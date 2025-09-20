2025-10-11 Saturday

Чи перевершить Bitcoin індекс S&P 500? "Назавжди", - каже Майкл Сейлор

Пост "Чи перевершить Bitcoin індекс S&P 500? 'Назавжди', - каже Майкл Сейлор" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. У нещодавніх новинах про Bitcoin, генеральний директор Strategy Майкл Сейлор знову зробив сміливу заяву про майбутнє Bitcoin (BTC USD). Він сказав, що Bitcoin перевершуватиме S&P 500 "назавжди". За його словами, індекс втрачатиме майже 29% вартості щороку порівняно з головною криптовалютою. У своїй заяві Сейлор підкреслив силу Bitcoin як довгострокової інвестиції. Він вважає, що його фіксована пропозиція та глобальне прийняття продовжуватимуть підвищувати його вартість. З іншого боку, він стверджував, що традиційному індексу, такому як S&P 500, буде важко не відставати. Новини Bitcoin: Чому це "Цифровий капітал", сильніший за S&P 500 У своєму інтерв'ю для Coin Stories, виконавчий голова MicroStrategy, Майкл Сейлор, пояснив, що Bitcoin є унікальним цифровим інвестиційним інструментом. За його словами, він зростає в ціні набагато швидше, ніж традиційні активи. Сейлор зазначив, що середня прибутковість S&P 500 часто розглядається як стандартний показник зростання інвестицій. Однак він підкреслив, що Bitcoin (BTC USD) постійно випереджає цей орієнтир. Ця різниця, за його словами, підкреслює чіткий розрив у продуктивності. Через це Сейлор вважає, що відбувається значний фінансовий зсув. Він стверджував, що Bitcoin стає кращим вибором для інвесторів, думка, яка стає все популярнішою, як свідчать останні новини. На його думку, він також служить сильнішим забезпеченням порівняно з традиційними активами. На його думку, стабільне зростання вартості Bitcoin дає інвесторам можливість створювати нові форми кредитування, забезпечені цим активом. Він пояснив, що позики, забезпечені Bitcoin, можуть тривати довше, приносити вищі прибутки та змінювати глобальні фінанси. Майкл Сейлор також підкреслив, що ця перспектива вплинула на його роль у політичних дискусіях. Нещодавно він приєднався до інших керівників криптоіндустрії на зустрічі, щоб виступати за законопроєкт про стратегічний резерв Bitcoin. Крім того, він порівняв надійність Bitcoin зі слабкістю традиційних валют. Він стверджував, що...
BitcoinEthereumNews2025/09/20 18:34
Прогноз ціни Dogecoin, оскільки рух ETF зустрічається з проривом циклу:

Допис "Прогноз ціни Dogecoin, коли рух ETF зустрічається з циклічним проривом" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Ціна Dogecoin наразі торгується на рівні $0,2641 після 4% щоденного падіння, з ринковою капіталізацією близько $39,89 мільярда. Структура ринку показує, що актив продовжує відображати циклічну поведінку, яка спостерігалася у 2017 та 2021 роках, коли тривалі консолідації супроводжувалися сильними ралі. Оскільки цикл 2025 року демонструє подібну структуру, аналітики спостерігають, чи може той самий патерн повторитися знову. Динаміка ціни Dogecoin: повторні тести циклу сигналізують про потенціал прориву Ціна Dogecoin продовжує рухатися в розпізнаваних довгострокових циклах, де 2017, 2021 і тепер новий цикл 2025 року позначають основні поворотні моменти. За словами аналітика на платформі X, ралі 2017 року почалося після консолідації і підштовхнуло DOGE з рівня нижче $0,0002 до піку близько $0,017. Цикл 2021 року відобразив цей вибуховий ріст, коли ціна зросла з приблизно $0,0022 до максимумів вище $0,70. Обидва ралі розгорталися, коли 50 EMA торгувалося нижче ціни, підсилюючи сильні висхідні умови під час проривів. У поточному циклі 2025 року Dogecoin вже повторно протестував низхідну трендову лінію біля $0,26, знову утримуючись вище 50 EMA. Це структурне вирівнювання відображає основи, які передували раннім параболічним сплескам, зміцнюючи аргументи на користь продовження. Той самий аналітик припускає, що очікуваний прорив може досягти $1 і вище, якщо патерн збережеться. Оскільки Dogecoin входить до числа провідних мемкоїнів, його циклічний ритм пропонує довгостроковий прогноз ціни DOGE, який вказує на ще один історичний рух. Таким чином, поточні умови нагадують структуру попередніх ралі та підвищують очікування на найближчі місяці. Графік DOGE/USD за 1 місяць (Джерело: X) Заявка Grayscale на ETF DOGE: інституційний інтерес зустрічається з зростаючим оптимізмом Змінена заявка S-1 від Grayscale на перетворення свого Dogecoin Trust в ETF під тікером GDOG викликала нові дискусії щодо майбутнього активу. У разі схвалення ETF торгуватиметься на NYSE Arca, а Coinbase виступатиме в ролі основного брокера та кастодіана. Цей крок відбувається, коли...
BitcoinEthereumNews2025/09/20 18:02
Чи зробить Bitcoin нарешті цього вікенду знову розрив?

