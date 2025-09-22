2025-10-11 Saturday

Стабільність ринку Bitcoin привертає увагу інституційних інвесторів

Стабільність ринку Bitcoin привертає увагу інституційних інвесторів

Пост "Стабільність ринку Bitcoin привертає увагу інституційних інвесторів" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Оскільки Bitcoin все більше стає основним елементом у основних фінансових стратегіях, його ринкова динаміка значно трансформується. На тлі цього переходу волатильність криптовалюти, здається, зменшується, що приваблює інституційних інвесторів, але створює виклики для роздрібних трейдерів, які процвітають на ринкових коливаннях. Продовжити читання: Стабільність ринку Bitcoin привертає увагу інституційних інвесторів Джерело: https://en.bitcoinhaber.net/market-stability-in-bitcoin-attracts-institutional-attention
BRC20.COM
COM$0.010043-10.30%
Core DAO
CORE$0.2468-33.90%
LayerNet
NET$0.00007884-0.88%
BitcoinEthereumNews2025/09/22 17:58
Kaia та LINE NEXT представляють суперзастосунок на основі стейблкоїнів для розширення азійського ринку Web3

Kaia та LINE NEXT представляють суперзастосунок на основі стейблкоїнів для розширення азійського ринку Web3

Пост Kaia та LINE NEXT представляють супер-застосунок на базі стейблкоїнів для розширення азійського ринку Web3 з'явився на BitcoinEthereumNews.com. У цьому пості: Kaia та LINE NEXT співпрацювали для запуску Web3 супер-застосунку на базі стейблкоїнів під назвою Project Unify. Очікується, що бета-версія застосунку буде випущена цього року та включатиме ключові функції, такі як платежі, грошові перекази, прибутковість (пов'язана з торгівлею/інвестиціями) та доступ до понад 100 Web3 застосунків. Project Unify включатиме SDK, щоб дозволити розробникам та емітентам інтегрувати функції стейблкоїнів на різних ринках. Kaia DLT розкрила плани запуску супер-застосунку на базі стейблкоїнів у співпраці з LINE NEXT. Застосунок спрямований на фінансове з'єднання Азії, де фінтех-інфраструктура та сегменти ринку сильно фрагментовані через її унікальне різноманіття. Kaia та LINE NEXT запустять Web3 супер-застосунок на базі стейблкоїнів під назвою Unify. Він буде доступний як окремий сервіс на базі Kaia та як Mini Dapp, керований LINE NEXT. Його бета-сервіс, запущений цього року, представить орієнтовані на споживача функції Web3 та фінтех, такі як прибутковість стейблкоїнів, платежі, грошові перекази, on/off-ramps та Web3 застосунки. Unify супер-застосунок включатиме SDK для стейблкоїнів для розробників та емітентів Згідно з прес-релізом Kaia, застосунок Unify дозволить користувачам депонувати стейблкоїни та отримувати стимули в режимі реального часу, надсилати токени контактам через повідомлення, здійснювати платежі та отримувати повернення коштів як для онлайн, так і для офлайн мерчантів, впроваджувати рішення on/off-ramp та забезпечувати доступ до понад 100 Web3 застосунків. Kai та LINE NEXT випустили кілька Mini Daaps у січні цього року, які привернули понад 130 мільйонів нових зареєстрованих користувачів на платформу. Останній розкритий план базується на їхніх постійних інноваціях для масштабування до повноцінного застосунку Unify, який буде доступний на вебсайті та мобільному застосунку. Застосунок буде інтегрований з порталом Daap від LINE NEXT, а функції будуть адаптовані до місцевих регуляторних середовищ Азії. Застосунок Unify є відповіддю на зростаючу конкуренцію стейблкоїнів в Азії. Це шлюз для випуску,...
BitcoinEthereumNews2025/09/22 16:54
Дізнайтеся, що планує цей $BTC Layer-2

Дізнайтеся, що планує цей $BTC Layer-2

Допис "Дивіться, що планує цей $BTC Layer-2" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin Hyper недалеко від $20M, кити продовжують купувати: дивіться, що планує цей $BTC Layer-2 Підпишіться на нашу розсилку! Для оновлень та ексклюзивних пропозицій введіть свою електронну пошту. Як крипто-письменник, Кріші розділяє свій час між розшифровкою хаосу ринків і написанням про це таким чином, щоб ви не заснули. Він займається цим майже два роки в криптовалютних окопах. Так, він шкодує, що пропустив чудові ралі, які були до цього (хто ні!), але він більш ніж готовий підкріпити свої слова грошима. Перш ніж з головою зануритися в криптовалюту, Кріші провів понад п'ять років, пишучи для деяких з найбільших імен у технологіях, включаючи TechRadar, Tom's Guide та PC Gaming, висвітлюючи все: від гаджетів і кібербезпеки до ігор і програмного забезпечення. Коли він не досліджує і не пише про останні події у криптовалюті, Кріші торгує на форекс-ринку, зберігаючи криптовалюту у своїх довгострокових планах HODL. Він вірить у Bitcoin, хоча ніколи не дозволяє цій упередженості проникати у свої тексти. Цей веб-сайт використовує файли cookie. Продовжуючи використовувати цей веб-сайт, ви даєте згоду на використання файлів cookie. Відвідайте наш Центр конфіденційності або Політику використання файлів cookie. Я згоден Джерело: https://bitcoinist.com/bitcoin-hyper-not-far-from-20m-as-whales-keep-accumulating/
Threshold
T$0.01201-21.09%
Bitcoin
BTC$112,344.55-7.16%
Hyperlane
HYPER$0.18319-29.81%
BitcoinEthereumNews2025/09/22 16:46
Bitcoin.com запускає акселератор для підтримки нового покоління стартапів у сфері Bitcoin та криптовалют

