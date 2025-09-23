2025-10-11 Saturday

Криптоновини

Bitcoin падає, але стратегія розкриває свіжу купівлю на 100 мільйонів доларів

Bitcoin падає, але стратегія розкриває свіжу купівлю на 100 мільйонів доларів

Пост Bitcoin падає, але стратегія розкриває свіжу купівлю на $100 мільйонів з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin падає, але стратегія розкриває свіжу купівлю на $100 мільйонів.
BitcoinEthereumNews2025/09/23 12:41
Новини XRP: наближається кінцевий термін міграції валідаторів, дебютує новий інвестиційний продукт

Новини XRP: наближається кінцевий термін міграції валідаторів, дебютує новий інвестиційний продукт

Зміна стосується списку унікальних вузлів за замовчуванням (dUNL), реєстру довірених валідаторів, який допомагає підтримувати консенсус у [...] Публікація XRP News: наближається кінцевий термін міграції валідаторів, оскільки дебютує новий інвестиційний продукт вперше з'явилася на Coindoo.
ChangeX
CHANGE$0.00147981-6.97%
Ripple
XRP$2.3783-14.84%
NODE
NODE$0.05825-13.52%
Coindoo2025/09/23 12:30
Bitcoin зазнає ведмежого тиску через підвищені притоки на біржі

Bitcoin зазнає ведмежого тиску через підвищені притоки на біржі

Пост Bitcoin стикається з Ведмежим тиском, оскільки притоки на біржі залишаються підвищеними з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Еш - відданий дослідник криптовалют та ентузіаст блокчейну з пристрастю до глибокого вивчення світу децентралізованих технологій, що розвивається. Маючи досвід у написанні та природну цікавість до того, як цифрові активи формують майбутнє, він занурився в різні сектори криптовалютного простору, включаючи децентралізовані фінанси (DeFi), NFT та майнінг ліквідності.
BitcoinEthereumNews2025/09/23 12:23
Південноафриканський фонд-менеджер закликає до обережності щодо Bitcoin ETF

Південноафриканський фонд-менеджер закликає до обережності щодо Bitcoin ETF

Пост «Південноафриканський керуючий фондом закликає до обережності щодо Bitcoin ETF» з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Південноафриканська компанія Sygnia Ltd., фірма з управління активами вартістю 20 мільярдів доларів, радить інвесторам обмежити свою участь у Bitcoin, незважаючи на значний приплив коштів у її новий криптофонд. Sygnia запустила свій Bitcoin ETF, фонд Sygnia Life Bitcoin Plus, у червні. Фірма чітко рекомендувала клієнтам виділяти не більше 5% своїх дискреційних активів або активів пенсійного ануїтету у фонд, який відстежує iShares Bitcoin Trust ETF. Керуючий фондом радить обережність незабаром після запуску продукту Оскільки попит на цифрові активи зростає в Південній Африці, сигналізуючи про зростаючий інтерес як роздрібних, так і інституційних користувачів, фірма випустила рекомендації. Вона також активно звертається до клієнтів, які намагаються розмістити всі свої портфелі у фонді, попереджаючи про надзвичайну волатильність активу. Компанія також повторила, що інвестори не повинні перевищувати рекомендовані 5% розміщення дискреційних активів або активів пенсійного ануїтету у фонд. Це тому, що bitcoin показав значні прибутки за минулий рік, зрісши більш ніж на 80%, але ціни залишаються волатильними, знизившись більш ніж на 2,4% за минулий тиждень. "Наша роль полягає в тому, щоб запобігти прийняттю інвесторами непропорційного ризику", - сказала Магда Вержицька, генеральний директор Sygnia, в інтерв'ю Bloomberg TV 22 вересня. "Bitcoin захоплюючий, але це не гарантований шлях до багатства. Він потребує ретельного управління в рамках диверсифікованого портфеля". Ринки, що розвиваються, можуть зіткнутися з більшою волатильністю Фінансовий ландшафт Південної Африки значно зміниться, оскільки нові Bitcoin ETF очікують регуляторного схвалення. Ці пропозиції, ймовірно, підвищать прийняття цифрових активів у країні, але аналітики закликають до дисципліни інвесторів. Аналітики попереджають, що ринки, що розвиваються, такі як Південна Африка, можуть зіткнутися з підвищеною волатильністю. Керуючий фондом планує запровадити додаткові крипто-ETF на Йоганнесбурзькій фондовій біржі, як тільки буде отримано регуляторне схвалення.
Trust The Process
TRUST$0.0003134-14.41%
Moonveil
MORE$0.02597-17.08%
BRC20.COM
COM$0.010043-10.30%
BitcoinEthereumNews2025/09/23 10:51
Акції CleanSpark (CLSK) зростають після отримання кредиту на $100M під заставу Bitcoin від Coinbase Prime

