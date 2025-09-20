2025-10-11 Saturday

Криптоновини

Будьте в курсі найгарячіших новин та оновлень ринку криптовалют
GBP/USD знаходиться під сильним тиском з боку "Короля Долара"

GBP/USD знаходиться під сильним тиском з боку "Короля Долара"

Пост GBP/USD знаходиться під сильним тиском від "Короля Долара" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. GBP/USD опускається нижче 1.3500, оскільки "Король Долар" відновлює силу після засідання ФРС Британський фунт (GBP) знаходиться під сильним тиском від "Короля Долара" у п'ятницю, знизившись на 0.52%, незважаючи на відсутність економічних даних у США, лише з виступами офіційних осіб Федеральної резервної системи (ФРС) у стрічці новин. Дані Великобританії, хоча й позитивні, не змогли підтримати фунт стерлінгів у роздрібних продажах. GBP/USD торгується на рівні 1.3482. Настрій ринку залишається змішаним на тлі закінчення терміну дії опціонів "квадрупл відьом" у п'ятницю, що може спричинити волатильність на фондових ринках США. Долар США відновився після падіння до трирічних мінімумів після рішення ФРС щодо монетарної політики у середу. Читати далі... Фунт стерлінгів знижується через зростання фіскальних проблем Великобританії, очікується виступ Дейлі з ФРС Фунт стерлінгів (GBP) падає відносно основних валют у п'ятницю, оскільки прибутковість довгострокових облігацій Великобританії (UK) різко зростає на тлі стрімкого збільшення державних запозичень у серпні. Прибутковість 30-річних облігацій Великобританії підскочила більш ніж на 1% до майже 5.50%. Дані показали, що чисті запозичення державного сектору досягли 18 мільярдів фунтів, що є найвищим показником за п'ять років для цього місяця. Економісти очікували, що урядові запозичення будуть значно нижчими - 12.8 мільярдів фунтів. Читати далі... GBP/USD перейшов у фазу торгівлі в діапазоні – група UOB Фунт стерлінгів (GBP) перейшов у фазу торгівлі в діапазоні; пом'якшення базового тону свідчить про те, що спочатку він, ймовірно, протестує нижню межу діапазону 1.3470/1.3650, зазначають аналітики Форексу (FX) групи UOB Квек Сер Леанг і Пітер Чіа. Читати далі... Джерело: https://www.fxstreet.com/news/pound-sterling-price-news-and-forecast-gbp-usd-is-under-heavy-pressure-from-the-king-dollar-202509191651
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/20 23:18
Поділитись
Польща приєднується до хвилі Bitcoin ETF з дебютом на Варшавській фондовій біржі

Польща приєднується до хвилі Bitcoin ETF з дебютом на Варшавській фондовій біржі

Допис Польща приєднується до хвилі Bitcoin ETF з дебютом на Варшавській фондовій біржі з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Польща приєднується до хвилі Bitcoin ETF з дебютом на Варшавській фондовій біржі Реєстрація для нашої розсилки! Для оновлень та ексклюзивних пропозицій введіть свою електронну пошту. Крістіан, журналіст та редактор з керівними ролями у філіппінських та канадських ЗМІ, надихається своєю любов'ю до письма та криптовалюти. Поза роботою він кухар та кіноман, якого постійно інтригує розмір всесвіту. Цей веб-сайт використовує файли cookie. Продовжуючи використовувати цей веб-сайт, ви даєте згоду на використання файлів cookie. Відвідайте наш Особистий кабінет або Політику використання файлів cookie. Я погоджуюсь Джерело: https://bitcoinist.com/poland-joins-the-bitcoin-etf-wave-with-warsaw-stock-exchange-debut/
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/20 22:40
Поділитись
Блокчейн-агностичний підхід Quant та його токен QNT

