2025-10-11 Saturday

Криптоновини

Будьте в курсі найгарячіших новин та оновлень ринку криптовалют
Боб Марлі знову править, оскільки його альбом повертається і досягає віхи

Боб Марлі знову править, оскільки його альбом повертається і досягає віхи

Допис Боб Марлі знову правує, оскільки його альбом повертається і досягає важливої віхи з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Боб Марлі подвоює свою присутність у чарті регі-альбомів, оскільки Exodus повертається на 10 місце, відзначаючи загалом 104 тижні, тоді як Legend залишається стабільно на 1 місці. ('БЕЗ СУБАГЕНТСТВ) БОБ МАРЛІ 1979 Tower Records Hollywood під час фотосесії Боба Марлі в Hollywood Tower Records, Каліфорнія. (Фото Chris Walter/WireImage) WireImage Legend Боба Марлі — збірка, яка включає більшість найвідоміших пісень регі-суперзірки і приписується як йому, так і його супроводжуючому гурту the Wailers — є одним із найуспішніших альбомів усіх часів в Америці. Це збірка, яка тримає покійну ікону в чартах тиждень за тижнем, оскільки вона постійно продається тисячами копій щотижня. Виявляється, що одного альбому недостатньо, щоб задовольнити попит американських споживачів на музику Марлі. Цього тижня ще один із його альбомів повертається до чарту, допомагаючи піонерському співаку-композитору подвоїти свою присутність у рейтингу і навіть досягти особливої віхи одночасно. Exodus Боба Марлі повертається Exodus Марлі знову входить до чарту регі-альбомів цього тижня. Повноформатний альбом, приписаний не лише Марлі як солісту, але й the Wailers, знову входить до рейтингу Billboard найкращих регі-альбомів і EP на 10 місце. Exodus досягає двох років Exodus тепер провів два роки в чарті регі-альбомів. Альбом досягає 104 тижнів, повертаючись до списку на десятому місці. Боб Марлі обрамляє чарт Марлі обрамляє чарт регі-альбомів цього тижня, оскільки Exodus знову з'являється на 10 місці, тоді як Legend залишається стабільно на 1 місці. Останній проєкт провів 297 тижнів у списку і лише один раз залишив трон. Ця надзвичайна серія робить Legend одним із найдовше триваючих номерів один у будь-якому списку в американській історії. Exodus заблоковано від 1 місця Legend...
1
1$0.004108-33.15%
Threshold
T$0.012-21.25%
BOB
BOB$0.000004333-13.83%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/21 20:25
Поділитись
Важливий тиждень для економічних даних США

Важливий тиждень для економічних даних США

Допис "Важливий тиждень для економічних даних США" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Fintech 21 вересня 2025 | 18:03 Цей тиждень обіцяє стати вирішальним для фінансових ринків, оскільки буде опубліковано серію ключових економічних показників США, включаючи коментарі голови Федеральної резервної системи США (FRS) Джерома Пауелла, звіти PMI, дані ВВП, заяви на допомогу по безробіттю та базовий індекс споживчих цін (ІСЦ). Разом ці оновлення нададуть свіжі сигнали про стан американської економіки та можуть суттєво вплинути на настрої інвесторів на ринках акцій, облігацій та криптовалют. Тиждень починається у вівторок з промови Пауелла, за якою уважно стежать на предмет натяків щодо майбутньої монетарної політики, разом з новими даними про активність у сфері послуг та виробництва. Трейдери шукатимуть ознаки економічної стійкості чи уповільнення, що може змінити очікування щодо зниження ставок. У четвер увага переключиться на показники ВВП за другий квартал та щотижневі заяви на допомогу по безробіттю. Вищий за очікуваний показник ВВП може підтвердити думку, що економіка тримається, потенційно залишаючи ФРС менше простору для пом'якшення політики. І навпаки, слабше зростання чи збільшення заяв на допомогу по безробіттю може викликати занепокоєння щодо уповільнення та підштовхнути центральний банк до більш м'якої позиції. Найважливіший звіт виходить у п'ятницю — базовий індекс споживчих цін (ІСЦ), основний показник інфляції для ФРС. Якщо інфляція покаже ознаки охолодження, ризикові активи, такі як Bitcoin та Ethereum, можуть виграти від зростаючих очікувань щодо зниження ставок. Однак, якщо інфляція залишиться стійкою, ринки можуть закладати в ціну вищі ставки на довший період, що негативно вплине на чутливі до ліквідності сектори, включаючи криптовалюти. Для криптовалютного ринку дані цього тижня можуть виявитися вирішальними. Інвестори часто розглядають Bitcoin як захист від інфляції, але також як актив, залежний від ліквідності, який процвітає в умовах м'якшої монетарної політики. М'яке трактування даних може підтримати прорив Bitcoin вище ключових рівнів опору, тоді як сильніші показники інфляції можуть спричинити волатильність та корекції. Чому це важливо для криптовалют? Тому що цифрові активи все більше пов'язані з макроекономічними тенденціями. Інституційні...
Union
U$0.0084-15.51%
Shiba Inu Treat
TREAT$0.000918-12.15%
Moonveil
MORE$0.02628-16.99%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/21 20:22
Поділитись
Важливий тиждень для економічних даних США – що це може означати для криптовалюти

