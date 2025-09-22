Акції Apple стирають падіння, спричинене тарифами, з відновленням на 47%
Допис "Акції Apple стирають падіння, спричинене тарифами, з відновленням на 47%" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Apple подолала свої найбільші втрати року з повним відскоком на 47%, що повернуло компанію на позитивну територію на 2025 рік. Акції підскочили на 3,3% у понеділок, досягнувши $253,78, і нарешті завершили рік із зростанням на 0,1%, що є важливою віхою, враховуючи початкову позицію. Компанія сильно постраждала під час піку тарифної паніки у квітні, в один момент перебуваючи у мінусі понад 30%. Повернення відбулося після тижнів зниження торговельної напруги та відновлення інтересу до найновіших iPhone від Apple, особливо до дорожчих моделей. Покупці з'являються, витрачають більше і створюють імпульс, якого більшість аналітиків не очікували. Apple зараз знаходиться в межах 3,5% від свого історичного максимуму, закриваючи розрив, залишений попередніми втратами. "Здається очевидним, що попит на нові продукти виявився більш стійким, ніж очікувалося", - сказав Білл Стоун, головний інвестиційний директор Glenview Trust, яка керує активами на $15,7 мільярда і володіє акціями Apple. "Очікування були низькими, тому попит став приємним сюрпризом, і коли ви отримуєте позитивний сюрприз, це, очевидно, підтримує акції". Стоун чітко зазначив, що сплеск купівельної активності відіграв велику роль у останньому русі акцій. Apple відстає від гігантів ШІ, поки імпульс зростає Навіть із цим відновленням Apple не наздогнала своїх технологічних конкурентів. Nasdaq 100 вже виріс на 17% у 2025 році, тоді як компанії з більшою часткою в штучному інтелекті рухаються набагато швидше. Nvidia, Alphabet і Meta всі зросли більш ніж на 30%, а Microsoft - більш ніж на 20%. Apple, незважаючи на відскок, все ще відстає від цих імен і не має наративу ШІ, який рухає більшість великих технологічних акцій цього року. Але аналітики ще не списують Apple з рахунків. Формується нова історія, і вона вся про iPhone 17. Він був запущений у п'ятницю і...
BitcoinEthereumNews2025/09/23 02:09