Bitcoin.com запускає акселератор для підтримки нового покоління стартапів у сфері Bitcoin та криптовалют

Допис Bitcoin.com запускає акселератор для підтримки нового покоління Bitcoin та крипто стартапів з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin.com, найдоступніша та найнадійніша точка входу в Bitcoin та ширшу криптоекосистему, сьогодні оголосила про запуск Bitcoin.com Accelerator, програми, розробленої для виявлення, підтримки та посилення високопотенційних проєктів, що будуються на перетині Bitcoin, криптовалют, культури та комерції. Акселератор надає стартапам доступ до великої дистрибуційної мережі Bitcoin.com, технічної [...] Джерело: https://news.bitcoin.com/bitcoin-com-launches-accelerator-to-support-the-next-generation-of-bitcoin-and-crypto-startups/
BRC20.COM
COM$0.010043-10.30%
BitcoinEthereumNews2025/09/22 16:04
Японський SoftBank зростає на 146% завдяки ставкам на ШІ, тепер конкурує з Toyota за впливом у Topix

Японський SoftBank зростає на 146% завдяки ставкам на ШІ, тепер конкурує з Toyota за впливом у Topix

Пост "Японська SoftBank зростає на 146% завдяки ставкам на ШІ, тепер конкурує з Toyota за вплив у Topix" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. SoftBank зросла на 146% з квітня, і цей рух вивів її прямо до найбільших блакитних фішок Японії в індексі Topix. Акції зараз мають вагу у 2% в еталонному індексі, розташовуючись одразу за Toyota та Sony. Зростання зумовлене мільярдером-засновником Масайоші Соном, який вкладає мільярди в штучний інтелект, і це змушує навіть найсуворіших скептиків компанії вийти з тіні. За даними Bloomberg, керуючі фондами, що відстежують японський фондовий ринок, змушені мати справу з SoftBank, подобається їм це чи ні. Будь-хто, хто намагається перевершити індекс, зараз або тримає ці акції, або показує гірші результати. "Багато інституційних інвесторів зараз мучаться над тим, як поводитися з SoftBank", - сказав Йошікі Нагата, головний інвестиційний директор enTorch Capital Partners. "Якщо у вас немає цих конкретних акцій, всі зусилля з вибору інших хороших інвестицій йдуть намарно". Трейдери переслідують SoftBank після додавання 110 мільярдів доларів вартості Цифри вражають. SoftBank додала 15,9 трильйонів єн — близько 110 мільярдів доларів — до загальної вартості Topix з березня. Це склало майже 10% загального зростання ринкової капіталізації індексу. Жодне з інших великих імен навіть близько не підійшло. Другий і третій найбільші учасники, Advantest і Mitsubishi Heavy Industries, разом не склали навіть половини цього. Нагата сказав, що деякі інвестори зараз відчувають структурний тиск купувати більше акцій просто щоб не відставати від портфелів, прив'язаних до еталонних індексів. "Коли акції з великою вагою, як у SoftBank, продовжують зростати, важко закрити недостатньо зважену позицію", - сказав він. "Це структурна проблема інвестицій, прив'язаних до еталонних індексів. Ми можемо побачити самопідтримуючий цикл додаткових покупок, що спонукають до ще більших покупок". Зв'язок компанії з OpenAI також викликає більший інтерес. Хіроакі Томорі, виконавчий керуючий фондом у Mitsubishi UFJ Asset Management, сказав...
Threshold
T$0.01201-21.09%
GET
GET$0.003622-13.16%
Moonveil
MORE$0.02597-17.08%
BitcoinEthereumNews2025/09/22 15:45
Падіння ціни Bitcoin нижче $112 000 викликає занепокоєння на ринку

Падіння ціни Bitcoin нижче $112 000 викликає занепокоєння на ринку

Допис "Падіння ціни Bitcoin нижче $112,000 викликає занепокоєння на ринку" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Терміново: падіння ціни Bitcoin нижче $112,000 викликає занепокоєння на ринку Перейти до вмісту Головна Новини криптовалют Терміново: падіння ціни Bitcoin нижче $112,000 викликає занепокоєння на ринку Джерело: https://bitcoinworld.co.in/bitcoin-price-drop-market-6/
BRC20.COM
COM$0.010043-10.30%
BitcoinEthereumNews2025/09/22 15:20
Bitcoin (BTC) та Альткоїни починають новий тиждень із падінням на 1,7 мільярда доларів! Що спричинило падіння? – Погані новини від аналітика!

