2025-10-11 Saturday

Криптоновини

Будьте в курсі найгарячіших новин та оновлень ринку криптовалют
Сплеск Bitcoin ETF викликає попередження від керуючого активами на $20 млрд

Сплеск Bitcoin ETF викликає попередження від керуючого активами на $20 млрд

Пост Bitcoin ETF Surge Prompts Warning From $20B Asset Manager з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin 23 вересня 2025 | 06:00 Південноафриканський управлінець активами Sygnia Ltd., який контролює близько $20 мільярдів, використовує хвилю інтересу до цифрових активів – але його керівництво попереджає інвесторів не захоплюватися. У розмові з Bloomberg, генеральна директорка Магда Вержицька визнала сильний приплив коштів у нещодавно запущений Bitcoin ETF від Sygnia, але підкреслила, що фонд не слід розглядати як основний актив. Вона порадила обмежити вплив криптовалют не більше ніж 5% дискреційних або пенсійних портфелів, наголошуючи, що повідомлення щодо таких продуктів мають бути реалістичними. Балансування зростання та ризику Вержицька стверджувала, що хоча Bitcoin має потенціал як довгострокова інвестиція, його волатильність робить його небезпечним для домогосподарств у країнах, що розвиваються. На ринках, таких як Південна Африка, де середні доходи значно нижчі, ніж у багатших країнах, вона попередила, що раптові коливання цін можуть "знищити життєві заощадження", якщо інвестори розподіляють кошти надто агресивно. Її коментарі підкреслюють делікатний баланс, з яким стикаються управлінці активами: заохочення впровадження інноваційних продуктів, одночасно захищаючи клієнтів від екстремального ризику падіння. Більше ETF на горизонті Незважаючи на обережний тон, Sygnia не відвертається від сектору. Компанія готується подати заявку на додаткові крипто-ETF на Йоганнесбурзькій фондовій біржі, очікуючи регуляторного дозволу. Цей крок підкреслює зростаючий апетит до регульованого впливу на цифрові активи серед південноафриканських інвесторів. Ринок, що швидко зростає Південна Африка стає одним із найактивніших криптовалютних центрів Африки. Місцеві біржі поширюються, впровадження серед бізнесу та приватних осіб прискорюється, і прогнози свідчать, що до 2025 року понад 10% населення буде залучено до криптовалют. На відміну від деяких урядів, які обмежили або заборонили цифрові активи, південноафриканські регулятори інтегрують їх у фінансову систему, класифікуючи їх як фінансові продукти. Для Вержицької повідомлення залишається послідовним: інновації вітаються,...
GET
GET$0.003622-13.16%
Moonveil
MORE$0.02597-17.08%
Movement
MOVE$0.0794-26.68%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/23 08:00
Поділитись
Найпопулярніший IPA в Америці тепер став мобільним — зустрічайте Juice Force Tanker

Найпопулярніший IPA в Америці тепер став мобільним — зустрічайте Juice Force Tanker

