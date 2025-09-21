2025-10-11 Saturday

BTC стане справжнім переможцем Четвертого повороту — Аналітик

Пост BTC буде справжнім переможцем Четвертого повороту — Аналітик з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin (BTC) готовий зростати в ціні та впровадженні незалежно від макроекономічних сценаріїв, які розгорнуться в найближчі роки та десятиліття, оскільки глобальна фінансова система прямує до перезавантаження в стилі Четвертого повороту, за словами ринкового аналітика Джорді Віссера. Віссер розповів Ентоні Помпліано, що середньостатистична людина втратила довіру до всіх традиційних інституцій, що має стимулювати інвестиції в BTC — нейтральний, безперешкодний, глобальний актив, не пов'язаний з урядами чи традиційними організаціями. Четвертий поворот — це посилання на книгу, написану Вільямом Штраусом і Нілом Хоу, яка описує циклічний підйом і падіння націй через передбачувані міжпоколінні моделі. Джорді Віссер розмовляє з Ентоні Помпліано в "The Pomp Podcast". Джерело: Ентоні Помпліано "Bitcoin — це річ, що не потребує довіри. Він був створений спочатку для вирішення факту, що я не довіряю банкам. Ну, тепер ми пройшли етап банків", — сказав Віссер. Потім він додав: "Я не довіряю своєму роботодавцю. Я не довіряю уряду. Я не довіряю банкам. Я не довіряю валюті. Я не довіряю боргу. Я не довіряю нічому, і тому я не бачу, як ви раптом повернете довіру." Ці коментарі прозвучали на тлі зниження довіри споживачів, геополітичної напруженості та рекордно високого державного боргу, що знецінює купівельну здатність середньостатистичної людини та створює потребу в альтернативній фінансовій системі, заснованій на непідкупних твердих грошах. Пов'язано: Автор "Bitcoin Standard": аргентинська облігаційна "піраміда" близька до краху, Bitcoin — це вихід Довіра споживачів падає, оскільки більшість людей застрягли на дні K-подібної економіки "Зростаюча кількість людей на нижньому кінці K не відчувають себе частиною системи, і це частина Четвертого повороту", — сказав Віссер. K-подібна економіка відноситься до фінансової системи, в якій різні сегменти...
BitcoinEthereumNews2025/09/21 05:43
Складність майнінгу Bitcoin знову досягає нового історичного максимуму у вересні

Пост "Складність майнінгу Bitcoin знову досягає нового історичного максимуму у вересні" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Складність майнінгу Bitcoin (BTC), показник, який відстежує відносну складність додавання нових блоків до реєстру, досягла нового історичного максимуму в 142,3 трильйона у п'ятницю. Складність майнінгу досягала послідовних історичних максимумів у серпні та вересні, що зумовлено припливом нещодавно розгорнутих обчислювальних потужностей протягом останніх кількох тижнів. Хешрейт Bitcoin, середнє значення загальної обчислювальної потужності, що забезпечує децентралізований монетарний протокол, також досяг історичного максимуму понад 1,1 трильйона хешів на секунду у п'ятницю, згідно з CryptoQuant. Зростаюча складність майнінгу та постійна потреба в енергоємних високопродуктивних обчислювальних потужностях для забезпечення мережі ускладнюють конкуренцію для окремих майнерів та корпорацій, викликаючи занепокоєння, що майнінг Bitcoin стає все більш централізованим. Складність мережі Bitcoin досягла нового історичного максимуму у вересні. Джерело: CryptoQuant Пов'язане: Акції майнінгу Bitcoin перевершують BTC, оскільки інвестори роблять ставку на повороти до ШІ Публічно торговані компанії відчувають тиск з боку урядів та постачальників енергетичної інфраструктури Менші майнери і навіть публічно торговані компанії стикаються зі зростаючою конкуренцією з боку урядів, які мають доступ до безкоштовних енергетичних ресурсів, та постачальників енергетичної інфраструктури, які можуть вертикально інтегрувати майнінг Bitcoin у свої бізнес-операції. Кілька урядів вже займаються майнінгом Bitcoin або досліджують майнінг з надлишковою або стічною енергією, включаючи Бутан, Пакистан та Ель-Сальвадор. У травні уряд Пакистану оголосив про плани виділити 2000 мегават (МВт) надлишкової енергії для майнінгу Bitcoin, як частину регуляторного повороту країни до прийняття криптовалют та цифрових активів. Постачальники енергії в американському штаті Техас також інтегрують майнінг Bitcoin у свою інфраструктуру для балансування електричних навантажень у співпраці з Радою з надійності енергетики Техасу (ERCOT). Графік, що показує зменшення використання енергії криптомайнерами в Техасі під час пікового попиту з 2021-2023 років. Джерело: ERCOT Електричні мережі можуть страждати від...
BitcoinEthereumNews2025/09/21 05:07
Яковенко з Solana каже, що Bitcoin повинен оновитися, щоб вижити перед квантовою загрозою до 2030 року

