Мемкоїни не можуть бути флагманом доходу блокчейн Ethereum, каже співзасновник Віталік Бутерін. 'DeFi з низьким ризиком' могло б

Блокчейн Ethereum давно бореться з проблемою "не-уроборосу": як генерувати реальний дохід за межами спекулятивних циклів купівлі, продажу та використання токенів у своєму ланцюзі. Протягом років мемкоїни, невзаємозамінні токени (NFT) та децентралізовані фінансові додатки, керовані стимулами, підтримували активність, але не змогли забезпечити стійку основу для DeFi-економіки Ethereum вартістю майже 100 мільярдів доларів, згідно з даними DefiLlama. Тепер, коли Уолл-стріт все більше робить ставку на Ethereum як на основу буму стейблкоїнів, співзасновник Віталік Бутерін стверджує, що "DeFi з низьким ризиком", що включає такі речі як платежі, заощадження та кредитування під забезпечення, нарешті може дати мережі її флагманський двигун доходу. "Нефінансові та більш експериментальні додатки мають вирішальне значення для ролі Ethereum у світі та для його культури", - написав Бутерін у блозі, опублікованому в неділю. "Але їх не потрібно розглядати як генератори доходу". Це значний зсув порівняно з ранніми роками Ethereum, коли DeFi був синонімом двозначної прибутковості на ризикових фермах ліквідності та шаленства навколо мультиплікаційних NFT. Бутерін визнає, що тоді він "більше підозрював DeFi", описуючи його головну привабливість як "заробляння грошей на торгівлі високоспекулятивними токенами". Сьогодні, за його словами, центр тяжіння змістився до простіших фінансових продуктів. Сирі цифри та інші аналітики погоджуються. Пропозиція стейблкоїнів на Ethereum зросла на 700% з початку 2021 року до понад 160 мільярдів доларів, тоді як реальні активи, такі як токенізовані казначейські облігації США, виросли практично з нуля до ринку в 9 мільярдів доларів. "Стейблкоїни - це 'ChatGPT' криптовалюти", - сказав Том Лі, голова казначейської фірми Ethereum BitMine, DL News у серпні. "А Ethereum - це основа. Він юридично визнаний і має нульовий час простою". Кайл Берд - вихідний редактор DL News. Є підказка? Пишіть на kbaird@dlnews.com.