Допис "Пиво №1 IPA в Америці стало мобільним — зустрічайте цистерну Juice Force" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. 21-футова банка пива от-от стане найпомітнішою річчю на шосе. Voodoo Ranger перетворив своє пиво Juice Force IPA на рухому цистерну, яка цієї осені відвідує футбольні матчі, фестивалі та вечірки на парковках по всьому Південному Заходу. Помітивши цю величезну банку, відскануйте QR-код на її боці, і ви отримаєте 5 доларів на наступну покупку Juice Force. Гігантський пивний датчик навіть відстежує, скільки залишилося в цистерні, показуючи, як рівень знижується до повного спустошення. Voodoo Ranger перетворив Juice Force IPA на 21-футову цистерну, яка заїжджає на вечірки на парковках по всьому Колорадо, Техасу та Арізоні. New Belgium Чому Voodoo Ranger створив цистерну Juice Force — це не просто ще одне IPA; це пиво, яке фанати п'ють на вечірках, барних турах і, так, на парковках стадіонів. Це мутне, фруктово-пуншеве IPA містить 9,5% алкоголю, але п'ється настільки легко, що забезпечує ракетне зростання популярності. Зараз більше третини всього крафтового пива, що продається поштучно в магазинах, належить Voodoo Ranger, і кожні 1,3 секунди хтось у США відкриває одну банку. Сам Voodoo Ranger пройшов шлях від трьох сортів пива у 2017 році до більш ніж 20 випусків сьогодні, включаючи Imperial IPA, Juicy Haze, Tropic Force і навіть Hardcharged Tea. У той час як більша частина світу крафтового пива сповільнюється, Voodoo продовжує зростати, спираючись на дикі трюки, талісман-скелет з характером і пиво, створене для веселощів, а не для зайвих складнощів. Куди прямує цистерна Juice Force Тур цистерни розпочався у Лос-Анджелесі у вересні і зараз прямує до своїх останніх зупинок: Front Range, Колорадо: 24–30 вересня Даллас–Форт-Уорт: 3–6 жовтня Остін: 9–12 жовтня Фенікс: 15–18 жовтня Ви можете перевірити повний розклад на сайті emptythetanker.com або стежити за подіями в Instagram Voodoo Ranger, де фанати вже публікують відео про те, як цистерна заїжджає на парковки та вечірки.
1
1$0.004101-33.31%
Threshold
T$0.012-21.15%
Union
U$0.008383-15.57%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/23 07:45
Поділитись
Європейський блокчейн-конвенція сприяє відродженню цифрових фінансів на тлі 90% падіння вакансій у сфері блокчейну

Європейський блокчейн-конвенція сприяє відродженню цифрових фінансів на тлі 90% падіння вакансій у сфері блокчейну

Допис "Європейська Блокчейн Конвенція сприяє відродженню цифрових фінансів на тлі 90% падіння вакансій у сфері блокчейну" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Цей контент надано спонсором. ПРЕС-РЕЛІЗ. Світові лідери збираються в Барселоні, демонструючи стійкість, оскільки ЄС просуває цифрове євро, а інвестиції у фінтех досягають 3,6 млрд євро в першій половині 2025 року. Барселона, Іспанія, 22 вересня — 11-та Європейська Блокчейн Конвенція (EBC11) збере світових лідерів у Барселоні 16-17 жовтня, щоб кинути виклик уявленням про європейський спад [...] Джерело: https://news.bitcoin.com/european-blockchain-convention-drives-digital-finance-revival-amid-90-blockchain-job-postings-decline/
BRC20.COM
COM$0.010043-10.30%
Haven1
H1$0.002007+0.14%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/23 07:16
Поділитись
CleanSpark розширює капітальну стратегію за допомогою кредиту в $100 млн, забезпеченого Bitcoin від Coinbase Prime

CleanSpark розширює капітальну стратегію за допомогою кредиту в $100 млн, забезпеченого Bitcoin від Coinbase Prime

Пост CleanSpark розширює капітальну стратегію за допомогою кредиту в $100 млн під забезпечення Bitcoin від Coinbase Prime з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Ключові моменти CleanSpark отримала кредитну лінію на $100 мільйонів від Coinbase Prime, використовуючи свої активи Bitcoin як забезпечення. Новий кредитний механізм забезпечує недилютивне фінансування, дозволяючи CleanSpark залучати капітал без випуску нових акцій. CleanSpark, американська компанія зі сталого майнінгу Bitcoin, отримала кредитний механізм на $100 мільйонів від Coinbase Prime, інституційної платформи для розширеної торгівлі та послуг зберігання. Кредитна угода дозволяє майнінговій компанії використовувати свої запаси Bitcoin як забезпечення для недилютивного фінансування, що відображає ширшу тенденцію серед криптокомпаній щодо доступу до капіталу без випуску нових акцій. Джерело: https://cryptobriefing.com/cleanspark-coinbase-prime-100m-credit-expansion/
BRC20.COM
COM$0.010043-10.30%
Line Protocol
LINE$0.0000422+45.01%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/23 07:08
Поділитись
Біржа Сеула, одна з лише двох ліцензованих платформ для нелістингових цінних паперів, буде виключно використовувати Story для розрахунків токенізованих RWA