Блокчейн-агностичний підхід Quant та його токен QNT

Пост "Блокчейн-агностичний підхід Quant та його токен QNT" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Quant - це блокчейн-проєкт, який прагне забезпечити інтероперабельність та безперешкодний обмін цифровими активами та даними між різними блокчейн-мережами. Детальніший погляд на Quant та QNT - його нативну криптовалюту, від Coinidol.com. Безперешкодна взаємодія між різними блокчейнами Основна увага Quant зосереджена на створенні інтероперабельної мережі, яка дозволяє різним блокчейн-мережам спілкуватися та обмінюватися даними між собою. Це забезпечує передачу цифрових активів та даних між різними блокчейнами. Технологія Overledger служить основою для його рішення з інтероперабельності. Overledger розроблений для полегшення безперешкодної взаємодії між різними блокчейнами та традиційними системами. Мережа Quant діє як шлюз для цифрових активів, дозволяючи передачу токенів та активів між різними блокчейн-мережами. Для цього використовуються мультичейн-додатки (MApps), які побудовані на основі мережі Quant, щоб використовувати її функції інтероперабельності та забезпечувати кросчейн взаємодію та обмін даними. QNT - це нативний утиліті токен мережі Quant, заснований на блокчейн Ethereum. Він використовується для різних цілей в екосистемі Quant, включаючи доступ та використання технології Overledger, участь в управлінні та оплату мережевих послуг. Сьогодні QNT входить до топ-100 криптовалют з ринковою капіталізацією 1,18 млрд доларів. Проєкт Quant співпрацює з різними організаціями та підприємствами для інтеграції своїх рішень з інтероперабельності в реальні випадки використання, такі як управління ланцюгами поставок, фінанси та охорона здоров'я. Відмова від відповідальності. Ця стаття призначена лише для інформаційних цілей і не повинна розглядатися як схвалення від Coinidol.com. Надані дані зібрані автором і не спонсоруються жодною компанією чи розробником токенів. Вони не є рекомендацією купувати чи продавати криптовалюту. Читачі повинні провести власне дослідження перед інвестуванням коштів. Джерело: https://coinidol.com/quant-qnt-token/
1
1$0.004097-33.51%
RealLink
REAL$0.07055-13.56%
Capverse
CAP$0.11548+4.62%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/20 22:28
Поділитись
Законопроєкт CLARITY набирає підтримки на тлі зростання імпульсу політики щодо Bitcoin

Законопроєкт CLARITY набирає підтримки на тлі зростання імпульсу політики щодо Bitcoin

Пост "Закон CLARITY отримує підтримку, оскільки зростає імпульс політики Bitcoin" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Регулювання криптовалюти в Сполучених Штатах набрало імпульсу напередодні проміжних виборів 2026 року. Генеральний директор Satoshi Action Fund пообіцяв масштабне оголошення щодо Bitcoin, яке може змінити оптику прийняття криптовалюти. Закон Clarity вже отримав мінімальну необхідну підтримку від сенаторів-демократів. Регулювання криптовалюти в США набирає обертів напередодні проміжних виборів 2026 року. Satoshi Action Fund під керівництвом Денніса Портера активізував лобістські зусилля у Вашингтоні, спонукаючи законодавців надати пріоритет закону CLARITY. Портер також натякнув, що наступного тижня буде "масштабне" оголошення щодо Bitcoin; те, яке, за його словами, може змінити траєкторію прийняття Bitcoin у США. Голоси галузі закликають трейдерів уважно стежити. Бенджамін Аарон Семчі, голова Averliz, повідомив послідовникам, що заява Портера заслуговує на увагу, підкреслюючи, як зміни в політиці можуть швидко вплинути на ринки. Яких регуляцій криптовалюти очікувати від Вашингтона? Розвиток закону GENIUS Законодавці США об'єдналися від обох основних партій, щоб прийняти закон GENIUS, який зосереджується на стейблкоїнах як формі оплати. Оскільки дані про працю в країні виявили слабкість, законодавці тепер більш ніж будь-коли зацікавлені у використанні нових технологій для створення нових і більш високооплачуваних робочих місць. Двопартійний поштовх для закону CLARITY Зараз імпульс стоїть за законом CLARITY, який спрямований на перегляд правил структури криптовалютного ринку. У п'ятницю 12 сенаторів-демократів на чолі з сенатором Рубеном Гальєго підтвердили свій намір працювати через прохід. "Ми сподіваємося, що наші колеги-республіканці погодяться на двопартійний процес авторства, як це є нормою для законодавства такого масштабу. Враховуючи наш спільний інтерес до швидкого просування в цьому питанні, ми сподіваємося, що вони погодяться на розумні запити, щоб дозволити справжню співпрацю", - зазначили сенатори-демократи. Пов'язано: Рей Даліо попереджає про "економічний серцевий напад" США через борг, бачить...
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/20 21:02
Поділитись
Коли починається 3 сезон "Короля Талси" із Сильвестром Сталлоне? Як дивитися

