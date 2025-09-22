2025-10-11 Saturday

Кастодіан криптовалют прагне зробити історичний крок до Федеральної резервної системи США

Пост Крипто-кастодіан прагне зробити історичний крок до Федеральної резервної системи США з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Фінтех 22 вересня 2025 | 01:30 Anchorage Digital робить сміливу спробу глибше інтегруватися в фінансову систему США, прагнучи отримати прямий доступ до платіжних рейок Федерального резерву. Компанія, відома як перший криптовалютний банк з федеральною ліцензією, подала заявку на отримання основного акаунту в ФРС наприкінці серпня. Такий акаунт дозволить Anchorage проводити транзакції безпосередньо з центральним банком — привілей, яким користуються найбільші комерційні кредитори Америки. Банківські перекази, кліринг чеків та ACH-платежі могли б проходити через ФРС без посередників, потенційно перетворюючи Anchorage з спеціалізованого кастодіана на повноцінний фінансовий міст між криптовалютами та традиційним банкінгом. Час подання заявки є примітним. У Вашингтоні законодавці просувають закон GENIUS, законопроєкт щодо стейблкоїнів, який посилить нагляд за компаніями цифрових активів. Для Anchorage отримання схвалення ФРС не лише зміцнить її позицію в рамках нової структури, але й створить прецедент для інших криптовалютних установ, які намагаються прорватися в банківський мейнстрім. Шлях Anchorage не був гладким. Після отримання національної банківської ліцензії від OCC у 2021 році, компанія зіткнулася з регуляторним спротивом через недоліки в боротьбі з відмиванням грошей. Наступного року було накладено наказ про згоду, який було знято лише в серпні після того, як фірма продемонструвала значні покращення у відповідності правилам. Генеральний директор Натан Маккаулі представив це рішення як доказ того, що банки цифрових активів можуть працювати за тими ж стандартами, що й традиційні, під федеральним наглядом. Інші компанії прагнуть досягти тієї ж мети. Ripple, Circle, Paxos, WisdomTree та Standard Custody — всі вони прагнули отримати федеральні банківські ліцензії або прямі розрахункові рахунки. Але шанси залишаються невеликими: за поточною трирівневою системою ФРС, заявники, пов'язані з криптовалютами, знаходяться в найнижчій категорії, що робить схвалення рідкісним. Тим не менш, крок Anchorage показує, наскільки агресивно фірми цифрових активів прагнуть, щоб до них ставилися як до рівних...
BitcoinEthereumNews2025/09/22 06:31
Найкращі хитрощі інвестування в криптовалюту, які повинен знати кожен початківець

Пост "Найкращі хаки для інвестування в криптовалюту, які повинен знати кожен початківець" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Ринок криптовалют швидко змінюється, і новачки на ринку часто роблять помилку, слідуючи загальним порадам, які не дають їм можливості досягти успіху. Хорошою ідеєю є використання неочевидних стратегій, щоб захистити себе та максимізувати прибуток. У 2025 році експерти ринку вважають MAGACOIN FINANCE найкращим вибором для розумних інвесторів, його передпродаж вже зібрав понад 15 мільйонів доларів. Але поки MAGACOIN FINANCE привертає увагу, новим інвесторам також потрібні маловідомі методи, які можуть реально вплинути на те, як вони керують своїми портфелями. Відстежуйте графіки розблокування токенів Пропозиція розблокованих токенів є одним із недооцінених факторів, які зазвичай призводять до падіння ціни токенів. Коли велика кількість заблокованих токенів випускається на ринок, це призводить до перенасичення ринку та зниження цін. Початківці повинні постійно дивитися на графік вестингу проєкту, щоб не купувати безпосередньо перед великим розблокуванням. Інструменти, такі як TokenUnlocks або білі папери проєктів, зазвичай розкривають ці терміни. Слідкуйте за даними резервів біржі Зростаюча кількість монет, що зберігаються на біржах, зазвичай сигналізує про те, що інвестори готуються продавати, тоді як падіння резервів свідчить про накопичення та дефіцит. Початківці можуть відстежувати резерви бірж через платформи ончейн даних, такі як Glassnode або CryptoQuant. Це дає чіткішу картину тиску пропозиції, ніж просто спостереження за графіками цін. Шукайте китів, а не лише заголовки Smart money часто рухаються тихо до того, як з'являться новини. Слідкуючи за гаманцями китів, початківці зможуть виявити закономірності накопичення в проєктах ще до того, як почнеться ажіотаж. Наприклад, аналітики нещодавно відзначили потік китів у токени передпродажу, такі як MAGACOIN FINANCE, що було раннім індикатором впевненості. Ончейн активність вказує на більше, ніж більшість розмов у соціальних мережах. Звертайте увагу на передпродаж...
BitcoinEthereumNews2025/09/22 05:22
Найкраща криптовалютна передпродажа: MAGACOIN FINANCE досягає $14 млн

