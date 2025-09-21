Важливий тиждень для економічних даних США

Цей тиждень обіцяє стати вирішальним для фінансових ринків, оскільки буде опубліковано серію ключових економічних показників США, включаючи коментарі голови Федеральної резервної системи США (FRS) Джерома Пауелла, звіти PMI, дані ВВП, заяви на допомогу по безробіттю та базовий індекс споживчих цін (ІСЦ). Разом ці оновлення нададуть свіжі сигнали про стан американської економіки та можуть суттєво вплинути на настрої інвесторів на ринках акцій, облігацій та криптовалют. Тиждень починається у вівторок з промови Пауелла, за якою уважно стежать на предмет натяків щодо майбутньої монетарної політики, разом з новими даними про активність у сфері послуг та виробництва. Трейдери шукатимуть ознаки економічної стійкості чи уповільнення, що може змінити очікування щодо зниження ставок. У четвер увага переключиться на показники ВВП за другий квартал та щотижневі заяви на допомогу по безробіттю. Вищий за очікуваний показник ВВП може підтвердити думку, що економіка тримається, потенційно залишаючи ФРС менше простору для пом'якшення політики. І навпаки, слабше зростання чи збільшення заяв на допомогу по безробіттю може викликати занепокоєння щодо уповільнення та підштовхнути центральний банк до більш м'якої позиції. Найважливіший звіт виходить у п'ятницю — базовий індекс споживчих цін (ІСЦ), основний показник інфляції для ФРС. Якщо інфляція покаже ознаки охолодження, ризикові активи, такі як Bitcoin та Ethereum, можуть виграти від зростаючих очікувань щодо зниження ставок. Однак, якщо інфляція залишиться стійкою, ринки можуть закладати в ціну вищі ставки на довший період, що негативно вплине на чутливі до ліквідності сектори, включаючи криптовалюти. Для криптовалютного ринку дані цього тижня можуть виявитися вирішальними. Інвестори часто розглядають Bitcoin як захист від інфляції, але також як актив, залежний від ліквідності, який процвітає в умовах м'якшої монетарної політики. М'яке трактування даних може підтримати прорив Bitcoin вище ключових рівнів опору, тоді як сильніші показники інфляції можуть спричинити волатильність та корекції. Чому це важливо для криптовалют? Тому що цифрові активи все більше пов'язані з макроекономічними тенденціями. Інституційні...