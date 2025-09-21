2025-10-11 Saturday

Криптоновини

Будьте в курсі найгарячіших новин та оновлень ринку криптовалют
Компанія ZOOZ Power, що котирується на двох біржах, зобов'язується створити скарбницю Bitcoin у сміливому стратегічному повороті

Компанія ZOOZ Power, що котирується на двох біржах, зобов'язується створити скарбницю Bitcoin у сміливому стратегічному повороті

Допис "Компанія ZOOZ Power з подвійним лістингом зобов'язується створити Скарбницю Bitcoin у сміливому стратегічному зрушенні" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. ZOOZ Power електризує ринки, отримавши схвалення акціонерів на спрямування майже всього нового капіталу в сміливу стратегію створення скарбниці Bitcoin, демонструючи агресивну впевненість у цифрових активах. ZOOZ Power отримує схвалення акціонерів для створення Стратегічного резерву Bitcoin ZOOZ Power Ltd. (Nasdaq та TASE: ZOOZ), компанія з подвійним лістингом, яка розробляє надшвидкі підсилювачі потужності для інфраструктури зарядки електромобілів, [...] Джерело: https://news.bitcoin.com/dual-listed-zooz-power-commits-to-bitcoin-treasury-in-bold-strategic-shift/
BRC20.COM
COM$0.010032-10.42%
GAINS
GAINS$0.02157-8.83%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/21 11:32
Поділитись
Наомі надсилає повідомлення після перемоги Вакера

Наомі надсилає повідомлення після перемоги Вакера

Пост Наомі надсилає повідомлення після перемоги Вакер з'явився на BitcoinEthereumNews.com. СПРІНГФІЛД, МАССАЧУСЕТС – 15 вересня: Стефані Вакер (Фото Rich Freeda/WWE через Getty Images) WWE через Getty Images Стефані Вакер стала новою чемпіонкою світу WWE серед жінок після миттєвої класики з Іо Скай. Якщо ви пропустили, подивіться на штопорний мунсолт, яким вона завершила матч. Вітання посипалися в соціальних мережах після цього історичного моменту. Але не всі були приємними після великої перемоги Вакер. Колишня чемпіонка Наомі, також відома як Трініті Фату, опублікувала в X цей кумедний пост у своєму стилі, щоб потролити нову чемпіонку. У пості є деякі іронічні елементи, але він розважальний і підкреслює повне володіння Наомі своїм харизматичним образом хіла. Для тих, хто запізнився на вечірку, Наомі була чемпіонкою, але вона очікує дитину зі своїм чоловіком Джиммі Усо, який програв командний матч раніше в суботу ввечері разом зі своїм братом-близнюком Джеєм проти Vision (Бронсон Рід і Брон Брейкер). Наомі роками боролася, щоб досягти вершини в бізнесі і бути визнаною чемпіонкою, тому час її перерви був гірко-солодким. Наомі згадала про свої "іменні таблички", які є елементами кастомізації, що WWE дозволяє кожному чемпіону використовувати для персоналізації титулів. ІСТ-РЕЗЕРФОРД, НЬЮ-ДЖЕРСІ – 3 серпня: Чемпіонка світу Наомі виходить перед матчем Потрійної загрози проти Реї Ріплі та Іо Скай під час WWE 2025 SummerSlam на стадіоні MetLife 3 серпня 2025 року в Іст-Резерфорді, Нью-Джерсі. (Фото Elsa/Getty Images) Getty Images Дата повернення Наомі ще не обговорювалася, але це може зайняти деякий час, враховуючи всі обставини. Що стосується матчу, пост Наомі не повинен відволікати занадто багато уваги від видовищного виступу Вакер та ІЙО. Ці дві жінки провели відмінний матч, який може бути найкращим на всьому заході.…
Threshold
T$0.01201-21.19%
Sky Protocol
SKY$0.05887-12.97%
Seed.Photo
PHOTO$0.7839-3.86%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/21 10:04
Поділитись
Операції з майнінгу Tether в Уругваї призупинені через енергетичний борг у 5 мільйонів доларів — деталі

Операції з майнінгу Tether в Уругваї призупинені через енергетичний борг у 5 мільйонів доларів — деталі

