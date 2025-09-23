Avalanche (AVAX) щойно отримав підтримку скарбниці на $700 млн
Пост Avalanche (AVAX) щойно отримав спонсора скарбниці на $700 млн з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Альткоїни 23 вересня 2025 | 09:00 Ветеран Уолл-стріт Ентоні Скарамуччі подвоює ставку на блокчейн, цього разу з великою ставкою на Avalanche. Засновник SkyBridge Capital повідомив у понеділок, що підтримує нову платформу цифрової скарбниці активів (DAT), зосереджену на накопиченні токенів AVAX, з амбіціями залучити понад $550 мільйонів. Скарамуччі очолить стратегічну консультативну раду проєкту, спрямовуючи зусилля на збільшення активів до понад $700 мільйонів у AVAX. Ініціатива привернула підтримку великих інвесторів, включаючи Hivemind, Avalanche Foundation та понад 50 установ, від Galaxy Digital до Digital Currency Group. Компанія, що котирується на Nasdaq, приєднується до тренду DAT Засобом для проєкту є AgriFORCE Growing Systems, компанія з малою капіталізацією, що котирується на Nasdaq під тікером AGRI, яка відходить від свого початкового бізнесу та проводить ребрендинг як Avax One. Акції AGRI злетіли майже на 150% у понеділок, досягнувши $5,99 під час ранкової торгівлі. Цей зсув підкреслює зростаючу тенденцію: менші публічно торговані компанії переосмислюють себе як криптовалютні скарбниці. Модель повторює стратегію Bitcoin DAT Майкла Сейлора, яка надихнула на подібні кроки, спрямовані на такі токени, як Solana, Toncoin та XRP. "Швейцарський армійський ніж" серед Layer 1 Скарамуччі сказав, що технологія Avalanche виділяється своєю гнучкістю, порівнюючи її зі швейцарським армійським ножем серед блокчейнів. Корпорації, включаючи Apollo та J.P. Morgan Chase, вже експериментували з інструментами токенізації мережі, зазначив він, додавши, що інтерес з боку технічних директорів великих фірм прискорює впровадження. Avax One має намір залучити близько $300 мільйонів через транзакцію PIPE, а потім ще $250 мільйонів через фінансування, пов'язане з акціями. Hivemind очолює залучення капіталу, до якого приєднуються інституційні та криптовалютні інвестори. Скарамуччі представив цю ставку як частину ширшого переконання, що провідні мережі Layer 1 — включаючи Ethereum, Solana та Avalanche — стануть основою...
