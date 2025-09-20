3 монети для купівлі зараз, оскільки директор США з цифрових активів називає створення Стратегічного резерву Bitcoin "головним пріоритетом"
Пост "3 монети для купівлі зараз, оскільки директор США з Віртуальних активів називає створення Стратегічного резерву Bitcoin 'головним пріоритетом'" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Криптовалюта Новини 20 вересня 2025 | 09:20 Нещодавня зміна в політиці США, де Патрік Вітт, директор Президентської ради радників з Віртуальних активів, підтвердив, що створення Стратегічного резерву Bitcoin є головним пріоритетом, свідчить про те, що цифрові активи входять у нову фазу інституційного визнання. Ця зміна, ймовірно, сигналізує про те, що ринки розширять свою увагу на активи, які поєднують корисність, відповідність правилам та силу спільноти. У цьому контексті три монети можуть представляти переконливі варіанти зараз: Little Pepe (LILPEPE), Sei (SEI) та Ripple (XRP). Little Pepe наразі перебуває на 13 етапі передпродажу за ціною $0,0022, зібравши понад $25,3 мільйона на всіх етапах та продавши понад 15,6 мільярда токенів. Ці цифри вказують на високий попит. Етапи передпродажу до цього швидко розпродалися, сигналізуючи про імпульс спільноти. Проект будує сумісний з Ethereum блокчейн Layer-2, спеціально розроблений для мем-культури, з такими функціями, як майже нульові комісії за газ, захист від снайперських ботів та нульовий податок на транзакції. Ці функції можуть допомогти уникнути багатьох проблем, від яких страждали старі Мемкоїни, коли перевантаження мережі або маніпуляції погіршували користувацький досвід. Час зростання Little Pepe збігається з інституційним інтересом до цифрових активів. Оскільки уряди сигналізують, що вони формалізують володіння Bitcoin, активи, які структуровані для масштабування, забезпечують справедливість та пропонують сильну токеноміку, можуть отримати відносну перевагу. Little Pepe має дорожню карту до лістингу на централізованих біржах, мем-лаунчпад у своєму блокчейні, а також винагороди за управління та стейкінг. Ці основи роблять Little Pepe переконливим вибором для інвесторів, які шукають монети з потенціалом. Оскільки такі активи, як Bitcoin, інтегруються в національні резерви та політичні рамки, блокчейни, які забезпечують масштабовану продуктивність без компромісів щодо децентралізації, можуть отримати підвищену увагу. Архітектура Sei може привабити розробників та установи, які шукають альтернативи перевантаженим ланцюгам або повільнішим механізмам консенсусу. Хоча Sei не їде...
BitcoinEthereumNews2025/09/20 14:28