Bitcoin BETA ETF запускається на Варшавській фондовій біржі

Bitcoin BETA ETF запускається на Варшавській фондовій біржі

Пост Bitcoin BETA ETF запускається на Варшавській фондовій біржі з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Польський Bitcoin BETA ETF запускається на GPW, пропонуючи регульований доступ до Bitcoin через ф'ючерсні контракти без прямого володіння криптовалютою. Польща зробила великий крок у світ цифрових фінансів. Варшавська фондова біржа (GPW) офіційно запустила Bitcoin BETA ETF. Це новий інвестиційний продукт, який дозволяє приватним особам отримати доступ до Bitcoin, але без володіння самою монетою. Ця дія розглядається як значний прогрес для польської фінансової сфери та її зростаючого ETF капіталу. Bitcoin BETA ETF орієнтований на інвесторів, які уникають криптовалютних бірж Цей фонд не володіє реальним Bitcoin, на відміну від спотових Bitcoin ETF. Натомість він торгує ф'ючерсними контрактами на Чиказькій товарній біржі (CME), щоб отримати доступ до криптовалюти. AgioFunds TFI SA - це авторитетна компанія з управління фондами в Польщі, яка керує ETF. Це призвело до регульованого та прозорого способу інвестування в Bitcoin польськими інвесторами через традиційний фондовий ринок. Це буде особливо зручно для осіб, які цікавляться криптовалютою, але не бажають використовувати цифрові гаманці чи біржі. Пов'язане читання: Grayscale запускає перший у США мультиактивний крипто-ETF на NYSE Arca | Live Bitcoin News Крім того, запуск Bitcoin BETA ETF збігається з необхідністю зазначити, що торгівля ETF наразі розвивається в Польщі високими темпами. На сьогоднішній день цього року оборот ETF на GPW досяг 1,9 мільярда злотих, що на 94,2 відсотка більше порівняно з оборотом минулого року. Очевидно, що все більше інвесторів звертаються до ETF завдяки їх простоті, дешевизні та простоті торгівлі. Більше того, на GPW наразі є 16 ETF. Вони включають фонди, які слідують за популярними польськими індексами, такими як WIG20, mWIG40 та sWIG80. Основні світові індекси також мають ETF, наприклад, S&P 500, Nasdaq-100...
Ймовірності закриття уряду США різко зростають на тлі протистояння в Сенаті

Ймовірності закриття уряду США різко зростають на тлі протистояння в Сенаті

Пост "Ймовірність закриття уряду США різко зростає на тлі протистояння в Сенаті" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Ключові моменти: ризики закриття уряду США зростають через невирішені суперечки щодо витрат Сенату. Прогнози показують 66% ймовірність закриття цього року. Підвищена волатильність ринку впливає на ліквідність Bitcoin та Ethereum. Прогнозний ринок Kalshi вказує на 66% ймовірність закриття уряду США до кінця року, оскільки Сенат не зміг прийняти тимчасовий законопроєкт про витрати. Очікування закриття уряду впливає на Bitcoin та Ethereum з підвищеною волатильністю, потенційно зміщуючи увагу інвесторів на захисні активи в умовах економічної невизначеності. Патова ситуація в Сенаті посилює побоювання щодо закриття Нездатність Сенату США схвалити критичний законопроєкт про витрати посилює занепокоєння щодо закриття уряду. Ключові переговірники, включаючи лідера більшості в Сенаті Чака Шумера та спікера Палати представників Майка Джонсона, залишаються в патовій ситуації щодо положень охорони здоров'я. Цей політичний глухий кут ризикує значним економічним зривом. Фінансові ринки готуються до потенційної нестабільності з ризиком для федеральних витрат. Скорочення ліквідності в криптовалютах та підвищена волатильність спостерігаються на ринках Bitcoin та Ethereum, оскільки інвестори реагують на ці події. Тим часом, жодних офіційних заяв від основних криптовалютних діячів, таких як CZ або Віталік Бутерін, не з'явилося. Чак Шумер, лідер більшості в Сенаті, демократ: "Ми готові дозволити вичерпання фінансування уряду, якщо республіканські пропозиції не включатимуть ключові пункти охорони здоров'я." Криптовалютні ринки реагують на потенційні економічні потрясіння Чи знаєте ви? Прогноз Kalshi щодо закриття уряду США нагадує минулі кризи, коли захисні портфелі, такі як золото та комунальні послуги, постійно перевершували інші, демонструючи перевагу інвесторів до стабільності у волатильні періоди. Bitcoin (BTC) повідомляє про поточну вартість $115,570.08 з ринковою капіталізацією $2.30 трильйона, згідно з CoinMarketCap. Обсяги торгівлі зменшилися на 35.91% за останні 24 години. За останні сім днів вартість Bitcoin впала на 20.48%, хоча за 90 днів зросла на 14.05%. Bitcoin(BTC), щоденний графік, знімок екрану на CoinMarketCap о 08:06 за Києвом 21 вересня 2025 року. Джерело: CoinMarketCap Дослідження Coincu підкреслює волатильність у криптовалютах...
Низькоризиковий DeFi може зробити для Ethereum те, що пошук зробив для Google, каже Віталік

