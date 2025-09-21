2025-10-11 Saturday

Роберт Кійосакі бачить зростання Bitcoin з реформою інвестицій 401(k) Трампа

Роберт Кійосакі бачить зростання Bitcoin з реформою інвестицій 401(k) Трампа

Допис "Роберт Кійосакі бачить зростання Bitcoin з реформою інвестицій 401(k) Трампа" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin набирає потужний імпульс, оскільки новий виконавчий указ розширює доступ 401(k) до цифрових активів та альтернатив — зміна, яку активно підтримує Роберт Кійосакі. Роберт Кійосакі прогнозує зростання Bitcoin з доступом 401(k) Трампа до криптовалюти. Роберт Кійосакі, автор бестселера "Багатий тато, бідний тато", висловився щодо значних змін у США [...] Джерело: https://news.bitcoin.com/robert-kiyosaki-sees-bitcoin-surging-with-trumps-401k-investment-reform/
BitcoinEthereumNews 2025/09/21 08:35
4 057 686 SHIB спалено за кілька днів: що залишилося?

4 057 686 SHIB спалено за кілька днів: що залишилося?

Пост 4 057 686 SHIB спалено за кілька днів: що залишилося? з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Згідно з даними Shibburn, 4 057 686 SHIB було вилучено з пропозиції Shiba Inu за кілька днів. Загалом 4 057 686 токенів SHIB було спалено за останні сім днів, як повідомляє Shibburn, що означає зростання тижневої швидкості спалення на 138,57%. Однак щодня спостерігається зворотна тенденція, оскільки спалюється менше токенів SHIB, що призводить до зниження щоденної швидкості спалення. За останні 24 години було спалено лише 117 566 SHIB, що означає падіння швидкості спалення на 89,01%. ЩОГОДИННЕ ОНОВЛЕННЯ SHIB Ціна $SHIB: $0,0000129 (1год 0,21% ▲ | 24год -2,95% ▼) Ринкова капіталізація: $7 603 047 444 (-2,84% ▼) Загальна пропозиція: 589 247 706 073 045 ТОКЕНІВ СПАЛЕНО За останні 24 години: 117 566 (-89,01% ▼) За останні 7 днів: 4 057 686 (138,57% ▲) — Shibburn (@shibburn) 20 вересня 2025 р. 4 057 686 токенів SHIB, спалених за останні сім днів, сприяли зниженню загальної пропозиції Shiba Inu. На момент створення загальна пропозиція Shiba Inu становила 1 квадрильйон токенів. Це зменшилося більш ніж на 410 трильйонів токенів Shiba Inu, які були вилучені із загальної пропозиції. Згідно з даними Shibburn, загальна пропозиція Shiba Inu зараз становить 589 247 706 073 045 SHIB. Оновлення спільноти щодо експлойту мосту Shibarium Раніше цього тижня офіційний обліковий запис SHIB X надав спільноті Shiba Inu оновлення щодо експлойту мосту Shibarium, який стався минулих вихідних. Згідно з цим останнім оновленням, з мосту було викрадено 17 різних токенів, включаючи $1 мільйон ETH, $1,3 мільйона SHIB, $717 000 KNINE, $680 000 LEASH, $260 000 ROAR, а також менші суми TREAT, USDC, USDT, BAD, SHIFU, FUND, DAI, LTD, XFUND, WBTC та OSCAR. Зловмисник продав лише свої USDT та USDC за ETH, а також сім разів намагався продати свої KNINE, перш ніж K9 Finance DAO вдалося внести їхній гаманець до чорного списку. Всі інші токени залишаються під контролем зловмисника і знаходяться під загрозою. Основна можливість...
BitcoinEthereumNews 2025/09/21 07:25
Результати AEW All Out 2025, переможці та оцінки матчів 20 вересня

