Інвестиційні установи тепер контролюють майже чверть доступної пропозиції Bitcoin

Інвестиційні установи тепер контролюють майже чверть доступної пропозиції Bitcoin

Пост "Інституції тепер контролюють майже чверть доступної пропозиції Bitcoin" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin 21 вересня 2025 | 11:00 Свіжі дані від BitcoinTreasuries показують, наскільки концентрованим стало володіння Bitcoin серед інституцій. Згідно з даними, близько 3,74 мільйона BTC — майже 18% всіх монет в обігу — зараз перебувають у руках компаній, фондів, урядів та інших організацій. Найбільша частка належить ETF та публічно зареєстрованим компаніям, які швидко розширили свої активи після того, як США схвалили спотові Bitcoin ETF на початку цього року. Загалом відомо, що 332 організації мають резерви: 192 публічні фірми, 44 фонди, 68 приватних компаній, 13 урядів, 11 DeFi проєктів і чотири основні кастодіани або біржі. Частка доступної пропозиції З урахуванням монет, які навряд чи коли-небудь рухатимуться — включаючи приблизно 1,1 мільйона BTC, видобутих Satoshi Nakamoto, і до 3,7 мільйона, які вважаються втраченими — інституційне володіння становить ближче до 23-25% ефективної пропозиції. Глобальний розподіл США лідирують, зі 118 організаціями, що повідомляють про резерви Bitcoin. Далі йде Канада з 43, за нею Великобританія (21), Японія (12) і Гонконг (12). Разом ці країни домінують в інституційному ландшафті прийняття Bitcoin, як через корпоративні скарбниці, так і через фінансові продукти. Зростаючий вплив Різке збільшення інституційного володіння збігається з двома тенденціями: поява регульованих ETF на основних ринках і зростання фірм з управління цифровими активами, які керують криптовалютними резервами так само, як корпорації керують готівкою. Цей зсув прискорився у 2025 році, ще більше зміцнюючи роль Bitcoin як стратегічного активу в глобальних фінансах. З майже чвертю ліквідної пропозиції, що зараз перебуває в інституційних руках, траєкторія ціни Bitcoin все більше пов'язана зі стратегіями компаній, фондів і навіть урядів — що викликає нові питання про те, наскільки децентралізованою насправді є екосистема. Інформація, надана в цій статті, призначена лише для освітніх цілей і...
BitcoinEthereumNews2025/09/21 16:01
Сенатор Синтія Ламміс пропонує масштабний план Bitcoin для вирішення проблеми трильйонного боргу США

Сенатор Синтія Ламміс пропонує масштабний план Bitcoin для вирішення проблеми трильйонного боргу США

Пост "Сенатор Синтія Ламміс пропонує масштабний план Bitcoin для вирішення проблеми трильйонного боргу США" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Сенатор США Синтія Ламміс представила визначну пропозицію для вирішення довгострокових фіскальних проблем країни. За словами Ламміс, якщо Сполучені Штати утримуватимуть 1 мільйон Bitcoin (BTC) як стратегічний резерв протягом 20 років, це могло б ліквідувати половину національного боргу в розмірі 37 трильйонів доларів. Ламміс заявила, що процес можна прискорити, зазначивши, що перший крок можна зробити з конфіскованими цифровими активами, які утримує Служба маршалів США. Вона стверджувала, що ці активи могли б стати відправною точкою для "Стратегічного резерву Bitcoin", додавши, що з часом інші активи можна було б конвертувати в Bitcoin і накопичувати в резерві. За словами сенатора, деякі з цих кроків можна реалізувати в межах існуючих президентських повноважень без необхідності нового законодавства. Однак Ламміс сказала, що для довгострокової безпеки необхідно встановити правову базу: "Законодавче закріплення стратегічного резерву Bitcoin є вирішальним, оскільки його не можна легко ліквідувати політикою майбутніх президентів". Ламміс заявила, що метою є збір 1 мільйона Bitcoin, або близько 5% від загальної пропозиції, і утримання їх протягом 20 років. За словами Ламміс, якщо ця візія реалізується, вона може стерти половину національного боргу США. *Це не є інвестиційною порадою. Підписуйтесь на наші акаунти в Telegram і Twitter для ексклюзивних новин, аналітики та ончейн даних! Джерело: https://en.bitcoinsistemi.com/senator-cynthia-lummis-proposes-massive-bitcoin-plan-to-address-the-uss-trillion-dollar-debt/
BitcoinEthereumNews2025/09/21 15:38
Solana, Hyperliquid, Chainlink, Dogecoin і Zexpire стають обов'язковими криптовалютними активами 2025 року

Solana, Hyperliquid, Chainlink, Dogecoin і Zexpire стають обов'язковими криптовалютними активами 2025 року

Аналітики відзначають прискорену активність мережі, розширення спільнот розробників та зростаючий список інституційних партнерств як головні фактори, що підвищують [...] Допис Solana, Hyperliquid, Chainlink, Dogecoin & Zexpire стають обов'язковими криптовалютними вибором 2025 року вперше з'явився на Coindoo.
Coindoo2025/09/21 15:30
Neurolov приєднується до Novastro для поєднання токенізованих RWA з децентралізованими обчисленнями ШІ