Допис Майнінгові операції Tether в Уругваї призупинені через борг за електроенергію у розмірі $5 мільйонів — Деталі з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Майнінгові операції Tether в Уругваї призупинені через борг за електроенергію у розмірі $5 мільйонів — Деталі Реєстрація для нашої розсилки! Для оновлень та ексклюзивних пропозицій введіть свою електронну пошту. Semilore Faleti працює крипто-журналістом у Bitconist, надаючи останні оновлення про розвиток блокчейну, регулювання криптовалют та екосистему DeFi. Він є сильним крипто-ентузіастом, який захоплюється висвітленням зростаючого впливу технології блокчейн у фінансовому світі. Цей веб-сайт використовує файли cookie. Продовжуючи використовувати цей веб-сайт, ви даєте згоду на використання файлів cookie. Відвідайте наш Центр конфіденційності або Політику використання файлів cookie. Я погоджуюсь Джерело: https://bitcoinist.com/tether-uruguayan-mining-operations-5-million-debt/
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/21 10:02
Поділитись
Кит продав 9,07 мільйона APX за середньою ціною $0,25 протягом чотирьох днів і наразі утримує 5,35 мільйона.

Кит продав 9,07 мільйона APX за середньою ціною $0,25 протягом чотирьох днів і наразі утримує 5,35 мільйона.

PANews повідомив 21 вересня, що згідно з ончейн аналітиком Ю Цзінем, кит, який застейкав 13,3 мільйона токенів APX два роки тому, продав 9,07 мільйона токенів APX за останні чотири дні за 2,27 мільйона доларів, за середньою ціною 0,25 долара. Коли кит робив стейк два роки тому, ціна APX була лише 0,033 долара, і токени APX коштували лише 440 000 доларів. За останні два роки їхні прибутки від стейкінгу перевищили їхні початкові інвестиції в розмірі 440 000 доларів. Однак за середньою ціною 0,25 долара, при поточній ціні 1,60 долара, вони продали до початкового зльоту, втративши 12,7 мільйона доларів прибутку. Наразі залишилося непроданими 5,35 мільйона токенів APX вартістю 8,82 мільйона доларів.
1
1$0.004104-33.22%
Поділитись
PANews2025/09/21 09:49
Поділитись
Bitcoin тестує тижневе відкриття, оскільки розрив справедливої вартості у $113,300 наближається — що це означає?

Bitcoin тестує тижневе відкриття, оскільки розрив справедливої вартості у $113,300 наближається — що це означає?

Пост Bitcoin тестує щотижневий рейтинг, оскільки розрив справедливої ціни у $113,300 наближається — що це означає? з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Semilore Faleti — письменник з криптовалют, що спеціалізується у сфері журналістики та створення контенту. Хоча він почав писати на різні теми, Semilore швидко знайшов хист до розкриття складностей та тонкощів у захоплюючому світі блокчейнів та криптовалют. Semilore приваблює ефективність цифрових активів з точки зору зберігання та передачі вартості. Він є переконаним прихильником впровадження криптовалют, оскільки вважає, що вони можуть покращити цифровізацію та прозорість існуючих фінансових систем. За два роки активного написання про криптовалюти, Semilore висвітлив різні аспекти простору цифрових активів, включаючи блокчейни, децентралізовані фінанси (DeFi), стейкінг, невзаємозамінні токени (NFT), регулювання та оновлення мереж серед інших. У свої ранні роки Semilore відточив свої навички як контент-райтер, створюючи освітні статті для широкої аудиторії. Його матеріали були особливо цінними для новачків у криптопросторі, пропонуючи глибокі пояснення, які демістифікували світ цифрових валют. Semilore також створював матеріали для досвідчених користувачів криптовалют, забезпечуючи їх актуальною інформацією про останні блокчейни, децентралізовані застосунки та оновлення мереж. Ця основа в освітньому письмі продовжує впливати на його роботу, забезпечуючи доступність, точність та інформативність його поточних робіт. Наразі в NewsBTC Semilore присвячує себе висвітленню останніх новин про рух цін на криптовалюти, ончейн розробки та активність китів. Він також висвітлює останній аналіз токенів та прогнози цін від провідних експертів ринку, надаючи читачам потенційно корисну та дієву інформацію. Завдяки своїм ретельним дослідженням та захоплюючому стилю письма, Semilore прагне утвердити себе як надійне джерело в сфері криптожурналістики, щоб інформувати та навчати свою аудиторію про останні тенденції та розробки у світі цифрових активів, що швидко розвивається. Поза своєю роботою, Semilore має інші захоплення, як і всі люди. Він...
DeFi
DEFI$0.001482-11.99%
TokenFi
TOKEN$0.00839-31.62%
TOP Network
TOP$0.000096--%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/21 09:38
Поділитись
Найкращі нові монети для прибутку в 100 разів: BullZilla, Ripple та Cronos переписують правила гри у світі криптовалют

