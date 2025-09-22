Bitcoin буде доданий до золота на резервних балансах Центрального банку до 2030 року

Пост Bitcoin приєднається до золота на балансових звітах Центральних банків до 2030 року з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Deutsche Bank (DBK) заявив, що Bitcoin може з'явитися на балансових звітах центральних банків до 2030 року, співіснуючи із золотом як додатковий хеджовий актив. Однак банк заявив, що золото поки що збереже своє лідерство в офіційних резервах. За словами німецького кредитора, чим більше знижується волатильність ціни Bitcoin (BTC), тим більше зростає його прийняття, і валюта приймається компаніями, роздрібними інвесторами та урядами. Зараз волатильність ціни Bitcoin знижується, що довгий час було проблемою з точки зору його резервного статусу. У серпні його 30-денна волатильність досягла історичного мінімуму, навіть коли його ціна побила рекорди вище $123,500. Це свідчить про те, що валюта може відходити від своїх спекулятивних коренів. Золото зростає, поки Bitcoin падає DBK бачить, що прийняття bitcoin слідує шляху, подібному до золота, переходячи від скептицизму до широкого прийняття, з регулюванням, макроекономічними тенденціями та часом, що прокладають шлях. Банк заявив, що Bitcoin та золото продовжуватимуть співіснувати як додаткові хеджі проти інфляції та геополітичного ризику через їх дефіцит та низьку кореляцію з іншими активами. 🚨 Нове дослідження Deutsche Bank: Bitcoin співіснуватиме із золотом на балансових звітах Центральних банків до 2030 року >Волатильність Bitcoin знизиться >Жоден не повинен "замінювати" USD як резервний актив >Цього разу нічого не змінилося (Золото колись було ризикованим) >BTC та інші альтернативні активи є частиною людської природи pic.twitter.com/Zk3m392jCw — matthew sigel, recovering CFA (@matthew_sigel) 22 вересня 2025 Інвестори часто порівнюють золото з безпечними грошима. Сьогодні воно підскочило на 1%, встановивши новий історичний максимум і довівши свій приріст за 2025 рік до 43%. Воно досягло рекордно високої позначки в $3,763. Дорогоцінний метал зріс більш ніж на 40% з початку року. Ціна металу пішла вгору приблизно через годину після того, як BTC впав на 3% за 24 години, знизивши свою ціну до $112,000. Це завершило його приріст з початку року на рівні 17%. На основі...