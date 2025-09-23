2025-10-11 Saturday

Дрібні інвестори контролюють вражаючі 8.4% пропозиції BTC

Дрібні інвестори контролюють вражаючі 8.4% пропозиції BTC

Власники Bitcoin: дрібні інвестори контролюють вражаючі 8,4% пропозиції BTC
Bitcoin
BRC20.COM
BitcoinEthereumNews2025/09/23 16:09
Рішуча позиція генерального директора JPMorgan щодо банківських депозитів

Рішуча позиція генерального директора JPMorgan щодо банківських депозитів

Розкриття стейблкоїнів: рішуча позиція генерального директора JPMorgan щодо банківських депозитів
BitcoinEthereumNews2025/09/23 15:57
Прогноз криптовалютного ринку: Shiba Inu (SHIB) досягне дна 2025 року, XRP: надія на відновлення до $3 не втрачена, Bitcoin поки що не втрачає $100,000

Прогноз криптовалютного ринку: Shiba Inu (SHIB) досягне дна 2025 року, XRP: надія на відновлення до $3 не втрачена, Bitcoin поки що не втрачає $100,000

Ринок увійшов у довгостроковий період корекції і може втратити значну частину своєї вартості. Shiba Inu готується перевірити дно 2025 року на рівні близько $0,00001, а Bitcoin вже націлився на рівень $100,000. Але у випадку з Bitcoin та XRP корекція може не погіршитися і зберегти загальний стан ринку нейтральним. Слабкий Shiba Inu Є ознаки слабкості Shiba Inu, що може опустити токен до найнижчих рівнів у 2025 році. Нещодавній вихід активу з його давньої симетричної трикутної структури поставив його в технічну позицію, що вказує на ймовірність подальших втрат. 200-денна EMA все ще діє як сильний опір зверху, а SHIB опустився нижче як 50-денної, так і 100-денної ковзних середніх, торгуючись наразі приблизно на рівні $0,00001213. Графік SHIB/USDT від TradingView Неспроможність утриматися вище цих рівнів вказує на те, що покупці втрачають контроль над ринком і розвивається ведмежий імпульс. Розпродажі, сплески об'єму, надають додаткові докази того, що це зниження є результатом ширшої зміни настроїв ринку, а не просто подією з низькою ліквідністю. З невеликими ознаками розвороту, RSI впав майже до перепроданої території, що вказує на інтенсивний тиск продажів. Найбільш імовірним сценарієм у майбутньому є перевірка глибших рівнів підтримки. Наступна критична область знаходиться близько $0,00001050, що може представляти нове локальне дно для 2025 року, якщо SHIB не зможе стабілізуватися вище $0,00001200. Можливість того, що SHIB почне тривалий низхідний тренд і, можливо, знищить значну частину своїх попередніх річних прибутків, буде вказана проривом нижче цього рівня. Перспективи для SHIB залишаються песимістичними через відсутність значних каталізаторів у найближчому майбутньому та обережні ринкові умови. У найближчі тижні Shiba Inu, схоже, готовий знову відвідати,...
BitcoinEthereumNews2025/09/23 15:02
Pop Social залучає CryptoPay для переосмислення соціальних можливостей та платежів у Web3

Pop Social залучає CryptoPay для переосмислення соціальних можливостей та платежів у Web3

Партнерство між Pop Social та CryptoPay спрямоване на революційні зміни в платіжних системах та соціальному розширенні можливостей під керівництвом ШІ в екосистемі Web3.
Blockchainreporter2025/09/23 15:00
Директор з інвестицій Bitwise розкриває свій 12-місячний прогноз для Bitcoin

Директор з інвестицій Bitwise розкриває свій 12-місячний прогноз для Bitcoin

Метт Хоуган, директор з інвестицій Bitwise Asset Management, заявив у програмі CNBC, що очікує подвоєння обсягу Bitcoin, який утримують корпоративні компанії на своїх балансах, протягом наступних 12 місяців. За словами Хоугана, ця тенденція особливо сильна серед компаній, а також приватних осіб, які прагнуть тримати від 5% до 10% Bitcoin у своїх портфелях. Згідно з даними Bitcointreasuries, понад 180 публічних компаній вже додали Bitcoin до своїх балансів. Хоуган зазначив, що модель "цифрової скарбниці активів" (DAT), започаткована MicroStrategy, спочатку демонструвала швидке зростання, але зараз увійшла в більш збалансовану фазу консолідації. Однак він зауважив, що ці компанії скоріше сповільнюють свої покупки, ніж продають, і все частіше переходять на крипто-ETF. Хоуган заявив, що розглядає нещодавні ринкові спади як можливості, прогнозуючи, що притік коштів у Bitcoin ETF прискориться, особливо в останньому кварталі року. Він також підкреслив, що інституційне впровадження є справжньою історією на ринку криптовалют: "Дані показують, що компанії все ще купують Bitcoin, Ethereum та Solana. Поки ця тенденція триває, я не бачу причин відкидати цю історію".
BitcoinEthereumNews2025/09/23 14:56
Bitcoin spot ETF бачать відтік у $363 млн

