MSTR додає більше BTC

MSTR додає більше BTC

Пост MSTR додає більше BTC з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Strategy (MSTR) продовжила поповнювати свої запаси біткоїна BTC$113,122.43 минулого тижня, хоча це була відносно невелика покупка. У понеділок компанія повідомила, що придбала ще 850 BTC за $99.7 мільйонів, збільшивши свої загальні запаси до 639,825 монет. Ця покупка була здійснена за середньою ціною $117,344 за біткоїн, піднявши загальну середню ціну покупки компанії до $73,971. Це останнє придбання було профінансовано через випуск безстрокових привілейованих акцій та звичайних акцій на ринку (ATM), хоча близько 80% цього фінансування було через продаж звичайних акцій. Акції MSTR впали на 2.5% у премаркеті разом із значним падінням ціни біткоїна до приблизно $112,000. Джерело: https://www.coindesk.com/markets/2025/09/22/strategy-added-850-bitcoin-for-nearly-usd100m-last-week
2025/09/22 22:37
Мемкоїни зазнають різкого спаду, оскільки ліквідації сягнули $1,7 млрд за 24 години

Мемкоїни зазнають різкого спаду, оскільки ліквідації сягнули $1,7 млрд за 24 години

Пост Мемкоїни зазнають різкого спаду, оскільки ліквідації досягли $1,7 млрд за 24 години вперше з'явився на Coinpedia Fintech News Весь криптовалютний ринок, включаючи ринок мемкоїнів, зіткнувся з одним із найскладніших днів 2025 року, коли ціни впали в рамках найбільшої ліквідації криптовалютних лонг позицій року, що підкреслено Coinglass сьогодні. Дані показали, що з $1,70 млрд ліквідованих левериджованих позицій сьогодні, ціни інших топових монет, альткоїнів, ...
2025/09/22 21:59
Спостереження за ціною Bitcoin: ринкова капіталізація у $2.24 трильйона на технічному роздоріжжі

Спостереження за ціною Bitcoin: ринкова капіталізація у $2.24 трильйона на технічному роздоріжжі

Допис Bitcoin Price Watch: Ринкова капіталізація у $2,24 трильйона стикається з технічним роздоріжжям з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Ціна Bitcoin становила $112 686 на 22 вересня 2025 року, з ринковою капіталізацією у $2,24 трильйона та обсягом торгівлі за 24 години у $51,67 мільярда. Криптовалюта торгувалася в денному діапазоні від $111 986 до $115 776, відображаючи період підвищеної волатильності та ключових технічних сигналів на різних часових проміжках. Bitcoin Денний графік показує, що bitcoin [...] Джерело: https://news.bitcoin.com/bitcoin-price-watch-2-24-trillion-market-cap-faces-technical-crossroads/
2025/09/22 21:55
Ведмеді на волі? Чому Bitcoin та інші зараз падають

Ведмеді на волі? Чому Bitcoin та інші зараз падають

Допис "Ведмеді вирвалися на волю? Чому Bitcoin та інші зараз падають" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Ведмеді вирвалися на волю? Чому Bitcoin та інші зараз падають | Bitcoinist.com Реєстрація для нашої розсилки! Для оновлень та ексклюзивних пропозицій введіть свою електронну пошту. Цей веб-сайт використовує файли cookie. Продовжуючи використовувати цей веб-сайт, ви даєте згоду на використання файлів cookie. Відвідайте наш Особистий кабінет або Політику використання файлів cookie. Я погоджуюсь Джерело: https://bitcoinist.com/bitcoin-kurs-absturz-ethereum-abwarts-liquidation/
2025/09/22 21:10
Bitcoin застряг у нейтральному стані, поки ринки ревуть — чому?

Bitcoin застряг у нейтральному стані, поки ринки ревуть — чому?

