Прогноз криптовалютного ринку: Shiba Inu (SHIB) досягне дна 2025 року, XRP: надія на відновлення до $3 не втрачена, Bitcoin поки що не втрачає $100,000

Допис "Прогноз криптовалютного ринку: Shiba Inu (SHIB) досягне дна 2025 року, XRP: надія на відновлення до $3 не втрачена, Bitcoin поки не втрачає $100,000" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Ринок увійшов у довгостроковий період корекції і може втратити значну частину своєї вартості. Shiba Inu готується перевірити дно 2025 року на рівні близько $0,00001, а Bitcoin вже націлився на рівень $100,000. Але у випадку з Bitcoin та XRP корекція може не погіршитися і зберегти загальний стан ринку нейтральним. Слабкий Shiba Inu Є ознаки слабкості Shiba Inu, що може опустити токен до найнижчих рівнів у 2025 році. Нещодавній вихід активу з його давньої симетричної трикутної структури поставив його в технічну позицію, що вказує на ймовірність подальших втрат. 200-денна EMA все ще діє як сильний опір зверху, а SHIB опустився нижче як 50-денної, так і 100-денної ковзних середніх, торгуючись наразі приблизно на рівні $0,00001213. Графік SHIB/USDT від TradingView Неспроможність утриматися вище цих рівнів вказує на те, що покупці втрачають контроль над ринком і розвивається ведмежий імпульс. Розпродажі, сплески об'єму, надають додаткові докази того, що це зниження є результатом ширшої зміни настроїв ринку, а не просто подією з низькою ліквідністю. З невеликими ознаками розвороту, RSI впав майже до перепроданої території, що вказує на інтенсивний тиск продажів. Найбільш імовірним сценарієм у майбутньому є перевірка глибших рівнів підтримки. Наступна критична область знаходиться близько $0,00001050, що може представляти нове локальне дно для 2025 року, якщо SHIB не зможе стабілізуватися вище $0,00001200. Можливість того, що SHIB почне тривалий низхідний тренд і, можливо, знищить значну частину своїх попередніх річних прибутків, буде вказана проривом нижче цього рівня. Перспективи для SHIB залишаються песимістичними через відсутність значних каталізаторів у найближчому майбутньому та обережні ринкові умови. У найближчі тижні Shiba Inu, схоже, готовий знову відвідати,...