Від $3 до $100? Чи є Layer Brett альтернативою з прибутком 150x?

Криптовалютний ринок завжди розділений між усталеними гравцями та наступною великою подією. Зараз ціна XRP знову потрапляє в заголовки, але це не єдиний токен, який привертає увагу людей. Новий претендент, Layer Brett, виходить на передній план. Створений як проєкт Ethereum Layer 2, цей мемкоїн приносить вірусну енергію та реальну швидкість блокчейну. Його криптовалютний передпродажується за ціною лише $0,0058, вже залучивши понад $38 млн. Погляд на історію XRP проти нового старту Layer Brett XRP існує вже роками, досягнувши історичного максимуму $3,84 у 2018 році, перш ніж зазнати коливань через судові позови та регуляторні зміни. Нещодавно ціна XRP була стабільнішою (близько $3,00), з послабленням тиску продажів від китів, і деякі аналітики бачать можливості для зростання. На противагу цьому, Layer Brett не має історії торгівлі. Саме тому ранні покупці в захваті. Це чистий аркуш з величезним потенціалом зростання. Як криптоперлина з низькою капіталізацією, LBRETT пропонує рідкісну точку входу до початку ажіотажу публічного лістингу на біржах. Різні технології, різні цілі Два токени не могли б бути більш різними. XRP працює на XRP Ledger, забезпечуючи транскордонні платежі і навіть був прийнятий першою ончейн кредитною платформою Бразилії. Його варіант використання зрозумілий: прискорити міжнародні грошові перекази. Layer Brett, з іншого боку, розроблений для прискорення Ethereum. Він обробляє транзакції офчейн, зменшуючи комісії за газ до копійок, зберігаючи при цьому безпеку ончейн. Ця ефективність живить його екосистему стейкінгу, де ранні учасники можуть блокувати токени для винагород близько 670% APY. З 10 мільярдами токенів та прозорим розподілом, система створена як для масштабу, так і для винагород спільноти. Настрій ринку та фокус на спільноті Інституційні гравці продовжують інвестувати в XRP, а запуск продуктів з прибутковістю для власників може привабити...