Курс Bitcoin рухається зараз досить спокійно, але це може змінитися на вихідних. Ціна Bitcoin наразі становить $115.900, що є незначним зниженням на 0,85% порівняно з 24 годинами раніше. Торгівля з обсягом $34,4 мільярда все ще значна, але... Повідомлення "Чи зробить Bitcoin нарешті розрив цими вихідними?" вперше з'явилося на Блокчейн Stories.
Coinstats2025/09/20 17:33
Революція блокчейну має бути невидимою

Допис "Революція блокчейну має бути невидимою" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Розкриття інформації: погляди та думки, висловлені тут, належать виключно автору і не представляють погляди та думки редакції crypto.news. Коли йдеться про гроші, кожна людина зрештою має однакові базові потреби: нам потрібно мати можливість заощаджувати, надсилати та витрачати їх безпечно та просто. Але навіть у 2025 році мільярди людей все ще залишаються поза формальною фінансовою системою. І це відбувається не лише на ринках, що розвиваються, але, як не дивно, також у провідних країнах світу. Резюме Десятки мільйонів залишаються недостатньо охопленими банківськими послугами на розвинених ринках, але блокчейн ще не надав практичних, повсякденних рішень через поганий користувацький досвід та складність. Прийняття залежить від зрозумілості — успішні моделі, такі як Nubank у Бразилії, GCash на Філіппінах та платежі TON у Telegram показують, що люди приймають технології, коли вони прості, вбудовані та вирішують щоденні проблеми. Блокчейн повинен надавати пріоритет корисності над ідеологією — невдалі впровадження, як експеримент з Bitcoin у Сальвадорі, показують ризики, тоді як стейблкоїни та токенізовані активи пропонують чіткіший шлях до зручності використання та довіри. Масове прийняття вимагає простоти — криптовалюта повинна стати такою ж легкою, як існуючі додатки, роблячи заощадження, надсилання та витрачання природними; інакше блокчейн ризикує залишатися нішевим протягом десятиліть. Згідно з останніми дослідженнями, понад 36 мільйонів споживачів залишаються недостатньо охопленими банківськими послугами лише в Північній Америці, тоді як у Великобританії понад 20,2 мільйона дорослих не отримують належних послуг. Чи то через відсутність інфраструктури, чи через недовіру до банківської системи, це фінансове виключення продовжує стримувати економічну мобільність та обмежувати доступ до базових можливостей. Багато хто все ще бачить блокчейн як революційне рішення, що пропонує швидші, дешевші та безмежні фінансові послуги світу. Однак на практиці ми ще не виконали цю обіцянку для звичайних користувачів. Сьогодні криптовалюти та блокчейн загалом сприймаються як спекулятивні способи отримання вартості, а не...
BitcoinEthereumNews2025/09/20 17:15
Snowball Money та ENI готують підґрунтя для масштабованого та корпоративного впровадження Web3