Результати AEW All Out 2025, переможці та оцінки матчів 20 вересня

Допис AEW All Out 2025 результати, переможці та оцінки матчів 20 вересня з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Результати AEW All Out 2025 AEW AEW All Out 2025 відбувся в Торонто, Онтаріо, Канада, у шоу, обрамленому місцевими героями Кейджем і Коупом та матчем за світовий титул між Повішеною людиною Адамом Пейджем і досконалим борцем Кайлом Флетчером. 10-матчеве марафонське шоу майже гарантовано перетнеться з WWE Wrestlepalooza, дебютною трансляцією промоушену на ESPN. AEW All Out спочатку був запланований на 16:00 за тихоокеанським часом, але Тоні Хан переніс PPV, щоб уникнути прямої конкуренції з суперпоказом WWE. Рейтинги AEW Dynamite 17 вересня 2025 | 667 000 10 вересня 2025 | 584 000 3 вересня 2025 | 472 000 27 серпня 2025 | 585 000 20 серпня 2025 | 565 000 AEW All Out 2025 результати, картка матчів та коефіцієнти Кейдж і Коуп (-1500) перемогли FTR (+1200) Едді Кінгстон переміг Біг Білла Марк Бріско переміг MJF | Матч зі столами та кнопками Рікошет і Ворота Агонії (-250) перемогли The Hurt Syndicate (+170) Мерседес Моне (-2000) перемогла Ріхо (+700) | Титул AEW TBS Казучіка Окада переміг Коносуке Такешіту і Маскару Дораду | Об'єднаний титул AEW Джон Моксі (+275) переміг Дарбі Алліна (-450) | Матч у труні Кріс Статландер (+600) перемогла Тоні Сторм (-2000), Джеймі Хейтер (+1000) і Теклу (+500) | Жіночий світовий титул AEW Бродіто проти Янг Бакс проти JetSpeed проти сім'ї Дона Калліса | Фатальний матч 4 на 4 за командні чемпіонства AEW Повішена людина Адам Пейдж (-5000) проти Кайла Флетчера (+1200) | Титул чемпіона світу у важкій вазі AEW Час початку AEW All Out 2025 та де дивитися Дата AEW All Out 2025: субота, 20 вересня 2025 Час початку AEW All Out 2025: 12:00 за тихоокеанським часом (15:00 за східним часом) Де дивитися/транслювати: AEW All Out 2025 доступний на кількох стрімінгових платформах, включаючи HBO Max, де його можна придбати зі знижкою за $39.99. AEW All...
BitcoinEthereumNews 2025/09/21 07:00
Найкращі сайти покеру для Mac онлайн – Покер для MacBook

Найкращі сайти покеру для Mac онлайн – Покер для MacBook

Кількість платформ, що пропонують покер для Mac, може зростати з кожним днем, але лише деякі з них насправді забезпечують ідеальне поєднання високоякісної графіки, геймплею, наповненого адреналіном, та кількох щедрих бонусів. Ця стаття надає повне розуміння гри в покер на Macbook, висвітлюючи одну з платформ вищого рівня, здатну забезпечити [...]
The Cryptonomist 2025/09/21 06:29
Прогноз ціни Bitcoin (BTC) на 20 вересня

Прогноз ціни Bitcoin (BTC) на 20 вересня

Пост Прогноз ціни Bitcoin (BTC) на 20 вересня з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Ведмеді сильніші за биків у перший день вихідних, згідно з CoinStats. Графік BTC від CoinStats BTC/USD Ціна Bitcoin (BTC) знизилася на 0,46% за минулу добу. Зображення від TradingView На годинному графіку курс BTC наближається до локального рівня опору $116,040. Якщо станеться прорив, зростання, ймовірно, продовжиться до позначки $116,500 до завтра. Зображення від TradingView На більшому часовому проміжку ціна основної криптовалюти знаходиться посередині широкого каналу. Вам також може сподобатися Оскільки ні бики, ні ведмеді не домінують, найбільш імовірним сценарієм на найближчі дні є продовження бічної торгівлі в діапазоні $114,000-$116,000. Зображення від TradingView З середньострокової точки зору ситуація подібна. Жодна сторона не перехопила ініціативу, оскільки курс далекий від рівнів підтримки та опору. У цьому випадку шанси побачити підвищену волатильність до кінця місяця низькі. Bitcoin торгується за ціною $115,915 на момент публікації. Джерело: https://u.today/bitcoin-btc-price-prediction-for-september-20
BitcoinEthereumNews 2025/09/21 06:10
Акції казначейства Solana: чому ці компанії скуповують SOL?

