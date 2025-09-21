2025-10-11 Saturday

Криптоновини

Найкраща криптовалюта для покупки зараз: власники Pepe та Shiba Inu розпродають активи, щоб купити цю нову вірусну монету

У пошуках найкращої криптовалюти для купівлі зараз багато інвесторів дивляться далі, ніж на відомі мемкоїни, такі як Pepe та Shiba Inu. Потреба мати більше, ніж просто меми, привела їх до Layer Brett (LBRETT), який викликає ажіотаж своїм поточним криптопресейлом. Поєднуючи вірусну енергію мем-культури з надійною [...] Допис "Найкраща криптовалюта для купівлі зараз: власники Pepe та Shiba Inu продають свої активи, щоб купити цю нову вірусну монету" вперше з'явився на Blockonomi.
Blockonomi2025/09/21 18:30
Прогноз ціни Ripple: падіння XRP підхоплене китами – але не так швидко, як цей ETH L2 з прибутком у 13 000%

Кити XRP продовжують купувати на спадах, але його зростання повільне. Пресейл Layer Brett за $0,0058, стейкінг з APY 670% та швидкість Ethereum L2 надають йому набагато більший потенціал зростання в 100 разів до 2025 року.
Blockchainreporter2025/09/21 18:30
Finary залучає €25 млн фінансування для покращення інтеграції криптовалюти

Допис Finary залучає фінансування у розмірі 25 млн євро для покращення інтеграції криптовалют з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Ключові моменти: Фінансування серії А Finary у розмірі 25 млн євро під керівництвом PayPal Ventures посилює криптовалютні пропозиції. Подальша інтеграція BTC, ETH та альткоїнів на їхній платформі. 600 000 користувачів отримують переваги від розширених фінансових інструментів та функцій ШІ. Finary, паризький фінтех-стартап, залучив 25 мільйонів євро у фінансуванні серії А під керівництвом PayPal Ventures, включаючи можливості інвестування в криптовалюту до своїх послуг з управління активами. Це фінансування дозволяє Finary розширити європейські операції, покращити свій криптовалютний портфель та використовувати інструменти ШІ в управлінні активами, потенційно збільшуючи участь на криптовалютному ринку. Finary залучає 25 млн євро для розширення впровадження криптовалют у Європі Завершення Finary раунду фінансування серії А у розмірі 25 мільйонів євро знаменує значний прогрес у його фінансовому шляху, підкріплений стратегічними інвестиціями від PayPal Ventures та інших. Засновники стартапу, Мунір Лаггун та Жульєн Бланше, очолюють зусилля з надання більш інклюзивних послуг з управління активами, зокрема через покращену інтеграцію цифрових активів. Ця ініціатива фінансування вказує на сильну прихильність до покращення варіантів інвестування в криптовалюту, прокладаючи шлях до ширшого фінансового доступу та включення для користувачів по всій Європі. Наслідки цього фінансування просувають здатність Finary розвивати свої операції та вдосконалювати керовані ШІ інструменти управління активами, включаючи інтеграцію криптовалютних інвестицій, таких як BTC, ETH та вибрані альткоїни. Ця ініціатива спрямована на розширення фінансових інструментів, доступних для своєї користувацької бази, яка зараз зростає понад 600 000. Пропонуючи ширший доступ до найкращих криптовалютних активів, Finary покращує як роздрібні, так і приватні портфелі управління активами. Ринкові відгуки експертів визнають стратегічний інтерес PayPal Ventures до конвергенції фінтех-криптовалют. Цитати від Яна, партнера PayPal Ventures, підкреслюють їхню відданість фінансовому благополуччю, оскільки "PayPal знаходиться на потужній точці перегину". Це підкреслює погляд ринку на те, що раунд фінансування Finary потенціює значне зростання у впровадженні та використанні криптовалют на платформах управління активами. Криптовалютні інструменти готові до зростання на тлі сильної підтримки ринку Чи знали ви? PayPal у 2020...
BitcoinEthereumNews2025/09/21 18:12
Ethereum (ETH) відображає цінову динаміку 2021 року, оскільки бики націлюються на $10,000 до 2026 року

