Чи може його стрибок на 7,0% перетворитися на більшу силу?

Чи може його стрибок на 7,0% перетворитися на більшу силу?

Допис "Чи може стрибок на 7,0% перетворитися на більшу силу?" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Акції Coeur Mining (CDE – Безкоштовний звіт) зросли на 7% під час останньої торгової сесії, закрившись на рівні $17,42. Цей рух підтримувався солідним обсягом з набагато більшою кількістю акцій, що змінили власників, ніж у звичайній сесії. Це порівнюється з 39,5% зростанням акцій за останні чотири тижні. Акції компанії зросли, оскільки ціни на золото та срібло злетіли до рекордних максимумів, підживлені зростаючими очікуваннями додаткових зниження ставок Федеральним резервом США. Минулого тижня ФРС знизила процентні ставки на 25 базисних пунктів і вказала на можливість ще двох зниження цього року. З початку року золото зросло на 40,4%, підтримане купівлею безпечних активів на тлі постійної геополітичної напруженості, тарифних проблем і значних закупівель центральних банків. Срібло також підтримується міцними фундаментальними показниками, з високим попитом з боку сонячної, електромобільної та електронної галузей, тоді як обмеження пропозиції продовжують звужувати ринок. Також компанія нещодавно оголосила, що останні перехоплення на її підземній срібній та золотій шахті Las Chispas у Соноре, Мексика, та її підземній золотій шахті Kensington на Алясці відображають одні з найвищих пробурених сортів. Очікується, що ця компанія з майнінгу срібла опублікує квартальний прибуток у розмірі $0,22 на акцію у своєму майбутньому звіті, що представляє зміну на +83,3% у порівнянні з попереднім роком. Очікується, що доходи складуть $511,2 мільйона, що на 63,1% більше, ніж у кварталі минулого року. Очікування зростання прибутку та доходів, безумовно, дають хороше уявлення про потенційну силу акцій, але емпіричні дослідження показують, що тенденції перегляду оцінок прибутку сильно корелюють з короткостроковими рухами цін на акції. Для Coeur Mining консенсусна оцінка EPS на квартал була переглянута на 4,7% вище за останні 30 днів до поточного рівня. І позитивна тенденція перегляду оцінки прибутку зазвичай перетворюється на зростання цін. Тому обов'язково слідкуйте за CDE в майбутньому...
Ціна Bitcoin різко падає. Чи застосував Strive слонову рушницю Воррена Баффета?

Ціна Bitcoin різко падає. Чи застосував Strive слонову рушницю Воррена Баффета?

Пост "Ціна Bitcoin різко падає. Чи застосував Strive "слонову рушницю" Воррена Баффета?" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Воррен Баффет, найулюбленіший інвестор Америки та частковий ненависник Bitcoin, іноді називає величезний запас готівки Berkshire Hathaway "слоновою рушницею". Активи компанії величезні, і вона має сотні мільярдів у готівці, що означає, що для Баффета, щоб суттєво вплинути на інвестиції своєї компанії, придбання повинні бути надвеликими. Сфера компаній з Bitcoin-скарбницями приходить до подібного спостереження: або роби по-великому, або йди додому, навіть коли ціна bitcoin падає і ускладнює життя BTCTC. Щоб зробити значний внесок у гонці за корпоративним bitcoin або вирізати гарний шматок цього майбутнього фінансового світу, який, як ми вважаємо, принесе біткоїнізація фінансів, вам потрібно багато bitcoin: навіть покупка Накамото на 679 мільйонів доларів принесла їм лише близько 5 000 BTC. Проблема Баффета полягає в тому, що в надвеликому класі більшість речей ефективно оцінені, тому ви не можете легко перевершити їх, придбавши там бізнес. Сцена bitcoin-скарбниць не дуже ефективна (поки що?). Чому горщик bitcoin, що котирується на фондовій біржі, торгується за будь-якою іншою ціною, ніж його ринкова вартість bitcoin, мені мало зрозуміло (так, так, я розумію: дисконтовані майбутні банківські можливості та здатність продовжувати фінансово конструювати себе у більшу купу). Таким чином, наші улюблені BTCTC мають ту ж проблему, що й Баффет. "Щодня я прокидаюся з думкою: 'чорт, мені треба йти на роботу, бо люди з Metaplanet випередять мене'" – Майкл Сейлор, 17 вересня, Нью-Йорк У світі Bitcoin ми любимо тримати речі цікавими. З макроновин цього ранку ми побачили, що золото досягло історичного максимуму, тоді як Metaplanet, Strategy та Capital ₿ оголосили про невдало вибрані за часом масові поглинання монет, оскільки ціна bitcoin різко впала приблизно на 5% на тлі найбільшої події ліквідації для криптовалют цього року. І ми побачили перше з багатьох передбачуваних придбань...
Bitcoin буде доданий до золота на резервних балансах Центрального банку до 2030 року