Пост "Найкраща криптовалютна передпродажа: MAGACOIN FINANCE досягає $14 млн" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Ринок криптовалютних передпродажів нагрівається, оскільки інвестори дивляться за межі відомих назв, таких як Bitcoin та Ethereum. Все частіше увага зміщується до проєктів передпродажу, які поєднують вірусні наративи з перевіреною блокчейн-інфраструктурою. Серед них MAGACOIN FINANCE став однією з найкращих криптовалютних передпродажів 2025 року, вже перевищивши $14 мільйонів у фінансуванні, оскільки кількість інвесторів стабільно зростає. З понад 13 500 учасниками по всьому світу, MAGACOIN FINANCE набирає серйозного імпульсу, що поставило його у кожний список спостереження криптовалютних передпродажів цього вересня. Що таке монета MAGACOIN FINANCE? MAGACOIN FINANCE розроблений зі структурованою моделлю передпродажу, чіткою токеномікою та унікальною політичною темою, яка широко резонує. Проєкт використовує суцільну інфраструктуру смартконтрактів, забезпечуючи безпеку, сумісність з гаманцями та плавну інтеграцію на платформах DeFi. Це поєднання сильних основ та вірусного брендингу зробило його однією з найбільш уважно спостережуваних нових криптовалют для інвестування цього року. Аналітики підкреслюють, що його привабливість виходить за межі спекуляції, з реальною тягою спільноти, що діє як ключовий драйвер зростання. Структура передпродажу та токеноміка Передпродаж MAGACOIN FINANCE структурований поетапно, з цінами на токени, що поступово зростають із продажем кожного раунду. Раунди передпродажу: Кожен етап підвищує ціну входу, винагороджуючи ранніх користувачів Розподіл токенів: Велика частина присвячена розбудові спільноти та ліквідності біржі Ця структурована модель передпродажу відображає успішні запуски минулого, пов'язуючи зростання вартості як з притоками, так і з розширенням спільноти. Це швидко встановило MAGACOIN FINANCE як топову криптовалюту передпродажу з потенціалом у 2025 році. Зростаючий інтерес інвесторів З більш ніж $14 млн зібраних коштів та понад 13 500 інвесторів вже на борту, MAGACOIN FINANCE перейшов від просто ще одного передпродажу до серйозного претендента серед нових альткоїнів. Інвесторів приваблює не лише прозора токеноміка, але й політичний наратив, який робить бренд миттєво впізнаваним та придатним для поширення...
BitcoinEthereumNews2025/09/22 05:14
Венчурний капіталіст: Світ стає інтернет-орієнтованим — ось що вам потрібно знати

Сучасні економіки в розвинених країнах швидко переходять до цифрового, інтернет-керованого ландшафту, де домінують технологічні гіганти та децентралізовані платформи, за словами Баладжі Срініваса, колишнього керівника Coinbase та автора "The Network State". "Традиційна економіка поступається місцем інтернет-економіці", - стверджував Срінівас у нещодавньому дописі на X. Він поділився [...]
Crypto Breaking News2025/09/22 04:39
Трамп призначає Еллісона, Делла, Мердоків до команди з поглинання TikTok у США

Трамп називає Еллісона, Делла та Мердоків у плані взяти під контроль алгоритм TikTok у США, з Oracle на чолі захисту даних. Трамп у неділю заявив, що група відомих технологічних та медіа-фігур, включаючи Ларрі Еллісона, Руперта та Лахлана Мердоків, та Майкла Делла, стане частиною команди, яка має перейняти TikTok's [...]
Cryptopolitan2025/09/22 04:10
Ось на що вам потрібно звернути увагу в Альткоїнах на новому тижні

Аналітик криптовалют The DeFi Investor поділився тим, за чим послідовникам альткоїнів обов'язково слід уважно стежити в новому тижні. Продовжити читання: Ось на що вам потрібно звернути увагу в альткоїнах у новому тижні
Coinstats2025/09/22 04:09
Lyno AI робить ставку на арбітраж, BlockchainFX просуває масштабованість, BlockDAG розгортає глобальну майнер-економіку! Яку криптовалюту вам слід купити зараз?

Багато інвесторів, які розглядають BlockchainFX (BFX), бачать знайому проблему: багато розмов про утиліті, але досі немає поточної інфраструктури [...] Допис Lyno AI робить ставку на арбітраж, BlockchainFX просуває масштабованість, BlockDAG розгортає глобальну майнер-економіку! Яку криптовалюту вам слід купити зараз? вперше з'явився на Coindoo.
Coindoo2025/09/22 04:00
Криптовалютний ринок готується до Волатильності напередодні вівторкової промови Джерома Пауелла

