3 найкращі монети, щоб перетворити $880 на $44,000, якщо ви пропустили можливість Solana (SOL) та Dogecoin (DOGE)

Пост "3 найкращі токени, щоб перетворити $880 на $44,000, якщо ви пропустили можливість Solana (SOL) і Dogecoin (DOGE)" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Пост "3 найкращі токени, щоб перетворити $880 на $44,000, якщо ви пропустили можливість Solana (SOL) і Dogecoin (DOGE)" вперше з'явився на Coinpedia Fintech News. Цей бичачий ринок 2021-2023 років показав, що рання ставка на такі токени, як Solana (SOL) і Dogecoin (DOGE), призвела б до величезних прибутків. З відродженням криптовалютних ринків інвестори шукають перспективну хвилю проєктів, які можуть принести їм фінансове зростання. Ось три токени, які могли б перетворити $880 на $44,000, і один зокрема, який може перевершити навіть гігантів. VeChain (VET): корисність реального світу зустрічається з масштабованістю Web3 VeChain завжди був відомий як блокчейн, який можна використовувати в реальному світі, і його новий проєкт, програма VeFounder, може ще більше підвищити його впровадження. VeChain закриває розрив між ранньою стадією експериментів і масштабною корисністю, надаючи розробникам готові децентралізовані застосунки (dApps), які довели свою ефективність. За підтримки великої компанії BCG, програма вже має проєкти, які вирішують важливі питання, що впливають на всіх, такі як сталий розвиток, харчування та харчові відходи. З понад 4 мільйонами існуючих користувачів dApp, VeChain надає засновникам Launchpad, який обходить перешкоди раннього впровадження, з якими стикається більшість проєктів. Учасники отримують повний операційний контроль, коли досягають 100,000 користувачів, разом з винагородами $B3TR і довгостроковим зростанням. Цей підхід "готовий до масштабування" позиціонує VeChain не просто як ще один Layer 1, а як основу для бізнесу Web3 реального світу. Для інвесторів це рідкісне поєднання перевіреної інфраструктури та потенціалу зростання. Floki (FLOKI): від Мемкоїна до претендента на Метавсесвіт Floki наполегливо працює над тим, щоб позбутися іміджу "просто мем-токена", і майбутній турнір "Грати, щоб заробляти" Valhalla є сміливим кроком у цьому напрямку. Подія запланована на вересень і подвоїла свій призовий пул до $150,000. Буде 64 переможці, а найкращий гравець отримає...
BitcoinEthereumNews2025/09/22 12:37
Японська фірма здійснює масивне придбання 5 419 BTC

Публікація "Японська фірма здійснює масштабне придбання 5,419 BTC" з'явилася на BitcoinEthereumNews.com. Придбання Bitcoin компанією Metaplanet: японська фірма здійснює масштабне придбання 5,419 BTC Перейти до вмісту Головна Новини криптовалют Придбання Bitcoin компанією Metaplanet: японська фірма здійснює масштабне придбання 5,419 BTC Джерело: https://bitcoinworld.co.in/metaplanet-bitcoin-purchase-elevates/
BitcoinEthereumNews2025/09/22 11:35
Metaplanet збільшує запаси Bitcoin на 5,419 BTC до загальної кількості 25,555 BTC

Допис Metaplanet збільшує запаси Bitcoin на 5 419 BTC до загальної кількості 25 555 BTC з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Ключові висновки Metaplanet, японська публічна компанія, придбала ще 5 419 BTC, збільшивши загальні запаси до 25 555 BTC. За поточною ціною Bitcoin, BTC Metaplanet коштує близько 2,9 мільярда доларів. Metaplanet, японська публічна технологічна та інвестиційна компанія, сьогодні збільшила свої запаси Bitcoin на 5 419 BTC, довівши загальну кількість до 25 555 BTC. Придбання відображає агресивну стратегію накопичення Bitcoin компанії протягом 2025 року, слідуючи моделі, започаткованій Strategy, яка володіє 638 985 BTC. За поточними ринковими цінами близько 114 433 доларів за Bitcoin, запаси Metaplanet оцінюються приблизно в 2,9 мільярда доларів. Покупка відповідає ширшій тенденції корпоративного впровадження Bitcoin, особливо серед азійських фірм, які прагнуть диверсифікувати резерви в умовах економічної невизначеності. Інституційні інвестори колективно придбали понад 1 мільйон BTC з 2020 року. Bitcoin зазнав значної волатильності в 2025 році, при цьому ралі підтримувалося такими факторами, як регуляторне середовище США за адміністрації Трампа. Metaplanet повідомила про плани придбати 30 000 Bitcoin до кінця року, розглядаючи цифровий актив як захист від інфляції та основний казначейський актив. Джерело: https://cryptobriefing.com/metaplanet-increases-bitcoin-holdings-5419-btc-total-25555-btc/
BitcoinEthereumNews2025/09/22 11:32
Закон GENIUS стимулює зростання використання стейблкоїнів, дослідження EY

Закон GENIUS стимулює зростання використання стейблкоїнів, дослідження EY

Закон GENIUS стимулює впровадження стейблкоїнів у компаніях США, сприяючи швидшим, дешевшим транскордонним платежам та зміцнюючи довіру до цифрових фінансових інструментів. Впровадження стейблкоїнів серед американських компаній прискорюється завдяки новій регуляторній ясності та зростаючому інтересу до швидших, дешевших транскордонних платежів. Цей новий імпульс відображений у нещодавньому опитуванні EY-Parthenon у червні [...] Публікація "Закон GENIUS викликає зростання впровадження стейблкоїнів, опитування EY" вперше з'явилася на Live Bitcoin News.
LiveBitcoinNews2025/09/22 10:30
Уолл-стріт тримається середньострокових казначейських облігацій, оскільки шлях ФРС залишається невизначеним

