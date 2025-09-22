2025-10-11 Saturday

Криптоновини

Будьте в курсі найгарячіших новин та оновлень ринку криптовалют
Поточна ціна: Ринкова капіталізація криптовалют падає до 3,89 трлн доларів та інші новини на 22 вересня

Поточна ціна: Ринкова капіталізація криптовалют падає до 3,89 трлн доларів та інші новини на 22 вересня

Пост Поточна ціна: Ринкова капіталізація криптовалют падає до $3,89 трлн та інші новини на 22 вересня з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Криптовалютний ринок сьогодні в червоній зоні. Bitcoin BTC $112 851 Волатильність ціни за 24г: 2,6% Ринкова капіталізація: $2,25 трлн Обсяг за 24г: $34,85 млрд торгується близько $112 тис., знизившись на 1,5% за останні 24 години. Тим часом, ринкова капіталізація криптовалют знизилася на 3,9%, до $3,89 трильйона. далі Відмова від відповідальності: Coinspeaker прагне надавати неупереджені та прозорі репортажі. Ця стаття має на меті надати точну та своєчасну інформацію, але не повинна сприйматися як фінансова чи інвестиційна порада. Оскільки ринкові умови можуть швидко змінюватися, ми рекомендуємо вам самостійно перевіряти інформацію та консультуватися з професіоналом перед прийняттям будь-яких рішень на основі цього контенту. Новини криптовалют, Новини Юлія - досвідчена контент-письменниця. Вона працює з різними темами та бізнес-доменами, включаючи, але не обмежуючись блокчейном, криптовалютами, ШІ та розробкою програмного забезпечення. Її статті регулярно публікуються на авторитетних новинних сайтах та ІТ-бізнес-порталах. Наразі Юлія є старшим редактором ЄС у Coinspeaker. Юлія Сакович у X Джерело: https://www.coinspeaker.com/live-crypto-market-cap-falls-3-89t-news-sept-22/
1
1$0.004103-33.28%
B
B$0.17034-31.01%
Threshold
T$0.01202-21.02%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/22 14:35
Поділитись
Генеральний директор Crypto.com заперечує приховування інформації – U.Today

Генеральний директор Crypto.com заперечує приховування інформації – U.Today

Допис Crypto.com CEO заперечує приховування – U.Today з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Генеральний директор Crypto.com Кріс Маршалек нещодавно звернувся до соціальної мережі X, щоб пояснити, що не було приховування інциденту безпеки, який стався у 2023 році. Популярну американську торгову платформу раніше звинувачували у спробі приховати серйозний інцидент, незважаючи на те, що серйозність інциденту вимагала публічного розкриття. Хакер-підліток Згідно з Bloomberg, біржа раніше була скомпрометована сумнозвісною хакерською групою Scattered Spider, до якої входив всесвітньо відомий хакер Ноа Урбан. Повідомляється, що зловмисник зміг отримати доступ до облікового запису одного з співробітників біржі через фішинг. Жодного приховування Crypto.com стверджує, що насправді не намагалася приховати інцидент, оскільки повідомила про нього регуляторам. Більше того, знадобилося лише кілька годин, щоб локалізувати інцидент, і дуже мало людей насправді постраждали від нього, втративши свою особисту інформацію. Жодні кошти користувачів насправді не були втрачені в результаті інциденту. Злам 2022 року У 2022 році Crypto.com зазнала значно серйознішого зламу, від якого постраждали сотні користувачів. Зловмисник зміг викрасти кошти, обійшовши 2FA. Тоді біржі довелося призупинити зняття коштів та покращити свою безпеку. Джерело: https://u.today/cryptocom-ceo-denies-cover-up
Union
U$0.008383-15.57%
Moonveil
MORE$0.02597-17.08%
BRC20.COM
COM$0.010033-10.39%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/22 13:46
Поділитись
Шукаєте 6 найкращих мемкоїнів для інвестування цього тижня? Один передпродаж показує понад 7 000% ROI

Шукаєте 6 найкращих мемкоїнів для інвестування цього тижня? Один передпродаж показує понад 7 000% ROI