Низькоризиковий DeFi може зробити для Ethereum те, що пошук зробив для Google, каже Віталік

Віталік Бутерін заявив, що DeFi-протоколи з низьким ризиком можуть приносити стабільний дохід для мережі, подібно до того, як Google Search робить для Google, але при цьому забезпечуючи збереження основних цінностей Ethereum. Співзасновник Ethereum Віталік Бутерін заявив, що дохід від децентралізованих фінансових протоколів з низьким ризиком може надати мережі економічну стабільність — подібно до того, як Google Search підтримує Google — дозволяючи нефінансовим додаткам підтримувати культурні цінності Ethereum. DeFi з низьким ризиком може вирішити "важливі протиріччя" в спільноті Ethereum щодо того, чи відповідають додатки, які приносять достатньо доходу для економічної підтримки екосистеми, культурним та етичним цінностям, які спочатку привели людей до Ethereum, заявив Бутерін у блозі в суботу. Раніше це була комбінація невзаємозамінних токенів, мемкоїнів та спекулятивної торгівлі, тоді як нефінансові та напівфінансові додатки, що відображають культурні цінності Ethereum, або боролися за широке впровадження, або не генерували достатньо комісій, сказав він. Читати далі
Сплеск альткоїнів: 79 криптовалют перевершують Bitcoin

Сплеск альткоїнів: 79 криптовалют перевершують Bitcoin

Пост "Сплеск Альткоїнів: 79 криптовалют перевершують Bitcoin" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Ключові моменти: Індекс сезону альткоїнів зафіксував 79 альткоїнів, що перевершують Bitcoin за 90 днів. Постійний імпульс з минулого місяця. Вплив ринку викликає оновлену торгову енергію. Індекс сезону альткоїнів досяг 79 21 вересня, зберігаючи статус "сезону альткоїнів" протягом чотирьох днів поспіль, оскільки 79 топових криптовалют перевершують Bitcoin, згідно з даними Coinmarketcap. Це підкреслює зміщення в бік альткоїнів, зі значною ринковою активністю в ETH та PENDLE, оскільки лідери криптоіндустрії закликають до регуляторної взаємодії для сприяння стабільності ринку. 79 Альткоїнів перевершують Bitcoin: зміна ринкової динаміки Імпульс альткоїнів залишається сильним, з 79 криптовалютами, що перевершують Bitcoin за показниками. Це продовжує утримувати увагу інвесторів, вказуючи на потенційну зміну ринкових настроїв. Примітно, що цей сплеск слідує за максимумом 87, встановленим у грудні минулого року. З'являються негайні наслідки, оскільки спостерігається перерозподіл капіталу на різних платформах. Значні стейкінги та зняття, особливо в ETH, свідчать про активну участь на ринку. Кити та основні гравці продовжують брати участь у динамічних фінансових маневрах, пов'язаних з ETH та Pendle. "Ми закликаємо наших республіканських колег дозволити двопартійну розробку законодавства щодо структури ринку криптовалют, яке зараз проходить через Конгрес." – BlockBeats Зростання Ethereum в міру розвитку сезону альткоїнів Чи знали ви? Постійне зростання Індексу сезону альткоїнів з минулого місяця підкреслює значне розширення домінування альткоїнів на ринку, що нагадує помітні максимуми, зафіксовані в грудні минулого року. Ethereum (ETH) торгується приблизно за $4,479.83 з ринковою капіталізацією $540.73 мільярда, згідно з CoinMarketCap. Монета домінує на 13.36% ринку з циркуляційною пропозицією понад 120.70 мільйонів. Ціна ETH зросла на 0.31% за останні 24 години та на 20.09% за останні 60 днів, незважаючи на падіння обсягу торгівлі на 39.19%. Ethereum(ETH), щоденний графік, знімок екрану на CoinMarketCap о 07:05 за Києвом 21 вересня 2025 року. Джерело: CoinMarketCap Експерти очікують, що стійке домінування альткоїнів може спонукати до подальшої диверсифікації інвестицій...
Попередження щодо XRP: інвестори готуються до революційних змін