Акції казначейства Solana: чому ці компанії скуповують SOL?

Пост "Акції скарбниці Solana: чому ці компанії скуповують SOL?" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. У 2020 році всі спостерігали, як Strategy (тоді називалася Microstrategy) скуповувала Bitcoin і перетворила корпоративні криптовалютні скарбниці на популярну тему. Зараз формується нова хвиля. І вона зосереджена на Solana. Десятки компаній утримують SOL як ставку на ціну. Але вони не просто утримують. Вони створюють те, що називають скарбницями Solana або Цифровими скарбницями активів (DATs). Це не пасивні сховища. Це активні стратегії, які стейкають, заробляють прибутковість і пов'язані зі швидкозростаючою екосистемою Solana. Forward Industries, компанія, що котирується на Nasdaq, нещодавно придбала понад 6,8 мільйона SOL, що робить її найбільшою компанією зі скарбницею Solana у світі. Інші, як-от Helius Medical, Upexi та DeFi Development, дотримуються подібної стратегії, перетворюючи SOL на центральний елемент своїх балансів. Тенденція очевидна: акції скарбниці Solana з'являються як новий клас криптовалютних акцій. І для інвесторів питання не лише в тому, хто купує, але й чому ця стратегія поширюється так швидко. Ключові моменти: Скарбниці Solana (DATs) — це корпоративні резерви SOL, призначені для отримання прибутку через стейкінг та DeFi. Такі компанії, як Forward Industries, Helius Medical, Upexi та DeFi Development Corp, зараз володіють мільйонами SOL. Публічні фірми колективно володіють 17,1 млн SOL (≈$4 млрд), що робить Solana однією з найбільш прийнятих скарбниць. На відміну від скарбниць Bitcoin, холдинги Solana генерують 6-8% річних винагород. Це перетворює резерви на продуктивні активи. Акції скарбниці Solana з'являються як новий спосіб для інвесторів отримати непряму експозицію до SOL. Ризики залишаються: волатильність, регулювання та концентровані холдинги. Але корпоративне впровадження швидко зростає. Що таке скарбниця Solana (DAT)? Скарбниця Solana, іноді називається Цифровою скарбницею активів (DAT), — це коли компанія утримує SOL як частину свого балансу. Але на відміну від скарбниць Bitcoin, це зазвичай не просто статичні резерви, що зберігаються в холодному сховищі. Ключова відмінність — продуктивність. SOL можна стейкати безпосередньо...
BitcoinEthereumNews 2025/09/21 06:09
XRP до $9? Аналітики радять "XRP варто купувати", оскільки ціна націлена на зростання на 200%

XRP до $9? Аналітики радять "XRP варто купувати", оскільки ціна націлена на зростання на 200%

Прочитайте повну статтю на coingape.com.
Coinstats 2025/09/21 05:26
Сенатори-демократи виступають за "двопартійний процес авторства" для законопроєкту щодо структури криптовалютного ринку

Сенатори-демократи виступають за "двопартійний процес авторства" для законопроєкту щодо структури криптовалютного ринку

Дванадцять демократичних сенаторів підписали лист, закликаючи своїх республіканських колег співпрацювати з ними для розробки двопартійних регуляцій крипторинку.
Coinstats 2025/09/21 05:17
Tilted співпрацює з Majyo Treasure для трансформації майбутнього Web3-геймінгу

Tilted співпрацює з Majyo Treasure для трансформації майбутнього Web3-геймінгу

Tilted та Majyo Treasure об'єднають ШІ та Web3 ігри для створення захопливого RPG досвіду, економіки гравців та нових можливостей заробітку.
Blockchainreporter 2025/09/21 05:00
Бичачий ринок 2026: Прогрес передпродажу Mutuum Finance (MUTM)

Бичачий ринок 2026: Прогрес передпродажу Mutuum Finance (MUTM)

Mutuum Finance (MUTM) - це децентралізована екосистема кредитування та запозичення. Це розумніша гра на шляху до бичачого ринку 2026 року. Mutuum Finance наразі перебуває на Фазі 6 за ціною $0,035, зібрано $15,90 мільйонів, продано 42% токенів.
Hackernoon 2025/09/21 01:00
