Чи зможе він повернути $1, поки прихований претендент на передпродаж стає найкращою криптовалютою для інвестування в 2025?

Допис "Чи зможе він повернутися до $1, поки прихований претендент на передпродаж стає найкращою криптовалютою для інвестування у 2025 році?" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Кожен цикл викликає те саме питання: а що, якщо це той самий? Інвестори сканують горизонт у пошуках найкращої криптовалюти для інвестування у 2025 році, сподіваючись виявити проєкт, здатний примножити їхній капітал багаторазово. Деякі токени забезпечують швидкі ралі, тоді як інші будують терплячі екосистеми, які винагороджують власників довгостроковою стійкістю. Відокремлення хайпу від реального тяжіння ніколи не було більш критичним. Cronos ($CRO) є однією з найбільш обговорюваних назв у цій розмові. Підтримуваний процвітаючою екосистемою, його результати за останні місяці були не менш ніж драматичними. З понад 181% прибутку за рік і різким зростанням на 66% за останній місяць, Cronos продемонстрував свою здатність захоплювати як імпульс, так і цікавість інвесторів. Проте, його довгострокове питання залишається: чи зможе він повернути минулі максимуми та забезпечити актуальність у все більш конкурентному світі криптоекосистем? Саме тут BlockchainFX ($BFX) вступає з дуже іншою ціннісною пропозицією. Наразі на передпродажі він уже зібрав $7,75 мільйона, залучив понад 10 304 власників і оцінив свої токени в $0,023, з підтвердженою ціною запуску $0,05. Це саме по собі гарантує зростання на 127% до виходу на біржі. Але пропозиція більша, ніж короткострокові цифри. Позиціонуючи себе як криптонативний супер-застосунок, BlockchainFX дозволяє користувачам торгувати більш ніж 500 активами в одному місці. Аналітики почали ранжувати його як найкращу криптовалюту для інвестування у 2025 році, закликаючи інвесторів купувати токен BlockchainFX, поки вікно передпродажу ще відкрите. Cronos ($CRO): ветеранська екосистема з новим імпульсом Cronos, що працює на Crypto.com, вирізав своє місце як один із найбільш впізнаваних утиліті токенів на ринку. З ціною $0,2333 та ринковою капіталізацією $8,11 мільярда, він залишається важковаговиком у секторі. За минулий рік Cronos зріс на 181%, з різким зростанням на 66%...
BitcoinEthereumNews2025/09/22 01:59
Ось останні новини криптовалют для трьох найпопулярніших криптовалют сьогодні

Допис "Ось останні новини криптовалют про три найпопулярніші криптовалюти сьогодні" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Криптоновини 21 вересня 2025 | 20:50 Solana знову привернула увагу завдяки великим інституційним рухам, оптимізму щодо ETF та ціновій дії, що перевищила $250. Ripple (XRP) також набирає популярності завдяки регуляторній ясності, зростаючій активності китів та спекуляціям про збільшення присутності в нових ETF продуктах. Тим часом Remittix згадується поряд з цими усталеними активами в останніх криптоновинах, підкріплений своїми показниками та утилітарністю, позиціонуючись як одна з найпопулярніших криптовалют сьогодні. Інституційні рухи Solana та подолання опору Solana зараз торгується за ціною $240, демонструючи цінову силу після утримання підтримки та повернення рівнів вище $240. Аналітики розглядають нові цілі в діапазоні від $300 до $400, оскільки імпульс зростає. Основним каталізатором є залучення Brera Holdings $300 мільйонів за підтримки ARK Invest, Pulsar Group та інших, які зобов'язуються накопичувати та стейкати SOL як частину своєї казначейської стратегії. Поряд з цим, регуляторні кроки, такі як затвердження Комісією з цінних паперів і бірж США загальних стандартів лістингу для спотових крипто-ETF, як очікується, полегшать шлях для включення SOL у більше основних фінансових продуктів. Регуляторні досягнення Ripple та активність китів XRP привертає оновлену увагу завдяки регуляторним сигналам та поведінці в мережі. Аналітики вказують на чіткіші регуляторні рамки та юридичні розробки, які покращують профіль ризику XRP. Також є повідомлення про накопичення китами, що може підживити висхідні рухи, якщо попит залишиться сильним. Прогнози припускають, що XRP може реалізувати прибуток у 4-6 разів, якщо ці зони опору будуть подолані, особливо з очікуваними інституційними та пов'язаними з ETF притоками за новими правилами. Remittix швидко зростає, оскільки утиліті та показники дають йому перевагу Remittix порівнюють з SOL та XRP, і останні новини свідчать, що він може перевершити обидва, залежно від того, як розвиватимуться тренди. На відміну від давно усталеної інфраструктури Solana та регуляторної сили Ripple, Remittix гостро зосереджений на утилітарності,...
BitcoinEthereumNews2025/09/22 01:52
Стан криптовалюти: лістинги ETF стали простішими

