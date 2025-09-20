Коли починається 3 сезон "Короля Талси" із Сильвестром Сталлоне? Як дивитися
Пост "О котрій годині починається 3 сезон 'Король Талси' із Сильвестром Сталлоне? Як дивитися" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Частковий постер 3 сезону "Король Талси". Paramount+ Король Талси, кримінальна драма Сильвестра Сталлоне, створена Тейлором Шеріданом, повертається цими вихідними з 3 сезоном. О котрій годині новий сезон почне транслюватися на Paramount+? Король Талси стартував у 2022 році і повернувся з другим сезоном у 2024 році. Сталлоне грає в серіалі роль Двайта "Генерала" Манфреді, колишнього мафіозного капорежиме, якого після 25-річного ув'язнення нью-йоркські кримінальні боси відправляють до Талси, штат Оклахома, щоб створити нове злочинне підприємство. Короткий опис 3 сезону Король Талси: "Коли імперія Двайта розширюється, зростають і його вороги та ризики для його команди. Тепер він стикається з найнебезпечнішими супротивниками в Талсі: Данмайрами, впливовою родиною зі старими грошима, яка не грає за старими правилами, змушуючи Двайта боротися за все, що він побудував, і захищати свою родину". У 3 сезоні Король Талси також знімаються Мартін Старр, Джей Вілл, Аннабелла Шіорра, Ніл МакДонаф, Роберт Патрік, Бо Кнапп, Белла Хіткоут, Кріс Калдовіно, Маккенна Квіглі Гаррінгтон, Майк "Кеш Фло" Волден, Кевін Поллак, Вінсент Піацца, Френк Грілло, Майкл Біч, Джеймс Руссо, Гарретт Хедлунд і Дана Делані. 3 сезон Король Талси починається з 1 епізоду під назвою "Кров і бурбон", який почне транслюватися в неділю о 10:00, 3 листопада (за Києвом) на Paramount+. Як і два попередні сезони Король Талси, 3 сезон складатиметься з 10 епізодів. Paramount+ пропонує два тарифні плани: Paramount+ Essential, який включає рекламу, коштує 7,99 доларів на місяць, і Paramount+ Premium, без реклами, коштує 12,99 доларів на місяць. Семюел Л. Джексон з'явиться як спеціальний гість у 3 сезоні "Король Талси" перед тим, як отримати власний спін-офф серіал
