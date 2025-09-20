2025-10-11 Saturday

Dogecoin націлюється на відскок до $0,28–$0,30 після сигналу купівлі H4 TD Sequential

Криптоаналітик Алі Мартінес помічає сигнал TD Sequential "купівля" на 4-годинному графіку Dogecoin. Чи зможе DOGE відновитися до $0,28–$0,30? Всередині аналіз ціни та поради щодо торгівлі.
Blockchainreporter2025/09/21 03:00
Трейдери тестують ChatGPT для прогнозів ціни Bitcoin

Пост "Трейдери тестують ChatGPT для прогнозів ціни Bitcoin" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. ChatGPT відображає ключові рівні Bitcoin при введенні індикаторів RSI, MACD та MVRV. Трейдери тестують ChatGPT для прогнозів BTC, але відзначають обмеження без ончейн даних. ШІ показує перспективи як інструмент для робочого столу в поєднанні з людським ринковим судженням. Трейдери почали тестувати нове питання: чи може ChatGPT передбачити наступний рух Bitcoin? Модель не сканує блокчейни і не відстежує гаманці китів. Але в поєднанні з чіткими графіками та сильними індикаторами вона може відображати важливі рівні. Як ChatGPT може передбачити наступний рух Bitcoin? Запит до GPT-5 з багатими даними та аналізом експертів Результати залежать від якості вхідних даних. Загальні запити дають широкі відповіді. Детальні дані, тобто RSI, MACD, коефіцієнти MVRV, дають точніші прогнози. Прикладом є аналітик Алі Мартінес, який спрогнозував, що Bitcoin утримає $115,400, щоб уникнути падіння до $93,600. Коли цей графік пропустили через ChatGPT, повернулися ті ж рівні. При запиті до моделі GPT-5 ChatGPT з іншим графіком та введенням нового параметра фундаментальних показників з'явився інший прогноз. Потім ми створили сценарій, де вилучили MVRV і залишили лише RSI та MACD, і упередження змінилося на ведмежий ринок, сигналізуючи про слабший імпульс. Трейдери застосовують це на практиці На X трейдер primedealer завантажив у модель однохвилинний графік BTC з накладеними ковзними середніми. Цікаво, що ChatGPT надав трейдеру прогноз, що ціна BTC має більше ведмежого настрою, ніж бичачого. "Запитав ChatGPT, чи може він проаналізувати 1-хвилинний графік і повідомити про умови... насправді досить вражаюче. Я можу почати використовувати це для перевірки настроїв на графіках вищих таймфреймів, коли ринок здається незрозумілим. $BTC pic.twitter.com/MN8RhcFAen — primedealer (@primedealer) 19 вересня 2025" Протестовані нами сценарії показують, що ChatGPT не винаходить сигнали; він структурує сигнали, які йому подаються, відображаючи логіку аналітика. Обмеження залишаються очевидними ChatGPT не може отримати доступ до необробленого блокчейну...
BitcoinEthereumNews2025/09/21 02:08
Власники ETH та BTC шукають стабільний дохід через хмарний майнінг FleetMining

