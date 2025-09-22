2025-10-11 Saturday

Криптоновини

Будьте в курсі найгарячіших новин та оновлень ринку криптовалют
Cardano (ADA) націлюється на $5, але ця монета може зрости з менш ніж $0,005 до $0,50 до того, як ADA досягне своєї мети

Cardano (ADA) націлюється на $5, але ця монета може зрости з менш ніж $0,005 до $0,50 до того, як ADA досягне своєї мети

Допис Cardano (ADA) націлюється на $5, але ця монета може зрости з менш ніж $0.005 до $0.50 до того, як ADA досягне своєї мети з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Cardano вже давно є одним із найстійкіших проєктів у криптовалютній сфері. Його прихильники часто вважали позначку в $5 реалістичною довгостроковою метою, але досягнення цієї цілі може зайняти роки стабільного впровадження. З іншого боку, Little Pepe вже робить хвилі під час свого передпродажу, і може піднятися з $0.0022 до $0.50 до того, як ADA нарешті досягне $5. Ранні покупці вже забезпечили собі прибуток у 120%, а інвестори, які входять на етапі 13, все ще можуть розраховувати на додаткові 36.36% зростання до запуску. Cardano (ADA): повільний рух до $5 Cardano, також відомий як ADA, має гасло блокчейну, орієнтованого на дослідження. На момент написання ціна ADA торгується близько $0.91 за даними CoinMarketCap. Щоб ADA досягла $5, повинні збігтися кілька умов. Екосистема потребує значного зростання в децентралізованих фінансах, ширшого використання своїх смартконтрактів та сильнішого впровадження бізнесом і урядами. Поточні оновлення, такі як Hydra, призначені для підвищення масштабування, що буде вирішальним, якщо ADA має конкурувати з Ethereum і Solana. Проблема залишається в тому, що у ADA багато конкуренції, і хоча фундаментальні показники міцні, шлях до $5, ймовірно, буде поступовим, а не вибуховим. Графік ціни ADA | Джерело: CoinMarketCap Little Pepe (LILPEPE): мемкоїн з корисністю Поки ADA йде повільним і стабільним шляхом, Little Pepe мчить вперед зі своїм передпродажем. Відомий як веселий, але функціональний мемкоїн, LILPEPE позиціонує себе як більше, ніж просто ще один токен спільноти. На момент написання передпродаж знаходиться на етапі 13 з ціною токенів $0.0022 після нещодавнього стрибка з $0.0021. Передпродаж вже зібрав понад $25.5 мільйонів, з більш ніж 15.7 мільярдів проданих токенів із запланованих 17.25 мільярдів для цього етапу. Little Pepe - це не просто мемкоїн. Він працює на...
Waves
WAVES$0.7794-18.07%
FUNToken
FUN$0.005562-35.10%
Sunrise Layer
RISE$0.009343-7.93%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/22 07:01
Поділитись
Coinbase стикається з гнівом клієнтів — керівник обіцяє покращення

Coinbase стикається з гнівом клієнтів — керівник обіцяє покращення

Coinbase зіткнувся з тижнями гніву користувачів, які стверджують, що біржа повільно реагує, коли їм потрібна допомога. Звіти показали, що розчарування стало ще гучнішим після серйозного витоку даних, який розкрив конфіденційні деталі більш ніж 69 000 клієнтів. Тепер компанія обіцяє змінити спосіб обробки підтримки. Пов'язане читання: NBA [...]
ChangeX
CHANGE$0.00147153-7.51%
Moonveil
MORE$0.02615-16.85%
Major
MAJOR$0.08113-31.80%
Поділитись
Bitcoinist2025/09/22 07:00
Поділитись
Міністри фінансів ЄС визначили дорожню карту для цифрового євро на тлі триваючих дебатів

Міністри фінансів ЄС визначили дорожню карту для цифрового євро на тлі триваючих дебатів

TLDR Міністри фінансів ЄС наблизилися до досягнення консенсусу щодо структури цифрового євро. Цифрове євро працюватиме поряд з грошима комерційних банків, забезпечуючи безпечну платіжну систему для споживачів та бізнесу. Міністри фінансів погодилися надати посадовцям ЄС право голосу щодо випуску цифрового євро та суми кожного [...] Публікація "Міністри фінансів ЄС встановлюють дорожню карту для цифрового євро на тлі триваючих дебатів" вперше з'явилася на Blockonomi.
Lorenzo Protocol
BANK$0.13835+3.26%
Поділитись
Blockonomi2025/09/22 06:58
Поділитись
Обсяг торгівлі криптовалютою в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні зріс на 70% за рік

Обсяг торгівлі криптовалютою в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні зріс на 70% за рік

Допис "Обсяг торгівлі криптовалютами в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні зростає на 70% за рік" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Феноменальний сплеск: обсяг торгівлі криптовалютами в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні зростає на 70% за рік Перейти до вмісту Головна Новини криптовалют Феноменальний сплеск: обсяг торгівлі криптовалютами в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні зростає на 70% за рік Джерело: https://bitcoinworld.co.in/asia-pacific-crypto-trading-volume/
BRC20.COM
COM$0.010033-10.40%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/22 06:57
Поділитись
Робоча група SEC вивчає правила кредитування DeFi на зустрічі з криптокомпанією

