Притоки ETF можуть підштовхнути Bitcoin до $150,000 до грудня — і підживити вибухове зростання у передпродажу Meme

З ростом припливу коштів у Bitcoin ETF та очікуваннями зниження ставок, аналітики прогнозують, що BTC потенційно досягне $150,000 до грудня. Попередній продаж MAGAX Stage 2 пропонує роздрібним інвесторам ранню можливість отримати значний прибуток.
2025/09/22 04:15
Ймовірне порушення безпеки Crypto.com викликає дискусію щодо прозорості

TLDR Криптовалюта.com імовірно зазнала порушення безпеки, про яке не повідомила громадськості. Порушення пов'язували з хакерською групою Scattered Spider, відомою використанням тактик соціальної інженерії. Криптовалюта.com підтвердила, що атака вплинула лише на невелику кількість співробітників і що кошти клієнтів залишилися в безпеці. Експерти з безпеки критикували Криптовалюта.com за те, що не [...] Публікація "Ймовірне порушення безпеки Криптовалюта.com викликає дискусію щодо прозорості" вперше з'явилася на CoinCentral.
2025/09/22 03:46
Яковенко: Квантові комп'ютери можуть зламати безпеку Bitcoin через 5 років

TLDR Співзасновник Solana Анатолій Яковенко попереджає, що квантові комп'ютери можуть зламати безпеку Bitcoin протягом п'яти років. Яковенко підкреслює вразливість криптографії Bitcoin до алгоритму Шора, який використовується квантовими комп'ютерами. Мережа Bitcoin може бути під загрозою через її залежність від алгоритму цифрового підпису на еліптичних кривих (ECDSA). Приблизно 25-30% Bitcoin, включаючи ранні [...] Пост Яковенко: Квантові комп'ютери можуть зламати безпеку Bitcoin за 5 років вперше з'явився на CoinCentral.
2025/09/22 03:12
Криптовалюта.com розкриває приховане порушення даних користувачів

Пост Crypto.com розкриває прихований витік даних користувачів з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Згідно з розслідуванням Bloomberg, Crypto.com, одна з найбільших у світі бірж криптовалют, нібито зазнала порушення безпеки, про яке ніколи не повідомляла. У звіті інцидент пов'язують з Scattered Spider, хакерським угрупованням, яке часто націлюється на компанії за допомогою тактик соціальної інженерії. Група складається переважно з підлітків, які спеціалізуються на обмані співробітників з метою отримання їхніх облікових даних. Спонсоровано Спонсоровано Згідно з Bloomberg, нападники видавали себе за ІТ-персонал і переконали неназваних співробітників Crypto.com передати облікові дані для входу. Опинившись всередині, вони намагалися розширити свій доступ, націлюючись на облікові записи керівного персоналу. Crypto.com повідомила Bloomberg, що атака вплинула лише на "дуже невелику кількість осіб" і підкреслила, що кошти клієнтів залишилися недоторканими. Компанія ще не надала додаткової інформації про інцидент на момент публікації. Тим часом експерти з безпеки стверджують, що рішення біржі не розкривати інформацію про порушення підриває довіру до її практик безпеки. Вони стверджують, що її нездатність поділитися деталями про інцидент залишає її користувачів у невизначеності щодо масштабів впливу та вразливими до можливих подальших атак. Це занепокоєння є значним, оскільки Coinbase раніше зазнала подібного порушення, яке наразило її клієнтів на щорічні втрати понад 300 мільйонів доларів. Онлайн-дослідник ZachXBT звинуватив Crypto.com у навмисному приховуванні порушення. Він також підкреслив, що це не вперше, коли платформу пов'язують з нерозкритими порушеннями безпеки. Спонсоровано Спонсоровано Його коментарі відображають ширше розчарування галузі щодо бірж, які тихо применшують порушення, щоб захистити свою репутацію. Тим часом інцидент також відновив критику щодо залежності галузі від систем Знай свого клієнта (KYC). Псевдонімний дослідник безпеки Pcaversaccio різко відреагував на проблеми, стверджуючи, що вимоги KYC створюють масивні медові пастки даних для хакерів. "Ви можете легко змінити пароль, але _не_ свій паспорт, і вони, чорт забирай, добре це знають. Ми, по суті, є забезпеченням у їхній схемі спостереження,"...
2025/09/22 03:09
Наглядовий орган звинувачує криптовалютне підприємство Трампа у продажу токенів Північній Кореї та Ірану

