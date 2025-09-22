2025-10-11 Saturday

Криптоновини

Будьте в курсі найгарячіших новин та оновлень ринку криптовалют
Захоплюючий індекс досягає 70, відкриваючи нові криптовалютні можливості

Захоплюючий індекс досягає 70, відкриваючи нові криптовалютні можливості

Пост "Захоплюючий Індекс досягає 70, відкриваючи нові можливості для криптовалюти" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Сезон альткоїнів: Захоплюючий Індекс досягає 70, відкриваючи нові можливості для криптовалюти Перейти до вмісту Головна Новини криптовалюти Сезон альткоїнів: Захоплюючий Індекс досягає 70, відкриваючи нові можливості для криптовалюти Джерело: https://bitcoinworld.co.in/altcoin-season-index-70/
Altcoin
ALTCOIN$0.0002641-34.49%
Index Cooperative
INDEX$0.919-8.55%
BRC20.COM
COM$0.010033-10.39%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/22 09:14
Поділитись
Наступна велика історія криптовалют: кредитні ринки от-от стануть параболічними, каже експерт

Наступна велика історія криптовалют: кредитні ринки от-от стануть параболічними, каже експерт

Допис "Наступна велика історія криптовалюти: Кредитні ринки скоро стануть параболічними, стверджує експерт" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Запозичення та кредитування криптовалюти готові запалити вибуховий ріст, розблоковуючи трильйони невикористаного капіталу та назавжди трансформуючи глобальні ринки. Криптовалютні кредитні ринки готові вибухнути з бумом токенізованого кредитування. Генеральний директор Bitwise Asset Management Хантер Хорслі поділився на соціальній платформі X 18 вересня, що кредитування та кредит скоро стануть центральними [...] Джерело: https://news.bitcoin.com/cryptos-next-big-story-credit-markets-about-to-go-parabolic-expert-says/
Boom
BOOM$0.028719-12.83%
BRC20.COM
COM$0.010033-10.39%
EXPERT MONEY
EXPERT$0.000604-28.35%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/22 09:13
Поділитись
Найкращі крипто-вибори на 4-й квартал: Solana, Dogecoin, претендент на мемного собаку та дорелізний крипто-скарб з підтримкою ШІ

Найкращі крипто-вибори на 4-й квартал: Solana, Dogecoin, претендент на мемного собаку та дорелізний крипто-скарб з підтримкою ШІ

Найкращі криптовалюти Q4 включають SOL, DOGE та SHIB — але пресейл MAGAX пропонує експоненційне зростання з підтримкою ШІ, дефіцитністю та аудитом смартконтрактів.
Solana
SOL$185.73-15.58%
SHIBAINU
SHIB$0.00001015-14.84%
TOP Network
TOP$0.000096--%
Поділитись
Blockchainreporter2025/09/22 08:45
Поділитись
Що інвестори в криптовалюту повинні знати цього тижня

Що інвестори в криптовалюту повинні знати цього тижня

Публікація "Що інвестори криптовалют повинні знати цього тижня" з'явилася на BitcoinEthereumNews.com. Важливі події фінансового ринку: що інвестори криптовалют повинні знати цього тижня Перейти до вмісту Головна Новини криптовалют Важливі події фінансового ринку: що інвестори криптовалют повинні знати цього тижня Джерело: https://bitcoinworld.co.in/crucial-financial-market-events/
BRC20.COM
COM$0.010033-10.39%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/22 08:44
Поділитись
Індекс страху і жадібності криптовалют падає до 45, що це означає для вас

Індекс страху і жадібності криптовалют падає до 45, що це означає для вас

Допис Індекс страху і жадібності криптовалют падає до 45, що це означає для вас з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Термінове попередження: Індекс страху і жадібності криптовалют падає до 45, що це означає для вас Перейти до вмісту Головна Криптовалютні новини Термінове попередження: Індекс страху і жадібності криптовалют падає до 45, що це означає для вас Джерело: https://bitcoinworld.co.in/crypto-fear-greed-index-plunges-2/
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/22 08:26
Поділитись
Загальна заблокована вартість (TVL) DeFi перевищує 544 млрд доларів, оскільки Tether і Circle очолюють ралі