Bitcoin буде доданий до золота на резервних балансах Центрального банку до 2030 року

Пост Bitcoin приєднається до золота на балансових звітах Центральних банків до 2030 року з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Deutsche Bank (DBK) заявив, що Bitcoin може з'явитися на балансових звітах центральних банків до 2030 року, співіснуючи із золотом як додатковий хеджовий актив. Однак банк заявив, що золото поки що збереже своє лідерство в офіційних резервах. За словами німецького кредитора, чим більше знижується волатильність ціни Bitcoin (BTC), тим більше зростає його прийняття, і валюта приймається компаніями, роздрібними інвесторами та урядами. Зараз волатильність ціни Bitcoin знижується, що довгий час було проблемою з точки зору його резервного статусу. У серпні його 30-денна волатильність досягла історичного мінімуму, навіть коли його ціна побила рекорди вище $123,500. Це свідчить про те, що валюта може відходити від своїх спекулятивних коренів. Золото зростає, поки Bitcoin падає DBK бачить, що прийняття bitcoin слідує шляху, подібному до золота, переходячи від скептицизму до широкого прийняття, з регулюванням, макроекономічними тенденціями та часом, що прокладають шлях. Банк заявив, що Bitcoin та золото продовжуватимуть співіснувати як додаткові хеджі проти інфляції та геополітичного ризику через їх дефіцит та низьку кореляцію з іншими активами. 🚨 Нове дослідження Deutsche Bank: Bitcoin співіснуватиме із золотом на балансових звітах Центральних банків до 2030 року >Волатильність Bitcoin знизиться >Жоден не повинен "замінювати" USD як резервний актив >Цього разу нічого не змінилося (Золото колись було ризикованим) >BTC та інші альтернативні активи є частиною людської природи pic.twitter.com/Zk3m392jCw — matthew sigel, recovering CFA (@matthew_sigel) 22 вересня 2025 Інвестори часто порівнюють золото з безпечними грошима. Сьогодні воно підскочило на 1%, встановивши новий історичний максимум і довівши свій приріст за 2025 рік до 43%. Воно досягло рекордно високої позначки в $3,763. Дорогоцінний метал зріс більш ніж на 40% з початку року. Ціна металу пішла вгору приблизно через годину після того, як BTC впав на 3% за 24 години, знизивши свою ціну до $112,000. Це завершило його приріст з початку року на рівні 17%. На основі...
Акції Apple стирають падіння, спричинене тарифами, з відновленням на 47%

Акції Apple стирають падіння, спричинене тарифами, з відновленням на 47%

Допис "Акції Apple стирають падіння, спричинене тарифами, з відновленням на 47%" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Apple подолала свої найбільші втрати року з повним відскоком на 47%, що повернуло компанію на позитивну територію на 2025 рік. Акції підскочили на 3,3% у понеділок, досягнувши $253,78, і нарешті завершили рік із зростанням на 0,1%, що є важливою віхою, враховуючи початкову позицію. Компанія сильно постраждала під час піку тарифної паніки у квітні, в один момент перебуваючи у мінусі понад 30%. Повернення відбулося після тижнів зниження торговельної напруги та відновлення інтересу до найновіших iPhone від Apple, особливо до дорожчих моделей. Покупці з'являються, витрачають більше і створюють імпульс, якого більшість аналітиків не очікували. Apple зараз знаходиться в межах 3,5% від свого історичного максимуму, закриваючи розрив, залишений попередніми втратами. "Здається очевидним, що попит на нові продукти виявився більш стійким, ніж очікувалося", - сказав Білл Стоун, головний інвестиційний директор Glenview Trust, яка керує активами на $15,7 мільярда і володіє акціями Apple. "Очікування були низькими, тому попит став приємним сюрпризом, і коли ви отримуєте позитивний сюрприз, це, очевидно, підтримує акції". Стоун чітко зазначив, що сплеск купівельної активності відіграв велику роль у останньому русі акцій. Apple відстає від гігантів ШІ, поки імпульс зростає Навіть із цим відновленням Apple не наздогнала своїх технологічних конкурентів. Nasdaq 100 вже виріс на 17% у 2025 році, тоді як компанії з більшою часткою в штучному інтелекті рухаються набагато швидше. Nvidia, Alphabet і Meta всі зросли більш ніж на 30%, а Microsoft - більш ніж на 20%. Apple, незважаючи на відскок, все ще відстає від цих імен і не має наративу ШІ, який рухає більшість великих технологічних акцій цього року. Але аналітики ще не списують Apple з рахунків. Формується нова історія, і вона вся про iPhone 17. Він був запущений у п'ятницю і...
Щотижневий огляд ETF: Bitcoin лідирує з 887 мільйонами доларів, Ether тримає темп з 557 мільйонами доларів

