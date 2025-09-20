2025-10-11 Saturday

Bitcoin стане нудним, стверджує Сейлор на тлі припливу коштів в ETF

Bitcoin стане нудним, стверджує Сейлор на тлі припливу коштів в ETF

Пост Bitcoin стане нудним, стверджує Сейлор на тлі припливу ETF з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Ключові моменти Майкл Сейлор каже, що Bitcoin буде здаватися нудним, оскільки волатильність зникає. Bitcoin ETF залучили $223 млн 19 вересня, на чолі з BlackRock. Ротація альткоїнів сповільнюється, увага знову переключається на Bitcoin. Bitcoin може втрачати свою привабливість, за словами голови MicroStrategy Майкла Сейлора. Оскільки великі установи вливаються на ринок, екстремальна волатильність, яка колись визначала Bitcoin, починає зникати. "Ви хочете, щоб волатильність зменшилася, щоб мега-установи почувалися комфортно, входячи в простір і розмір", - сказав Сейлор у подкасті Coin Stories. Але він визнав, що це "загадка", менша волатильність робить Bitcoin сильнішим, але також менш захоплюючим. "Це ніби у них був великий підйом, а тепер адреналін зникає, і вони трохи ведмежі", - додав він. Bitcoin застряг у нейтралі Bitcoin досяг рекордного максимуму в $124 100 14 серпня, але з тих пір охолов, зараз торгується близько $115 760. Деякі, як Артур Хейс, вважають, що він все ще може злетіти до $250 000 цього року, що робить його однією з найкращих монет для купівлі в 2025 році. Інші бачать повільніший підйом або навіть різкий відкат попереду. Ринок явно розділений. Після зниження ставки ФРС раніше цього тижня на 25 базисних пунктів з 4,50% до 4,25%, Bitcoin знайшов підтримку на рівні $115 тис. Криптовалюта зросла на 82% за минулий рік і потребує прориву вище $117 тис., щоб налаштуватися на новий історичний максимум. Установи входять 19 вересня спотові Bitcoin ETF у США згенерували $223 мільйони, майже всі з яких надійшли в IBIT від BlackRock. Ethereum ETF також побачили активність, на чолі з ETHA від BlackRock. 19 вересня спотові Bitcoin ETF у США зафіксували чисті припливи в розмірі $223 млн, при цьому лише IBIT від BlackRock зафіксував припливи в розмірі $246 млн. Спотові Ethereum ETF побачили чисті припливи в розмірі $47,75 млн, зумовлені виключно ETHA від BlackRock, який зафіксував $144 млн...
2025/09/20
Прагнення Anchorage Digital отримати основний акаунт у Федеральній резервній системі США

Прагнення Anchorage Digital отримати основний акаунт у Федеральній резервній системі США

Пост "Прагнення Anchorage Digital отримати основний акаунт Федерального резервного банку США" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Ключовий момент: прагнення Anchorage Digital отримати основний акаунт Федерального резервного банку США Перейти до вмісту Головна Новини криптовалют Ключовий момент: прагнення Anchorage Digital отримати основний акаунт Федерального резервного банку США Джерело: https://bitcoinworld.co.in/anchorage-fed-master-account/
2025/09/20
'Американський розпродаж': Пов'язану з родиною Трампа компанію World Liberty звинувачують у угодах з противниками США

'Американський розпродаж': Пов'язану з родиною Трампа компанію World Liberty звинувачують у угодах з противниками США

Пост "Американський розпродаж": Пов'язана з родиною Трампа World Liberty звинувачена у угодах з противниками США з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Accountable.us, наглядовий орган з Вашингтона, округ Колумбія, звинуватив пов'язану з родиною Трампа World Liberty Financial у продажу своїх токенів підсанкційним організаціям, пов'язаним з Північною Кореєю, Іраном та Росією. Заявлені російські та іранські зв'язки Наглядовий орган з Вашингтона, округ Колумбія, Accountable.us, звинуватив пов'язану з родиною Трампа компанію World Liberty Financial Inc. у продажу сотень тисяч токенів WLFI [...] Джерело: https://news.bitcoin.com/american-sell-out-trump-family-linked-world-liberty-accused-of-deals-with-us-adversaries/
2025/09/20
Чому Сейлор прогнозує вирішальний зсув у ціновій динаміці BTC

Чому Сейлор прогнозує вирішальний зсув у ціновій динаміці BTC

Допис "Чому Сейлор прогнозує вирішальний зсув у динаміці ціни BTC" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Інституційне прийняття Bitcoin: чому Сейлор прогнозує вирішальний зсув у динаміці ціни BTC Перейти до вмісту Головна Новини криптовалют Інституційне прийняття Bitcoin: чому Сейлор прогнозує вирішальний зсув у динаміці ціни BTC Джерело: https://bitcoinworld.co.in/bitcoin-institutional-adoption-saylor/
2025/09/20
3 монети для купівлі зараз, оскільки директор США з цифрових активів називає створення Стратегічного резерву Bitcoin "головним пріоритетом"

3 монети для купівлі зараз, оскільки директор США з цифрових активів називає створення Стратегічного резерву Bitcoin "головним пріоритетом"

