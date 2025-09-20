2025-10-11 Saturday

Криптоновини

Будьте в курсі найгарячіших новин та оновлень ринку криптовалют
BlackRock купує Bitcoin та Ethereum на суму $390 млн

BlackRock купує Bitcoin та Ethereum на суму $390 млн

Пост BlackRock купує Bitcoin та Ethereum на $390 млн з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Ключові моменти BlackRock придбав Bitcoin та Ethereum на суму $390 мільйонів, зміцнюючи свою позицію як великого інституційного власника криптовалют. Криптовалютний портфель компанії швидко розширився після запуску Bitcoin ETF у 2024 році. BlackRock, велика американська корпорація з управління активами, що контролює трильйони активів, у п'ятницю придбала Bitcoin та Ethereum на $390 мільйонів, продовжуючи свою агресивну експансію в цифрові активи. Останнє придбання доповнює значні криптовалютні активи BlackRock, які швидко зросли відтоді, як компанія почала пропонувати криптовалютні ETF. Гігант з управління інвестиціями тепер володіє майже 765 000 BTC після схвалення спотових Bitcoin ETF на початку 2024 року. Зростаючий портфель цифрових активів BlackRock відображає ширші тенденції інституційного впровадження, оскільки традиційні фінансові компанії все частіше розподіляють частини своїх портфелів на криптоактиви через біржові фонди. З моменту запуску своїх криптовалютних інвестиційних продуктів BlackRock накопичив мільярди вартості в активах Bitcoin та блокчейн Ethereum, утвердившись як один із найбільших інституційних власників у цій сфері. Джерело: https://cryptobriefing.com/blackrock-purchases-390m-bitcoin-ethereum/
Bitcoin
BTC$112,246.04-7.36%
BRC20.COM
COM$0.010031-10.41%
Major
MAJOR$0.08074-32.20%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/20 13:21
Поділитись
Фонд Cardano та Token Terminal підписують угоду про інституційне покриття

Фонд Cardano та Token Terminal підписують угоду про інституційне покриття

Фонд Cardano співпрацює з Token Terminal, щоб запропонувати професійним інвесторам 300К+ інституційного рівня аналітики нативних токенів.
TokenFi
TOKEN$0.00832-32.19%
Sign
SIGN$0.04167-32.23%
Поділитись
Blockchainreporter2025/09/20 13:00
Поділитись
Понад $153M лонгів ліквідовано по ETH, BTC, SOL

Понад $153M лонгів ліквідовано по ETH, BTC, SOL

Публікація "Понад 153 млн доларів довгих позицій ліквідовано по ETH, BTC, SOL" з'явилася на BitcoinEthereumNews.com. Масові криптовалютні ліквідації: понад 153 млн доларів довгих позицій ліквідовано по ETH, BTC, SOL Перейти до вмісту Головна Криптовалютні новини Масові криптовалютні ліквідації: понад 153 млн доларів довгих позицій ліквідовано по ETH, BTC, SOL Джерело: https://bitcoinworld.co.in/massive-crypto-liquidations-impact/
Solana
SOL$185.24-15.79%
Bitcoin
BTC$112,246.04-7.36%
BRC20.COM
COM$0.010031-10.41%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/20 12:45
Поділитись
Вражаючий притік у розмірі $222.7M у спот Bitcoin ETF, BlackRock лідирує

Вражаючий притік у розмірі $222.7M у спот Bitcoin ETF, BlackRock лідирує

Допис "Вражаючі Спот Bitcoin ETF демонструють сплеск Притіку на $222.7M, BlackRock лідирує" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Вражаючі Спот Bitcoin ETF демонструють сплеск Притіку на $222.7M, BlackRock лідирує Перейти до вмісту Головна Крипто Новини Вражаючі Спот Bitcoin ETF демонструють сплеск Притіку на $222.7M, BlackRock лідирує Джерело: https://bitcoinworld.co.in/spot-bitcoin-etfs-inflow-5/
BRC20.COM
COM$0.010031-10.41%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/20 12:33
Поділитись
Підтриманий CZ, токен Aster запалює з 1 650% ралі першого дня

