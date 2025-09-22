Король облігацій б'є на сполох щодо майбутнього Bitcoin

Пост "Король облігацій б'є на сполох щодо майбутнього Bitcoin" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin 22 вересня 2025 | 15:12 Джеффрі Гундлах, мільярдер, що стоїть за DoubleLine Capital, не вірить у хайп навколо Bitcoin. Відомий на Уолл-стріт як "Король облігацій", Гундлах вважає, що криптовалютний ринок може зазнати болю, якщо традиційні активи похитнуться. Замість позиціонування Bitcoin як захисного активу, Гундлах стверджує протилежне – що монета вразлива, коли акції чи інші ризикові активи розпродаються. "Криптовалюта не має імунітету", – припустив він, попереджаючи, що як Bitcoin, так і Ethereum можуть зазнати значного падіння, якщо ринок акцій обвалиться. Золото замість Bitcoin Одна з причин, чому Гундлах не переконаний: золото показало кращі результати у 2025 році. У той час як ентузіасти Bitcoin все ще рекламують монету як "цифрове золото", справжній метал тихо випередив BTC цього року. Для Гундлаха це підриває наратив про Bitcoin як надійне сховище вартості. "Імпульс зник", – сказав він, ставлячи під сумнів, чи зможе актив виправдати свою репутацію. Відкидаючи модні тенденції криптофінансів Гундлах також дистанціювався від зростаючої хвилі корпоративних та інституційних криптостратегій. Для нього експерименти, такі як розміщення Bitcoin у казначейських резервах, нічим не відрізняються від короткострокових фінансових мод минулого. Він порівняв їх з концепціями, такими як Portable Alpha або стратегії 130/30, назвавши цю тенденцію "трюкацькою" і такою, що не варта впровадження. Огляд ринку На момент його коментарів Bitcoin торгувався близько $114 800, а Ethereum – близько $4 374. Незважаючи на їхні сильні прибутки з початку року, Гундлах залишається непереконаним, що цифрові активи готові конкурувати з традиційними безпечними гаванями. Для нього блиск належить золоту, а не Bitcoin. Інформація, надана в цій статті, призначена лише для освітніх цілей і не є фінансовою, інвестиційною чи торговою порадою. Coindoo.com не підтримує і не рекомендує жодну конкретну інвестиційну стратегію чи криптовалюту. Завжди проводьте власне дослідження та консультуйтеся з ліцензованим фінансовим консультантом перед прийняттям будь-яких інвестиційних рішень.