Пост "Наглядовий орган звинувачує криптовалютне венчурне підприємство Трампа у продажу токенів Північній Кореї та Ірану" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Наглядовий орган звинувачує криптовалютне венчурне підприємство Трампа у продажу токенів Північній Кореї та Ірану | Bitcoinist.com Реєстрація для отримання нашої розсилки! Для оновлень та ексклюзивних пропозицій введіть свою електронну пошту. Крістіан, журналіст та редактор з керівними посадами у філіппінських та канадських ЗМІ, надихається своєю любов'ю до письма та криптовалюти. Поза роботою він кухар та кіноман, якого постійно інтригує розмір всесвіту. Цей веб-сайт використовує файли cookie. Продовжуючи використовувати цей веб-сайт, ви даєте згоду на використання файлів cookie. Відвідайте наш Центр конфіденційності або Політику використання файлів cookie. Я погоджуюсь Джерело: https://bitcoinist.com/watchdog-accuses-trumps-crypto-venture-of-selling-tokens-to-north-korea-iran/
2025/09/22 03:05
Щотижневі переможці та невдахи криптовалютного ринку – ASTER, DEXE, FARTCOIN, SPX

Ось погляд на те, як деякі з ваших вибраних альткоїнів трималися після важливого макроекономічного тижня.
2025/09/22 03:00
Інтерв'ю | Генеральний директор Biller Genie розглядає можливість виставлення рахунків на основі блокчейну

Генеральний директор Biller Genie Томас Ароніка розглядає криптовалюту як неминучу еволюцію фінансових рейок, яку його компанія зрештою повинна буде підтримувати.
2025/09/22 02:00
Solana, Ripple і Remittix: ось останні новини криптовалют для трьох найпопулярніших криптовалют сьогодні

Ripple (XRP) також набирає обертів завдяки регуляторній ясності, зростаючій активності китів та спекуляціям щодо збільшення присутності в нових ETF [...] Публікація Solana, Ripple & Remittix: ось останні новини криптовалют про три найпопулярніші криптовалюти сьогодні вперше з'явилася на Coindoo.
2025/09/22 01:50
Майкл Сейлор продовжує і на новому тижні: він зробив оголошення щодо Bitcoin

Засновник MicroStrategy Майкл Сейлор додав ще одне оголошення до своїх регулярних щотижневих повідомлень про Bitcoin. Продовжити читання: Майкл Сейлор продовжує і цього тижня: він зробив оголошення про Bitcoin
2025/09/22 01:35
Мемкоїни не можуть бути флагманом доходу блокчейн Ethereum, каже співзасновник Віталік Бутерін. 'DeFi з низьким ризиком' могло б

Блокчейн Ethereum давно бореться з проблемою "не-уроборосу": як генерувати реальний дохід за межами спекулятивних циклів купівлі, продажу та використання токенів у своєму ланцюзі. Протягом років мемкоїни, невзаємозамінні токени (NFT) та децентралізовані фінансові додатки, керовані стимулами, підтримували активність, але не змогли забезпечити стійку основу для DeFi-економіки Ethereum вартістю майже 100 мільярдів доларів, згідно з даними DefiLlama. Тепер, коли Уолл-стріт все більше робить ставку на Ethereum як на основу буму стейблкоїнів, співзасновник Віталік Бутерін стверджує, що "DeFi з низьким ризиком", що включає такі речі як платежі, заощадження та кредитування під забезпечення, нарешті може дати мережі її флагманський двигун доходу. "Нефінансові та більш експериментальні додатки мають вирішальне значення для ролі Ethereum у світі та для його культури", - написав Бутерін у блозі, опублікованому в неділю. "Але їх не потрібно розглядати як генератори доходу". Це значний зсув порівняно з ранніми роками Ethereum, коли DeFi був синонімом двозначної прибутковості на ризикових фермах ліквідності та шаленства навколо мультиплікаційних NFT. Бутерін визнає, що тоді він "більше підозрював DeFi", описуючи його головну привабливість як "заробляння грошей на торгівлі високоспекулятивними токенами". Сьогодні, за його словами, центр тяжіння змістився до простіших фінансових продуктів. Сирі цифри та інші аналітики погоджуються. Пропозиція стейблкоїнів на Ethereum зросла на 700% з початку 2021 року до понад 160 мільярдів доларів, тоді як реальні активи, такі як токенізовані казначейські облігації США, виросли практично з нуля до ринку в 9 мільярдів доларів. "Стейблкоїни - це 'ChatGPT' криптовалюти", - сказав Том Лі, голова казначейської фірми Ethereum BitMine, DL News у серпні. "А Ethereum - це основа. Він юридично визнаний і має нульовий час простою". Рух криптовалютного ринку Bitcoin знизився на 0,4% за останні 24 години і торгується за ціною $115,440. Ethereum знизився на 0,3% за той самий період до $4,472. Що ми читаємо Сейлор каже, що акції Strategy атакує армія ботів, фінансована продавцями без покриття — DL News PYUSD від PayPal інтегрує LayerZero для розширення на різні блокчейни — Unchained Що ви пропустили цього тижня — Milk Road Питання залишаються щодо конкурсу стейблкоїнів Hyperliquid, оскільки критики стверджують про несправедливу перевагу — DL News Кайл Берд - вихідний редактор DL News. Є підказка? Пишіть на kbaird@dlnews.com.
2025/09/22 01:34
