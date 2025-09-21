Генеральний директор Helius Labs та співзасновник Solana не погоджуються щодо токенізації

Пост "Генеральний директор Helius Labs і співзасновник Solana не погоджуються щодо токенізації" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Генеральний директор Helius Labs Мерт Мумтаз та один із співзасновників Екосистеми Solana, Анатолій "Толі" Яковенко, публічно висловили різні думки на X щодо поляризуючої теми токенізації. Спільнота Solana завжди була згуртованою та тісно пов'язаною спільним менталітетом аутсайдера, загартованим такими викликами, як простої після того, як вона увірвалася на сцену як "вбивця Ethereum". Тому, коли між основними учасниками виникає зіткнення ідеалів, це зазвичай привертає увагу. Навіщо створювати токен? Обмін думками між Толі та Мертом почався після того, як співзасновник Solana відповів на допис останнього із запитанням, навіщо гаманцю потрібен токен. "Чи є якесь використання для нього, яке я пропускаю?" запитав він, на що Толі написав: "Усе, що приносить дохід, повинно мати токен". Вимагаючи пояснення, Мерт запитав: "Чому?" і Толі відповів: "Щоб прибуток міг повертатися власникам токенів". У розділі коментарів користувачі також розділилися. Хоча деякі визнали логіку в позиції Толі, інші схилялися до погляду Мерта, що гаманці є важливою інфраструктурою, яка ризикує стати чимось іншим, коли залучена токенізація. Відповідь Толі, здається, більше стосується демократизації власності, ніж будь-чого іншого, і це відкриває шлях для звичайних користувачів отримувати вигоду, на відміну від лише венчурних капіталістів або централізованої команди. Мерт, здається, не погодився, оскільки відповів саркастичним "чи варто мені випустити токен?" Цей обмін є лише прикладом дебатів про токенізацію, які відбуваються по всій екосистемі, оскільки простір продовжує розвиватися. Лише кілька днів тому Мерт розпалив раунд дебатів після того, як запропонував ідею стейблкоїна, пов'язаного з Solana, у розмові про токенізовані скарбниці та стейблкоїни, що є простим способом отримати прибутковість в блокчейні. Мерт викликав дебати щодо стейблкоїнів Solana 10 вересня Мерт запропонував ідею стейблкоїна, пов'язаного з Solana, прибуток від резервів якого буде перенаправлено до...