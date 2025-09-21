2025-10-11 Saturday

Криптоновини

Будьте в курсі найгарячіших новин та оновлень ринку криптовалют
Прогноз ціни Ethereum на 2025 – 2030: чи досягне ETH $25,000 протягом 5 років

Пост "Прогноз ціни Ethereum на 2025-2030 роки: чи досягне ETH $25,000 протягом 5 років" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Інвестори стають все більш позитивно налаштованими щодо потенціалу Ethereum, і деякі аналітики вважають, що його вартість може досягти $25,000 до кінця десятиліття. Для інвесторів Ethereum - це просто засіб примноження грошей, але найвищі прибутки зазвичай приносить відкриття проєктів, що використовують мережу Ethereum - концепцій з високим зростанням, які можуть примножувати гроші швидше, ніж сам Ethereum. Ось чому багато хто приймає двоскладову стратегію: зберігати основну позицію в Ethereum для стабільного зростання, одночасно інвестуючи в революційний проєкт ERC-20, який вже посів перше місце за версією CertiK і називається найбільшим множником багатства цього циклу. Давайте розглянемо детальніше. Шлях Ethereum до $25,000 Прогноз Ethereum у $25,000 - це не просто спекуляція; він ґрунтується на фундаментальних показниках. Очікується прискорення інституційних надходжень від спотових ETF, тоді як дефляційна пропозиція Ethereum після Об'єднання мереж продовжує скорочувати доступні токени. Крім того, екосистема Layer-2 Ethereum швидко розширюється, економлячи гроші та набираючи популярність. Усі ці тенденції створюють міцну основу для зростання ціни в довгостроковій перспективі. Припускаючи, що ETH зросте до $25,000 від поточної ціни, це буде прибуток у п'ять-шість разів протягом 5 років. Це видатна інвестиція в провідний цифровий актив, і як такий, ETH має бути включений до будь-якого серйозного криптопортфеля. Проте для тих, хто прагне кардинально змінити своє фінансове становище, Ethereum - лише частина рівняння. Remittix: Множник багатства, побудований на Ethereum Якщо Ethereum - це безпечна блакитна фішка, то Remittix - це можливість злетіти до місяця. Побудований як екосистема DeFi-платежів на Ethereum, Remittix націлений на багатотрильйонний ринок грошових переказів. Його місія проста: зробити відправлення грошей через кордони миттєвим, дешевим і доступним для всіх. Ось чому він швидко визнається однією з найкращих криптоінвестицій на ранній стадії, що наближаються до 2025 року. Ця...
Майкл Сейлор стверджує, що продавці без покриття використовують армію ботів для атаки на стратегічні акції

TLDR Майкл Сейлор стверджує, що шорт-селлери використовують оплачені мережі ботів для поширення критики про MicroStrategy в інтернеті Акції MicroStrategy досягли п'ятимісячного мінімуму в $323, незважаючи на те, що Bitcoin впав лише на 8% від недавніх максимумів Шорт-селлер Джим Чанос відкинув заяви Сейлора про ботів і назвав їх серйозними звинуваченнями без доказів MicroStrategy додала 7,714 BTC у серпні, довівши [...] Публікація "Майкл Сейлор стверджує, що шорт-селлери використовують армію ботів для атаки на акції стратегії" вперше з'явилася на CoinCentral.
ФРС США знижує ставки – ось як відреагували Bitcoin та Альткоїни

Хоча BTC ледве позитивно відреагував на зниження ставки ФРС цього разу, він може зробити це у випадку додаткових знижень цін у найближчі місяці.
Хто напише американський криптовалютний статут? Боротьба триває