Акції CleanSpark (CLSK) зростають після отримання кредиту на $100M під заставу Bitcoin від Coinbase Prime

Пост CleanSpark (CLSK) Акції зростають після отримання $100M кредиту, забезпеченого Bitcoin від Coinbase Prime з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Компанія з майнінгу Bitcoin CleanSpark (CLSK) отримала нову кредитну лінію на $100 мільйонів від Coinbase Prime, що дає їй доступ до свіжого капіталу без продажу своїх Bitcoin активів або залучення додаткового капіталу. Акції зросли майже на 6% у післяринкових торгах після оголошення в понеділок. Майнінгова компанія використає кошти для стратегічних капітальних витрат, включаючи розширення енергетичного портфеля CleanSpark, масштабування операцій з майнінгу Bitcoin та інвестування в можливості високопродуктивних обчислень (HPC), повідомила компанія у прес-релізі. Замість продажу Bitcoin для залучення коштів або продажу додаткових акцій компанії — кроку, який може розмити частку поточних акціонерів — CleanSpark використовує актив як заставу, щоб продовжувати зростання, зберігаючи те, що видобуває. "Забезпечення зростання за допомогою недилютивного фінансування є основою капітальної стратегії CleanSpark", — сказав Гері А. Веккіареллі, фінансовий директор CleanSpark. "Наша стратегія 'Інфраструктура перш за все' історично довела свою ефективність і надалі підвищуватиме вартість для акціонерів, оскільки ми розширюємося в більш диверсифіковані обчислювальні можливості". Нове залучення коштів відбувається після нещодавніх змін у керівництві, які натякнули на те, що майнер виходить за межі простого майнінгу Bitcoin і диверсифікується в інші можливості отримання доходу. Фокус на HPC не дивує, оскільки все більше і більше майнерів Bitcoin переходять до розміщення машин, які обслуговують HPC та обчислення штучного інтелекту, що вимагає величезної кількості енергії, у своїх центрах обробки даних.
Threshold
T$0.01199-21.17%
Sunrise Layer
RISE$0.009342-7.94%
Moonveil
MORE$0.02597-17.08%
BitcoinEthereumNews2025/09/23 10:50
Аналітик ринку стверджує, що ціна XRP навмисно стримується, хто є винуватцями?

Аналітик ринку стверджує, що ціна XRP навмисно стримується, хто є винуватцями?

Допис Аналітик ринку стверджує, що ціна XRP навмисно придушується, хто винуватці? з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Аналітик ринку стверджує, що ціна XRP навмисно придушується, хто винуватці?
MemeCore
M$2.22377+8.94%
Whiterock
WHITE$0.0002204-10.73%
Ripple
XRP$2.3783-14.84%
BitcoinEthereumNews2025/09/23 10:29
Криптовалютні ринки похитнулися після втрати 1,7 млрд доларів: Bitcoin, Ethereum та Dogecoin намагаються відновитися

Криптовалютні ринки похитнулися після втрати 1,7 млрд доларів: Bitcoin, Ethereum та Dogecoin намагаються відновитися

