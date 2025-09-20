Фонд психічного здоров'я пожежників Ванкувера прийматиме Bitcoin
Пост про те, що фонд психічного здоров'я пожежників Ванкувера прийматиме Bitcoin, з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Мер Ванкувера Кен Сім запустив фонд, присвячений підтримці психічного здоров'я пожежників. Згідно з новими даними, фонд, яким керує благодійна організація пожежників Ванкувера, прийматиме як готівкові пожертви, так і цифрові активи, зокрема Bitcoin. У заяві, опублікованій офісом мера, зазначається, що розробка базується на даних, оприлюднених Канадською асоціацією психічного здоров'я, які показують, що рівень самогубств серед пожежників на 30% вищий, ніж серед загального населення, через травми, з якими вони стикаються на роботі. "На сьогоднішній день донори пообіцяли загалом 3,5 bitcoin для фонду, що еквівалентно приблизно 550 000 канадських доларів", - йдеться у заяві офісу мера. Мер Ванкувера запускає фонд психічного здоров'я пожежників Спочатку благодійна організація пожежників Ванкувера зібрала близько 2,7 мільйона канадських доларів минулого тижня під час збору коштів. Саме під час цього збору коштів Сім оголосив про створення фонду, пояснивши аудиторії, як він допомагатиме постраждалим. За словами офісу мера, обіцяні кошти будуть додані до зібраних коштів, зазначивши, що це значно допоможе жертвам проблем психічного здоров'я серед пожежників у Ванкувері. Ерік Гіммельман, виконавчий директор благодійної організації пожежників Ванкувера, заявив, що організація зробить все можливе для змістовного розподілу коштів. "Будь-яке фінансування та підвищення обізнаності, спрямовані на надання більшої підтримки психічного здоров'я пожежникам, які борються з проблемами, дуже цінуються і необхідні зараз більше, ніж будь-коли раніше", - додав він. Очікується, що персонал представить звіт цієї осені. Ця ініціатива з'являється в час, коли на криптовалютному ринку спостерігається підвищена волатильність. Як раніше повідомляв Cryptopolitan, Федеральний резервний банк США (FRB) нещодавно оголосив про перше зниження процентної ставки на 2025 рік, що змусило аналітиків та експертів припустити, що це може викликати ведмежий тренд у короткостроковій перспективі. У...
BitcoinEthereumNews2025/09/20 16:58