Пост "Власники ETH і BTC шукають стабільний дохід через Хмарний майнінг FleetMining" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Реклама &nbsp &nbsp Відмова від відповідальності: Стаття нижче є спонсорованою, і погляди в ній не представляють погляди ZyCrypto. Читачам слід провести незалежне дослідження перед вчиненням будь-яких дій, пов'язаних із проєктом, згаданим у цій статті. Цю статтю не слід розглядати як інвестиційну пораду. Нью-Йоркський час: 20 вересня 2025 — FleetMining, американська компанія з хмарного майнінгу, оголошує про запуск своєї безкоштовної послуги хмарного майнінгу, що дає користувачам можливість майнити популярні криптовалюти, такі як Bitcoin і Dogecoin, без дорогого обладнання чи витрат на електроенергію. Нова платформа представляє спрощений спосіб для ентузіастів криптовалют і новачків заробляти пасивний дохід через майнінг — повністю онлайн. Пропонуючи безкоштовний майнінговий контракт на $15 при реєстрації, FleetMining робить майнінг доступнішим, ніж будь-коли. Без обладнання. Без досвіду. Лише криптовалютні винагороди. Платформа FleetMining усуває традиційні складнощі криптовалютного майнінгу. Користувачам більше не потрібно купувати майнінгові установки чи обслуговувати сервери. Лише з адресою електронної пошти люди можуть зареєструватися та почати отримувати щоденні виплати через простий, зручний інтерфейс. Платформа підтримує майнінг для Bitcoin (BTC), Dogecoin (DOGE) та Litecoin (LTC). "Ми створили FleetMining з переконанням, що будь-хто повинен мати можливість брати участь у майнінгу криптовалют без високих витрат чи технічних проблем", — сказав представник компанії. "Наша модель побудована на прозорості, простоті використання та інклюзивності". Реклама &nbsp Глобальні операції з екологічно свідомою інфраструктурою FleetMining керує своїми майнінговими фермами в стратегічних, енергоефективних регіонах, таких як Казахстан та Ісландія. Ці місця вибрані через низькі тарифи на електроенергію та доступ до сталих джерел енергії, що дозволяє компанії передавати економію витрат та надійність своїм користувачам. План Щоденний дохід Тривалість (днів) Загальний дохід Стартовий майнер $100 $3.00 2 $106 Стартовий майнер $500 $6.25 5 $531.25 Стандартний майнер $3,000 $45.00 15 $3,675 Стандартний майнер $6,000 $96.00 20 $7,920 Розширений...
BitcoinEthereumNews2025/09/21 02:07
Pepe Coin (PEPE) проти Little Pepe (LILPEPE): Чому LILPEPE має перевагу в 2025 році

Передпродаж Little Pepe за ціною $0,0022 зібрав $25 млн, при цьому ранні покупці отримали прибуток у 120%, пропонуючи ще 36% потенційного зростання до запуску та можливість отримання прибутку у 3 938%, щоб конкурувати з PEPE у 2025 році.
Blockchainreporter2025/09/21 01:55
Німеччина хоче провести Олімпійські ігри протягом наступних 20 років

Допис "Німеччина хоче провести Олімпійські ігри протягом наступних 20 років" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. На цій старовинній фотографії близько 80 000 людей заповнили Олімпійський стадіон Мюнхена, щоб спостерігати за церемонією відкриття Літніх Олімпійських ігор 1972 року. Мюнхен є одним із чотирьох німецьких місць, які претендують на проведення Ігор протягом наступних 20 років. Bettmann Archive Минуло півстоліття відтоді, як Олімпійські ігри проводилися в Німеччині, і багато хто в країні вважає, що настав час для нації знову стати в чергу на проведення. З часу останньої Літньої Олімпіади в Мюнхені 1972 року Німеччина не соромилася подавати заявки знову, хоча насправді вона не була близькою до отримання інших Ігор. Натомість Німеччина задовольнялася проведенням низки менших мультиспортивних Ігор та Чемпіонатів світу з різноманітних олімпійських видів спорту та майбутніх олімпійських дисциплін (у 2026 році: кінний спорт в Аахені, флаг-футбол у Дюссельдорфі та художня гімнастика у Франкфурті). Тепер настав час змін. Німецький олімпійський комітет нещодавно оголосив, що розгляне можливість подання заявки від одного з чотирьох запропонованих місць – Берліна, Гамбурга, Мюнхена та регіону Рейн-Рур – на проведення Літніх ігор 2036, 2040 або 2044 року. Дослідницьким комітетам для кожного з них дали дозвіл на підготовку пропозицій, і очікується, що національний Олімпійський комітет обере переможця наступного року. 2036 рік може не статися для жодного з них. П'ять інших кандидатів офіційно вступили в гонку, і на відміну від Парижа, який максимально використав свої столітні Ігри минулого року, важко уявити, що Німеччина зробить те саме. 2040-і роки здаються більш перспективними. Усі чотири ранні кандидати мають переконливі аргументи. П'ять міст у північно-західному регіоні Рейн-Рур, з невеликою допомогою Берліна, об'єдналися цього літа для проведення барвистих та добре організованих Всесвітніх університетських ігор, знову доводячи, що Ігри не обов'язково повинні бути прив'язані до...
BitcoinEthereumNews2025/09/21 01:21
Великий бик Michael Saylor обговорює майбутнє Bitcoin: "Десятирічний період розпочався"