Пост "Яковенко з Solana каже, що Bitcoin повинен оновитися, щоб вижити перед квантовою загрозою до 2030 року" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Співзасновник Екосистема Solana Анатолій Яковенко попередив, що розробники Bitcoin повинні діяти, щоб підготуватися до можливого прориву у квантових обчисленнях, який може зробити поточні заходи безпеки мережі застарілими. Виступаючи на саміті All-In 2025, Яковенко сказав, що є "50/50" шанс, що квантові комп'ютери стануть достатньо потужними протягом п'яти років, щоб зламати криптографічний захист, що забезпечує безпеку гаманців Bitcoin. "Ми повинні перевести Bitcoin на квантово-стійку схему підпису", - сказав він. Занепокоєння виникає через можливість роботи квантових машин з алгоритмами, такими як алгоритм Шора, які можуть зламати алгоритм цифрового підпису на еліптичній кривій, що наразі захищає приватні ключі Bitcoin. Це зробило б можливим підробку транзакцій та компрометацію гаманців, що є екзистенційним ризиком для мережі. Спротив спільноти Дизайн Bitcoin не робить таку зміну легкою. Міграція на пост-квантову криптографію вимагатиме хардфорку, дуже суперечливого та технічно складного процесу, який потребуватиме широкої підтримки в мережі і не буде зворотно сумісним. Хоча Яковенко наголошував на терміновості, інші в криптоспільноті не переконані, що загроза близька. Адам Бек, головний виконавчий директор Blockstream, оцінив, що технологія все ще досить далека, і навіть зробити Bitcoin готовим до квантових обчислень "відносно просто". Учасник Bitcoin Core Пітер Тодд раніше зазначив у соціальних мережах, що квантові комп'ютери "не існують", оскільки "демонстрації, що вирішують іграшкові проблеми, не рахуються". Для Люка Дашджра, іншого учасника Bitcoin Core, квантові обчислення не є такою загрозою для Bitcoin зараз, як спам та корупція розробників, з якими спільнота може зараз боротися. Яковенко стверджував, що досягнення в галузі штучного інтелекту показують, як швидко лабораторна робота може перейти в реальний світ. Він сказав, що коли технологічні гіганти, такі як Apple або Google, випустять квантово-безпечні криптографічні стеки, "настане час мігрувати". Джерело: https://www.coindesk.com/tech/2025/09/20/solana-s-yakovenko-says-bitcoin-must-upgrade-to-survive-quantum-threat-by-2030
BitcoinEthereumNews2025/09/21 04:19
Майнінг Bitcoin досягає рекордної складності, оскільки уряди приєднуються до перегонів