Пост "Стан криптовалюти: лістинги ETF стали простішими" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Комісія з цінних паперів і бірж США схвалила зміну способу, яким компанії можуть розміщувати та торгувати акціями біржових фондів, що має спростити процес для нових продуктів у майбутньому. Ви читаєте "Стан криптовалюти", інформаційний бюлетень CoinDesk, який розглядає перетин криптовалюти та уряду. Натисніть тут, щоб підписатися на майбутні випуски. Наратив Більшість комісарів Комісії з цінних паперів і бірж США проголосували за спрощення процесу, за яким компанії могли б розміщувати та торгувати акціями спотових криптовалютних біржових фондів (ETF), а також інших типів ETF, шляхом затвердження загального стандарту лістингу. Чому це важливо Понад десятиліття процес (спроби) розміщення спотового криптовалютного біржового фонду був 270-денним процесом, який зазвичай закінчувався відхиленням заявки на ETF. Минулого року, за колишнього голови SEC Гері Генслера, регулятор схвалив перші спотові криптовалютні ETF для Bitcoin та Ether. За останній рік ми бачили заявки на ряд інших активів. Розбір Ідея про те, що SEC створить загальні стандарти лістингу, обговорювалася кілька місяців, принаймні з того часу, як регулятор призупинив запуск Digital Large Cap Fund від Grayscale раніше цього року. У липні SEC схвалила GDLC для підвищення до ETF, але майже відразу призупинила процес. На той час обізнана особа сказала, що пауза, ймовірно, була призначена для того, щоб дати SEC достатньо часу для розробки цих загальних стандартів лістингу. Минулої середи SEC схвалила ці стандарти, дозволяючи компаніям обходити процес Закону про біржі, якщо їхні запропоновані продукти відповідають стандартам. У заяві голова SEC Пол Аткінс сказав: "Схваливши ці загальні стандарти лістингу, ми забезпечуємо, щоб наші ринки капіталу залишалися найкращим місцем у світі для участі в передових інноваціях..."
BitcoinEthereumNews2025/09/22 01:29
Чому Solana може запропонувати найбільший потенціал у криптовалюті – пояснює Pantera Capital

З розбудовою Stripe та PayPal на Solana, Pantera стверджує, що історія впровадження блокчейну лише починає розгортатися.
CryptoPotato2025/09/22 01:02
Колишній виконавчий директор Ripple пояснює, чому XRP не призначений для роздрібних трейдерів

TLDR Діліп Рао, колишній керівник Ripple, пояснює, що майбутнє XRP зосереджено на інституційному впровадженні, а не на роздрібній торгівлі. Рао підкреслює, що XRP розроблений для використання як валюта-міст досвідченими фінансовими установами. Стратегія Ripple спрямована на вихід за межі спекулятивної торгівлі та створення глибокої ліквідності через інституційних інвесторів. Рао наголошує, що інституційні [...] Публікація "Колишній керівник Ripple пояснює, чому XRP не призначений для роздрібних трейдерів" вперше з'явилася на CoinCentral.
Coincentral2025/09/22 01:01
DigiTap виділяється як потенційна монета у 2025 році – CryptoNinjas

