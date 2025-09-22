Прогноз Cardano про $20 'Підірве інтернет' стає вірусним, поки ADA торгується нижче $1 ⋆ ZyCrypto
Допис Прогноз Cardano на $20 'Зламає інтернет' стає вірусним, поки ADA торгується нижче $1 ⋆ ZyCrypto з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Реклама     Cardano (ADA) знову опинився в центрі ринкових дебатів після широко поширеного твердження, що криптовалюта може зрости до $20. Ця цифра, яка просувалася у вірусних відео та обговореннях у соціальних мережах у вересні 2025 року, привернула увагу роздрібних торгових спільнот. Поточне ринкове становище Cardano Станом на середину вересня 2025 року, ADA торгується між $0,85 та $0,95, згідно з TradingView. ADAUSD: джерело Tradingview Криптовалюта cardano має ринкову капіталізацію приблизно $31-33 мільярди, що міцно розміщує її в десятці найкращих цифрових активів за оцінкою. Ці цифри служать базовою лінією для оцінки тверджень про екстремальні цінові цілі, підкреслюючи розрив між вірусними прогнозами та поточними ринковими умовами. Реклама   Cardano показав ознаки накопичення великими власниками, із зонами підтримки, що з'являються в діапазоні $0,85-0,95. Технічні аналітики вказали на потенційні сценарії прориву, якщо ADA збереже імпульс вище позначки в один долар зі збільшенням обсягу торгівлі. Ціна Cardano коливається трохи нижче одного долара, його ринкова капіталізація становить приблизно $31-33 мільярди, а основні аналітики прогнозують обмежений потенціал зростання в найближчій перспективі. Технічні дослідження вказують на рівень опору на позначці одного долара і пропонують умовні сценарії для помірного зростання. Активність китів та накопичення є помітними, але вони залишаються поступовими, а не трансформаційними. Ідея про те, що ADA досягне $20 протягом поточного циклу, походить від незалежних коментаторів у соціальних мережах, а не від інституційних дослідницьких відділів чи офіційних документів. Cardano продовжує входити до провідних криптовалют за ринковою капіталізацією і залишається під пильним наглядом як роздрібних, так і інституційних інвесторів. Його короткострокова технічна картина свідчить про можливий прогрес до одного долара і вище, за умови зміцнення обсягів торгівлі та показників прийняття. Для інвесторів та аналітиків, які відстежують Cardano, розумним підходом є моніторинг підтверджених рівнів цін, нормативних документів та тенденцій прийняття, одночасно ставлячись до екстремальних цілей, що циркулюють в інтернеті...
BitcoinEthereumNews2025/09/22 03:50