Важливий тиждень для економічних даних США – що це може означати для криптовалюти

Разом ці оновлення нададуть свіжі сигнали про стан американської економіки і можуть суттєво вплинути на настрої інвесторів [...] Публікація "Важливий тиждень для економічних даних США – що це може означати для криптовалюти" вперше з'явилася на Coindoo.
Union
U$0.0084-15.51%
Поділитись
Coindoo2025/09/21 20:03
Поділитись
Гравці Axie Infinity переключають увагу на можливість створення багатства через пресейл XRP Tundra

Гравці Axie Infinity переключають увагу на можливість створення багатства через пресейл XRP Tundra

Пост "Гравці Axie Infinity переключають увагу на можливість створення багатства через передпродаж XRP Tundra" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Axie Infinity допоміг визначити модель "грати, щоб заробляти" у криптовалюті. Поєднуючи NFT, новий геймплей та токенізовані винагороди, він привернув мільйони гравців по всьому світу та надихнув безліч наслідувачів. Навіть коли ринкова вартість Axie коливалася, його спільнота залишалася однією з найвідданіших та найактивніших у Web3 іграх, постійно оцінюючи нові можливості, які обіцяють як культурну взаємодію, так і фінансові переваги. У 2025 році Axie продовжує випускати новий контент, включаючи розробку "Спадщини Атії", розширення ігрового процесу на землі та структури під керівництвом гільдій, які поглиблюють залучення спільноти. Проте ті самі гравці та гільдії, які колись зосереджувалися виключно на внутрішньоігрових винагородах, розширюють свій кругозір. Багато хто зараз вивчає передпродажі, такі як XRP Tundra, який представляє прозорі механіки, функціональність прибутковості та економіку з подвійним токеном, що приваблює інвесторів, які шукають більше, ніж спекулятивний ажіотаж. Передпродаж, визначений ясністю Передпродаж XRP Tundra зосереджений на простій, але відмінній пропозиції. Покупці отримують TUNDRA-S, утиліті токен та токен прибутковості на базі Solana, за фіксованою ціною $0,01. Разом з кожною покупкою вони отримують безкоштовно розподіл TUNDRA-X, токена управління та резерву, випущеного на XRP Ledger. Щоб ще більше розширити свої активи, кожна транзакція включає 19% бонус у токенах, надаючи раннім учасникам більші розподіли, ніж лише їхні базові інвестиції. Те, що відрізняє Tundra для гравців Axie, - це оголошена ціна запуску. Команда оголосила лістингові значення $2,50 для TUNDRA-S та $1,25 для TUNDRA-X, зменшуючи невизначеність, яка зазвичай оточує передпродажі. З 40% пропозиції TUNDRA-S, виділеної на раунди передпродажу, ранні прихильники забезпечують значну частину проєкту ще до того, як він потрапить на біржі. Для гравців, звиклих до систем винагород, які змінюються з ринковим попитом, такий вид попередньої ясності є незвичним та привабливим. Прибутковість поза геймплеєм Однією з головних привабливостей Axie Infinity завжди була його здатність перетворювати час, проведений...
1
1$0.004108-33.15%
Hyperliquid
HYPE$38.58-12.31%
PlaysOut
PLAY$0.03295-27.56%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/21 19:40
Поділитись
$ASTER викликає дебати з оцінкою в $10B щодо потенційного контролю пропозиції та маніпулювання ринком

$ASTER викликає дебати з оцінкою в $10B щодо потенційного контролю пропозиції та маніпулювання ринком

$ASTER стикається з суперечками щодо оцінки в $10B при контрольованій пропозиції та низькому об'ємі, що викликало дебати про маніпуляції ринком та корисність альткоїнів.
Altcoin
ALTCOIN$0.0002633-34.66%
Aster
ASTER$1.3414-14.97%
Поділитись
Blockchainreporter2025/09/21 19:00
Поділитись
Віталік Бутерін: DeFi з низьким ризиком може стати "пошуковим" моментом для Ethereum

Віталік Бутерін: DeFi з низьким ризиком може стати "пошуковим" моментом для Ethereum

Допис Віталік Бутерін: Defi з низьким ризиком може стати для Ethereum моментом як "Пошук" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Співзасновник блокчейн Ethereum Віталік Бутерін стверджував у блозі 21 вересня 2025 року, що "без ризику" децентралізовані фінанси (DeFi) могли б стати для Ethereum тим, чим пошук був для Google, забезпечуючи основний, стійкий двигун доходів, зберігаючи при цьому ширші культурні та технічні цілі платформи. Бутерін визначає DeFi з низьким ризиком як примітиви платежів та заощаджень, повністю забезпечене кредитування та синтетичні [...] Джерело: https://news.bitcoin.com/vitalik-buterin-low%E2%80%91risk-defi-could-be-ethereums-search-moment/
DeFi
DEFI$0.001482-11.99%
BRC20.COM
COM$0.010032-10.42%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/21 18:53
Поділитись
Злетіть до багатства: 6 найкращих криптовалют, за якими варто стежити у 2025 році – зафіксуйте їх, перш ніж двері зачиняться

