роботи поєднують традиційний, охайний образ гольфу з естетикою, натхненною вуличною та міською культурою. Інтерпретації Ріварда знаменитих лунок для гольфу легко впізнавані, але мають грубу, майже незавершену якість, з геометричними візерунками, що переплітаються з яскравими кольорами та розмитими лініями. "Коли я почав досліджувати мистецтво гольфу, я бачив багато однакового. Не було багато художників, а ті, що були, не розширювали межі в напрямку новішого настрою гольфу. Я хотів намалювати щось більш сучасне та міське", — сказав Рівард. Його робота Bethpage Black оживляє 18-ту лунку. Розлогі бункери фервею Тіллінгаста праворуч і ліворуч домінують у центрі полотна, тоді як велика поверхня для паттингу вгорі балансує з затіненими ті-боксами, геометричними формами та культовою вивіскою Bethpage Black внизу. Переважно розміщена на першому ті Bethpage Black, "Чорне поле — надзвичайно складне поле, яке ми рекомендуємо лише для високо кваліфікованих гольфістів." Charcoal Golf Це не перша ілюстрація гольфу Ріварда. Раніше він оживив на полотні такі поля, як Landmand, Sweetens Cove, Sand Hills, Sutton Bay, The Club at Golden Valley та лунки Перрі Максвелла в Prairie Dunes. Рівард, колись залежний від екстремальних видів спорту з пристрастю до лижного спорту, звернувся до мистецтва після травми у свої 20 роки, яка зробила його нерухомим. Він почав створювати мистецтво для скейтбордів і незабаром привернув увагу...
Метс борються з претендентами за останній Спот у дикій карті NL

Метс борються з претендентами за останній Спот у дикій карті NL

Метс борються з претендентами за останній Спот у дикій карті NL

Гравці Нью-Йорк Метс святкують після бейсбольного матчу проти Сан-Дієго Падрес, четвер, 18 вересня 2025 року, в Нью-Йорку. (AP Photo/Seth Wenig) Copyright 2025 The Associated Press. Усі права захищені. Не можна перемогти, якщо не потрапиш у гру. Це головне правило плей-офф MLB, і з дев'ятьма іграми, що залишилися в регулярному сезоні, гонка за Вайлд-кард Національної ліги гарячіша, ніж очікувалося. Нью-Йорк Метс не повинні були хвилюватися за місце в плей-офф. Після підписання контракту з Хуаном Сото та витрат на покращення стартового пітчингу, вони мали легко увійти в постсезон. Натомість вони чіпляються за останній Спот у Вайлд-кард з результатом 79-74, незважаючи на те, що програли дев'ять з останніх 12 ігор. Вони вже втратили шанс виграти дивізіон Національної ліги Схід, поступившись Філадельфія Філліс. Сото, який лідирує в MLB зі 119 проходками та має 41 хоумран і 33 вкрадені бази, очолив атаку, яка тримається на рівні. Однак багато їхніх пітчерських підкріплень провалилися, і вони звернулися до проспектів, щоб спробувати дотягнути до жовтня. Їхньою найбільшою проблемою був катастрофічний буллпен. Клоузер Едвін Діас був феноменальним з ERA 1,85 та 87 страйкаутами за 58 1/3 інінгів, але ніхто інший не виявився надійним. Вони намагалися вирішити проблему, додавши Раяна Хелслі, Тайлера Роджерса та Грегорі Сото на дедлайні трансферів. Роджерс був непоганим, але Хелслі має ERA 9,60
Колишній генеральний директор Disney Айзнер критикує Disney і Трампа через усунення Кіммела

Колишній генеральний директор Disney Айзнер критикує Disney і Трампа через усунення Кіммела

