Bitcoin стане нудним, стверджує Сейлор на тлі припливу коштів в ETF

Пост Bitcoin стане нудним, стверджує Сейлор на тлі припливу ETF з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Ключові моменти Майкл Сейлор каже, що Bitcoin буде здаватися нудним, оскільки волатильність зникає. Bitcoin ETF залучили $223 млн 19 вересня, на чолі з BlackRock. Ротація альткоїнів сповільнюється, увага знову переключається на Bitcoin. Bitcoin може втрачати свою привабливість, за словами голови MicroStrategy Майкла Сейлора. Оскільки великі установи вливаються на ринок, екстремальна волатильність, яка колись визначала Bitcoin, починає зникати. "Ви хочете, щоб волатильність зменшилася, щоб мега-установи почувалися комфортно, входячи в простір і розмір", - сказав Сейлор у подкасті Coin Stories. Але він визнав, що це "загадка", менша волатильність робить Bitcoin сильнішим, але також менш захоплюючим. "Це ніби у них був великий підйом, а тепер адреналін зникає, і вони трохи ведмежі", - додав він. Bitcoin застряг у нейтралі Bitcoin досяг рекордного максимуму в $124 100 14 серпня, але з тих пір охолов, зараз торгується близько $115 760. Деякі, як Артур Хейс, вважають, що він все ще може злетіти до $250 000 цього року, що робить його однією з найкращих монет для купівлі в 2025 році. Інші бачать повільніший підйом або навіть різкий відкат попереду. Ринок явно розділений. Після зниження ставки ФРС раніше цього тижня на 25 базисних пунктів з 4,50% до 4,25%, Bitcoin знайшов підтримку на рівні $115 тис. Криптовалюта зросла на 82% за минулий рік і потребує прориву вище $117 тис., щоб налаштуватися на новий історичний максимум. Установи входять 19 вересня спотові Bitcoin ETF у США згенерували $223 мільйони, майже всі з яких надійшли в IBIT від BlackRock. Ethereum ETF також побачили активність, на чолі з ETHA від BlackRock. 19 вересня спотові Bitcoin ETF у США зафіксували чисті припливи в розмірі $223 млн, при цьому лише IBIT від BlackRock зафіксував припливи в розмірі $246 млн. Спотові Ethereum ETF побачили чисті припливи в розмірі $47,75 млн, зумовлені виключно ETHA від BlackRock, який зафіксував $144 млн...