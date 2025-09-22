Японський SoftBank зростає на 146% завдяки ставкам на ШІ, тепер конкурує з Toyota за впливом у Topix

SoftBank зросла на 146% з квітня, і цей рух вивів її прямо до найбільших блакитних фішок Японії в індексі Topix. Акції зараз мають вагу у 2% в еталонному індексі, розташовуючись одразу за Toyota та Sony. Зростання зумовлене мільярдером-засновником Масайоші Соном, який вкладає мільярди в штучний інтелект, і це змушує навіть найсуворіших скептиків компанії вийти з тіні. За даними Bloomberg, керуючі фондами, що відстежують японський фондовий ринок, змушені мати справу з SoftBank, подобається їм це чи ні. Будь-хто, хто намагається перевершити індекс, зараз або тримає ці акції, або показує гірші результати. "Багато інституційних інвесторів зараз мучаться над тим, як поводитися з SoftBank", - сказав Йошікі Нагата, головний інвестиційний директор enTorch Capital Partners. "Якщо у вас немає цих конкретних акцій, всі зусилля з вибору інших хороших інвестицій йдуть намарно". Трейдери переслідують SoftBank після додавання 110 мільярдів доларів вартості Цифри вражають. SoftBank додала 15,9 трильйонів єн — близько 110 мільярдів доларів — до загальної вартості Topix з березня. Це склало майже 10% загального зростання ринкової капіталізації індексу. Жодне з інших великих імен навіть близько не підійшло. Другий і третій найбільші учасники, Advantest і Mitsubishi Heavy Industries, разом не склали навіть половини цього. Нагата сказав, що деякі інвестори зараз відчувають структурний тиск купувати більше акцій просто щоб не відставати від портфелів, прив'язаних до еталонних індексів. "Коли акції з великою вагою, як у SoftBank, продовжують зростати, важко закрити недостатньо зважену позицію", - сказав він. "Це структурна проблема інвестицій, прив'язаних до еталонних індексів. Ми можемо побачити самопідтримуючий цикл додаткових покупок, що спонукають до ще більших покупок". Зв'язок компанії з OpenAI також викликає більший інтерес. Хіроакі Томорі, виконавчий керуючий фондом у Mitsubishi UFJ Asset Management, сказав...