Блокчейн-агностичний підхід Quant та його токен QNT

Пост "Блокчейн-агностичний підхід Quant та його токен QNT" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Quant - це блокчейн-проєкт, який прагне забезпечити інтероперабельність та безперешкодний обмін цифровими активами та даними між різними блокчейн-мережами. Детальніший погляд на Quant та QNT - його нативну криптовалюту, від Coinidol.com. Безперешкодна взаємодія між різними блокчейнами Основна увага Quant зосереджена на створенні інтероперабельної мережі, яка дозволяє різним блокчейн-мережам спілкуватися та обмінюватися даними між собою. Це забезпечує передачу цифрових активів та даних між різними блокчейнами. Технологія Overledger служить основою для його рішення з інтероперабельності. Overledger розроблений для полегшення безперешкодної взаємодії між різними блокчейнами та традиційними системами. Мережа Quant діє як шлюз для цифрових активів, дозволяючи передачу токенів та активів між різними блокчейн-мережами. Для цього використовуються мультичейн-додатки (MApps), які побудовані на основі мережі Quant, щоб використовувати її функції інтероперабельності та забезпечувати кросчейн взаємодію та обмін даними. QNT - це нативний утиліті токен мережі Quant, заснований на блокчейн Ethereum. Він використовується для різних цілей в екосистемі Quant, включаючи доступ та використання технології Overledger, участь в управлінні та оплату мережевих послуг. Сьогодні QNT входить до топ-100 криптовалют з ринковою капіталізацією 1,18 млрд доларів. Проєкт Quant співпрацює з різними організаціями та підприємствами для інтеграції своїх рішень з інтероперабельності в реальні випадки використання, такі як управління ланцюгами поставок, фінанси та охорона здоров'я. Відмова від відповідальності. Ця стаття призначена лише для інформаційних цілей і не повинна розглядатися як схвалення від Coinidol.com. Надані дані зібрані автором і не спонсоруються жодною компанією чи розробником токенів. Вони не є рекомендацією купувати чи продавати криптовалюту. Читачі повинні провести власне дослідження перед інвестуванням коштів. Джерело: https://coinidol.com/quant-qnt-token/