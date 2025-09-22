Bitcoin (BTC) та Альткоїни починають новий тиждень із падінням на 1,7 мільярда доларів! Що спричинило падіння? – Погані новини від аналітика!
Пост Bitcoin (BTC) та Альткоїни починають новий тиждень з падінням на 1,7 мільярда доларів! Що спричинило падіння? – Погані новини від аналітика! з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) та Альткоїни почали новий тиждень зі зниження. На цьому етапі Bitcoin та Альткоїни впали нижче рівнів до FOMC через різке зниження, яке відбулося в неділю ввечері. Bitcoin знизився на 2,4% за останні 24 години, торгуючись на рівні $113,000. Ethereum знизився на 6,3% до $4,190, XRP знизився на 6,3% до $2,80, а Solana (SOL) знизилася на 6,6% до $224. Вважається, що це зниження пов'язане зі зниженням ентузіазму щодо зниження процентних ставок та обережним підходом інвесторів до ризикових активів в умовах невизначеного макроекономічного середовища. Ліквідації наближаються до 2 мільярдів доларів! Після раптового падіння цін на Bitcoin та Альткоїни, лонг позиції на суму понад 1 мільярд доларів були ліквідовані за дуже короткий час. За даними Coinglass, за останні 24 години було ліквідовано левериджних позицій на суму 1,7 мільярда доларів. З них 1,61 мільярда доларів припадало на лонг позиції та 85,9 мільйона доларів на шорт позиції. Згідно з даними, Ethereum лідирував з ліквідаціями криптовалют на суму 493,4 мільйона доларів за 24 години, тоді як BTC зазнав ліквідацій лонг позицій на суму 283,9 мільйона доларів, Solana - 95,4 мільйона доларів, а XRP - 78,9 мільйона доларів. Аналітики зазначили, що ця ситуація часто виникала під час недільної вечірньої сесії, коли низька ліквідність призводила до серйозного краху. Однак, за словами аналітиків, падіння часто викуповуються при відкритті ринку США. Чи закінчився бичачий тренд? У розмові з The Block аналітик BTC Markets Рейчел Лукас заявила, що бичачий тренд BTC закінчився, оскільки інвестори стають обережнішими. За аналізом Лукас, бичачий ринок BTC досягає своїх фінальних стадій, що спонукає інвесторів приймати більш обережну позицію. Лукас зазначила, що довгострокова висхідна тенденція, яка спостерігалася після початку року, вщухла, додавши, що інвестори зараз обережні, а короткострокові інвестори виглядають особливо стурбованими. Однак Лукас дійшла висновку, що відсутність серйозного...