Найкращі нові монети для прибутку в 100 разів: BullZilla, Ripple та Cronos переписують правила гри у світі криптовалют

Світ криптовалют ніколи не стоїть на місці. Кожен цикл представляє проекти з потенціалом переписати правила створення багатства. У 2025 році три назви домінуватимуть у розмовах серед інвесторів, розробників блокчейну та фінансових аналітиків: BullZilla, Ripple та Cronos. Кожна монета розповідає різну історію, але всі вони мають спільну нитку: імпульс, дефіцит та зростання, кероване спільнотою. [...] Продовжити читання: Найкращі нові монети для прибутку в 100 разів: BullZilla, Ripple та Cronos переписують криптовалютний сценарій
TOP Network
TOP$0.000096--%
GAINS
GAINS$0.02157-8.83%
SCARCITY
SCARCITY$0.07463-4.22%
Поділитись
Coinstats2025/09/21 09:15
Поділитись
Ethereum стикається з вирішальним випробуванням, оскільки аналітики спостерігають за ключовими рівнями підтримки близько $4200

Ethereum стикається з вирішальним випробуванням, оскільки аналітики спостерігають за ключовими рівнями підтримки близько $4200

Ethereum ($ETH) торгується за ціною $4500, і експерти ринку стежать, чи зможе актив утримати підтримку. Близько $3600 є можливістю купівлі на спаді.
Ethereum
ETH$3,786.74-13.03%
Поділитись
Blockchainreporter2025/09/21 09:00
Поділитись
Мета ціни Dogecoin (DOGE) у $1 викликає захоплення, але ця альтернатива DOGE може злетіти на 12044%

Мета ціни Dogecoin (DOGE) у $1 викликає захоплення, але ця альтернатива DOGE може злетіти на 12044%

Оскільки Dogecoin (DOGE) прямує до своєї амбітної цінової мети в $1, він викликає хвилювання в спільноті мемкоїнів. DOGE став найкращим мемкоїном завдяки постійній підтримці Ілона Маска та швидко зростаючій спільноті. Тим не менш, з'явився новий гравець, який швидко набирає популярність: Little Pepe (LILPEPE). Новий коїн, який є
1
1$0.004104-33.22%
Dogelon Mars
ELON$0.00000007642-15.59%
DOGE
DOGE$0.19398-21.90%
Поділитись
Coinstats2025/09/21 09:00
Поділитись
Сьогоднішні підказки та відповідь для Wordle #1555 на неділю, 21 вересня

