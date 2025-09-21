Яковенко з Solana каже, що Bitcoin повинен оновитися, щоб вижити перед квантовою загрозою до 2030 року
Пост "Яковенко з Solana каже, що Bitcoin повинен оновитися, щоб вижити перед квантовою загрозою до 2030 року" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Співзасновник Екосистема Solana Анатолій Яковенко попередив, що розробники Bitcoin повинні діяти, щоб підготуватися до можливого прориву у квантових обчисленнях, який може зробити поточні заходи безпеки мережі застарілими. Виступаючи на саміті All-In 2025, Яковенко сказав, що є "50/50" шанс, що квантові комп'ютери стануть достатньо потужними протягом п'яти років, щоб зламати криптографічний захист, що забезпечує безпеку гаманців Bitcoin. "Ми повинні перевести Bitcoin на квантово-стійку схему підпису", - сказав він. Занепокоєння виникає через можливість роботи квантових машин з алгоритмами, такими як алгоритм Шора, які можуть зламати алгоритм цифрового підпису на еліптичній кривій, що наразі захищає приватні ключі Bitcoin. Це зробило б можливим підробку транзакцій та компрометацію гаманців, що є екзистенційним ризиком для мережі. Спротив спільноти Дизайн Bitcoin не робить таку зміну легкою. Міграція на пост-квантову криптографію вимагатиме хардфорку, дуже суперечливого та технічно складного процесу, який потребуватиме широкої підтримки в мережі і не буде зворотно сумісним. Хоча Яковенко наголошував на терміновості, інші в криптоспільноті не переконані, що загроза близька. Адам Бек, головний виконавчий директор Blockstream, оцінив, що технологія все ще досить далека, і навіть зробити Bitcoin готовим до квантових обчислень "відносно просто". Учасник Bitcoin Core Пітер Тодд раніше зазначив у соціальних мережах, що квантові комп'ютери "не існують", оскільки "демонстрації, що вирішують іграшкові проблеми, не рахуються". Для Люка Дашджра, іншого учасника Bitcoin Core, квантові обчислення не є такою загрозою для Bitcoin зараз, як спам та корупція розробників, з якими спільнота може зараз боротися. Яковенко стверджував, що досягнення в галузі штучного інтелекту показують, як швидко лабораторна робота може перейти в реальний світ. Він сказав, що коли технологічні гіганти, такі як Apple або Google, випустять квантово-безпечні криптографічні стеки, "настане час мігрувати". Джерело: https://www.coindesk.com/tech/2025/09/20/solana-s-yakovenko-says-bitcoin-must-upgrade-to-survive-quantum-threat-by-2030