Пост Bitcoin застряг у нейтральному стані, поки ринки ревуть — чому? з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Джейк Сіммонс, відданий крипто-журналіст, захоплюється Bitcoin з 2016 року, коли вперше дізнався про нього. Завдяки своїй масштабній роботі з NewsBTC.com та Bitcoinist.com, Джейк став надійним голосом у криптоспільноті, спрямовуючи як новачків, так і досвідчених ентузіастів до глибшого розуміння цієї динамічної галузі. Його місія проста, але глибока: демістифікувати Bitcoin та криптовалюти і зробити їх доступними для всіх. З професійною кар'єрою у сфері Bitcoin та криптовалют, яка розпочалася відразу після отримання ступеня з інформаційних систем у 2017 році, Джейк повністю занурився в індустрію. Джейк приєднався до групи NewsBTC наприкінці 2022 року. Його освітній досвід забезпечує його технічною майстерністю та аналітичними навичками, необхідними для розбору складних тем та представлення їх у зрозумілому форматі. Незалежно від того, чи ви випадковий читач, який цікавиться Bitcoin, чи інвестор, який прагне орієнтуватися в останніх тенденціях ринку, погляди Джейка пропонують цінні перспективи, які подолають розрив між складними технологіями та повсякденним використанням. Джейк не просто репортер технологічних тенденцій; він твердо вірить у трансформаційний потенціал Bitcoin порівняно з традиційними фіатними валютами. Для нього поточна фінансова система знаходиться на межі хаосу, підштовхувана неконтрольованими діями уряду та помилковою кейнсіанською економічною політикою. Спираючись на принципи австрійської школи економіки, Джейк розглядає Bitcoin не просто як цифровий актив, а як вирішальний крок до виправлення неспроможної грошової системи. Його лібертаріанські погляди підкріплюють його позицію, що так само, як церква була відокремлена від держави, так і гроші повинні бути звільнені від державного контролю. Для Джейка Bitcoin представляє більше, ніж просто інвестицію; це мирна революція. Він бачить майбутнє, де Bitcoin сприяє створенню стійкої та відповідальної фінансової структури для майбутніх поколінь. Його адвокація не стосується опозиції...
2025/09/22 20:58
2025/09/22 20:42
Король облігацій б'є на сполох щодо майбутнього Bitcoin

Король облігацій б'є на сполох щодо майбутнього Bitcoin

Пост "Король облігацій б'є на сполох щодо майбутнього Bitcoin" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin 22 вересня 2025 | 15:12 Джеффрі Гундлах, мільярдер, що стоїть за DoubleLine Capital, не вірить у хайп навколо Bitcoin. Відомий на Уолл-стріт як "Король облігацій", Гундлах вважає, що криптовалютний ринок може зазнати болю, якщо традиційні активи похитнуться. Замість позиціонування Bitcoin як захисного активу, Гундлах стверджує протилежне – що монета вразлива, коли акції чи інші ризикові активи розпродаються. "Криптовалюта не має імунітету", – припустив він, попереджаючи, що як Bitcoin, так і Ethereum можуть зазнати значного падіння, якщо ринок акцій обвалиться. Золото замість Bitcoin Одна з причин, чому Гундлах не переконаний: золото показало кращі результати у 2025 році. У той час як ентузіасти Bitcoin все ще рекламують монету як "цифрове золото", справжній метал тихо випередив BTC цього року. Для Гундлаха це підриває наратив про Bitcoin як надійне сховище вартості. "Імпульс зник", – сказав він, ставлячи під сумнів, чи зможе актив виправдати свою репутацію. Відкидаючи модні тенденції криптофінансів Гундлах також дистанціювався від зростаючої хвилі корпоративних та інституційних криптостратегій. Для нього експерименти, такі як розміщення Bitcoin у казначейських резервах, нічим не відрізняються від короткострокових фінансових мод минулого. Він порівняв їх з концепціями, такими як Portable Alpha або стратегії 130/30, назвавши цю тенденцію "трюкацькою" і такою, що не варта впровадження. Огляд ринку На момент його коментарів Bitcoin торгувався близько $114 800, а Ethereum – близько $4 374. Незважаючи на їхні сильні прибутки з початку року, Гундлах залишається непереконаним, що цифрові активи готові конкурувати з традиційними безпечними гаванями. Для нього блиск належить золоту, а не Bitcoin. Інформація, надана в цій статті, призначена лише для освітніх цілей і не є фінансовою, інвестиційною чи торговою порадою. Coindoo.com не підтримує і не рекомендує жодну конкретну інвестиційну стратегію чи криптовалюту. Завжди проводьте власне дослідження та консультуйтеся з ліцензованим фінансовим консультантом перед прийняттям будь-яких інвестиційних рішень.
2025/09/22 20:36
mBit Casino лідирує в Bitcoin-геймінгу з понад 8 000 ігор, швидкими криптовиплатами та повною анонімністю

mBit Casino лідирує в Bitcoin-геймінгу з понад 8 000 ігор, швидкими криптовиплатами та повною анонімністю

Пост mBit Casino лідирує в Bitcoin-геймінгу з понад 8 000 ігор, швидкими криптовалютними виплатами та повною анонімністю з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Цей контент надається спонсором. Відкрийте для себе mBit Casino, провідне Bitcoin казино з понад 8 000 ігор, блискавично швидкими криптовалютними зняттями, доведено чесною грою, VIP-винагородами та повною анонімністю. Переосмислення досвіду криптоказино Поява криптоказино змінила індустрію онлайн-ігор, оскільки гравці все більше надають перевагу швидкості, конфіденційності та прозорості. У цьому швидко еволюціонуючому [...] Джерело: https://news.bitcoin.com/mbit-casino-leads-bitcoin-gaming-with-8000-games-fast-crypto-payouts-and-full-anonymity/
2025/09/22 19:40
Блокчейн біфекта: чому ентузіасти Polkadot зачаровані двотокеновою системою XRP Tundra