Злетіть до багатства: 6 найкращих криптовалют, за якими варто стежити у 2025 році – зафіксуйте їх, перш ніж двері зачиняться

Чи правильні мемкоїни формують майбутнє цифрового багатства? З швидким розширенням ринків криптовалют, вибір монет, які поєднують сильну утиліті, підтримку спільноти та потенційні винагороди, стає все більш критичним. Інвестори запитують себе, як визначити проєкти, які можуть принести значні прибутки та надати відчутні переваги. Чи може наступний вірусний токен підняти портфоліо [...] Публікація "Злет до багатства: 6 найкращих криптовалют для спостереження у 2025 році – встигніть, поки двері не зачинилися" вперше з'явилася на Live Bitcoin News.
TokenFi
TOKEN$0.00839-31.62%
GAINS
GAINS$0.02157-8.83%
SecondLive
LIVE$0.00823-28.43%
Поділитись
LiveBitcoinNews2025/09/21 18:15
Поділитись
Гейс прогнозує "тільки вгору" для криптовалют, занепокоєння щодо черги виходу зі стейкінгу ETH: Дайджест Ходлера, 14 – 20 вересня

Гейс прогнозує "тільки вгору" для криптовалют, занепокоєння щодо черги виходу зі стейкінгу ETH: Дайджест Ходлера, 14 – 20 вересня

Артур Хейс прогнозує, що ліквідність потече на ринки, коли Казначейство США досягне своєї мети, новини від Віталіка Бутеріна та інше: Дайджест Hodler Співзасновник Ethereum Віталік Бутерін нарешті відповів на деякі занепокоєння щодо зростаючої черги виходу зі стейкінгу Ethereum, яка зараз досягла 45 днів. Його відповідь з'явилася після того, як керівник DeFi в Galaxy Digital, Майкл Марконтоніо, назвав довжину черги виходу "тривожною" у дописах в X і порівняв її з Solana, де для виходу зі стейкінгу потрібно лише два дні. Згодом він видалив ці дописи. "Незрозуміло, як мережа, якій потрібно 45 днів для повернення активів, може бути підходящим кандидатом для забезпечення наступної ери глобальних ринків капіталу", - додав він. Читати далі
Moonveil
MORE$0.02628-16.99%
DeFi
DEFI$0.001482-11.99%
FLOW
FLOW$0.2624-26.20%
Поділитись
Coinstats2025/09/21 18:11
Поділитись
Інституційний інтерес до BTC зростає, поки CME досягає рекорду

Інституційний інтерес до BTC зростає, поки CME досягає рекорду

Курс Bitcoin сьогодні становить $116.000, незначне зростання на 0,3% за останні 24 години. Але в той час як ціна все ще залишається нижче свого історичного піку, є дещо інше, що дійсно б'є рекорди: кількість відкритих опціонів на CME (Chicago Mercantile Exchange) ще ніколи не була такою... Повідомлення про зростання інституційного інтересу до BTC, в той час як CME досягає рекорду, вперше з'явилося на Блокчейн Stories.
Bitcoin
BTC$112,287.1-7.27%
OP
OP$0.4854-31.26%
Поділитись
Coinstats2025/09/21 17:22
Поділитись
Посібник для ґіків з експериментів у машинному навчанні

Посібник для ґіків з експериментів у машинному навчанні

Ми використовуємо табличні набори даних, спочатку з OpenML, зібрані в набір еталонних наборів даних від команди Inria-Soda на HuggingFace. Ми навчаємо на 28 855 навчальних зразках і тестуємо на решті 9 619 зразках. Усі MLP навчаються з розміром пакету 64, 64 та 0,0005, і ми вивчаємо 3 шари по 100 нейронів кожен. Ми визначаємо шість основних метрик, які використовуються в нашій роботі тут.
SIX
SIX$0.01679-14.51%
TOP Network
TOP$0.000096--%
SphereX
HERE$0.00022-7.94%
Поділитись
Hackernoon2025/09/21 13:47
Поділитись

Популярні новини

Ще

Криптовалютні новини: Morgan Stanley розширює доступ до криптовалюти для всіх клієнтів з управління капіталом

Dogecoin (DOGE) утримує ключовий рівень $0.25, оскільки новий ETF та активність китів викликають надії на прорив

Аналіз: Обсяг ліквідації Hyperliquid наближається до 7 мільярдів доларів, загальний обсяг мережі може досягти 30-40 мільярдів доларів

Приготуйтеся: передпродаж нових токенів $IPO скоро відкриється з ексклюзивними пропозиціями

Криптовалютні новини: Платформа для криптовалютних ставок Shuffle підтверджує витік даних користувачів