Від сховища вартості до потужності DeFi: Solana розкриває справжню корисність Bitcoin — ось як

Пост "Від сховища вартості до потужності DeFi: Solana розкриває справжню корисність Bitcoin — ось як" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin прославляють як цифрове золото та надійне сховище вартості з обмеженою функціональністю, але високошвидкісний, недорогий блокчейн Solana змінює цю розповідь. Завдяки інтеграції BTC в екосистему DeFI від SOL, BTC отримує миттєві розрахунки, програмовані варіанти використання та доступ до запозичення, кредитування та можливостей прибутковості. Найкраща форма Bitcoin буквально на Solana, посилаючись на здатність мережі перетворювати BTC зі статичного сховища вартості на динамічний, продуктивний актив. Solana Sensei, засновник Sensei holdings та групи Namaste, підкреслив на X, що 66% усіх трейдерів wrapped Bitcoin (wBTC) знаходяться в мережі Solana. Він підтверджує це твердження причинами, чому люди обирають зберігати та використовувати свої BTC на SOL. Чому швидкість та низькі комісії Solana змінюють гру Solana надзвичайно дешева в транзакціях, що різко контрастує з комісіями від $5 до $50+ часто спостережуваними в мережах Bitcoin або Ethereum за той самий рух. З фінальністю транзакцій приблизно за 400 мілісекунд, перекази BTC на SOL стають майже миттєвими, порівняно з хвилинами чи годинами очікування в інших мережах. Здатність SOL обробляти 65 000 TPS дозволяє їй обробляти BTC в інтернет-масштабі без перевантаження мережі. Крім того, Bitcoin стає програмованим активом з глибокою інтеграцією в протоколи DeFi, такі як Jupiter, Raydium, Orca, Drift та Kamino, що дозволяє миттєву торгівлю, кредитування та використання як забезпечення. Також BTC стає програмованим у SOL DeFi, NFT та RWAs без необхідності мостів між кількома мережами. Ця інтеграція перетворює BTC на динамічний, продуктивний актив, який можна використовувати для кредитування, стейкінгу та забезпечення ліквідності або структурних продуктів способами, які неможливі в нативному ланцюзі BTC. Рішення для зберігання BTC, такі як tBTC, sBTC або Wormhole BTC, у поєднанні з високою кількістю валідаторів SOL та захистом Jito MEV, роблять це...