Канадський долар зміцнюється, незважаючи на слабші роздрібні продажі в липні
Пост "Канадський долар зміцнюється, незважаючи на слабші роздрібні продажі в липні" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Канадський долар зміцнюється, незважаючи на слабші роздрібні продажі в липні, при цьому USD/CAD знижується після невдалої спроби утриматися вище позначки 1,3800. Витрати канадських домогосподарств послабилися в липні, оскільки роздрібні продажі знизилися на 0,8%, а продажі без урахування автомобілів впали на 1,2%. Індекс долара США тримається поблизу шестиденних максимумів, підтримуваний стійким попитом після обережних вказівок ФРС. Канадський долар (CAD) зміцнюється проти долара США (USD) у п'ятницю, при цьому USD/CAD перериває дводенну переможну серію та скорочує попередні внутрішньоденні втрати, незважаючи на сильніший долар США та слабші дані роздрібних продажів. На момент написання пара торгується близько 1,3778, знижуючись з денного максимуму 1,3825, оскільки бикам не вдалося підтримати імпульс вище психологічної позначки 1,3800. Тим часом, Індекс долара США (DXY), який вимірює вартість долара США відносно кошика з шести основних валют, утримує свій відскок після засідання ФРС, торгуючись поблизу шестиденних максимумів близько 97,63. Статистичне управління Канади повідомило, що роздрібні продажі впали на 0,8% за місяць у липні, що відповідає очікуванням, після того як показник за червень був переглянутий у бік підвищення до 1,6% з 1,5%. Продажі без урахування автомобілів знизилися на 1,2%, що є різкішим падінням, ніж очікувані -0,7%, хоча показник за попередній місяць був переглянутий у бік підвищення до 2,2% з 1,9%. Ці цифри підкреслюють послаблення внутрішнього попиту, викликаючи занепокоєння щодо імпульсу споживчих витрат після сильного другого кварталу. Публікація відбувається на тлі ключових рішень центральних банків цього тижня. Банк Канади (BoC) знизив свою облікову ставку на 25 базисних пунктів до 2,50%. Політики посилалися на уповільнення зростання, слабший експорт та тріщини на ринку праці як обґрунтування для пом'якшення політики. Голова Тіфф Маклем підкреслив, що Банк готовий до подальшого пом'якшення "якщо ризики зростуть". Овернайт індексні свопи передбачають близько 40% ймовірності ще одного зниження на засіданні 29 жовтня, що зростає до майже 75% до грудня. Федеральна резервна система США (ФРС) також знизила ставки на 25 базисних пунктів до цільового...
BitcoinEthereumNews2025/09/20 23:00