Пост "Шукаєте 6 найкращих Мемкоїнів для інвестування цього тижня? Один передпродаж показує ROI понад 7,000%" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Криптовалюта Новини 22 вересня 2025 | 08:15 Криптовалюта вже не просто торгівля — це цирк, що живиться мемами, де навіть жарти про пердіння можуть перетворитися на мільйонні угоди. Fartcoin ($FARTCOIN) продовжує доводити, що туалетний гумор має фінансову силу, Degen ($DEGEN) процвітає як токен для гравців, а BullZilla ($BZIL) прориває свій передпродаж, як кайдзю, що топче хмарочоси. Додайте Gigachad ($GIGA), що позиціонує себе як альфа-мем інтернету, і лінійка стає ще соковитішою. Разом вони показують, чому трейдери поспішають за найкращими Мемкоїнами для інвестування цього тижня. BullZilla ($BZIL) реве найгучніше зі своїм передпродажем на Етапі 3 (404: Сигнал Кита виявлено), Фаза 4. Кожні зібрані $100,000 або кожні 48 годин запускають автоматичне підвищення ціни, підтримуючи рівень FOMO на висоті. З ROI у 6,565.92% від сьогоднішнього етапу до лістингу та понад $530,000 вже зібраних, це бомба уповільненої дії можливостей. Кожна хвилина затримки означає меншу сумку за вищою ціною — тому вагання може бути жорстоким. 1. BullZilla ($BZIL) Передпродаж BullZilla — це видовище саме по собі, розроблене, щоб карати вагання та винагороджувати переконання. Його Механізм Мутації гарантує, що ціна ніколи не зупиняється, автоматично зростаючи як від попиту інвесторів, так і від плину часу. Цей механізм є причиною, чому аналітики постійно відносять його до найкращих Мемкоїнів для інвестування цього тижня. На Етапі 3-4 BullZilla торгується за $0.00007908. Понад $530,000 було зібрано, 27 мільярдів токенів зникли, і більше 1,700 власників ревуть в унісон. Ранній ажіотаж був вибуховим: 3 мільярди токенів зникли лише за чотири години, а $39,000 було зібрано за перші 24. Цифри ROI вражають — 1,275.30% для найперших учасників і 6,565.92% прогнозованих від сьогоднішнього етапу до лістингу за $0.00527. Це не хопіум, це структурована математика, підкріплена токеномікою, яка продовжує підживлювати вогонь. Візьміть інвестицію в $1,000 за поточними цінами, і вона приземлиться...
1
1$0.004103-33.28%
Threshold
T$0.01202-21.02%
Sky Protocol
SKY$0.05857-13.48%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/22 13:18
Поділитись
Ось чому Майкл Сейлор та MSTR стикаються з питаннями, незважаючи на зростання Bitcoin

Ось чому Майкл Сейлор та MSTR стикаються з питаннями, незважаючи на зростання Bitcoin

Пост "Ось чому Майкл Сейлор та MSTR стикаються з питаннями, незважаючи на зростання Bitcoin" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Ключові висновки Що сталося з MSTR? Вона впала на 4% за місяць, хоча вартість Bitcoin зросла на 3% за той самий період. Як справи в інших фірм з "Bitcoin скарбницею"? Інші фірми впали набагато гірше – Metaplanet впав на 36%, KindlyMD на 87%, а Semler Scientific на 12%. Фірма Майкла Сейлора, Strategy (раніше MicroStrategy), довгий час вважалася зразком корпоративного прийняття Bitcoin [BTC]. Її смілива стратегія скарбниці не лише вивела MSTR у центр уваги, але й надихнула десятки інших компаній слідувати шляху, орієнтованому на Bitcoin. І все ж, наратив дещо змінився в останні тижні. Strategy та інші фірми стикаються зі спадом Незважаючи на те, що Bitcoin зріс на 3% за останній місяць, акції Strategy впали на 4%, що викликало нові дебати щодо того, чи є високоризикована, фінансована боргом ставка Сейлора на найбільшу криптовалюту світу такою стійкою, як вважалося раніше. У той час як Strategy Майкла Сейлора зазнала помірного падіння, інші фірми, які наслідували його стратегію "Bitcoin понад усе", бачать набагато крутіші спади. Японський готельний оператор Metaplanet, наприклад, впав на 27,62% лише за місяць. Інші, як медичний стартап KindlyMD, новачок у клубі Bitcoin скарбниць, обвалився на 87%. Фактично, навіть медична технологічна фірма Semler Scientific, яка приєдналася до тренду на початку цього року, зараз впала на 12%. Проте не всі відступають. Стійкість оптимізму Швейцарський національний банк тихо почав купувати акції MicroStrategy (MSTR), фактично надаючи центральному банку непряму експозицію до Bitcoin без прямої купівлі криптовалюти. Багато з вищезгаданих компаній спочатку кинулися в Bitcoin скарбниці, коли зростаючі ціни, менш жорсткі правила та сприятливі зміни в обліку зробили це привабливим. На жаль, насичення тепер очевидне. З понад 180 публічними фірмами, що утримують Bitcoin і контролюють приблизно 5% всіх монет в обігу, деякі торгуються нижче вартості...
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/22 13:01
Поділитись
Найкраща криптовалютна передпродажа 2025: MAGACOIN FINANCE долає позначку $14 млн, оскільки кити DOGE та XRP приєднуються до припливу коштів