Блокчейн біфекта: чому ентузіасти Polkadot зачаровані двотокеновою системою XRP Tundra

Пост "Блокчейн біфекта: чому ентузіасти Polkadot зачаровані двотокенною системою XRP Tundra" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Екосистема Polkadot стала випробувальним майданчиком для інтероперабельності блокчейнів, де парачейни демонструють, як децентралізовані мережі можуть безперешкодно взаємодіяти. Проте, хоча це бачення просунуло інфраструктуру блокчейну, багато інвесторів Polkadot шукають фінансові можливості з чіткішим потенціалом зростання. Цей пошук привів до XRP Tundra, передпродажу, що охоплює Solana та XRP Ledger. Зараз на Фазі 2 проєкт пропонує свою двотокенну систему за $0,028, підкріплену незалежними аудитами, верифікацією KYC та структурою стейкінгу, яка обіцяє прибутковість, що значно перевищує традиційні пули DeFi. Від інтероперабельності до потенціалу прибутковості Polkadot відмінно з'єднує блокчейни, але генерація прибутку часто залишається залежною від волатильних пулів ліквідності. XRP Tundra представляє паралельну інновацію: систему, де власники XRP можуть нарешті отримати доступ до нативного стейкінгу через Cryo Vaults. Ці сховища дозволять інвесторам блокувати XRP на 7, 30, 60 або 90 днів, з прибутковістю до 30% APY. На відміну від майнінгу ліквідності, активи ніколи не залишають реєстр, зменшуючи кастодіальні ризики. Гнучкість забезпечується через Frost Keys, бустери на основі NFT, які можуть підвищувати множники або скорочувати періоди блокування. Хоча стейкінг ще не запущено, покупцям передпродажу гарантовано першочерговий доступ, обіцянка, яка сильно резонує з спільнотами, звиклими до децентралізації та контролю. Як працює двотокенна система Передпродаж надає більше ніж один актив. Покупці отримують TUNDRA-S на Solana, утиліті токен та токен прибутковості, а також безкоштовні розподіли TUNDRA-X, токен управління та резервний токен, випущений на XRP Ledger. На Фазі 2 TUNDRA-S доступний за $0,028, з 18% бонусом, що застосовується до покупок. Поряд з цим, покупцям надаються безкоштовні токени TUNDRA-X, оцінені для довідки по $0,01 кожен. При запуску цільові ціни становлять $2,50 для TUNDRA-S та $1,25 для TUNDRA-X, окреслюючи потенційну прибутковість більше ніж 100x для ранніх учасників. З 40% пропозиції TUNDRA-S, присвяченої передпродажу через кілька фаз, система винагороджує тих, хто входить...
2025/09/22 19:21
Золото зростає через годину після падіння BTC, що свідчить про ротацію прибутку в метали

Золото зростає через годину після падіння BTC, що свідчить про ротацію прибутку в метали

Пост "Золото зростає через годину після падіння BTC, що свідчить про ротацію прибутку в метали" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Золото, яке часто розглядають як аналог надійних грошей, зросло на 1% у понеділок, встановивши новий рекордний максимум і довівши свій приріст за 2025 рік до 43%. Метал, який зараз торгується за $3,721, піднявся приблизно через годину після того, як bitcoin BTC$112,534.51, який деякі прихильники вважають цифровою формою надійних грошей, показав добове падіння на 3%, що знизило його ціну до $112,000 і його приріст з початку року до 17%. Такий збіг у часі свідчить про можливість того, що прибутки від ліквідації bitcoin перейшли в золото. Ці два активи рідко рухаються синхронно, хоча бувають періоди, коли обидва зростають або падають одночасно, часто з невеликою затримкою. Цього разу дивергенція сильніша. Золото — не єдиний метал, що привертає потоки капіталу. Срібло зросло на 1,5% у понеділок, наблизившись до $44, що є третім найвищим рівнем з 1975 року, і зараз зросло більш ніж на 50% з початку року. Примітно, що з моменту зниження Федеральним резервним банком США (FRB) відсоткових ставок на 25 базисних пунктів 17 вересня, як золото, так і S&P 500 зросли приблизно на 1%. Водночас прибутковість казначейських облігацій США зросла: 10-річні облігації США досягли 4,125% (зростання на 2,5%), а 30-річні — 4,7% (зростання на 2%). Долар зміцнився, індекс DXY додав 1% до 97,5. Сильніший долар зазвичай чинить тиск на ризикові активи, і bitcoin впав більш ніж на 3,5% після рішення Федеральної резервної системи США (FRS). Активи після зниження ставки Федеральним резервом (TradingView) Джерело: https://www.coindesk.com/markets/2025/09/22/gold-rallies-an-hour-after-bitcoin-drops-suggesting-a-profit-rotation-into-metals
2025/09/22 18:43