Коли починається 3 сезон "Короля Талси" із Сильвестром Сталлоне? Як дивитися

Пост "О котрій годині починається 3 сезон 'Король Талси' із Сильвестром Сталлоне? Як дивитися" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Частковий постер 3 сезону "Король Талси". Paramount+ Король Талси, кримінальна драма Сильвестра Сталлоне, створена Тейлором Шеріданом, повертається цими вихідними з 3 сезоном. О котрій годині новий сезон почне транслюватися на Paramount+? Король Талси стартував у 2022 році і повернувся з другим сезоном у 2024 році. Сталлоне грає в серіалі роль Двайта "Генерала" Манфреді, колишнього мафіозного капорежиме, якого після 25-річного ув'язнення нью-йоркські кримінальні боси відправляють до Талси, штат Оклахома, щоб створити нове злочинне підприємство. Forbes "Південний парк" 27 сезон: оновлений графік виходу: коли виходять нові епізоди? Автор: Тім Ламмерс Короткий опис 3 сезону Король Талси: "Коли імперія Двайта розширюється, зростають і його вороги та ризики для його команди. Тепер він стикається з найнебезпечнішими супротивниками в Талсі: Данмайрами, впливовою родиною зі старими грошима, яка не грає за старими правилами, змушуючи Двайта боротися за все, що він побудував, і захищати свою родину". У 3 сезоні Король Талси також знімаються Мартін Старр, Джей Вілл, Аннабелла Шіорра, Ніл МакДонаф, Роберт Патрік, Бо Кнапп, Белла Хіткоут, Кріс Калдовіно, Маккенна Квіглі Гаррінгтон, Майк "Кеш Фло" Волден, Кевін Поллак, Вінсент Піацца, Френк Грілло, Майкл Біч, Джеймс Руссо, Гарретт Хедлунд і Дана Делані. 3 сезон Король Талси починається з 1 епізоду під назвою "Кров і бурбон", який почне транслюватися в неділю о 10:00, 3 листопада (за Києвом) на Paramount+. Як і два попередні сезони Король Талси, 3 сезон складатиметься з 10 епізодів. Forbes "Фантастична четвірка: перші кроки" отримує дату виходу на стрімінгу Автор: Тім Ламмерс Paramount+ пропонує два тарифні плани: Paramount+ Essential, який включає рекламу, коштує 7,99 доларів на місяць, і Paramount+ Premium, без реклами, коштує 12,99 доларів на місяць. Семюел Л. Джексон з'явиться як спеціальний гість у 3 сезоні "Король Талси" перед тим, як отримати власний спін-офф серіал Король Талси представить спеціального гостя в...
1
1$0.004097-33.51%
MemeCore
M$2.24709+9.89%
Threshold
T$0.01201-21.03%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/20 20:45
Поділитись
Шорти перевершили лонги на 485 BTC

Шорти перевершили лонги на 485 BTC

Пост "Шорти перевершили лонги на 485 BTC" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Трейдери Bitcoin все ще ведмежі: шорти перевершили лонги на 485 BTC. Підпишіться на нашу розсилку! Для оновлень та ексклюзивних пропозицій введіть свою електронну пошту. Кешав — випускник фізичного факультету, який працює письменником у Bitcoinist з червня 2021 року. Він захоплюється письмом, і протягом років набув досвіду роботи в різних нішах. Кешав активно цікавиться ринком криптовалют, а ончейн аналіз є сферою, яку він особливо любить досліджувати та про яку писати. Цей веб-сайт використовує файли cookie. Продовжуючи використовувати цей веб-сайт, ви даєте згоду на використання файлів cookie. Відвідайте наш Центр конфіденційності або Політику використання файлів cookie. Я погоджуюсь Джерело: https://bitcoinist.com/bitcoin-bearish-shorts-outweigh-longs-485-btc/
Bitcoin
BTC$112,246.04-7.36%
BRC20.COM
COM$0.010031-10.41%
Sign
SIGN$0.04163-32.29%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/20 19:59
Поділитись
Феноменальне майбутнє Bitcoin: розкриття прогнозів цін на 2025-2030 роки

Феноменальне майбутнє Bitcoin: розкриття прогнозів цін на 2025-2030 роки

Допис Феноменальне майбутнє Bitcoin: Розкриття прогнозів цін на 2025-2030 роки з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Феноменальне майбутнє Bitcoin: Розкриття прогнозів цін на 2025-2030 роки Перейти до вмісту Головна Новини криптовалют Феноменальне майбутнє Bitcoin: Розкриття прогнозів цін на 2025-2030 роки Джерело: https://bitcoinworld.co.in/bitcoin-price-forecast-2030/
BRC20.COM
COM$0.010031-10.41%
FUTURECOIN
FUTURE$0.11942+3.11%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/20 19:51
Поділитись
Дозрівання Bitcoin піднімає ключові питання

