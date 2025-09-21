4 057 686 SHIB спалено за кілька днів: що залишилося?
Пост 4 057 686 SHIB спалено за кілька днів: що залишилося? з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Згідно з даними Shibburn, 4 057 686 SHIB було вилучено з пропозиції Shiba Inu за кілька днів. Загалом 4 057 686 токенів SHIB було спалено за останні сім днів, як повідомляє Shibburn, що означає зростання тижневої швидкості спалення на 138,57%. Однак щодня спостерігається зворотна тенденція, оскільки спалюється менше токенів SHIB, що призводить до зниження щоденної швидкості спалення. За останні 24 години було спалено лише 117 566 SHIB, що означає падіння швидкості спалення на 89,01%. ЩОГОДИННЕ ОНОВЛЕННЯ SHIB
Ціна $SHIB: $0,0000129 (1год 0,21% ▲ | 24год -2,95% ▼)
Ринкова капіталізація: $7 603 047 444 (-2,84% ▼)
Загальна пропозиція: 589 247 706 073 045 ТОКЕНІВ СПАЛЕНО
За останні 24 години: 117 566 (-89,01% ▼)
За останні 7 днів: 4 057 686 (138,57% ▲) — Shibburn (@shibburn) 20 вересня 2025 р. 4 057 686 токенів SHIB, спалених за останні сім днів, сприяли зниженню загальної пропозиції Shiba Inu. На момент створення загальна пропозиція Shiba Inu становила 1 квадрильйон токенів. Це зменшилося більш ніж на 410 трильйонів токенів Shiba Inu, які були вилучені із загальної пропозиції. Згідно з даними Shibburn, загальна пропозиція Shiba Inu зараз становить 589 247 706 073 045 SHIB. Оновлення спільноти щодо експлойту мосту Shibarium Раніше цього тижня офіційний обліковий запис SHIB X надав спільноті Shiba Inu оновлення щодо експлойту мосту Shibarium, який стався минулих вихідних. Згідно з цим останнім оновленням, з мосту було викрадено 17 різних токенів, включаючи $1 мільйон ETH, $1,3 мільйона SHIB, $717 000 KNINE, $680 000 LEASH, $260 000 ROAR, а також менші суми TREAT, USDC, USDT, BAD, SHIFU, FUND, DAI, LTD, XFUND, WBTC та OSCAR. Зловмисник продав лише свої USDT та USDC за ETH, а також сім разів намагався продати свої KNINE, перш ніж K9 Finance DAO вдалося внести їхній гаманець до чорного списку. Всі інші токени залишаються під контролем зловмисника і знаходяться під загрозою. Основна можливість...
BitcoinEthereumNews2025/09/21 07:25