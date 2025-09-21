Акції казначейства Solana: чому ці компанії скуповують SOL?

Пост "Акції скарбниці Solana: чому ці компанії скуповують SOL?" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. У 2020 році всі спостерігали, як Strategy (тоді називалася Microstrategy) скуповувала Bitcoin і перетворила корпоративні криптовалютні скарбниці на популярну тему. Зараз формується нова хвиля. І вона зосереджена на Solana. Десятки компаній утримують SOL як ставку на ціну. Але вони не просто утримують. Вони створюють те, що називають скарбницями Solana або Цифровими скарбницями активів (DATs). Це не пасивні сховища. Це активні стратегії, які стейкають, заробляють прибутковість і пов'язані зі швидкозростаючою екосистемою Solana. Forward Industries, компанія, що котирується на Nasdaq, нещодавно придбала понад 6,8 мільйона SOL, що робить її найбільшою компанією зі скарбницею Solana у світі. Інші, як-от Helius Medical, Upexi та DeFi Development, дотримуються подібної стратегії, перетворюючи SOL на центральний елемент своїх балансів. Тенденція очевидна: акції скарбниці Solana з'являються як новий клас криптовалютних акцій. І для інвесторів питання не лише в тому, хто купує, але й чому ця стратегія поширюється так швидко. Ключові моменти: Скарбниці Solana (DATs) — це корпоративні резерви SOL, призначені для отримання прибутку через стейкінг та DeFi. Такі компанії, як Forward Industries, Helius Medical, Upexi та DeFi Development Corp, зараз володіють мільйонами SOL. Публічні фірми колективно володіють 17,1 млн SOL (≈$4 млрд), що робить Solana однією з найбільш прийнятих скарбниць. На відміну від скарбниць Bitcoin, холдинги Solana генерують 6-8% річних винагород. Це перетворює резерви на продуктивні активи. Акції скарбниці Solana з'являються як новий спосіб для інвесторів отримати непряму експозицію до SOL. Ризики залишаються: волатильність, регулювання та концентровані холдинги. Але корпоративне впровадження швидко зростає. Що таке скарбниця Solana (DAT)? Скарбниця Solana, іноді називається Цифровою скарбницею активів (DAT), — це коли компанія утримує SOL як частину свого балансу. Але на відміну від скарбниць Bitcoin, це зазвичай не просто статичні резерви, що зберігаються в холодному сховищі. Ключова відмінність — продуктивність. SOL можна стейкати безпосередньо...