Уолл-стріт тримається середньострокових казначейських облігацій, оскільки шлях ФРС залишається невизначеним

Пост Wall Street дотримується середньострокових казначейських облігацій, оскільки шлях ФРС залишається невизначеним з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Трейдери з Уолл-стріт не змінюють своєї думки. У BlackRock, PGIM та Morgan Stanley керуючі облігаціями продовжують купувати середньострокові казначейські облігації, навіть коли план Федеральної резервної системи стає все складнішим для розуміння. Вони роблять ставку на ту саму торгову стратегію, яка працювала весь рік — дотримуються облігацій з терміном погашення близько п'яти років. Це облігації, які забезпечують стабільну прибутковість, будучи менш чутливими до раптових змін відсоткових ставок. Перше за дев'ять місяців зниження ставки ФРС відбулося в середу. Голова Джером Пауелл сказав, що це було "зниження для управління ризиками", додавши, що подальші зміни залежатимуть від того, що станеться на майбутніх засіданнях. Це повідомлення спричинило зростання прибутковості по всьому ринку і знищило надії на швидше зниження ставок. Деякі трейдери, які сподівалися на більш значний рух, почали закривати позиції. Але багато інших залишилися на своїх місцях. Ті, хто знаходиться в середині кривої, взагалі не рухалися. BlackRock і PGIM націлені на середину кривої для прибутковості та захисту Заступник головного інвестиційного директора BlackRock з глобального фіксованого доходу, Рассел Браунбек, сказав, що фокус все ще залишається на п'ятирічній частині кривої. "Середина — це найкраще місце", — сказав він. Це був один із найкращих показників цього року. Індекс Bloomberg, що відстежує 5-7-річні казначейські облігації, показує прибутковість у 7%, що краще, ніж загальний приріст ринку облігацій у 5,4%. Грег Пітерс, співголова інвестиційного відділу PGIM Fixed Income, пояснив чому. Ці середньострокові казначейські облігації виплачують достатньо відсотків, щоб заробляти гроші навіть при використанні позичених коштів. Це називається додатною ставкою фінансування. І коли облігації наближаються до кінця терміну дії, їхня вартість зростає. "Додатна ставка фінансування та роловер: це мрія інвестора в облігації", — сказав він. Рішення ФРС було прийнято на тлі зростаючих ознак економічної слабкості. Зростання робочих місць сповільнилося за останні місяці, і компанії все ще реагують на триваючі...
BitcoinEthereumNews2025/09/22 10:30
BitcoinEthereumNews2025/09/22 10:24
7 найкращих криптовалют, за якими варто стежити у 2025 році, що готові побити рекорди – ось чому трейдери роблять великі ставки

7 найкращих криптовалют, за якими варто стежити у 2025 році, що готові побити рекорди – ось чому трейдери роблять великі ставки

Оскільки цифрові активи продовжують розвиватися з блискавичною швидкістю, визначення монет із суцільними основами, інноваційними функціями та стратегічним потенціалом зростання [...] Публікація "7 найкращих криптовалют, за якими варто спостерігати у 2025 році, що готові побити рекорди – ось чому трейдери роблять великі ставки" вперше з'явилася на Coindoo.
Coindoo2025/09/22 10:15
Протоколи кредитування DeFi досягають рекордної позначки у $8,64 мільярда активних позик; Внесок зробили Moonwell, Maple Finance, Ether.Fi, Curve.Fi, Jupiter та інші

Протоколи кредитування DeFi досягають рекордної позначки у $8,64 мільярда активних позик; Внесок зробили Moonwell, Maple Finance, Ether.Fi, Curve.Fi, Jupiter та інші

Зростання кількості активних позик у блокчейні свідчить про збільшення числа клієнтів, які приймають DeFi, а також висвітлює провідні кредитні протоколи, що формують ландшафт.
Blockchainreporter2025/09/22 09:15
Федеральний резервний банк США (FRB) ймовірно знизить ставку в жовтні, криптовалютні ринки реагують

Федеральний резервний банк США (FRB) ймовірно знизить ставку в жовтні, криптовалютні ринки реагують

Детальніше: https://coincu.com/markets/fed-rate-cut-crypto-impact-5/
Coinstats2025/09/22 09:10
Toyota, Yamaha, BYD приймають Tether у Болівії через скорочення резервів USD

Toyota, Yamaha, BYD приймають Tether у Болівії через скорочення резервів USD

Tether тепер приймається для оплати в Toyota, Yamaha та BYD в Болівії, оскільки підприємства все частіше звертаються до стейблкоїнів, щоб впоратися з дефіцитом долара США в країні. Три великі міжнародні виробники автомобілів почали приймати Tether в Болівії, щоб впоратися з виснаженням резервів долара США, що є важливим кроком у впровадженні криптовалют у латиноамериканській країні. Генеральний директор Tether Паоло Ардоіно повідомив у неділю, що Toyota, Yamaha та BYD приймають Tether (USDT) для оплати, а компанія з криптобезпеки BitGo підтвердила, що перша Toyota була придбана в Болівії за USDT у суботу. Фотографії, якими поділився Ардоіно, показують, що дилерський центр демонструє вивіски, які рекламують USDT як "простий, швидкий та безпечний" варіант оплати для покупки автомобілів. Читати далі
Coinstats2025/09/22 09:09
