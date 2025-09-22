Cardano (ADA) націлюється на $5, але ця монета може зрости з менш ніж $0,005 до $0,50 до того, як ADA досягне своєї мети

Cardano вже давно є одним із найстійкіших проєктів у криптовалютній сфері. Його прихильники часто вважали позначку в $5 реалістичною довгостроковою метою, але досягнення цієї цілі може зайняти роки стабільного впровадження. З іншого боку, Little Pepe вже робить хвилі під час свого передпродажу, і може піднятися з $0.0022 до $0.50 до того, як ADA нарешті досягне $5. Ранні покупці вже забезпечили собі прибуток у 120%, а інвестори, які входять на етапі 13, все ще можуть розраховувати на додаткові 36.36% зростання до запуску. Cardano (ADA): повільний рух до $5 Cardano, також відомий як ADA, має гасло блокчейну, орієнтованого на дослідження. На момент написання ціна ADA торгується близько $0.91 за даними CoinMarketCap. Щоб ADA досягла $5, повинні збігтися кілька умов. Екосистема потребує значного зростання в децентралізованих фінансах, ширшого використання своїх смартконтрактів та сильнішого впровадження бізнесом і урядами. Поточні оновлення, такі як Hydra, призначені для підвищення масштабування, що буде вирішальним, якщо ADA має конкурувати з Ethereum і Solana. Проблема залишається в тому, що у ADA багато конкуренції, і хоча фундаментальні показники міцні, шлях до $5, ймовірно, буде поступовим, а не вибуховим. Графік ціни ADA | Джерело: CoinMarketCap Little Pepe (LILPEPE): мемкоїн з корисністю Поки ADA йде повільним і стабільним шляхом, Little Pepe мчить вперед зі своїм передпродажем. Відомий як веселий, але функціональний мемкоїн, LILPEPE позиціонує себе як більше, ніж просто ще один токен спільноти. На момент написання передпродаж знаходиться на етапі 13 з ціною токенів $0.0022 після нещодавнього стрибка з $0.0021. Передпродаж вже зібрав понад $25.5 мільйонів, з більш ніж 15.7 мільярдів проданих токенів із запланованих 17.25 мільярдів для цього етапу. Little Pepe - це не просто мемкоїн. Він працює на...