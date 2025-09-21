2025-10-11 Saturday

Прогноз ціни ADA досягти $2 проти вибухового зростання токена на пресейлі: де інвестори можуть отримати великий прибуток у 2025 році

Ціна Cardano (ADA) становить $0,90, і за прогнозами досягне $2 до кінця 2025 року.
Blockchainreporter2025/09/22 00:45
Solana, Hyperliquid, Chainlink, Dogecoin і Zexpire є найгарячішими криптовалютними вибором цього року

Solana, Hyperliquid, Chainlink, Dogecoin та нещодавно запущений Zexpire стали найбільш обговорюваними токенами року, домінуючи на торгових столах, у соціальних стрічках та аналітичних записках. Рекордні обсяги, різкі коливання цін та шквал оголошень про партнерство вивели ці п'ять назв на передній план криптовалютного ринку, випереджаючи сотні конкурентів, які намагалися привернути подібну увагу. За цим сплеском стоїть поєднання технічних оновлень, вірусних схвалень та нових обіцянок корисності. Solana привертає увагу завдяки швидшим транзакціям, Hyperliquid - своєю децентралізованою екосистемою обміну, Chainlink - розширеними каналами даних реального світу, Dogecoin - оновленими згадками знаменитостей та пілотними платежами, тоді як Zexpire набирає популярність завдяки механізму спалення токенів на основі часу, спрямованому на контроль пропозиції. Разом ця група формує цьогорічний наратив про те, куди далі спрямовуються капітал та цікавість у цифрових фінансах.
BitcoinEthereumNews2025/09/22 00:44
Наступна криптовалюта, яка вибухне? Цей пресейл пропонує 90% APY та розіграш $500,000 для ранніх покупців

Допис "Наступна криптовалюта, яка вибухне? Цей пресейл пропонує 90% APY та розіграш $500,000 для ранніх покупців" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Криптоновини 21 вересня 2025 | 22:40 Криптовалютний ринок винагороджує тих, хто діє рано. Bitcoin за ціною нижче $1 та Solana за $2 перетворили невеликі інвестиції на історії криптомільйонерів. Але багато новачків пропустили ці моменти і досі запитують: який найкращий криптовалютний пресейл купити зараз? BlockchainFX (BFX) може стати цим другим шансом. Його активний пресейл токенів уже набирає обертів, позиціонуючи його як найкращий криптовалютний пресейл зі зростанням у 100 разів у 2025 році з величезним потенціалом. На відміну від проєктів, які покладаються лише на прогрів, BlockchainFX пропонує реальну користь. Це крипто супер-застосунок, що поєднує торгівлю криптовалютами, акціями, ETF та форексом в одному місці. Створений для зручності використання, винагород та глобального впровадження, BFX створює цінність з першого дня. Для тих, хто запитує, як купити криптовалюту на пресейлі з реальними перевагами, BlockchainFX надає відповіді та результати. Не пропустіть свій шанс приєднатися до найкращого криптовалютного пресейлу 2025 року. Купуйте BlockchainFX зараз і отримайте 30% додаткових токенів з кодом BLOCK30. Чому BlockchainFX може стати найкращим криптовалютним пресейлом у 2025 році BlockchainFX — це більше, ніж просто токен, це повноцінна торгова екосистема. Користувачі можуть отримати доступ до понад 500 активів, включаючи золото, акції та цифрові валюти в одному застосунку з підтримкою Web3. Цей доступ до різноманітних активів дає йому перевагу над типовими проєктами пресейлу криптовалют 2025 року, які зосереджені лише на токенах. Пресейл розпочався з $0,01 і вже зріс до $0,024, з підтвердженим лістингом на біржі за ціною $0,05. Понад 10 200+ учасників внесли $7,7 мільйона, демонструючи сильний ранній попит. Але терміновість реальна: ціни на токени зростають щопонеділка. Очікування навіть одного тижня означає, що ви заплатите більше за ту саму кількість токенів. Окрім зростання ціни, власники BFX отримують пасивний дохід від криптовалюти негайно. Винагороди за стейкінг виплачуються в USDT щодня, навіть під час пресейлу. Це робить BlockchainFX не лише найкращим пресейлом токенів 2025 року для приєднання заради ROI, але також...
BitcoinEthereumNews2025/09/22 00:43
XRP Ledger перевищує 7 мільйонів активних акаунтів, встановлюючи новий рубіж

TLDR XRP Ledger досяг важливої віхи у 7 мільйонів активних адрес, демонструючи значне зростання. Кількість активних адрес на XRP Ledger наразі становить 7 000 768. Активні адреси на XRP Ledger визначаються наявністю мінімального балансу в один XRP. XRPScan повідомив, що 14 202 427 XRP було назавжди спалено. Загалом [...] Публікація XRP Ledger перевищує 7 мільйонів активних адрес, відзначаючи нову віху вперше з'явилася на CoinCentral.
Coincentral2025/09/21 23:57
Прогноз Hyperliquid: чи залишиться він сильним, чи може тихий претендент забезпечити найкращий 100-кратний прибуток від криптовалюти?