Пост Криптовалютні ринки здригаються після втрати $1,7 млрд: Bitcoin, Ethereum та Dogecoin намагаються відновитися з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin стабілізується біля $112,574 після швидкого падіння, що знищило $1,7 млрд кредитного плеча. Ethereum торгується на рівні $4,198, намагаючись відновити імпульс. Макроекономічні побоювання, політика Федеральної резервної системи США (FRS) та ліквідації змушують трейдерів бути обережними. Криптовалюти продовжують перебувати в оборонній позиції цього вівторка, 23 вересня, оскільки інвестори зализують рани від розгрому, що вразив ринки лише 24 години тому. Після високоризикового розпродажу, який за ніч стер понад $1,7 мільярда кредитного плеча, навіть найбільші цифрові монети не знайшли опори. Настрій? Тривожний, трейдери готуються до нових потрясінь, оскільки макроекономічні хвилювання та регуляторні заголовки вирують. Bitcoin, Ethereum та інші: Обережна торгівля після краху Наслідки різкого падіння понеділка все ще відлунюють на біржах. Bitcoin, як і раніше північна зірка ринку, намагається піднятися після падіння нижче $112,000. Станом на сьогоднішній ранок він коливається близько $112,574, лише незначний рух вгору, який мало що робить для стирання болю попередньої сесії. Ethereum також відчуває тягар. Друга за ринковою капіталізацією криптовалюта змінила власників за ціною $4,198, скромний, але невражаючий рух після понеділкового падіння нижче $4,100. Solana почувається не краще, перебуваючи на рівні $219, тоді як технічні аналітики сперечаються, чи втрутяться покупці, чи очікується подальше падіння. XRP також опустився до $2,84, перервавши тижневе зростання. Тим часом Dogecoin торгується за $0,24, знизившись на 3,79%, що мало втішає власників, які вже побачили, як токен втратив понад 14% з моменту свого останнього піку. Винуватець? Швидке закриття понеділка було спричинене ідеальним штормом: технічними збоями, зростанням прибутковості казначейських облігацій у США, постійними макроекономічними побоюваннями та хвилею примусових ліквідацій, які залишили сотні тисяч трейдерів на неправильній стороні угоди.
NEAR
NEAR$2.419-16.35%
1
1$0.004101-33.17%
Threshold
T$0.01199-21.17%
BitcoinEthereumNews2025/09/23 10:09
Криптовалюта втрачає 1,7 мільярда доларів, коли Bitcoin падає до 112 тисяч доларів

Криптовалюта втрачає 1,7 мільярда доларів, коли Bitcoin падає до 112 тисяч доларів

Допис Криптовалюта бачить змив у розмірі $1,7 мільярда, оскільки Bitcoin падає до $112 тис. з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Криптовалюта бачить змив у розмірі $1,7 мільярда, оскільки Bitcoin падає до $112 тис.
1
1$0.004101-33.17%
BRC20.COM
COM$0.010043-10.30%
Sign
SIGN$0.04168-32.11%
BitcoinEthereumNews2025/09/23 09:44
Від сховища вартості до потужності DeFi: Solana розкриває справжню корисність Bitcoin — ось як

Від сховища вартості до потужності DeFi: Solana розкриває справжню корисність Bitcoin — ось як

Пост "Від сховища вартості до потужності DeFi: Solana розкриває справжню корисність Bitcoin — ось як" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin прославляють як цифрове золото та надійне сховище вартості з обмеженою функціональністю
Solana
SOL$185.78-15.49%
ChangeX
CHANGE$0.00147981-6.97%
Bitcoin
BTC$112,240.91-7.25%
BitcoinEthereumNews2025/09/23 09:26
Суперечливі повідомлення про найвищу ціну золота викликають дискусії

Суперечливі повідомлення про найвищу ціну золота викликають дискусії

Деталі: https://coincu.com/markets/gold-price-high-verification/
BRC20.COM
COM$0.010043-10.30%
Illusion of Life
SPARK$0.003543-40.31%
Coinstats2025/09/23 09:10