Підтриманий CZ, токен Aster запалює з 1 650% ралі першого дня

Пост "За підтримки CZ, токен Aster запалює з ралі першого дня на 1,650%" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Кажуть, що журналісти ніколи по-справжньому не відключаються від роботи. Але для Крістіана це не просто метафора, це спосіб життя. Вдень він орієнтується у мінливих течіях ринку криптовалют, володіючи словами як досвідчений редактор і створюючи статті, які розшифровують жаргон для широких мас. Коли ж комп'ютер переходить у режим сну, його заняття набувають більш механічного (а іноді й філософського) характеру. Подорож Крістіана зі словом почалася задовго до епохи Bitcoin. У священних залах академії він відточував свою майстерність як автор статей для студентської газети. Ця рання любов до розповідей проклала шлях до успішної роботи редактором у фірмі з інженерії даних, де перемога його есе в перший місяць фінансувала багатомісячний запас ласощів для собак і котів – свідчення його відданості пухнастим компаньйонам (про це пізніше). Потім Крістіан подорожував світом журналістики, працюючи в газетах Канади і навіть Південної Кореї. Нарешті він осів у місцевому новинному гіганті у своєму рідному місті на Філіппінах на десятиліття, ставши справжнім новинним наркоманом. Але потім щось нове привернуло його увагу: криптовалюта. Це було схоже на пошук скарбів, змішаний з розповіданням історій – саме те, що йому подобається! Тож він отримав чудову роботу в NewsBTC, де він є одним із головних експертів з усіх питань крипто. Він розбиває цей заплутаний матеріал на невеликі частини, роблячи його зрозумілим для будь-кого (він вітає свою команду менеджменту за навчання цій навичці). Думаєте, Крістіан тільки працює і не розважається? Ні в якому разі! Коли він не за комп'ютером, ви знайдете його захопленим своєю пристрастю до мотоциклів. Справжній механік, Крістіан любить возитися зі своїм мотоциклом і насолоджуватися радістю відкритої дороги на своїй Yamaha R3 об'ємом 320 куб. см. Колись демон швидкості, який досягав...
1
1$0.004089-33.64%
STUFF.io
STUFF$0.00332-13.98%
Mode Network
MODE$0.000896-25.45%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/20 12:20
Поділитись
Valour дебютує з Bitcoin стейкінг ETP на LSE, забезпечуючи інвесторам річний дохід

Valour дебютує з Bitcoin стейкінг ETP на LSE, забезпечуючи інвесторам річний дохід

Пост Valour дебютує з Bitcoin Стейкінг ETP на LSE, забезпечуючи інвесторам річний прибуток з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Valour Digital Securities, дочірня компанія DeFi Technologies (DEFT), представила свій біржовий продукт для стейкінгу bitcoin BTC$115,538.78 (ETP) на Лондонській фондовій біржі, розширюючи охоплення продукту, який почав торгуватися в Німеччині майже рік тому. Продукт 1Valour Bitcoin Physical Стейкінг (1VBS) пропонує професійним та інституційним інвесторам доступ до bitcoin з додатковою річною прибутковістю стейкінгу 1,4% і доступний на платформі Xetra Deutsche Börse з 5 листопада 2024 року. Зараз він торгується на кількох європейських біржах. Кожна акція забезпечена bitcoin у співвідношенні 1:1, що зберігається в холодному сховищі Copper. Прибутковість додається до чистих активів (NAV), які публікуються щодня разом із правами та орієнтовними цінами. Акції DeFi Technologies впали на 3,12% до $2,63 на початку торгів на Nasdaq. Доступ до нового ETP, що котирується в Лондоні, обмежений професійними інвесторами згідно з поточними правилами Великобританії. Роздрібні інвестори зможуть отримати доступ до криптовалютних біржових нот (ETN) на визнаних інвестиційних біржах, таких як LSE, починаючи з 8 жовтня, згідно з правилами Управління з фінансової поведінки (FCA). Джерело: https://www.coindesk.com/markets/2025/09/19/valour-debuts-bitcoin-staking-etp-on-london-stock-exchange-in-move-outside-mainland-europe
1
1$0.004089-33.64%
Sidekick
K$0.03178-46.84%
Union
U$0.008432-15.47%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/20 11:35
Поділитись
Експерт, який точно передбачив максимум Bitcoin 2024 року, робить новий прогноз на $208,000

Експерт, який точно передбачив максимум Bitcoin 2024 року, робить новий прогноз на $208,000

