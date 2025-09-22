3 найкращі монети, щоб перетворити $880 на $44,000, якщо ви пропустили можливість Solana (SOL) та Dogecoin (DOGE)
Цей бичачий ринок 2021-2023 років показав, що рання ставка на такі токени, як Solana (SOL) і Dogecoin (DOGE), призвела б до величезних прибутків. З відродженням криптовалютних ринків інвестори шукають перспективну хвилю проєктів, які можуть принести їм фінансове зростання. Ось три токени, які могли б перетворити $880 на $44,000, і один зокрема, який може перевершити навіть гігантів. VeChain (VET): корисність реального світу зустрічається з масштабованістю Web3 VeChain завжди був відомий як блокчейн, який можна використовувати в реальному світі, і його новий проєкт, програма VeFounder, може ще більше підвищити його впровадження. VeChain закриває розрив між ранньою стадією експериментів і масштабною корисністю, надаючи розробникам готові децентралізовані застосунки (dApps), які довели свою ефективність. За підтримки великої компанії BCG, програма вже має проєкти, які вирішують важливі питання, що впливають на всіх, такі як сталий розвиток, харчування та харчові відходи. З понад 4 мільйонами існуючих користувачів dApp, VeChain надає засновникам Launchpad, який обходить перешкоди раннього впровадження, з якими стикається більшість проєктів. Учасники отримують повний операційний контроль, коли досягають 100,000 користувачів, разом з винагородами $B3TR і довгостроковим зростанням. Цей підхід "готовий до масштабування" позиціонує VeChain не просто як ще один Layer 1, а як основу для бізнесу Web3 реального світу. Для інвесторів це рідкісне поєднання перевіреної інфраструктури та потенціалу зростання. Floki (FLOKI): від Мемкоїна до претендента на Метавсесвіт Floki наполегливо працює над тим, щоб позбутися іміджу "просто мем-токена", і майбутній турнір "Грати, щоб заробляти" Valhalla є сміливим кроком у цьому напрямку. Подія запланована на вересень і подвоїла свій призовий пул до $150,000. Буде 64 переможці, а найкращий гравець отримає...
