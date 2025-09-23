Криптовалютні ринки похитнулися після втрати 1,7 млрд доларів: Bitcoin, Ethereum та Dogecoin намагаються відновитися
Пост Криптовалютні ринки здригаються після втрати $1,7 млрд: Bitcoin, Ethereum та Dogecoin намагаються відновитися з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin стабілізується біля $112,574 після швидкого падіння, що знищило $1,7 млрд кредитного плеча. Ethereum торгується на рівні $4,198, намагаючись відновити імпульс. Макроекономічні побоювання, політика Федеральної резервної системи США (FRS) та ліквідації змушують трейдерів бути обережними. Криптовалюти продовжують перебувати в оборонній позиції цього вівторка, 23 вересня, оскільки інвестори зализують рани від розгрому, що вразив ринки лише 24 години тому. Після високоризикового розпродажу, який за ніч стер понад $1,7 мільярда кредитного плеча, навіть найбільші цифрові монети не знайшли опори. Настрій? Тривожний, трейдери готуються до нових потрясінь, оскільки макроекономічні хвилювання та регуляторні заголовки вирують.
Bitcoin, Ethereum та інші: Обережна торгівля після краху
Наслідки різкого падіння понеділка все ще відлунюють на біржах. Bitcoin, як і раніше північна зірка ринку, намагається піднятися після падіння нижче $112,000. Станом на сьогоднішній ранок він коливається близько $112,574, лише незначний рух вгору, який мало що робить для стирання болю попередньої сесії. Ethereum також відчуває тягар. Друга за ринковою капіталізацією криптовалюта змінила власників за ціною $4,198, скромний, але невражаючий рух після понеділкового падіння нижче $4,100. Solana почувається не краще, перебуваючи на рівні $219, тоді як технічні аналітики сперечаються, чи втрутяться покупці, чи очікується подальше падіння. XRP також опустився до $2,84, перервавши тижневе зростання. Тим часом Dogecoin торгується за $0,24, знизившись на 3,79%, що мало втішає власників, які вже побачили, як токен втратив понад 14% з моменту свого останнього піку.
Винуватець? Швидке закриття понеділка було спричинене ідеальним штормом: технічними збоями, зростанням прибутковості казначейських облігацій у США, постійними макроекономічними побоюваннями та хвилею примусових ліквідацій, які залишили сотні тисяч трейдерів на неправильній стороні угоди. Є мало апетиту до сміливих ставок, оскільки уникнення ризику зберігається, а обсяги зменшуються.
За межами цін: Зміни політики та ширший ринок...