Bitcoin (BTC) та Альткоїни починають новий тиждень із падінням на 1,7 мільярда доларів! Що спричинило падіння? – Погані новини від аналітика!

Пост Bitcoin (BTC) та Альткоїни починають новий тиждень з падінням на 1,7 мільярда доларів! Що спричинило падіння? – Погані новини від аналітика! з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) та Альткоїни почали новий тиждень зі зниження. На цьому етапі Bitcoin та Альткоїни впали нижче рівнів до FOMC через різке зниження, яке відбулося в неділю ввечері. Bitcoin знизився на 2,4% за останні 24 години, торгуючись на рівні $113,000. Ethereum знизився на 6,3% до $4,190, XRP знизився на 6,3% до $2,80, а Solana (SOL) знизилася на 6,6% до $224. Вважається, що це зниження пов'язане зі зниженням ентузіазму щодо зниження процентних ставок та обережним підходом інвесторів до ризикових активів в умовах невизначеного макроекономічного середовища. Ліквідації наближаються до 2 мільярдів доларів! Після раптового падіння цін на Bitcoin та Альткоїни, лонг позиції на суму понад 1 мільярд доларів були ліквідовані за дуже короткий час. За даними Coinglass, за останні 24 години було ліквідовано левериджних позицій на суму 1,7 мільярда доларів. З них 1,61 мільярда доларів припадало на лонг позиції та 85,9 мільйона доларів на шорт позиції. Згідно з даними, Ethereum лідирував з ліквідаціями криптовалют на суму 493,4 мільйона доларів за 24 години, тоді як BTC зазнав ліквідацій лонг позицій на суму 283,9 мільйона доларів, Solana - 95,4 мільйона доларів, а XRP - 78,9 мільйона доларів. Аналітики зазначили, що ця ситуація часто виникала під час недільної вечірньої сесії, коли низька ліквідність призводила до серйозного краху. Однак, за словами аналітиків, падіння часто викуповуються при відкритті ринку США. Чи закінчився бичачий тренд? У розмові з The Block аналітик BTC Markets Рейчел Лукас заявила, що бичачий тренд BTC закінчився, оскільки інвестори стають обережнішими. За аналізом Лукас, бичачий ринок BTC досягає своїх фінальних стадій, що спонукає інвесторів приймати більш обережну позицію. Лукас зазначила, що довгострокова висхідна тенденція, яка спостерігалася після початку року, вщухла, додавши, що інвестори зараз обережні, а короткострокові інвестори виглядають особливо стурбованими. Однак Лукас дійшла висновку, що відсутність серйозного...
NEAR
NEAR$2.421-16.45%
1
1$0.004103-33.28%
Solana
SOL$185.77-15.56%
BitcoinEthereumNews2025/09/22 14:49
Bitcoin приєднується до кривавої бані альткоїнів із раптовим швидким падінням до $112K

Bitcoin приєднується до кривавої бані альткоїнів із раптовим швидким падінням до $112K

BTC спочатку застопорився, але обвалився кілька хвилин тому.
Bitcoin
BTC$112,344.55-7.16%
Altcoin
ALTCOIN$0.0002612-35.21%
CryptoPotato2025/09/22 14:22
Чому криптовалюта падає сьогодні? Давайте розберемося

Чому криптовалюта падає сьогодні? Давайте розберемося

TLDR Загальна капіталізація криптовалютного ринку впала на 77 мільярдів доларів до 3,91 трильйона доларів за 24 години Bitcoin опустився нижче рівня підтримки у 115 000 доларів, зараз торгується за 114 363 долари Ethereum знизився на 1,6%, тоді як Dogecoin впав на 7,1% Альткоїни слідували за слабкістю Bitcoin Настрій ринку залишається нейтральним на рівні 45 за індексом страху і жадібності Криптовалютний ринок зіткнувся з широким тиском продажів 22 вересня, [...] Публікація "Чому криптовалюта падає сьогодні? Давайте розберемося" вперше з'явилася на CoinCentral.
1
1$0.004103-33.28%
Capverse
CAP$0.11576+4.99%
Index Cooperative
INDEX$0.913-9.15%
Coincentral2025/09/22 14:21
ЄС просуває цифрове євро як відповідь на домінування США у платежах

ЄС просуває цифрове євро як відповідь на домінування США у платежах

Міністри фінансів зустрілися цього тижня в Копенгагені з президентом Європейського центрального банку Крістін Лагард та комісаром ЄС Валдісом Домбровскісом, обговорюючи [...] Публікація "ЄС просуває цифрове євро як відповідь на домінування США у платежах" вперше з'явилася на Coindoo.
Union
U$0.008383-15.57%
MET
MET$0.2343+7.23%
Lorenzo Protocol
BANK$0.13919+3.88%
Coindoo2025/09/22 14:00