Hyperliquid тримається біля максимумів
Blockchainreporter2025/09/21 23:55
Криптовалютні важковаговики приєднуються до глобальної консультативної панелі CFTC – деталі

Допис Криптовалютні важковаговики приєднуються до Глобальної консультативної панелі CFTC – Деталі з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Криптовалютні важковаговики приєднуються до Глобальної консультативної панелі CFTC – Деталі | Bitcoinist.com Реєстрація для отримання нашої розсилки! Для оновлень та ексклюзивних пропозицій введіть свою електронну пошту. Крістіан, журналіст та редактор з керівними посадами у філіппінських та канадських ЗМІ, надихається своєю любов'ю до письма та криптовалюти. Поза роботою він кухар та кіноман, якого постійно інтригує розмір всесвіту. Цей веб-сайт використовує файли cookie. Продовжуючи використовувати цей веб-сайт, ви даєте згоду на використання файлів cookie. Відвідайте наш Центр конфіденційності або Політику використання файлів cookie. Я погоджуюсь Джерело: https://bitcoinist.com/crypto-heavyweights-join-cftcs-global-advisory-panel-details/
BitcoinEthereumNews2025/09/21 23:44
XRP може досягти $2 500, генеральний директор Claver розкриває ключові фактори

TLDR Джейк Клейвер, генеральний директор Digital Ascension Group, вважає, що XRP може досягти $2,500 за умови відповідних глобальних макроекономічних подій. Клейвер підкреслює, що потенційний шок пропозиції, а не ринкова капіталізація, є ключем до зростання вартості XRP. Фіксована пропозиція XRP, обмежена 100 мільярдами монет, робить його унікальним активом, який може зазнати значного зростання ціни [...] Публікація XRP може досягти $2,500, генеральний директор Клейвер розкриває ключові фактори вперше з'явилася на CoinCentral.
Coincentral2025/09/21 23:41
Великобританія стикається з історичним судовим процесом щодо шахрайства з Bitcoin

Фінансова індустрія готується до безпрецедентного судового процесу щодо масштабного криптошахрайства в Лондоні. З гучними випадками шахрайства, як FTX, які ще свіжі в пам'яті, ця справа стосується приблизно 7 мільярдів доларів у Bitcoin і створює прецедент для Сполученого Королівства. Продовжити читання: Велика Британія стикається з історичним судовим процесом щодо шахрайства з Bitcoin
Coinstats2025/09/21 23:40
Що спричиняє стриману активність Bitcoin?

Наприкінці тижня криптовалютна сцена переживає затишшя після значної активності. Ближче до кінця п'ятниці імпульс згас, переважно через незадовільні показники ринку ETF. Продовжити читання: Що спричиняє стриману активність Bitcoin?
Coinstats2025/09/21 22:42
Віталік Бутерін розкриває майбутнє Ethereum: низькоризиковані DeFi, а не NFT чи мемкоїни!

Віталік Бутерін бачить майбутнє Ethereum зі стабільним, без ризику DeFi. Ethereum зміщує фокус на безпечні, надійні децентралізовані фінанси замість хайпу. DeFi без ризику може стати ключем до довгострокового успіху Ethereum. Майбутнє Ethereum зміщує фокус від високоризикових трендів, таких як NFT та мемкоїни. За словами Віталіка Бутеріна, співзасновника Ethereum, справжній потенціал полягає в децентралізованих фінансах (DeFi) з низьким ризиком. Бутерін порівнює цей зсув з тим, як Google став потужною компанією завдяки своїм пошуковим сервісам, що забезпечили основу для всіх інших продуктів. Успіх Ethereum, на його думку, не потребує хайпу чи шуму - йому потрібна стабільність. За останні роки DeFi на Ethereum значно еволюціонував. Колись страждаючи від високих втрат понад 5% від загальної заблокованої вартості у 2019 році, протоколи DeFi Ethereum значно покращилися. До 2025 року ці показники, як прогнозується, впадуть майже до нуля, з помітним зниженням ризику, оскільки протоколи стають більш безпечними та надійними. Фокус змістився від спекулятивних підприємств до надійних, основних фінансових систем, які залишаються стійкими. Також читайте: Фіджі посилює контроль за криптовалютою: чи це кінець цифрових активів у раю? Чому DeFi з низьким ризиком є ключем до довгострокового успіху Ethereum Бачення Віталіка Бутеріна зосереджується на практичних застосуваннях, таких як платіжні системи, ощадні рахунки, кредитування під забезпечення та синтетичні активи. Ці елементи не лише задовольняють повсякденні потреби, але й забезпечують, що ETH залишається заблокованим у системі, сприяючи активності мережі та забезпечуючи ліквідність. Для багатьох користувачів ризики, пов'язані з традиційними фінансами, тепер більші, ніж ті, що знаходяться в системах DeFi. Зростання DeFi з низьким ризиком відкриває нові можливості для Ethereum. Бутерін вказує на потенційні інновації, такі як кредитування на основі репутації з меншою залежністю від забезпечення, ринки прогнозів для хеджування та нові форми стабільних активів, як-от флеткоїни, пов'язані з інфляцією. Все це є частиною зусиль Ethereum зробити фінанси більш доступними, безпечними та надійними. Повідомлення Бутеріна просте: сила Ethereum полягає в тому, щоб змусити децентралізовані фінанси працювати без постійного циклу хайпу. Якщо Ethereum продовжить шлях надійного DeFi з низьким ризиком, він може закріпити своє місце як ключовий гравець у глобальних фінансах на довгий час. Також читайте: Сенатори-демократи вимагають двопартійного законопроекту про криптовалюту, кидають виклик підходу республіканців Пост "Віталік Бутерін розкриває майбутнє Ethereum: DeFi з низьким ризиком, а не NFT чи меми!" вперше з'явився на 36Crypto.
Coinstats2025/09/21 22:27