Пост Ethereum (ETH) відображає цінову динаміку 2021 року, оскільки бики націлюються на $10,000 до 2026 року з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Семілоре Фалеті - криптовалютний письменник, що спеціалізується в галузі журналістики та створення контенту. Хоча він почав писати на різні теми, Семілоре швидко знайшов хист до розкриття складностей та тонкощів захоплюючого світу блокчейнів і криптовалют. Семілоре приваблює ефективність цифрових активів з точки зору зберігання та передачі вартості. Він є переконаним прихильником впровадження криптовалют, оскільки вважає, що вони можуть покращити цифровізацію та прозорість існуючих фінансових систем. За два роки активного написання про криптовалюти Семілоре висвітлив різні аспекти простору цифрових активів, включаючи блокчейни, децентралізовані фінанси (DeFi), стейкінг, невзаємозамінні токени (NFT), регулювання та оновлення мереж серед інших. У свої ранні роки Семілоре відточив свої навички як контент-райтер, створюючи освітні статті для широкої аудиторії. Його матеріали були особливо цінними для новачків у криптопросторі, пропонуючи глибокі пояснення, які демістифікували світ цифрових валют. Семілоре також створював матеріали для досвідчених користувачів криптовалют, забезпечуючи їх актуальною інформацією про найновіші блокчейни, децентралізовані застосунки та оновлення мереж. Ця основа в освітньому письмі продовжує впливати на його роботу, забезпечуючи доступність, точність та інформативність його поточних робіт. Зараз у NewsBTC Семілоре присвячує себе висвітленню останніх новин про цінову динаміку криптовалют, ончейн розробки та активність китів. Він також висвітлює останній аналіз токенів та прогнози цін від провідних експертів ринку, надаючи читачам потенційно корисну та дієву інформацію. Завдяки своїм ретельним дослідженням та захоплюючому стилю письма, Семілоре прагне утвердити себе як надійне джерело в галузі криптожурналістики, щоб інформувати та навчати свою аудиторію про останні тенденції та розробки у світі цифрових активів, що швидко розвивається. Поза роботою Семілоре має інші захоплення, як і всі люди. Він...
BitcoinEthereumNews2025/09/21 18:02
Дослідження зростання Ozak AI на ринку ШІ-токенів 2025 року

Вступ до ринкового зростання Ozak AI Розпочавши свій шлях на арені криптовалют, передпродаж Ozak AI продемонстрував вражаючу траєкторію ціни, з підвищенням вартості від лише $0,001 до $0,012 на різних етапах, що призвело до понад 1,100% прибутку для перших інвесторів. Ozak AI вражаюче продав понад 914 мільйонів токенів, зібравши більше $3,3 мільйона. Це зростання позиціонує токен $OZ для значних майбутніх прибутків, потенційно досягаючи публічної ціни лістингу в $1, що означає потенційне збільшення на понад 20,000% від початкових етапів. Порівняння провідних ШІ-токенів 1. Новий альянс штучного суперінтелекту (ASI) Нещодавно об'єднані компанії — SingularityNET, Fetch.ai та Ocean Protocol — створили Альянс штучного суперінтелекту (ASI), який торгується приблизно за $0,6475. Це стратегічне злиття спрямоване на підвищення операційної ефективності та присутності на ринку. 2. Інновації з Story Protocol (IP) Story Protocol залишається помітною платформою у децентралізованому просторі створення наративів, з токеном IP, що торгується за $12,40. Протокол продовжує набирати популярність, відображаючи стабільне зростання на 16,45% нещодавно. 3. Розробки в NEAR Protocol (NEAR) NEAR Protocol стабільно зростає, з ціною $3,12, що представляє невелике збільшення, зміцнюючи свою позицію на ринку. 4. Зростаюча привабливість Render Network (RENDER) Render Network, що значно допомагає індустрії 3D-рендерингу, використовуючи децентралізовані ресурси GPU, добре працює на ринку, з цінами близько $4,00. Стратегічна перевага Ozak AI та майбутні перспективи Ozak AI виділяється не лише завдяки своїй ринковій ефективності, але й через інноваційну інтеграцію ШІ з децентралізованими мережами. Стратегічні партнерства платформи, включаючи співпрацю з Hive Intel та SINT для ринкової аналітики та торгових рішень на основі ШІ, додатково забезпечують її конкурентну перевагу. Заключні думки Ринок ШІ-токенів розквітає з потенціалом, що підкреслюється швидким зростанням Ozak AI та успішною фазою передпродажу. Хоча конкуренти, такі як ASI, IP, RENDER та NEAR, представляють життєздатні варіанти, комплексна стратегія Ozak AI та стабільні прибутки позиціонують його як кращий вибір для багатьох інвесторів у 2025 році. Дізнайтеся більше про Ozak AI та його унікальні пропозиції, відвідавши: Офіційний веб-сайт: https://ozak.ai/ Twitter/X: https://x.com/OzakAGI Telegram: https://t.me/OzakAGI Відмова від відповідальності: це спонсорська стаття і призначена лише для інформаційних цілей. Вона не відображає погляди Bitzo і не призначена для використання як юридична, податкова, інвестиційна чи фінансова порада.
Coinstats2025/09/21 17:36
Мільйонер Ентоні Скарамуччі каже, що "200 000 доларів - це занадто низько" для Bitcoin, розкриває свій власний прогноз