Сьогоднішні підказки та відповідь для Wordle #1555 на неділю, 21 вересня

Допис "Сьогоднішній Wordle #1555: підказки та відповідь на неділю, 21 вересня" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Як вирішити сьогоднішній Wordle. SOPA Images/LightRocket через Getty Images Це остання субота літа, дорогі гравці Wordle. Осіннє рівнодення настане цього понеділка. Насолоджуйтеся останніми променями сонця. Далі до Хелловіну будуть лише опале листя та гарбузові латте, а потім сезон індички. І святкові розпродажі. У нас є Wordle для вирішення, тож давайте його розгадаємо! Шукаєте п'ятничний Wordle? Перегляньте наш посібник прямо тут. Як грати в Wordle Wordle — це щоденна словесна головоломка, де ваша мета — вгадати приховане п'ятилітерне слово за шість спроб або менше. Після кожної спроби гра дає відгук, щоб допомогти вам наблизитися до відповіді: Зелений: літера є в слові і в правильному місці. Жовтий: літера є в слові, але в неправильному місці. Сірий: літери взагалі немає в слові. Використовуйте ці підказки, щоб звузити свої здогадки. Кожен день приносить нове слово, і всі у світі намагаються вирішити одну й ту саму головоломку. Деякі гравці Wordle також грають у Змагальний Wordle проти друзів, родини, Wordle Bot або навіть проти мене, вашого скромного оповідача. Дивіться правила Змагального Wordle наприкінці цього допису. Сьогоднішні підказки та відповідь Wordle Початкове слово Wordle Bot: SLATE Моє початкове слово сьогодні: CHORE (залишилося 12 слів) Підказка: вам потрібно принаймні три для такого типу зібрання. Ключ: цей Wordle починається і закінчується приголосною. Гаразд, спойлери нижче! Відповідь наближається! . . . Відповідь: сьогоднішній Wordle Скріншот: Erik Kain Аналіз Wordle Щодня я перевіряю Wordle Bot, щоб проаналізувати свою гру вгадування. Ви можете перевірити свій рахунок Wordle з Wordle Bot прямо тут. CHORE було майже таким же вдалим, як BEARD учора, залишивши мені лише 12...
SIX
SIX$0.01681-14.40%
Hyperbot
BOT$0.05429-41.21%
SUN
SUN$0.024293-4.78%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/21 08:58
Поділитись
Оскільки довіра до банків і урядів слабшає, Bitcoin набирає обертів

Оскільки довіра до банків і урядів слабшає, Bitcoin набирає обертів

Пост "Коли довіра до банків та урядів зникає, Bitcoin набирає обертів" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin 21 вересня 2025 | 03:03 Для Джорді Віссера майбутнє Bitcoin не залежить від того, чи впаде інфляція, зростуть ставки, або економіка США уникне рецесії. Він вважає, що криптовалюта процвітатиме незалежно від напрямку розвитку світової економіки — тому що глибша проблема полягає в довірі, а не в макроекономічних даних. Досвідчений інвестор розповів Ентоні Помпліано, що віра в стовпи старої системи зруйнувалася. За його словами, не лише банки втратили довіру, але й уряди, роботодавці, валюти та боргові ринки. Цей колапс довіри, на його думку, робить Bitcoin унікально позиціонованим, щоб стати нейтральним, безперешкодним активом поза політичним впливом. Фон "Четвертого повороту" Віссер розглядає цей зсув через призму Четвертого повороту, теорії Вільяма Штрауса та Ніла Хоува, що описує повторювані цикли кризи та оновлення. На його думку, світ уже входить в один із цих поколінних перезавантажень, де інституції, побудовані в попередньому циклі, руйнуються, а нові структури з'являються. Bitcoin, на його думку, міг би стати монетарною основою цього перезавантаження. Фактор нерівності Економічні розриви прискорюють перехід. Віссер вказав на те, що економісти називають K-подібним відновленням: заможніші домогосподарства з активами бачать, як їхні статки зростають, тоді як ті, хто не має активів, страждають від інфляції та зростання витрат. Мільйони людей "внизу K" тепер відчувають себе повністю виключеними з економічного зростання, що підживлює попит на альтернативи. Ця фрустрація проявляється в опитуваннях споживачів. Опитування Мічиганського університету показало, що більшість американців очікують вищого безробіття до 2026 року, тоді як ледве чверть вірить, що їхня купівельна спроможність залишиться стабільною. Для багатьох традиційна система здається налаштованою проти них. Bitcoin як клапан виходу На тлі цієї недовіри та нерівності Віссер вважає, що Bitcoin стає "варіантом виходу". На відміну від національних валют або корпоративних активів, Bitcoin не...
Sidekick
K$0.0321-46.29%
Threshold
T$0.01201-21.19%
Union
U$0.0084-15.51%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/21 08:06
Поділитись

Популярні новини

Ще

Криптовалютні новини: Morgan Stanley розширює доступ до криптовалюти для всіх клієнтів з управління капіталом

Dogecoin (DOGE) утримує ключовий рівень $0.25, оскільки новий ETF та активність китів викликають надії на прорив

Аналіз: Обсяг ліквідації Hyperliquid наближається до 7 мільярдів доларів, загальний обсяг мережі може досягти 30-40 мільярдів доларів

Приготуйтеся: передпродаж нових токенів $IPO скоро відкриється з ексклюзивними пропозиціями

Криптовалютні новини: Платформа для криптовалютних ставок Shuffle підтверджує витік даних користувачів