Neurolov приєднується до Novastro для поєднання токенізованих RWA з децентралізованими обчисленнями ШІ

Пост Neurolov приєднується до Novastro для об'єднання токенізованих активів реального світу з децентралізованими ШІ-обчисленнями з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Neurolov, децентралізована платформа для ШІ-обчислень та маркетплейс GPU, уклав партнерство з Novastro, блокчейн-екосистемою, для доставки активів реального світу (RWAs) в онлайн. Партнерство спрямоване на з'єднання активів реального світу (RWAs) та децентралізованих обчислень під керівництвом спільноти. Як повідомив Neurolov у своєму офіційному оголошенні в соціальних мережах, основною метою цієї розробки є просування сектору RWA за допомогою обчислювальних ресурсів на базі ШІ. Крім цього, ініціатива також зосереджена на розширенні прийняття токенів $XNL та $NLOV. ⚡ Великі новини для спільноти ⚡ Ми офіційно співпрацюємо з @Novastro_xyz для об'єднання обчислень, що працюють від спільноти + фінансування RWA. Разом ми:✔️ Забезпечуємо токенізовані активи реального світу децентралізованими ШІ-обчисленнями✔️ Розширюємо прийняття $NLOV + $XNL у мультичейн... pic.twitter.com/rvzOW2L9TB — Neurolov (@neurolov) 20 вересня 2025 Альянс Neurolov x Novastro об'єднує децентралізований ШІ та токенізований ШІ Партнерство між Neurolov та Novastro враховує злиття децентралізованих ШІ-обчислень, керованих спільнотою, та фінансування RWA. Отже, цей крок, як очікується, встановить надійний прецедент для поєднання токенізованих фінансів та децентралізованого ШІ в блокчейн-екосистемі, що швидко розвивається. З цим розвиток використовує децентралізовані обчислювальні функції Neurolov з досвідом Novastro в токенізованих RWA. Ця інклюзивна синергія отримує користь від сильних сторін обох платформ для надання масштабованої інфраструктури, що сприяє користувачам, інвесторам та розробникам. Розширення можливостей винахідників та спільноти за допомогою інтеграції RWA-ШІ За словами Neurolov, співпраця з Novastro підсилює підхід, орієнтований на спільноту. Таким чином, поєднуючи децентралізовану обчислювальну інфраструктуру з токенізованими фінансами нового покоління, співробітники мають намір зміцнити клієнтів збалансованими моделями заробітку, крім стимулювання довгострокового зростання екосистеми. Одночасно ініціатива розроблена для мінімізації бар'єрів участі, дозволяючи інституційним та роздрібним інвесторам використовувати нові шляхи генерації доходу. Умайр Юнас - автор контенту, пов'язаного з криптовалютами, який працює з цією роботою з 2019 року. Тут, у Blockchainreporter, він служить як...
BitcoinEthereumNews2025/09/21 15:05
Прогноз ціни Solana: аналітики бачать помірні прибутки з SOL та життєзмінні множники з Layer Brett

Прогноз ціни Solana: аналітики бачать помірні прибутки з SOL та життєзмінні множники з Layer Brett

Ціни Solana торгуються близько $241 після величезного зростання на 25% за минулий місяць, але в той час як великі гроші вкладаються в SOL, багато роздрібних інвесторів спрямовують свою увагу в інше місце — особливо на Layer Brett ($LBRETT). На відміну від Solana, яка вже має ринкову капіталізацію понад $100 млрд, Layer Brett все ще коштує лише $0,0058 на передпродажі, але швидко [...]
Cryptopolitan2025/09/21 14:38
Grayscale оновлює заявку на ETF, включаючи Dogecoin – Деталі

Grayscale оновлює заявку на ETF, включаючи Dogecoin – Деталі

Пост Grayscale оновлює заявку на ETF, включаючи Dogecoin – Деталі з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Ключові висновки Що планує Grayscale з Dogecoin? Компанія прагне отримати схвалення Комісії з цінних паперів і бірж США для перетворення свого Dogecoin Trust на повністю торгуємий ETF під тікером GDOG. Чому це важливо для ринку крипто-ETF? Нові правила SEC прискорюють схвалення, відкриваючи двері для швидкого виходу на ринок більшої кількості мемкоїнів та мультиактивних ETF. Уолл-стріт отримує новий спосіб робити ставки на Dogecoin [DOGE]. Grayscale щойно оновила свою заявку на запуск Dogecoin ETF, де Coinbase виступає кастодіаном. Цей крок відбувається на тлі того, як конкурентний Dogecoin ETF [DOJE] від Osprey залучив 17 мільйонів доларів у дебютному обсязі торгівлі. І завдяки нещодавнім змінам правил SEC, схвалення цих продуктів відбувається швидше, ніж будь-коли. Заявка Grayscale на Dogecoin ETF набирає обертів Grayscale переглянула свою заявку S-1 до SEC, демонструючи новий намір перетворити свій Dogecoin Trust на повністю торгуємий ETF. Оновлена заявка призначає Coinbase відповідальним як кастодіан і основний брокер, що додає довіри, оскільки компанія працює з регуляторами в рамках нової прискореної системи SEC. Джерело: https://ambcrypto.com/grayscale-updates-etf-filing-to-include-dogecoin-details/
BitcoinEthereumNews2025/09/21 14:32
Генеральний директор Tether: Toyota, BYD та Yamaha підтримують платежі в USDT у Болівії