Пост "Мільйонер Ентоні Скарамуччі каже, що "$200,000 - це занадто низько" для Bitcoin, розкриває свій власний прогноз" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Ентоні Скарамуччі, засновник SkyBridge Capital, зробив вражаючі заяви щодо оцінки Bitcoin (BTC). На думку відомого інвестора, Bitcoin слід розглядати як клас активів у глобальному масштабі, а не просто як інвестиційний інструмент. Скарамуччі зробив наступну заяву у своїй оцінці: "Ви повинні запитати: чи є Bitcoin класом активів? Якщо відповідь "так", тоді його ринкова капіталізація повинна досягти того ж рівня, що й золото. У такому випадку великі інституційні користувачі додадуть Bitcoin до своїх портфелів так само, як вони додають золото". Скарамуччі підкреслив глобальне поширення Bitcoin, стверджуючи, що він має набагато ширшу базу власників, ніж просто американські компанії чи акції S&P 500. Ця характеристика, за його словами, ще більше зміцнить місце Bitcoin в інвестиційних портфелях у майбутньому. Відомий інвестор заявив, що вважає поточні рівні цін низькими, кажучи: "Якщо половина або більше інвесторів продовжуватимуть розглядати Bitcoin як клас активів, покупки та розподіл портфеля триватимуть. У цьому випадку $200,000 залишається дуже низьким для Bitcoin. Рівень, ближчий до його справжньої вартості, становитиме $500,000". *Це не є інвестиційною порадою. Підписуйтесь на наші акаунти в Telegram та Twitter зараз для ексклюзивних новин, аналітики та ончейн даних! Джерело: https://en.bitcoinsistemi.com/millionaire-anthony-scaramucci-says-200000-is-way-too-low-for-bitcoin-reveals-his-own-prediction/
BitcoinEthereumNews2025/09/21 17:20
Кросчейн міст Shibarium залишається замороженим після хакерської атаки на $2.3M, план відновлення неясний

Пост Кросчейн міст Shibarium залишається замороженим після хакерської атаки на $2,3 млн, план повернення активів невизначений з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Блокчейн 21 вересня 2025 | 12:18 Shibarium, блокчейн другого рівня, тісно пов'язаний з Shiba Inu, залишається офлайн протягом тижнів після серйозної хакерської атаки. Розробник Каал Дхайрія підтвердив, що міст до Ethereum все ще призупинений, через що користувачі не можуть переказати кошти назад до основної мережі. Команда не встановила дату повторного відкриття, підкреслюючи, що перевірка безпеки та верифікація важливіші за швидкість. Злам стався 12 вересня і вперше був виявлений компанією з безпеки PeckShield. Зловмисники використали вразливості валідаторів, отримавши контроль над 10 з 12 ключів і використовуючи їх для схвалення шахрайських транзакцій. Це дозволило їм вивести активи вартістю приблизно $2,3 млн, включаючи ETH, SHIB та ROAR. Команда Shiba Inu пізніше підтвердила ці висновки, назвавши інцидент одним із найсерйозніших збоїв в історії проєкту. З того часу розробники прийняли обережну стратегію комунікації. Оновлення поширюються лише через офіційні канали, а конфіденційні деталі приховуються, щоб не надавати зловмиснику переваги. Зараз основна увага приділяється стримуванню та посиленню системи безпеки, щоб подібний злам не повторився. Одна з найбільших невизначеностей стосується повернення активів. Дхайрія заявив, що обговорення тривають, але жоден план ще не затверджено. Якщо кошти не вдасться повернути через розслідування чи програми винагород, розглядаються альтернативи, такі як використання коштів з казначейства, спалювання токенів або використання страхових резервів. Будь-яка пропозиція потребуватиме схвалення спільноти перед впровадженням. Для інвесторів та власників токенів тривале відключення Shibarium викликає питання щодо довіри та стабільності. Інцидент стався в час, коли проєкти другого рівня перебувають під зростаючим контролем, і результат реакції Shiba Inu може вплинути на те, як його екосистема сприймається на ширшому ринку. Інформація, надана в цій статті, призначена для освітніх...
BitcoinEthereumNews2025/09/21 17:19
Monero балансує конфіденційність, DOT розширює мережі, а пресейл BullZilla з'являється у перегонах за звання наступного мемкоїна зі зростанням у 100 разів