Попередження щодо XRP: інвестори готуються до революційних змін

Допис XRP сповіщення: Інвестори готуються до революційних змін з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Відмова від відповідальності: Цей контент є спонсорською статтею. Bitcoinsistemi.com не несе відповідальності за будь-які збитки чи негативні наслідки, що можуть виникнути з наведеної вище інформації або будь-якого продукту чи послуги, згаданих у статті. Bitcoinsistemi.com радить читачам самостійно досліджувати компанію, згадану в статті, і нагадує, що вся відповідальність лежить на окремій особі. XRP Ledger готує одне з найамбітніших оновлень, спрямоване на надання користувачам сильнішого захисту від шахрайства та хакерських атак, які довго переслідували спільноту. Розробники просувають XLS-86 Firewall, запропоновану функцію, яка може сповільнити або заблокувати підозрілі транзакції до того, як вони спустошать рахунки. Це знаменує поворотний момент для захисту інвесторів на XRPL, який досі сильно покладався на самостійний захист гаманців користувачами. Коли цей етап наближається, деякі великі власники XRP також досліджують інші можливості високого зростання, причому MAGACOIN FINANCE стає несподіваним напрямком для китів, які прагнуть диверсифікуватися. Новий брандмауер для XRPL XLS-86 Firewall розроблений для зупинки атак на рівні транзакцій, надаючи користувачам можливість контролювати рух своїх коштів. На відміну від складних налаштувань з мультипідписом, ця система створена для зручності користувачів, дозволяючи як окремим особам, так і компаніям активувати правила без глибоких технічних знань. В основі брандмауера лежать два простих, але потужних інструменти: пороги транзакцій та часові затримки. Користувачі зможуть встановлювати обмеження на суму, яка може залишити їхні рахунки у певний проміжок часу, або затримувати великі зняття на кілька годин. Якщо хакери зламають гаманець, ці обмеження можуть дати справжньому власнику час відреагувати, запобігаючи миттєвим втратам. Ще однією ключовою функцією є додавання до білого списку, що дозволяє довіреним адресам обходити обмеження. Повсякденні транзакції – такі як оплата постачальнику чи переказ коштів між особистими рахунками – залишаться безперешкодними. Баланс між суворим захистом та...
Онук засновника Chow Tai Fook створює групу ALMAD, що зосереджується на інвестиціях у цифрові та віртуальні активи

Онук засновника Chow Tai Fook створює групу ALMAD, що зосереджується на інвестиціях у цифрові та віртуальні активи

PANews повідомив 21 вересня, що згідно з повідомленням Hong Kong Economic Journal, Адріан Ченг, колишній генеральний директор New World Development і старший онук засновника Chow Tai Fook Ченг Ю-тунга, залишив різні сімейні підприємства з минулого року і тепер оголосив про створення ALMAD Group, конгломерату, який зосередиться на дев'яти нових галузях та інвестуватиме в материковий Китай, країни АСЕАН, Близький Схід та інші регіони. Група зосереджується на трьох ключових напрямках: по-перше, інвестування в інноваційні галузі на ринках, що розвиваються, включаючи культуру, розваги, спорт, медіа, охорону здоров'я, управління бізнесом та сектор культурного туризму; по-друге, дослідження нових проривів у цифрових та віртуальних активах, вивчення токенізації цифрових активів та реальних активів (RWAs), та інших нових інвестиційних можливостей; і по-третє, розширення культурної екосистеми K11 by AC у всьому світі.
Sui та Avalanche викликають ажіотаж на ринку, тоді як BullZilla приєднується до рядів найкращих нових передпродажів у вересні 2025