Пост "Хто напише правила для криптовалют в Америці? Боротьба триває" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Боротьба за регулювання криптовалют у Сполучених Штатах вступила в нову фазу в Сенаті. Дванадцять демократів тиснуть на республіканців, щоб дозволити їм взяти участь у фактичному написанні законопроєкту щодо структури криптовалютного ринку, а не залишати їм лише можливість коментувати пропозицію, розроблену республіканцями. Їхня вимога підкреслює високі ставки цього законодавства, яке може визначити баланс влади між Комісією з цінних паперів і бірж США та CFTC, змінити нагляд за цифровими активами та встановити правила для інвесторів і бірж. Демократи закликають до справжньої співпраці Група з дванадцяти сенаторів-демократів випустила заяву, закликаючи республіканців дозволити двопартійне авторство законодавства про структуру криптовалютного ринку, що проходить через Конгрес. Законодавці підкреслили, що такий масштабний регуляторний законопроєкт не повинен розроблятися однією партією. Вони наголосили, що двопартійне авторство історично було нормою для законодавства такого масштабу і стверджували, що змістовна співпраця необхідна для довіри та швидкості. Хто підписав заяву? Серед підписантів - одні з найактивніших демократичних голосів щодо цифрових активів: Кірстен Джилібранд з Нью-Йорка, Корі Букер з Нью-Джерсі, Рубен Гальєго з Арізони та Марк Ворнер з Вірджинії, серед інших. Ця група раніше представила семипілярну структуру для регулювання криптовалютних ринків, сигналізуючи про свій намір формувати дискусію, а не просто реагувати на пропозиції республіканців. Законопроєкт республіканців та Закон про ясність Проєкт, очолюваний республіканцями, відомий як Закон про ясність, вже пройшов Палату представників і зараз перебуває на розгляді в Сенаті. Законопроєкт доручає Комісії з цінних паперів і бірж США та Комісії з торгівлі товарними ф'ючерсами (CFTC) сформувати спільний комітет з гармонізації регулювання. Це спроба подолати розрив між двома агентствами, які зайняли різні позиції щодо класифікації та нагляду за цифровими активами. Альтернативне бачення демократів...
Низькоризиковий DeFi: бачення Віталіка Бутеріна щодо кілер-додатку Ethereum

Пост "DeFi з низьким ризиком: бачення Віталіка Бутеріна щодо кілер-додатку Ethereum" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Ethereum ніколи не бракувало амбіцій. З самого початку він мав сміливий слоган стати "світовим комп'ютером". Мережа Ethereum мала стати глобальною, децентралізованою платформою, де розробники могли б створювати все: від соціальних мереж, що не піддаються цензурі, до фінансових ринків нового покоління. Проте за десятиліття існування той "кілер-додаток", який привернув би мільйони чи навіть мільярди людей до блокчейну, залишається впертo недосяжним. Тепер у відвертому новому дописі під назвою "DeFi з низьким ризиком може стати для Ethereum тим, чим пошук був для Google", творець Ethereum Віталік Бутерін обґрунтовує каталізатор для платформи: DeFi з низьким ризиком. Думайте менше про крипто-казино, азартні ігри на ціні ETH, і більше про еквівалент пошуку Google. Щось універсально корисне, тихо надійне і достатньо фундаментальне, щоб підтримувати цілу економічну екосистему. Джерело: Віталік Бутерін на X Ethereum: від світового комп'ютера до робочого коня DeFi Наратив Ethereum та ціна ETH пережили чимало змін протягом років. На початку увага була зосереджена на смартконтрактах і незупинних додатках, своєрідному новому інтернеті. Потім прийшов бум ICO, який перетворив Ethereum на машину для залучення капіталу і привернув хвилі регуляторної уваги. Деякий час NFT та цифрове мистецтво перехопили наратив. Потім, літо DeFi (і наступні зими) закріпили роль Ethereum як фінансового трубопроводу криптовалют і спекулятивного майданчика. Кожен наратив відображав як геніальність, так і труднощі зростання; свідчення того, наскільки важко збалансувати інновації, впровадження та принципи. Проте протягом усіх цих змін чогось бракувало: того повсякденного додатку, який виживає довго після того, як вщухає ажіотаж. Бутерін стверджує, що Google має багато дивовижних продуктів, але саме пошук і пошукова реклама оплачують рахунки. Що могло б служити подібною фундаментальною метою для Ethereum і підняти ціну ETH? Можливо, як він тепер стверджує, це не остання лотерея мемкоїнів, а старе добре кредитування, стейблкоїни,...
Гаманці китів Bitcoin додали 7,3 млрд доларів у вересні, оскільки ETH та SOL спостерігають збільшення накопичення