Загальна заблокована вартість (TVL) DeFi перевищує 544 млрд доларів, оскільки Tether і Circle очолюють ралі

Децентралізовані фінанси (DeFi) досягають загальної заблокованої вартості (TVL) у $544 млрд, де Tether і Circle очолюють ралі, тоді як Aave утримує стабільні позиції, а Lido та EigenLayer зазнають різкого падіння.
DeFi
DEFI$0.001476-12.45%
AaveToken
AAVE$227.52-16.86%
Поділитись
Blockchainreporter2025/09/22 08:15
Поділитись
Прогноз криптовалютного ринку: XRP втратить ще більше при $2? Ціна Bitcoin згасає на рівні $115,745, Ethereum (ETH) може досягти $5,000 миттєво

Прогноз криптовалютного ринку: XRP втратить ще більше при $2? Ціна Bitcoin згасає на рівні $115,745, Ethereum (ETH) може досягти $5,000 миттєво

Ринок перебуває в режимі корекції з потенціалом для ще більших втрат, якщо Ethereum не потягне все вперед
Mode Network
MODE$0.000896-25.51%
Moonveil
MORE$0.0261-16.66%
Ripple
XRP$2.3805-14.82%
Поділитись
Coinstats2025/09/22 08:01
Поділитись
Передпродаж криптовалюти SpacePay перевищив $1,3 мільйона – ось чому інвестори в захваті

Передпродаж криптовалюти SpacePay перевищив $1,3 мільйона – ось чому інвестори в захваті

Передпродаж SpacePay зібрав понад 1,3 мільйона доларів, оскільки інвестори підтримують лондонський стартап, який дозволяє здійснювати криптовалютні платежі через існуючі карткові термінали без витрат на нове обладнання.
1
1$0.004096-33.39%
SphereX
HERE$0.000219-8.36%
Startup
STARTUP$0.003219-16.25%
Поділитись
Coinstats2025/09/22 08:00
Поділитись
Щотижневий графік Worldcoin (WLD) вказує на можливість великого коливання, якщо це станеться

Щотижневий графік Worldcoin (WLD) вказує на можливість великого коливання, якщо це станеться

Worldcoin привертає увагу трейдерів, оскільки торгується близько $1,48 і готується до того, що може стати великим рухом. Детальний допис від криптоаналітика Vertix на X (раніше Twitter) попереджає, що ринкова капіталізація WLD у $3 мільярди затьмарюється набагато більшою повністю розведеною вартістю (FDV) у $14,7 мільярдів. У дописі цей розрив називається "the
Worldcoin
WLD$0.928-24.18%
1
1$0.004096-33.39%
Capverse
CAP$0.11576+4.99%
Поділитись
Coinstats2025/09/22 07:00
Поділитись
Феноменальний сплеск: обсяг торгівлі криптовалютою в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні зростає на 70% за рік

Феноменальний сплеск: обсяг торгівлі криптовалютою в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні зростає на 70% за рік