Bitcoin spot ETF бачать відтік у $363 млн

Ключові висновки Bitcoin спот ETF зафіксували відтік у розмірі $363 мільйонів 22 вересня. Ці ETF, запущені в США у 2024 році, безпосередньо утримують Bitcoin для відстеження його ціни. Bitcoin спот ETF зафіксували відтік у розмірі $363 мільйонів сьогодні, без жодних надходжень у будь-який із 12 затверджених фондів. Відтік впливає на регульовані інвестиційні інструменти, запущені в США у 2024 році, які утримують реальний Bitcoin для відображення його ціни в режимі реального часу. Зняття коштів означає помітний зсув для категорії ETF, яка залучила понад $57 мільярдів сукупних чистих надходжень з моменту, коли Комісія з цінних паперів і бірж США вперше затвердила ці продукти в січні 2024 року. Активи під управлінням Bitcoin спот ETF перевищили $110 мільярдів у 2025 році, випереджаючи деякі традиційні категорії ETF і конкуруючи з золотими ETF за прибутковістю, згідно з галузевими звітами. Фонди зазнали коливань потоків протягом 2025 року, з періодами, що досягали $25 мільярдів тижневого обсягу під час ринкових максимумів, на відміну від відтоків на тлі економічної невизначеності та інституційного репозиціонування. Відтоки часто корелюють з волатильністю ціни Bitcoin, коли інвестори виводять кошти, коли цифрова валюта опускається нижче ключових рівнів підтримки. Подібні закономірності з'явилися на початку 2024 року під час початкових конверсій ETF з традиційних продуктів, таких як GBTC від Grayscale. 12 фондів, затверджених SEC, управляються компаніями, включаючи BlackRock, Fidelity та Grayscale, представляючи основний інституційний шлюз для інвестицій у Bitcoin на традиційних фінансових ринках.
BitcoinEthereumNews2025/09/23 14:12
Avalanche (AVAX) щойно отримав підтримку скарбниці на $700 млн

Avalanche (AVAX) щойно отримав підтримку скарбниці на $700 млн

Альткоїни 23 вересня 2025 | 09:00 Ветеран Уолл-стріт Ентоні Скарамуччі подвоює ставку на блокчейн, цього разу з великою ставкою на Avalanche. Засновник SkyBridge Capital повідомив у понеділок, що підтримує нову платформу цифрової скарбниці активів (DAT), зосереджену на накопиченні токенів AVAX, з амбіціями залучити понад $550 мільйонів. Скарамуччі очолить стратегічну консультативну раду проєкту, спрямовуючи зусилля на збільшення активів до понад $700 мільйонів у AVAX. Ініціатива привернула підтримку великих інвесторів, включаючи Hivemind, Avalanche Foundation та понад 50 установ, від Galaxy Digital до Digital Currency Group. Компанія, що котирується на Nasdaq, приєднується до тренду DAT Засобом для проєкту є AgriFORCE Growing Systems, компанія з малою капіталізацією, що котирується на Nasdaq під тікером AGRI, яка відходить від свого початкового бізнесу та проводить ребрендинг як Avax One. Акції AGRI злетіли майже на 150% у понеділок, досягнувши $5,99 під час ранкової торгівлі. Цей зсув підкреслює зростаючу тенденцію: менші публічно торговані компанії переосмислюють себе як криптовалютні скарбниці. Модель повторює стратегію Bitcoin DAT Майкла Сейлора, яка надихнула на подібні кроки, спрямовані на такі токени, як Solana, Toncoin та XRP. "Швейцарський армійський ніж" серед Layer 1 Скарамуччі сказав, що технологія Avalanche виділяється своєю гнучкістю, порівнюючи її зі швейцарським армійським ножем серед блокчейнів. Корпорації, включаючи Apollo та J.P. Morgan Chase, вже експериментували з інструментами токенізації мережі, зазначив він, додавши, що інтерес з боку технічних директорів великих фірм прискорює впровадження. Avax One має намір залучити близько $300 мільйонів через транзакцію PIPE, а потім ще $250 мільйонів через фінансування, пов'язане з акціями. Hivemind очолює залучення капіталу, до якого приєднуються інституційні та криптовалютні інвестори. Скарамуччі представив цю ставку як частину ширшого переконання, що провідні мережі Layer 1 — включаючи Ethereum, Solana та Avalanche — стануть основою...
BitcoinEthereumNews2025/09/23 14:01
Ключовий виступ Джерома Пауелла розкриє наступний напрямок долара США

Ключовий виступ Джерома Пауелла розкриє наступний напрямок долара США

Форекс (FX): Важлива промова Джерома Пауелла розкриє наступний напрямок долара США
BitcoinEthereumNews2025/09/23 13:45
Розкриття її неминучого місця в традиційному банкінгу

Розкриття її неминучого місця в традиційному банкінгу

Криптовалюта у фінансах: відкриття її неминучого місця в традиційному банкінгу
BitcoinEthereumNews2025/09/23 13:18
Викрадач з Онтаріо, який вимагав викуп у розмірі $1M Bitcoin, засуджений до 13 років

Викрадач з Онтаріо, який вимагав викуп у розмірі $1M Bitcoin, засуджений до 13 років

Викрадення в районі Торонто, пов'язане з вимогою мільйона доларів у Bitcoin, завершилося 13-річним тюремним терміном, тоді як неповнолітній співобвинувачений очікує на вирок.
Coinstats2025/09/23 12:40