Біржа Сеула, одна з лише двох ліцензованих платформ для нелістингових цінних паперів, буде виключно використовувати Story для розрахунків токенізованих RWA

Допис "Біржа Сеула, одна з лише двох ліцензованих платформ для нелістингових цінних паперів, буде використовувати виключно Story для розрахунків токенізованих активів реального світу" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Прес-релізи є спонсорським контентом і не є частиною редакційного контенту Finbold. Для повного відмови від відповідальності, будь ласка. Криптовалютні активи/продукти можуть бути дуже ризикованими. Ніколи не інвестуйте, якщо ви не готові втратити всі гроші, які інвестуєте. Сеул, Південна Корея, 22 вересня 2025, Chainwire Біржа Сеула, одна з лише двох ліцензованих платформ для нелістингових цінних паперів, буде використовувати виключно Story для розрахунків токенізованих активів реального світу Партнерство спрямоване на впровадження програмованих активів на криптовалютний ринок Кореї обсягом $450 млрд, другий за величиною у світі за обсягом торгівлі Стратегічна співпраця для переведення всієї торгової активності Біржі Сеула для токенізованих активів на Story. Біржа Сеула, одна з лише двох ліцензованих платформ для торгівлі нелістинговими цінними паперами, обере блокчейн Story як ексклюзивного інфраструктурного партнера, орієнтованого на активи реального світу (RWAs), відкриваючи новий клас відповідних, інвестиційних цифрових цінних паперів. Протягом перших 3 років Біржа Сеула використовуватиме блокчейн Story Layer-1 як ексклюзивну інфраструктуру для реєстрації та розрахунків токенізованих активів. Транзакції будуть забезпечуватися нативним токеном Story ($IP), створюючи повністю онлайн-ринок для раніше неліквідних культурних та фінансових активів. Співпраця зосередиться на токенізації корейського контентного IP, включаючи роялті K-pop, права на K-драми, вебтуни, ігри та патенти, роблячи ці глобальні культурні явища інвестиційними вперше. Серед відомих IP, вже зареєстрованих на Story, є BLACKPINK, BTS, Psy та Pinkfong (Baby Shark) Біржа Сеула та Story Protocol уклали угоду про створення першої в Кореї спеціалізованої блокчейн-біржі для токенізованих культурних та інтелектуальних активів. Співпраця окреслює, як Біржа Сеула запустить регульовану торгову платформу RWA, повністю забезпечену блокчейн-інфраструктурою Story протягом наступних 3 років. Біржа Сеула - це фінтех-компанія, яка надає брокерські послуги для нелістингових акцій стартапів та венчурних компаній через свою торгову платформу нелістингових цінних паперів "Біржа Сеула". Це одна з лише двох платформ, офіційно обраних...
1
1$0.004101-33.31%
Sidekick
K$0.0323-45.80%
RealLink
REAL$0.07065-13.29%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/23 06:12
Поділитись
Ціна Bitcoin падає нижче $112 000 – що далі для криптовалюти?

Ціна Bitcoin падає нижче $112 000 – що далі для криптовалюти?

Пост Bitcoin ціна падає нижче $112,000 – що далі для криптовалюти? з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Терміново: Bitcoin ціна падає нижче $112,000 – що далі для криптовалюти? Перейти до вмісту Головна Криптовалюта Новини Терміново: Bitcoin ціна падає нижче $112,000 – що далі для криптовалюти? Джерело: https://bitcoinworld.co.in/urgent-bitcoin-price-plunge/
BRC20.COM
COM$0.010043-10.30%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/23 06:02
Поділитись
Розкриття вражаючих можливостей в інвестуванні на ранніх стадіях на Bitcoin World Disrupt 2025

Розкриття вражаючих можливостей в інвестуванні на ранніх стадіях на Bitcoin World Disrupt 2025

