Після Wrestlepalooza, що далі для прощання Джона Сіни з WWE?

Пост "Після Wrestlepalooza, що далі для прощального туру Джона Сіни в WWE?" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. ІНДІАНАПОЛІС, ІНДІАНА – 20 ВЕРЕСНЯ: Джон Сіна виходить на ринг під час Wrestlepalooza в Gainbridge Fieldhouse 20 вересня 2025 року в Індіанаполісі, Індіана. (Фото: Майкл Маркес/WWE через Getty Images) WWE через Getty Images Саплекс за саплексом, F5 за F5. Брок Леснар розгромив Джона Сіну за лічені хвилини. Ні, це не просто історія їхнього протистояння на SummerSlam 2014, а саме те, що відбулося на Wrestlepalooza, відкриваючи еру WWE на ESPN. Коли прощальний тур Лідера Нації розпочався в січні, мало хто міг передбачити більшість того, що сталося потім, окрім того, що він закріпив за собою рекорд за кількістю визнаних чемпіонських титулів WWE. Перетворення на хіла, яке колись вважалося неможливим, дивний альянс на WrestleMania 41 з Тревісом Скоттом, який увійде в історію з ганьбою, сутичка з Логаном Полом, і тепер ще одне протистояння з Леснаром. Більшість цих відхилень не мали успіху. Їм бракувало креативності, або вони змушували фанатів сумніватися, чи не підійшов би хтось інший краще для цієї уваги, особливо враховуючи обмежений графік Сіни. Ці настрої лише посилилися після останнього матчу з Звіром на Wrestlepalooza. І час спливає. Куди далі піде історія Сіни? У 17-разового чемпіона залишилося лише п'ять запланованих виступів. Якщо його прощальний тур не буде продовжено, можливостей мало, з двома датами, зарезервованими для Premium Live Events, і однією для Saturday Night's Main Event 13 грудня, що цілком може стати його фінальним виступом. Досі немає жодних вказівок на те, з ким він зустрінеться. Найлогічнішим шляхом, враховуючи, як далеко зайшла ця історія, є останнє протистояння з Леснаром. Це дало б Сіні шанс нарешті перемогти свого найбільшого ворога до того, як час вийде. Криза впевненості, підбадьорлива розмова з кимось на кшталт Рона "The Truth" Кіллінгса, і фінальний квест на підкорення Звіра могли б закрити книгу для обох чоловіків,...