Гаманці Bitcoin китів додали 7,3 млрд доларів у вересні, при цьому Ethereum та Solana також спостерігають зростання накопичення. Аналітики розглядають альткоїни як приховану криптоперлину.
Проєкт Aster переводить 80 мільйонів токенів APX до нової екосистеми

Деталі: https://coincu.com/news/aster-project-apx-token-migration/
Останній хіт Джастіна Бібера в топ-10 доводить його постійну силу на радіо

Допис "Останній хіт Джастіна Бібера в Топ-10 доводить його постійну силу на радіо" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. "Daisies" Джастіна Бібера піднімається в топ-10 Radio Songs, додаючи ще один хіт до його кар'єри, оскільки Swag II привертає оновлену увагу до його каталогу. ІНГЛВУД, КАЛІФОРНІЯ – 13 ЛЮТОГО: Співак Джастін Бібер відвідує Super Bowl LVI між Los Angeles Rams та Cincinnati Bengals на стадіоні SoFi 13 лютого 2022 року в Інглвуді, Каліфорнія. (Фото Kevin C. Cox/Getty Images) Getty Images Останній альбом Джастіна Бібера Swag відновлюється в чартах і злітає після того, як співак перевипустив набір як делюкс-видання під назвою Swag II. Проєкт по суті є комбінацією двох повноформатних альбомів, і продажі та стріми обох проєктів — особливо останньої ітерації — допомагають йому підніматися в ряді рейтингів у Сполучених Штатах. Хоча Бібер представив фанатам понад 20 нових треків на Swag II, фокус, коли мова йде про чарти, все ще залишається на синглах з Swag. "Daisies", перший промо-сингл з першого повноформатного альбому, знову піднімається в кількох рейтингах і потрапляє в топ-10 на кількох радіо-чартах, приносячи Біберу ще один кар'єрний хіт. "Daisies" Джастіна Бібера потрапляє в Топ-10 "Daisies" нарешті потрапляє в топ-10 списку Radio Songs, огляду Billboard найуспішніших треків на всіх радіостанціях, незалежно від жанру чи мови, у США. У цьому фреймі "Daisies" зростає з №11 до №7. Та сама пісня також вперше входить до найвищого рівня рейтингу Adult Pop Airplay, піднімаючись з №11 до №9, опиняючись лише на кілька позицій нижче, ніж у списку Radio Songs. Джастін Бібер додає нові хіти Топ-10 з "Daisies" Бібер збирає п'ятнадцятий топ-10 на Adult Pop Airplay. Канадська поп-ікона має вже 22 хіти в топ-10...
Спостереження за ціною Bitcoin: Вузький діапазон сигналізує про неминучий Прорив або падіння

Пост Bitcoin Price Watch: Вузький діапазон сигналізує про неминучий Прорив або падіння з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin торгувався за ціною $115 733 21 вересня 2025 року, з ринковою капіталізацією $2,30 трильйона та Обсягом за 24г (Токен) $19,24 мільярда. Цінова активність дня залишалася обмеженою у вузькому Внутрішньоденна ціна діапазоні між $115 426 та $116 154, відображаючи Консолідація на тлі ослаблення Індикатор імпульсу у кількох часових рамках. Bitcoin З внутрішньоденної перспективи, годинний графік bitcoin [...] Джерело: https://news.bitcoin.com/bitcoin-price-watch-tight-range-signals-imminent-breakout-or-breakdown/
Топ 3 приховані крипто-перлини, готові до зростання на 8 880%, одна з них працює на культурі Meme-to-Earn

Дослідіть поточне становище AVAX і XRP та дізнайтеся, чому MAGAX з'являється як провідний мем-to-earn пресейл з потенціалом для масштабних прибутків — ранній доступ має значення.