Пост Bitcoin Майнінг досягає рекордної складності, оскільки уряди приєднуються до перегонів з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin 20 вересня 2025 | 22:49 Мережа Bitcoin щойно встановила черговий рекорд — але не майнери святкують. Складність створення нових блоків зросла до безпрецедентних рівнів, що свідчить про величезний обсяг обчислювальної потужності, яка надходить у систему. Поряд з цим, хешрейт перевищив позначку в один трильйон, підкреслюючи інтенсивність конкуренції. Для традиційних майнінгових компаній, як державних, так і приватних, цей сплеск вже не просто про встановлення швидших установок. Їхніми найсерйознішими конкурентами все частіше стають не інші корпорації, а уряди та постачальники енергії з унікальними перевагами. Уряди перетворюють надлишкову енергію на Bitcoin Кілька країн почали експериментувати з державними майнінговими операціями. Пакистан оголосив плани виділити 2000 мегават невикористаної електроенергії для Bitcoin раніше цього року, тоді як Бутан і Сальвадор вже досліджують подібні ініціативи. Ці проєкти дозволяють урядам монетизувати надлишкову або відновлювану енергію, не турбуючись про високі витрати, які зазвичай топлять дрібніших майнерів. Комунальні підприємства Техасу переосмислюють гру У США епіцентром інновацій є Техас. Місцеві комунальні підприємства вплітають Bitcoin майнінг в енергомережу штату у партнерстві з ERCOT, оператором мережі. Коли попит на електроенергію низький, майнінгові машини споживають надлишок, а коли попит зростає, установки миттєво вимикаються, щоб звільнити постачання. Ця стратегія підтримує стабільність мережі та перетворює втрачену енергію на нові джерела доходу. Для комунальних підприємств це ідеальне хеджування: вони не стикаються з рахунками за електроенергію, які обтяжують майнінгові фірми, але отримують вигоду. Ця структурна перевага ще більше нахиляє ігрове поле від компаній, які залежать від ринкової ціни на електроенергію. Зростають занепокоєння щодо централізації Наслідком є майнінговий сектор, який виглядає все більш консолідованим. Дрібніші гравці, вже притиснуті вартістю високопродуктивного обладнання, програють конкуренцію суб'єктам з фактично безкоштовною енергією. Навіть великі, публічно торговані майнери...
BitcoinEthereumNews2025/09/21 03:54
Найкраща криптоінвестиція сьогодні - це Pepeto, з більшим потенціалом, ніж Shiba Inu та Pepe, у 2025 році

Але 2025 рік - це не та сама історія, самого лише хайпу буде недостатньо для повторення успіху. Інвестори тепер шукають реальну корисність; вкладаючи [...] Допис Найкраща крипто-інвестиція сьогодні - це Pepeto, з більшим потенціалом, ніж Shiba Inu та Pepe, у 2025 році вперше з'явився на Coindoo.
Coindoo2025/09/21 03:40
Генеральний директор Helius Labs та співзасновник Solana не погоджуються щодо токенізації

Пост "Генеральний директор Helius Labs і співзасновник Solana не погоджуються щодо токенізації" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Генеральний директор Helius Labs Мерт Мумтаз та один із співзасновників Екосистеми Solana, Анатолій "Толі" Яковенко, публічно висловили різні думки на X щодо поляризуючої теми токенізації. Спільнота Solana завжди була згуртованою та тісно пов'язаною спільним менталітетом аутсайдера, загартованим такими викликами, як простої після того, як вона увірвалася на сцену як "вбивця Ethereum". Тому, коли між основними учасниками виникає зіткнення ідеалів, це зазвичай привертає увагу. Навіщо створювати токен? Обмін думками між Толі та Мертом почався після того, як співзасновник Solana відповів на допис останнього із запитанням, навіщо гаманцю потрібен токен. "Чи є якесь використання для нього, яке я пропускаю?" запитав він, на що Толі написав: "Усе, що приносить дохід, повинно мати токен". Вимагаючи пояснення, Мерт запитав: "Чому?" і Толі відповів: "Щоб прибуток міг повертатися власникам токенів". У розділі коментарів користувачі також розділилися. Хоча деякі визнали логіку в позиції Толі, інші схилялися до погляду Мерта, що гаманці є важливою інфраструктурою, яка ризикує стати чимось іншим, коли залучена токенізація. Відповідь Толі, здається, більше стосується демократизації власності, ніж будь-чого іншого, і це відкриває шлях для звичайних користувачів отримувати вигоду, на відміну від лише венчурних капіталістів або централізованої команди. Мерт, здається, не погодився, оскільки відповів саркастичним "чи варто мені випустити токен?" Цей обмін є лише прикладом дебатів про токенізацію, які відбуваються по всій екосистемі, оскільки простір продовжує розвиватися. Лише кілька днів тому Мерт розпалив раунд дебатів після того, як запропонував ідею стейблкоїна, пов'язаного з Solana, у розмові про токенізовані скарбниці та стейблкоїни, що є простим способом отримати прибутковість в блокчейні. Мерт викликав дебати щодо стейблкоїнів Solana 10 вересня Мерт запропонував ідею стейблкоїна, пов'язаного з Solana, прибуток від резервів якого буде перенаправлено до...
BitcoinEthereumNews2025/09/21 03:27
Найкращі Альткоїни для купівлі зараз: Dogecoin, HBAR займають високі позиції у списках спостереження, але одна криптовалюта привертає всю увагу