BitcoinWorld Феноменальний стрибок: обсяг торгівлі криптовалютами в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні зростає на 70% за рік Ландшафт цифрових активів постійно розвивається, і нещодавні дані з Азіатсько-Тихоокеанського регіону підкреслюють дивовижну трансформацію. Якщо ви стежили за ринком криптовалют, ви могли помітити підвищену активність, але масштаб зростання в цьому регіоні є справді вражаючим. Обсяг торгівлі криптовалютами в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні зазнав феноменального стрибка, привертаючи увагу інвесторів та аналітиків у всьому світі. Що стимулює вибуховий обсяг торгівлі криптовалютами в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні? За останні 12 місяців обсяг торгівлі криптовалютами в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні зазнав приголомшливого зростання на 69%, піднявшись з 1,4 трильйона доларів до вражаючих 2,4 трильйона доларів. Про цей значний стрибок повідомив Cointelegraph через X, що свідчить про стійкий і зростаючий інтерес до цифрових активів у всьому регіоні. Але що саме підживлює це вибухове зростання? Кілька факторів сприяють цьому швидкому розширенню: Зростання роздрібного впровадження: Значна частина населення в країнах Азіатсько-Тихоокеанського регіону все більше приймає криптовалюти для різних цілей, від інвестицій до грошових переказів. Еволюція регуляторного ландшафту: Хоча все ще різноманітні, деякі країни в регіоні розробляють чіткіші регуляторні рамки, які можуть сприяти більшій впевненості серед інституційних та роздрібних інвесторів. Технологічні інновації: Регіон є центром інновацій у сфері фінтех, з багатьма стартапами та усталеними компаніями, які досліджують технологію блокчейн та рішення для цифрових активів. Економічні фактори: У деяких районах традиційні фінансові системи можуть бути менш доступними або ефективними, що робить криптовалюти привабливою альтернативою для зберігання та передачі багатства. Як це зростання впливає на глобальний ринок криптовалют? Суттєве збільшення обсягу торгівлі криптовалютами в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні - це не просто регіональне явище; воно має значні наслідки для глобального ринку криптовалют. Азіатсько-Тихоокеанський регіон є домом для величезного населення та кількох економік, що швидко розвиваються, що робить його участь вирішальною для загального здоров'я та напрямку цифрових активів. Ось чому це має глобальне значення: Підвищена ліквідність: Вищі обсяги торгівлі сприяють більшій ліквідності ринку, полегшуючи виконання великих угод без значного впливу на ціни. Вплив на ринок: Масштаб торгівлі в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні означає, що тенденції та розвиток у регіоні можуть все більше впливати на глобальні ціни на криптовалюти та настрої. Інноваційний центр: Інноваційний підхід регіону до технологій часто встановлює прецеденти для того, як цифрові активи приймаються та інтегруються у фінансові системи по всьому світу. Цей стрибок підкреслює зростаюче прийняття криптовалют та технології блокчейн у мейнстрімі. Він також підкреслює зростаючу економічну силу та цифрову обізнаність споживачів та інвесторів у таких країнах, як Південна Корея, Японія, Сінгапур та Австралія, серед інших. Чи є виклики на тлі цього вражаючого зростання? Хоча стрибок обсягу торгівлі криптовалютами в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні є переважно позитивним, важливо визнати потенційні виклики. Швидке розширення також може призвести до підвищеного контролю та необхідності обережної навігації регуляторних складнощів та волатильності ринку. Ключові виклики включають: Регуляторна розбіжність: Різні країни в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні мають різні позиції щодо регулювання криптовалют, що може створювати фрагментовані ринки та перешкоди для відповідності. Волатильність ринку: Незважаючи на зростання, криптовалюти залишаються високоволатильними активами. Значні коливання цін можуть вплинути на впевненість інвесторів та стабільність ринку. Проблеми безпеки: З ростом обсягів торгівлі зростає і потенціал для кіберзагроз, шахрайства та хакерських атак, що вимагає надійних заходів безпеки для бірж та окремих користувачів. Освіта та обізнаність: Забезпечення того, щоб нові учасники були добре поінформовані про ризики та переваги торгівлі криптовалютами, є вирішальним для