Пост "Великий Бик Michael Saylor обговорює майбутнє Bitcoin: "Почався 10-річний період" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. У своєму нещодавньому інтерв'ю з Natalie Brunell, голова MicroStrategy Michael Saylor зробив важливі заяви про майбутнє Bitcoin (BTC), оскільки інституційні інвестори входять у сектор. Хоча зниження волатильності Bitcoin може зробити його "нудним" для роздрібних інвесторів, які шукають гострих відчуттів, насправді це природна фаза дозрівання активу і позитивний знак, на думку Saylor. Saylor зазначає, що зниження волатильності ціни Bitcoin привернуло увагу великих інституційних інвесторів, що він розглядає як частину процесу дозрівання Bitcoin і заохочення довгострокових власників капіталу інвестувати у великі обсяги активу. Saylor стверджує, що цей період дозрівання необхідний для того, щоб актив став більш надійним і надійним інвестиційним інструментом. Saylor описує десятиліття між 2025 і 2035 роками як нову "цифрову золоту лихоманку" для екосистеми Bitcoin. Він прогнозує, що протягом цього періоду з'являться багато різних бізнес-моделей і продуктів, будуть засновані нові компанії, і будуть створені величезні статки. Saylor заявляє, що цей період відображає "хаос" на ринку, і що будуть допущені помилки, але в кінцевому підсумку будуть досягнуті великі успіхи. В інтерв'ю також досліджується бачення Saylor щодо кредитних інструментів, забезпечених Bitcoin. Saylor стверджує, що Bitcoin, як "цифровий капітал", може генерувати вищу прибутковість і вирішувати слабкі місця в традиційній фінансовій системі. Він стверджує, що робота його компанії в цій сфері дозволила Bitcoin генерувати грошовий потік, створюючи безпечніші, більш прибуткові та більш ліквідні кредитні продукти для інвесторів. *Це не є інвестиційною порадою. Підписуйтесь на наші акаунти в Telegram і Twitter зараз для ексклюзивних новин, аналітики та ончейн даних! Джерело: https://en.bitcoinsistemi.com/big-bull-michael-saylor-discusses-bitcoins-future-the-10-year-period-has-begun/
BitcoinEthereumNews2025/09/21 01:07
Сезон ротації альткоїнів бачить просування SUI, SEI та VET; Zexpire підкреслює опціони з фіксованим ризиком для роздрібних трейдерів

SUI, SEI та VET ростуть, оскільки капітал переходить в альткоїни, але Zexpire привертає увагу завдяки опціонам на криптовалюту з фіксованим ризиком в один клік та зростаючим попитом на токен $ZX.
Blockchainreporter2025/09/21 00:50
Кевін Дюрант відновив Bitcoin, куплений за $650, тепер зріс більш ніж на 17 700%, майже через десятиліття

Пост "Кевін Дюрант повернув Bitcoin, куплений за $650, який тепер виріс на понад 17 700% майже за десятиліття" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Форвард Національної баскетбольної асоціації (NBA) Кевін Дюрант знову отримав доступ до свого bitcoin після того, як майже десятиліття був заблокований у своєму акаунті Coinbase. За цей час ціна BTC зросла більш ніж на 17 700%. "Ми це виправили. Повернення активів завершено", - написав генеральний директор Coinbase Браян Армстронг у X, відповідаючи на вірусний твіт про проблеми з доступом Дюранта. Відновлення доступу відбулося через кілька днів після того, як Дюрант і його бізнес-партнер Річ Клейман обговорили блокування на конференції CNBC Game Plan. "Це просто процес, який ми не змогли вирішити", - сказав Клейман. Проте він зазначив: "Bitcoin продовжує зростати... тож, я маю на увазі, це лише принесло нам користь". Дюрант купив bitcoin у 2016 році, почувши про нього від тодішніх товаришів по команді Golden State Warriors. На той час bitcoin торгувався між $360 і $1 000, і за оцінками, Дюрант купив його приблизно за $650 за монету. Зараз він коливається біля $116 000, згідно з даними CoinMarketCap. Ні Дюрант, ні Клейман не розкрили розмір його активів. Дюрант і Клейман є інвесторами Coinbase і просували компанію через свій медіа-ресурс Boardroom. Цей випадок стався на тлі зростаючого невдоволення серед деяких користувачів Coinbase, які стверджують, що стикалися з подібними проблемами при відновленні доступу до акаунта або отриманні допомоги від служби підтримки. Армстронг визнав критику в соціальних мережах, заявивши, що компанія "робить великий акцент" на покращенні обслуговування клієнтів. Джерело: https://www.coindesk.com/business/2025/09/20/kevin-durant-recovers-bitcoin-bought-at-usd650-now-up-over-17-700-after-nearly-a-decade
BitcoinEthereumNews2025/09/21 00:40
Кевін Дюрант відновив доступ до Bitcoin після багатьох років

