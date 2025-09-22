Уолл-стріт тримається середньострокових казначейських облігацій, оскільки шлях ФРС залишається невизначеним

Пост Wall Street дотримується середньострокових казначейських облігацій, оскільки шлях ФРС залишається невизначеним з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Трейдери з Уолл-стріт не змінюють своєї думки. У BlackRock, PGIM та Morgan Stanley керуючі облігаціями продовжують купувати середньострокові казначейські облігації, навіть коли план Федеральної резервної системи стає все складнішим для розуміння. Вони роблять ставку на ту саму торгову стратегію, яка працювала весь рік — дотримуються облігацій з терміном погашення близько п'яти років. Це облігації, які забезпечують стабільну прибутковість, будучи менш чутливими до раптових змін відсоткових ставок. Перше за дев'ять місяців зниження ставки ФРС відбулося в середу. Голова Джером Пауелл сказав, що це було "зниження для управління ризиками", додавши, що подальші зміни залежатимуть від того, що станеться на майбутніх засіданнях. Це повідомлення спричинило зростання прибутковості по всьому ринку і знищило надії на швидше зниження ставок. Деякі трейдери, які сподівалися на більш значний рух, почали закривати позиції. Але багато інших залишилися на своїх місцях. Ті, хто знаходиться в середині кривої, взагалі не рухалися. BlackRock і PGIM націлені на середину кривої для прибутковості та захисту Заступник головного інвестиційного директора BlackRock з глобального фіксованого доходу, Рассел Браунбек, сказав, що фокус все ще залишається на п'ятирічній частині кривої. "Середина — це найкраще місце", — сказав він. Це був один із найкращих показників цього року. Індекс Bloomberg, що відстежує 5-7-річні казначейські облігації, показує прибутковість у 7%, що краще, ніж загальний приріст ринку облігацій у 5,4%. Грег Пітерс, співголова інвестиційного відділу PGIM Fixed Income, пояснив чому. Ці середньострокові казначейські облігації виплачують достатньо відсотків, щоб заробляти гроші навіть при використанні позичених коштів. Це називається додатною ставкою фінансування. І коли облігації наближаються до кінця терміну дії, їхня вартість зростає. "Додатна ставка фінансування та роловер: це мрія інвестора в облігації", — сказав він. Рішення ФРС було прийнято на тлі зростаючих ознак економічної слабкості. Зростання робочих місць сповільнилося за останні місяці, і компанії все ще реагують на триваючі...