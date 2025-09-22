Блокчейн біфекта: чому ентузіасти Polkadot зачаровані двотокеновою системою XRP Tundra
Пост "Блокчейн біфекта: чому ентузіасти Polkadot зачаровані двотокенною системою XRP Tundra" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Екосистема Polkadot стала випробувальним майданчиком для інтероперабельності блокчейнів, де парачейни демонструють, як децентралізовані мережі можуть безперешкодно взаємодіяти. Проте, хоча це бачення просунуло інфраструктуру блокчейну, багато інвесторів Polkadot шукають фінансові можливості з чіткішим потенціалом зростання. Цей пошук привів до XRP Tundra, передпродажу, що охоплює Solana та XRP Ledger. Зараз на Фазі 2 проєкт пропонує свою двотокенну систему за $0,028, підкріплену незалежними аудитами, верифікацією KYC та структурою стейкінгу, яка обіцяє прибутковість, що значно перевищує традиційні пули DeFi. Від інтероперабельності до потенціалу прибутковості Polkadot відмінно з'єднує блокчейни, але генерація прибутку часто залишається залежною від волатильних пулів ліквідності. XRP Tundra представляє паралельну інновацію: систему, де власники XRP можуть нарешті отримати доступ до нативного стейкінгу через Cryo Vaults. Ці сховища дозволять інвесторам блокувати XRP на 7, 30, 60 або 90 днів, з прибутковістю до 30% APY. На відміну від майнінгу ліквідності, активи ніколи не залишають реєстр, зменшуючи кастодіальні ризики. Гнучкість забезпечується через Frost Keys, бустери на основі NFT, які можуть підвищувати множники або скорочувати періоди блокування. Хоча стейкінг ще не запущено, покупцям передпродажу гарантовано першочерговий доступ, обіцянка, яка сильно резонує з спільнотами, звиклими до децентралізації та контролю. Як працює двотокенна система Передпродаж надає більше ніж один актив. Покупці отримують TUNDRA-S на Solana, утиліті токен та токен прибутковості, а також безкоштовні розподіли TUNDRA-X, токен управління та резервний токен, випущений на XRP Ledger. На Фазі 2 TUNDRA-S доступний за $0,028, з 18% бонусом, що застосовується до покупок. Поряд з цим, покупцям надаються безкоштовні токени TUNDRA-X, оцінені для довідки по $0,01 кожен. При запуску цільові ціни становлять $2,50 для TUNDRA-S та $1,25 для TUNDRA-X, окреслюючи потенційну прибутковість більше ніж 100x для ранніх учасників. З 40% пропозиції TUNDRA-S, присвяченої передпродажу через кілька фаз, система винагороджує тих, хто входить...