Робоча група SEC вивчає правила кредитування DeFi на зустрічі з криптокомпанією

Пост "Робоча група SEC вивчає правила кредитування DeFi на зустрічі з криптокомпанією" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Кредитування DeFi повернулося до порядку денного SEC, оскільки регулятори зустрілися з представниками галузі для вивчення класифікації токенів, смартконтрактів та шляхів до відповідних криптокредитів. Робоча група SEC з криптовалют обговорює регулювання кредитування DeFi Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) продовжує зустрічатися з учасниками галузі, як відображено в меморандумі [...] Джерело: https://news.bitcoin.com/sec-task-force-examines-defi-lending-rules-in-meeting-with-crypto-firm/
Union
U$0.008383-15.57%
DeFi
DEFI$0.001482-12.04%
TokenFi
TOKEN$0.00836-31.75%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/22 06:44
Поділитись
Міністри фінансів ЄС визначили дорожню карту для запуску цифрового євро, хоча випуск може зайняти роки: Reuters

Міністри фінансів ЄС визначили дорожню карту для запуску цифрового євро, хоча випуск може зайняти роки: Reuters

Цифрове євро стало предметом гарячих дискусій, оскільки деякі держави-члени ЄС стурбовані його впливом на фінансову конфіденційність.
Overtake
TAKE$0.22824-7.58%
Поділитись
Coinstats2025/09/22 06:34
Поділитись
Прогноз ціни Dogecoin: з запуском ETF DOGE, DOGE прогнозується досягти $0.50 разом з LBRETT

Прогноз ціни Dogecoin: з запуском ETF DOGE, DOGE прогнозується досягти $0.50 разом з LBRETT

Запуск DOGE ETF підживлює прогнози ціни до $0,50, але передпродаж Layer Brett за $0,0058 та стейкінг з APY 660% роблять його сильнішою інвестицією з потенціалом зростання в 150 разів до 2025 року.
PlaysOut
PLAY$0.0328-28.03%
Solayer
LAYER$0.2873-26.20%
DOGE
DOGE$0.1934-22.06%
Поділитись
Blockchainreporter2025/09/22 06:20
Поділитись
4 найкращі криптопроєкти, про які ви пошкодуєте, що не приєдналися раніше: BlockDAG, PEPE, Avalanche та Solana!

4 найкращі криптопроєкти, про які ви пошкодуєте, що не приєдналися раніше: BlockDAG, PEPE, Avalanche та Solana!

Криптовалютні ринки ніколи не стоять на місці, і проекти, які сьогодні рухаються вперед, задають тон для завтрашніх прибутків. З тисячами [...] Публікація 4 найкращі криптопроекти, про які ви пошкодуєте, що не приєдналися раніше: BlockDAG, PEPE, Avalanche та Solana! вперше з'явилася на Coindoo.
TOP Network
TOP$0.000096--%
GAINS
GAINS$0.02161-8.66%
LightLink
LL$0.00918-6.57%
Поділитись
Coindoo2025/09/22 06:00
Поділитись
Найкраща криптовалюта для інвестування в 2025 році: ціна Litecoin бореться за $120, тоді як передпродаж BlockchainFX з'являється як найкращий криптовалютний передпродаж

Найкраща криптовалюта для інвестування в 2025 році: ціна Litecoin бореться за $120, тоді як передпродаж BlockchainFX з'являється як найкращий криптовалютний передпродаж

Деталі: https://coincu.com/pr/top-crypto-to-invest-in-2025-litecoin-price-battles-120-while-blockchainfx-presale-emerges-as-the-best-crypto-presale/
TOP Network
TOP$0.000096--%
BRC20.COM
COM$0.010033-10.40%
Поділитись
Coinstats2025/09/22 05:30
Поділитись
Деякі Альткоїни спостерігають бум обсягу торгівлі в Південній Кореї – один досягає мільярдного обсягу

Деякі Альткоїни спостерігають бум обсягу торгівлі в Південній Кореї – один досягає мільярдного обсягу

У Південній Кореї, де криптовалютна спільнота є щільною, деякі альткоїни демонструють помітне зростання обсягу торгівлі. Продовжити читання: Деякі альткоїни бачать бум обсягу торгівлі в Південній Кореї – один досягає мільярдного обсягу
Boom
BOOM$0.028719-12.84%
Поділитись
Coinstats2025/09/22 04:49
Поділитись

Популярні новини

Ще

Криптовалютні новини: Morgan Stanley розширює доступ до криптовалюти для всіх клієнтів з управління капіталом

Dogecoin (DOGE) утримує ключовий рівень $0.25, оскільки новий ETF та активність китів викликають надії на прорив

Аналіз: Обсяг ліквідації Hyperliquid наближається до 7 мільярдів доларів, загальний обсяг мережі може досягти 30-40 мільярдів доларів

Приготуйтеся: передпродаж нових токенів $IPO скоро відкриється з ексклюзивними пропозиціями

Криптовалютні новини: Платформа для криптовалютних ставок Shuffle підтверджує витік даних користувачів