Sui та Avalanche викликають ажіотаж на ринку, тоді як BullZilla приєднується до рядів найкращих нових передпродажів у вересні 2025

Вересень 2025 року розгорнувся як один із найзахопливіших місяців у нещодавній історії криптовалют. Ринок блокчейну, якого часто звинувачують у непередбачуваності, знову продемонстрував свою здатність залучати свіжий капітал і пробуджувати ентузіазм. Два усталені гравці, Sui та Avalanche, привернули увагу своєю мережевою активністю та технічним зростанням. Тим часом новий претендент, BullZilla [...]
Крипто новини: низькоризиковий DeFi може стати "моментом Google" для Ethereum, каже Віталік Бутерін

Крипто новини: низькоризиковий DeFi може стати "моментом Google" для Ethereum, каже Віталік Бутерін

Публікація "Криптоновини: Низькоризиковий DeFi може стати 'моментом Google' для Ethereum, каже Віталік Бутерін" вперше з'явилася на Coinpedia Fintech News Ethereum, можливо, знайшов свій головний додаток. Співзасновник Ethereum Віталік Бутерін стверджує, що низькоризикові децентралізовані фінанси (DeFi) можуть зробити для Ethereum те, що пошук зробив для Google. Це може забезпечити надійний, глобальний двигун доходів, залишаючись при цьому узгодженим із цінностями спільноти. Довготривала напруженість Протягом років Ethereum стикався з розривом між додатками, які генерували дохід, та ...
Результати WWE WrestlePalooza 2025, де Коді Роудс перемагає Дрю Макінтайра

Результати WWE WrestlePalooza 2025, де Коді Роудс перемагає Дрю Макінтайра

Допис "Результати WWE WrestlePalooza 2025: Коді Роудс перемагає Дрю Макінтайра" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Коді Роудс нещодавно повернувся до WWE після короткої перерви. (Фото: Rich Wade/WWE через Getty Images) WWE через Getty Images Коді Роудс зіткнувся з одним із найскладніших викликів на сьогодні на WWE WrestlePalooza 2025 в особі колишнього чемпіона WWE Дрю Макінтайра. Вісім днів тому на SmackDown "Американський кошмар" повернувся після короткої перерви в програмах WWE, щоб кинути виклик Макінтайру на перший в історії WWE PLE на ESPN. Макінтайр щойно переміг давнього друга та наставника Роудса Ренді Ортона в головній події SmackDown, але не мав багато часу для святкування. Тріумфальне повернення Роудса на SmackDown підготувало ґрунт для монументального зіткнення між чемпіоном WWE та Макінтайром на WWE WrestlePalooza в Індіанаполісі. ForbesWWE WrestlePalooza 2025 Результати: Ей Джей Лі змушує Беккі Лінч здатися Автор: Блейк Естрічер Результати WWE WrestlePalooza 2025 для Коді Роудс проти Дрю Макінтайра WWE представила WrestlePalooza як подію рівня WrestleMania, і Роудс та Макінтайр провели матч, гідний "Найвеличнішої сцени з усіх". У Gainbridge Fieldhouse Роудс і Макінтайр билися в класичному протистоянні визнаних головних виконавців, але в підсумку саме Роудс залишився на висоті. Дворазовий чемпіон WWE завершив Макінтайра супер Коді Каттером і Крос Роудсом, щоб зберегти чемпіонство WWE, яке він виграв лише минулого місяця, перемігши Джона Сіну на SummerSlam. Серед ключових моментів успішного захисту титулу WWE Роудсом були: Перші кілька хвилин матчу були рівними, доки Роудс не спробував бігти до канатів, але сповільнився, натякаючи на травмовану ногу. Йому вдалося виконати Коді Каттер, але він берігав коліно. Зрештою Роудс виконав удар з розгону по Макінтайру, а потім самогубний стрибок назовні. Він спробував зробити це вдруге, але Макінтайр спіймав його і кинув спиною вперед...
Ethereum – Чому аналітики вважають, що ETH знаходиться в зоні "купуй на спаді"

Ethereum – Чому аналітики вважають, що ETH знаходиться в зоні "купуй на спаді"

Можливо, найкраще додати довгі позиції ETH на поточному рівні.