Допис "Відкриття вражаючих можливостей в інвестуванні на ранніх стадіях на Bitcoin World Disrupt 2025" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Елад Гіл: Відкриття вражаючих можливостей в інвестуванні на ранніх стадіях на Bitcoin World Disrupt 2025 Перейти до вмісту Головна AI Новини Елад Гіл: Відкриття вражаючих можливостей в інвестуванні на ранніх стадіях на Bitcoin World Disrupt 2025 Джерело: https://bitcoinworld.co.in/elad-gil-bitcoin-disrupt/
BRC20.COM
COM$0.010043-10.30%
Sleepless AI
AI$0.0801-33.36%
Stage
STAGE$0.000035-9.09%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/23 05:35
Поділитись
Після Wrestlepalooza, що далі для прощання Джона Сіни з WWE?

Після Wrestlepalooza, що далі для прощання Джона Сіни з WWE?

Пост "Після Wrestlepalooza, що далі для прощального туру Джона Сіни в WWE?" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. ІНДІАНАПОЛІС, ІНДІАНА – 20 ВЕРЕСНЯ: Джон Сіна виходить на ринг під час Wrestlepalooza в Gainbridge Fieldhouse 20 вересня 2025 року в Індіанаполісі, Індіана. (Фото: Майкл Маркес/WWE через Getty Images) WWE через Getty Images Саплекс за саплексом, F5 за F5. Брок Леснар розгромив Джона Сіну за лічені хвилини. Ні, це не просто історія їхнього протистояння на SummerSlam 2014, а саме те, що відбулося на Wrestlepalooza, відкриваючи еру WWE на ESPN. Коли прощальний тур Лідера Нації розпочався в січні, мало хто міг передбачити більшість того, що сталося потім, окрім того, що він закріпив за собою рекорд за кількістю визнаних чемпіонських титулів WWE. Перетворення на хіла, яке колись вважалося неможливим, дивний альянс на WrestleMania 41 з Тревісом Скоттом, який увійде в історію з ганьбою, сутичка з Логаном Полом, і тепер ще одне протистояння з Леснаром. Більшість цих відхилень не мали успіху. Їм бракувало креативності, або вони змушували фанатів сумніватися, чи не підійшов би хтось інший краще для цієї уваги, особливо враховуючи обмежений графік Сіни. Ці настрої лише посилилися після останнього матчу з Звіром на Wrestlepalooza. І час спливає. Куди далі піде історія Сіни? У 17-разового чемпіона залишилося лише п'ять запланованих виступів. Якщо його прощальний тур не буде продовжено, можливостей мало, з двома датами, зарезервованими для Premium Live Events, і однією для Saturday Night's Main Event 13 грудня, що цілком може стати його фінальним виступом. Досі немає жодних вказівок на те, з ким він зустрінеться. Найлогічнішим шляхом, враховуючи, як далеко зайшла ця історія, є останнє протистояння з Леснаром. Це дало б Сіні шанс нарешті перемогти свого найбільшого ворога до того, як час вийде. Криза впевненості, підбадьорлива розмова з кимось на кшталт Рона "The Truth" Кіллінгса, і фінальний квест на підкорення Звіра могли б закрити книгу для обох чоловіків,...
Threshold
T$0.012-21.15%
Seed.Photo
PHOTO$0.7839-3.86%
PEP
PEP$0.0002688-7.72%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/23 05:15
Поділитись
Південноафриканський гігант з управління активами радить клієнтам уникати надмірного впливу Bitcoin

Південноафриканський гігант з управління активами радить клієнтам уникати надмірного впливу Bitcoin