Пост DigiTap виділяється як потенційна монета в 2025 році – CryptoNinjas з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Початківці у криптовалютах часто задаються питанням, яка криптовалюта найкраща для інвестування прямо зараз для довгострокового успіху. Популярною стратегією було вибрати монету з великою капіталізацією, яка показала вражаючі норми прибутку, але все ще відстає від деяких своїх конкурентів, і сподіватися, що вона незабаром наздожене їх. Solana є яскравим прикладом. Монета зросла на 27% з початку 2025 року. Хоча це, безумовно, вражає саме по собі і не викликає нарікань, серед 100 найбільших монет за ринковою капіталізацією Solana не входить до топ-15 за показниками з початку року. Вона відстає від таких монет, як Mantle, XRP, Tron, Cronos, Hyperliquid та інших. Solana досягла піку на початку 2025 року на рівні $295,31, що свідчить про те, що Smart money інвестори були раді перейти від неї. Зараз це п'ята за величиною монета за ринковою капіталізацією. Одним із проєктів, що привертає увагу інвесторів Solana, є DigiTap ($TAP), новий крипто-токен на дуже ранніх стадіях передпродажу, чия реальна корисність має потенціал перевершити прибутки Solana в найближчі роки. Успіх Solana проти потенціалу зростання DigiTap Solana створила багато мільйонерів, оскільки ранні інвестори визнали її потенціал стати провідним блокчейном з блискавично швидкими транзакціями та низькими комісіями. Однак монета вже пережила вибуховий ріст, зрісши приблизно з 50 центів до більш ніж $200 сьогодні всього за п'ять років. На відміну від цього, Digitap є абсолютно новим учасником, який все ще перебуває на стадії передпродажу і пропонує інвесторам можливість входу з нуля, подібно до Solana у 2020 році. Ранні інвестори тепер мають можливість купити Digitap приблизно за $0,0125, з потенціалом для надзвичайних прибутків, якщо проєкт реалізує своє бачення. Це бачення просте: Digitap — це не просто ще один мемкоїн або спекулятивна монета; він будує практичну фінансову платформу. Названий деякими експертами як перший у світі справжній "омні-банк", Digitap поєднує швидкість і свободу...
BitcoinEthereumNews2025/09/22 00:53
Прогноз ціни Cronos: чи зможе він повернути $1, поки прихований претендент на передпродаж стає найкращою криптовалютою для інвестування в 2025 році?

Cronos зростає на 181%, але все ще далеко від $1. Передпродаж BlockchainFX за $0,024 з потенціалом зростання 127%, винагородами за стейкінг та утиліті карткою Visa робить BFX найкращим вибором 2025 року.
Blockchainreporter2025/09/22 00:50
BlockDAG (BDAG) очолює 4 криптовалютні проекти, що демонструють величезний потенціал прориву

Ринкові ціни змінюються щодня, але проєкти, які масштабуються, забезпечують впровадження та розширюють свої спільноти, зазвичай виділяються. Зараз кілька назв доводять, що за ними стоять як імпульс, так і сутність. Цей список детальніше розглядає чотири мережі, які мають значення у вересні 2025 року: BlockDAG, Chainlink (LINK), Sui (SUI) та Cardano (ADA). [...]
Coinstats2025/09/22 00:31
Імпульс ETF Litecoin та гіперліквідне зростання зустрічаються з передпродажем BlockchainFX як найбільша інвестиційна історія криптовалют 2025 року

Ви коли-небудь шкодували, що пропустили Ethereum за ціною нижче $1 або Solana за $0,20? Жаль від пропущених можливостей створив тисячі криптомільйонерів. У 2025 році передпродаж BlockchainFX дає учасникам спільноти той рідкісний другий шанс. З вибуховим імпульсом, винагородами за стейкінг з APY 90% та підтвердженою стартовою ціною $0,05, його вже називають
Coinstats2025/09/22 00:30
Транзитивне вирішення версій залежностей у Rust та Java: порівняння двох

Ви навчаєтесь, порівнюючи з тим, що вже знаєте. Нещодавно я постраждав через припущення, що Rust працює як Java щодо вирішення версій транзитивних залежностей. У цьому дописі я хочу порівняти ці дві мови.
Hackernoon2025/09/21 23:00