Що якби найбільш непередбачуваний сектор криптовалютного ринку міг також принести найбільших переможців? Мемкоїни, які часто відкидають як новинку, неодноразово вражали ринки масштабними ралі. Проте їхня волатильність також похитнула багатьох інвесторів, залишаючи як страх, так і хвилювання в рівній мірі. За останні 24 години Monero трохи знизився, тоді як Polkadot [...]
Coinstats2025/09/21 16:30
Від $3 до $100? Чи є Layer Brett альтернативою з прибутком 150x?

Пост "Від $3 до $100? Чи є Layer Brett альтернативою з прибутком 150x?" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Криптоновини 21 вересня 2025 | 11:10 Криптовалютний ринок завжди розділений між усталеними гравцями та наступною великою подією. Зараз ціна XRP знову потрапляє в заголовки, але це не єдиний токен, який привертає увагу людей. Новий претендент, Layer Brett, виходить на передній план. Створений як проєкт Ethereum Layer 2, цей мемкоїн приносить вірусну енергію та реальну швидкість блокчейну. Його криптовалютний передпродаж триває за ціною лише $0,0058, вже залучивши понад $38 млн. Погляд на історію XRP проти нового старту Layer Brett XRP існує вже роками, досягнувши історичного максимуму $3,84 у 2018 році, перш ніж зазнати коливань через судові позови та регуляторні зміни. Нещодавно ціна XRP була стабільнішою (близько $3,00), з послабленням тиску продажів від китів, і деякі аналітики бачать можливості для зростання. На противагу цьому, Layer Brett не має історії торгівлі. Саме тому ранні покупці в захваті. Це чистий аркуш з величезним потенціалом зростання. Як криптоперлина з низькою капіталізацією, LBRETT пропонує рідкісну точку входу до початку ажіотажу публічного лістингу на біржах. Різні технології, різні цілі Два токени не могли б бути більш різними. XRP працює на XRP Ledger, забезпечуючи транскордонні платежі і навіть був прийнятий першою ончейн кредитною платформою Бразилії. Його варіант використання зрозумілий: прискорити міжнародні грошові перекази. Layer Brett, з іншого боку, розроблений для прискорення Ethereum. Він обробляє транзакції офчейн, зменшуючи комісії за газ до копійок, зберігаючи при цьому безпеку ончейн. Ця ефективність живить його екосистему стейкінгу, де ранні учасники можуть блокувати токени для винагород близько 670% APY. З 10 мільярдами токенів та прозорим розподілом, система створена як для масштабу, так і для винагород спільноти. Настрій ринку та фокус на спільноті Інституційні гравці продовжують інвестувати в XRP, а запуск продуктів з прибутковістю для власників може привабити...
BitcoinEthereumNews2025/09/21 16:10
Законопроект про структуру криптовалютного ринку: сенатори-демократи наполягають на двопартійному авторстві

Після того, як Банківський комітет Сенату просунув законодавство щодо структури криптовалютного ринку під керівництвом республіканців, зростаюча кількість сенаторів-демократів виступила з вимогою надати їм можливість активно сприяти розробці одного з потенційно найважливіших регулювань цифрових активів. Цей розвиток подій відбувається в той час, коли нормативно-правова база для криптовалют залишається в центрі уваги Конгресу США, […]
Bitcoinist2025/09/21 15:00
