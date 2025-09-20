Німеччина хоче провести Олімпійські ігри протягом наступних 20 років

Допис "Німеччина хоче провести Олімпійські ігри протягом наступних 20 років" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. На цій старовинній фотографії близько 80 000 людей заповнили Олімпійський стадіон Мюнхена, щоб спостерігати за церемонією відкриття Літніх Олімпійських ігор 1972 року. Мюнхен є одним із чотирьох німецьких місць, які претендують на проведення Ігор протягом наступних 20 років. Bettmann Archive Минуло півстоліття відтоді, як Олімпійські ігри проводилися в Німеччині, і багато хто в країні вважає, що настав час для нації знову стати в чергу на проведення. З часу останньої Літньої Олімпіади в Мюнхені 1972 року Німеччина не соромилася подавати заявки знову, хоча насправді вона не була близькою до отримання інших Ігор. Натомість Німеччина задовольнялася проведенням низки менших мультиспортивних Ігор та Чемпіонатів світу з різноманітних олімпійських видів спорту та майбутніх олімпійських дисциплін (у 2026 році: кінний спорт в Аахені, флаг-футбол у Дюссельдорфі та художня гімнастика у Франкфурті). Тепер настав час змін. Німецький олімпійський комітет нещодавно оголосив, що розгляне можливість подання заявки від одного з чотирьох запропонованих місць – Берліна, Гамбурга, Мюнхена та регіону Рейн-Рур – на проведення Літніх ігор 2036, 2040 або 2044 року. Дослідницьким комітетам для кожного з них дали дозвіл на підготовку пропозицій, і очікується, що національний Олімпійський комітет обере переможця наступного року. 2036 рік може не статися для жодного з них. П'ять інших кандидатів офіційно вступили в гонку, і на відміну від Парижа, який максимально використав свої столітні Ігри минулого року, важко уявити, що Німеччина зробить те саме. 2040-і роки здаються більш перспективними. Усі чотири ранні кандидати мають переконливі аргументи. П'ять міст у північно-західному регіоні Рейн-Рур, з невеликою допомогою Берліна, об'єдналися цього літа для проведення барвистих та добре організованих Всесвітніх університетських ігор, знову доводячи, що Ігри не обов'язково повинні бути прив'язані до...