Допис "Кевін Дюрант відновлює доступ до Bitcoin після років" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Зірка NBA Кевін Дюрант нарешті відновив контроль над своїм давно втраченим гаманцем Bitcoin після майже десяти років неможливості доступу до свого облікового запису Coinbase. Це возз'єднання з його криптовалютними активами викликало широке обговорення в спільноті цифрових валют, підкреслюючи складність і мінливий характер крипторинку, коли йдеться про цифрову безпеку. [...] Читати далі: Кевін Дюрант відновлює доступ до Bitcoin після років Джерело: https://en.bitcoinhaber.net/kevin-durant-recovers-bitcoin-access-after-years
BitcoinEthereumNews2025/09/20 23:46
Канадський долар зміцнюється, незважаючи на слабші роздрібні продажі в липні

Пост "Канадський долар зміцнюється, незважаючи на слабші роздрібні продажі в липні" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Канадський долар зміцнюється, незважаючи на слабші роздрібні продажі в липні, при цьому USD/CAD знижується після невдалої спроби утриматися вище позначки 1,3800. Витрати канадських домогосподарств послабилися в липні, оскільки роздрібні продажі знизилися на 0,8%, а продажі без урахування автомобілів впали на 1,2%. Індекс долара США тримається поблизу шестиденних максимумів, підтримуваний стійким попитом після обережних вказівок ФРС. Канадський долар (CAD) зміцнюється проти долара США (USD) у п'ятницю, при цьому USD/CAD перериває дводенну переможну серію та скорочує попередні внутрішньоденні втрати, незважаючи на сильніший долар США та слабші дані роздрібних продажів. На момент написання пара торгується близько 1,3778, знижуючись з денного максимуму 1,3825, оскільки бикам не вдалося підтримати імпульс вище психологічної позначки 1,3800. Тим часом, Індекс долара США (DXY), який вимірює вартість долара США відносно кошика з шести основних валют, утримує свій відскок після засідання ФРС, торгуючись поблизу шестиденних максимумів близько 97,63. Статистичне управління Канади повідомило, що роздрібні продажі впали на 0,8% за місяць у липні, що відповідає очікуванням, після того як показник за червень був переглянутий у бік підвищення до 1,6% з 1,5%. Продажі без урахування автомобілів знизилися на 1,2%, що є різкішим падінням, ніж очікувані -0,7%, хоча показник за попередній місяць був переглянутий у бік підвищення до 2,2% з 1,9%. Ці цифри підкреслюють послаблення внутрішнього попиту, викликаючи занепокоєння щодо імпульсу споживчих витрат після сильного другого кварталу. Публікація відбувається на тлі ключових рішень центральних банків цього тижня. Банк Канади (BoC) знизив свою облікову ставку на 25 базисних пунктів до 2,50%. Політики посилалися на уповільнення зростання, слабший експорт та тріщини на ринку праці як обґрунтування для пом'якшення політики. Голова Тіфф Маклем підкреслив, що Банк готовий до подальшого пом'якшення "якщо ризики зростуть". Овернайт індексні свопи передбачають близько 40% ймовірності ще одного зниження на засіданні 29 жовтня, що зростає до майже 75% до грудня. Федеральна резервна система США (ФРС) також знизила ставки на 25 базисних пунктів до цільового...
BitcoinEthereumNews2025/09/20 23:00