Найкраща криптовалютна передпродажа 2025: MAGACOIN FINANCE долає позначку $14 млн, оскільки кити DOGE та XRP приєднуються до припливу коштів

Передпродаж MAGACOIN FINANCE перевищив $14 млн після приєднання китів DOGE та XRP. Аналітики кажуть, що це один із найкращих криптопередпродажів 2025 року.
Ripple
XRP$2.3817-14.78%
DOGE
DOGE$0.19428-21.66%
Поділитись
Blockchainreporter2025/09/22 13:00
Поділитись
Прогноз ціни XRP на сьогодні, 22 вересня

Прогноз ціни XRP на сьогодні, 22 вересня

Ripple's XRP починає понеділок на більш м'якій ноті. Після утримання вище $3.00 протягом кількох подій, ціна XRP тепер опустилася до приблизно $2.90, знизившись приблизно на 1% на останній 4-годинній свічці. Цей рух відбувається після сильного зростання на початку вересня і показує, що продавці активізуються, коли ринок охолоджується. Що графік XRP
1
1$0.004103-33.28%
Movement
MOVE$0.0793-26.77%
Ripple
XRP$2.3817-14.78%
Поділитись
Coinstats2025/09/22 13:00
Поділитись
Вражаючий успіх пожертвування в 1 мільйон доларів у мемкоїнах від Giggle Academy

Вражаючий успіх пожертвування в 1 мільйон доларів у мемкоїнах від Giggle Academy

Допис про вражаючий успіх пожертвувань Мемкоїнів на суму $1 мільйон для Giggle Academy з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Вражаючий успіх пожертвувань Мемкоїнів на суму $1 мільйон для Giggle Academy Перейти до вмісту Головна Крипто новини Вражаючий успіх пожертвувань Мемкоїнів на суму $1 мільйон для Giggle Academy Джерело: https://bitcoinworld.co.in/giggle-academy-memecoin-donations/
1
1$0.004103-33.28%
Just Memecoin
MEMECOIN$0.0007779-26.49%
BRC20.COM
COM$0.010033-10.39%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/22 12:32
Поділитись
Toyota, Yamaha та BYD сприяють впровадженню криптовалюти в Болівії за допомогою платежів Tether

Toyota, Yamaha та BYD сприяють впровадженню криптовалюти в Болівії за допомогою платежів Tether

Болівія зробила ще один сміливий крок у світ цифрових фінансів, оскільки світові автомобільні гіганти Toyota та Yamaha, разом із BYD, тепер приймають Tether (USDT) для придбання транспортних засобів. Цей крок відбувається на тлі історичного дефіциту резервів долара США в країні, що змушує як бізнес, так і споживачів шукати альтернативи у вигляді стейблкоїнів. Генеральний директор Tether Паоло [...]
Union
U$0.008383-15.57%
Movement
MOVE$0.0793-26.77%
Nowchain
NOW$0.0041-1.91%
Поділитись
Coinstats2025/09/22 11:25
Поділитись
Неймовірна подія SOON KBW: Джессі Лінгард приєднується до Дня високої продуктивності 25 вересня

Неймовірна подія SOON KBW: Джессі Лінгард приєднується до Дня високої продуктивності 25 вересня

