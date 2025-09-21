Гравці Axie Infinity переключають увагу на можливість створення багатства через пресейл XRP Tundra
Пост "Гравці Axie Infinity переключають увагу на можливість створення багатства через передпродаж XRP Tundra" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Axie Infinity допоміг визначити модель "грати, щоб заробляти" у криптовалюті. Поєднуючи NFT, новий геймплей та токенізовані винагороди, він привернув мільйони гравців по всьому світу та надихнув безліч наслідувачів. Навіть коли ринкова вартість Axie коливалася, його спільнота залишалася однією з найвідданіших та найактивніших у Web3 іграх, постійно оцінюючи нові можливості, які обіцяють як культурну взаємодію, так і фінансові переваги. У 2025 році Axie продовжує випускати новий контент, включаючи розробку "Спадщини Атії", розширення ігрового процесу на землі та структури під керівництвом гільдій, які поглиблюють залучення спільноти. Проте ті самі гравці та гільдії, які колись зосереджувалися виключно на внутрішньоігрових винагородах, розширюють свій кругозір. Багато хто зараз вивчає передпродажі, такі як XRP Tundra, який представляє прозорі механіки, функціональність прибутковості та економіку з подвійним токеном, що приваблює інвесторів, які шукають більше, ніж спекулятивний ажіотаж.
Передпродаж, визначений ясністю
Передпродаж XRP Tundra зосереджений на простій, але відмінній пропозиції. Покупці отримують TUNDRA-S, утиліті токен та токен прибутковості на базі Solana, за фіксованою ціною $0,01. Разом з кожною покупкою вони отримують безкоштовно розподіл TUNDRA-X, токена управління та резерву, випущеного на XRP Ledger. Щоб ще більше розширити свої активи, кожна транзакція включає 19% бонус у токенах, надаючи раннім учасникам більші розподіли, ніж лише їхні базові інвестиції.
Те, що відрізняє Tundra для гравців Axie, - це оголошена ціна запуску. Команда оголосила лістингові значення $2,50 для TUNDRA-S та $1,25 для TUNDRA-X, зменшуючи невизначеність, яка зазвичай оточує передпродажі. З 40% пропозиції TUNDRA-S, виділеної на раунди передпродажу, ранні прихильники забезпечують значну частину проєкту ще до того, як він потрапить на біржі. Для гравців, звиклих до систем винагород, які змінюються з ринковим попитом, такий вид попередньої ясності є незвичним та привабливим.
Прибутковість поза геймплеєм
Однією з головних привабливостей Axie Infinity завжди була його здатність перетворювати час, проведений...
