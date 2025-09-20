Революція блокчейну має бути невидимою

Розкриття інформації: погляди та думки, висловлені тут, належать виключно автору і не представляють погляди та думки редакції crypto.news. Коли йдеться про гроші, кожна людина зрештою має однакові базові потреби: нам потрібно мати можливість заощаджувати, надсилати та витрачати їх безпечно та просто. Але навіть у 2025 році мільярди людей все ще залишаються поза формальною фінансовою системою. І це відбувається не лише на ринках, що розвиваються, але, як не дивно, також у провідних країнах світу. Резюме Десятки мільйонів залишаються недостатньо охопленими банківськими послугами на розвинених ринках, але блокчейн ще не надав практичних, повсякденних рішень через поганий користувацький досвід та складність. Прийняття залежить від зрозумілості — успішні моделі, такі як Nubank у Бразилії, GCash на Філіппінах та платежі TON у Telegram показують, що люди приймають технології, коли вони прості, вбудовані та вирішують щоденні проблеми. Блокчейн повинен надавати пріоритет корисності над ідеологією — невдалі впровадження, як експеримент з Bitcoin у Сальвадорі, показують ризики, тоді як стейблкоїни та токенізовані активи пропонують чіткіший шлях до зручності використання та довіри. Масове прийняття вимагає простоти — криптовалюта повинна стати такою ж легкою, як існуючі додатки, роблячи заощадження, надсилання та витрачання природними; інакше блокчейн ризикує залишатися нішевим протягом десятиліть. Згідно з останніми дослідженнями, понад 36 мільйонів споживачів залишаються недостатньо охопленими банківськими послугами лише в Північній Америці, тоді як у Великобританії понад 20,2 мільйона дорослих не отримують належних послуг. Чи то через відсутність інфраструктури, чи через недовіру до банківської системи, це фінансове виключення продовжує стримувати економічну мобільність та обмежувати доступ до базових можливостей. Багато хто все ще бачить блокчейн як революційне рішення, що пропонує швидші, дешевші та безмежні фінансові послуги світу. Однак на практиці ми ще не виконали цю обіцянку для звичайних користувачів. Сьогодні криптовалюти та блокчейн загалом сприймаються як спекулятивні способи отримання вартості, а не...