Допис "Колишній генеральний директор Disney Айзнер критикує Disney та Трампа через усунення Кіммела" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Головне Колишній генеральний директор Disney Майкл Айзнер, схоже, розкритикував свого наступника Боба Айгера у твіті в п'ятницю, звинувачуючи тих, хто "не протистоїть хуліганам" на тлі урядових загроз Першій поправці, після того як Disney's ABC, здається, поступився погрозам адміністрації Трампа, усунувши ведучого ток-шоу Джиммі Кіммела після монологу, в якому Кіммел зробив коментарі про консервативного активіста Чарлі Кірка, що критикували як прихильників MAGA, так і президента Трампа. Айзнер зробив ці коментарі у твіті, опублікованому в п'ятницю. (Фото JC Olivera/Sportico через Getty Images) Sportico через Getty Images Ключові факти Айзнер сказав, що безстрокове відсторонення Кіммела "одразу після" того, як голова FCC Брендан Карр погрожував ABC, "є ще одним прикладом неконтрольованого залякування". Айзнер, здається, посилався на коментарі Карра, зроблені під час виступу в правому подкасті в середу, коли голова FCC відзначив зауваження Кіммела про Кірка і сказав: "Ці компанії можуть знайти способи вжити заходів щодо Кіммела, або FCC доведеться виконати додаткову роботу". Через кілька годин після коментарів Карра, ABC оголосила, що "Jimmy Kimmel Live!" буде знято з ефіру. Айзнер, який згадав про напади адміністрації Трампа на вищу освіту, юридичні фірми та великі корпорації, запитав: "Куди поділося все лідерство?" - очевидний випад проти Айгера. Forbes звернувся до Disney за коментарем. Це новина, що розвивається. Перевіряйте оновлення. Джерело: https://www.forbes.com/sites/antoniopequenoiv/2025/09/19/ex-disney-chief-blasts-current-leadership-and-fcc-for-out-of-control-intimidation-after-kimmels-removal/
Віза H1-B незабаром коштуватиме 100 000 доларів через Трампа, повідомляє звіт

Віза H1-B незабаром коштуватиме 100 000 доларів через Трампа, повідомляє звіт

Пост "Віза H1-B скоро коштуватиме $100,000 через Трампа, повідомляє звіт" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Головне: президент Дональд Трамп, як очікується, запровадить нову оплату в розмірі $100,000 за програму візи H1-B, повідомляє Bloomberg — це його останній крок щодо підвищення імміграційних комісій. Президент Дональд Трамп на прес-конференції в Чекерсі у Великобританії після завершення державного візиту 18 вересня 2025 року в Ейлсбері, Англія. (Фото: Leon Neal/Getty Images) Getty Images Ключові факти Очікується, що Трамп підпише указ вже в п'ятницю, щоб спробувати запровадити оплату за візову програму, призначену для спеціалізованих працівників, зазвичай у технологічній сфері. Існуючі комісії програми включають $215 за реєстрацію в лотереї та $780 за петицію, відому як I-29, яку подає роботодавець-спонсор, згідно з Bloomberg. Це новина, що розвивається, і буде оновлюватися. Джерело: https://www.forbes.com/sites/saradorn/2025/09/19/trump-will-charge-100000-fee-for-h1-b-visas-report-says/
Вхідна ціна BlockDAG у $0.0013 привертає увагу ринку перед дедлайном