Щотижневий огляд ETF: Bitcoin лідирує з 887 мільйонами доларів, Ether тримає темп з 557 мільйонами доларів

Пост ETF Weekly Recap: Bitcoin лідирує з $887 мільйонів, Ether не відстає з $557 мільйонами з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin ETF зафіксували $887 мільйонів чистих притоків протягом тижня, тоді як ether ETF додали $557 мільйонів. Більшість прибутків були забезпечені Blackrock та Fidelity, що підтверджує їхнє домінування на ринку ETF. Притоки ETF сигналізують про відновлення довіри, оскільки продукти Bitcoin та Ether демонструють мільярдну активність. Минулого тижня продовжилася динаміка для крипто-ETF, [...] Джерело: https://news.bitcoin.com/etf-weekly-recap-bitcoin-leads-with-887-million-ether-keeps-pace-with-557-million/
PayPal розширює стейблкоїн, FTX погашає, прийняття Bitcoin стає сильнішим

PayPal розширює стейблкоїн, FTX погашає, прийняття Bitcoin стає сильнішим

Пост PayPal розширює Стейблкоїн, FTX погасить борги, Bitcoin стає сильнішим з'явився на BitcoinEthereumNews.com. 22 вересня 2025 о 16:00 // Новини Криптовалютний ринок побачив поєднання інституційної інтеграції, великих корпоративних кроків та політичних подій у другій половині вересня. Coinidol.com розглядає п'ять найцікавіших заголовків за останні два тижні. Хоча ціни зазнали волатильності, базова інфраструктура та впровадження продовжували зростати, демонструючи дозрівання галузі. PayPal розширює стейблкоїн на 9 нових блокчейнів PayPal оголосив, що його стейблкоїн, PYUSD, розширить свою доступність на дев'ять додаткових блокчейнів. Це є важливим кроком до перетворення PYUSD на справді інтероперабельну та мультичейн цифрову валюту. Розширення є потужним сигналом від гіганта традиційних фінансів про його прагнення будувати мости з децентралізованою екосистемою фінансів (DeFi). Використовуючи швидкі та недорогі можливості транзакцій кількох блокчейнів, PayPal позиціонує свій стейблкоїн для ширшого використання, від однорангових платежів до ончейн комерції. Цей розвиток є ключовим кроком у поєднанні стабільності фіатних валют зі швидкістю та ефективністю світу блокчейну. FTX погасить борги кредиторам: віха у відновленні криптовалюти Збанкрутіла криптобіржа FTX зробила важливу заяву, повідомивши про свій план погасити $1,6 мільярда кредиторам до кінця вересня. Це є значною віхою в довгому та складному процесі банкрутства. Розподіл, який стане третьою виплатою кредиторам, є позитивним розвитком, що забезпечує певну міру завершення для тих, хто втратив кошти під час краху біржі. Структурований підхід до погашення, який надає пріоритет певним групам кредиторів, створює важливий прецедент для майбутніх неплатоспроможностей у криптопросторі. Ця новина сигналізує, що навіть найбільші невдачі в галузі можуть призвести до формального вирішення, потенційно відновлюючи частину довіри, втраченої під час спаду ринку 2022 року. Нова крипто...
Прогноз ціни Bitcoin: Аналітик розкриває ключові рівні BTC USD, за якими варто спостерігати цього тижня

Прогноз ціни Bitcoin: Аналітик розкриває ключові рівні BTC USD, за якими варто спостерігати цього тижня

