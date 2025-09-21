Віталік Бутерін розкриває майбутнє Ethereum: низькоризиковані DeFi, а не NFT чи мемкоїни!
Віталік Бутерін бачить майбутнє Ethereum зі стабільним, без ризику DeFi. Ethereum зміщує фокус на безпечні, надійні децентралізовані фінанси замість хайпу. DeFi без ризику може стати ключем до довгострокового успіху Ethereum. Майбутнє Ethereum зміщує фокус від високоризикових трендів, таких як NFT та мемкоїни. За словами Віталіка Бутеріна, співзасновника Ethereum, справжній потенціал полягає в децентралізованих фінансах (DeFi) з низьким ризиком. Бутерін порівнює цей зсув з тим, як Google став потужною компанією завдяки своїм пошуковим сервісам, що забезпечили основу для всіх інших продуктів. Успіх Ethereum, на його думку, не потребує хайпу чи шуму - йому потрібна стабільність. За останні роки DeFi на Ethereum значно еволюціонував. Колись страждаючи від високих втрат понад 5% від загальної заблокованої вартості у 2019 році, протоколи DeFi Ethereum значно покращилися. До 2025 року ці показники, як прогнозується, впадуть майже до нуля, з помітним зниженням ризику, оскільки протоколи стають більш безпечними та надійними. Фокус змістився від спекулятивних підприємств до надійних, основних фінансових систем, які залишаються стійкими. Також читайте: Фіджі посилює контроль за криптовалютою: чи це кінець цифрових активів у раю? Чому DeFi з низьким ризиком є ключем до довгострокового успіху Ethereum Бачення Віталіка Бутеріна зосереджується на практичних застосуваннях, таких як платіжні системи, ощадні рахунки, кредитування під забезпечення та синтетичні активи. Ці елементи не лише задовольняють повсякденні потреби, але й забезпечують, що ETH залишається заблокованим у системі, сприяючи активності мережі та забезпечуючи ліквідність. Для багатьох користувачів ризики, пов'язані з традиційними фінансами, тепер більші, ніж ті, що знаходяться в системах DeFi. Зростання DeFi з низьким ризиком відкриває нові можливості для Ethereum. Бутерін вказує на потенційні інновації, такі як кредитування на основі репутації з меншою залежністю від забезпечення, ринки прогнозів для хеджування та нові форми стабільних активів, як-от флеткоїни, пов'язані з інфляцією. Все це є частиною зусиль Ethereum зробити фінанси більш доступними, безпечними та надійними. Повідомлення Бутеріна просте: сила Ethereum полягає в тому, щоб змусити децентралізовані фінанси працювати без постійного циклу хайпу. Якщо Ethereum продовжить шлях надійного DeFi з низьким ризиком, він може закріпити своє місце як ключовий гравець у глобальних фінансах на довгий час. Також читайте: Сенатори-демократи вимагають двопартійного законопроекту про криптовалюту, кидають виклик підходу республіканців Пост "Віталік Бутерін розкриває майбутнє Ethereum: DeFi з низьким ризиком, а не NFT чи меми!" вперше з'явився на 36Crypto.
Coinstats2025/09/21 22:27