Snowball Money та ENI готові спростити ідентифікацію для покращення репутації в мережі та сприяти масштабованому впровадженню Web3 корпоративного рівня на глобальному рівні.
Blockchainreporter2025/09/20 17:00
Фонд психічного здоров'я пожежників Ванкувера прийматиме Bitcoin

Пост про те, що фонд психічного здоров'я пожежників Ванкувера прийматиме Bitcoin, з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Мер Ванкувера Кен Сім запустив фонд, присвячений підтримці психічного здоров'я пожежників. Згідно з новими даними, фонд, яким керує благодійна організація пожежників Ванкувера, прийматиме як готівкові пожертви, так і цифрові активи, зокрема Bitcoin. У заяві, опублікованій офісом мера, зазначається, що розробка базується на даних, оприлюднених Канадською асоціацією психічного здоров'я, які показують, що рівень самогубств серед пожежників на 30% вищий, ніж серед загального населення, через травми, з якими вони стикаються на роботі. "На сьогоднішній день донори пообіцяли загалом 3,5 bitcoin для фонду, що еквівалентно приблизно 550 000 канадських доларів", - йдеться у заяві офісу мера. Мер Ванкувера запускає фонд психічного здоров'я пожежників Спочатку благодійна організація пожежників Ванкувера зібрала близько 2,7 мільйона канадських доларів минулого тижня під час збору коштів. Саме під час цього збору коштів Сім оголосив про створення фонду, пояснивши аудиторії, як він допомагатиме постраждалим. За словами офісу мера, обіцяні кошти будуть додані до зібраних коштів, зазначивши, що це значно допоможе жертвам проблем психічного здоров'я серед пожежників у Ванкувері. Ерік Гіммельман, виконавчий директор благодійної організації пожежників Ванкувера, заявив, що організація зробить все можливе для змістовного розподілу коштів. "Будь-яке фінансування та підвищення обізнаності, спрямовані на надання більшої підтримки психічного здоров'я пожежникам, які борються з проблемами, дуже цінуються і необхідні зараз більше, ніж будь-коли раніше", - додав він. Очікується, що персонал представить звіт цієї осені. Ця ініціатива з'являється в час, коли на криптовалютному ринку спостерігається підвищена волатильність. Як раніше повідомляв Cryptopolitan, Федеральний резервний банк США (FRB) нещодавно оголосив про перше зниження процентної ставки на 2025 рік, що змусило аналітиків та експертів припустити, що це може викликати ведмежий тренд у короткостроковій перспективі. У...
BitcoinEthereumNews2025/09/20 16:58
ЄС завершує розробку дорожньої карти для цифрового євро, щоб кинути виклик домінуванню США у платіжній сфері

Європейський Союз просувається вперед з планами щодо цифрового євро, з основною метою допомогти блоку зменшити свою залежність від іноземних фінансових систем. ЄС схвалює дорожню карту для цифрового євро Міністри фінансів Європейського Союзу (ЄС) погодили дорожню карту для цифрового євро, цифрової валюти центрального банку (CBDC), призначеної для [...]
Coinstats2025/09/20 16:30
Токен Metamask "з'явиться швидше", підтверджує засновник Consensys

MetaMask зіткнувся з інтенсивною конкуренцією, оскільки гаманці борються за домінування.
Coinstats2025/09/20 16:30
Найкращі мемкоїни для купівлі зараз: Топ-5 варіантів для створення багатства поколінь у 2025 році

Мемкоїни залишаються популярними серед інвесторів у 2025 році, оскільки трейдери шукають високе зростання у своїх [...]
Coinstats2025/09/20 15:15
Трейдери відмовляються від прогнозів щодо Shiba Inu, переходячи на 100-кратний потенціал прибутку передпродажу Pepeto

Проте, для прогнозу ціни shiba inu на 2025 рік, питання просте: чи легенди все ще є шляхом, чи настав час досліджувати нові території?
The Cryptonomist2025/09/20 15:00