Пост "Криптовалютний ринок готується до Волатильності напередодні вівторкової промови Джерома Пауелла" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Джером Пауелл звернеться до нації щодо економічних перспектив наступного вівторка. Майбутня промова Пауелла слідує за минулотижневим зниженням процентної ставки. Інвестори очікують, що виступ Пауелла спричинить волатильність на криптовалютному ринку. Голова Федеральної резервної системи США, Джером Пауелл, звернеться до нації щодо економічних перспектив у вівторок, 23 вересня 2025 року. Громадяни США та економічні спостерігачі по всьому світу виявляють інтерес до майбутньої промови, яка, як очікує більшість людей, спричинить волатильність на світових ринках, включаючи криптовалютний ринок. Інвестори очікують натяків на майбутні напрямки ринку Майбутня промова Пауелла, яка запланована на обіді з економічних перспектив 2025 року Торгової палати Великого Провіденса, Ворік, Род-Айленд, відбудеться після минулотижневого зниження процентної ставки. Більшість фінансових аналітиків очікують, що Пауелл проллє більше світла на потенційний вплив останньої політики, зосереджуючись на можливих натяках щодо короткострокового та середньострокового напрямку економіки США. Пов'язане: вересневе зниження ставки ФРС тепер "в дії", кажуть Barclays і BNP після промови Пауелла Минулотижневе зниження процентної ставки, перше після тривалого періоду для США, дало інвесторам багато приводів для роздумів, незважаючи на попередні очікування. Зниження базової ставки овернайт на чверть процентного пункту спричинило внутрішні коригування політики для бізнесу та інвесторів. Однак розвиток подій виявився більш критичним після натяків на те, що ФРС може впровадити ще до двох знижень ставки до кінця року. Промова Пауелла може забезпечити більшу економічну ясність Очікувано, останнє рішення ФРС щодо процентної ставки занурило світову фінансову екосистему в складний аналіз, експерти намагаються передбачити, що може статися в довгостроковій перспективі. Наприклад, новопризначений губернатор ФРС Стівен Міран вважає, що зниження процентних ставок може продовжитися до наступного року, з ще одним зниженням ставки у 2026 році. Тим часом, деякі інші члени...
BitcoinEthereumNews2025/09/22 04:00
Ціна Avalanche (AVAX) готується до зростання – ось що показують графіки

AVAX готується до того, що може стати його наступним великим рухом. Ціна Avalanche торгується близько $32.94, і трейдери спостерігають за ключовими рівнями після різкого вимивання кредитного плеча. Відомий аналітик Джеймс Істон поділився на X (раніше Twitter), що "великий рух для $AVAX ще попереду", вказуючи на $27.00 як на область, де
Coinstats2025/09/22 04:00
Прогноз Cardano про $20 'Підірве інтернет' стає вірусним, поки ADA торгується нижче $1 ⋆ ZyCrypto

Допис Прогноз Cardano на $20 'Зламає інтернет' стає вірусним, поки ADA торгується нижче $1 ⋆ ZyCrypto з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Реклама &nbsp &nbsp Cardano (ADA) знову опинився в центрі ринкових дебатів після широко поширеного твердження, що криптовалюта може зрости до $20. Ця цифра, яка просувалася у вірусних відео та обговореннях у соціальних мережах у вересні 2025 року, привернула увагу роздрібних торгових спільнот. Поточне ринкове становище Cardano Станом на середину вересня 2025 року, ADA торгується між $0,85 та $0,95, згідно з TradingView. ADAUSD: джерело Tradingview Криптовалюта cardano має ринкову капіталізацію приблизно $31-33 мільярди, що міцно розміщує її в десятці найкращих цифрових активів за оцінкою. Ці цифри служать базовою лінією для оцінки тверджень про екстремальні цінові цілі, підкреслюючи розрив між вірусними прогнозами та поточними ринковими умовами. Реклама &nbsp Cardano показав ознаки накопичення великими власниками, із зонами підтримки, що з'являються в діапазоні $0,85-0,95. Технічні аналітики вказали на потенційні сценарії прориву, якщо ADA збереже імпульс вище позначки в один долар зі збільшенням обсягу торгівлі. Ціна Cardano коливається трохи нижче одного долара, його ринкова капіталізація становить приблизно $31-33 мільярди, а основні аналітики прогнозують обмежений потенціал зростання в найближчій перспективі. Технічні дослідження вказують на рівень опору на позначці одного долара і пропонують умовні сценарії для помірного зростання. Активність китів та накопичення є помітними, але вони залишаються поступовими, а не трансформаційними. Ідея про те, що ADA досягне $20 протягом поточного циклу, походить від незалежних коментаторів у соціальних мережах, а не від інституційних дослідницьких відділів чи офіційних документів. Cardano продовжує входити до провідних криптовалют за ринковою капіталізацією і залишається під пильним наглядом як роздрібних, так і інституційних інвесторів. Його короткострокова технічна картина свідчить про можливий прогрес до одного долара і вище, за умови зміцнення обсягів торгівлі та показників прийняття. Для інвесторів та аналітиків, які відстежують Cardano, розумним підходом є моніторинг підтверджених рівнів цін, нормативних документів та тенденцій прийняття, одночасно ставлячись до екстремальних цілей, що циркулюють в інтернеті...
BitcoinEthereumNews2025/09/22 03:50