BitcoinWorld Неймовірна побічна подія SOON KBW: Джессі Лінгард приєднується до Дня високої продуктивності 25 вересня Ви готові до електризуючого поєднання блокчейн-інновацій та спортивних зірок? Готуйтеся до побічної події SOON KBW "День високої продуктивності", де високопродуктивний ролап SVM SOON збирає разом лідерів галузі, інвесторів і нікого іншого, як футбольну сенсацію ФК "Сеул" Джессі Лінгарда! Ця унікальна зустріч обіцяє стати головною подією Корейського блокчейн-тижня 2025 року, пропонуючи неперевершені інсайти та можливості для нетворкінгу. Що робить побічну подію SOON KBW такою особливою? Криптосвіт гуде про майбутній "День високої продуктивності" SOON, запланований на 7:00 за UTC 25 вересня. Це не просто чергова галузева зустріч; це ретельно спланована побічна подія SOON KBW, розроблена для демонстрації передових блокчейн-технологій та сприяння активній взаємодії спільноти. SOON, відомий своїм високопродуктивним ролапом SVM, знаходиться на передовій масштабованих рішень для децентралізованих застосунків (dApps). Але що таке ролап SVM? Простіше кажучи, це складна технологія, яка допомагає блокчейн-мережам обробляти транзакції набагато швидше та ефективніше. Це як побудова експрес-смуги для даних, що забезпечує плавну роботу ваших децентралізованих застосунків без перевантажень. Ця технологічна майстерність робить SOON важливим гравцем у ландшафті Web3, що розвивається. Учасники цієї ексклюзивної зустрічі включатимуть суміш впливових осіб: Офіційні представники проєкту: Розуми, що стоять за SOON та іншими інноваційними блокчейн-проєктами. Інвестиційні установи: Ключові гравці, які шукають наступну велику можливість у Web3. Впливові особи: Голоси, що формують громадську думку та сприяють впровадженню в криптопросторі. Програма насичена цікавими сесіями, включаючи динамічні панельні дискусії та широкі можливості для нетворкінгу, що забезпечує кожному учаснику отримання цінних знань та зв'язків. Чому Джессі Лінгард відвідує побічну подію SOON KBW? Хвилювання навколо побічної події SOON KBW досягає нового рівня з особливою гостьовою появою відомого футболіста Джессі Лінгарда. Наразі граючи за ФК "Сеул", участь Лінгарда наводить міст між традиційним світом спорту та всесвітом Web3, що швидко розширюється. Його присутність сигналізує про зростаючу тенденцію визнання потенціалу та важливості блокчейн-технології серед мейнстрімних фігур. Під час події Лінгард візьме участь у захоплюючій бесіді біля каміна. Цей сегмент пропонує рідкісну можливість почути його погляди на інновації, взаємодію з фанатами і, можливо, навіть його думки про те, як блокчейн може революціонізувати спорт. Очікується, що його унікальна точка зору приверне різноманітну аудиторію, включаючи спортивних ентузіастів, які цікавляться криптовалютами, та блокчейн-нативів, які прагнуть побачити міжгалузеву співпрацю. Ця співпраця підкреслює, що блокчейн більше не обмежується технічними колами. Він привертає увагу з різних секторів, демонструючи свою широку застосовність та трансформаційну силу. Участь Лінгарда в побічній події SOON KBW є свідченням цього розширюваного впливу. Залучення корейської спільноти: стратегічний крок для SOON SOON чітко дав зрозуміти, що цей "День високої продуктивності" - це більше, ніж просто подія; це ключова частина його стратегічної ініціативи щодо поглиблення своїх коренів на південнокорейському ринку. Країна є осередком технологічного впровадження та інновацій, що робить її важливим регіоном для розвитку блокчейну. SOON прагне зміцнити свою комунікацію та побудувати міцні відносини з місцевою спільнотою через цю побічну подію SOON KBW та пов'язані з нею заходи. Напередодні основної події SOON активно взаємодіє з громадськістю через різні програми охоплення: Реклама в метро: Охоплення широкої аудиторії в одній з найбільш завантажених транзитних систем Сеула. Безкоштовна кава з вантажівки: Пропонування привітного жесту та прямої взаємодії з громадськістю. Стенд KBW: Надання спеціального простору на Корейському блокчейн-тижні для відвідувачів, щоб дізнатися більше про SOON та його технологію. Ці зусилля підкреслюють прихильність SOON до доступності та сприяння сильній, інформованій місцевій базі користувачів. Йдеться не лише про технологію; йдеться про побудову довіри та спільноти. Висновок: не пропустіть цей день високої продуктивності! Майбутня побічна подія SOON KBW, "День високої продуктивності", формується як неймовірна нагода для всіх, хто цікавиться майбутнім блокчейну, особливо високопродуктивними ролапами SVM. З такою зірковою гостею, як Джессі Лінгард, змістовними дискусіями та чітким фокусом на залученні спільноти в Південній Кореї, SOON готовий зробити значний вплив. Ця подія представляє собою важливий крок для SOON у розширенні своєї глобальної присутності та зміцненні своєї прихильності до інновацій та розвитку, орієнтованого на користувача. Обов'язково позначте у своїх календарях 25 вересня і підготуйтеся до дня, наповненого революційними ідеями та захоплюючими зв'язками. Часті запитання про побічну подію SOON KBW Що таке SOON?SOON - це високопродуктивний ролап SVM (Solana Virtual Machine), розроблений для значного підвищення швидкості та ефективності блокчейн-транзакцій та децентралізованих застосунків. Що таке Корейський блокчейн-тиждень (KBW)?KBW - одна з найвідоміших блокчейн-подій в Азії, яка об'єднує лідерів галузі, новаторів та ентузіастів для обговорення останніх тенденцій та розробок у блокчейн-просторі. Чому Джессі Лінгард бере участь у побічній події SOON KBW?Джессі Лінгард, професійний футболіст ФК "Сеул", приєднується як спеціальний гість, щоб подолати розрив між традиційним спортом та Web3, пропонуючи унікальні інсайти та розширюючи привабливість події. Як громадськість може взаємодіяти з SOON перед подією?SOON запускає рекламу в метро, пропонує безкоштовну каву з кавової вантажівки та проводить стенд на KBW для прямої взаємодії з південнокорейською спільнотою. Яка основна мета події SOON "День високої продуктивності"?Подія спрямована на зміцнення присутності SOON на південнокорейському ринку, сприяння комунікації з місцевою спільнотою та демонстрацію можливостей свого високопродуктивного ролапу SVM. Чи знайшли ви цю статтю корисною? Поділіться хвилюванням від майбутньої побічної події SOON KBW зі своєю мережею! Розкажіть своїм друзям та колегам про цю унікальну можливість заглибитися у високопродуктивну блокчейн-технологію та стати свідком конвергенції спорту та Web3. Ваші поширення допомагають нам розповсюджувати інформацію про важливі розробки в криптопросторі. Щоб дізнатися більше про останні новини, ознайомтеся з нашою статтею про ключові розробки, що формують інституційне впровадження криптовалютного ринку. Ця публікація Неймовірна побічна подія SOON KBW: Джессі Лінгард приєднується до Дня високої продуктивності 25 вересня вперше з'явилася на BitcoinWorld.
MemeCore
M$2.22386+8.89%
Threshold
T$0.01202-21.02%
SolanaVM
SVM$0.000507+7.41%
Поділитись
Coinstats2025/09/22 11:20
Поділитись
Яку криптовалюту купити, оскільки Forward Industries подає програму власного капіталу на 4 мільярди доларів, націлюючись на розширення скарбниці Solana