Дозрівання Bitcoin піднімає ключові питання

Пост "Дорослішання Bitcoin піднімає ключові питання" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Майкл Сейлор, голова MicroStrategy, нещодавно поділився перспективними поглядами на траєкторію ціни Bitcoin, визначивши зниження волатильності як ключовий фактор для залучення інституційних користувачів. Виступаючи в подкасті Coin Stories, Сейлор пояснив, що хоча зменшення коливань може знизити інтерес роздрібних трейдерів, цей перехід свідчить про дорослішання Bitcoin. Продовжити читання: "Дорослішання Bitcoin піднімає ключові питання" Джерело: https://en.bitcoinhaber.net/bitcoins-maturation-raises-key-questions
BRC20.COM
COM$0.010031-10.41%
MAY
MAY$0.02934-22.05%
Forward
FORWARD$0.0002181-0.36%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/20 19:41
Поділитись
Bitcoin Hyper наступна криптовалюта, яка вибухне?

Bitcoin Hyper наступна криптовалюта, яка вибухне?

Пост Bitcoin Hyper наступна криптовалюта, що вибухне? з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Економіст прогнозує сезон альткоїнів та більше зниження ставок: Bitcoin Hyper наступна криптовалюта, що вибухне? Підпишіться на нашу розсилку! Для оновлень та ексклюзивних пропозицій введіть свою електронну пошту. Як криптовалютний письменник, обов'язки Богдана розділені між дослідженням і написанням статей та розвагою команди своїм гумором на межі політичної некоректності, як майбутній Білл Берр, якщо хочете. Завдяки своєму 12+ річному досвіду написання в багатьох галузях, включаючи технології, кібербезпеку, моделювання, фітнес, криптовалюту та інші теми, які не можна називати, він став справжнім активом для команди. У той час як його посада старшого письменника в PrivacyAffairs навчила його цінним урокам про силу самоуправління, вся його письменницька кар'єра була і є вправою в самовдосконаленні. Тепер він готовий зануритися в криптовалюту і навчити людей, як взяти під контроль свої власні гроші на блокчейні. З фіатом як вічно знецінюваною валютою, Bitcoin та альткоїни здаються найкращою альтернативою для Богдана. Найбільшим професійним досягненням Богдана, окрім забезпечення посади головного письменника для Bitcoinist, був його 5-річний досвід роботи менеджером з написання в Blackwood Productions, де він координував команду з чотирьох письменників. За цей час він дізнався про цінність командної роботи та створення робочого середовища, яке породжує ефективність, позитив та дружбу. Цей веб-сайт використовує файли cookie. Продовжуючи використовувати цей веб-сайт, ви даєте згоду на використання файлів cookie. Відвідайте наш Центр конфіденційності або Політику використання файлів cookie. Я згоден Джерело: https://bitcoinist.com/more-rate-cuts-will-trigger-alt-season-bitcoin-hyper-gains/
Hyperlane
HYPER$0.18349-29.81%
Moonveil
MORE$0.02625-16.79%
READY
READY$0.034881-28.83%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/20 19:20
Поділитись
Bitcoin $BTC втрата підтримки на рівні $115,440 може означати проблеми попереду

Bitcoin $BTC втрата підтримки на рівні $115,440 може означати проблеми попереду

Деталі: https://coincu.com/bitcoin/bitcoin-btc-losing-115440-support/
Bitcoin
BTC$112,246.04-7.36%
BRC20.COM
COM$0.010031-10.41%
Spell Token
SPELL$0.0003201-26.15%
Поділитись
Coinstats2025/09/20 17:16
Поділитись

Популярні новини

Ще

Криптовалютні новини: Morgan Stanley розширює доступ до криптовалюти для всіх клієнтів з управління капіталом

Dogecoin (DOGE) утримує ключовий рівень $0.25, оскільки новий ETF та активність китів викликають надії на прорив

Аналіз: Обсяг ліквідації Hyperliquid наближається до 7 мільярдів доларів, загальний обсяг мережі може досягти 30-40 мільярдів доларів

Приготуйтеся: передпродаж нових токенів $IPO скоро відкриється з ексклюзивними пропозиціями

Криптовалютні новини: Платформа для криптовалютних ставок Shuffle підтверджує витік даних користувачів