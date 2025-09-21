Інвестиційні установи тепер контролюють майже чверть доступної пропозиції Bitcoin

Bitcoin 21 вересня 2025 | 11:00 Свіжі дані від BitcoinTreasuries показують, наскільки концентрованим стало володіння Bitcoin серед інституцій. Згідно з даними, близько 3,74 мільйона BTC — майже 18% всіх монет в обігу — зараз перебувають у руках компаній, фондів, урядів та інших організацій. Найбільша частка належить ETF та публічно зареєстрованим компаніям, які швидко розширили свої активи після того, як США схвалили спотові Bitcoin ETF на початку цього року. Загалом відомо, що 332 організації мають резерви: 192 публічні фірми, 44 фонди, 68 приватних компаній, 13 урядів, 11 DeFi проєктів і чотири основні кастодіани або біржі. Частка доступної пропозиції З урахуванням монет, які навряд чи коли-небудь рухатимуться — включаючи приблизно 1,1 мільйона BTC, видобутих Satoshi Nakamoto, і до 3,7 мільйона, які вважаються втраченими — інституційне володіння становить ближче до 23-25% ефективної пропозиції. Глобальний розподіл США лідирують, зі 118 організаціями, що повідомляють про резерви Bitcoin. Далі йде Канада з 43, за нею Великобританія (21), Японія (12) і Гонконг (12). Разом ці країни домінують в інституційному ландшафті прийняття Bitcoin, як через корпоративні скарбниці, так і через фінансові продукти. Зростаючий вплив Різке збільшення інституційного володіння збігається з двома тенденціями: поява регульованих ETF на основних ринках і зростання фірм з управління цифровими активами, які керують криптовалютними резервами так само, як корпорації керують готівкою. Цей зсув прискорився у 2025 році, ще більше зміцнюючи роль Bitcoin як стратегічного активу в глобальних фінансах. З майже чвертю ліквідної пропозиції, що зараз перебуває в інституційних руках, траєкторія ціни Bitcoin все більше пов'язана зі стратегіями компаній, фондів і навіть урядів — що викликає нові питання про те, наскільки децентралізованою насправді є екосистема.