Оскільки довіра до банків і урядів слабшає, Bitcoin набирає обертів

Bitcoin 21 вересня 2025 | 03:03 Для Джорді Віссера майбутнє Bitcoin не залежить від того, чи впаде інфляція, зростуть ставки, або економіка США уникне рецесії. Він вважає, що криптовалюта процвітатиме незалежно від напрямку розвитку світової економіки — тому що глибша проблема полягає в довірі, а не в макроекономічних даних. Досвідчений інвестор розповів Ентоні Помпліано, що віра в стовпи старої системи зруйнувалася. За його словами, не лише банки втратили довіру, але й уряди, роботодавці, валюти та боргові ринки. Цей колапс довіри, на його думку, робить Bitcoin унікально позиціонованим, щоб стати нейтральним, безперешкодним активом поза політичним впливом. Фон "Четвертого повороту" Віссер розглядає цей зсув через призму Четвертого повороту, теорії Вільяма Штрауса та Ніла Хоува, що описує повторювані цикли кризи та оновлення. На його думку, світ уже входить в один із цих поколінних перезавантажень, де інституції, побудовані в попередньому циклі, руйнуються, а нові структури з'являються. Bitcoin, на його думку, міг би стати монетарною основою цього перезавантаження. Фактор нерівності Економічні розриви прискорюють перехід. Віссер вказав на те, що економісти називають K-подібним відновленням: заможніші домогосподарства з активами бачать, як їхні статки зростають, тоді як ті, хто не має активів, страждають від інфляції та зростання витрат. Мільйони людей "внизу K" тепер відчувають себе повністю виключеними з економічного зростання, що підживлює попит на альтернативи. Ця фрустрація проявляється в опитуваннях споживачів. Опитування Мічиганського університету показало, що більшість американців очікують вищого безробіття до 2026 року, тоді як ледве чверть вірить, що їхня купівельна спроможність залишиться стабільною. Для багатьох традиційна система здається налаштованою проти них. Bitcoin як клапан виходу На тлі цієї недовіри та нерівності Віссер вважає, що Bitcoin стає "варіантом виходу". На відміну від національних валют або корпоративних активів, Bitcoin не...