Допис "Прогноз ціни Bitcoin: Аналітик розкриває ключові рівні BTC USD, за якими варто спостерігати цього тижня" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Ключові висновки: У останньому прогнозі ціни Bitcoin аналітик заявив, що BTC USD має подолати бар'єр у $123 000 для чіткого шляху до наступного рекордного максимуму. Цей аналітик закликав трейдерів звернути увагу на балансування ціни між $114 700 та $116 600. Улюблений показник інфляції ФРС, індекс особистих споживчих витрат (PCE), запланований до випуску 26 вересня. Аналітик Дональд Дін поділився прогнозом ціни Bitcoin, заявивши, що найважливіший рівень ціни Bitcoin, за яким варто стежити, становить $123 000. За його словами, Bitcoin USD зараз повторно тестує свій прорив прямо на лінії тренду, з рухом ціни поблизу полиці об'єму. Ця область стала критичним полем битви для биків і ведмедів, і її результат, ймовірно, визначить наступний рух BTC USD. Прогноз ціни Bitcoin: аналітик закликає трейдерів стежити за рівнем $123 000 Зараз ринок спирається на підтримку. Якщо покупці зможуть утримати лінію, налаштування вказує на відновлення імпульсу на користь биків. Якщо BTC USD подолає цей рівень, прогноз ціни Bitcoin натякає, що це відкриє шлях до першої основної цілі зростання на рівні $123 000. Дін підкреслив, що після подолання цього бар'єру наступною ключовою ціллю буде рівень $131 000, який відповідає Золотому співвідношенню. Особливо виділяється структура цього прориву Bitcoin USD. Графік ціни BTC USD показує чистий повторний тест низхідної лінії тренду, за яким слідує стабільна спроба повернути вищі позиції. Така поведінка часто позначає перехід від консолідації до розширення. Крім того, наявність полиці об'єму поблизу додає ваги цій зоні, роблячи її якорем підтримки, якщо ціна Bitcoin має зрости вище. Цей рівень є вирішальним моментом для найбільшої криптовалюти за ринковою капіталізацією. Тверда...
AUD/USD відновлюється після ранніх втрат, оскільки долар США бореться за продовження зростання

AUD/USD відновлюється після ранніх втрат, оскільки долар США бореться за продовження зростання

Пост AUD/USD відновлюється після ранніх втрат, оскільки долар США намагається продовжити зростання з'явився на BitcoinEthereumNews.com. AUD/USD відновлюється після ранніх втрат, оскільки зростання долара США, схоже, досягло піку. Інвестори очікують виступу голови ФРС Пауелла для отримання нових сигналів щодо перспектив монетарної політики. Очікується, що щомісячний Індекс споживчих цін (ІСЦ) Австралії стабільно зріс на 2,8%. Пара AUD/USD відвойовує свої ранні втрати і відновлюється до рівня близько 0,6590 під час європейської торгової сесії в понеділок. Австралійська пара відскакує, оскільки долар США (USD) намагається продовжити свою триденну переможну серію, а інвестори очікують виступу голови Федеральної резервної системи США (FRS) Джерома Пауелла у вівторок. Індекс долара США (DXY), який відстежує вартість долара відносно шести основних валют, торгується трохи нижче, близько 97,55. Долар США впевнено торгувався протягом останніх кількох днів після оголошення монетарної політики ФРС у середу, коли вона знизила відсоткові ставки на 25 базисних пунктів (б.п.) до 4,00%-25%. ФРС також сигналізувала про ще два зниження відсоткових ставок до кінця року. У вівторок інвестори зосередяться на виступі голови ФРС Пауелла, щоб отримати більше сигналів щодо засідання з монетарної політики. Учасники ринку також хотіли б знати, чи продовжить ФРС знижувати відсоткові ставки, навіть якщо інфляційний тиск залишається значно вище цільового показника центрального банку в 2%. Тим часом, наступним тригером для австралійського долара (AUD) будуть дані щомісячного Індексу споживчих цін (ІСЦ) за серпень, які будуть опубліковані в середу. Очікується, що дані інфляції стабільно зростали в річному темпі 2,8%. Ознаки стійкого інфляційного тиску можуть обмежити можливості Резервного банку Австралії (RBA) щодо подальшого зниження відсоткових ставок. Питання та відповіді про долар США Долар США (USD) є офіційною валютою Сполучених Штатів Америки та "де-факто" валютою значної кількості інших країн, де він знаходиться в обігу поряд з...
Bitcoin Cash намагається прорватися вище рівня підтримки $590