Dogecoin та HBAR залишаються найкращими трейдерами, але передпродаж Layer Brett за $0,0058, стейкінг з високим APY 685% та вірусне зростання роблять його проривним альткоїном, який, на думку аналітиків, зросте в 50 разів у 2025 році.
Blockchainreporter2025/09/21 03:20
Metaplanet оцінює зворотний викуп акцій на тлі стратегії накопичення Bitcoin

Допис Metaplanet оцінює зворотний викуп акцій на тлі стратегії накопичення Bitcoin з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Ключові моменти: Metaplanet змінює стратегію, щоб уникнути розмивання випуску акцій. Зосереджується на накопиченні BTC відповідно до Правил відповідності. Нові фінансові стратегії можуть вплинути на тенденції ринку. Генеральний директор Metaplanet Саймон Герович підкреслює, що випуск нових акцій нижче 1x mNAV підриває вартість, спонукаючи компанію зосередитися на привілейованих акціях і зворотному викупі акцій для оптимізації Прибутковості (пов'язана з торгівлею/інвестиціями) BTC. Ця стратегія підкреслює прагнення Metaplanet максимізувати вартість акціонерів і дотримуватися Правил відповідності, впливаючи на динаміку ринку BTC та інвестиційні інтереси у всьому світі. Оцінка Bitcoin та регуляторне узгодження підвищують довіру до Metaplanet Генеральний директор Саймон Герович публічно звернувся до змін у капітальній стратегії Metaplanet, зокрема щодо закупівлі Bitcoin. Ці зміни включають відхід від випуску нових акцій, коли ціна падає нижче 1 mNAV, що, за його словами, знищує вартість акціонерів. Натомість оцінюються такі варіанти, як привілейовані акції та зворотний викуп акцій. Випуск акцій нижче mNAV розглядається Геровичем як шкідливий, оскільки це негативно вплине на Прибутковість (пов'язана з торгівлею/інвестиціями) BTC компанії. Фірма буде орієнтуватися на це, розглядаючи зворотний викуп акцій, узгоджуючись із цілями BTC відповідно до Правил відповідності з японськими брокерами. Реакції ринку на ці оголошення підкреслюють занепокоєння щодо коротких продажів, які японські брокери підкреслили як незаконні, якщо вони покриваються новими розподілами акцій. Ширша криптоспільнота бачить, що стратегія Metaplanet узгоджується з Правилами відповідності, оскільки вона повторює модель накопичення BTC MicroStrategy, додаючи до їхнього статусу значних власників Bitcoin. Ринкові дані та майбутні прогнози Чи знаєте ви? Дотримання Саймоном Геровичем стратегічних термінів накопичення BTC надає Metaplanet стійкість і безперервність на волатильних ринках, відображаючи стратегії, які використовуються іншими компаніями, орієнтованими на скарбницю Bitcoin, історично доведені як ефективні. Станом на 20 вересня 2025 року, Bitcoin (BTC) торгувався за $115,787.86, з ринковою капіталізацією $2.31 трильйона і падінням 24-годинного обсягу на 42.60% згідно з CoinMarketCap. BTC показав незначну зміну ціни, зростання на 0.32% за 24 години, що відображає ретельний вибір часу Геровичем для стратегічного накопичення. Bitcoin(BTC), щоденний графік, знімок екрану на CoinMarketCap...
BitcoinEthereumNews2025/09/21 03:11
Flora Growth переходить до режиму Web3 ШІ з $0G та Solana

Flora Growth Corp. (NASDAQ: FLGC) масштабно розгортається з фінансуванням у розмірі $401 мільйон. Компанія, яка незабаром продовжить діяльність під назвою ZeroStack, повністю переходить на стратегію Web3 ШІ. Центральним пунктом цієї стратегії є $0G, власний токен блокчейн-проекту, керованого ШІ... Повідомлення про те, що Flora Growth переходить у режим Web3 ШІ з $0G та Solana, вперше з'явилося на Blockchain Stories.
Coinstats2025/09/21 02:41
EDF постачає свої надлишки ядерної енергії американському майнеру біткоїнів

Франція готується віддати свій надлишок ядерної енергії американському майнеру bitcoin замість того, щоб віддати перевагу французькому рішенню. Стаття "EDF постачає свої ядерні надлишки американському майнеру bitcoin" вперше з'явилася на Cointribune.
Coinstats2025/09/21 02:05