Генеральний директор Tether: Toyota, BYD та Yamaha підтримують платежі в USDT у Болівії

PANews повідомив 21 вересня, що генеральний директор Tether Паоло Ардоіно написав у Twitter, що Toyota, BYD та Yamaha тепер підтримують платежі USDT у Болівії. Він заявив, що USDT став "цифровим доларом" для сотень мільйонів людей на ринках, що розвиваються.
PANews2025/09/21 14:28
Децентралізована біржа Solana спостерігає згасання мемкоїнів на тлі зростання торгівлі стейблкоїнами

Децентралізована біржа Solana спостерігає згасання мемкоїнів на тлі зростання торгівлі стейблкоїнами

DEX Solana спостерігає різке зниження торгівлі мем-токенами, тоді як обсяг торгівлі стейблкоїнами зростає, що свідчить про значний зсув на ринку.
Crypto News Flash2025/09/21 14:26
Faraday Future перетворює Qualigen на криптовалютну платформу CXC10

Faraday Future перетворює Qualigen на криптовалютну платформу CXC10

Допис Faraday Future перетворює Qualigen на криптовалютну платформу CXC10 з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Ключові моменти: інвестиція Faraday Future у розмірі 41 мільйона доларів перетворює Qualigen Therapeutics на CXC10. Трансформація включає основні компоненти та інфраструктуру Web3. Faraday Future отримує 62% частку капіталу в CXC10. Faraday Future (NASDAQ: FFAI) оголосила про інвестицію в розмірі 41 мільйона доларів для перетворення Qualigen Therapeutics (NASDAQ: QLGN) на CXC10, криптовалютну та Web3 платформу, співпрацюючи з основними прихильниками Web3. Цей перехід означає поворот Faraday Future від електромобілів до цифрових фінансів, що потенційно впливає на динаміку ринку та змінює індекси криптовалютних активів. Інвестиція Faraday Future у розмірі 41 млн доларів змінює криптовалютний ландшафт Faraday Future, що котирується як NASDAQ: FFAI, інвестує 41 мільйон доларів у транзакції PIPE для перетворення Qualigen Therapeutics на CXC10. Цей маневр визначає CXC10 як бізнес-платформу для криптовалюти та Web3 з масштабними цілями, такими як запуск ETF C10 та казначейств. CXC10 прагне створити інфраструктуру, включаючи індексні продукти та мости цифрових фінансів. Faraday Future та Цзя Юетін, разом із блокчейн та інституційними спонсорами, такими як SIGN Foundation, контролюватимуть приблизно 62% капіталу CXC10. Інвестиція додасть керівництво високого рівня з Цзя Юетіном як головним радником та Джеррі Вангом, який стане співгенеральним директором. Рішення підкреслює підвищену увагу до диверсифікації інвестиційних каналів, зберігаючи стабільність ринку через активні/пасивні розподіли казначейства. Спостерігачі ринку відзначили стратегічну перевагу, яку отримує Faraday Future, переходячи у криптовалютний простір на тлі еволюції фінансових ландшафтів. Готовність, продемонстрована інституційними інвесторами, такими як SIGN Foundation, підкріплює впевненість у довгострокових прибутках, оскільки екосистеми Web3 продовжують дозрівати. Обнадійливі коментарі зацікавлених сторін підкреслюють очікувані синергії та потенційні фінансові вигоди. "Ми раді очолити цю стратегічну інвестицію та перейти у простір Web3, використовуючи наші можливості для створення індексу криптовалютних активів найвищого рівня." — Джеррі Ванг, співгенеральний директор, CXC10 Тенденції Bitcoin на тлі розширення криптовалютної інфраструктури Чи знали ви? Трансформація CXC10 у криптовалютну платформу Web3 проводить паралелі з попередніми корпоративними поворотами в секторах біотехнологій та технологій, які призвели до...
BitcoinEthereumNews2025/09/21 14:12
Команда BF витратила 185 000 $ за 15 годин на купівлю 817 000 ORDER

Команда BF витратила 185 000 $ за 15 годин на купівлю 817 000 ORDER

PANews повідомив 21 вересня, що згідно з ончейн аналітиком Aunt Ai (@ai9684xtpa), команда BF витратила $185,000 на придбання 817,000 токенів ORDER протягом останніх 15 годин за середньою ціною $0.2265. ORDER тепер став їхнім найбільшим ончейн активом.
PANews2025/09/21 14:01