Пост "3 монети для купівлі зараз, оскільки директор США з Віртуальних активів називає створення Стратегічного резерву Bitcoin 'головним пріоритетом'" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Криптовалюта Новини 20 вересня 2025 | 09:20 Нещодавня зміна в політиці США, де Патрік Вітт, директор Президентської ради радників з Віртуальних активів, підтвердив, що створення Стратегічного резерву Bitcoin є головним пріоритетом, свідчить про те, що цифрові активи входять у нову фазу інституційного визнання. Ця зміна, ймовірно, сигналізує про те, що ринки розширять свою увагу на активи, які поєднують корисність, відповідність правилам та силу спільноти. У цьому контексті три монети можуть представляти переконливі варіанти зараз: Little Pepe (LILPEPE), Sei (SEI) та Ripple (XRP). Little Pepe наразі перебуває на 13 етапі передпродажу за ціною $0,0022, зібравши понад $25,3 мільйона на всіх етапах та продавши понад 15,6 мільярда токенів. Ці цифри вказують на високий попит. Етапи передпродажу до цього швидко розпродалися, сигналізуючи про імпульс спільноти. Проект будує сумісний з Ethereum блокчейн Layer-2, спеціально розроблений для мем-культури, з такими функціями, як майже нульові комісії за газ, захист від снайперських ботів та нульовий податок на транзакції. Ці функції можуть допомогти уникнути багатьох проблем, від яких страждали старі Мемкоїни, коли перевантаження мережі або маніпуляції погіршували користувацький досвід. Час зростання Little Pepe збігається з інституційним інтересом до цифрових активів. Оскільки уряди сигналізують, що вони формалізують володіння Bitcoin, активи, які структуровані для масштабування, забезпечують справедливість та пропонують сильну токеноміку, можуть отримати відносну перевагу. Little Pepe має дорожню карту до лістингу на централізованих біржах, мем-лаунчпад у своєму блокчейні, а також винагороди за управління та стейкінг. Ці основи роблять Little Pepe переконливим вибором для інвесторів, які шукають монети з потенціалом. Оскільки такі активи, як Bitcoin, інтегруються в національні резерви та політичні рамки, блокчейни, які забезпечують масштабовану продуктивність без компромісів щодо децентралізації, можуть отримати підвищену увагу. Архітектура Sei може привабити розробників та установи, які шукають альтернативи перевантаженим ланцюгам або повільнішим механізмам консенсусу. Хоча Sei не їде...
2025/09/20
Розкриття важливих відомостей про коефіцієнт лонг/шорт ф'ючерсів BTC з безстроковим терміном дії

Розкриття важливих відомостей про коефіцієнт лонг/шорт ф'ючерсів BTC з безстроковим терміном дії

Публікація "Розкриття важливих відомостей про коефіцієнт лонг/шорт безстрокових ф'ючерсів BTC" з'явилася на BitcoinEthereumNews.com. Розкриття важливих відомостей про коефіцієнт лонг/шорт безстрокових ф'ючерсів BTC Перейти до вмісту Головна Новини криптовалют Розкриття важливих відомостей про коефіцієнт лонг/шорт безстрокових ф'ючерсів BTC Джерело: https://bitcoinworld.co.in/btc-perpetual-futures-ratio-6/
2025/09/20
Пропозиція Ethereum скорочується, оскільки кити накопичують

Пропозиція Ethereum скорочується, оскільки кити накопичують

Динаміка пропозиції Ethereum (ETH) зазнає значних змін, з помітним збільшенням накопичення великими інвесторами, загальновідомими як "кити". Згідно з ончейн даними, кількість ETH, що утримується цими накопичувальними адресами, більш ніж подвоїлася з червня 2025 року, приблизно з 13 мільйонів до майже 28 мільйонів ETH. Ця агресивна ... Продовжити читання "Пропозиція Ethereum скорочується, оскільки кити накопичують" Публікація "Пропозиція Ethereum скорочується, оскільки кити накопичують" вперше з'явилася на Cryptoknowmics-Crypto News and Media Platform.
2025/09/20
Топ 3 Альткоїни, які можуть зробити вас мільйонером за 5 років

Топ 3 Альткоїни, які можуть зробити вас мільйонером за 5 років

Кожен криптоцикл приносить свою частку сюрпризів. В одному сезоні Bitcoin та Ethereum визначали ландшафт. У наступному, [...] Допис Топ-3 альткоїни, які можуть зробити вас мільйонером за 5 років вперше з'явився на Coindoo.
2025/09/20
Momo.Fun співпрацює з Okratech для впровадження реальних Web3 додатків у свою мережу мем-активів

Momo.Fun співпрацює з Okratech для впровадження реальних Web3 додатків у свою мережу мем-активів

Інтегруючи Okratech, Momo.Fun впроваджує масштабовану та інтероперабельну екосистему на свою платформу, що сприяє покращенню користувацького досвіду.
2025/09/20
CFTC залучає керівників JPMorgan та Franklin Templeton на ключові посади з нагляду за криптовалютою

CFTC залучає керівників JPMorgan та Franklin Templeton на ключові посади з нагляду за криптовалютою

CFTC зміцнює своє домінування в нагляді за криптовалютою, призначаючи елітних фінансових керівників до своїх консультативних рядів, оскільки вона загострює регуляторну стратегію під потужним новим керівництвом. CFTC просуває криптовалютну стратегію вперед з керівниками JPMorgan та Franklin Templeton на чолі Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами США (CFTC) оголосила 19 вересня про нових членів Глобальної [...]
2025/09/20