Яку криптовалюту купити, оскільки Forward Industries подає програму власного капіталу на 4 мільярди доларів, націлюючись на розширення скарбниці Solana

Публікація "Яку криптовалюту купувати, оскільки Forward Industries подає заявку на програму капіталу на 4 мільярди доларів, націлюючись на розширення скарбниці Solana" вперше з'явилася на Coinpedia Fintech News Forward Industries подає заявку на програму капіталу на ринку на 4 мільярди доларів до Комісії з цінних паперів і бірж США. Подання, яке дозволяє компанії продавати звичайні акції на цю суму, зосереджено на корпоративних цілях, таких як придбання активів, що приносять дохід, та розширення своєї скарбниці Solana. Відповідно, компанія підкріплює свій намір будувати...
Union
U$0.008383-15.57%
Forward
FORWARD$0.0002183-0.22%
Поділитись
CoinPedia2025/09/22 02:25
Поділитись

Популярні новини

Ще

Криптовалютні новини: Morgan Stanley розширює доступ до криптовалюти для всіх клієнтів з управління капіталом

Dogecoin (DOGE) утримує ключовий рівень $0.25, оскільки новий ETF та активність китів викликають надії на прорив

Аналіз: Обсяг ліквідації Hyperliquid наближається до 7 мільярдів доларів, загальний обсяг мережі може досягти 30-40 мільярдів доларів

Приготуйтеся: передпродаж нових токенів $IPO скоро відкриється з ексклюзивними пропозиціями

Криптовалютні новини: Платформа для криптовалютних ставок Shuffle підтверджує витік даних користувачів