Bitcoin Cash намагається прорватися вище рівня підтримки $590

Допис Bitcoin Cash намагається прорватися вище рівня підтримки $590 з'явився на BitcoinEthereumNews.com. 22 вересня 2025 о 16:43 // Ціна Ціна Bitcoin Cash продовжує рухатися в бічному напрямку вище ліній середньої. Аналіз ціни BCH від Coinidol.com. Довгостроковий аналіз ціни Bitcoin Cash: діапазон Криптовалюта піднялася до максимуму $650, перш ніж знову впасти. Це другий раз, коли альткоїн зіткнеться з відхиленням на своєму максимумі $640. У будь-якому випадку, альткоїн впаде і знайде підтримку вище ліній середньої. Якщо бики проб'ють рівень $650, BCH підніметься до своєї історичної ціни $719. Тим часом BCH впав до мінімуму $572. Технічні індикатори Ключові зони опору: $600, $650, $700 Ключові зони підтримки: $500, $450, $400 Аналіз індикаторів ціни BCH На денному графіку цінові бари знаходяться вище ліній середньої, що вказує на минулий висхідний тренд. Лінії середньої на 4-годинному графіку горизонтальні, що вказує на те, що ринок зараз торгується в бічному напрямку. Ціна знаходиться нижче ліній середньої, що вказує на зниження. Денний графік BCH/USD – 20 вересня 2025 Який наступний крок для BCH? На 4-годинному графіку BCH впав і відновив свій рух в діапазоні. BCH відступив до свого поточного цінового діапазону. Ціна стабілізується після падіння нижче підтримки $590. 4-годинний графік BCH/USD – 20 вересня 2025 Відмова від відповідальності. Цей аналіз і прогноз є особистою думкою автора. Надані дані зібрані автором і не спонсоруються жодною компанією або розробником токенів. Це не рекомендація щодо купівлі або продажу криптовалюти і не повинно розглядатися як схвалення від CoinIdol.com. Читачам слід провести власне дослідження перед інвестуванням коштів. Джерело:…
Bitcoin лідирує, оскільки зниження ставки ФРС залучає 1,9 мільярда доларів у криптофонди

Bitcoin лідирує, оскільки зниження ставки ФРС залучає 1,9 мільярда доларів у криптофонди

Пост Bitcoin лідирує, оскільки зниження ставки ФРС залучає $1,9 мільярда у криптофонди з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Минулого тижня рішення Федерального резервного банку США (FRB) знизити процентні ставки викликало нову хвилю інвестицій у фонди цифрових активів, при цьому CoinShares відстежив $1,9 мільярда нових притоків. Зміна політики, зниження на 25 базисних пунктів, оголошене після вересневого засідання FOMC, дала інвесторам чіткіший сигнал про те, що ризикові активи можуть отримати вигоду від легших фінансових умов. Джеймс Баттерфілл, керівник досліджень CoinShares, зазначив, що трейдери спочатку вагалися, оскільки інтерпретували так зване "яструбине зниження" як змішане повідомлення. Однак їхні настрої змінилися, коли ринки мали час пристосуватися до цієї зміни політики. За його словами: "Притоки відновилися пізніше протягом тижня, з $746 мільйонами, що надійшли в четвер і п'ятницю, коли ринки почали осмислювати наслідки для цифрових активів". Він зазначив, що цей імпульс довів загальні активи під управлінням у криптоінвестиційних продуктах до $40,4 мільярда, найвищого рівня, зафіксованого цього року. Враховуючи це, він сказав, що 2025 рік може конкурувати або перевершити минулорічний показник у $48,6 мільярда, якщо поточний темп збережеться. Bitcoin домінує Bitcoin залишався найбільшою привабливістю, залучивши $977 мільйонів притоків минулого тижня. Це був третій тиждень поспіль чистих прибутків з того часу, як він обігнав Ethereum як переважний розподіл. В результаті, фонди, орієнтовані на BTC, тепер побачили притоки майже $4 мільярди цього місяця, тоді як їхні потоки з початку року становили $24,7 мільярда. Фонди управляють активами вартістю понад $183 мільярди у своїх різних портфелях. З іншого боку, апетит до шорт-Bitcoin продуктів продовжував падати, при цьому фонди втратили $3,5 мільйона минулого тижня і знизилися до багаторічного мінімуму в $83 мільйони під управлінням. Ситуацію з фондом Шорт Bitcoin можна пов'язати з небажанням інвесторів робити ставки проти Bitcoin, оскільки вони вважають, що вільна монетарна політика схиляє баланс назад до ризикових угод. Альткоїни залучають $1 мільярд Тим часом, інтерес інвесторів до альткоїн...