Пост "Експерт, який точно передбачив максимум Bitcoin 2024 року, робить новий Кол на рівні $208,000" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Джейк Сіммонс, відданий крипто-журналіст, захоплюється Bitcoin з 2016 року, коли вперше дізнався про нього. Завдяки своїй масштабній роботі з NewsBTC.com та Bitcoinist.com, Джейк став надійним голосом у криптоспільноті, спрямовуючи як новачків, так і досвідчених ентузіастів до глибшого розуміння цієї динамічної галузі. Його місія проста, але глибока: демістифікувати Bitcoin та криптовалюти і зробити їх доступними для всіх. З професійною кар'єрою у сфері Bitcoin та криптовалют, яка розпочалася відразу після отримання ступеня з інформаційних систем у 2017 році, Джейк повністю занурився в індустрію. Джейк приєднався до групи NewsBTC наприкінці 2022 року. Його освітній досвід забезпечує йому технічну майстерність та аналітичні навички, необхідні для розбору складних тем та представлення їх у зрозумілому форматі. Незалежно від того, чи ви випадковий читач, зацікавлений у Bitcoin, чи інвестор, який прагне орієнтуватися в останніх ринкових тенденціях, погляди Джейка пропонують цінні перспективи, які подолають розрив між складними технологіями та повсякденним використанням. Джейк не просто репортер технологічних тенденцій; він твердо вірить у трансформаційний потенціал Bitcoin порівняно з традиційними фіатними валютами. На його думку, нинішня фінансова система перебуває на межі хаосу, спричиненого неконтрольованими діями уряду та помилковою кейнсіанською економічною політикою. Спираючись на принципи австрійської школи економіки, Джейк розглядає Bitcoin не просто як цифровий актив, а як вирішальний крок до виправлення неефективної грошової системи. Його лібертаріанські погляди підкріплюють його позицію, що так само, як церква була відокремлена від держави, так і гроші повинні бути звільнені від державного контролю. Для Джейка Bitcoin представляє більше, ніж просто інвестицію; це мирна революція. Він бачить майбутнє, де Bitcoin сприяє створенню стійкої та відповідальної фінансової структури для майбутніх поколінь. Його адвокація не стосується опозиції...
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/20 10:53
Поділитись
Coral Finance та GATA об'єднують DeFi з ШІ для прискорення інновацій

Coral Finance та GATA об'єднують DeFi з ШІ для прискорення інновацій

У партнерстві з GATA, Coral Finance готова об'єднати досвід обох організацій у сфері ШІ та децентралізованих фінансів (DeFi) для розвитку фінансових інновацій.
Gata
GATA$0.02834-20.16%
DeFi
DEFI$0.001481-12.05%
Sleepless AI
AI$0.0798-33.83%
Поділитись
Blockchainreporter2025/09/20 10:15
Поділитись
Криптовалютне шахрайство в Гонконгу коштувало літньому чоловіку 3,3 мільйона доларів

Криптовалютне шахрайство в Гонконгу коштувало літньому чоловіку 3,3 мільйона доларів

Деталі: https://coincu.com/scam-alert/hong-kong-crypto-scam-eth-2025/
BRC20.COM
COM$0.010031-10.41%
Matrix AI Network
MAN$0.00578-12.42%
CyberKongz
KONG$0.00719-17.82%
Поділитись
Coinstats2025/09/20 09:40
Поділитись
Подання заявки на IPO BitGo виявляє значне зростання прибутку, планується лістинг на NYSE

Подання заявки на IPO BitGo виявляє значне зростання прибутку, планується лістинг на NYSE

Деталі: https://coincu.com/news/bitgo-ipo-nyse-listing/
BRC20.COM
COM$0.010031-10.41%
Major
MAJOR$0.08074-32.20%
Поділитись
Coinstats2025/09/20 09:11
Поділитись

Популярні новини

Ще

Криптовалютні новини: Morgan Stanley розширює доступ до криптовалюти для всіх клієнтів з управління капіталом

Dogecoin (DOGE) утримує ключовий рівень $0.25, оскільки новий ETF та активність китів викликають надії на прорив

Аналіз: Обсяг ліквідації Hyperliquid наближається до 7 мільярдів доларів, загальний обсяг мережі може досягти 30-40 мільярдів доларів

Приготуйтеся: передпродаж нових токенів $IPO скоро відкриється з ексклюзивними пропозиціями

Криптовалютні новини: Платформа для криптовалютних ставок Shuffle підтверджує витік даних користувачів