Вхідна ціна BlockDAG у $0.0013 привертає увагу ринку перед дедлайном

Пост BlockDAG's $0.0013 Entry Draws Market Attention Ahead of Deadline з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Криптоновини 20 вересня 2025 | 00:00 Дізнайтеся, чому вхід BlockDAG за $0.0013 привертає увагу ринку, зібравши майже $410 млн, продавши 26,3 млрд монет, і обмежена за часом подія закривається 1 жовтня. Іноді одна цифра привертає увагу всього криптосвіту. Цього разу це не прогноз чи налаштування графіка; це ціна входу на передпродажі. Фіксована ціна $0.0013 від BlockDAG (BDAG) стала більше, ніж просто деталлю передпродажу. Вона представляє маркер часу, надійності та вимірюваного прогресу. З більш ніж 26,3 мільярдами проданих монет і майже $410 мільйонами вже забезпеченими, ця ціна не є приманкою. Це структурована пропозиція, яка продовжує залучати учасників у великій кількості. Після 1 жовтня вхід за $0.0013 закриється, і його значення може запам'ятатися як один із тих рідкісних ранніх етапів. Вікно $0.0013 відображає більше, ніж тимчасову пропозицію Багато передпродажів визначаються невизначеністю, часто змінюючи терміни та нечіткі цілі. Фіксуючи ціну передпродажу на рівні $0.0013 до 1 жовтня, BlockDAG створив точку ясності на переповненому ринку. Це менше про знижку і більше про чітку заяву: проєкт встановлює чіткий термін для раннього доступу. Цей підхід показав результати. Вже придбано понад 26,3 мільярда монет BDAG. Цей імпульс походить від продемонстрованого прогресу, а не просто спекуляцій. Тестова мережа, близько 20 000 розповсюджених майнерів і понад 3 мільйони щоденних користувачів мобільного майнера X1 - все це вказує на активність, що відбувається зараз, а не на відкладені обіцянки. Крім того, профіль прибутковості є помітним. Поточна ціна партії становить $0,03, тоді як вхід за $0,0013 залишається відкритим на обмежений час. Ця різниця означає ROI близько 2 900% порівняно з партією 1. Тим не менш, проєкт зберігає рівень входу стабільним до 1 жовтня, забезпечуючи...
Генеральний директор Coinbase припиняє спекуляції щодо заблокованого Bitcoin-рахунку зірки NBA Кевіна Дюранта

Генеральний директор Coinbase припиняє спекуляції щодо заблокованого Bitcoin-рахунку зірки NBA Кевіна Дюранта

Пост "Генеральний директор Coinbase припиняє спекуляції щодо заблокованого акаунта Bitcoin зірки NBA Кевіна Дюранта" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Цього тижня генеральний директор Coinbase Браян Армстронг підтвердив, що Кевін Дюрант відновив доступ до акаунта Coinbase, який він відкрив майже 10 років тому. Це поклало край спекуляціям навколо ймовірного постійного блокування акаунта зірки Національної баскетбольної асоціації (NBA). Дюрант вперше вийшов на ринок наприкінці 2016 року, коли Bitcoin торгувався приблизно за $650. Найбільша криптовалюта зараз змінює власників приблизно за $117 000, що представляє зростання приблизно в 180 разів з моменту його початкових покупок. Лише за останні п'ять років ціна Bitcoin зросла більш ніж на 950%, перетворивши початкові інвестиції на багатомільйонні активи. Проблема з акаунтом виникла під час дискусії на конференції CNBC Game Plan у Лос-Анджелесі. Бізнес-партнер Дюранта Річ Клейман сказав, що його клієнт не міг увійти в систему протягом років. Через кілька годин Армстронг безпосередньо звернувся до цього питання в соціальних мережах, написавши, що процес повернення активів було завершено. Зірка NBA стає великим інвестором американської біржі Зв'язок Дюранта з Coinbase виходить за рамки користувацького акаунта. У 2017 році він і Клейман додали Coinbase до портфоліо своєї інвестиційної фірми 35V. Через чотири роки дві компанії підписали маркетингову угоду, зробивши Дюранта одним із публічних амбасадорів компанії. Незважаючи на ці зв'язки, він не міг отримати доступ до Bitcoin, придбаного до партнерства та інвестицій. Масштаб залучених чисел ставить повернення активів у перспективу. Інвестиція в Bitcoin у розмірі $10 000 за ціною входу Дюранта зараз коштувала б майже $1,8 мільйона. Навіть одна монета, придбана у 2016 році, зараз коштувала б більше $116 000. Дюрант, який має грати в майбутньому сезоні NBA з Houston Rockets, тепер відновив прямий контроль над активами, придбаними майже 10 років тому. Джерело: https://u.today/coinbase-ceo-ends-speculation-on-nba-star-kevin-durants-blocked-bitcoin-account