сталого зростання. Проактивне вирішення цих викликів буде життєво важливим для продовження здорового розширення ринку цифрових активів в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. Майбутні перспективи для обсягу торгівлі криптовалютами в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні Дивлячись вперед, траєкторія для обсягу торгівлі криптовалютами в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні виглядає багатообіцяючою. Динамічні економіки регіону, технічно обізнане населення та регуляторні рамки, що розвиваються, свідчать про те, що він продовжуватиме бути потужною силою у глобальному криптопросторі. Оскільки все більше установ та урядів досліджують цифрові валюти центральних банків (CBDC) та застосування блокчейну, фундамент для інтеграції цифрових активів стає ще міцнішим. Це значне зростання підтверджує, що цифрові активи більше не є нішевим інтересом, а фундаментальною частиною сучасного фінансового ландшафту. Азіатсько-Тихоокеанський регіон не просто бере участь; він очолює рух, формуючи майбутнє фінансів своїми вражаючими темпами впровадження та інноваціями. Щоб дізнатися більше про останні тенденції ринку криптовалют, ознайомтеся з нашою статтею про ключові розробки, що формують інституційне впровадження цифрових активів. Часті запитання (FAQ) 1. Яка основна причина стрибка обсягу торгівлі криптовалютами в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні? Стрибок в основному зумовлений поєднанням зростаючого роздрібного впровадження, еволюції регуляторної ясності в деяких юрисдикціях, значних технологічних інновацій у фінтеху та економічних факторів, що роблять цифрові активи привабливою альтернативою традиційним фінансам. 2. Як це регіональне зростання впливає на глобальний ринок криптовалют? Збільшення обсягу торгівлі в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні підвищує глобальну ліквідність ринку, що означає, що більші угоди можуть виконуватися більш плавно. Тенденції регіону також все більше впливають на глобальні ціни на криптовалюти та загальні настрої ринку, роблячи його ключовим гравцем. 3. Які основні ризики, пов'язані з цим швидким зростанням? Ключові ризики включають регуляторну розбіжність між різними країнами Азіатсько-Тихоокеанського регіону, притаманну волатильність ринку криптовалют, проблеми безпеки, такі як кіберзагрози та шахрайство, та необхідність постійної освіти інвесторів для забезпечення поінформованої участі. 4. Які країни очолюють це зростання в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні? Хоча конкретні дані по країнах різняться, такі країни, як Південна Корея, Японія, Сінгапур та Австралія, часто виділяються за їх значний внесок у впровадження цифрових активів та торгову активність в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. 5. Чи є ця тенденція зростання стійкою в довгостроковій перспективі? Стійкість цього зростання залежить від продовження регуляторного розвитку, технологічних досягнень та ефективного управління ризиками. Однак основні фактори, такі як зростаюча цифрова грамотність та попит на альтернативні фінансові рішення, свідчать про сильний потенціал для продовження зростання. Якщо ви вважаєте цю статтю корисною, розгляньте можливість поділитися нею зі своєю мережею! Допоможіть нам поширити обізнаність про неймовірне зростання та ландшафт обсягу торгівлі криптовалютами в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, що розвивається, поділившись на ваших улюблених платформах соціальних медіа. Ця публікація "Феноменальний стрибок: обсяг торгівлі криптовалютами в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні зростає на 70% за рік" вперше з'явилася на BitcoinWorld.
1
1$0.004096-33.39%
Brainedge
LEARN$0.0144-6.97%
Moonveil
MORE$0.0261-16.66%
Поділитись
Coinstats2025/09/22 06:55
Поділитись

Популярні новини

Ще

Криптовалютні новини: Morgan Stanley розширює доступ до криптовалюти для всіх клієнтів з управління капіталом

Dogecoin (DOGE) утримує ключовий рівень $0.25, оскільки новий ETF та активність китів викликають надії на прорив

Аналіз: Обсяг ліквідації Hyperliquid наближається до 7 мільярдів доларів, загальний обсяг мережі може досягти 30-40 мільярдів доларів

Приготуйтеся: передпродаж нових токенів $IPO скоро відкриється з ексклюзивними пропозиціями

Криптовалютні новини: Платформа для криптовалютних ставок Shuffle підтверджує витік даних користувачів