Пост "Південноафриканський гігант з Управління активами радить клієнтам уникати надмірного впливу Bitcoin" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Південноафриканська компанія Sygnia Ltd., керуюча активами на суму $20 мільярдів, закликає клієнтів уникати концентрації своїх портфелів у Bitcoin (BTC), незважаючи на високий попит на нещодавно запущений криптофонд, повідомило Bloomberg News 22 вересня. Компанія з Кейптауна порадила інвесторам не вкладати більше 5% своїх дискреційних активів або пенсійних ануїтетів у фонд Sygnia Life Bitcoin Plus, який відстежує iShares Bitcoin Trust ETF. Компанія заявила, що втручається, коли клієнти намагаються перевести всі свої портфелі в цей продукт, посилаючись на надзвичайну волатильність базового активу. Bitcoin зріс на 82% за минулий рік, але знизився на 2,75% у понеділок до $112,100 на момент публікації. Хоча коливання ринку стали помірнішими порівняно з десятиліттям тому, раптові зміни цін все ще становлять значні ризики, особливо на ринках, що розвиваються, таких як Південна Африка, де середній дохід на душу населення значно нижчий, ніж у розвинених економіках. Sygnia запустила свій Bitcoin ETF у червні і повідомила про значні притоки коштів, що відображає зростаючий ентузіазм серед роздрібних та інституційних інвесторів. Фірма планує представити додаткові криптовалютні біржові продукти на Йоганнесбурзькій фондовій біржі, як тільки будуть вирішені регуляторні бар'єри, після попередньої невдалої спроби. Хоча Sygnia тепер описує Bitcoin як можливість довгострокових інвестицій, а не просто спекулятивний актив, вона продовжує наголошувати, що криптовалюта повинна залишатися невеликою складовою диверсифікованої стратегії. Компанія підкреслила, що Bitcoin все ще дуже волатильний і попередила, що надмірний вплив може призвести до значних фінансових втрат. Ринкові дані Bitcoin На момент публікації 20:43 UTC 22 вересня 2025 року, Bitcoin займає 1 місце за ринковою капіталізацією, а ціна знизилася на 2,79% за останні 24 години. Bitcoin має ринкову капіталізацію в 2,24 трильйона доларів з 24-годинним обсягом торгів у 64,12 мільярда доларів. Дізнайтеся більше про Bitcoin › Огляд криптовалютного ринку На...
1
1$0.004101-33.31%
Bitcoin
BTC$112,398.57-7.12%
Brainedge
LEARN$0.0144-6.97%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/23 04:14
Поділитись
Майнери BTC кидають виклик коефіцієнтам: хешрейт мережі досягає 1.091 ZH/s незважаючи на падіння доходів

Майнери BTC кидають виклик коефіцієнтам: хешрейт мережі досягає 1.091 ZH/s незважаючи на падіння доходів

Пост BTC майнери кидають виклик коефіцієнтам: хешрейт мережі досягає 1.091 ZH/s незважаючи на падіння доходів з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Хоча складність майнінгу мережі зросла на 4.63% лише чотири дні тому, цей стрибок майже не зачепив майнерів. Машини продовжували працювати з неймовірною відданістю, і потужність протоколу досягла нового історичного максимуму в 1,091 ексахеш за секунду (EH/s). Майнери підняли мережу Bitcoin до історичного максимуму хешрейту в 1,091 зеттахеш [...] Джерело: https://news.bitcoin.com/btc-miners-defy-odds-network-hashrate-hits-1-091-zh-s-despite-falling-revenues/
1
1$0.004101-33.31%
Bitcoin
BTC$112,398.57-7.12%
BRC20.COM
COM$0.010043-10.30%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/23 03:49
Поділитись

Популярні новини

Ще

Криптовалютні новини: Morgan Stanley розширює доступ до криптовалюти для всіх клієнтів з управління капіталом

Dogecoin (DOGE) утримує ключовий рівень $0.25, оскільки новий ETF та активність китів викликають надії на прорив

Аналіз: Обсяг ліквідації Hyperliquid наближається до 7 мільярдів доларів, загальний обсяг мережі може досягти 30-40 мільярдів доларів

Приготуйтеся: передпродаж нових токенів $IPO скоро відкриється з ексклюзивними пропозиціями

Криптовалютні новини: Платформа для криптовалютних ставок Shuffle підтверджує витік даних користувачів